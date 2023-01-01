Defold для начинающих: создаем 2D игру без программирования

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр

Студенты и любители, интересующиеся геймдевом

Люди, желающие улучшить навыки программирования и освоить движок Defold Погружение в мир разработки игр часто напоминает восхождение на крутую гору — когда смотришь снизу, вершина кажется недостижимой. Однако с правильным инструментарием этот путь становится увлекательным приключением, а не изнурительной борьбой. Defold — как раз тот швейцарский нож для начинающих разработчиков, который позволяет сосредоточиться на творчестве, а не бороться с техническими ограничениями. Бесплатный, мощный и удивительно простой в освоении — он превращает мечты о создании собственной игры в осязаемую реальность. 🎮

Что такое Defold и почему его выбирают новички в геймдеве

Defold — кросс-платформенный игровой движок с открытым исходным кодом, разработанный шведской компанией King (создатели Candy Crush Saga) и позже переданный в некоммерческий фонд Defold Foundation. Этот движок завоевал популярность среди инди-разработчиков и новичков благодаря сочетанию мощности и доступности. В отличие от многих коммерческих конкурентов, Defold полностью бесплатен, без скрытых платежей и роялти.

Ключевая особенность Defold — его простота. Движок спроектирован так, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании игр, а не на борьбе с инструментарием. Даже если вы никогда ранее не программировали, Defold предлагает логичный интерфейс и отличную документацию для начала работы.

Алексей Петров, игровой разработчик Когда я только начинал свой путь в геймдеве, пробовал разные движки — Unity, Godot, GameMaker. Везде натыкался на стену сложности: то интерфейс запутанный, то документация недостаточная, то производительность хромает на мобильных устройствах. С Defold всё изменилось. Помню свой первый проект — простой раннер для Android. В Unity я бы потратил недели на оптимизацию и борьбу с утечками памяти. В Defold же игра заработала плавно практически сразу. А когда пришло время публиковать, одним кликом собрал версии для Android, iOS и веба. Самое ценное, что я получил — возможность быстро проверять геймплейные идеи без тонны настроек. За первый год на Defold выпустил три небольшие игры, что было бы невозможно с более тяжеловесными инструментами.

Для новичков Defold предлагает ряд ключевых преимуществ:

Кросс-платформенность: создавайте игры для iOS, Android, macOS, Windows, Linux и веб-платформ без переписывания кода

Встроенная физика: 2D и 3D физические движки уже интегрированы

Lua в качестве языка скриптов: простой в освоении язык программирования

Визуальный редактор: интуитивно понятная среда для создания уровней и объектов

Оптимальная производительность: движок разработан с учетом эффективности работы на мобильных устройствах

Характеристика Defold Unity (бесплатная версия) Godot Стоимость Полностью бесплатный Бесплатно до $100К годовой выручки Полностью бесплатный Сложность освоения Низкая Средняя Средняя Оптимизация для мобильных Высокая Средняя Средняя Язык программирования Lua C# GDScript, C# Экспорт на платформы iOS, Android, Web, Desktop iOS, Android, Web, Desktop, Консоли* iOS, Android, Web, Desktop

Требуется платная версия для консолей

Defold наиболее эффективен для 2D игр и относительно простых 3D проектов, что делает его идеальным выбором для новичков, желающих создать свою первую игру без преодоления крутой кривой обучения. 🚀

Установка и настройка Defold для разработки первой игры

Установка Defold — процесс, который займёт буквально несколько минут даже у начинающих разработчиков. В отличие от многих других движков, здесь не потребуется настраивать компиляторы, устанавливать дополнительные компоненты или разбираться в сложных конфигурациях. 💻

Для начала работы следуйте этим простым шагам:

Перейдите на официальный сайт Defold (defold.com) Нажмите кнопку "Get Defold" или "Download" в верхнем меню Выберите версию, соответствующую вашей операционной системе (Windows, macOS или Linux) Скачайте установочный файл (около 200 МБ) Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям установщика

После установки вы сразу получаете готовый к работе редактор без необходимости дополнительных настроек. Первый запуск Defold предложит вам создать новый проект или открыть существующий. Для новичков рекомендую начать с шаблонов, которые Defold предлагает по умолчанию:

Empty Project — полностью пустой проект для создания игры с нуля

— полностью пустой проект для создания игры с нуля Classic Platformer — шаблон для создания платформера в стиле Super Mario

— шаблон для создания платформера в стиле Super Mario Side Scroller — основа для горизонтального скролл-шутера

— основа для горизонтального скролл-шутера Basic 3D — простой 3D проект для ознакомления с трёхмерной графикой

— простой 3D проект для ознакомления с трёхмерной графикой Mobile App — шаблон для создания мобильного приложения

Системные требования Минимальные Рекомендуемые ОС Windows 7, macOS 10.11, Ubuntu 16.04 Windows 10+, macOS 11+, Ubuntu 20.04+ Процессор Двухъядерный 2 ГГц Четырёхъядерный 2.5+ ГГц Оперативная память 4 ГБ 8 ГБ Графика OpenGL 2.1 / DirectX 10 OpenGL 3.3 / DirectX 11 Дисковое пространство 500 МБ 2 ГБ (для редактора и проектов)

Для удобной работы рекомендую настроить следующие параметры при первом запуске:

В меню Edit → Preferences установите удобную для вас тему интерфейса (светлую или темную) В разделе Code настройте размер шрифта и включите нумерацию строк В General отметьте опцию "Auto-save" для автоматического сохранения прогресса Проверьте настройку горячих клавиш в разделе Keys и адаптируйте их под свои предпочтения

Чтобы проверить правильность установки, создайте новый проект на основе шаблона "Classic Platformer" и нажмите кнопку "Run" (зелёный треугольник) в верхней части интерфейса. Если вы видите персонажа, которым можно управлять с помощью стрелок клавиатуры — поздравляю, Defold установлен правильно и готов к работе!

Для создания игры вам также понадобятся дополнительные инструменты — графический редактор для создания спрайтов и аудиоредактор для работы со звуками. Хорошие бесплатные варианты: GIMP или Aseprite для графики и Audacity для звука.

Базовые принципы работы с редактором и скриптами Defold

Редактор Defold организован вокруг компонентно-ориентированной архитектуры, что существенно упрощает работу над игровыми проектами. Вместо запутанного наследования классов здесь используется композиция — объекты собираются из независимых компонентов, каждый со своей функциональностью. Это делает код более модульным и легким для понимания. 🧩

Основные элементы редактора Defold:

Game Objects (Игровые объекты) — базовые сущности, которые можно размещать в игровом мире

— базовые сущности, которые можно размещать в игровом мире Components (Компоненты) — функциональные части, присоединяемые к игровым объектам (спрайты, коллайдеры, скрипты)

— функциональные части, присоединяемые к игровым объектам (спрайты, коллайдеры, скрипты) Collections (Коллекции) — наборы игровых объектов, образующие сцены или уровни

— наборы игровых объектов, образующие сцены или уровни Assets (Ресурсы) — изображения, звуки, анимации и другие файлы, используемые в игре

— изображения, звуки, анимации и другие файлы, используемые в игре GUI (Пользовательский интерфейс) — специальные элементы для создания меню, счетчиков и прочих интерфейсных элементов

Интерфейс редактора разделен на несколько ключевых областей:

Project Explorer — древовидная структура всех файлов проекта

— древовидная структура всех файлов проекта Properties Panel — панель для настройки свойств выбранного объекта или компонента

— панель для настройки свойств выбранного объекта или компонента Scene Editor — визуальный редактор для размещения объектов в игровом мире

— визуальный редактор для размещения объектов в игровом мире Outline — иерархия объектов в текущей сцене

— иерархия объектов в текущей сцене Console — вывод диагностических сообщений и ошибок

Для написания скриптов Defold использует язык Lua — лёгкий в освоении, но мощный скриптовый язык. Вот пример простейшего скрипта, который перемещает объект при нажатии стрелок:

Базовый скрипт движения в Defold (player.script):

lua Скопировать код function init(self) -- Скорость движения персонажа self.speed = 200 -- Привязываем обработку ввода msg.post(".", "acquire_input_focus") end function update(self, dt) -- dt – время, прошедшее с предыдущего кадра local pos = go.get_position() -- Проверяем нажатия клавиш if self.input.x ~= 0 or self.input.y ~= 0 then -- Нормализуем вектор движения local move = vmath.normalize(self.input) -- Обновляем позицию pos = pos + move * self.speed * dt go.set_position(pos) end end function on_input(self, action_id, action) -- Если у нас еще нет вектора ввода, создаем его self.input = self.input or vmath.vector3(0, 0, 0) if action_id == hash("left") then self.input.x = -action.value elseif action_id == hash("right") then self.input.x = action.value elseif action_id == hash("up") then self.input.y = action.value elseif action_id == hash("down") then self.input.y = -action.value end return true end

Этот скрипт демонстрирует основные функции жизненного цикла в Defold:

init() — вызывается при создании объекта, используется для инициализации переменных

— вызывается при создании объекта, используется для инициализации переменных update() — вызывается каждый кадр, здесь происходит основная игровая логика

— вызывается каждый кадр, здесь происходит основная игровая логика on_input() — обрабатывает ввод от пользователя (клавиатура, мышь, сенсорный экран)

— обрабатывает ввод от пользователя (клавиатура, мышь, сенсорный экран) final() — вызывается при уничтожении объекта, используется для очистки ресурсов (в примере не показан)

Для связи между компонентами и объектами Defold использует систему сообщений. Объекты могут отправлять сообщения друг другу с помощью функции msg.post() . Например, чтобы сообщить системе о столкновении с врагом:

lua Скопировать код -- Отправляем сообщение о столкновении msg.post("#game_controller", "enemy_hit", {damage = 10})

Для обработки сообщений используется функция on_message() :

lua Скопировать код function on_message(self, message_id, message, sender) if message_id == hash("enemy_hit") then -- Уменьшаем здоровье игрока self.health = self.health – message.damage -- Обновляем интерфейс update_health_ui(self.health) end end

Эта система сообщений позволяет создавать слабо связанные компоненты, что делает код более модульным и легким для тестирования — ключевое преимущество архитектуры Defold для начинающих разработчиков.

Создаем простую 2D-игру на Defold: пошаговое руководство

Теория без практики — как рецепт без готовки. Приступим к созданию простой, но полнофункциональной 2D-игры. Разработаем мини-аркаду, где игрок управляет персонажем, собирающим монетки и уклоняющимся от препятствий. Этот проект охватит основные аспекты разработки игр: движение, коллизии, счет и интерфейс. 🕹️

Мария Соколова, преподаватель геймдизайна На одном из моих первых занятий с начинающими разработчиками произошла показательная ситуация. Студент Андрей, программист с опытом в веб-разработке, никак не мог преодолеть барьер вхождения в Unity. Все эти компоненты, префабы, инспекторы — он тонул в деталях и после трех занятий всё ещё не мог собрать простейший прототип. Я предложила ему попробовать Defold. За одно занятие мы прошли весь путь от установки до работающего прототипа игры с движением, коллизиями и сбором предметов. "Словно тумблер переключился", — говорил он после. Все концепции, которые казались запутанными, вдруг обрели смысл благодаря прозрачной логике Defold. Через неделю Андрей показал мне полноценную мини-игру с тремя уровнями. Этот случай убедил меня, что для многих новичков Defold служит идеальным мостиком в мир геймдева — достаточно простым для быстрых результатов, но при этом достаточно мощным для создания настоящих игр.

Шаг 1: Создание проекта и настройка игрового мира

Запустите Defold и выберите "New Project" → "Empty Project" Назовите проект "CoinCollector" и выберите место для сохранения В Project Explorer создайте следующую структуру папок: /main — для основных игровых файлов

— для основных игровых файлов /sprites — для изображений

— для изображений /sounds — для звуковых эффектов В папке /main создайте новый файл коллекции (правый клик → New → Collection) и назовите его "game.collection" Откройте game.collection и добавьте в него пустой игровой объект (правый клик → Add Game Object), назовите его "level"

Шаг 2: Создание игрока

В папке /main создайте новый файл игрового объекта (New → Game Object) с именем "player.go" Добавьте к объекту компонент Sprite (Add Component → Sprite) В Properties Panel для спрайта создайте новый атлас изображений (нажмите на поле Image → New → Atlas) Добавьте в атлас любое изображение персонажа (можно использовать простой квадрат для начала) Добавьте к игроку компонент Collision Object (Add Component → Collision Object) Тип: Kinematic

Группа: player

Маска: enemy, coin Создайте новый скрипт (New → Script) с именем "player.script" и прикрепите его к объекту игрока

Содержимое player.script:

lua Скопировать код function init(self) self.speed = 300 self.input = vmath.vector3() msg.post(".", "acquire_input_focus") -- Инициализируем счет игрока self.score = 0 -- Отправляем начальный счет на отображение msg.post("#gui", "update_score", {score = self.score}) end function update(self, dt) local pos = go.get_position() local move = self.input * self.speed * dt pos = pos + move -- Ограничиваем движение границами экрана local x_min, y_min, x_max, y_max = -400, -300, 400, 300 pos.x = math.max(x_min, math.min(x_max, pos.x)) pos.y = math.max(y_min, math.min(y_max, pos.y)) go.set_position(pos) -- Сбрасываем вектор движения после обновления self.input = vmath.vector3() end function on_input(self, action_id, action) if action_id == hash("left") then self.input.x = -1 elseif action_id == hash("right") then self.input.x = 1 elseif action_id == hash("up") then self.input.y = 1 elseif action_id == hash("down") then self.input.y = -1 end return true end function on_message(self, message_id, message, sender) if message_id == hash("collision_response") then if message.group == hash("coin") then -- Увеличиваем счет при сборе монеты self.score = self.score + 1 -- Отправляем сообщение для обновления отображаемого счета msg.post("#gui", "update_score", {score = self.score}) -- Отправляем сообщение монете о том, что она собрана msg.post(message.other_id, "collected") elseif message.group == hash("enemy") then -- Обрабатываем столкновение с врагом msg.post("#", "game_over") end end end

Шаг 3: Создание монеты

В папке /main создайте новый файл игрового объекта "coin.go" Добавьте к нему компонент Sprite и настройте с изображением монеты Добавьте компонент Collision Object Тип: Kinematic

Группа: coin

Маска: player Создайте и прикрепите скрипт "coin.script"

Содержимое coin.script:

lua Скопировать код function init(self) -- Добавляем анимацию вращения монетки go.animate(".", "euler.z", go.PLAYBACK_LOOP_FORWARD, 360, go.EASING_LINEAR, 2) end function on_message(self, message_id, message, sender) if message_id == hash("collected") then -- Проигрываем эффект сбора и удаляем объект go.animate(".", "scale", go.PLAYBACK_ONCE_FORWARD, vmath.vector3(0, 0, 0), go.EASING_INBACK, 0.5, 0, function() go.delete() end) end end

Шаг 4: Создание генератора монет и препятствий

В папке /main создайте новый файл игрового объекта "game_controller.go" Добавьте скрипт "game_controller.script" и прикрепите его

Содержимое game_controller.script:

lua Скопировать код function init(self) -- Устанавливаем таймер для создания монет self.coin_timer = 0 self.coin_interval = 1 -- каждую секунду -- Устанавливаем таймер для создания препятствий self.enemy_timer = 0 self.enemy_interval = 2 -- каждые 2 секунды -- Игра активна self.game_active = true -- Границы экрана self.width = 800 self.height = 600 end function update(self, dt) if not self.game_active then return end -- Обновляем таймер монет self.coin_timer = self.coin_timer + dt if self.coin_timer >= self.coin_interval then self.coin_timer = 0 spawn_coin(self) end -- Обновляем таймер препятствий self.enemy_timer = self.enemy_timer + dt if self.enemy_timer >= self.enemy_interval then self.enemy_timer = 0 spawn_enemy(self) end end function spawn_coin(self) -- Генерируем случайную позицию для монеты local x = math.random(-380, 380) local y = math.random(-280, 280) local position = vmath.vector3(x, y, 0) -- Создаем монету по фабрике factory.create("#coin_factory", position) end function spawn_enemy(self) -- Реализация создания препятствий -- (аналогично монетам, но с другой фабрикой) end function on_message(self, message_id, message, sender) if message_id == hash("game_over") then self.game_active = false -- Отображаем экран окончания игры msg.post("#gui", "show_game_over") end end

Шаг 5: Создание пользовательского интерфейса

В папке /main создайте новый файл GUI (New → GUI) с именем "game_gui.gui" Добавьте текстовый элемент для отображения счета Создайте скрипт "gamegui.guiscript"

Содержимое gamegui.guiscript:

lua Скопировать код function init(self) self.score_node = gui.get_node("score_text") gui.set_text(self.score_node, "Score: 0") -- Скрываем экран game over при старте self.game_over_node = gui.get_node("game_over_text") gui.set_enabled(self.game_over_node, false) end function on_message(self, message_id, message, sender) if message_id == hash("update_score") then gui.set_text(self.score_node, "Score: " .. message.score) elseif message_id == hash("show_game_over") then gui.set_enabled(self.game_over_node, true) -- Анимируем появление текста gui.set_scale(self.game_over_node, vmath.vector3(0.1, 0.1, 1)) gui.animate(self.game_over_node, "scale", vmath.vector3(1, 1, 1), gui.EASING_OUTELASTIC, 1) end end

Шаг 6: Настройка input binding

Создайте файл input binding (New → Input Binding) с именем "game.input_binding" Добавьте следующие привязки: KEYLEFT или KEYA → "left"

KEYRIGHT или KEYD → "right"

KEYUP или KEYW → "up"

KEYDOWN или KEYS → "down"

Шаг 7: Финальная сборка

Откройте game.collection и добавьте в него все созданные объекты: Перетащите player.go

Перетащите game_controller.go

Добавьте GUI компонент, указав game_gui.gui

Создайте фабрики для монет и препятствий (Add Component → Factory) Убедитесь, что все ссылки на ресурсы корректны Установите game.collection как главную коллекцию в настройках проекта (Project → Project Settings → Bootstrap) Запустите игру кнопкой Play (или клавишей F5)

Вуаля! У нас получилась простая, но функциональная 2D-игра с основными игровыми механиками. Этот базовый проект демонстрирует ключевые принципы работы с Defold и может служить отправной точкой для создания более сложных игр. 🎮

Готовые проекты и ресурсы для развития навыков в Defold

После создания первой игры естественно возникает вопрос: как развиваться дальше? Defold предлагает богатую экосистему готовых проектов, примеров и расширений, которые помогут вам расти как разработчику. Изучение существующего кода — один из самых эффективных способов повышения мастерства. 📚

Вот ключевые ресурсы, которые стоит исследовать:

Официальные примеры Defold — коллекция готовых проектов от создателей движка, демонстрирующих различные аспекты разработки

— коллекция готовых проектов от создателей движка, демонстрирующих различные аспекты разработки Defold Assets Portal — библиотека готовых расширений и ресурсов для ваших игр

— библиотека готовых расширений и ресурсов для ваших игр GitHub-репозитории сообщества — открытые проекты других разработчиков с полным исходным кодом

— открытые проекты других разработчиков с полным исходным кодом Game Jam проекты — игры, созданные за ограниченное время, часто с открытым кодом и интересными решениями

— игры, созданные за ограниченное время, часто с открытым кодом и интересными решениями Учебные материалы и туториалы — структурированные курсы по различным аспектам Defold

Рассмотрим наиболее ценные проекты-примеры, которые помогут вам быстро развить свои навыки:

Название проекта Чему учит Сложность Ссылка War Battles Основы тактических игр, система очков действия, ИИ Средняя GitHub/Defold-examples Platformer Физика прыжков, анимации, уровни Низкая Defold Assets Portal Endless Runner Бесконечная генерация, сложность, экономика Низкая GitHub/Defold-examples RPG Template Диалоговые системы, инвентарь, сохранения Высокая Defold Assets Portal Roguelike Процедурная генерация, FOV, пошаговая механика Средняя GitHub/Defold-examples

Расширения Defold (Extensions) значительно упрощают разработку, предоставляя готовые решения для типичных задач. Вот наиболее полезные расширения для начинающих:

Monarch — управление переходами между экранами и меню

— управление переходами между экранами и меню DefOS — интеграция с функциями операционной системы

— интеграция с функциями операционной системы DefAds — интеграция рекламы для монетизации

— интеграция рекламы для монетизации Gooey — продвинутая система пользовательских интерфейсов

— продвинутая система пользовательских интерфейсов TileMap — работа с тайловыми картами для 2D-игр

— работа с тайловыми картами для 2D-игр Rendercam — расширенные возможности для работы с камерами

Для структурированного обучения воспользуйтесь следующим планом развития:

Основы (1-2 недели): Завершите нашу мини-игру из предыдущего раздела Улучшения (2-3 недели): Добавьте к базовой игре новые функции: Меню паузы

Сохранение высоких результатов

Разные типы монет и врагов

Улучшения и бонусы (powerups) Новый проект (3-4 недели): Создайте игру другого жанра, например: Платформер с уровнями

Простая головоломка

Top-down shooter Публикация (1-2 недели): Подготовьте игру к публикации: Оптимизация производительности

Добавление звуков и музыки

Полировка геймплея и пользовательского опыта

Экспорт на выбранные платформы

Активно участвуйте в сообществе Defold — это ускорит ваше обучение и даст ценные связи. Присоединитесь к форуму Defold, подпишитесь на Discord-канал и следите за хэштегом #defold в Twitter. Участие в Game Jam (соревнованиях по разработке игр за ограниченное время) — отличный способ применить навыки и познакомиться с другими разработчиками.

Постепенно усложняйте проекты, экспериментируйте с разными жанрами и не бойтесь заглядывать в код других разработчиков. В Defold сила именно в простоте освоения и богатстве возможностей, которые становятся доступны по мере вашего роста. 🚀

Разработка игр — это не столько программирование, сколько умение создавать впечатления и эмоции. Defold даёт вам инструменты, которые не встают на пути творчества, а помогают воплотить идеи в реальность. Начиная с простой сборки монеток и уклонения от препятствий, вы уже заложили фундамент для будущих проектов. Каждая новая игра будет не просто повторением пройденного, а шагом в неизведанное — в этом и заключается магия геймдева. Не ограничивайте себя готовыми решениями — используйте их как трамплин для собственных экспериментов. И помните: лучшие игры создаются не совершенным кодом, а увлеченными разработчиками.

