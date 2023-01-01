Шейдеры в компьютерной графике: типы, классификация, применение

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Для кого эта статья:

начинающие и опытные разработчики игр

графические дизайнеры и 3D-художники

студенты и обучающиеся в области компьютерной графики и дизайна Погружение в мир шейдеров напоминает изучение секретного языка, на котором говорит современная графика 🎨. От мерцающих отражений в лужах до реалистичных кожных покровов в AAA-играх – всё это заслуга невидимых героев компьютерной графики. Независимо от того, делаете ли вы первые шаги в разработке игр или уже создали несколько визуально впечатляющих проектов, понимание различных типов шейдеров и их иерархии – фундаментальный навык, открывающий доступ к безграничным возможностям создания виртуальных миров.

Что такое шейдеры и их базовая классификация

Шейдеры – это специализированные программы, выполняющиеся на графическом процессоре (GPU) и определяющие, как будут отображаться объекты в трёхмерном пространстве. По сути, это математические инструкции, указывающие компьютеру, как визуализировать каждый пиксель или вершину модели с учётом освещения, текстур, теней и других параметров.

Базовая классификация шейдеров обычно начинается с разделения их по этапам графического конвейера, на которых они работают:

Вершинные шейдеры (Vertex Shaders) — обрабатывают отдельные вершины 3D-модели, выполняя трансформации положения, ориентации и проекции

— обрабатывают отдельные вершины 3D-модели, выполняя трансформации положения, ориентации и проекции Пиксельные шейдеры (Pixel/Fragment Shaders) — определяют цвет каждого пикселя с учётом освещения, текстур и других свойств материала

— определяют цвет каждого пикселя с учётом освещения, текстур и других свойств материала Геометрические шейдеры (Geometry Shaders) — манипулируют целыми примитивами (треугольниками, линиями), позволяя создавать или удалять геометрию

— манипулируют целыми примитивами (треугольниками, линиями), позволяя создавать или удалять геометрию Тесселяционные шейдеры (Tessellation Shaders) — разбивают большие полигоны на более мелкие для повышения детализации

— разбивают большие полигоны на более мелкие для повышения детализации Вычислительные шейдеры (Compute Shaders) — выполняют неграфические вычисления, используя мощность GPU

Другой подход к классификации — по назначению или эффекту, который они создают:

Категория шейдеров Назначение Примеры использования Шейдеры освещения Имитируют взаимодействие света с поверхностями Phong, Blinn-Phong, PBR-шейдеры Шейдеры постобработки Применяют эффекты ко всему изображению Bloom, Motion Blur, Depth of Field Шейдеры спецэффектов Создают визуальные эффекты для определённых объектов Огонь, вода, дым, частицы Шейдеры деформации Изменяют форму объектов Волны, ветер, взрывы, морфинг

Понимание этой базовой классификации даёт общую картину возможностей шейдеров, но для глубокого погружения в тему необходимо рассмотреть каждую категорию подробнее.

Основные виды шейдеров по месту выполнения

Александр Петров, технический художник

Однажды я работал над проектом маленькой инди-игры, где требовалось создать эффект подводного мира с минимальными затратами ресурсов. Бюджет был скромным, а железо, на котором должна была работать игра — не самым мощным. Стандартное решение с симуляцией полноценной водной физики отпадало сразу. Я решил использовать вершинный шейдер для создания волнообразного движения водорослей и пиксельный — для имитации преломления света в воде. Вместо тяжёлых расчётов физики, вершинный шейдер просто смещал точки вдоль синусоидальной волны, в зависимости от времени. Пиксельный шейдер добавлял эффект каустики и лёгкой мутности. Результат превзошёл ожидания — при минимальных затратах ресурсов мы получили красивый подводный мир, который работал даже на старых устройствах. Именно тогда я понял важность правильного выбора типа шейдера для конкретной задачи.

Каждый тип шейдера выполняется на определённом этапе графического конвейера, что определяет его возможности и ограничения. Рассмотрим основные виды подробнее:

Вершинные шейдеры (Vertex Shaders)

Вершинные шейдеры — первый программируемый этап графического конвейера. Они обрабатывают каждую вершину 3D-модели независимо от других вершин:

Трансформируют координаты вершин из объектного пространства в пространство экрана

Рассчитывают нормали для правильного освещения

Передают текстурные координаты и другие атрибуты следующим шейдерам

Могут деформировать геометрию (анимация, волны, ветер)

Важное ограничение: вершинные шейдеры не могут создавать или удалять вершины, а работают только с существующими. Типичные примеры использования — скелетная анимация, колыхание травы или водной поверхности.

Пиксельные шейдеры (Fragment/Pixel Shaders)

Пиксельные (или фрагментные) шейдеры выполняются для каждого пикселя, который будет отрисован на экране. Они определяют итоговый цвет каждого пикселя:

Применяют текстуры и карты материалов

Рассчитывают освещение, тени и отражения

Реализуют эффекты прозрачности и преломления

Создают специальные визуальные эффекты (размытие, свечение)

Пиксельные шейдеры обычно более ресурсоёмкие, чем вершинные, так как количество пикселей значительно превышает количество вершин в сцене. 🖥️

Геометрические шейдеры (Geometry Shaders)

Геометрические шейдеры — относительно новое дополнение к графическому конвейеру, работающее с целыми примитивами (треугольниками, линиями, точками):

Могут создавать новые вершины и примитивы

Способны удалять существующую геометрию

Изменяют тип примитивов (например, точки в треугольники)

Генерируют дополнительные элементы (например, травинки из полигона земли)

Геометрические шейдеры предоставляют мощные возможности, но могут создавать узкие места в производительности, поэтому используются избирательно.

Тесселяционные шейдеры (Tessellation Shaders)

Тесселяционные шейдеры разбивают крупные полигоны на более мелкие части, повышая детализацию модели:

Hull Shader (HS) — определяет, как разбить каждый патч (участок поверхности)

— определяет, как разбить каждый патч (участок поверхности) Domain Shader (DS) — определяет позиции новых вершин после разбиения

Тесселяция особенно полезна для объектов, детализация которых должна меняться в зависимости от расстояния до камеры — ландшафты, органические объекты, детализированные поверхности.

Вычислительные шейдеры (Compute Shaders)

Вычислительные шейдеры используют мощность GPU для параллельных вычислений, не привязанных напрямую к графическому конвейеру:

Физические симуляции (жидкости, ткани)

Системы частиц высокой плотности

Обработка изображений и постэффекты

Генерация процедурного контента

Эти шейдеры открывают возможности GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units) — использования графического процессора для неграфических задач.

Шейдеры по уровню сложности: от базовых до продвинутых

Классификация шейдеров по сложности помогает разработчикам выбирать подходящие решения в зависимости от требований проекта и доступных ресурсов. Давайте рассмотрим шейдеры от простейших до самых продвинутых:

Базовые шейдеры

Базовые шейдеры реализуют фундаментальные алгоритмы визуализации:

Flat Shading — простейшее однотонное закрашивание полигонов

— простейшее однотонное закрашивание полигонов Gouraud Shading — интерполяция цвета между вершинами для плавных переходов

— интерполяция цвета между вершинами для плавных переходов Phong/Blinn-Phong Shading — базовые модели освещения с диффузным и зеркальным компонентами

— базовые модели освещения с диффузным и зеркальным компонентами Texture Mapping — простое наложение текстуры на поверхность

Эти шейдеры требуют минимальных вычислительных ресурсов и подходят для мобильных платформ или стилизованной графики.

Промежуточные шейдеры

На следующем уровне сложности находятся шейдеры с более реалистичной визуализацией и специальными эффектами:

Normal Mapping — имитация детализированных поверхностей без увеличения числа полигонов

— имитация детализированных поверхностей без увеличения числа полигонов Parallax Mapping — создание иллюзии глубины поверхности

— создание иллюзии глубины поверхности Rim Lighting — подсветка краёв объектов для визуального выделения

— подсветка краёв объектов для визуального выделения Cartoon/Cell Shading — создание стилизованной графики с чёткими границами цвета

— создание стилизованной графики с чёткими границами цвета Environment Mapping — базовые отражения окружения

Эти шейдеры балансируют между качеством и производительностью, делая их популярным выбором для большинства современных игр.

Продвинутые шейдеры

Продвинутые шейдеры обеспечивают высококачественную реалистичную визуализацию:

Physically Based Rendering (PBR) — физически корректная модель освещения и материалов

— физически корректная модель освещения и материалов Subsurface Scattering (SSS) — симуляция прохождения света через полупрозрачные материалы (кожа, воск)

— симуляция прохождения света через полупрозрачные материалы (кожа, воск) Screen Space Reflections (SSR) — отражения в экранном пространстве для зеркальных поверхностей

— отражения в экранном пространстве для зеркальных поверхностей Atmospheric Scattering — реалистичное небо и атмосферные эффекты

— реалистичное небо и атмосферные эффекты Hair/Fur Shading — специализированные шейдеры для волос и меха

Эти шейдеры обычно требуют мощного аппаратного обеспечения и оптимизированного кода.

Передовые шейдеры

На переднем крае технологий находятся шейдеры, использующие самые современные методы:

Ray Tracing — трассировка лучей для фотореалистичных отражений, преломлений и теней

— трассировка лучей для фотореалистичных отражений, преломлений и теней Global Illumination — моделирование непрямого освещения

— моделирование непрямого освещения Volumetric Rendering — визуализация объемных эффектов (туман, дым, облака)

— визуализация объемных эффектов (туман, дым, облака) Deep Learning Shaders — шейдеры с использованием нейросетей для улучшения качества и производительности

Такие шейдеры часто применяются в высокобюджетных играх AAA-класса и визуализации для кино. 🎮🎬

Уровень сложности Характеристики Требования к оборудованию Применимость Базовый Простые математические модели, минимум вычислений Низкие (даже на мобильных устройствах) Мобильные игры, стилизованная графика, устаревшие платформы Промежуточный Более сложные алгоритмы, многопроходная обработка Средние (дискретная графика начального уровня) Большинство современных игр, веб-приложения WebGL Продвинутый Физически-корректные модели, сложные вычисления Высокие (мощная дискретная графика) AAA-игры, архитектурная визуализация Передовой Гибридные техники, интеграция с AI, трассировка лучей Очень высокие (топовые GPU, специализированные ускорители) Киноиндустрия, фотореалистичный рендеринг, технологические демо

Специализированные шейдеры и их применение

Помимо общей классификации, существуют специализированные шейдеры, разработанные для решения конкретных задач визуализации. Они часто комбинируют различные техники для достижения специфических эффектов.

Шейдеры для окружающей среды

Terrain Shaders — визуализация ландшафтов с поддержкой сплайсинга текстур, процедурных деталей и динамических эффектов эрозии

— визуализация ландшафтов с поддержкой сплайсинга текстур, процедурных деталей и динамических эффектов эрозии Water Shaders — симуляция водных поверхностей с волнами, отражениями, преломлениями и эффектом глубины

— симуляция водных поверхностей с волнами, отражениями, преломлениями и эффектом глубины Sky Shaders — реалистичное небо с атмосферным рассеиванием, облаками и циклом день/ночь

— реалистичное небо с атмосферным рассеиванием, облаками и циклом день/ночь Foliage Shaders — оптимизированная визуализация растительности с анимацией под воздействием ветра

Шейдеры материалов и поверхностей

Metal Shaders — реалистичные металлические поверхности с анизотропными отражениями

— реалистичные металлические поверхности с анизотропными отражениями Fabric Shaders — текстиль различных типов (шёлк, хлопок, шерсть) с моделированием микроволокон

— текстиль различных типов (шёлк, хлопок, шерсть) с моделированием микроволокон Glass/Transparent Shaders — стекло и прозрачные материалы с корректным преломлением и отражением

— стекло и прозрачные материалы с корректным преломлением и отражением Skin Shaders — реалистичная кожа с подповерхностным рассеиванием и микрорельефом

Мария Соколова, 3D-художник Разработка шейдера кожи для реалистичного персонажа стала для меня настоящим испытанием. Клиент хотел создать цифрового двойника для VR-презентации, но стандартные подходы давали эффект "восковой фигуры". Решение пришло через комбинирование нескольких техник: базовый PBR-шейдер для основы, слой подповерхностного рассеивания для естественного "свечения" кожи в подсвеченных местах, и тонкий слой масляного блеска с анизотропным отражением. Самым сложным оказалось добиться баланса между реалистичностью и производительностью для VR. Пришлось создавать упрощённую версию подповерхностного рассеивания, работающую в экранном пространстве вместо трассировки лучей. Также я использовала карты преднакопленного рассеивания для ключевых областей лица. Результат превзошёл ожидания — персонаж выглядел живым, с естественными переходами света под кожей, а шейдер оставался достаточно лёгким для стабильной работы в VR на целевом оборудовании.

Шейдеры спецэффектов

Fire and Smoke Shaders — реалистичный огонь и дым с использованием волюметрического рендеринга

— реалистичный огонь и дым с использованием волюметрического рендеринга Particle Shaders — оптимизированная визуализация систем частиц (искры, пыль, осадки)

— оптимизированная визуализация систем частиц (искры, пыль, осадки) Decal Shaders — наложение детализирующих элементов (царапины, грязь, надписи) на поверхности

— наложение детализирующих элементов (царапины, грязь, надписи) на поверхности Hologram/Glitch Shaders — стилизованные эффекты голограмм, помех и цифровых артефактов

Шейдеры постобработки

Шейдеры постобработки применяются ко всему изображению после основного рендеринга:

Tone Mapping — преобразование HDR в LDR с сохранением визуальной информации

— преобразование HDR в LDR с сохранением визуальной информации Bloom/Glow — свечение ярких областей для усиления визуального воздействия

— свечение ярких областей для усиления визуального воздействия Depth of Field (DOF) — симуляция фокусировки камеры с размытием переднего и заднего плана

— симуляция фокусировки камеры с размытием переднего и заднего плана Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) — добавление мягких теней в углублениях объектов

— добавление мягких теней в углублениях объектов Motion Blur — размытие быстро движущихся объектов для повышения динамичности сцены

— размытие быстро движущихся объектов для повышения динамичности сцены Color Grading — художественная коррекция цветов для создания определённой атмосферы

Тренды и будущее шейдерных технологий

Шейдерные технологии продолжают стремительно развиваться, открывая новые возможности для компьютерной графики. Рассмотрим ключевые тренды, которые формируют будущее этой области. 🚀

Гибридный рендеринг и трассировка лучей

Одним из главных трендов является сближение растеризации и трассировки лучей:

Real-time Ray Tracing — аппаратное ускорение трассировки лучей позволяет применять её в реальном времени

— аппаратное ускорение трассировки лучей позволяет применять её в реальном времени Hybrid Rendering Pipelines — комбинирование растеризации для базовой геометрии с трассировкой для отражений, теней и глобального освещения

— комбинирование растеризации для базовой геометрии с трассировкой для отражений, теней и глобального освещения Path Tracing — постепенное внедрение полноценного path tracing для ещё более реалистичной графики

— постепенное внедрение полноценного path tracing для ещё более реалистичной графики Ray Tracing Denoising — использование AI для устранения шума при ограниченном количестве лучей

Интеграция машинного обучения

Искусственный интеллект и машинное обучение всё глубже интегрируются в шейдерные технологии:

Neural Rendering — использование нейросетей для улучшения качества или оптимизации рендеринга

— использование нейросетей для улучшения качества или оптимизации рендеринга DLSS/FSR — технологии интеллектуального масштабирования для повышения производительности без потери качества

— технологии интеллектуального масштабирования для повышения производительности без потери качества AI-Enhanced Materials — генерация и уточнение свойств материалов с помощью обученных моделей

— генерация и уточнение свойств материалов с помощью обученных моделей GAN-Based Textures — создание высокодетализированных текстур с использованием генеративно-состязательных сетей

Оптимизация для новых платформ

Шейдеры адаптируются к изменениям в аппаратном обеспечении и новым платформам:

Variable Rate Shading (VRS) — рендеринг с разным разрешением для разных частей изображения для оптимизации ресурсов

— рендеринг с разным разрешением для разных частей изображения для оптимизации ресурсов Mesh Shaders — новый тип шейдеров для более эффективной обработки сложной геометрии

— новый тип шейдеров для более эффективной обработки сложной геометрии WebGPU — новый стандарт для высокопроизводительной графики в веб-приложениях

— новый стандарт для высокопроизводительной графики в веб-приложениях VR/AR Optimized Shaders — специализированные шейдеры для устройств виртуальной и дополненной реальности

Процедурная генерация и рандомизация

Расширяется использование процедурных техник в шейдерах:

Procedural Weathering — алгоритмическое создание эффектов выветривания и износа материалов

— алгоритмическое создание эффектов выветривания и износа материалов Dynamic World Generation — процедурное создание и модификация окружения в реальном времени

— процедурное создание и модификация окружения в реальном времени Noise-Based Variation — использование различных шумовых функций для естественной вариативности поверхностей

— использование различных шумовых функций для естественной вариативности поверхностей GPU-Driven Procedural Animation — анимация объектов напрямую через шейдеры без предварительных расчётов на CPU

Унификация и стандартизация шейдерных языков

В индустрии наблюдается тенденция к унификации шейдерных языков и API:

HLSL Shader Model 6.x — расширение возможностей стандартного языка шейдеров

— расширение возможностей стандартного языка шейдеров Vulkan SPIR-V — кросс-платформенный промежуточный формат для шейдеров

— кросс-платформенный промежуточный формат для шейдеров Universal Shader Graph Systems — визуальные редакторы шейдеров с поддержкой множества платформ

— визуальные редакторы шейдеров с поддержкой множества платформ Material Definition Language (MDL) — единый язык для определения материалов в различных приложениях

Путешествие по миру шейдеров — это бесконечное исследование на границе искусства и технологий. От простейших вершинных шейдеров до сложных систем с трассировкой лучей и интеграцией ИИ — это не просто инструменты, а настоящий язык визуального повествования. Классификация шейдеров даёт нам карту этого мира, но самые интересные открытия происходят, когда мы объединяем различные техники, экспериментируем и выходим за рамки установленных категорий. Только так создаются по-настоящему впечатляющие визуальные эффекты, переносящие зрителя в новые миры и расширяющие границы возможного в компьютерной графике.

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