Как повысить FPS в Unity: эффективная оптимизация с Batching

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Для кого эта статья:

Разработчики игр, особенно начинающие и промежуточные

Ученики курсов по программированию и тестированию

Специалисты по оптимизации производительности в игровой индустрии Разработка игр на Unity порой напоминает схватку с невидимым противником — производительностью. Когда ваша игра начинает тормозить на устройствах пользователей, каждый draw call становится на счету. Именно здесь на сцену выходит герой оптимизации — Unity Batching. Эта технология может стать решающим фактором между плавным геймплеем и slideshow-презентацией из фреймов. Готовы превратить тысячи разрозненных вызовов отрисовки в эффективные пакеты данных? Давайте разберём, как правильно "подружить" ваш проект с батчингом и заставить GPU работать с максимальной отдачей. 🚀

Что такое Unity Batching и почему это критично для производительности

Unity Batching — это процесс объединения нескольких объектов в один вызов отрисовки (draw call). Каждый раз, когда Unity отправляет данные на GPU, происходит определённый обмен информацией между CPU и графическим процессором. Этот обмен создаёт небольшие, но заметные задержки, особенно когда таких вызовов тысячи.

Проблема в том, что даже простые игры могут содержать сотни или тысячи объектов. Без оптимизации каждый из них требует отдельного draw call, что приводит к так называемому "CPU bottleneck" — ситуации, когда процессор не успевает подготавливать данные для графического процессора.

Алексей Петров, технический директор игровых проектов Недавно наша команда разрабатывала мобильную стратегию с большими армиями на поле боя. На тестовой сцене с 1000+ юнитами производительность упала до неприемлемых 15 FPS. Профилирование показало, что основная проблема — количество draw calls, которое доходило до 3000+ на кадр. Мы начали с внедрения Static Batching для элементов ландшафта и зданий, что сразу сократило количество вызовов примерно на 40%. Затем применили Dynamic Batching для однотипных юнитов, сгруппировав их по типам. Это дало ещё 30% снижения. Критическим моментом стала оптимизация материалов — унификация шейдеров и текстур позволила Batching работать ещё эффективнее. В результате мы вышли на стабильные 60 FPS даже на средних устройствах, а количество draw calls сократилось до 400-500. Правильная настройка батчинга буквально спасла проект.

Batching решает эту проблему, объединяя объекты с одинаковыми характеристиками (материалы, шейдеры, текстуры) в один пакет данных. Вместо отправки множества маленьких пакетов информации, Unity отправляет один большой пакет, значительно уменьшая нагрузку на CPU.

Сценарий Без Batching С Batching Прирост производительности 100 статических объектов 100 draw calls 1-5 draw calls До 95% 500 динамических объектов 500 draw calls 20-50 draw calls До 90% Открытый ландшафт с растительностью 1000+ draw calls 100-200 draw calls До 80% UI элементы 50+ draw calls 5-10 draw calls До 80%

Критичность батчинга для производительности сложно переоценить. Вот основные преимущества:

Снижение нагрузки на CPU, что особенно важно для мобильных устройств с ограниченными ресурсами

Увеличение FPS и стабильность работы игры

Уменьшение энергопотребления, что критично для мобильных игр

Возможность размещать больше объектов на сцене без потери производительности

Сокращение времени загрузки уровней

Важно понимать, что батчинг — это не волшебная таблетка. Он имеет свои ограничения и условия применения, которые необходимо учитывать для достижения максимальной эффективности. 🔍

Типы Batching в Unity: Static, Dynamic и GPU Instancing

Unity предлагает три основных подхода к оптимизации отрисовки через батчинг, каждый из которых имеет свои сильные стороны и ограничения. Понимание этих различий поможет выбрать правильную стратегию для конкретного проекта. ⚙️

Static Batching

Static Batching предназначен для неподвижных объектов, которые никогда не изменяют своё положение, вращение или масштаб. При использовании этого типа батчинга Unity объединяет геометрию статических объектов в более крупные меши во время сборки проекта.

Преимущества Static Batching:

Наиболее эффективное сокращение draw calls

Минимальная нагрузка на CPU во время выполнения

Работает с любыми шейдерами

Может объединять объекты с разной геометрией, но одинаковыми материалами

Ограничения:

Требует больше памяти, так как дублирует вершинные данные

Применим только к неподвижным объектам с флагом "Static"

Увеличивает размер сборки

Dynamic Batching

Dynamic Batching применяется к движущимся объектам. Unity автоматически группирует объекты с одинаковыми материалами в один draw call, даже если объекты двигаются или меняют свои параметры.

Преимущества Dynamic Batching:

Работает с движущимися объектами

Не требует ручной настройки (активирован по умолчанию)

Динамически адаптируется к изменениям сцены

Не увеличивает использование памяти

Ограничения:

Эффективен только для объектов с небольшим количеством вершин (≤300 для объектов без скиннинга, ≤900 для объектов со скиннингом в новых версиях Unity)

Требует идентичные материалы и шейдеры

Потребляет CPU-ресурсы для вычисления трансформаций

Не работает с объектами, использующими разные значения Material Property Blocks

GPU Instancing

GPU Instancing позволяет рендерить множество копий одного и того же меша с разными параметрами трансформации за один draw call. Этот подход перекладывает нагрузку с CPU на GPU.

Преимущества GPU Instancing:

Эффективно работает с большим количеством одинаковых объектов

Поддерживает индивидуальные параметры для инстансов (цвет, масштаб и т.д.)

Снижает нагрузку на CPU

Работает как со статическими, так и с динамическими объектами

Ограничения:

Требует идентичную геометрию (один и тот же меш)

Нужны шейдеры с поддержкой инстансинга

Не все графические API поддерживают GPU Instancing в полной мере

Может требовать ручной настройки для максимальной эффективности

Тип Batching Когда использовать Требования к объектам Влияние на память Static Batching Для неподвижных элементов уровня (здания, ландшафт) Общий материал, флаг "Static" Высокое Dynamic Batching Для небольших движущихся объектов ≤300 вершин, идентичные материалы Низкое GPU Instancing Для множества идентичных объектов (трава, деревья, враги) Идентичная геометрия, поддерживаемые шейдеры Среднее

Выбор подходящего типа батчинга зависит от конкретных требований проекта. Часто оптимальным решением является комбинация всех трёх типов для разных элементов игры. В следующих разделах мы подробно рассмотрим настройку каждого из этих подходов. 🎮

Настройка Static Batching для неподвижных объектов сцены

Static Batching — мощный инструмент оптимизации для неподвижных элементов игрового мира. Правильная настройка этого типа батчинга может радикально улучшить производительность, особенно для сцен с большим количеством статических объектов. 🏗️

Настройка Static Batching включает несколько ключевых шагов:

1. Включение Static Batching в настройках проекта

Перед началом работы необходимо убедиться, что Static Batching активирован в настройках проекта:

Откройте Edit → Project Settings → Player Перейдите во вкладку Other Settings Найдите раздел Rendering Убедитесь, что опция Static Batching включена

2. Пометка объектов как Static

Чтобы объект участвовал в Static Batching, его необходимо отметить как статический:

Выберите объект или группу объектов в иерархии В инспекторе найдите выпадающее меню Static в правом верхнем углу Активируйте опцию Batching Static (можно также использовать Everything Static) Если работаете с префабами, убедитесь, что пометили все экземпляры или настроили префаб

Важно: если вы изменяете статус объектов в уже запущенной игре или в редакторе во время воспроизведения, необходимо вызвать StaticBatchingUtility.Combine() для пересчёта батчей.

3. Организация материалов и шейдеров

Объекты будут объединены в один батч только если используют один и тот же материал. Оптимизация материалов критична для эффективного батчинга:

Используйте общие материалы для объектов одного типа

Создавайте атласы текстур вместо отдельных текстур

Избегайте ненужных вариаций шейдеров

Рассмотрите возможность использования материалов с несколькими текстурными каналами

Пример эффективной организации материалов для уровня:

Building_Material — один материал для всех зданий с атласом текстур

— один материал для всех зданий с атласом текстур Terrain_Material — общий материал для ландшафтных элементов

— общий материал для ландшафтных элементов Props_Material — материал для декоративных элементов

4. Структурирование иерархии объектов

Для максимальной эффективности Static Batching важно правильно организовать объекты в иерархии:

Группируйте объекты с одинаковыми материалами в отдельные родительские объекты

Избегайте глубоких вложенностей в иерархии для статических объектов

Рассмотрите возможность использования пустых GameObject в качестве контейнеров для логической группировки

5. Проверка эффективности Static Batching

После настройки необходимо убедиться, что батчинг работает эффективно:

Включите Stats панель в игровом режиме (Window → Analysis → Profiler) Обратите внимание на показатели Batches и Saved by batching Используйте Frame Debugger (Window → Analysis → Frame Debugger) для анализа отдельных draw calls Профилируйте производительность до и после применения Static Batching

Марина Соколова, ведущий технический художник В одном из моих VR-проектов мы столкнулись с серьезной проблемой производительности. Сцена представляла собой музей с сотнями детализированных экспонатов, и FPS падал до недопустимых значений, что вызывало дискомфорт у пользователей. Изначально каждый экспонат был смоделирован отдельно, с уникальными материалами. Профилирование показало более 2000 draw calls, что было неприемлемо для VR. Мы полностью пересмотрели подход к организации сцены. Первым шагом стало объединение всех текстур в несколько атласов: один для металлических экспонатов, один для деревянных, и так далее. Затем все статические объекты были помечены как Batching Static. Ключевой момент — мы переработали материалы так, чтобы использовать всего 5 основных шейдеров вместо десятков. Для некоторых визуальных эффектов применили Material Property Blocks, что позволило сохранить вариативность внешнего вида без потери возможности батчинга. Результат превзошел ожидания: количество draw calls сократилось до 150, а FPS увеличился в 4 раза. VR-опыт стал плавным и комфортным, при этом визуальное качество практически не пострадало.

6. Типичные проблемы и их решения

При настройке Static Batching могут возникать следующие проблемы:

Проблема: Объекты не объединяются в батчи Решение: Проверьте, что они используют идентичные материалы и все помечены как Static

Объекты не объединяются в батчи Проверьте, что они используют идентичные материалы и все помечены как Static Проблема: Высокое потребление памяти Решение: Оптимизируйте геометрию объектов, рассмотрите возможность использования LOD

Высокое потребление памяти Оптимизируйте геометрию объектов, рассмотрите возможность использования LOD Проблема: Низкая производительность при большом количестве батчей Решение: Унифицируйте материалы, используйте атласы текстур

Низкая производительность при большом количестве батчей Унифицируйте материалы, используйте атласы текстур Проблема: Объекты с разной геометрией не объединяются Решение: Убедитесь, что они используют идентичный материал

7. Специальные случаи использования Static Batching

В некоторых ситуациях требуется особый подход к Static Batching:

Большие открытые миры: Разделите мир на секции с отдельными статическими батчами

Разделите мир на секции с отдельными статическими батчами Процедурно генерируемые уровни: Используйте комбинацию Static и Dynamic Batching

Используйте комбинацию Static и Dynamic Batching VR/AR приложения: Приоритизируйте наиболее заметные объекты для Static Batching

Приоритизируйте наиболее заметные объекты для Static Batching Мобильные платформы: Ограничьте размер батчей для экономии памяти

Правильная настройка Static Batching требует некоторого времени и экспериментов, но результаты — значительное повышение производительности — определенно стоят этих усилий. 🚀

Оптимизация Dynamic Batching для движущихся элементов

Dynamic Batching — это решение Unity для оптимизации отрисовки движущихся объектов. В отличие от Static Batching, этот подход работает "на лету", объединяя объекты с одинаковыми материалами в один вызов отрисовки даже если они перемещаются, вращаются или масштабируются. Правильная настройка Dynamic Batching может значительно повысить производительность игр с большим количеством движущихся элементов. 🏃‍♂️

1. Включение и настройка Dynamic Batching

Dynamic Batching в Unity включен по умолчанию, но его нужно правильно настроить:

Убедитесь, что опция активирована в Edit → Project Settings → Player → Other Settings → Rendering → Dynamic Batching Для URP/HDRP проверьте настройки в соответствующем Asset (Dynamic Batching должен быть включен в Forward Renderer) В SRP необходимо включить опцию в скрипте рендеринга через DrawingSettings.enableDynamicBatching = true;

2. Понимание ограничений и требований

Для эффективной работы Dynamic Batching необходимо учитывать следующие ограничения:

Ограничение по вершинам: объекты должны содержать не более 300 вершин (без скиннинга)

объекты должны содержать не более 300 вершин (без скиннинга) Идентичные материалы: объекты должны использовать один и тот же экземпляр материала (не просто одинаковые)

объекты должны использовать один и тот же экземпляр материала (не просто одинаковые) Совместимые шейдеры: некоторые сложные шейдеры могут отключать Dynamic Batching

некоторые сложные шейдеры могут отключать Dynamic Batching Освещение: объекты с разными настройками освещения могут не объединяться

3. Оптимизация моделей для Dynamic Batching

Для максимальной эффективности необходимо оптимизировать 3D-модели:

Создавайте низкополигональные версии часто повторяющихся объектов

Используйте LOD (Level of Detail) для объектов, которые видны на разных расстояниях

Разбивайте сложные модели на более простые части для соответствия лимиту в 300 вершин

Оптимизируйте UV-развертки для уменьшения количества вершин

Пример оптимизации модели персонажа:

Исходная модель: 1200 вершин (не подходит для Dynamic Batching)

Оптимизированная основная модель: 280 вершин

Детали (оружие, аксессуары): отдельные объекты по 50-100 вершин

Результат: возможность использовать Dynamic Batching для армии NPC

4. Управление материалами

Правильное управление материалами критично для Dynamic Batching:

Используйте общие экземпляры материалов для всех объектов одного типа

для всех объектов одного типа Применяйте Material Property Blocks для изменения свойств материала без разрыва батчинга

для изменения свойств материала без разрыва батчинга Создавайте атласы текстур для разных вариаций внешнего вида

для разных вариаций внешнего вида Избегайте динамического создания материалов во время игры

Пример кода использования Material Property Blocks:

csharp Скопировать код private MaterialPropertyBlock propertyBlock; private Renderer myRenderer; void Start() { propertyBlock = new MaterialPropertyBlock(); myRenderer = GetComponent<Renderer>(); } public void ChangeColor(Color newColor) { propertyBlock.SetColor("_Color", newColor); myRenderer.SetPropertyBlock(propertyBlock); }

5. Оптимизация скриптов для совместимости с Dynamic Batching

Некоторые операции в скриптах могут разрушать батчинг. Вот что следует учитывать:

Избегайте частого изменения материалов через renderer.material (это создает копии)

(это создает копии) Используйте renderer.sharedMaterial для доступа без создания копий

для доступа без создания копий Кэшируйте ссылки на компоненты Renderer вместо их частого получения

Применяйте пулинг объектов вместо создания/уничтожения для динамических элементов

6. Мониторинг эффективности Dynamic Batching

Для оценки эффективности Dynamic Batching используйте следующие инструменты:

Frame Debugger: для визуального анализа батчей (Window → Analysis → Frame Debugger)

для визуального анализа батчей (Window → Analysis → Frame Debugger) Profiler: для отслеживания количества draw calls и батчей

для отслеживания количества draw calls и батчей Stats panel: для быстрого контроля показателей в режиме игры

для быстрого контроля показателей в режиме игры Прямое тестирование: включение/отключение Dynamic Batching для сравнения производительности

7. Когда не использовать Dynamic Batching

В некоторых случаях Dynamic Batching может быть не оптимальным выбором:

Для объектов с большим количеством вершин (>300)

Когда GPU Instancing может быть более эффективным (много идентичных объектов)

На платформах с ограниченным CPU (батчинг требует дополнительных вычислений)

Для объектов с частыми изменениями материалов или шейдеров

Ситуация Использовать Dynamic Batching? Альтернатива Небольшие движущиеся объекты (<300 вершин) Да – Множество идентичных объектов (армия, частицы) Возможно GPU Instancing Сложные персонажи (>300 вершин) Нет LOD, оптимизация меша Объекты с анимацией скиннинга С осторожностью GPU Instancing с анимационными текстурами Объекты, требующие уникальных материалов Нет Material Property Blocks

Dynamic Batching — мощный инструмент оптимизации, но требует внимательного проектирования и настройки. Правильное применение этой технологии может значительно улучшить производительность вашей игры, особенно на мобильных устройствах. 📱

Лучшие практики и распространенные ошибки при работе с Batching

Batching — мощный инструмент оптимизации, но его эффективное применение требует понимания нюансов и избегания типичных ошибок. В этом разделе мы рассмотрим проверенные практики и распространенные ловушки, которые могут подстерегать разработчиков. 🛠️

Лучшие практики при работе с Batching

1. Профилирование перед оптимизацией

Всегда начинайте с профилирования для выявления реальных проблем

Используйте Unity Profiler для определения узких мест производительности

Отслеживайте количество draw calls и батчей на разных устройствах

Оптимизируйте в первую очередь те сцены, где производительность критична

2. Комбинирование разных типов Batching

Используйте Static Batching для неподвижного окружения

Применяйте Dynamic Batching для небольших движущихся объектов

Внедряйте GPU Instancing для множества одинаковых объектов

Разработайте стратегию батчинга для каждого типа объектов в вашей игре

3. Эффективная организация материалов

Создавайте атласы текстур вместо отдельных изображений

Используйте как можно меньше уникальных материалов

Настраивайте материалы через Material Property Blocks

Применяйте систему категоризации материалов для удобства управления

4. Систематический подход к оптимизации

Начинайте с крупных объектов и часто повторяющихся элементов

Оптимизируйте пропорционально влиянию на производительность

Документируйте подход к батчингу для команды

Внедряйте автоматизированные тесты производительности

5. Оптимизация для конкретных платформ

Учитывайте ограничения целевых платформ (особенно мобильных)

Настраивайте параметры батчинга в зависимости от мощности устройств

Создавайте различные конфигурации для высоко- и низкопроизводительных устройств

Тестируйте на реальном железе, а не только в эмуляторах

Распространенные ошибки и их решения

1. Ошибка: Неправильное использование материалов Симптом: Объекты не объединяются в батчи, несмотря на одинаковые текстуры. Решение: Убедитесь, что объекты используют один экземпляр материала, а не просто визуально идентичные материалы. Используйте renderer.sharedMaterial вместо renderer.material .

2. Ошибка: Игнорирование ограничения на количество вершин Симптом: Dynamic Batching не работает для некоторых объектов. Решение: Проверьте количество вершин в моделях. Для Dynamic Batching лимит составляет около 300 вершин. Оптимизируйте модели или разбейте их на части.

3. Ошибка: Избыточное использование уникальных шейдеров Симптом: Большое количество материалов не батчится, несмотря на идентичные текстуры. Решение: Унифицируйте шейдеры, используйте универсальные шейдеры с переключателями функций вместо множества специализированных.

4. Ошибка: Динамическое создание материалов Симптом: Производительность падает со временем, количество батчей уменьшается. Решение: Избегайте создания новых материалов во время игры. Используйте пулы предварительно созданных материалов или Material Property Blocks.

5. Ошибка: Неправильная маркировка объектов Симптом: Static Batching не работает для статических элементов сцены. Решение: Убедитесь, что все неподвижные объекты помечены флагом "Static" в инспекторе, конкретно "Batching Static".

6. Ошибка: Избыточное использование вложенных объектов Симптом: Объекты не объединяются в батчи, несмотря на идентичные материалы. Решение: Упростите иерархию объектов, используйте более плоскую структуру для статических элементов.

7. Ошибка: Игнорирование влияния освещения Симптом: Батчинг работает неэффективно в сценах со сложным освещением. Решение: Используйте запеченное освещение для статических объектов, унифицируйте параметры освещения для групп объектов.

Продвинутые техники оптимизации

1. Комбинирование мешей вручную

Используйте CombineMeshes() для программного объединения мешей

для программного объединения мешей Создавайте LOD-системы с разной степенью объединения

Применяйте ручное объединение для критически важных частей сцены

2. Использование сцен-компонентов

Разделите большие уровни на подсцены для оптимизации батчинга

Управляйте загрузкой и выгрузкой частей уровня

Оптимизируйте батчинг в каждой подсцене отдельно

3. Автоматизация проверок батчинга

Создайте редакторные скрипты для анализа эффективности батчинга

Внедрите автоматические проверки в процесс сборки

Разработайте инструменты для визуализации батчей в сцене

Чек-лист для оптимизации Batching

Используйте этот чек-лист для проверки эффективности батчинга в вашем проекте:

✅ Все неподвижные объекты помечены как Static

✅ Материалы унифицированы и используют минимум уникальных шейдеров

✅ Динамические объекты оптимизированы по количеству вершин

✅ Используются атласы текстур вместо отдельных текстур

✅ Для модификации материалов применяются Material Property Blocks

✅ GPU Instancing настроен для множества идентичных объектов

✅ Проведено профилирование до и после оптимизации

✅ Проект протестирован на целевых платформах

✅ Документирован подход к батчингу для команды

✅ Настроена система мониторинга производительности

Эффективное использование батчинга — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Регулярно анализируйте производительность, экспериментируйте с разными подходами и адаптируйте стратегию оптимизации под конкретные требования вашего проекта. 🎯

Понимание и правильное применение батчинга — один из ключевых факторов, отличающих профессиональную разработку от любительской. Эта техника не просто улучшает производительность, но и позволяет создавать более сложные, насыщенные и впечатляющие игровые миры без ущерба для FPS. Начните с базовых принципов, постепенно внедряйте продвинутые методики и помните: каждый сэкономленный draw call — это шаг к более плавной и отзывчивой игре, которая будет работать на большем количестве устройств. Инвестиция времени в оптимизацию батчинга окупится многократно на всех этапах жизненного цикла вашего проекта.

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