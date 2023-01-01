Текстуры в играх: волшебство, преображающее полигоны в миры

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики игр

Студенты и ученики, заинтересованные в графическом дизайне и текстурировании

Любители видеоигр, желающие глубже понять процесс создания игровых миров Текстуры в играх — это визуальное волшебство, превращающее безликие полигоны в завораживающие миры. Они как кожа виртуальных объектов: придают им цвет, фактуру и характер. Без понимания текстур невозможно создать по-настоящему впечатляющую игру, даже если у вас идеальные 3D-модели. Погрузимся в мир пикселей и UV-развёрток — я расскажу, как текстуры заставляют игры оживать, и почему каждый начинающий разработчик должен освоить это искусство. 🎮

Что такое текстуры и их роль в игровой графике

Текстуры — это двумерные изображения, которые накладываются на трёхмерные модели в играх, придавая им визуальную детализацию, цвет и фактуру. По сути, текстура — это "обёртка" для голого 3D-каркаса, без которой большинство игровых объектов выглядели бы как безликие геометрические фигуры.

Представьте себе скульптуру из пластилина без краски — это модель без текстуры. Текстурирование добавляет этой скульптуре цвет, блеск, шероховатость и другие визуальные характеристики, делающие её реалистичной. 🖼️

В игровой индустрии текстуры выполняют несколько критически важных функций:

Добавляют детализацию без усложнения геометрии — вместо моделирования каждой трещины или царапины, эти детали "нарисованы" на текстуре

— вместо моделирования каждой трещины или царапины, эти детали "нарисованы" на текстуре Создают иллюзию материалов — металл, дерево, ткань, кожа и другие поверхности имитируются через текстуры

— металл, дерево, ткань, кожа и другие поверхности имитируются через текстуры Экономят вычислительные ресурсы — правильно оптимизированные текстуры позволяют создавать реалистичную графику без чрезмерной нагрузки на железо

— правильно оптимизированные текстуры позволяют создавать реалистичную графику без чрезмерной нагрузки на железо Формируют визуальный стиль игры — от фотореалистичного до мультяшного или стилизованного

Эволюция текстур в игровой индустрии шла параллельно с развитием технических возможностей компьютеров и консолей. От простых спрайтов в 8-битных играх до сложнейших PBR-материалов (Physically Based Rendering) в современных ААА-проектах — текстурирование прошло огромный путь.

Эра Технология текстурирования Примеры игр 1980-е Спрайты и простые текстуры Super Mario Bros, Pac-Man 1990-е Базовые текстуры + примитивное освещение Doom, Quake 2000-е Normal mapping, bump mapping Half-Life 2, Crysis 2010-е PBR, объёмные текстуры The Last of Us, Red Dead Redemption 2 2020-е Динамические текстуры, процедурная генерация Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West

Важно понимать, что в современной разработке игр текстуры — это не просто картинки. Это комплексные наборы данных, которые взаимодействуют с системами освещения, физики и другими компонентами игрового движка для создания реалистичного или стилизованного изображения.

Алексей Петров, технический художник

Помню свой первый опыт работы с текстурами в инди-игре. Я потратил неделю, создавая идеальный диффузный цвет для модели деревянного стола — каждая царапина и потертость были нарисованы вручную! Но когда я увидел модель в игре, стол выглядел как пластмассовый. Оказалось, я пропустил критически важные компоненты — normal map и roughness map. Это было откровением: реализм в текстурировании достигается не детализацией цвета, а правильной имитацией физических свойств поверхности. С тех пор я всегда начинаю работу с определения материала и его базовых свойств, а уже потом занимаюсь художественными деталями. Эта методика сэкономила мне сотни часов работы и помогла достичь гораздо более реалистичных результатов.

Основные типы текстур в современных играх

В современной графике в играх используется не одна, а целый набор текстур для каждого 3D-объекта. Это позволяет добиться реалистичности и детализации без чрезмерного усложнения геометрии модели. Каждый тип текстуры отвечает за определенный аспект визуального представления. 🎨

Diffuse (Albedo) Map — базовая текстура цвета поверхности без учета освещения

— базовая текстура цвета поверхности без учета освещения Normal Map — создает иллюзию мелких деталей рельефа без добавления полигонов

— создает иллюзию мелких деталей рельефа без добавления полигонов Specular Map — определяет, насколько поверхность отражает направленный свет

— определяет, насколько поверхность отражает направленный свет Roughness Map — контролирует микронеровности поверхности и размытость отражений

— контролирует микронеровности поверхности и размытость отражений Metallic Map — указывает, какие части поверхности являются металлическими

— указывает, какие части поверхности являются металлическими Ambient Occlusion Map — добавляет мягкие тени в углах и щелях

— добавляет мягкие тени в углах и щелях Emissive Map — определяет области, излучающие собственный свет

— определяет области, излучающие собственный свет Height/Displacement Map — создает реальное смещение геометрии для детализации

— создает реальное смещение геометрии для детализации Opacity/Alpha Map — управляет прозрачностью различных частей текстуры

В современных PBR-системах (Physically Based Rendering) эти карты объединяются для создания материалов, которые достоверно имитируют физические свойства реальных поверхностей. Например, влажная кожа, матовый металл или потрескавшийся камень будут реагировать на свет по-разному.

Тип текстуры Типичное расширение Цветовой канал Размер (отн. к диффузной) Diffuse/Albedo diff, col, _albedo RGB 100% Normal Map norm, n RGB (XYZ) 100% Roughness rough, r Grayscale 25-50% Metallic metal, m Grayscale 25-50% Ambient Occlusion _ao Grayscale 25-50% Height/Displacement height, disp Grayscale 50-100%

При разработке игр для разных платформ приходится идти на разные компромиссы. Например, мобильные игры редко используют полный набор PBR-текстур из-за ограничений производительности, а высокобюджетные ААА-проекты могут добавлять специализированные текстуры для имитации подповерхностного рассеивания, анизотропии и других продвинутых эффектов.

Важно помнить, что разные игровые движки могут использовать различные конвенции именования и комбинирования текстур. Например:

Unity обычно использует металлический рабочий процесс с metallic/smoothness объединенными в одной текстуре

обычно использует металлический рабочий процесс с metallic/smoothness объединенными в одной текстуре Unreal Engine предпочитает текстуры в формате PBR с отдельными картами для roughness и metallic

предпочитает текстуры в формате PBR с отдельными картами для roughness и metallic Godot поддерживает множество рабочих процессов, включая как металлический, так и specular/glossiness подход

Как создаются и накладываются текстуры на модели

Процесс наложения текстур на 3D-модели называется UV-маппингом. Это ключевой этап в создании игровой графики, который буквально "разворачивает" трехмерную модель в плоскую двумерную карту. Представьте, что вы снимаете кожу с апельсина и раскладываете её на столе — примерно так работает UV-развертка. 🍊

Процесс создания и наложения текстур включает несколько основных этапов:

UV-развертка модели — разрезание и разворачивание 3D-меша на плоскости Создание базовых текстурных карт — рисование или генерация основных текстур Детализация и доработка текстур — добавление мелких деталей и эффектов Экспорт текстур в нужном формате — подготовка файлов для использования в игровом движке Настройка материалов в движке — объединение текстур в материал и настройка параметров

UV-координаты — это система, где U соответствует горизонтальной оси (X в 2D-пространстве), а V — вертикальной оси (Y). Каждая вершина 3D-модели имеет свои UV-координаты, указывающие, какая часть текстуры должна быть применена к этой области модели.

Хороший UV-маппинг характеризуется несколькими признаками:

Минимальные искажения — текстура не должна растягиваться или сжиматься на модели

— текстура не должна растягиваться или сжиматься на модели Оптимальное использование текстурного пространства — важные части модели получают больше "текселей"

— важные части модели получают больше "текселей" Стратегическое размещение швов — швы скрыты в незаметных местах или естественных разрывах

— швы скрыты в незаметных местах или естественных разрывах Однородная плотность текстуры — одинаковое разрешение на всех видимых частях модели

Мария Соколова, 3D-художник

Однажды я работала над текстурами персонажа для инди-игры. Первая версия текстуры заняла целых 4096x4096 пикселей, но при тестировании игра стала тормозить на целевых устройствах. Проблема заключалась не только в размере, но и в UV-развертке! Я потратила день на оптимизацию UV-карты, убрав пустое пространство и логически сгруппировав детали. Это позволило уменьшить текстуру до 2048x2048 без видимой потери качества. Урок, который я усвоила: "размер имеет значение, но организация — еще важнее". Хороший UV-маппинг может сэкономить до 75% ресурсов памяти и при этом сохранить визуальное качество. С тех пор я всегда начинаю с планирования UV-карты еще до создания самих текстур.

Для создания текстур художники используют разные подходы:

Рисование вручную — классический метод с использованием графических редакторов Фотограмметрия — создание текстур на основе фотографий реальных объектов Процедурная генерация — алгоритмическое создание текстур по заданным параметрам 3D-скульптинг с последующим "запеканием" (baking) — перенос деталей высокополигональной модели на текстуру для низкополигональной Комбинированные методы — сочетание нескольких техник для достижения наилучшего результата

В современной разработке игр особую роль играет "запекание" (texture baking) — процесс, при котором детали с высокополигональной модели (например, трещины, выступы, швы) переносятся на текстуры для низкополигональной модели. Это позволяет сохранить детализацию, но значительно уменьшить нагрузку на графический процессор.

Оптимизация текстур для лучшей производительности

Оптимизация текстур — это баланс между визуальным качеством и производительностью. Неоптимизированные текстуры могут стать основной причиной лагов и низкого FPS даже на мощном оборудовании. В графике в играх правильный подход к текстурам может значительно улучшить игровой опыт. 🚀

Вот ключевые стратегии оптимизации текстур:

Разрешение и размер текстур — используйте минимально необходимое разрешение

— используйте минимально необходимое разрешение Форматы сжатия — выбирайте подходящие форматы для разных платформ

— выбирайте подходящие форматы для разных платформ Mip-mapping — автоматическое уменьшение разрешения текстур для удаленных объектов

— автоматическое уменьшение разрешения текстур для удаленных объектов Атласы текстур — объединение нескольких текстур в одну для снижения количества переключений

— объединение нескольких текстур в одну для снижения количества переключений LOD (Level of Detail) — использование упрощенных текстур для отдаленных объектов

— использование упрощенных текстур для отдаленных объектов Переиспользование текстур — применение одних и тех же текстур для разных объектов

— применение одних и тех же текстур для разных объектов Streaming текстур — динамическая загрузка текстур по мере необходимости

Размер текстур напрямую влияет на использование видеопамяти (VRAM). Текстура 4096×4096 пикселей в несжатом RGB формате занимает около 48 МБ памяти, что может быть критично для мобильных устройств или при большом количестве объектов в сцене.

Сжатие текстур позволяет значительно уменьшить их размер, но разные платформы поддерживают разные форматы сжатия:

Формат Платформы Степень сжатия Качество DXT1/BC1 ПК, консоли 8:1 (с альфой 6:1) Среднее DXT5/BC3 ПК, консоли 4:1 Хорошее для альфа-текстур BC7 ПК, новые консоли 3:1 Высокое ETC1/ETC2 Android, iOS 6:1 Среднее ASTC Новые мобильные устройства Настраиваемое (4:1 – 36:1) От высокого до низкого

Практические рекомендации по размерам текстур для разных типов объектов:

Главные персонажи : 2048×2048 или 4096×4096 (на ПК и консолях)

: 2048×2048 или 4096×4096 (на ПК и консолях) Второстепенные персонажи : 1024×1024 или 2048×2048

: 1024×1024 или 2048×2048 Большие окружающие объекты : 1024×1024 до 2048×2048

: 1024×1024 до 2048×2048 Мелкие детали : 256×256 или 512×512

: 256×256 или 512×512 Мобильные игры: уменьшите все вышеуказанные размеры в 2 раза

Один из мощных инструментов оптимизации — текстурные атласы. Это объединение нескольких маленьких текстур в одну большую, что снижает количество обращений к памяти и ускоряет рендеринг. Особенно эффективно для UI-элементов, частиц и мелких деталей окружения.

Не забывайте про системы стриминга текстур в современных движках — они позволяют загружать текстуры высокого разрешения только тогда, когда игрок приближается к объекту, что экономит память и ускоряет загрузку уровней.

Инструменты для работы с текстурами для начинающих

Для новичков в мире текстурирования существует множество доступных инструментов — от бесплатных до профессиональных. Выбор зависит от ваших конкретных целей, бюджета и того, насколько глубоко вы планируете погрузиться в графику в играх. 🛠️

Рассмотрим ключевые программы для работы с текстурами, отсортированные по сложности и предназначению:

Базовые растровые редакторы GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop с мощным функционалом

Krita — бесплатный редактор с отличной поддержкой цифрового рисования

Adobe Photoshop — индустриальный стандарт (платный, доступна подписка) Специализированные текстурные редакторы Substance Painter — мощный инструмент для рисования текстур прямо на 3D-модели

Quixel Mixer — бесплатен для пользователей Unreal Engine

ArmorPaint — бюджетная альтернатива Substance Painter Процедурные генераторы текстур Substance Designer — создание процедурных текстур и материалов

Material Maker — бесплатная альтернатива Substance Designer

Quixel Bridge — библиотека готовых материалов и текстур Инструменты для UV-маппинга UVLayout — специализированный инструмент для UV-развертки

RizomUV — профессиональное решение для UV-маппинга

UV-инструменты в 3D-редакторах (Blender, Maya, 3ds Max)

Для начинающих я рекомендую следующий набор инструментов:

Blender — бесплатный 3D-редактор с базовыми функциями UV-маппинга и текстурирования

— бесплатный 3D-редактор с базовыми функциями UV-маппинга и текстурирования GIMP или Krita — для создания и редактирования текстур

— для создания и редактирования текстур Quixel Bridge — для доступа к бесплатным материалам и текстурам (при использовании Unreal Engine)

— для доступа к бесплатным материалам и текстурам (при использовании Unreal Engine) Substance Player — бесплатная версия для использования готовых материалов

Для тех, кто хочет серьезно заниматься текстурированием, стоит рассмотреть подписку на Substance (включает Painter и Designer) — это индустриальный стандарт с мощными возможностями.

Важно помнить, что при начале работы с текстурами полезно использовать готовые ресурсы. Существует много бесплатных и платных библиотек:

textures.com — частично бесплатная библиотека текстур

— частично бесплатная библиотека текстур cc0textures.com — полностью бесплатные PBR-материалы

— полностью бесплатные PBR-материалы Quixel Megascans — бесплатно для пользователей Unreal Engine

— бесплатно для пользователей Unreal Engine Poly Haven — бесплатные HDRIs, текстуры и 3D-модели

Даже профессионалы редко создают все текстуры с нуля — умение эффективно использовать и комбинировать готовые ресурсы является важным навыком в индустрии.

Для быстрого старта рекомендую следующий путь обучения:

Освойте основы UV-развертки в Blender Научитесь создавать базовые текстуры в GIMP или Krita Попрактикуйтесь в создании простых материалов в вашем игровом движке Когда почувствуете уверенность, переходите к Substance Painter для более продвинутого текстурирования

Помните, что создание качественных текстур — это сочетание технических навыков и художественного видения. Не бойтесь экспериментировать и учиться на ошибках! 🎨

Текстуры — это не просто картинки на поверхности 3D-объектов, а сложная система визуальной коммуникации. Они рассказывают историю каждого предмета: его возраст, из чего он сделан, как использовался. Освоив базовые принципы текстурирования, вы откроете для себя новое измерение в создании игр. Начните с малого — простых диффузных текстур — и постепенно добавляйте слои сложности: normal maps, roughness, metallic. Экспериментируйте с разными материалами и поверхностями. И главное, наблюдайте за реальным миром — лучшие текстуры создаются теми, кто умеет видеть детали, которые большинство людей пропускают.

