Текстурирование в 3D-графике: основы для начинающих художников

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Для кого эта статья:

Новички в 3D-графике, желающие освоить текстурирование

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Люди, заинтересованные в карьере в креативной индустрии и архитектурной визуализации Первые шаги в мире 3D-графики могут напоминать изучение нового языка — термины, техники и бесконечные настройки сбивают с толку каждого новичка. Но именно текстурирование превращает безжизненные каркасы в реалистичные объекты, вызывающие эмоции. Хорошая новость: освоить основы текстурирования может любой, даже если вы только вчера узнали, чем полигон отличается от вертекса. Готовы раскрасить свой первый цифровой мир? 🎨

Что такое текстуры и зачем они нужны в 3D-графике

Представьте 3D-модель без текстур — это как скульптура из серого пластилина. У неё есть форма, но нет характера. Текстуры — это цифровые изображения, которые накладываются на 3D-модели, чтобы придать им цвет, детализацию и имитировать различные материалы. По сути, это "кожа" ваших моделей, определяющая, как они будут взаимодействовать со светом и восприниматься зрителем.

Значение текстур в 3D-графике трудно переоценить. Они решают три ключевые задачи:

Реализм — правильные текстуры превращают абстрактную геометрию в узнаваемые объекты

— правильные текстуры превращают абстрактную геометрию в узнаваемые объекты Эффективность — позволяют добавлять детали без усложнения геометрии модели

— позволяют добавлять детали без усложнения геометрии модели Стилизация — помогают создать уникальную художественную эстетику

Антон Верещагин, 3D-художник и преподаватель Помню свой первый опыт с текстурированием — это была простая модель чашки для студенческого проекта. Я потратил часы на полировку геометрии, но когда рендер выдал серую безжизненную форму, энтузиазм угас. Мой преподаватель посоветовал сфокусироваться на текстурах. Добавив простую диффузную карту с рисунком и базовые настройки шероховатости, я был поражен трансформацией. Та же модель вдруг стала выглядеть как настоящая керамическая чашка. Этот момент научил меня важному правилу: в 3D-графике геометрия важна, но именно текстуры вдыхают жизнь в ваши творения.

В основе текстурирования лежит понятие UV-развертки — процесса, при котором трехмерная поверхность модели "разворачивается" в двухмерную плоскость. Эта развертка служит картой координат для наложения текстур, как выкройка для одежды. Каждая точка на поверхности 3D-модели имеет соответствующие UV-координаты на плоскости, куда будет спроецирована текстура.

Аспект Без текстур С текстурами Детализация Только геометрические детали Мелкие детали без усложнения геометрии Вес файла Тяжелый (при детальной геометрии) Оптимизированный Реализм Низкий Высокий Гибкость редактирования Требует изменения геометрии Легко изменяется в графических редакторах

Базовые типы текстур: от диффузных до нормальных карт

В мире 3D-графики существует целый спектр различных типов текстур, каждый из которых отвечает за определенный аспект визуализации материала. Давайте разберем основные из них, которые необходимо знать каждому начинающему 3D-художнику. 🧩

Диффузные карты (Diffuse/Color/Albedo) — самый базовый тип, определяющий цвет поверхности. Это то, что мы обычно видим при дневном освещении без учета бликов и теней.

— самый базовый тип, определяющий цвет поверхности. Это то, что мы обычно видим при дневном освещении без учета бликов и теней. Карты нормалей (Normal maps) — имитируют детализацию поверхности, влияя на то, как свет отражается от модели, создавая иллюзию рельефа без дополнительных полигонов.

— имитируют детализацию поверхности, влияя на то, как свет отражается от модели, создавая иллюзию рельефа без дополнительных полигонов. Карты высот (Height/Displacement maps) — физически изменяют геометрию модели, создавая реальные выступы и впадины.

— физически изменяют геометрию модели, создавая реальные выступы и впадины. Карты металличности (Metallic maps) — определяют, какие части поверхности являются металлическими, а какие нет.

— определяют, какие части поверхности являются металлическими, а какие нет. Карты шероховатости/глянцевости (Roughness/Glossiness maps) — контролируют, насколько поверхность рассеивает или отражает свет.

— контролируют, насколько поверхность рассеивает или отражает свет. Карты окружающей окклюзии (Ambient Occlusion maps) — добавляют реалистичные тени в местах, где свет встречает препятствия.

Современные рендеры используют систему PBR (Physically Based Rendering) — физически корректного рендеринга, который требует определенного набора карт для реалистичного отображения материалов. Стандартный набор текстур в PBR-рабочем процессе обычно включает:

Тип PBR-рабочего процесса Основные текстурные карты Популярность в индустрии Metal/Roughness Базовый цвет, Металличность, Шероховатость, Нормали, AO Высокая (Unity, Unreal Engine, Substance) Specular/Glossiness Диффузный, Спекулярный, Глянцевитость, Нормали, AO Средняя (3ds Max, некоторые визуализаторы) Hybrid Комбинирует элементы обоих подходов Растущая (продвинутые рендеры)

Елена Соколова, технический художник В 2019 году мне поручили оптимизировать проект архитектурной визуализации, который буквально "задыхался" из-за тяжелых моделей. Клиент настаивал на сохранении всех деталей, но рендер занимал часы. Решением стало использование нормальных карт. Я заменила высокополигональные элементы декора на низкополигональные версии с детализированными normal maps. Например, для лепнины на потолке мы уменьшили количество полигонов на 85%, но визуально детализация сохранилась. Проект стал рендериться в 3 раза быстрее, а клиент даже не заметил подмены. Этот случай показал мне настоящую силу грамотного текстурирования — иногда "нарисованные" детали работают эффективнее геометрических.

Важно понимать, что разные 3D-программы и движки могут использовать разную терминологию и подходы к текстурированию. Например, то, что в Blender называется "Image Texture", в 3ds Max может называться "Bitmap". Также существуют различия в цветовых пространствах — некоторые текстуры должны быть в линейном RGB, другие в sRGB.

Различия текстуры и фактуры в цифровом искусстве

Термины "текстура" и "фактура" часто используются взаимозаменяемо, особенно новичками, но в профессиональной среде 3D-графики между ними существует чёткое различие, понимание которого поможет вам создавать более достоверные материалы.

Различие текстуры и фактуры заключается в следующем:

Текстура в 3D-графике — это двумерное изображение (или набор изображений), которое накладывается на модель для придания ей определенных визуальных свойств.

в 3D-графике — это двумерное изображение (или набор изображений), которое накладывается на модель для придания ей определенных визуальных свойств. Фактура — это физическое ощущение поверхности, тактильные качества материала (шероховатость, гладкость, рельефность), которые в 3D мы имитируем с помощью комбинации различных текстурных карт.

Проще говоря, текстура — это инструмент, а фактура — результат, которого мы хотим достичь. Чтобы воссоздать фактуру кожи, дерева или металла, нам понадобится несколько типов текстурных карт, работающих в комплексе.

Для воссоздания различных фактур в цифровом пространстве используются определенные комбинации текстурных карт:

Желаемая фактура Ключевые текстурные карты Особенности настройки Грубая древесина Color + Normal + Height + High Roughness Выраженный рисунок волокон в normal map Полированный металл Color + High Metallic + Low Roughness Высокая отражающая способность Матовая ткань Color + Normal + High Roughness + Zero Metallic Тонкая микро-геометрия в normal map Мокрый асфальт Color + Normal + Varied Roughness Контрастные участки на карте шероховатости

В профессиональной работе над материалами важно сначала определить, какую фактуру вы хотите имитировать, а затем подобрать нужные текстуры для её создания. Часто лучшие результаты достигаются через наблюдение и изучение реальных материалов — обратите внимание, как свет взаимодействует с разными поверхностями в реальном мире.

При создании фактуры важно помнить о масштабе деталей. Например, древесина имеет несколько уровней детализации — от крупного рисунка годовых колец до микроскопических волокон. В зависимости от того, насколько близко камера будет подходить к объекту, вам может потребоваться воссоздать различные уровни детализации фактуры.

Инструменты и программы для создания текстур

Выбор правильных инструментов для создания текстур может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. Современный рынок предлагает разнообразные решения — от специализированных программ до многофункциональных пакетов. 🛠️

Рассмотрим основные категории инструментов для текстурирования:

Специализированные текстурные редакторы :

: Substance Painter — лидер отрасли для "рисования" непосредственно на 3D-моделях

Substance Designer — для создания процедурных текстур с неограниченным масштабированием

Mari — мощное решение для высокодетализированных текстур в кино и VFX

Графические редакторы :

: Adobe Photoshop — универсальный инструмент для создания и редактирования текстур

GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop с широким функционалом

Affinity Photo — доступный и мощный редактор с единоразовой оплатой

Интегрированные решения :

: Blender — встроенные инструменты текстурирования с поддержкой PBR

ZBrush — Spotlight и Polypaint для органического текстурирования

Unity и Unreal Engine — встроенные материальные редакторы

Для начинающих особенно важно выбрать инструменты, которые не только соответствуют конкретным задачам, но и имеют доступный порог вхождения. Некоторые программы предлагают образовательные лицензии или бесплатные версии с ограниченным функционалом.

Программа Сложность освоения Стоимость Оптимальное применение Substance Painter Средняя От $19.90/мес. Профессиональное текстурирование игровых ассетов Adobe Photoshop Средняя От $20.99/мес. Универсальное редактирование текстур Blender Высокая Бесплатно Комплексное 3D-моделирование и базовое текстурирование GIMP Средняя Бесплатно Бюджетное создание и редактирование текстур Quixel Mixer Низкая Бесплатно (с Unreal Engine) Быстрое создание материалов для игр

Помимо программного обеспечения, современные художники часто используют дополнительное оборудование для повышения эффективности работы с текстурами:

Графические планшеты (Wacom, Huion, XP-Pen) для естественного рисования

Мощные видеокарты для быстрого просчета сложных материалов

Калиброванные мониторы для точного отображения цветов

3D-сканеры для захвата реальных текстур и материалов

Важно понимать, что дорогое оборудование не заменит навыков и понимания принципов. Многие профессионалы начинали с базовых инструментов, постепенно переходя к более специализированным решениям по мере роста экспертизы и конкретных потребностей проектов.

Практические шаги по текстурированию вашей первой модели

Переход от теории к практике — решающий этап в освоении текстурирования. Давайте разберем пошаговый процесс создания текстур для простой модели, который поможет вам закрепить полученные знания на практике. 🚀

Предположим, у нас есть простая модель деревянной шкатулки, которую мы хотим текстурировать в Blender (как одном из самых доступных 3D-редакторов):

Подготовка модели: Убедитесь, что модель имеет правильную топологию без перекрывающихся полигонов

Создайте UV-развертку через UV Editing workspace в Blender

Оптимизируйте развертку, минимизируя швы и максимально используя пространство UV-карты Создание базовых материалов: Переключитесь в workspace Shading

Создайте новый материал через панель Material Properties

Используйте ноду Principled BSDF как основу для PBR-материала Добавление текстур: Добавьте ноду Image Texture и соедините её с Base Color

Для дерева подберите подходящую текстуру или создайте свою в графическом редакторе

Добавьте дополнительные карты текстур для Roughness, Normal и т.д. Настройка материальных свойств: Установите Roughness на значение 0.7-0.8 для типичной древесины

Убедитесь, что Metallic установлен на 0 (древесина — неметаллический материал)

Подстройте Specular для естественного блеска (~0.3-0.5) Детализация и финализация: Добавьте небольшие дефекты и потертости для реализма

Настройте масштаб текстуры через ноду Mapping

Создайте варианты материала для разных частей модели (например, металлические петли)

Михаил Денисов, 3D-визуализатор Недавно работал с начинающим дизайнером, который создал безупречную с точки зрения геометрии модель старинного комода, но никак не мог добиться реалистичного внешнего вида. Его ошибка была типичной: использование только одной диффузной текстуры. Я показал ему, как добавить нормальную карту для имитации царапин и потертостей, а также настроить шероховатость так, чтобы разные участки поверхности по-разному отражали свет. Ключевым моментом стало создание процедурной маски в Blender, которая добавляла вариативность в шероховатость вдоль краев и углов. Когда он увидел рендер с правильно настроенными PBR-материалами, его удивлению не было предела. Комод будто "состарился" на несколько десятилетий, обретя историю и характер. Этот опыт наглядно показывает, что реализм в 3D — это не только детальная геометрия, но и грамотная работа со свойствами материалов.

Частые ошибки начинающих и способы их избежать:

Неправильные масштабы текстур — всегда проверяйте соответствие текстуры реальным размерам объекта

— всегда проверяйте соответствие текстуры реальным размерам объекта Игнорирование швов UV-развертки — размещайте швы в местах естественных соединений или малозаметных участках

— размещайте швы в местах естественных соединений или малозаметных участках Чрезмерная детализация — начните с базового материала и постепенно добавляйте детали

— начните с базового материала и постепенно добавляйте детали Нереалистичные параметры — изучайте реальные материалы и их свойства для точной имитации

— изучайте реальные материалы и их свойства для точной имитации Плоские текстуры — используйте нормальные карты даже для визуально гладких поверхностей для добавления микродеталей

Помните, что текстурирование — это итеративный процесс. Не бойтесь экспериментировать с настройками и комбинировать различные техники. Делайте регулярные тестовые рендеры, чтобы оценивать результат в разных условиях освещения.

Текстурирование — то волшебное искусство, которое превращает безликие геометрические формы в живые, осязаемые объекты. Освоив базовые принципы наложения текстур, различных типов карт и взаимодействия материалов со светом, вы открываете новую главу в создании цифровых миров. Помните: даже простая модель с грамотно настроенными текстурами выглядит убедительнее, чем сложная геометрия без них. Текстурирование — это не техническая деталь, а художественное высказывание, способ передать историю, характер и атмосферу через визуальные качества поверхностей.

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