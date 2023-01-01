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Топ-5 визуальных редакторов сайтов: выбор для начинающих
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Топ-5 визуальных редакторов сайтов: выбор для начинающих

#Веб-разработка  
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Для кого эта статья:

  • Люди без навыков программирования, желающие создать сайт
  • Предприниматели и владельцы бизнеса, нуждающиеся в быстром запуске онлайн-проекта

  • Дизайнеры и маркетологи, заинтересованные в использовании современных инструментов для web-дизайна

    Создание собственного сайта без навыков программирования перестало быть фантастикой! Современные визуальные редакторы позволяют запустить полноценный веб-проект буквально за несколько часов, даже если ваши познания в HTML ограничиваются пониманием, что это "что-то про интернет". Но как не потеряться среди десятков платформ, каждая из которых обещает быть простейшей, мощнейшей и незаменимой? Давайте разберемся в мире конструкторов сайтов, чтобы вы могли выбрать инструмент, который действительно решит ваши задачи без лишней головной боли и неоправданных трат. 🔍

Что такое визуальные редакторы для создания сайтов

Визуальные редакторы (или конструкторы) для создания сайтов — это специальные программные инструменты, которые позволяют разрабатывать и настраивать веб-сайты с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. В отличие от традиционного подхода к веб-разработке, где необходимо писать код вручную, визуальные редакторы используют принцип WYSIWYG (What You See Is What You Get — что видишь, то и получишь).

Пользователь просто перетаскивает элементы на виртуальный макет страницы, настраивает их внешний вид и функциональность через панели инструментов, а редактор автоматически генерирует необходимый HTML, CSS и JavaScript код. Это позволяет существенно снизить порог входа в веб-разработку и ускорить процесс создания сайтов.

Александр Михайлов, веб-дизайнер и консультант по цифровым продуктам

Помню свой первый опыт с визуальными редакторами в 2016 году. До этого я мучительно осваивал HTML и CSS, чтобы сделать простой сайт-портфолио. Результат после недели работы выглядел, мягко говоря, любительским. Когда коллега показал мне Tilda, я был поражён — за 3 часа мы создали стильный одностраничник, который выглядел профессионально! Это был переломный момент. Я понял, что могу сосредоточиться на дизайне и контенте, не тратя время на борьбу с кодом. Сейчас я регулярно использую визуальные редакторы для быстрого прототипирования и создания лендингов, даже несмотря на то, что уже освоил верстку. Они позволяют экономить до 70% времени, особенно когда нужно быстро запустить проект и проверить гипотезы.

Основные компоненты современных визуальных редакторов:

  • Интерфейс драг-энд-дроп — возможность перетаскивать элементы прямо на страницу
  • Библиотеки готовых шаблонов — профессионально разработанные макеты для разных типов сайтов
  • Настройка стилей — изменение цветов, шрифтов, отступов без написания CSS
  • Адаптивность — автоматическая оптимизация для мобильных устройств
  • Встроенные плагины — формы обратной связи, галереи, карты и другие функциональные элементы
  • Интеграции с внешними сервисами — CRM-системы, почтовые рассылки, аналитика

По способу работы визуальные редакторы можно разделить на две категории:

Облачные конструкторы Локальные/плагинные редакторы
Работают прямо в браузере Устанавливаются на компьютер или в CMS
Не требуют установки Требуют установки и настройки
Обычно включают хостинг Требуют отдельного хостинга
Ограниченный доступ к коду Более гибкий доступ к коду
Примеры: Wix, Tilda, Webflow Примеры: Elementor, Divi, Oxygen

Визуальные редакторы не просто упрощают создание сайтов — они демократизируют веб-разработку, делая её доступной для предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и всех, кто хочет быстро запустить онлайн-проект без погружения в технические детали. 🚀

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Популярные онлайн конструкторы сайтов: возможности

Онлайн конструкторы сайтов стали настоящим прорывом для тех, кто хочет быстро запустить веб-проект без необходимости изучать программирование. Они работают по принципу "все в одном", предоставляя пользователю полный набор инструментов для создания, публикации и поддержки сайта.

Давайте рассмотрим наиболее популярные облачные платформы и их ключевые возможности:

Wix

Один из самых известных онлайн конструкторов сайтов, предлагающий впечатляющую коллекцию из более чем 800 профессионально разработанных шаблонов для различных отраслей. Wix выделяется своим редактором с полной свободой дизайна — элементы можно размещать практически в любом месте страницы.

  • Искусственный интеллект Wix ADI, который создает сайт на основе ваших ответов на несколько вопросов
  • Мощная экосистема приложений для расширения функциональности (более 300 плагинов)
  • Встроенная SEO-оптимизация и маркетинговые инструменты
  • Возможности электронной коммерции с обработкой платежей
  • Бесплатный план с ограниченным функционалом и брендированием Wix

Tilda

Российская платформа, завоевавшая популярность благодаря своему блочному подходу к дизайну. Tilda предлагает более 500 готовых блоков, которые можно комбинировать для создания уникальных страниц. Особенно популярна среди маркетологов для создания лендингов.

  • Безупречная типографика и внимание к деталям дизайна
  • Продвинутые анимации и эффекты без необходимости программирования
  • Zero Block — редактор для создания кастомных блоков с нуля
  • Встроенный редактор изображений и возможность загружать свои шрифты
  • Удобный CRM-модуль для работы с заявками

Webflow

Профессиональная платформа, предлагающая уникальный баланс между простотой визуального редактирования и гибкостью ручного кодирования. Webflow генерирует чистый, семантически корректный код, что особенно ценится разработчиками.

  • Полный контроль над CSS и возможность создания сложных анимаций
  • Встроенная CMS с динамическим контентом и кастомными типами данных
  • Продвинутые функции электронной коммерции
  • Возможность экспорта кода для дальнейшей кастомизации
  • Глубокие настройки взаимодействий и состояний элементов

Мария Светлова, маркетолог e-commerce проектов

Мой клиент, владелец небольшого магазина авторской керамики, пришел ко мне с проблемой: его бюджет был ограничен, но нужен был полноценный интернет-магазин с каталогом, корзиной и приемом платежей. Я предложила решение на Wix, и мы запустились за две недели. Самым сложным оказалась настройка доставки и интеграция с платежным шлюзом — я потратила на это 3 дня, пытаясь разобраться в документации. Однако когда все заработало, владелец был в восторге. За первый месяц сайт принес 47 заказов при затратах менее 20 000 рублей на разработку. Если бы мы пошли традиционным путем с программистами, только на запуск ушло бы минимум 150 000 рублей и 2 месяца работы. Конструктор сайтов буквально спас этот бизнес на старте.

Shopify

Специализированная платформа для создания интернет-магазинов, оптимизированная под продажи и конверсию. Предлагает полный набор инструментов для запуска, развития и управления онлайн-торговлей.

  • Более 70 профессиональных шаблонов для e-commerce
  • Встроенные инструменты маркетинга и аналитики продаж
  • Многовалютность и различные способы оплаты из коробки
  • Управление запасами и доставкой
  • Мобильное приложение для управления магазином

Readymag

Минималистичный конструктор, ориентированный на дизайнеров и креативные проекты. Отличается чистым интерфейсом и возможностью создавать визуально впечатляющие проекты с акцентом на типографику и изображения.

  • Продвинутые возможности для работы с текстом и типографикой
  • Поддержка сложных анимаций и интерактивных элементов
  • Удобный режим презентации для демонстрации проектов
  • Высококачественные шаблоны с современным дизайном
  • Отличная производительность и скорость загрузки страниц

Сравнение ценовой политики популярных онлайн конструкторов:

Платформа Бесплатный план Начальный тариф Бизнес-тариф Премиум-тариф
Wix Есть (с брендингом) От $14/месяц От $23/месяц От $39/месяц
Tilda Есть (до 50 страниц) От $10/месяц От $20/месяц От $40/месяц
Webflow Есть (только разработка) От $12/месяц От $16/месяц От $36/месяц
Shopify Нет (14 дней триал) От $29/месяц От $79/месяц От $299/месяц
Readymag Нет (7 дней триал) От $16/месяц От $28/месяц От $84/месяц

Выбор онлайн конструктора сайтов во многом зависит от ваших конкретных целей, бюджета и типа проекта. Для простых портфолио и визиток отлично подойдут базовые планы Wix или Tilda, в то время как для серьезных магазинов стоит рассмотреть специализированные решения вроде Shopify. 💻

Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS

Конструкторы с открытым кодом предоставляют больше гибкости и контроля над процессом создания сайта, чем облачные решения. Они часто интегрируются с популярными CMS (системами управления контентом) и позволяют редактировать сгенерированный код. Это идеальный компромисс между простотой визуального редактирования и возможностями ручной настройки.

Основные преимущества конструкторов с открытым кодом:

  • Полный контроль над исходным кодом сайта
  • Возможность внесения кастомных изменений в HTML и CSS
  • Отсутствие зависимости от одной платформы (вы владеете кодом)
  • Широкие возможности для оптимизации производительности
  • Работа с собственным хостингом и доменом без дополнительных наценок

Рассмотрим наиболее популярные визуальные HTML редакторы, позволяющие работать с открытым кодом:

WordPress + Elementor

Elementor — популярный визуальный конструктор страниц для WordPress, который позволяет редактировать сайт в режиме реального времени. Благодаря открытой архитектуре WordPress, вы получаете доступ ко всему сгенерированному коду.

  • Более 300 готовых блоков и шаблонов дизайна
  • Редактирование мобильной версии отдельно от десктопной
  • Встроенные формы, слайдеры, галереи и другие элементы
  • Возможность создания собственных виджетов и шаблонов
  • Доступ к HTML структуре и CSS правилам через встроенные инструменты

Bootstrap Studio

Десктопное приложение для разработки адаптивных сайтов на основе Bootstrap. Предлагает удобный визуальный интерфейс с доступом к коду в любой момент.

  • Огромная библиотека компонентов Bootstrap
  • Встроенный редактор кода с подсветкой синтаксиса
  • Экспорт статических HTML файлов
  • Встроенные средства оптимизации для Google PageSpeed
  • Локальный сервер для предпросмотра

Pinegrow

Профессиональный визуальный HTML редактор, который генерирует чистый, семантически корректный код. Поддерживает WordPress, Bootstrap, Tailwind CSS и другие фреймворки.

  • Двунаправленное редактирование (визуально или в коде)
  • Продвинутый CSS-редактор с поддержкой SASS/LESS
  • Компонентный подход к разработке
  • Мощные инструменты для создания тем WordPress
  • Разработка без необходимости подключения к интернету

Oxygen Builder

Визуальный конструктор для WordPress, который создает чистый, легковесный код без лишних обёрток. Особенно популярен среди разработчиков, ценящих производительность и контроль.

  • Прямой доступ к CSS/JS и HTML-структуре
  • Инструменты для создания динамического контента
  • Встроенные элементы управления для WordPress
  • Расширенные селекторы CSS и JavaScript-события
  • API для разработчиков и система шаблонов

Mobirise

Офлайн-конструктор для создания малых и средних сайтов, идеальный для тех, кто хочет получить автономное решение с экспортом в чистый HTML.

  • Более 4000+ блоков веб-сайта, готовых к использованию
  • Работа без подключения к интернету
  • Экспорт на локальный диск или FTP
  • AMP-поддержка для мобильных страниц
  • Расширения для добавления специализированных функций

Конструкторы с открытым кодом HTML и CSS особенно полезны для следующих категорий пользователей:

  • Начинающие разработчики — которые хотят изучать код, наблюдая за тем, как его генерирует визуальный редактор
  • Дизайнеры — желающие быстро прототипировать, но сохранить контроль над финальным результатом
  • Фрилансеры — которым нужна гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов
  • Агентства — стремящиеся оптимизировать рабочий процесс без ограничений закрытых платформ
  • Владельцы бизнеса — которые хотят избежать ежемесячной платы за подписку

Важно понимать, что работа с конструкторами открытого кода требует немного больше технических знаний, чем использование полностью облачных решений. Однако эта инвестиция времени в освоение окупается гибкостью и отсутствием привязки к конкретной платформе. 🔧

Сравнение топ-5 визуальных редакторов и конструкторов

Чтобы помочь вам сделать обоснованный выбор, я провел детальное сравнение пяти наиболее популярных визуальных редакторов по ключевым параметрам. Каждый инструмент имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать в зависимости от ваших конкретных задач.

Критерий Wix Tilda WordPress+Elementor Webflow Shopify
Простота использования ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Гибкость дизайна ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Доступ к коду ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
SEO-возможности ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
E-commerce функционал ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Скорость сайта ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Кривая обучения Низкая Низкая Средняя Высокая Средняя
Цена (базовый план) $14/месяц $10/месяц $49/год + хостинг $12/месяц $29/месяц
Портируемость Низкая Средняя Высокая Средняя Низкая

Теперь рассмотрим ключевые особенности каждого редактора более подробно:

Wix

Wix предлагает наиболее интуитивно понятный интерфейс с полной свободой размещения элементов. Это делает его идеальным выбором для новичков и тех, кто ценит скорость работы над сложностью настроек.

Лучший выбор для: начинающих пользователей, малого бизнеса, портфолио и простых сайтов-визиток.

Недостатки: ограниченные возможности для кастомизации кода, сложности при смене платформы, некоторые проблемы с SEO-оптимизацией.

Tilda

Tilda выделяется своим фокусом на визуальном представлении и типографике. Блочная система помогает создавать стильные страницы даже без дизайнерского опыта.

Лучший выбор для: создания лендингов, медиа-проектов, портфолио, сторителлинга.

Недостатки: менее гибкая структура по сравнению с другими редакторами, ограниченные возможности для сложного функционала, базовые возможности e-commerce.

WordPress + Elementor

Комбинация WordPress и плагина Elementor предлагает золотую середину между удобством и контролем. Вы получаете визуальный редактор на базе самой популярной CMS в мире.

Лучший выбор для: блогов, информационных порталов, корпоративных сайтов, средних интернет-магазинов.

Недостатки: требует больше настроек и технических знаний, может быть избыточен для простых проектов, требует отдельного хостинга.

Webflow

Webflow — продвинутый визуальный редактор, который дает почти полный контроль над дизайном и функциональностью сайта. Генерирует чистый, оптимизированный код.

Лучший выбор для: дизайнеров, агентств, сложных проектов с уникальным дизайном, динамических сайтов.

Недостатки: крутая кривая обучения, может быть избыточным для простых проектов, относительно высокая цена.

Shopify

Shopify — специализированная платформа для e-commerce с мощными инструментами для продаж, управления запасами и маркетинга.

Лучший выбор для: интернет-магазинов всех размеров, дропшиппинга, розничного бизнеса с онлайн-присутствием.

Недостатки: менее гибкий для проектов, не связанных с электронной коммерцией, относительно высокая комиссия за транзакции, ограничения при кастомизации.

Производительность и скорость загрузки страниц — критически важный параметр для любого веб-проекта. По данным исследований, типичная скорость загрузки сайтов на разных платформах:

  • Wix: среднее время загрузки — 2.5-4 секунды
  • Tilda: среднее время загрузки — 2.3-3.5 секунды
  • WordPress + Elementor: среднее время загрузки — 1.8-3 секунды (при оптимизации)
  • Webflow: среднее время загрузки — 1.5-2.5 секунды
  • Shopify: среднее время загрузки — 1.7-2.7 секунды

Важно отметить, что эти цифры могут существенно варьироваться в зависимости от конкретной реализации, объема контента, качества хостинга и уровня оптимизации. 📊

Как выбрать визуальный редактор под ваши задачи

Выбор визуального редактора или конструктора сайтов — это баланс между вашими потребностями, навыками и бюджетом. Принимая решение, стоит обдумать не только текущие требования, но и возможности для роста проекта в будущем.

Шаг за шагом процесс выбора идеального инструмента:

1. Определите тип проекта

  • Персональный блог или портфолио: Wix, Tilda, WordPress
  • Корпоративный сайт: WordPress + Elementor, Webflow
  • Лендинг: Tilda, Unbounce, Wix
  • Интернет-магазин: Shopify, WooCommerce + Elementor, Webflow
  • Медиа-портал: WordPress + Elementor, Ghost

2. Оцените свои технические навыки

Будьте честны с собой о том, сколько времени вы готовы потратить на освоение инструмента:

  • Начинающие (нет опыта с веб-дизайном): Wix, Tilda, Squarespace
  • Средний уровень (базовое понимание HTML/CSS): WordPress + Elementor, Shopify
  • Продвинутые (хорошее знание веб-технологий): Webflow, WordPress + Oxygen, Pinegrow

3. Определите бюджет

Учитывайте не только ежемесячную стоимость, но и дополнительные расходы:

  • Стоимость домена (обычно $10-15/год)
  • Дополнительные плагины или расширения
  • Хостинг (для WordPress или других CMS)
  • Премиум шаблоны
  • Транзакционные комиссии (для e-commerce)

4. Проанализируйте долгосрочные перспективы

Задайте себе важные вопросы о будущем проекта:

  • Планируете ли вы масштабировать сайт в будущем?
  • Потребуется ли интеграция со специфическими сервисами?
  • Важна ли для вас возможность перенести сайт на другую платформу?
  • Будет ли кто-то еще управлять контентом на сайте?

5. Проверьте наличие необходимых функций

Составьте список критически важных для вас возможностей:

  • SEO-инструменты
  • Интеграции с CRM, почтовыми сервисами, аналитикой
  • Мультиязычность
  • Формы и сбор данных
  • Система комментариев
  • Поддержка контента, защищенного паролем
  • Возможность для пользователей создавать аккаунты

6. Протестируйте перед окончательным выбором

Большинство визуальных html редакторов предлагают бесплатный период или демо-версию:

  • Создайте тестовую страницу с реальным контентом
  • Оцените удобство панели управления
  • Проверьте адаптивность на разных устройствах
  • Измерьте скорость загрузки

При выборе визуального редактора избегайте этих распространенных ошибок:

  • Выбор на основе только цены — самый дешевый вариант может оказаться самым дорогим в долгосрочной перспективе из-за ограничений
  • Игнорирование мобильной адаптивности — более 50% трафика приходит с мобильных устройств
  • Недооценка важности SEO — некоторые конструкторы генерируют код, который сложно оптимизировать
  • Выбор слишком сложного инструмента — который вы в итоге не сможете эффективно использовать

Идеальный визуальный редактор для создания сайтов — тот, который соответствует вашему текущему уровню навыков, но при этом предлагает возможности для роста и развития проекта. Не бойтесь тестировать разные инструменты — большинство платформ предлагает бесплатный период, который можно использовать для детального знакомства. 🚀

Визуальные редакторы произвели настоящую революцию в создании сайтов, открыв доступ к веб-разработке для миллионов людей. Однако помните: инструмент — это только средство. Успех вашего онлайн-проекта зависит не столько от выбранной платформы, сколько от продуманной стратегии, качественного контента и понимания потребностей аудитории. Выберите редактор, который позволит вам сосредоточиться на сути вашего бизнеса или творчества, не утопая в технических деталях — и тогда ваш сайт станет эффективным инструментом для достижения ваших целей.

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Элина Баранова

разработчик Android

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