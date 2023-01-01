Топ-5 визуальных редакторов сайтов: выбор для начинающих

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Для кого эта статья:

Люди без навыков программирования, желающие создать сайт

Предприниматели и владельцы бизнеса, нуждающиеся в быстром запуске онлайн-проекта

Дизайнеры и маркетологи, заинтересованные в использовании современных инструментов для web-дизайна Создание собственного сайта без навыков программирования перестало быть фантастикой! Современные визуальные редакторы позволяют запустить полноценный веб-проект буквально за несколько часов, даже если ваши познания в HTML ограничиваются пониманием, что это "что-то про интернет". Но как не потеряться среди десятков платформ, каждая из которых обещает быть простейшей, мощнейшей и незаменимой? Давайте разберемся в мире конструкторов сайтов, чтобы вы могли выбрать инструмент, который действительно решит ваши задачи без лишней головной боли и неоправданных трат. 🔍

Что такое визуальные редакторы для создания сайтов

Визуальные редакторы (или конструкторы) для создания сайтов — это специальные программные инструменты, которые позволяют разрабатывать и настраивать веб-сайты с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. В отличие от традиционного подхода к веб-разработке, где необходимо писать код вручную, визуальные редакторы используют принцип WYSIWYG (What You See Is What You Get — что видишь, то и получишь).

Пользователь просто перетаскивает элементы на виртуальный макет страницы, настраивает их внешний вид и функциональность через панели инструментов, а редактор автоматически генерирует необходимый HTML, CSS и JavaScript код. Это позволяет существенно снизить порог входа в веб-разработку и ускорить процесс создания сайтов.

Александр Михайлов, веб-дизайнер и консультант по цифровым продуктам Помню свой первый опыт с визуальными редакторами в 2016 году. До этого я мучительно осваивал HTML и CSS, чтобы сделать простой сайт-портфолио. Результат после недели работы выглядел, мягко говоря, любительским. Когда коллега показал мне Tilda, я был поражён — за 3 часа мы создали стильный одностраничник, который выглядел профессионально! Это был переломный момент. Я понял, что могу сосредоточиться на дизайне и контенте, не тратя время на борьбу с кодом. Сейчас я регулярно использую визуальные редакторы для быстрого прототипирования и создания лендингов, даже несмотря на то, что уже освоил верстку. Они позволяют экономить до 70% времени, особенно когда нужно быстро запустить проект и проверить гипотезы.

Основные компоненты современных визуальных редакторов:

Интерфейс драг-энд-дроп — возможность перетаскивать элементы прямо на страницу

— возможность перетаскивать элементы прямо на страницу Библиотеки готовых шаблонов — профессионально разработанные макеты для разных типов сайтов

— профессионально разработанные макеты для разных типов сайтов Настройка стилей — изменение цветов, шрифтов, отступов без написания CSS

— изменение цветов, шрифтов, отступов без написания CSS Адаптивность — автоматическая оптимизация для мобильных устройств

— автоматическая оптимизация для мобильных устройств Встроенные плагины — формы обратной связи, галереи, карты и другие функциональные элементы

— формы обратной связи, галереи, карты и другие функциональные элементы Интеграции с внешними сервисами — CRM-системы, почтовые рассылки, аналитика

По способу работы визуальные редакторы можно разделить на две категории:

Облачные конструкторы Локальные/плагинные редакторы Работают прямо в браузере Устанавливаются на компьютер или в CMS Не требуют установки Требуют установки и настройки Обычно включают хостинг Требуют отдельного хостинга Ограниченный доступ к коду Более гибкий доступ к коду Примеры: Wix, Tilda, Webflow Примеры: Elementor, Divi, Oxygen

Визуальные редакторы не просто упрощают создание сайтов — они демократизируют веб-разработку, делая её доступной для предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и всех, кто хочет быстро запустить онлайн-проект без погружения в технические детали. 🚀

Популярные онлайн конструкторы сайтов: возможности

Онлайн конструкторы сайтов стали настоящим прорывом для тех, кто хочет быстро запустить веб-проект без необходимости изучать программирование. Они работают по принципу "все в одном", предоставляя пользователю полный набор инструментов для создания, публикации и поддержки сайта.

Давайте рассмотрим наиболее популярные облачные платформы и их ключевые возможности:

Wix

Один из самых известных онлайн конструкторов сайтов, предлагающий впечатляющую коллекцию из более чем 800 профессионально разработанных шаблонов для различных отраслей. Wix выделяется своим редактором с полной свободой дизайна — элементы можно размещать практически в любом месте страницы.

Искусственный интеллект Wix ADI, который создает сайт на основе ваших ответов на несколько вопросов

Мощная экосистема приложений для расширения функциональности (более 300 плагинов)

Встроенная SEO-оптимизация и маркетинговые инструменты

Возможности электронной коммерции с обработкой платежей

Бесплатный план с ограниченным функционалом и брендированием Wix

Tilda

Российская платформа, завоевавшая популярность благодаря своему блочному подходу к дизайну. Tilda предлагает более 500 готовых блоков, которые можно комбинировать для создания уникальных страниц. Особенно популярна среди маркетологов для создания лендингов.

Безупречная типографика и внимание к деталям дизайна

Продвинутые анимации и эффекты без необходимости программирования

Zero Block — редактор для создания кастомных блоков с нуля

Встроенный редактор изображений и возможность загружать свои шрифты

Удобный CRM-модуль для работы с заявками

Webflow

Профессиональная платформа, предлагающая уникальный баланс между простотой визуального редактирования и гибкостью ручного кодирования. Webflow генерирует чистый, семантически корректный код, что особенно ценится разработчиками.

Полный контроль над CSS и возможность создания сложных анимаций

Встроенная CMS с динамическим контентом и кастомными типами данных

Продвинутые функции электронной коммерции

Возможность экспорта кода для дальнейшей кастомизации

Глубокие настройки взаимодействий и состояний элементов

Мария Светлова, маркетолог e-commerce проектов Мой клиент, владелец небольшого магазина авторской керамики, пришел ко мне с проблемой: его бюджет был ограничен, но нужен был полноценный интернет-магазин с каталогом, корзиной и приемом платежей. Я предложила решение на Wix, и мы запустились за две недели. Самым сложным оказалась настройка доставки и интеграция с платежным шлюзом — я потратила на это 3 дня, пытаясь разобраться в документации. Однако когда все заработало, владелец был в восторге. За первый месяц сайт принес 47 заказов при затратах менее 20 000 рублей на разработку. Если бы мы пошли традиционным путем с программистами, только на запуск ушло бы минимум 150 000 рублей и 2 месяца работы. Конструктор сайтов буквально спас этот бизнес на старте.

Shopify

Специализированная платформа для создания интернет-магазинов, оптимизированная под продажи и конверсию. Предлагает полный набор инструментов для запуска, развития и управления онлайн-торговлей.

Более 70 профессиональных шаблонов для e-commerce

Встроенные инструменты маркетинга и аналитики продаж

Многовалютность и различные способы оплаты из коробки

Управление запасами и доставкой

Мобильное приложение для управления магазином

Readymag

Минималистичный конструктор, ориентированный на дизайнеров и креативные проекты. Отличается чистым интерфейсом и возможностью создавать визуально впечатляющие проекты с акцентом на типографику и изображения.

Продвинутые возможности для работы с текстом и типографикой

Поддержка сложных анимаций и интерактивных элементов

Удобный режим презентации для демонстрации проектов

Высококачественные шаблоны с современным дизайном

Отличная производительность и скорость загрузки страниц

Сравнение ценовой политики популярных онлайн конструкторов:

Платформа Бесплатный план Начальный тариф Бизнес-тариф Премиум-тариф Wix Есть (с брендингом) От $14/месяц От $23/месяц От $39/месяц Tilda Есть (до 50 страниц) От $10/месяц От $20/месяц От $40/месяц Webflow Есть (только разработка) От $12/месяц От $16/месяц От $36/месяц Shopify Нет (14 дней триал) От $29/месяц От $79/месяц От $299/месяц Readymag Нет (7 дней триал) От $16/месяц От $28/месяц От $84/месяц

Выбор онлайн конструктора сайтов во многом зависит от ваших конкретных целей, бюджета и типа проекта. Для простых портфолио и визиток отлично подойдут базовые планы Wix или Tilda, в то время как для серьезных магазинов стоит рассмотреть специализированные решения вроде Shopify. 💻

Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS

Конструкторы с открытым кодом предоставляют больше гибкости и контроля над процессом создания сайта, чем облачные решения. Они часто интегрируются с популярными CMS (системами управления контентом) и позволяют редактировать сгенерированный код. Это идеальный компромисс между простотой визуального редактирования и возможностями ручной настройки.

Основные преимущества конструкторов с открытым кодом:

Полный контроль над исходным кодом сайта

Возможность внесения кастомных изменений в HTML и CSS

Отсутствие зависимости от одной платформы (вы владеете кодом)

Широкие возможности для оптимизации производительности

Работа с собственным хостингом и доменом без дополнительных наценок

Рассмотрим наиболее популярные визуальные HTML редакторы, позволяющие работать с открытым кодом:

WordPress + Elementor

Elementor — популярный визуальный конструктор страниц для WordPress, который позволяет редактировать сайт в режиме реального времени. Благодаря открытой архитектуре WordPress, вы получаете доступ ко всему сгенерированному коду.

Более 300 готовых блоков и шаблонов дизайна

Редактирование мобильной версии отдельно от десктопной

Встроенные формы, слайдеры, галереи и другие элементы

Возможность создания собственных виджетов и шаблонов

Доступ к HTML структуре и CSS правилам через встроенные инструменты

Bootstrap Studio

Десктопное приложение для разработки адаптивных сайтов на основе Bootstrap. Предлагает удобный визуальный интерфейс с доступом к коду в любой момент.

Огромная библиотека компонентов Bootstrap

Встроенный редактор кода с подсветкой синтаксиса

Экспорт статических HTML файлов

Встроенные средства оптимизации для Google PageSpeed

Локальный сервер для предпросмотра

Pinegrow

Профессиональный визуальный HTML редактор, который генерирует чистый, семантически корректный код. Поддерживает WordPress, Bootstrap, Tailwind CSS и другие фреймворки.

Двунаправленное редактирование (визуально или в коде)

Продвинутый CSS-редактор с поддержкой SASS/LESS

Компонентный подход к разработке

Мощные инструменты для создания тем WordPress

Разработка без необходимости подключения к интернету

Oxygen Builder

Визуальный конструктор для WordPress, который создает чистый, легковесный код без лишних обёрток. Особенно популярен среди разработчиков, ценящих производительность и контроль.

Прямой доступ к CSS/JS и HTML-структуре

Инструменты для создания динамического контента

Встроенные элементы управления для WordPress

Расширенные селекторы CSS и JavaScript-события

API для разработчиков и система шаблонов

Mobirise

Офлайн-конструктор для создания малых и средних сайтов, идеальный для тех, кто хочет получить автономное решение с экспортом в чистый HTML.

Более 4000+ блоков веб-сайта, готовых к использованию

Работа без подключения к интернету

Экспорт на локальный диск или FTP

AMP-поддержка для мобильных страниц

Расширения для добавления специализированных функций

Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS особенно полезны для следующих категорий пользователей:

Начинающие разработчики — которые хотят изучать код, наблюдая за тем, как его генерирует визуальный редактор

— которые хотят изучать код, наблюдая за тем, как его генерирует визуальный редактор Дизайнеры — желающие быстро прототипировать, но сохранить контроль над финальным результатом

— желающие быстро прототипировать, но сохранить контроль над финальным результатом Фрилансеры — которым нужна гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов

— которым нужна гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов Агентства — стремящиеся оптимизировать рабочий процесс без ограничений закрытых платформ

— стремящиеся оптимизировать рабочий процесс без ограничений закрытых платформ Владельцы бизнеса — которые хотят избежать ежемесячной платы за подписку

Важно понимать, что работа с конструкторами открытого кода требует немного больше технических знаний, чем использование полностью облачных решений. Однако эта инвестиция времени в освоение окупается гибкостью и отсутствием привязки к конкретной платформе. 🔧

Сравнение топ-5 визуальных редакторов и конструкторов

Чтобы помочь вам сделать обоснованный выбор, я провел детальное сравнение пяти наиболее популярных визуальных редакторов по ключевым параметрам. Каждый инструмент имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать в зависимости от ваших конкретных задач.

Критерий Wix Tilda WordPress+Elementor Webflow Shopify Простота использования ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Гибкость дизайна ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Доступ к коду ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ SEO-возможности ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ E-commerce функционал ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Скорость сайта ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Кривая обучения Низкая Низкая Средняя Высокая Средняя Цена (базовый план) $14/месяц $10/месяц $49/год + хостинг $12/месяц $29/месяц Портируемость Низкая Средняя Высокая Средняя Низкая

Теперь рассмотрим ключевые особенности каждого редактора более подробно:

Wix

Wix предлагает наиболее интуитивно понятный интерфейс с полной свободой размещения элементов. Это делает его идеальным выбором для новичков и тех, кто ценит скорость работы над сложностью настроек.

Лучший выбор для: начинающих пользователей, малого бизнеса, портфолио и простых сайтов-визиток.

Недостатки: ограниченные возможности для кастомизации кода, сложности при смене платформы, некоторые проблемы с SEO-оптимизацией.

Tilda

Tilda выделяется своим фокусом на визуальном представлении и типографике. Блочная система помогает создавать стильные страницы даже без дизайнерского опыта.

Лучший выбор для: создания лендингов, медиа-проектов, портфолио, сторителлинга.

Недостатки: менее гибкая структура по сравнению с другими редакторами, ограниченные возможности для сложного функционала, базовые возможности e-commerce.

WordPress + Elementor

Комбинация WordPress и плагина Elementor предлагает золотую середину между удобством и контролем. Вы получаете визуальный редактор на базе самой популярной CMS в мире.

Лучший выбор для: блогов, информационных порталов, корпоративных сайтов, средних интернет-магазинов.

Недостатки: требует больше настроек и технических знаний, может быть избыточен для простых проектов, требует отдельного хостинга.

Webflow

Webflow — продвинутый визуальный редактор, который дает почти полный контроль над дизайном и функциональностью сайта. Генерирует чистый, оптимизированный код.

Лучший выбор для: дизайнеров, агентств, сложных проектов с уникальным дизайном, динамических сайтов.

Недостатки: крутая кривая обучения, может быть избыточным для простых проектов, относительно высокая цена.

Shopify

Shopify — специализированная платформа для e-commerce с мощными инструментами для продаж, управления запасами и маркетинга.

Лучший выбор для: интернет-магазинов всех размеров, дропшиппинга, розничного бизнеса с онлайн-присутствием.

Недостатки: менее гибкий для проектов, не связанных с электронной коммерцией, относительно высокая комиссия за транзакции, ограничения при кастомизации.

Производительность и скорость загрузки страниц — критически важный параметр для любого веб-проекта. По данным исследований, типичная скорость загрузки сайтов на разных платформах:

Wix: среднее время загрузки — 2.5-4 секунды

Tilda: среднее время загрузки — 2.3-3.5 секунды

WordPress + Elementor: среднее время загрузки — 1.8-3 секунды (при оптимизации)

Webflow: среднее время загрузки — 1.5-2.5 секунды

Shopify: среднее время загрузки — 1.7-2.7 секунды

Важно отметить, что эти цифры могут существенно варьироваться в зависимости от конкретной реализации, объема контента, качества хостинга и уровня оптимизации. 📊

Как выбрать визуальный редактор под ваши задачи

Выбор визуального редактора или конструктора сайтов — это баланс между вашими потребностями, навыками и бюджетом. Принимая решение, стоит обдумать не только текущие требования, но и возможности для роста проекта в будущем.

Шаг за шагом процесс выбора идеального инструмента:

1. Определите тип проекта

Персональный блог или портфолио: Wix, Tilda, WordPress

Wix, Tilda, WordPress Корпоративный сайт: WordPress + Elementor, Webflow

WordPress + Elementor, Webflow Лендинг: Tilda, Unbounce, Wix

Tilda, Unbounce, Wix Интернет-магазин: Shopify, WooCommerce + Elementor, Webflow

Shopify, WooCommerce + Elementor, Webflow Медиа-портал: WordPress + Elementor, Ghost

2. Оцените свои технические навыки

Будьте честны с собой о том, сколько времени вы готовы потратить на освоение инструмента:

Начинающие (нет опыта с веб-дизайном): Wix, Tilda, Squarespace

Wix, Tilda, Squarespace Средний уровень (базовое понимание HTML/CSS): WordPress + Elementor, Shopify

WordPress + Elementor, Shopify Продвинутые (хорошее знание веб-технологий): Webflow, WordPress + Oxygen, Pinegrow

3. Определите бюджет

Учитывайте не только ежемесячную стоимость, но и дополнительные расходы:

Стоимость домена (обычно $10-15/год)

Дополнительные плагины или расширения

Хостинг (для WordPress или других CMS)

Премиум шаблоны

Транзакционные комиссии (для e-commerce)

4. Проанализируйте долгосрочные перспективы

Задайте себе важные вопросы о будущем проекта:

Планируете ли вы масштабировать сайт в будущем?

Потребуется ли интеграция со специфическими сервисами?

Важна ли для вас возможность перенести сайт на другую платформу?

Будет ли кто-то еще управлять контентом на сайте?

5. Проверьте наличие необходимых функций

Составьте список критически важных для вас возможностей:

SEO-инструменты

Интеграции с CRM, почтовыми сервисами, аналитикой

Мультиязычность

Формы и сбор данных

Система комментариев

Поддержка контента, защищенного паролем

Возможность для пользователей создавать аккаунты

6. Протестируйте перед окончательным выбором

Большинство визуальных html редакторов предлагают бесплатный период или демо-версию:

Создайте тестовую страницу с реальным контентом

Оцените удобство панели управления

Проверьте адаптивность на разных устройствах

Измерьте скорость загрузки

При выборе визуального редактора избегайте этих распространенных ошибок:

Выбор на основе только цены — самый дешевый вариант может оказаться самым дорогим в долгосрочной перспективе из-за ограничений

— самый дешевый вариант может оказаться самым дорогим в долгосрочной перспективе из-за ограничений Игнорирование мобильной адаптивности — более 50% трафика приходит с мобильных устройств

— более 50% трафика приходит с мобильных устройств Недооценка важности SEO — некоторые конструкторы генерируют код, который сложно оптимизировать

— некоторые конструкторы генерируют код, который сложно оптимизировать Выбор слишком сложного инструмента — который вы в итоге не сможете эффективно использовать

Идеальный визуальный редактор для создания сайтов — тот, который соответствует вашему текущему уровню навыков, но при этом предлагает возможности для роста и развития проекта. Не бойтесь тестировать разные инструменты — большинство платформ предлагает бесплатный период, который можно использовать для детального знакомства. 🚀

Визуальные редакторы произвели настоящую революцию в создании сайтов, открыв доступ к веб-разработке для миллионов людей. Однако помните: инструмент — это только средство. Успех вашего онлайн-проекта зависит не столько от выбранной платформы, сколько от продуманной стратегии, качественного контента и понимания потребностей аудитории. Выберите редактор, который позволит вам сосредоточиться на сути вашего бизнеса или творчества, не утопая в технических деталях — и тогда ваш сайт станет эффективным инструментом для достижения ваших целей.

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