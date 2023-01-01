Defold для начинающих: создаем 2D игру без программирования
Для кого эта статья:
- Начинающие разработчики игр
- Студенты и любители, интересующиеся геймдевом
Люди, желающие улучшить навыки программирования и освоить движок Defold
Погружение в мир разработки игр часто напоминает восхождение на крутую гору — когда смотришь снизу, вершина кажется недостижимой. Однако с правильным инструментарием этот путь становится увлекательным приключением, а не изнурительной борьбой. Defold — как раз тот швейцарский нож для начинающих разработчиков, который позволяет сосредоточиться на творчестве, а не бороться с техническими ограничениями. Бесплатный, мощный и удивительно простой в освоении — он превращает мечты о создании собственной игры в осязаемую реальность. 🎮
Что такое Defold и почему его выбирают новички в геймдеве
Defold — кросс-платформенный игровой движок с открытым исходным кодом, разработанный шведской компанией King (создатели Candy Crush Saga) и позже переданный в некоммерческий фонд Defold Foundation. Этот движок завоевал популярность среди инди-разработчиков и новичков благодаря сочетанию мощности и доступности. В отличие от многих коммерческих конкурентов, Defold полностью бесплатен, без скрытых платежей и роялти.
Ключевая особенность Defold — его простота. Движок спроектирован так, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании игр, а не на борьбе с инструментарием. Даже если вы никогда ранее не программировали, Defold предлагает логичный интерфейс и отличную документацию для начала работы.
Алексей Петров, игровой разработчик
Когда я только начинал свой путь в геймдеве, пробовал разные движки — Unity, Godot, GameMaker. Везде натыкался на стену сложности: то интерфейс запутанный, то документация недостаточная, то производительность хромает на мобильных устройствах.
С Defold всё изменилось. Помню свой первый проект — простой раннер для Android. В Unity я бы потратил недели на оптимизацию и борьбу с утечками памяти. В Defold же игра заработала плавно практически сразу. А когда пришло время публиковать, одним кликом собрал версии для Android, iOS и веба.
Самое ценное, что я получил — возможность быстро проверять геймплейные идеи без тонны настроек. За первый год на Defold выпустил три небольшие игры, что было бы невозможно с более тяжеловесными инструментами.
Для новичков Defold предлагает ряд ключевых преимуществ:
- Кросс-платформенность: создавайте игры для iOS, Android, macOS, Windows, Linux и веб-платформ без переписывания кода
- Встроенная физика: 2D и 3D физические движки уже интегрированы
- Lua в качестве языка скриптов: простой в освоении язык программирования
- Визуальный редактор: интуитивно понятная среда для создания уровней и объектов
- Оптимальная производительность: движок разработан с учетом эффективности работы на мобильных устройствах
|Характеристика
|Defold
|Unity (бесплатная версия)
|Godot
|Стоимость
|Полностью бесплатный
|Бесплатно до $100К годовой выручки
|Полностью бесплатный
|Сложность освоения
|Низкая
|Средняя
|Средняя
|Оптимизация для мобильных
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Язык программирования
|Lua
|C#
|GDScript, C#
|Экспорт на платформы
|iOS, Android, Web, Desktop
|iOS, Android, Web, Desktop, Консоли*
|iOS, Android, Web, Desktop
- Требуется платная версия для консолей
Defold наиболее эффективен для 2D игр и относительно простых 3D проектов, что делает его идеальным выбором для новичков, желающих создать свою первую игру без преодоления крутой кривой обучения. 🚀
Установка и настройка Defold для разработки первой игры
Установка Defold — процесс, который займёт буквально несколько минут даже у начинающих разработчиков. В отличие от многих других движков, здесь не потребуется настраивать компиляторы, устанавливать дополнительные компоненты или разбираться в сложных конфигурациях. 💻
Для начала работы следуйте этим простым шагам:
- Перейдите на официальный сайт Defold (defold.com)
- Нажмите кнопку "Get Defold" или "Download" в верхнем меню
- Выберите версию, соответствующую вашей операционной системе (Windows, macOS или Linux)
- Скачайте установочный файл (около 200 МБ)
- Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям установщика
После установки вы сразу получаете готовый к работе редактор без необходимости дополнительных настроек. Первый запуск Defold предложит вам создать новый проект или открыть существующий. Для новичков рекомендую начать с шаблонов, которые Defold предлагает по умолчанию:
- Empty Project — полностью пустой проект для создания игры с нуля
- Classic Platformer — шаблон для создания платформера в стиле Super Mario
- Side Scroller — основа для горизонтального скролл-шутера
- Basic 3D — простой 3D проект для ознакомления с трёхмерной графикой
- Mobile App — шаблон для создания мобильного приложения
|Системные требования
|Минимальные
|Рекомендуемые
|ОС
|Windows 7, macOS 10.11, Ubuntu 16.04
|Windows 10+, macOS 11+, Ubuntu 20.04+
|Процессор
|Двухъядерный 2 ГГц
|Четырёхъядерный 2.5+ ГГц
|Оперативная память
|4 ГБ
|8 ГБ
|Графика
|OpenGL 2.1 / DirectX 10
|OpenGL 3.3 / DirectX 11
|Дисковое пространство
|500 МБ
|2 ГБ (для редактора и проектов)
Для удобной работы рекомендую настроить следующие параметры при первом запуске:
- В меню Edit → Preferences установите удобную для вас тему интерфейса (светлую или темную)
- В разделе Code настройте размер шрифта и включите нумерацию строк
- В General отметьте опцию "Auto-save" для автоматического сохранения прогресса
- Проверьте настройку горячих клавиш в разделе Keys и адаптируйте их под свои предпочтения
Чтобы проверить правильность установки, создайте новый проект на основе шаблона "Classic Platformer" и нажмите кнопку "Run" (зелёный треугольник) в верхней части интерфейса. Если вы видите персонажа, которым можно управлять с помощью стрелок клавиатуры — поздравляю, Defold установлен правильно и готов к работе!
Для создания игры вам также понадобятся дополнительные инструменты — графический редактор для создания спрайтов и аудиоредактор для работы со звуками. Хорошие бесплатные варианты: GIMP или Aseprite для графики и Audacity для звука.
Базовые принципы работы с редактором и скриптами Defold
Редактор Defold организован вокруг компонентно-ориентированной архитектуры, что существенно упрощает работу над игровыми проектами. Вместо запутанного наследования классов здесь используется композиция — объекты собираются из независимых компонентов, каждый со своей функциональностью. Это делает код более модульным и легким для понимания. 🧩
Основные элементы редактора Defold:
- Game Objects (Игровые объекты) — базовые сущности, которые можно размещать в игровом мире
- Components (Компоненты) — функциональные части, присоединяемые к игровым объектам (спрайты, коллайдеры, скрипты)
- Collections (Коллекции) — наборы игровых объектов, образующие сцены или уровни
- Assets (Ресурсы) — изображения, звуки, анимации и другие файлы, используемые в игре
- GUI (Пользовательский интерфейс) — специальные элементы для создания меню, счетчиков и прочих интерфейсных элементов
Интерфейс редактора разделен на несколько ключевых областей:
- Project Explorer — древовидная структура всех файлов проекта
- Properties Panel — панель для настройки свойств выбранного объекта или компонента
- Scene Editor — визуальный редактор для размещения объектов в игровом мире
- Outline — иерархия объектов в текущей сцене
- Console — вывод диагностических сообщений и ошибок
Для написания скриптов Defold использует язык Lua — лёгкий в освоении, но мощный скриптовый язык. Вот пример простейшего скрипта, который перемещает объект при нажатии стрелок:
Базовый скрипт движения в Defold (player.script):
function init(self)
-- Скорость движения персонажа
self.speed = 200
-- Привязываем обработку ввода
msg.post(".", "acquire_input_focus")
end
function update(self, dt)
-- dt – время, прошедшее с предыдущего кадра
local pos = go.get_position()
-- Проверяем нажатия клавиш
if self.input.x ~= 0 or self.input.y ~= 0 then
-- Нормализуем вектор движения
local move = vmath.normalize(self.input)
-- Обновляем позицию
pos = pos + move * self.speed * dt
go.set_position(pos)
end
end
function on_input(self, action_id, action)
-- Если у нас еще нет вектора ввода, создаем его
self.input = self.input or vmath.vector3(0, 0, 0)
if action_id == hash("left") then
self.input.x = -action.value
elseif action_id == hash("right") then
self.input.x = action.value
elseif action_id == hash("up") then
self.input.y = action.value
elseif action_id == hash("down") then
self.input.y = -action.value
end
return true
end
Этот скрипт демонстрирует основные функции жизненного цикла в Defold:
- init() — вызывается при создании объекта, используется для инициализации переменных
- update() — вызывается каждый кадр, здесь происходит основная игровая логика
- on_input() — обрабатывает ввод от пользователя (клавиатура, мышь, сенсорный экран)
- final() — вызывается при уничтожении объекта, используется для очистки ресурсов (в примере не показан)
Для связи между компонентами и объектами Defold использует систему сообщений. Объекты могут отправлять сообщения друг другу с помощью функции
msg.post(). Например, чтобы сообщить системе о столкновении с врагом:
-- Отправляем сообщение о столкновении
msg.post("#game_controller", "enemy_hit", {damage = 10})
Для обработки сообщений используется функция
on_message():
function on_message(self, message_id, message, sender)
if message_id == hash("enemy_hit") then
-- Уменьшаем здоровье игрока
self.health = self.health – message.damage
-- Обновляем интерфейс
update_health_ui(self.health)
end
end
Эта система сообщений позволяет создавать слабо связанные компоненты, что делает код более модульным и легким для тестирования — ключевое преимущество архитектуры Defold для начинающих разработчиков.
Создаем простую 2D-игру на Defold: пошаговое руководство
Теория без практики — как рецепт без готовки. Приступим к созданию простой, но полнофункциональной 2D-игры. Разработаем мини-аркаду, где игрок управляет персонажем, собирающим монетки и уклоняющимся от препятствий. Этот проект охватит основные аспекты разработки игр: движение, коллизии, счет и интерфейс. 🕹️
Мария Соколова, преподаватель геймдизайна
На одном из моих первых занятий с начинающими разработчиками произошла показательная ситуация. Студент Андрей, программист с опытом в веб-разработке, никак не мог преодолеть барьер вхождения в Unity. Все эти компоненты, префабы, инспекторы — он тонул в деталях и после трех занятий всё ещё не мог собрать простейший прототип.
Я предложила ему попробовать Defold. За одно занятие мы прошли весь путь от установки до работающего прототипа игры с движением, коллизиями и сбором предметов.
"Словно тумблер переключился", — говорил он после. Все концепции, которые казались запутанными, вдруг обрели смысл благодаря прозрачной логике Defold. Через неделю Андрей показал мне полноценную мини-игру с тремя уровнями.
Этот случай убедил меня, что для многих новичков Defold служит идеальным мостиком в мир геймдева — достаточно простым для быстрых результатов, но при этом достаточно мощным для создания настоящих игр.
Шаг 1: Создание проекта и настройка игрового мира
- Запустите Defold и выберите "New Project" → "Empty Project"
- Назовите проект "CoinCollector" и выберите место для сохранения
- В Project Explorer создайте следующую структуру папок:
/main— для основных игровых файлов
/sprites— для изображений
/sounds— для звуковых эффектов
- В папке
/mainсоздайте новый файл коллекции (правый клик → New → Collection) и назовите его "game.collection"
- Откройте game.collection и добавьте в него пустой игровой объект (правый клик → Add Game Object), назовите его "level"
Шаг 2: Создание игрока
- В папке
/mainсоздайте новый файл игрового объекта (New → Game Object) с именем "player.go"
- Добавьте к объекту компонент Sprite (Add Component → Sprite)
- В Properties Panel для спрайта создайте новый атлас изображений (нажмите на поле Image → New → Atlas)
- Добавьте в атлас любое изображение персонажа (можно использовать простой квадрат для начала)
- Добавьте к игроку компонент Collision Object (Add Component → Collision Object)
- Тип: Kinematic
- Группа: player
- Маска: enemy, coin
- Создайте новый скрипт (New → Script) с именем "player.script" и прикрепите его к объекту игрока
Содержимое player.script:
function init(self)
self.speed = 300
self.input = vmath.vector3()
msg.post(".", "acquire_input_focus")
-- Инициализируем счет игрока
self.score = 0
-- Отправляем начальный счет на отображение
msg.post("#gui", "update_score", {score = self.score})
end
function update(self, dt)
local pos = go.get_position()
local move = self.input * self.speed * dt
pos = pos + move
-- Ограничиваем движение границами экрана
local x_min, y_min, x_max, y_max = -400, -300, 400, 300
pos.x = math.max(x_min, math.min(x_max, pos.x))
pos.y = math.max(y_min, math.min(y_max, pos.y))
go.set_position(pos)
-- Сбрасываем вектор движения после обновления
self.input = vmath.vector3()
end
function on_input(self, action_id, action)
if action_id == hash("left") then
self.input.x = -1
elseif action_id == hash("right") then
self.input.x = 1
elseif action_id == hash("up") then
self.input.y = 1
elseif action_id == hash("down") then
self.input.y = -1
end
return true
end
function on_message(self, message_id, message, sender)
if message_id == hash("collision_response") then
if message.group == hash("coin") then
-- Увеличиваем счет при сборе монеты
self.score = self.score + 1
-- Отправляем сообщение для обновления отображаемого счета
msg.post("#gui", "update_score", {score = self.score})
-- Отправляем сообщение монете о том, что она собрана
msg.post(message.other_id, "collected")
elseif message.group == hash("enemy") then
-- Обрабатываем столкновение с врагом
msg.post("#", "game_over")
end
end
end
Шаг 3: Создание монеты
- В папке
/mainсоздайте новый файл игрового объекта "coin.go"
- Добавьте к нему компонент Sprite и настройте с изображением монеты
- Добавьте компонент Collision Object
- Тип: Kinematic
- Группа: coin
- Маска: player
- Создайте и прикрепите скрипт "coin.script"
Содержимое coin.script:
function init(self)
-- Добавляем анимацию вращения монетки
go.animate(".", "euler.z", go.PLAYBACK_LOOP_FORWARD, 360, go.EASING_LINEAR, 2)
end
function on_message(self, message_id, message, sender)
if message_id == hash("collected") then
-- Проигрываем эффект сбора и удаляем объект
go.animate(".", "scale", go.PLAYBACK_ONCE_FORWARD, vmath.vector3(0, 0, 0), go.EASING_INBACK, 0.5, 0,
function()
go.delete()
end)
end
end
Шаг 4: Создание генератора монет и препятствий
- В папке
/mainсоздайте новый файл игрового объекта "game_controller.go"
- Добавьте скрипт "game_controller.script" и прикрепите его
Содержимое game_controller.script:
function init(self)
-- Устанавливаем таймер для создания монет
self.coin_timer = 0
self.coin_interval = 1 -- каждую секунду
-- Устанавливаем таймер для создания препятствий
self.enemy_timer = 0
self.enemy_interval = 2 -- каждые 2 секунды
-- Игра активна
self.game_active = true
-- Границы экрана
self.width = 800
self.height = 600
end
function update(self, dt)
if not self.game_active then
return
end
-- Обновляем таймер монет
self.coin_timer = self.coin_timer + dt
if self.coin_timer >= self.coin_interval then
self.coin_timer = 0
spawn_coin(self)
end
-- Обновляем таймер препятствий
self.enemy_timer = self.enemy_timer + dt
if self.enemy_timer >= self.enemy_interval then
self.enemy_timer = 0
spawn_enemy(self)
end
end
function spawn_coin(self)
-- Генерируем случайную позицию для монеты
local x = math.random(-380, 380)
local y = math.random(-280, 280)
local position = vmath.vector3(x, y, 0)
-- Создаем монету по фабрике
factory.create("#coin_factory", position)
end
function spawn_enemy(self)
-- Реализация создания препятствий
-- (аналогично монетам, но с другой фабрикой)
end
function on_message(self, message_id, message, sender)
if message_id == hash("game_over") then
self.game_active = false
-- Отображаем экран окончания игры
msg.post("#gui", "show_game_over")
end
end
Шаг 5: Создание пользовательского интерфейса
- В папке
/mainсоздайте новый файл GUI (New → GUI) с именем "game_gui.gui"
- Добавьте текстовый элемент для отображения счета
- Создайте скрипт "gamegui.guiscript"
Содержимое gamegui.guiscript:
function init(self)
self.score_node = gui.get_node("score_text")
gui.set_text(self.score_node, "Score: 0")
-- Скрываем экран game over при старте
self.game_over_node = gui.get_node("game_over_text")
gui.set_enabled(self.game_over_node, false)
end
function on_message(self, message_id, message, sender)
if message_id == hash("update_score") then
gui.set_text(self.score_node, "Score: " .. message.score)
elseif message_id == hash("show_game_over") then
gui.set_enabled(self.game_over_node, true)
-- Анимируем появление текста
gui.set_scale(self.game_over_node, vmath.vector3(0.1, 0.1, 1))
gui.animate(self.game_over_node, "scale", vmath.vector3(1, 1, 1), gui.EASING_OUTELASTIC, 1)
end
end
Шаг 6: Настройка input binding
- Создайте файл input binding (New → Input Binding) с именем "game.input_binding"
- Добавьте следующие привязки:
- KEYLEFT или KEYA → "left"
- KEYRIGHT или KEYD → "right"
- KEYUP или KEYW → "up"
- KEYDOWN или KEYS → "down"
Шаг 7: Финальная сборка
- Откройте game.collection и добавьте в него все созданные объекты:
- Перетащите player.go
- Перетащите game_controller.go
- Добавьте GUI компонент, указав game_gui.gui
- Создайте фабрики для монет и препятствий (Add Component → Factory)
- Убедитесь, что все ссылки на ресурсы корректны
- Установите game.collection как главную коллекцию в настройках проекта (Project → Project Settings → Bootstrap)
- Запустите игру кнопкой Play (или клавишей F5)
Вуаля! У нас получилась простая, но функциональная 2D-игра с основными игровыми механиками. Этот базовый проект демонстрирует ключевые принципы работы с Defold и может служить отправной точкой для создания более сложных игр. 🎮
Готовые проекты и ресурсы для развития навыков в Defold
После создания первой игры естественно возникает вопрос: как развиваться дальше? Defold предлагает богатую экосистему готовых проектов, примеров и расширений, которые помогут вам расти как разработчику. Изучение существующего кода — один из самых эффективных способов повышения мастерства. 📚
Вот ключевые ресурсы, которые стоит исследовать:
- Официальные примеры Defold — коллекция готовых проектов от создателей движка, демонстрирующих различные аспекты разработки
- Defold Assets Portal — библиотека готовых расширений и ресурсов для ваших игр
- GitHub-репозитории сообщества — открытые проекты других разработчиков с полным исходным кодом
- Game Jam проекты — игры, созданные за ограниченное время, часто с открытым кодом и интересными решениями
- Учебные материалы и туториалы — структурированные курсы по различным аспектам Defold
Рассмотрим наиболее ценные проекты-примеры, которые помогут вам быстро развить свои навыки:
|Название проекта
|Чему учит
|Сложность
|Ссылка
|War Battles
|Основы тактических игр, система очков действия, ИИ
|Средняя
|GitHub/Defold-examples
|Platformer
|Физика прыжков, анимации, уровни
|Низкая
|Defold Assets Portal
|Endless Runner
|Бесконечная генерация, сложность, экономика
|Низкая
|GitHub/Defold-examples
|RPG Template
|Диалоговые системы, инвентарь, сохранения
|Высокая
|Defold Assets Portal
|Roguelike
|Процедурная генерация, FOV, пошаговая механика
|Средняя
|GitHub/Defold-examples
Расширения Defold (Extensions) значительно упрощают разработку, предоставляя готовые решения для типичных задач. Вот наиболее полезные расширения для начинающих:
- Monarch — управление переходами между экранами и меню
- DefOS — интеграция с функциями операционной системы
- DefAds — интеграция рекламы для монетизации
- Gooey — продвинутая система пользовательских интерфейсов
- TileMap — работа с тайловыми картами для 2D-игр
- Rendercam — расширенные возможности для работы с камерами
Для структурированного обучения воспользуйтесь следующим планом развития:
- Основы (1-2 недели): Завершите нашу мини-игру из предыдущего раздела
- Улучшения (2-3 недели): Добавьте к базовой игре новые функции:
- Меню паузы
- Сохранение высоких результатов
- Разные типы монет и врагов
- Улучшения и бонусы (powerups)
- Новый проект (3-4 недели): Создайте игру другого жанра, например:
- Платформер с уровнями
- Простая головоломка
- Top-down shooter
- Публикация (1-2 недели): Подготовьте игру к публикации:
- Оптимизация производительности
- Добавление звуков и музыки
- Полировка геймплея и пользовательского опыта
- Экспорт на выбранные платформы
Активно участвуйте в сообществе Defold — это ускорит ваше обучение и даст ценные связи. Присоединитесь к форуму Defold, подпишитесь на Discord-канал и следите за хэштегом #defold в Twitter. Участие в Game Jam (соревнованиях по разработке игр за ограниченное время) — отличный способ применить навыки и познакомиться с другими разработчиками.
Постепенно усложняйте проекты, экспериментируйте с разными жанрами и не бойтесь заглядывать в код других разработчиков. В Defold сила именно в простоте освоения и богатстве возможностей, которые становятся доступны по мере вашего роста. 🚀
Разработка игр — это не столько программирование, сколько умение создавать впечатления и эмоции. Defold даёт вам инструменты, которые не встают на пути творчества, а помогают воплотить идеи в реальность. Начиная с простой сборки монеток и уклонения от препятствий, вы уже заложили фундамент для будущих проектов. Каждая новая игра будет не просто повторением пройденного, а шагом в неизведанное — в этом и заключается магия геймдева. Не ограничивайте себя готовыми решениями — используйте их как трамплин для собственных экспериментов. И помните: лучшие игры создаются не совершенным кодом, а увлеченными разработчиками.
