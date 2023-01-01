Топ-5 визуальных редакторов сайтов: выбор для начинающих#Веб-разработка
Для кого эта статья:
- Люди без навыков программирования, желающие создать сайт
- Предприниматели и владельцы бизнеса, нуждающиеся в быстром запуске онлайн-проекта
Дизайнеры и маркетологи, заинтересованные в использовании современных инструментов для web-дизайна
Создание собственного сайта без навыков программирования перестало быть фантастикой! Современные визуальные редакторы позволяют запустить полноценный веб-проект буквально за несколько часов, даже если ваши познания в HTML ограничиваются пониманием, что это "что-то про интернет". Но как не потеряться среди десятков платформ, каждая из которых обещает быть простейшей, мощнейшей и незаменимой? Давайте разберемся в мире конструкторов сайтов, чтобы вы могли выбрать инструмент, который действительно решит ваши задачи без лишней головной боли и неоправданных трат. 🔍
Что такое визуальные редакторы для создания сайтов
Визуальные редакторы (или конструкторы) для создания сайтов — это специальные программные инструменты, которые позволяют разрабатывать и настраивать веб-сайты с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. В отличие от традиционного подхода к веб-разработке, где необходимо писать код вручную, визуальные редакторы используют принцип WYSIWYG (What You See Is What You Get — что видишь, то и получишь).
Пользователь просто перетаскивает элементы на виртуальный макет страницы, настраивает их внешний вид и функциональность через панели инструментов, а редактор автоматически генерирует необходимый HTML, CSS и JavaScript код. Это позволяет существенно снизить порог входа в веб-разработку и ускорить процесс создания сайтов.
Александр Михайлов, веб-дизайнер и консультант по цифровым продуктам
Помню свой первый опыт с визуальными редакторами в 2016 году. До этого я мучительно осваивал HTML и CSS, чтобы сделать простой сайт-портфолио. Результат после недели работы выглядел, мягко говоря, любительским. Когда коллега показал мне Tilda, я был поражён — за 3 часа мы создали стильный одностраничник, который выглядел профессионально! Это был переломный момент. Я понял, что могу сосредоточиться на дизайне и контенте, не тратя время на борьбу с кодом. Сейчас я регулярно использую визуальные редакторы для быстрого прототипирования и создания лендингов, даже несмотря на то, что уже освоил верстку. Они позволяют экономить до 70% времени, особенно когда нужно быстро запустить проект и проверить гипотезы.
Основные компоненты современных визуальных редакторов:
- Интерфейс драг-энд-дроп — возможность перетаскивать элементы прямо на страницу
- Библиотеки готовых шаблонов — профессионально разработанные макеты для разных типов сайтов
- Настройка стилей — изменение цветов, шрифтов, отступов без написания CSS
- Адаптивность — автоматическая оптимизация для мобильных устройств
- Встроенные плагины — формы обратной связи, галереи, карты и другие функциональные элементы
- Интеграции с внешними сервисами — CRM-системы, почтовые рассылки, аналитика
По способу работы визуальные редакторы можно разделить на две категории:
|Облачные конструкторы
|Локальные/плагинные редакторы
|Работают прямо в браузере
|Устанавливаются на компьютер или в CMS
|Не требуют установки
|Требуют установки и настройки
|Обычно включают хостинг
|Требуют отдельного хостинга
|Ограниченный доступ к коду
|Более гибкий доступ к коду
|Примеры: Wix, Tilda, Webflow
|Примеры: Elementor, Divi, Oxygen
Визуальные редакторы не просто упрощают создание сайтов — они демократизируют веб-разработку, делая её доступной для предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и всех, кто хочет быстро запустить онлайн-проект без погружения в технические детали. 🚀
Популярные онлайн конструкторы сайтов: возможности
Онлайн конструкторы сайтов стали настоящим прорывом для тех, кто хочет быстро запустить веб-проект без необходимости изучать программирование. Они работают по принципу "все в одном", предоставляя пользователю полный набор инструментов для создания, публикации и поддержки сайта.
Давайте рассмотрим наиболее популярные облачные платформы и их ключевые возможности:
Wix
Один из самых известных онлайн конструкторов сайтов, предлагающий впечатляющую коллекцию из более чем 800 профессионально разработанных шаблонов для различных отраслей. Wix выделяется своим редактором с полной свободой дизайна — элементы можно размещать практически в любом месте страницы.
- Искусственный интеллект Wix ADI, который создает сайт на основе ваших ответов на несколько вопросов
- Мощная экосистема приложений для расширения функциональности (более 300 плагинов)
- Встроенная SEO-оптимизация и маркетинговые инструменты
- Возможности электронной коммерции с обработкой платежей
- Бесплатный план с ограниченным функционалом и брендированием Wix
Tilda
Российская платформа, завоевавшая популярность благодаря своему блочному подходу к дизайну. Tilda предлагает более 500 готовых блоков, которые можно комбинировать для создания уникальных страниц. Особенно популярна среди маркетологов для создания лендингов.
- Безупречная типографика и внимание к деталям дизайна
- Продвинутые анимации и эффекты без необходимости программирования
- Zero Block — редактор для создания кастомных блоков с нуля
- Встроенный редактор изображений и возможность загружать свои шрифты
- Удобный CRM-модуль для работы с заявками
Webflow
Профессиональная платформа, предлагающая уникальный баланс между простотой визуального редактирования и гибкостью ручного кодирования. Webflow генерирует чистый, семантически корректный код, что особенно ценится разработчиками.
- Полный контроль над CSS и возможность создания сложных анимаций
- Встроенная CMS с динамическим контентом и кастомными типами данных
- Продвинутые функции электронной коммерции
- Возможность экспорта кода для дальнейшей кастомизации
- Глубокие настройки взаимодействий и состояний элементов
Мария Светлова, маркетолог e-commerce проектов
Мой клиент, владелец небольшого магазина авторской керамики, пришел ко мне с проблемой: его бюджет был ограничен, но нужен был полноценный интернет-магазин с каталогом, корзиной и приемом платежей. Я предложила решение на Wix, и мы запустились за две недели. Самым сложным оказалась настройка доставки и интеграция с платежным шлюзом — я потратила на это 3 дня, пытаясь разобраться в документации. Однако когда все заработало, владелец был в восторге. За первый месяц сайт принес 47 заказов при затратах менее 20 000 рублей на разработку. Если бы мы пошли традиционным путем с программистами, только на запуск ушло бы минимум 150 000 рублей и 2 месяца работы. Конструктор сайтов буквально спас этот бизнес на старте.
Shopify
Специализированная платформа для создания интернет-магазинов, оптимизированная под продажи и конверсию. Предлагает полный набор инструментов для запуска, развития и управления онлайн-торговлей.
- Более 70 профессиональных шаблонов для e-commerce
- Встроенные инструменты маркетинга и аналитики продаж
- Многовалютность и различные способы оплаты из коробки
- Управление запасами и доставкой
- Мобильное приложение для управления магазином
Readymag
Минималистичный конструктор, ориентированный на дизайнеров и креативные проекты. Отличается чистым интерфейсом и возможностью создавать визуально впечатляющие проекты с акцентом на типографику и изображения.
- Продвинутые возможности для работы с текстом и типографикой
- Поддержка сложных анимаций и интерактивных элементов
- Удобный режим презентации для демонстрации проектов
- Высококачественные шаблоны с современным дизайном
- Отличная производительность и скорость загрузки страниц
Сравнение ценовой политики популярных онлайн конструкторов:
|Платформа
|Бесплатный план
|Начальный тариф
|Бизнес-тариф
|Премиум-тариф
|Wix
|Есть (с брендингом)
|От $14/месяц
|От $23/месяц
|От $39/месяц
|Tilda
|Есть (до 50 страниц)
|От $10/месяц
|От $20/месяц
|От $40/месяц
|Webflow
|Есть (только разработка)
|От $12/месяц
|От $16/месяц
|От $36/месяц
|Shopify
|Нет (14 дней триал)
|От $29/месяц
|От $79/месяц
|От $299/месяц
|Readymag
|Нет (7 дней триал)
|От $16/месяц
|От $28/месяц
|От $84/месяц
Выбор онлайн конструктора сайтов во многом зависит от ваших конкретных целей, бюджета и типа проекта. Для простых портфолио и визиток отлично подойдут базовые планы Wix или Tilda, в то время как для серьезных магазинов стоит рассмотреть специализированные решения вроде Shopify. 💻
Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS
Конструкторы с открытым кодом предоставляют больше гибкости и контроля над процессом создания сайта, чем облачные решения. Они часто интегрируются с популярными CMS (системами управления контентом) и позволяют редактировать сгенерированный код. Это идеальный компромисс между простотой визуального редактирования и возможностями ручной настройки.
Основные преимущества конструкторов с открытым кодом:
- Полный контроль над исходным кодом сайта
- Возможность внесения кастомных изменений в HTML и CSS
- Отсутствие зависимости от одной платформы (вы владеете кодом)
- Широкие возможности для оптимизации производительности
- Работа с собственным хостингом и доменом без дополнительных наценок
Рассмотрим наиболее популярные визуальные HTML редакторы, позволяющие работать с открытым кодом:
WordPress + Elementor
Elementor — популярный визуальный конструктор страниц для WordPress, который позволяет редактировать сайт в режиме реального времени. Благодаря открытой архитектуре WordPress, вы получаете доступ ко всему сгенерированному коду.
- Более 300 готовых блоков и шаблонов дизайна
- Редактирование мобильной версии отдельно от десктопной
- Встроенные формы, слайдеры, галереи и другие элементы
- Возможность создания собственных виджетов и шаблонов
- Доступ к HTML структуре и CSS правилам через встроенные инструменты
Bootstrap Studio
Десктопное приложение для разработки адаптивных сайтов на основе Bootstrap. Предлагает удобный визуальный интерфейс с доступом к коду в любой момент.
- Огромная библиотека компонентов Bootstrap
- Встроенный редактор кода с подсветкой синтаксиса
- Экспорт статических HTML файлов
- Встроенные средства оптимизации для Google PageSpeed
- Локальный сервер для предпросмотра
Pinegrow
Профессиональный визуальный HTML редактор, который генерирует чистый, семантически корректный код. Поддерживает WordPress, Bootstrap, Tailwind CSS и другие фреймворки.
- Двунаправленное редактирование (визуально или в коде)
- Продвинутый CSS-редактор с поддержкой SASS/LESS
- Компонентный подход к разработке
- Мощные инструменты для создания тем WordPress
- Разработка без необходимости подключения к интернету
Oxygen Builder
Визуальный конструктор для WordPress, который создает чистый, легковесный код без лишних обёрток. Особенно популярен среди разработчиков, ценящих производительность и контроль.
- Прямой доступ к CSS/JS и HTML-структуре
- Инструменты для создания динамического контента
- Встроенные элементы управления для WordPress
- Расширенные селекторы CSS и JavaScript-события
- API для разработчиков и система шаблонов
Mobirise
Офлайн-конструктор для создания малых и средних сайтов, идеальный для тех, кто хочет получить автономное решение с экспортом в чистый HTML.
- Более 4000+ блоков веб-сайта, готовых к использованию
- Работа без подключения к интернету
- Экспорт на локальный диск или FTP
- AMP-поддержка для мобильных страниц
- Расширения для добавления специализированных функций
Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS особенно полезны для следующих категорий пользователей:
- Начинающие разработчики — которые хотят изучать код, наблюдая за тем, как его генерирует визуальный редактор
- Дизайнеры — желающие быстро прототипировать, но сохранить контроль над финальным результатом
- Фрилансеры — которым нужна гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов
- Агентства — стремящиеся оптимизировать рабочий процесс без ограничений закрытых платформ
- Владельцы бизнеса — которые хотят избежать ежемесячной платы за подписку
Важно понимать, что работа с конструкторами открытого кода требует немного больше технических знаний, чем использование полностью облачных решений. Однако эта инвестиция времени в освоение окупается гибкостью и отсутствием привязки к конкретной платформе. 🔧
Сравнение топ-5 визуальных редакторов и конструкторов
Чтобы помочь вам сделать обоснованный выбор, я провел детальное сравнение пяти наиболее популярных визуальных редакторов по ключевым параметрам. Каждый инструмент имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать в зависимости от ваших конкретных задач.
|Критерий
|Wix
|Tilda
|WordPress+Elementor
|Webflow
|Shopify
|Простота использования
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Гибкость дизайна
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Доступ к коду
|⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|SEO-возможности
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|E-commerce функционал
|⭐⭐⭐
|⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Скорость сайта
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Кривая обучения
|Низкая
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|Средняя
|Цена (базовый план)
|$14/месяц
|$10/месяц
|$49/год + хостинг
|$12/месяц
|$29/месяц
|Портируемость
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|Средняя
|Низкая
Теперь рассмотрим ключевые особенности каждого редактора более подробно:
Wix
Wix предлагает наиболее интуитивно понятный интерфейс с полной свободой размещения элементов. Это делает его идеальным выбором для новичков и тех, кто ценит скорость работы над сложностью настроек.
Лучший выбор для: начинающих пользователей, малого бизнеса, портфолио и простых сайтов-визиток.
Недостатки: ограниченные возможности для кастомизации кода, сложности при смене платформы, некоторые проблемы с SEO-оптимизацией.
Tilda
Tilda выделяется своим фокусом на визуальном представлении и типографике. Блочная система помогает создавать стильные страницы даже без дизайнерского опыта.
Лучший выбор для: создания лендингов, медиа-проектов, портфолио, сторителлинга.
Недостатки: менее гибкая структура по сравнению с другими редакторами, ограниченные возможности для сложного функционала, базовые возможности e-commerce.
WordPress + Elementor
Комбинация WordPress и плагина Elementor предлагает золотую середину между удобством и контролем. Вы получаете визуальный редактор на базе самой популярной CMS в мире.
Лучший выбор для: блогов, информационных порталов, корпоративных сайтов, средних интернет-магазинов.
Недостатки: требует больше настроек и технических знаний, может быть избыточен для простых проектов, требует отдельного хостинга.
Webflow
Webflow — продвинутый визуальный редактор, который дает почти полный контроль над дизайном и функциональностью сайта. Генерирует чистый, оптимизированный код.
Лучший выбор для: дизайнеров, агентств, сложных проектов с уникальным дизайном, динамических сайтов.
Недостатки: крутая кривая обучения, может быть избыточным для простых проектов, относительно высокая цена.
Shopify
Shopify — специализированная платформа для e-commerce с мощными инструментами для продаж, управления запасами и маркетинга.
Лучший выбор для: интернет-магазинов всех размеров, дропшиппинга, розничного бизнеса с онлайн-присутствием.
Недостатки: менее гибкий для проектов, не связанных с электронной коммерцией, относительно высокая комиссия за транзакции, ограничения при кастомизации.
Производительность и скорость загрузки страниц — критически важный параметр для любого веб-проекта. По данным исследований, типичная скорость загрузки сайтов на разных платформах:
- Wix: среднее время загрузки — 2.5-4 секунды
- Tilda: среднее время загрузки — 2.3-3.5 секунды
- WordPress + Elementor: среднее время загрузки — 1.8-3 секунды (при оптимизации)
- Webflow: среднее время загрузки — 1.5-2.5 секунды
- Shopify: среднее время загрузки — 1.7-2.7 секунды
Важно отметить, что эти цифры могут существенно варьироваться в зависимости от конкретной реализации, объема контента, качества хостинга и уровня оптимизации. 📊
Как выбрать визуальный редактор под ваши задачи
Выбор визуального редактора или конструктора сайтов — это баланс между вашими потребностями, навыками и бюджетом. Принимая решение, стоит обдумать не только текущие требования, но и возможности для роста проекта в будущем.
Шаг за шагом процесс выбора идеального инструмента:
1. Определите тип проекта
- Персональный блог или портфолио: Wix, Tilda, WordPress
- Корпоративный сайт: WordPress + Elementor, Webflow
- Лендинг: Tilda, Unbounce, Wix
- Интернет-магазин: Shopify, WooCommerce + Elementor, Webflow
- Медиа-портал: WordPress + Elementor, Ghost
2. Оцените свои технические навыки
Будьте честны с собой о том, сколько времени вы готовы потратить на освоение инструмента:
- Начинающие (нет опыта с веб-дизайном): Wix, Tilda, Squarespace
- Средний уровень (базовое понимание HTML/CSS): WordPress + Elementor, Shopify
- Продвинутые (хорошее знание веб-технологий): Webflow, WordPress + Oxygen, Pinegrow
3. Определите бюджет
Учитывайте не только ежемесячную стоимость, но и дополнительные расходы:
- Стоимость домена (обычно $10-15/год)
- Дополнительные плагины или расширения
- Хостинг (для WordPress или других CMS)
- Премиум шаблоны
- Транзакционные комиссии (для e-commerce)
4. Проанализируйте долгосрочные перспективы
Задайте себе важные вопросы о будущем проекта:
- Планируете ли вы масштабировать сайт в будущем?
- Потребуется ли интеграция со специфическими сервисами?
- Важна ли для вас возможность перенести сайт на другую платформу?
- Будет ли кто-то еще управлять контентом на сайте?
5. Проверьте наличие необходимых функций
Составьте список критически важных для вас возможностей:
- SEO-инструменты
- Интеграции с CRM, почтовыми сервисами, аналитикой
- Мультиязычность
- Формы и сбор данных
- Система комментариев
- Поддержка контента, защищенного паролем
- Возможность для пользователей создавать аккаунты
6. Протестируйте перед окончательным выбором
Большинство визуальных html редакторов предлагают бесплатный период или демо-версию:
- Создайте тестовую страницу с реальным контентом
- Оцените удобство панели управления
- Проверьте адаптивность на разных устройствах
- Измерьте скорость загрузки
При выборе визуального редактора избегайте этих распространенных ошибок:
- Выбор на основе только цены — самый дешевый вариант может оказаться самым дорогим в долгосрочной перспективе из-за ограничений
- Игнорирование мобильной адаптивности — более 50% трафика приходит с мобильных устройств
- Недооценка важности SEO — некоторые конструкторы генерируют код, который сложно оптимизировать
- Выбор слишком сложного инструмента — который вы в итоге не сможете эффективно использовать
Идеальный визуальный редактор для создания сайтов — тот, который соответствует вашему текущему уровню навыков, но при этом предлагает возможности для роста и развития проекта. Не бойтесь тестировать разные инструменты — большинство платформ предлагает бесплатный период, который можно использовать для детального знакомства. 🚀
Визуальные редакторы произвели настоящую революцию в создании сайтов, открыв доступ к веб-разработке для миллионов людей. Однако помните: инструмент — это только средство. Успех вашего онлайн-проекта зависит не столько от выбранной платформы, сколько от продуманной стратегии, качественного контента и понимания потребностей аудитории. Выберите редактор, который позволит вам сосредоточиться на сути вашего бизнеса или творчества, не утопая в технических деталях — и тогда ваш сайт станет эффективным инструментом для достижения ваших целей.
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