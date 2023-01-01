Типология игровых персонажей: от протагонистов до NPC в дизайне игр

Для кого эта статья:

Разработчики видеоигр

Игроки, интересующиеся нарративом и механикой игр

Студенты и профессионалы в области геймдизайна и концептуального искусства Видеоигры — это целые вселенные, населенные яркими личностями, каждая из которых играет определенную роль в формировании игрового опыта. От запоминающихся протагонистов, меняющих мир вокруг себя, до мимолетных NPC, предлагающих квест на деревенской площади — все они создают уникальную экосистему игрового повествования. Понимание типологии персонажей — это не просто академический интерес, а практический инструмент, позволяющий разработчикам создавать продуманные игровые миры, а игрокам — глубже понимать механики взаимодействия и нарративные структуры. Давайте погрузимся в мир игровых героев, злодеев и всех, кто между ними. 🎮

Основные категории персонажей в играх: базовая типология

Персонажи в видеоиграх можно классифицировать по множеству параметров: по их роли в повествовании, функциональности в геймплее, степени интерактивности и влиянию на игровой мир. Понимание этих категорий позволяет разработчикам создавать сбалансированные игровые миры, а исследователям — анализировать нарративные структуры. 🧩

Базовая типология игровых персонажей включает следующие категории:

Игровые персонажи (Player Characters, PC) — непосредственно контролируемые игроком

(Player Characters, PC) — непосредственно контролируемые игроком Неигровые персонажи (Non-Player Characters, NPC) — все остальные обитатели игрового мира

(Non-Player Characters, NPC) — все остальные обитатели игрового мира Ключевые персонажи — центральные для сюжета, независимо от возможности управления

— центральные для сюжета, независимо от возможности управления Второстепенные персонажи — дополняют повествование, но не являются критичными для основной сюжетной линии

— дополняют повествование, но не являются критичными для основной сюжетной линии Фоновые персонажи — создают иллюзию живого мира, часто лишены индивидуальности

Важно понимать, что одни и те же персонажи могут перемещаться между категориями в зависимости от игрового контекста или даже в процессе развития сюжета. Например, NPC может стать игровым персонажем на определенном этапе, или второстепенный персонаж может оказаться ключевой фигурой в неожиданном сюжетном повороте.

Категория Характеристики Примеры из игр Игровые персонажи Контролируемые игроком, имеют набор действий/способностей Геральт (The Witcher), Элой (Horizon) Ключевые NPC Глубоко проработанные, имеют уникальные диалоги и квесты Сидж (Red Dead Redemption 2), Элизабет (BioShock Infinite) Второстепенные NPC Имеют личность и историю, ограниченная интеракция Торговцы с уникальными репликами, квестодатели Фоновые NPC Минимальная интерактивность, шаблонное поведение Горожане, рандомные противники, толпа

Дополнительная дифференциация может происходить по механике взаимодействия (союзники, противники, нейтральные), уровню детализации (от полностью прописанных персонажей до процедурно-генерируемых) и степени вовлеченности в сюжет.

Антон Михайлов, ведущий геймдизайнер Однажды мы работали над RPG с открытым миром, и столкнулись с серьезной проблемой: основные сюжетные персонажи теряли свою выразительность на фоне множества генерируемых NPC. Игроки запутались — кто действительно важен, а кто нет. Мы решили провести радикальную ревизию типологии персонажей. Для начала мы выделили четкую иерархию: сюжетно-критические, сюжетно-значимые, сюжетно-опциональные и фоновые персонажи. Затем применили визуальные маркеры: уникальные портреты для первых двух категорий, стандартные портреты с вариациями для третьей, и отсутствие портретов для фоновых NPC. Добавили систему "глубины диалогов" — количество уникальных реплик и ответвлений диалогов зависело от категории. Результат превзошел ожидания: игроки стали интуитивно понимать значимость каждого NPC и адекватно распределять свое внимание. Уровень вовлеченности в сюжетные линии вырос на 42%. Теперь эту систему типологии мы используем во всех проектах студии.

Протагонисты и антагонисты: ключевые игровые фигуры

Центральная ось любого нарратива — противостояние главного героя и основного антагониста. В видеоиграх эта классическая структура обретает уникальные особенности, связанные с интерактивностью и нелинейностью игрового повествования. 👑

Протагонисты в играх выступают в нескольких ипостасях:

Аватар игрока — чистый лист для проекции (как в The Elder Scrolls)

— чистый лист для проекции (как в The Elder Scrolls) Определенный персонаж с установленной личностью (Геральт в The Witcher)

с установленной личностью (Геральт в The Witcher) Протагонист-наблюдатель — персонаж, через которого игрок наблюдает за историей других (например, рассказчик в What Remains of Edith Finch)

— персонаж, через которого игрок наблюдает за историей других (например, рассказчик в What Remains of Edith Finch) Множественные протагонисты — когда игра позволяет играть за нескольких персонажей (GTA V)

Антагонисты в играх также имеют свои разновидности:

Персонифицированный злодей — конкретный персонаж с четкими мотивами и характером (Вэс из Far Cry 3)

— конкретный персонаж с четкими мотивами и характером (Вэс из Far Cry 3) Абстрактная сила — когда противником выступает организация, явление или концепция (Жнецы в Mass Effect)

— когда противником выступает организация, явление или концепция (Жнецы в Mass Effect) Системный антагонист — когда противником является сама структура игрового мира (как в Disco Elysium)

— когда противником является сама структура игрового мира (как в Disco Elysium) Игрок как антагонист — в некоторых играх сам протагонист может выступать антигероем или даже злодеем (Spec Ops: The Line)

Особый интерес представляют случаи, когда граница между протагонистом и антагонистом размывается, создавая моральную амбивалентность. Такие игры как The Last of Us Part II или Undertale заставляют переосмыслить традиционные роли, предлагая игроку взглянуть на ситуацию с разных точек зрения.

Отношения между протагонистом и антагонистом часто определяют не только сюжетную динамику, но и механику игры. Например, способности главного героя могут выстраиваться как прямой противовес сильным сторонам антагониста, а босс-файты становятся кульминацией этого противостояния.

Вспомогательные персонажи и NPC: их роль в геймплее

Мир видеоигр не ограничивается главными героями и злодеями. Именно вспомогательные персонажи и NPC наполняют игровую вселенную жизнью, создают контекст и обеспечивают многогранность игрового опыта. 🧙‍♂️

Вспомогательные персонажи выполняют несколько критических функций:

Сюжетная поддержка — расширяют повествование, дают контекст и предысторию

— расширяют повествование, дают контекст и предысторию Геймплейная поддержка — помогают игроку в сражениях или предоставляют полезные услуги

— помогают игроку в сражениях или предоставляют полезные услуги Эмоциональное вовлечение — создают эмоциональную привязанность игрока к игровому миру

— создают эмоциональную привязанность игрока к игровому миру Мотивация протагониста — часто становятся причиной действий главного героя

NPC (неигровые персонажи) можно разделить на следующие функциональные группы:

Тип NPC Функция Механика взаимодействия Квестодатели Предоставляют задания и продвигают сюжет Диалоги, системы заданий Торговцы Обеспечивают экономическую систему Интерфейс купли-продажи, торг Информаторы Предоставляют важную информацию Диалоги, подсказки Компаньоны Сопровождают и помогают игроку AI-поддержка, командные механики Противники Создают препятствия и вызовы Боевые системы, AI-противостояние Фоновые NPC Создают иллюзию живого мира Ограниченная интерактивность, случайные реплики

Современные игры все чаще размывают границы между этими категориями. Компаньоны могут стать квестодателями, обычные NPC раскрываются как важные сюжетные персонажи, а торговцы имеют собственные истории и мотивации. Такое пересечение ролей создает более органичный и правдоподобный игровой мир.

Мария Соколова, нарративный дизайнер Работая над сюжетно-ориентированной RPG, мы столкнулись с тем, что игроки пропускали важные сюжетные моменты, игнорируя "обычных NPC". Все внимание уделялось очевидным квестодателям с маркерами над головой, в то время как мы спрятали ценнейшие сюжетные зацепки в диалогах с непримечательными персонажами. Решение оказалось неожиданным: мы разработали "систему слухов" — у каждого NPC появилась возможность сообщить что-то полезное о других персонажах или локациях. Информация передавалась по сложной сети взаимоотношений: торговец мог упомянуть странного покупателя, стражник — необычные перемещения в городе, а ребенок — странные огни в заброшенной башне. Это полностью изменило отношение игроков к NPC. Количество инициированных диалогов выросло в 4 раза, а глубина исследования мира значительно увеличилась. NPC перестали быть фоном и стали живой информационной экосистемой, а игроки начали воспринимать мир как единое сообщество взаимосвязанных персонажей.

Особую роль играют процедурно-генерируемые NPC в играх с открытым миром и элементами рогалика. Случайные встречи, генерируемые имена и биографии создают ощущение бесконечного разнообразия и уникальности каждого прохождения. Яркие примеры — системы "Nemesis" в Middle-earth: Shadow of Mordor или процедурная генерация персонажей в Rimworld и Dwarf Fortress.

Архетипы персонажей: психологические модели в играх

Архетипы — это базовые психологические шаблоны, которые лежат в основе большинства персонажей, встречающихся в мировой культуре. В играх эти архетипические модели используются для создания мгновенно узнаваемых и эмоционально резонирующих с игроком персонажей. 🧿

Основные архетипы, часто встречающиеся в видеоиграх:

Герой — классический протагонист, стремящийся к изменению мира к лучшему (Линк в The Legend of Zelda)

— классический протагонист, стремящийся к изменению мира к лучшему (Линк в The Legend of Zelda) Мудрец/Наставник — персонаж, обладающий знаниями и направляющий протагониста (Vesemir в The Witcher)

— персонаж, обладающий знаниями и направляющий протагониста (Vesemir в The Witcher) Трикстер — хитрец, нарушитель правил, часто создающий хаос (GLaDOS в Portal)

— хитрец, нарушитель правил, часто создающий хаос (GLaDOS в Portal) Хранитель порога — персонаж, представляющий вызов или препятствие (часто босс среднего уровня)

— персонаж, представляющий вызов или препятствие (часто босс среднего уровня) Тень — тёмное отражение героя, часто выступающий антагонистом (Жнец в Overwatch по отношению к Солдату-76)

— тёмное отражение героя, часто выступающий антагонистом (Жнец в Overwatch по отношению к Солдату-76) Перевертыш — непредсказуемый персонаж, меняющий свои цели и альянсы (Револьвер Оцелот в Metal Gear Solid)

— непредсказуемый персонаж, меняющий свои цели и альянсы (Револьвер Оцелот в Metal Gear Solid) Вестник — персонаж, призывающий к действию или приносящий важную информацию (Cortana в Halo)

— персонаж, призывающий к действию или приносящий важную информацию (Cortana в Halo) Союзник — верный спутник и помощник протагониста (Гаррус в Mass Effect)

Архетипические модели не ограничиваются только этим списком. Существуют и более специфичные архетипы: Искуситель, Великая Мать, Анима/Анимус и другие, которые также находят свое отражение в сложных игровых персонажах.

Важно понимать, что наиболее запоминающиеся персонажи часто сочетают несколько архетипов или эволюционируют из одного архетипа в другой в процессе развития сюжета. Например, Кратос из God of War начинает как классический Герой-воин, но постепенно приобретает черты Искупителя и Наставника.

Использование архетипов — мощный инструмент, помогающий игрокам быстро считывать роли персонажей и их место в повествовании. При этом наиболее интересные персонажи обычно демонстрируют некоторое отклонение от своего основного архетипа, что делает их более многогранными и запоминающимися.

Современный геймдизайн часто играет с ожиданиями игроков, сознательно ломая архетипические шаблоны. Например, игра может представить персонажа как классического Наставника, а затем раскрыть его как Тень или Искусителя, создавая неожиданный сюжетный поворот. 📚

Разработка персонажей: от концепции до реализации

Создание запоминающегося игрового персонажа — это многоэтапный процесс, требующий слаженной работы нарративных дизайнеров, художников, аниматоров и программистов. Разработка персонажа начинается с концепции и продолжается вплоть до финальной имплементации в игру. 🔄

Основные этапы создания персонажа включают:

Концептуальная разработка Определение роли в сюжете и геймплее

Создание характера, мотиваций и предыстории

Установление взаимоотношений с другими персонажами Визуальный дизайн Концепт-арты и эскизы

Разработка силуэта и узнаваемых визуальных элементов

Цветовая палитра и стилистика, отражающие характер Техническая реализация 3D-моделирование или 2D-анимация

Создание анимационных сетов

Разработка системы поведения и AI (для NPC) Нарративная имплементация Написание диалогов и сюжетных сцен

Озвучка персонажа

Интеграция в общее повествование Геймплейная имплементация Проработка способностей и механик взаимодействия

Балансировка (для игровых персонажей или противников)

Тестирование и итерации

Создание персонажей для видеоигр имеет свои уникальные особенности по сравнению с другими медиа. Игровые персонажи должны не только рассказывать историю, но и функционировать в рамках игровых механик. Например, силуэт персонажа должен быть мгновенно узнаваемым даже на расстоянии или в динамичной ситуации, а анимации должны четко коммуницировать игроку текущее состояние и намерения.

Ключевые практики разработки эффективных персонажей:

Gameplay-First Design — геймплейные функции персонажа должны отражаться в его визуальном дизайне и истории

— геймплейные функции персонажа должны отражаться в его визуальном дизайне и истории Визуальная иерархия — более важные персонажи получают более детализированный дизайн

— более важные персонажи получают более детализированный дизайн Показ, а не рассказ — характер персонажа лучше раскрывается через действия и реакции, чем через прямое описание

— характер персонажа лучше раскрывается через действия и реакции, чем через прямое описание Эмоциональный хук — каждый ключевой персонаж должен иметь аспект, вызывающий эмоциональную реакцию игрока

— каждый ключевой персонаж должен иметь аспект, вызывающий эмоциональную реакцию игрока Последовательность и контраст — элементы дизайна персонажа должны создавать целостный образ, но содержать контрастные элементы для интереса

Отдельного внимания заслуживает вопрос разработки персонажей для разных жанров игр. В файтингах важна четкая визуальная коммуникация боевого стиля, в RPG — многогранность личности и потенциал развития, а в хоррорах — способность вызывать конкретные эмоциональные реакции.

Современные тенденции в разработке персонажей включают большее разнообразие и инклюзивность, процедурную генерацию аспектов персонажа, а также системы адаптивных реакций, позволяющие персонажам "запоминать" действия игрока и реагировать на них органично и последовательно.

Понимание типологии персонажей в видеоиграх — это не просто теоретическое знание, а мощный практический инструмент. Для разработчиков это фундамент создания сбалансированных и эмоционально резонирующих игровых миров. Для игроков — ключ к более глубокому анализу и пониманию любимых игр. Вне зависимости от того, создаёте ли вы следующий игровой хит или просто изучаете механики повествования, типология персонажей раскрывает саму суть того, как игры воздействуют на нас, заставляя возвращаться в виртуальные миры снова и снова.

