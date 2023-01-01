Stencyl: создание игр без кода – пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Люди без опыта в программировании, заинтересованные в создании игр

Учителя и преподаватели, внедряющие геймдев в образовательные программы

Студенты и подростки, интересующиеся разработкой игр как хобби или карьерой Мечтали создать игру, но не знаете, с чего начать? Stencyl — идеальный инструмент для воплощения игровых идей без знания кода. Эта платформа разработана специально для тех, кто хочет погрузиться в мир геймдева, но опасается сложности программирования. В этом руководстве я проведу вас от установки Stencyl до публикации вашей первой игры — понятно, пошагово и с реальными примерами. Забудьте о страхе перед кодом — с визуальным конструктором Stencyl вы уже сегодня можете стать разработчиком игр! 🎮

Что такое Stencyl: платформа для создания игр без кода

Stencyl — это визуальная среда разработки, позволяющая создавать игры для различных платформ без написания кода. Инструмент работает по принципу конструктора: вместо программирования вы соединяете блоки команд, создавая логику вашей игры. Этот подход снимает барьер входа и открывает двери в мир разработки игр практически для любого человека, интересующегося этой сферой. 🧩

Ключевая особенность Stencyl — система "поведений" (behaviors), которые определяют, как объекты в игре взаимодействуют друг с другом и игроком. Вместо написания скриптов, вы можете создавать эти поведения, перетаскивая и соединяя блоки в визуальном редакторе, что напоминает работу с конструктором Lego.

Михаил Петров, преподаватель курсов по разработке игр Когда я начал вести курсы по геймдеву для подростков, столкнулся с проблемой: большинство учеников терялись при виде строчек кода. Внедрение Stencyl полностью изменило ситуацию. За первое занятие 12-летний Артём создал простую аркаду с персонажем, собирающим монеты. Через месяц он уже демонстрировал родителям свою собственную игру-платформер с несколькими уровнями и системой достижений. Stencyl позволил сфокусироваться на игровом дизайне и логике, а не на синтаксисе языка программирования. Самое ценное — дети не просто научились создавать игры, но и начали лучше понимать основы алгоритмического мышления, что впоследствии облегчило им изучение настоящих языков программирования.

Stencyl выгодно отличается от других подобных инструментов благодаря балансу между простотой использования и мощностью создаваемых игр. В таблице ниже представлено сравнение Stencyl с другими популярными движками для начинающих:

Платформа Программирование Целевые платформы Сложность освоения Ограничения бесплатной версии Stencyl Визуальное (блоки) Web, Desktop, Mobile Низкая Публикация только для Web Scratch Визуальное (блоки) Только Web Очень низкая Нет экспорта в исполняемые файлы Construct Система событий Web, Desktop, Mobile Низкая Ограниченное количество событий GameMaker Визуальное + GML Web, Desktop, Mobile, Console Средняя Ограниченные экспорты Unity C# Web, Desktop, Mobile, Console Высокая Водяной знак

Основные преимущества платформы Stencyl:

Низкий порог вхождения — интуитивно понятный интерфейс позволяет начать разработку без специального обучения

— интуитивно понятный интерфейс позволяет начать разработку без специального обучения Кроссплатформенность — создавайте игры для настольных компьютеров, мобильных устройств и веб-браузеров

— создавайте игры для настольных компьютеров, мобильных устройств и веб-браузеров Встроенные физические движки — Box2D и режим "Arcade Physics" для различных типов игр

— Box2D и режим "Arcade Physics" для различных типов игр Активное сообщество — доступ к библиотеке готовых ресурсов, форумам и обучающим материалам

— доступ к библиотеке готовых ресурсов, форумам и обучающим материалам Возможность монетизации — встроенная поддержка рекламы и внутриигровых покупок

Установка и настройка Stencyl на вашем компьютере

Процесс установки Stencyl прост и не требует специальных технических знаний. Однако перед началом убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям платформы. 🖥️

Системные требования для комфортной работы со Stencyl:

Операционная система : Windows 7/8/10/11, macOS 10.12+, Linux с поддержкой Java

: Windows 7/8/10/11, macOS 10.12+, Linux с поддержкой Java Процессор : 2 ГГц (многоядерный рекомендуется)

: 2 ГГц (многоядерный рекомендуется) Оперативная память : минимум 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)

: минимум 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) Видеокарта : поддерживающая OpenGL 2.0

: поддерживающая OpenGL 2.0 Свободное место на диске : 2 ГБ (дополнительное пространство потребуется для ваших проектов)

: 2 ГБ (дополнительное пространство потребуется для ваших проектов) Интернет-соединение: для активации и доступа к StencylForge (библиотеке ресурсов)

Пошаговая инструкция по установке Stencyl:

Скачивание установщика: посетите официальный сайт Stencyl (stencyl.com) и нажмите на кнопку "Download" в верхнем меню Выбор версии: выберите подходящую для вашей операционной системы версию (Windows, macOS или Linux) Запуск установщика: после завершения загрузки запустите скачанный файл Следуйте инструкциям: примите лицензионное соглашение и следуйте указаниям мастера установки Настройка места установки: при необходимости измените директорию для установки Stencyl Завершение установки: дождитесь окончания процесса и запустите Stencyl Регистрация: при первом запуске создайте учетную запись или войдите в существующую Выбор лицензии: бесплатная версия позволяет публиковать игры для веб-платформы, платные версии открывают больше возможностей

Анна Савельева, руководитель школьного кружка программирования Мне нужно было внедрить курс по созданию игр в школьную программу с минимальными техническими сложностями. Мы получили финансирование на новый компьютерный класс, но с ограниченными характеристиками ПК. Stencyl стал идеальным решением — благодаря низким системным требованиям, он заработал даже на самых слабых машинах. Самым сложным оказалась массовая установка на 15 компьютеров. Я создала пошаговую инструкцию с скриншотами для лаборантов и провела тренинг по базовой настройке. Через неделю у нас был полностью функционирующий класс, где ученики 7-9 классов создавали свои первые игры. Особенно впечатлило, что Stencyl автоматически обновляется без необходимости вмешательства администратора, что существенно упростило поддержку программного обеспечения.

При первом запуске Stencyl предложит скачать дополнительные компоненты, необходимые для разработки. Согласитесь с этим, чтобы иметь доступ ко всем функциям платформы. После установки и первоначальной настройки можно приступать к освоению интерфейса и созданию вашей первой игры.

Возможные проблемы при установке и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Программа не запускается Отсутствует Java или устаревшая версия Установите последнюю версию Java Runtime Environment Ошибки в процессе установки Недостаточно прав администратора Запустите установщик от имени администратора Медленная работа приложения Недостаточно оперативной памяти Увеличьте объем выделяемой памяти в настройках Не загружаются ресурсы из StencylForge Проблемы с интернет-соединением Проверьте подключение или используйте VPN Ошибка активации лицензии Проблемы с серверами активации Обратитесь в службу поддержки Stencyl

Знакомство с интерфейсом и основными инструментами Stencyl

После успешной установки и запуска Stencyl, вы увидите главный экран приложения — Welcome Center. Этот экран служит отправной точкой для всех ваших проектов. Интерфейс Stencyl разделен на логические блоки, освоение которых критически важно для эффективной работы. 🖱️

Основные элементы интерфейса Stencyl и их функции:

Welcome Center — стартовый экран с доступом к вашим проектам, StencylForge и обучающим материалам

— стартовый экран с доступом к вашим проектам, StencylForge и обучающим материалам Workspace — основная рабочая область, где происходит разработка игры

— основная рабочая область, где происходит разработка игры Dashboard — панель управления всеми аспектами вашей игры (сцены, акторы, звуки и т.д.)

— панель управления всеми аспектами вашей игры (сцены, акторы, звуки и т.д.) Scene Designer — редактор сцен, где вы размещаете объекты и настраиваете уровни

— редактор сцен, где вы размещаете объекты и настраиваете уровни Actor Editor — инструмент для создания и настройки игровых персонажей и объектов

— инструмент для создания и настройки игровых персонажей и объектов Behavior Editor — визуальный редактор поведений (логики) объектов

— визуальный редактор поведений (логики) объектов Image Editor — встроенный редактор графики

— встроенный редактор графики Sound Editor — инструмент для работы со звуковыми эффектами и музыкой

Процесс работы в Stencyl строится вокруг трёх ключевых компонентов:

Сцены (Scenes) — игровые уровни или экраны, на которых происходит действие Акторы (Actors) — игровые персонажи, объекты, элементы интерфейса Поведения (Behaviors) — блоки логики, определяющие, как объекты взаимодействуют между собой

Особое внимание стоит уделить редактору поведений (Behavior Editor), ведь именно здесь создается логика вашей игры. Он использует систему блоков, похожую на пазл, где каждый блок выполняет определенное действие или проверку условия.

Категории блоков в редакторе поведений:

События (Events) — определяют, когда должно произойти действие (например, при нажатии клавиши)

— определяют, когда должно произойти действие (например, при нажатии клавиши) Условия (Conditions) — проверяют различные условия (например, столкновение с объектом)

— проверяют различные условия (например, столкновение с объектом) Действия (Actions) — выполняют конкретные действия (перемещение, изменение свойств и т.д.)

— выполняют конкретные действия (перемещение, изменение свойств и т.д.) Атрибуты (Attributes) — определяют переменные и свойства объектов

— определяют переменные и свойства объектов Рисование (Drawing) — управляют отображением графики

— управляют отображением графики Звук (Sound) — работают с аудио в игре

— работают с аудио в игре Движение (Motion) — управляют перемещением объектов

Для эффективной работы в Stencyl важно освоить горячие клавиши, которые значительно ускоряют процесс разработки:

Функция Windows/Linux macOS Сохранить проект Ctrl + S Cmd + S Тестировать игру Ctrl + Enter Cmd + Enter Создать новую сцену Ctrl + N (в режиме сцен) Cmd + N (в режиме сцен) Дублировать объект Ctrl + D Cmd + D Отменить действие Ctrl + Z Cmd + Z Повторить действие Ctrl + Y Cmd + Y Зуммирование Ctrl + колесо мыши Cmd + колесо мыши Быстрый поиск Ctrl + F Cmd + F

Организация рабочего процесса в Stencyl требует системного подхода. Рекомендуется создавать отдельные папки для разных типов ресурсов и давать им понятные названия. Также полезно использовать систему тегов для удобного поиска и фильтрации объектов в больших проектах.

Создание первого проекта: простая игра на Stencyl

Теория без практики мало что стоит, поэтому сейчас мы создадим простую игру, которая познакомит вас с основными принципами работы Stencyl. В этом руководстве мы сделаем классическую аркадную игру, где игрок управляет персонажем, собирающим монеты и избегающим препятствий. 🎲

Пошаговое создание простой игры:

Создание нового проекта Запустите Stencyl и в Welcome Center нажмите "Create New Game"

Выберите шаблон "Blank Game" для 2D-игр

Введите название игры (например, "Coin Collector")

Установите разрешение экрана (стандартное 800x600 подойдет для начала)

Нажмите "Create" Создание главного персонажа В Dashboard перейдите во вкладку "Actors" и нажмите "Create New Actor"

Назовите актора "Player" и выберите опцию "Create Blank Actor"

В открывшемся редакторе акторов перейдите во вкладку "Appearance"

Нажмите "Create Animation" и выберите "Import from File"

Загрузите изображение персонажа или используйте встроенный редактор для создания простой графики

Сохраните анимацию и вернитесь к редактору актора Добавление поведения для персонажа В редакторе актора перейдите на вкладку "Behaviors"

Нажмите "Attach Behavior" и выберите "Create New Behavior"

Назовите поведение "PlayerControls" и выберите тип "Actor Behavior"

В открывшемся редакторе поведений добавьте блок "When Updating" из категории Events

Добавьте вложенные блоки управления из категории Motion для перемещения игрока при нажатии клавиш Создание монеты Создайте нового актора "Coin" аналогично созданию игрока

Добавьте простую графику для монеты

Создайте поведение для монеты, которое будет определять логику при столкновении с игроком Создание игровой сцены В Dashboard перейдите во вкладку "Scenes" и создайте новую сцену

В редакторе сцены добавьте фон (опционально)

Разместите игрока в нижней части экрана

Расставьте несколько монет по сцене

Добавьте простые препятствия (при желании) Программирование логики сбора монет Вернитесь к поведению монеты

Добавьте блок "When [Self] collides with [Actor]" и выберите Actor типа "Player"

Внутри этого блока добавьте действие "Kill Self" для удаления монеты при сборе

Добавьте блок увеличения счета или другой желаемый эффект Добавление счетчика очков Создайте глобальное поведение для сцены

Добавьте атрибут "Score" типа "Number" с начальным значением 0

Добавьте блок отображения счета на экране

Свяжите логику увеличения счета с событием сбора монеты Тестирование игры Нажмите Ctrl+Enter (или Cmd+Enter на Mac) для запуска игры в тестовом режиме

Проверьте работу управления персонажем и механику сбора монет

Внесите необходимые корректировки и повторно протестируйте

Это базовая версия игры, которую вы можете расширять и улучшать, добавляя новые элементы и механики. Например:

Система жизней — добавьте препятствия, столкновение с которыми уменьшает количество жизней игрока

— добавьте препятствия, столкновение с которыми уменьшает количество жизней игрока Таймер — ограничьте время, за которое нужно собрать все монеты

— ограничьте время, за которое нужно собрать все монеты Разные типы монет — создайте монеты разной ценности

— создайте монеты разной ценности Уровни сложности — разработайте несколько сцен с возрастающей сложностью

— разработайте несколько сцен с возрастающей сложностью Звуковые эффекты — добавьте звук при сборе монеты или столкновении с препятствием

— добавьте звук при сборе монеты или столкновении с препятствием Анимация персонажа — улучшите визуальное представление игры, добавив анимацию движения

Работая над игрой, важно регулярно сохранять проект (Ctrl+S) и создавать резервные копии. Для более сложных проектов рекомендуется разрабатывать план игры перед началом работы, чтобы иметь четкое представление о желаемом результате.

Публикация и распространение игр, созданных в Stencyl

После создания игры наступает важный этап — публикация и распространение вашего проекта. Stencyl предоставляет различные опции для экспорта игр на разные платформы, в зависимости от типа вашей лицензии. 🚀

Доступные платформы для публикации в зависимости от вашей лицензии:

Тип лицензии Web (HTML5) Desktop (Windows, Mac, Linux) iOS Android Flash* Free Да (с логотипом Stencyl) Нет Нет Нет Да (с логотипом) Indie ($99/год) Да (без логотипа) Да Нет Да Да Studio ($199/год) Да (без логотипа) Да Да Да Да

Flash технология считается устаревшей и не поддерживается большинством современных браузеров.

Процесс публикации игры для веб-платформы (HTML5):

Подготовка к публикации Проверьте и протестируйте вашу игру на наличие ошибок

Оптимизируйте ресурсы (уменьшите размер изображений, сжатие звука и т.д.)

Добавьте необходимые элементы интерфейса (меню, экран паузы, инструкции) Экспорт игры В Stencyl выберите "Publish" в главном меню

Выберите опцию "HTML5"

Настройте параметры публикации (название, размеры, масштабирование)

Определите, хотите ли вы включить отладочную информацию

Нажмите "Publish" и выберите папку для сохранения файлов Размещение игры онлайн Загрузите экспортированные файлы на веб-хостинг

Альтернативно, вы можете использовать специализированные платформы для игр

Популярные платформы для размещения HTML5 игр:

itch.io — популярный ресурс для инди-разработчиков с возможностью монетизации

— популярный ресурс для инди-разработчиков с возможностью монетизации Newgrounds — одна из старейших платформ для флеш и HTML5 игр

— одна из старейших платформ для флеш и HTML5 игр Kongregate — крупная платформа с активным сообществом игроков

— крупная платформа с активным сообществом игроков Game Jolt — ориентирована на инди-игры с возможностью создания страниц проектов

— ориентирована на инди-игры с возможностью создания страниц проектов GitHub Pages — бесплатный хостинг для простых веб-проектов

Публикация для мобильных платформ требует дополнительных шагов:

Для Android (требуется лицензия Indie или Studio) Установите Android SDK через Stencyl или вручную

Создайте ключ для подписи приложения

Настройте манифест приложения (название, иконка, разрешения)

Экспортируйте APK-файл для тестирования

Создайте аккаунт разработчика в Google Play (единоразовый взнос $25)

Загрузите финальную версию в Google Play Console Для iOS (требуется лицензия Studio и компьютер Mac) Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program ($99/год)

Установите Xcode на вашем Mac

Настройте сертификаты разработчика и профили обеспечения

Экспортируйте игру как Xcode-проект

Завершите настройку и отправьте игру через App Store Connect

Советы по продвижению вашей игры:

Создайте привлекательный icon и скриншоты — первое впечатление критически важно

— первое впечатление критически важно Напишите яркое описание — объясните суть игры кратко и увлекательно

— объясните суть игры кратко и увлекательно Подготовьте трейлер — короткое видео может значительно повысить интерес к игре

— короткое видео может значительно повысить интерес к игре Используйте социальные сети — делитесь процессом разработки и анонсами

— делитесь процессом разработки и анонсами Участвуйте в игровых джемах — игровые марафоны помогают получить обратную связь и известность

— игровые марафоны помогают получить обратную связь и известность Обратитесь к игровым блогерам — предложите ключи для обзоров вашей игры

— предложите ключи для обзоров вашей игры Собирайте отзывы игроков — и используйте их для улучшения игры в обновлениях

Монетизация игры, созданной в Stencyl:

Реклама — интеграция рекламных сетей (AdMob для мобильных игр)

— интеграция рекламных сетей (AdMob для мобильных игр) Премиум-версия — создание платной версии без рекламы

— создание платной версии без рекламы Внутриигровые покупки — дополнительный контент, бонусы, косметические предметы

— дополнительный контент, бонусы, косметические предметы Модель "pay what you want" — на платформах вроде itch.io

— на платформах вроде itch.io Спонсорство — продажа прав на использование игры игровым порталам

Не забывайте о юридических аспектах: если вы используете сторонние ресурсы (графику, музыку), убедитесь, что у вас есть соответствующие лицензии или разрешения на их коммерческое использование. Также рассмотрите возможность защиты интеллектуальной собственности для вашей игры.

Ваше путешествие в мир разработки игр только начинается. Stencyl открывает двери в увлекательную индустрию, позволяя фокусироваться на креативной части без погружения в сложности программирования. Начните с малого — с простой игры, описанной в этом руководстве, и постепенно расширяйте свои горизонты, изучая новые механики и возможности платформы. Помните, что каждый успешный разработчик когда-то создал свою первую примитивную игру. Не бойтесь экспериментировать, делиться своими работами и учиться на ошибках — именно этот путь ведёт к мастерству в геймдеве.

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