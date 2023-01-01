Создание визуальной новеллы в Godot: полное руководство для начинающих

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Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, интересующиеся созданием визуальных новелл

Люди с базовыми навыками программирования, желающие освоить Godot Engine

Авторы и сценаристы, стремящиеся преобразовать свои истории в интерактивные игры Создание визуальных новелл — это удивительное сочетание литературы и геймдизайна, а Godot Engine делает этот процесс доступным даже для новичков! 🚀 Разработка собственной визуальной новеллы больше не требует сложного программирования или глубоких технических знаний. С бесплатным опенсорс-движком Godot вы сможете воплотить свою историю в интерактивное приключение, контролируя каждый аспект — от диалогов до анимаций. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания полноценной визуальной новеллы — от настройки проекта до публикации готовой игры.

Основы создания визуальных новелл на движке Godot

Визуальная новелла на Godot — это интерактивная история, где игрок влияет на развитие сюжета через систему выборов. Прежде чем приступить к разработке, необходимо понять ключевые элементы этого жанра:

Диалоговая система — основа любой визуальной новеллы, позволяющая персонажам общаться с игроком

Ветвление сюжета — механика, обеспечивающая различные пути развития истории

Система персонажей — механизмы отображения героев, их эмоций и позиций на экране

Сохранение/загрузка — функционал, позволяющий игроку возвращаться к ключевым моментам сюжета

Godot Engine идеально подходит для разработки визуальных новелл благодаря нескольким преимуществам:

Преимущество Почему это важно Интегрированный язык GDScript Простой синтаксис, похожий на Python, с низким порогом вхождения Нодовая система Визуальное структурирование проекта через иерархию элементов Система сигналов Идеально подходит для создания интерактивных элементов и реакций Кроссплатформенность Возможность публикации готовой новеллы на различных платформах

Для эффективной разработки визуальной новеллы на Godot рекомендую следующий поэтапный подход:

Сценарная подготовка — напишите текст истории и продумайте структуру ветвления Прототипирование — создайте базовую диалоговую систему для проверки концепции Разработка основных механик — реализуйте ветвление сюжета и систему выборов Визуальное оформление — добавьте фоны, персонажей и интерфейс Звуковое сопровождение — интегрируйте музыку и озвучку (при наличии)

Важно понимать, что визуальная новелла на Godot — это не просто текст с картинками. Это полноценная игра с интерактивными элементами, требующая продуманной архитектуры. Даже если вы новичок, Godot позволяет создать профессиональный продукт при правильном подходе к разработке. 🎮

Максим Соколов, разработчик игр и технический писатель Когда я только начинал создавать свою первую визуальную новеллу, я потратил месяц на изучение сложных игровых движков, прежде чем открыл для себя Godot. Помню, как был поражен, когда всего за два вечера смог реализовать базовую систему диалогов — нечто, что раньше казалось мне невероятно сложным. Ключевым моментом для меня стало понимание нодовой системы Godot: каждый элемент игры представляет собой отдельный узел с собственными свойствами и поведением. Однажды я столкнулся с проблемой при попытке реализовать систему выборов — кнопки не всегда корректно обрабатывали нажатия. Решение оказалось в правильной настройке сигналов между узлами. После этого случая я всегда начинаю разработку с создания четкой иерархии нод и планирования взаимодействия между ними. Это простое правило сэкономило мне десятки часов на отладке в последующих проектах.

Настройка проекта и интерфейс для визуальной новеллы

Настройка правильной структуры проекта — критический этап, определяющий удобство дальнейшей разработки визуальной новеллы на Godot. Начнем с создания нового проекта и организации файловой структуры.

Запустите Godot Engine и выберите "Новый проект" Задайте имя проекта (например, "MyVisualNovel") Выберите путь для сохранения Нажмите "Создать папку" Выберите рендер: рекомендуется "GLES2" для 2D-игр Нажмите "Создать и редактировать"

После создания проекта организуйте файловую структуру. Создайте следующие папки в корне проекта:

assets/ — для всех графических ресурсов

— для всех графических ресурсов assets/backgrounds/ — фоновые изображения

— фоновые изображения assets/characters/ — спрайты персонажей

— спрайты персонажей assets/ui/ — элементы интерфейса

— элементы интерфейса audio/ — звуковые эффекты и музыка

— звуковые эффекты и музыка dialogue/ — файлы с текстами диалогов

— файлы с текстами диалогов scenes/ — отдельные сцены игры

— отдельные сцены игры scripts/ — скрипты на GDScript

Теперь создадим базовую сцену для визуальной новеллы. В Godot интерфейс визуальной новеллы традиционно состоит из нескольких ключевых элементов:

Создайте новую сцену (Сцена → Новая сцена) Выберите "Корневой узел" типа Control (для создания UI) Переименуйте корневой узел в "VisualNovel" Добавьте основные элементы интерфейса: TextureRect для фона (растяните на весь экран)

TextureRect для персонажей (позиционируйте по центру)

Panel или NinePatchRect для диалогового окна (нижняя часть экрана)

Label для имени говорящего персонажа

RichTextLabel для текста диалога

Button для перехода к следующему диалогу

Для корректного отображения интерфейса на разных экранах настройте CanvasLayer и якоря (Anchors) для каждого элемента. Это обеспечит адаптивность вашего UI.

Элемент интерфейса Рекомендуемый размер Позиция Фон (TextureRect) 1920×1080 Растянут на весь экран Персонаж (TextureRect) ~600×800 Центр экрана Диалоговое окно (Panel) 1600×250 Нижняя часть экрана Имя персонажа (Label) 300×50 Левый верхний угол диалогового окна Текст диалога (RichTextLabel) 1500×150 Внутри диалогового окна

Для управления сценой визуальной новеллы создайте базовый скрипт. Прикрепите его к корневому узлу (VisualNovel) и добавьте следующий код:

gdscript Скопировать код extends Control # Переменные для хранения текущего состояния var current_dialogue = [] var dialogue_index = 0 var finished = false # Ссылки на узлы onready var dialogue_text = $DialoguePanel/DialogueText onready var name_label = $DialoguePanel/NameLabel onready var character_sprite = $CharacterSprite onready var background = $Background # Загрузка диалога при старте func _ready(): load_dialogue("res://dialogue/intro.json") show_dialogue() # Загрузка диалогового файла func load_dialogue(file_path): var file = File.new() file.open(file_path, File.READ) var json = JSON.parse(file.get_as_text()) file.close() current_dialogue = json.result dialogue_index = 0 # Отображение текущего диалога func show_dialogue(): if dialogue_index >= current_dialogue.size(): return var current = current_dialogue[dialogue_index] name_label.text = current.name dialogue_text.text = current.text # Обновление фона и персонажа, если указано if current.has("background"): var bg_texture = load("res://assets/backgrounds/" + current.background) background.texture = bg_texture if current.has("character"): var char_texture = load("res://assets/characters/" + current.character) character_sprite.texture = char_texture

Сохраните сцену как res://scenes/VisualNovel.tscn. Чтобы проверить корректность созданного интерфейса, запустите сцену (F6) или нажмите кнопку Play в верхнем правом углу редактора.

Структурирование проекта на раннем этапе сэкономит вам значительное время в будущем и позволит избежать "спагетти-кода", особенно когда визуальная новелла на Godot начнет разрастаться. 📂

Система диалогов и персонажей в визуальной новелле

Диалоговая система — сердце любой визуальной новеллы на Godot. Она должна быть гибкой, расширяемой и простой в использовании. Рассмотрим реализацию системы диалогов, которая будет обрабатывать тексты, имена персонажей, их эмоции и позиции на экране.

Начнем с создания структуры данных для диалогов. Я рекомендую использовать формат JSON для хранения текстов, так как он легко редактируется и импортируется в Godot:

json Скопировать код [ { "name": "Анна", "text": "Привет! Как твои дела?", "character": "anna_smile.png", "position": "center", "background": "cafe.jpg" }, { "name": "Игрок", "text": "Привет, Анна! У меня всё хорошо, спасибо.", "character": "" }, { "name": "Анна", "text": "Я хотела спросить тебя о...", "character": "anna_curious.png", "position": "center" } ]

Теперь создадим скрипт DialogueManager.gd в папке scripts/, который будет отвечать за загрузку и отображение диалогов:

gdscript Скопировать код extends Node signal dialogue_started signal dialogue_ended signal dialogue_next(dialogue_data) var dialogue_data = [] var dialogue_index = 0 var is_dialogue_active = false # Загружает диалоговый файл func load_dialogue(file_path): var file = File.new() if !file.file_exists(file_path): print("Ошибка: файл диалога не найден: " + file_path) return false file.open(file_path, File.READ) var json_text = file.get_as_text() file.close() var json = JSON.parse(json_text) if json.error != OK: print("Ошибка разбора JSON: ", json.error_string) return false dialogue_data = json.result dialogue_index = 0 return true # Запускает отображение диалога func start_dialogue(file_path): if load_dialogue(file_path): is_dialogue_active = true dialogue_index = 0 emit_signal("dialogue_started") next_dialogue() # Переход к следующему диалогу func next_dialogue(): if dialogue_index >= dialogue_data.size(): is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended") return emit_signal("dialogue_next", dialogue_data[dialogue_index]) dialogue_index += 1 # Проверка активности диалога func is_active(): return is_dialogue_active

Далее нам нужно создать сцену диалогового окна. Создайте новую сцену, выбрав корневой узел типа Control, и назовите ее DialogueBox.tscn. Добавьте следующие элементы:

Panel (фон диалогового окна)

Label (имя говорящего персонажа)

RichTextLabel (текст диалога)

Button (кнопка "Далее")

Создайте скрипт для DialogueBox и прикрепите его к корневому узлу:

gdscript Скопировать код extends Control signal dialogue_next_requested onready var name_label = $NameLabel onready var dialogue_text = $DialogueText onready var next_button = $NextButton func _ready(): # Подключаем сигнал к кнопке next_button.connect("pressed", self, "_on_next_button_pressed") # Подписываемся на сигналы менеджера диалогов DialogueManager.connect("dialogue_started", self, "_on_dialogue_started") DialogueManager.connect("dialogue_ended", self, "_on_dialogue_ended") DialogueManager.connect("dialogue_next", self, "_on_dialogue_next") # Обработка нажатия на кнопку "Далее" func _on_next_button_pressed(): emit_signal("dialogue_next_requested") DialogueManager.next_dialogue() # Обработка начала диалога func _on_dialogue_started(): show() # Обработка конца диалога func _on_dialogue_ended(): hide() # Отображение текущего диалога func _on_dialogue_next(data): name_label.text = data.name if data.has("name") else "" dialogue_text.text = data.text if data.has("text") else ""

Андрей Васильев, разработчик визуальных новелл Работая над своей первой визуальной новеллой "Осколки памяти" на движке Godot, я столкнулся с непредвиденной проблемой: система диалогов работала прекрасно на моём компьютере, но на устройствах игроков тексты отображались с задержкой или перескакивали реплики. Оказалось, что я неправильно организовал очередь диалогов, и система не успевала обрабатывать ввод пользователя. После многочасового дебаггинга я разработал систему "двойного буфера" для диалогов. Первый буфер хранил текущую реплику, второй — подготавливал следующую. Это полностью устранило проблемы с отображением и сделало игровой процесс плавным даже на слабых устройствах. Этот опыт научил меня важному правилу: любая система в визуальной новелле должна быть протестирована на разной производительности. Теперь я всегда проектирую системы с учётом потенциальных узких мест и включаю в свой процесс разработки тестирование на различных устройствах.

Теперь создадим систему управления персонажами. Для этого создадим новую сцену Character.tscn с корневым узлом типа Node2D и добавим к ней TextureRect для отображения спрайта:

gdscript Скопировать код extends Node2D export var character_name = "" export(Dictionary) var expressions = {} export var default_position = Vector2(512, 300) onready var sprite = $Sprite # Инициализация персонажа func _ready(): position = default_position # Установка выражения лица персонажа func set_expression(expression_name): if expressions.has(expression_name): sprite.texture = expressions[expression_name] else: print("Выражение не найдено: ", expression_name) # Анимированное перемещение персонажа func move_to(target_position, duration = 1.0): $Tween.interpolate_property( self, "position", position, target_position, duration, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN_OUT ) $Tween.start() # Появление персонажа с эффектом func appear(duration = 0.5): modulate.a = 0 $Tween.interpolate_property( self, "modulate:a", 0, 1, duration, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN_OUT ) $Tween.start() # Исчезновение персонажа с эффектом func disappear(duration = 0.5): $Tween.interpolate_property( self, "modulate:a", 1, 0, duration, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN_OUT ) $Tween.start()

Для управления несколькими персонажами создадим сцену CharacterManager.tscn:

gdscript Скопировать код extends Node var characters = {} # Добавление нового персонажа func add_character(character_name, character_scene): var instance = character_scene.instance() add_child(instance) characters[character_name] = instance instance.hide() # Показ персонажа func show_character(character_name, expression = "", position = "center"): if !characters.has(character_name): print("Персонаж не найден: ", character_name) return var character = characters[character_name] character.show() character.appear() if expression != "": character.set_expression(expression) if position == "left": character.move_to(Vector2(300, 300)) elif position == "center": character.move_to(Vector2(512, 300)) elif position == "right": character.move_to(Vector2(724, 300)) # Скрытие персонажа func hide_character(character_name): if characters.has(character_name): characters[character_name].disappear() yield(get_tree().create_timer(0.5), "timeout") characters[character_name].hide()

Интеграция всех этих компонентов в главную сцену визуальной новеллы даст нам функциональную систему диалогов и персонажей. Для управления потоком диалогов в визуальной новелле на Godot ключевую роль играет корректное соединение сигналов между компонентами. 👥

Для тестирования системы создайте простой диалоговый файл test_dialogue.json в папке dialogue/ и запустите его через:

gdscript Скопировать код DialogueManager.start_dialogue("res://dialogue/test_dialogue.json")

Ветвление сюжета и выборы в вашей новелле на Godot

Ветвление сюжета — ключевая особенность визуальных новелл, позволяющая игрокам влиять на развитие истории. В визуальной новелле на Godot реализация системы выборов требует понимания принципов управления состоянием игры и организации сюжетных веток. 🌳

Для начала создадим расширенную структуру данных, поддерживающую выборы и переходы между ветками сюжета. Обновим формат наших диалоговых JSON-файлов:

json Скопировать код [ { "id": "start", "name": "Анна", "text": "Привет! Куда бы ты хотел пойти сегодня?", "character": "anna_smile.png", "position": "center", "next": "choice_1" }, { "id": "choice_1", "type": "choice", "choices": [ { "text": "Давай пойдем в парк", "next": "park_route" }, { "text": "Может быть, в кафе?", "next": "cafe_route" }, { "text": "Я бы предпочел остаться дома", "next": "home_route" } ] }, { "id": "park_route", "name": "Анна", "text": "Отличная идея! Погода сегодня прекрасная для прогулки.", "character": "anna_happy.png", "background": "park.jpg", "next": "park_continue" }, { "id": "cafe_route", "name": "Анна", "text": "О, я знаю отличное место неподалеку!", "character": "anna_excited.png", "background": "cafe.jpg", "next": "cafe_continue" } ]

Теперь обновим наш DialogueManager.gd для поддержки ветвления:

gdscript Скопировать код extends Node signal dialogue_started signal dialogue_ended signal dialogue_next(dialogue_data) signal choice_presented(choices) var dialogue_data = {} # Изменено на словарь для поиска по ID var current_id = "start" var is_dialogue_active = false # Загружает диалоговый файл func load_dialogue(file_path): var file = File.new() if !file.file_exists(file_path): print("Ошибка: файл диалога не найден: " + file_path) return false file.open(file_path, File.READ) var json_text = file.get_as_text() file.close() var json = JSON.parse(json_text) if json.error != OK: print("Ошибка разбора JSON: ", json.error_string) return false # Преобразуем массив в словарь для быстрого доступа по ID dialogue_data.clear() for entry in json.result: if entry.has("id"): dialogue_data[entry.id] = entry return true # Запускает отображение диалога func start_dialogue(file_path, start_id = "start"): if load_dialogue(file_path): is_dialogue_active = true current_id = start_id emit_signal("dialogue_started") next_dialogue() # Переход к следующему диалогу func next_dialogue(): if !dialogue_data.has(current_id): is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended") return var current = dialogue_data[current_id] # Проверяем, является ли текущий узел выбором if current.has("type") and current.type == "choice": emit_signal("choice_presented", current.choices) else: emit_signal("dialogue_next", current) # Если есть указание на следующий узел, переходим к нему if current.has("next"): current_id = current.next else: is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended")

Теперь создадим UI-компонент для отображения выборов. Создайте новую сцену ChoiceMenu.tscn с корневым узлом Control:

gdscript Скопировать код extends Control signal choice_made(index) onready var choice_container = $VBoxContainer # Шаблон кнопки выбора var choice_button = preload("res://scenes/ChoiceButton.tscn") func _ready(): # Подписываемся на сигнал менеджера диалогов DialogueManager.connect("choice_presented", self, "show_choices") hide() # Отображение вариантов выбора func show_choices(choices): # Очистка предыдущих вариантов for child in choice_container.get_children(): child.queue_free() # Создание кнопок для каждого варианта for i in range(choices.size()): var choice = choices[i] var button = choice_button.instance() button.text = choice.text button.connect("pressed", self, "_on_choice_made", [i]) choice_container.add_child(button) show() # Обработка выбора игрока func _on_choice_made(index): emit_signal("choice_made", index) DialogueManager.choose_option(index) hide()

Для отслеживания выборов игрока и их влияния на сюжет создадим систему переменных состояния. Добавим скрипт GameState.gd:

gdscript Скопировать код extends Node # Переменные, отслеживающие выборы и прогресс игрока var variables = { "trust_anna": 0, "visited_park": false, "visited_cafe": false, "visited_home": false } # Инкрементирует числовую переменную func increment(var_name, value = 1): if variables.has(var_name): if typeof(variables[var_name]) == TYPE_INT or typeof(variables[var_name]) == TYPE_REAL: variables[var_name] += value # Устанавливает значение переменной func set_var(var_name, value): variables[var_name] = value # Получает значение переменной func get_var(var_name): if variables.has(var_name): return variables[var_name] return null # Проверка условия func check_condition(condition): # Простой парсер условий, например "trust_anna > 5" var parts = condition.split(" ") if parts.size() != 3: return false var var_name = parts[0] var operator = parts[1] var value = int(parts[2]) if !variables.has(var_name): return false match operator: "==": return variables[var_name] == value ">": return variables[var_name] > value "<": return variables[var_name] < value ">=": return variables[var_name] >= value "<=": return variables[var_name] <= value "!=": return variables[var_name] != value return false # Сохранение состояния игры func save_game(slot_name = "save1"): var save_data = { "variables": variables, "current_scene": get_tree().current_scene.filename, "timestamp": OS.get_datetime() } var save_file = File.new() save_file.open("user://"+slot_name+".save", File.WRITE) save_file.store_line(to_json(save_data)) save_file.close() # Загрузка состояния игры func load_game(slot_name = "save1"): var save_file = File.new() if !save_file.file_exists("user://"+slot_name+".save"): return false save_file.open("user://"+slot_name+".save", File.READ) var save_data = parse_json(save_file.get_line()) save_file.close() if save_data: variables = save_data.variables # Переход на сохраненную сцену get_tree().change_scene(save_data.current_scene) return true return false

Теперь модифицируем диалоговые данные для поддержки условных переходов:

json Скопировать код { "id": "park_decision", "type": "conditional", "conditions": [ { "condition": "trust_anna > 5", "next": "anna_reveals_secret" }, { "condition": "trust_anna <= 5", "next": "normal_park_walk" } ] }

И добавим обработку условных переходов в DialogueManager:

gdscript Скопировать код # Обработка условного перехода func process_conditional(conditional_node): for condition_entry in conditional_node.conditions: if GameState.check_condition(condition_entry.condition): current_id = condition_entry.next return true return false # Модифицируем функцию next_dialogue func next_dialogue(): if !dialogue_data.has(current_id): is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended") return var current = dialogue_data[current_id] # Обрабатываем разные типы узлов if current.has("type"): match current.type: "choice": emit_signal("choice_presented", current.choices) return "conditional": if process_conditional(current): next_dialogue() else: # Если ни одно условие не выполнено is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended") return "set_variable": GameState.set_var(current.variable, current.value) if current.has("next"): current_id = current.next next_dialogue() return # Стандартный диалоговый узел emit_signal("dialogue_next", current) # Если есть указание на следующий узел, переходим к нему if current.has("next"): current_id = current.next else: is_dialogue_active = false emit_signal("dialogue_ended")

С этими компонентами визуальная новелла на Godot получит полноценную систему ветвления сюжета. Игрок сможет делать выборы, влияющие на развитие истории, а вы как разработчик — отслеживать эти решения и адаптировать повествование.

Для создания сложного сюжета рекомендую использовать инструменты для визуализации структуры ветвления, например, Twine или диаграммы состояний, чтобы избежать логических ошибок в переходах между ветками истории.

Финальные штрихи: графика, звук и публикация игры

Визуальная новелла на Godot обретает завершенность благодаря продуманному аудиовизуальному оформлению. Эта финальная часть разработки превращает ваш проект из прототипа в полноценную игру, готовую к публикации. 🎨

Начнем с усовершенствования графического оформления. Для создания профессионального вида визуальной новеллы необходимо:

Подготовить качественные фоновые изображения (1920×1080 или больше)

Нарисовать спрайты персонажей с разными эмоциями

Разработать UI-элементы, соответствующие стилистике игры

Добавить плавные переходы между сценами и появления персонажей

Для создания эффектов перехода между сценами добавим функционал в наш основной скрипт:

gdscript Скопировать код # Функция для плавного затемнения экрана func fade_to_black(duration = 1.0): var fade_overlay = $FadeOverlay $Tween.interpolate_property( fade_overlay, "modulate:a", 0.0, 1.0, duration, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN ) $Tween.start() yield($Tween, "tween_completed") # Функция для плавного проявления экрана func fade_from_black(duration = 1.0): var fade_overlay = $FadeOverlay $Tween.interpolate_property( fade_overlay, "modulate:a", 1.0, 0.0, duration, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_OUT ) $Tween.start() yield($Tween, "tween_completed") # Функция для смены фона с эффектом func change_background(new_bg_path, transition_type = "fade"): match transition_type: "fade": yield(fade_to_black(0.5), "completed") $Background.texture = load(new_bg_path) yield(fade_from_black(0.5), "completed") "dissolve": var old_bg = $Background.texture $Background.texture = load(new_bg_path) $Tween.interpolate_property( $Background, "modulate:a", 0, 1, 1.0, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN_OUT ) $Tween.start()

Звуковое сопровождение играет не менее важную роль. Для полноценного аудио-оформления необходимо:

Добавить фоновую музыку, соответствующую настроению сцен

Включить звуковые эффекты для действий (клики, переходы, специальные события)

При возможности добавить озвучку диалогов

Создадим систему управления звуком:

gdscript Скопировать код extends Node # Ноды для разных типов звука onready var music_player = $MusicPlayer onready var sfx_player = $SFXPlayer onready var voice_player = $VoicePlayer # Кэш звуковых файлов var music_cache = {} var sfx_cache = {} var voice_cache = {} # Настройки громкости var music_volume = 1.0 var sfx_volume = 1.0 var voice_volume = 1.0 # Воспроизведение фоновой музыки func play_music(music_path, fade_in = 2.0): var new_music # Проверяем кэш if music_cache.has(music_path): new_music = music_cache[music_path] else: new_music = load(music_path) music_cache[music_path] = new_music # Если уже играет музыка, делаем плавный переход if music_player.playing: $MusicTween.interpolate_property( music_player, "volume_db", music_player.volume_db, -80, 1.0, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_IN ) $MusicTween.start() yield($MusicTween, "tween_completed") music_player.stream = new_music music_player.play() # Плавное нарастание громкости music_player.volume_db = -80 $MusicTween.interpolate_property( music_player, "volume_db", -80, linear2db(music_volume), fade_in, Tween.TRANS_CUBIC, Tween.EASE_OUT ) $MusicTween.start() # Воспроизведение звукового эффекта func play_sfx(sfx_path): var sfx # Проверяем кэш if sfx_cache.has(sfx_path): sfx = sfx_cache[sfx_path] else: sfx = load(sfx_path) sfx_cache[sfx_path] = sfx sfx_player.stream = sfx sfx_player.volume_db = linear2db(sfx_volume) sfx_player.play() # Воспроизведение озвучки func play_voice(voice_path): if voice_player.playing: voice_player.stop() var voice # Проверяем кэш if voice_cache.has(voice_path): voice = voice_cache[voice_path] else: voice = load(voice_path) voice_cache[voice_path] = voice voice_player.stream = voice voice_player.volume_db = linear2db(voice_volume) voice_player.play() # Установка громкости музыки func set_music_volume(volume): music_volume = clamp(volume, 0, 1) music_player.volume_db = linear2db(music_volume) # Установка громкости звуковых эффектов func set_sfx_volume(volume): sfx_volume = clamp(volume, 0, 1) # Установка громкости озвучки func set_voice_volume(volume): voice_volume = clamp(volume, 0, 1) if voice_player.playing: voice_player.volume_db = linear2db(voice_volume)

Перед публикацией игры необходимо добавить меню настроек, экран-заставку и систему сохранений. Создадим базовое меню настроек:

gdscript Скопировать код extends Control onready var music_slider = $Settings/MusicSlider onready var sfx_slider = $Settings/SFXSlider onready var voice_slider = $Settings/VoiceSlider onready var fullscreen_check = $Settings/FullscreenCheck func _ready(): # Инициализация значений слайдеров music_slider.value = AudioManager.music_volume sfx_slider.value = AudioManager.sfx_volume voice_slider.value = AudioManager.voice_volume # Состояние полноэкранного режима fullscreen_check.pressed = OS.window_fullscreen # Подключение сигналов music_slider.connect("value_changed", self, "_on_music_volume_changed") sfx_slider.connect("value_changed", self, "_on_sfx_volume_changed") voice_slider.connect("value_changed", self, "_on_voice_volume_changed") fullscreen_check.connect("toggled", self, "_on_fullscreen_toggled") # Обработчики событий func _on_music_volume_changed(value): AudioManager.set_music_volume(value) func _on_sfx_volume_changed(value): AudioManager.set_sfx_volume(value) func _on_voice_volume_changed(value): AudioManager.set_voice_volume(value) func _on_fullscreen_toggled(enabled): OS.window_fullscreen = enabled # Сохранение настроек func save_settings(): var config = ConfigFile.new() config.set_value("audio", "music_volume", AudioManager.music_volume) config.set_value("audio", "sfx_volume", AudioManager.sfx_volume) config.set_value("audio", "voice_volume", AudioManager.voice_volume) config.set_value("video", "fullscreen", OS.window_fullscreen) config.save("user://settings.cfg") # Загрузка настроек func load_settings(): var config = ConfigFile.new() var err = config.load("user://settings.cfg") if err != OK: return AudioManager.set_music_volume(config.get_value("audio", "music_volume", 1.0)) AudioManager.set_sfx_volume(config.get_value("audio", "sfx_volume", 1.0)) AudioManager.set_voice_volume(config.get_value("audio", "voice_volume", 1.0)) OS.window_fullscreen = config.get_value("video", "fullscreen", false) # Обновление UI music_slider.value = AudioManager.music_volume sfx_slider.value = AudioManager.sfx_volume voice_slider.value = AudioManager.voice_volume fullscreen_check.pressed = OS.window_fullscreen

Подготовка к публикации включает следующие шаги:

Тестирование игры на различных устройствах и разрешениях экрана Оптимизация ресурсов (сжатие изображений, настройка импорта аудио) Создание иконки игры и промо-материалов Экспорт проекта для целевых платформ

Для экспорта вашей визуальной новеллы на Godot выполните следующие действия:

Откройте меню Project → Export Нажмите "Add..." и выберите целевую платформу (Windows, macOS, Linux, Web) Настройте параметры экспорта, укажите имя и иконку Для мобильных платформ настройте дополнительные параметры (идентификаторы, разрешения) Нажмите "Export Project" и выберите путь сохранения

Для публикации игры доступны различные платформы:

Платформа Преимущества Особенности itch.io Популярность среди инди-разработчиков Можно устанавливать свою цену или распространять бесплатно Steam Огромная аудитория, доверие игроков Требуется оплата за размещение ($100), строгий процесс проверки Google Play Доступ к мобильной аудитории Android Годовая подписка разработчика ($25), соответствие политикам App Store Премиальная аудитория iOS Годовая подписка разработчика ($99), строгая проверка Веб-сайт Полная свобода распространения Требуется собственный хостинг, меньшая видимость

Заключительный этап — подготовка промо-материалов для вашей визуальной новеллы:

Создайте привлекательный баннер, отражающий стиль и атмосферу игры

Подготовьте скриншоты ключевых сцен (5-10 изображений)

Запишите короткий трейлер, демонстрирующий геймплей

Напишите захватывающее описание, раскрывающее суть истории без спойлеров

С завершением этих шагов ваша визуальная новелла на Godot готова к выходу в свет! Не забывайте собирать отзывы игроков и поддерживать свой проект после релиза. Именно внимание к деталям и постоянное совершенствование превращают хорошую игру в отличную. 🎮

Создание визуальной новеллы в Godot — это творческое путешествие, сочетающее мастерство рассказчика и технические навыки разработчика. Следуя шагам этого руководства, вы получили все необходимые инструменты для воплощения собственной интерактивной истории. Помните, что лучшие визуальные новеллы рождаются не только из кода, но и из страсти к повествованию. Начните с малого, экспериментируйте с разными механиками и постепенно усложняйте свой проект. Пусть ваша первая новелла станет первым шагом в увлекательный мир геймдева, где ваши истории обретут интерактивную жизнь.

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