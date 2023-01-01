Создание игр без программирования: 5 движков для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие геймдизайнеры без опыта программирования

Творческие люди, интересующиеся разработкой игр

Учащиеся и подростки, желающие изучить создание игр без технических навыков Мечтали создать свою игру, но останавливал страх перед непонятным кодом? Хорошие новости: программирование больше не обязательное требование для начинающего геймдизайнера! Современные игровые движки позволяют воплотить практически любую идею без написания единой строчки кода. От простых 2D-платформеров до комплексных 3D-миров — всё это доступно даже тем, кто никогда не слышал о переменных и функциях. Давайте рассмотрим пять мощных инструментов, которые откроют двери в индустрию геймдева любому творческому человеку. 🎮

Как начать создавать игры без навыков программирования

Создание игр без программирования — это реальность, доступная сегодня каждому энтузиасту. Ключевым шагом является выбор подходящего игрового движка с визуальным интерфейсом. Такие платформы позволяют конструировать геймплей через интуитивно понятные действия: перетаскивание объектов, настройку свойств и создание логических связей с помощью визуальных блоков. 🔄

Прежде чем погрузиться в мир движков без программирования, полезно определить, какой тип игры вы хотите создать. Это поможет выбрать оптимальный инструмент:

Для 2D-платформеров или головоломок подойдут Construct 3 или GDevelop

Для более сложных 2D/2.5D игр с множеством механик — GameMaker Studio

Для амбициозных 3D-проектов — Unity с визуальным скриптингом Bolt

Для интерактивных историй — Twine или Ren'Py

Алексей Волков, геймдизайнер-самоучка Когда я начинал свой путь в геймдеве, код казался непреодолимым барьером. Я пытался освоить программирование в течение месяца, но постоянно упирался в стену непонимания. Всё изменилось, когда друг показал мне Construct. За первый же вечер я собрал простую аркаду с персонажем, собирающим монетки и уворачивающимся от врагов. Через три месяца выпустил свою первую полноценную игру на itch.io, которая получила несколько тысяч скачиваний. Сейчас, спустя два года, у меня пять выпущенных игр, и я даже начал зарабатывать на них. И всё это — без написания ни единой строчки кода.

Важный аспект — обучение. Практически для каждого бескодового движка существуют обширные библиотеки учебных материалов:

Официальные туториалы от разработчиков платформ

YouTube-каналы с пошаговыми руководствами

Активные сообщества на форумах и в Discord

Готовые шаблоны проектов для модификации

Начните с создания очень простого прототипа — персонаж, который двигается и взаимодействует с несколькими объектами. Это позволит быстро ощутить результат своей работы и даст мотивацию двигаться дальше. 🚀

Критерии выбора движков для создания игр без кода

Выбор подходящего движка для создания игр без кода — фундаментальный шаг, определяющий ваш успех в геймдеве. При оценке платформ стоит учитывать несколько ключевых критериев, каждый из которых влияет на процесс разработки и конечный результат.

Критерий На что обратить внимание Почему это важно Порог входа Интуитивность интерфейса, количество обучающих материалов Определяет, сколько времени вы потратите на освоение платформы вместо создания игры Визуальная система логики Удобство, гибкость и мощность визуального программирования Даже без кода вам нужны инструменты для создания сложных игровых механик Экспорт на платформы Поддержка различных платформ (ПК, мобильные, веб, консоли) Влияет на доступность вашей игры для целевой аудитории Ценовая политика Наличие бесплатной версии, стоимость подписки/лицензии Определяет начальные инвестиции и долгосрочные затраты Сообщество и поддержка Размер сообщества, активность форумов, качество документации Помогает решать проблемы и находить готовые решения

Особое внимание следует уделить визуальной системе логики — именно она заменяет традиционное программирование. В каждом движке эта система реализована по-своему:

Система событий (Events) — используется в Construct и GDevelop, работает по принципу "если произошло X, то сделать Y"

Блочное программирование — применяется в Bolt для Unity, представляет собой соединение функциональных блоков

Визуальные скрипты — используются в GameMaker, сочетают визуальные элементы с возможностью тонкой настройки

Также стоит оценить экосистему движка — наличие маркетплейса с готовыми ассетами может значительно ускорить разработку. Для новичков ценность представляют движки с активным сообществом и большим количеством обучающих материалов. 📚

Не менее важен технический аспект. Убедитесь, что выбранный движок поддерживает желаемые функции:

Физический движок для реалистичного поведения объектов

Возможности работы со звуком и музыкой

Инструменты для создания пользовательского интерфейса

Системы частиц для визуальных эффектов

Construct 3: визуальный редактор для 2D-проектов

Construct 3 — идеальная отправная точка для тех, кто делает первые шаги в создании игр без программирования. Этот движок полностью ориентирован на визуальное проектирование и создан с фокусом на 2D-игры различных жанров: от платформеров и аркад до головоломок и интерактивных новелл. 🎯

Главное преимущество Construct 3 — его браузерный интерфейс. Вам не нужно устанавливать объемное программное обеспечение, достаточно открыть сайт и начать работу. Это особенно удобно для новичков, желающих быстро погрузиться в процесс создания игр без подготовительных этапов.

Система событий (Events) вместо кода — настраивайте игровую логику через понятные условия и действия

Встроенная физика — реалистичное поведение объектов без дополнительных настроек

Мгновенный предпросмотр — тестируйте изменения в игре одним нажатием кнопки

Обширная библиотека поведений — добавляйте готовые механики (платформер, стрельба, ИИ) в пару кликов

Интерфейс Construct 3 разделен на логические зоны: редактор уровней, где вы размещаете объекты, редактор событий, где настраивается игровая логика, и панели свойств для тонкой настройки параметров. Благодаря этому даже новички быстро ориентируются в процессе разработки.

Мария Соколова, преподаватель курсов по геймдизайну На моих курсах для подростков я часто сталкиваюсь с проблемой: ученики горят желанием создавать игры, но теряют мотивацию, когда дело доходит до программирования. Construct 3 кардинально изменил ситуацию. Помню, как 14-летний Дима, который никогда раньше не занимался разработкой, за два трехчасовых занятия создал полноценную игру-платформер с тремя уровнями, боссом и системой подсчета очков. Когда он показал игру родителям, те не поверили, что сын сделал её сам. Секрет успеха — в понятной системе событий Construct, где создание игровой логики напоминает составление предложений на естественном языке: "Когда игрок нажимает пробел — персонаж прыгает". Теперь я начинаю обучение именно с Construct, и только потом, когда ученики понимают логику игровых механик, некоторые переходят к изучению кода.

Ценовая политика Construct 3 построена на модели подписки, но есть бесплатная версия с ограничениями:

Параметр Бесплатная версия Personal (€99/год) Business (€149/год) Количество событий 25 Неограниченно Неограниченно Количество слоёв 2 Неограниченно Неограниченно Экспорт на платформы Веб (с водяным знаком) Веб, Windows, Mac, Linux, Android, iOS Все + коммерческие лицензии Оффлайн-режим Нет Да Да

Для новичков бесплатной версии достаточно для освоения основ и создания прототипов. Когда вы решите развивать серьезный проект, стоит рассмотреть переход на платный план.

Стоит отметить, что Construct 3 имеет активное сообщество разработчиков. На официальном форуме и в различных группах вы найдете ответы практически на любые вопросы, а также множество бесплатных ассетов и примеров проектов для изучения. 👥

GameMaker Studio: мощный инструмент с минимумом кода

GameMaker Studio занимает особую нишу среди движков для создания игр без программирования. Это своеобразный мост между полностью бескодовыми платформами и профессиональными средами разработки. GameMaker предлагает уникальную систему Drag and Drop (DnD), позволяющую создавать сложные игровые механики простым перетаскиванием визуальных блоков. 🎲

Главное преимущество GameMaker — баланс между доступностью и мощностью. Этот движок использовался для создания таких хитов как Undertale, Hyper Light Drifter и Hotline Miami, что доказывает его способность поддерживать коммерчески успешные проекты.

Уникальные возможности GameMaker Studio:

Система комнат — интуитивное создание уровней с разными свойствами

Встроенный редактор спрайтов и анимаций — создавайте и редактируйте графику прямо в движке

Гибкая система столкновений — настраивайте сложные взаимодействия объектов

Возможность постепенного перехода к программированию — когда вы будете готовы

Система Drag and Drop в GameMaker представляет собой визуальное программирование, где вместо написания кода вы размещаете на временной шкале действия, представленные иконками. Например, вместо написания условия if keyboard_check(vk_right) x += 4; вы просто перетаскиваете блок "Проверка клавиатуры" и связываете его с блоком "Изменить координату".

Важно отметить, что GameMaker Studio позволяет плавно переходить от визуального программирования к текстовому. Движок автоматически конвертирует ваши DnD-действия в код на языке GML (GameMaker Language), который вы можете изучать постепенно. Это идеальный путь для тех, кто хочет со временем развить навыки программирования.

GameMaker Studio поддерживает экспорт на множество платформ:

Windows, Mac OS и Linux

iOS и Android

HTML5 (для веб-браузеров)

PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (требуются дополнительные лицензии)

Ценовая политика GameMaker Studio построена на модели подписки с несколькими уровнями. Есть бесплатная пробная версия, но для серьезной разработки потребуется приобрести лицензию, стоимость которой начинается от $4.99 в месяц. 💸

Обширное сообщество GameMaker — ещё одно преимущество этого движка. Существуют сотни туториалов, форумов и даже специализированных курсов, помогающих новичкам освоить платформу. Маркетплейс GameMaker предлагает множество готовых ассетов и расширений, позволяющих ускорить разработку.

GDevelop: бесплатный конструктор с открытым кодом

GDevelop выделяется среди движков без программирования своей полностью бесплатной моделью с открытым исходным кодом. Этот инструмент специально создан для максимальной доступности геймдева и ориентирован на людей без технического бэкграунда. При этом GDevelop не уступает по функциональности многим платным аналогам. 🆓

Ключевые особенности GDevelop заключаются в его гибкости и интуитивности:

Полностью визуальное создание логики игры через систему событий

Встроенный физический движок для реалистичной симуляции

Мощный редактор поведений объектов

Возможность создавать как 2D, так и псевдо-3D игры

Обширная библиотека готовых шаблонов для быстрого старта

Система событий GDevelop построена по принципу "если-то", что делает создание игровой логики похожим на естественные рассуждения. Например, чтобы заставить персонажа двигаться вправо при нажатии клавиши, достаточно создать событие "Если нажата клавиша Вправо", а затем действие "Добавить к X-позиции персонажа значение 5".

Одно из главных преимуществ GDevelop — богатая библиотека расширений и шаблонов. Вы можете добавлять в свой проект готовые механики (инвентарь, диалоги, системы сохранения) одним нажатием кнопки, что значительно ускоряет разработку и позволяет сконцентрироваться на творческих аспектах игры.

GDevelop также отличается широкими возможностями экспорта игр:

Веб-браузеры (HTML5)

Android и iOS через сервис построения

Windows, macOS и Linux как нативные приложения

Публикация в магазинах приложений и игровых платформах

Важно отметить, что, несмотря на статус бесплатного движка, GDevelop не ограничивает коммерческое использование ваших игр — вы сохраняете 100% доходов от созданных проектов без каких-либо отчислений или упоминания движка.

Сообщество GDevelop активно развивается, предлагая множество учебных материалов, от базовых туториалов до полноценных курсов по созданию различных типов игр. Официальная вики и форумы содержат ответы на большинство вопросов, возникающих в процессе разработки.

Для тех, кто планирует создавать мобильные игры, GDevelop предлагает удобные инструменты для работы с сенсорным управлением, акселерометром и другими функциями мобильных устройств, делая разработку под мобильные платформы максимально доступной даже для начинающих разработчиков. 📱

Unity с Bolt: профессиональный движок без программирования

Unity с визуальным скриптингом Bolt представляет собой мощнейшую комбинацию, позволяющую работать с профессиональным движком без написания кода. Это решение открывает двери в мир 3D-разработки даже тем, кто никогда не программировал. 🌟

Unity известен как индустриальный стандарт и используется для создания игр любого масштаба — от инди-проектов до AAA-тайтлов. С интеграцией визуального скриптинга Bolt (теперь называемого Visual Scripting) этот мощный инструмент стал доступен и для непрограммистов.

Полноценная работа с 3D и 2D проектами любой сложности

Профессиональная физика, освещение и визуальные эффекты

Огромная библиотека готовых ассетов в Asset Store

Возможность постепенного перехода к программированию при желании

Поддержка всех популярных платформ для публикации

Система Visual Scripting в Unity работает по принципу соединения визуальных узлов (нодов) в графы. Каждый нод представляет определенную функцию или проверку. Например, вместо написания кода if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) { player.Jump(); } вы просто соединяете узел "Keyboard Input" с узлом "Jump Method".

Важное преимущество Unity с Bolt — это возможность работать в одном проекте как с визуальными скриптами, так и с традиционным кодом на C#. Это позволяет командам с разными навыками сотрудничать над одним проектом, а также дает возможность новичкам постепенно изучать программирование, не останавливая разработку.

Ценовая политика Unity для личного использования относительно доступна:

Unity Personal — бесплатно для разработчиков с доходом менее $100K в год

Unity Plus — $399/год с дополнительными возможностями

Unity Pro — $1800/год для профессиональных команд

Visual Scripting (бывший Bolt) уже включен в стандартную поставку Unity, начиная с версии 2021, поэтому дополнительных затрат он не требует.

Обучение работе с Unity и Bolt может показаться более сложным по сравнению с другими конструкторами из-за богатой функциональности движка. Однако существует множество специализированных курсов, ориентированных именно на новичков, желающих использовать Unity без программирования. Официальная документация также содержит подробные руководства по Visual Scripting. 📚

Особенно стоит отметить Unity Asset Store — огромный магазин готовых компонентов, где можно найти практически всё: от 3D-моделей и текстур до целых игровых систем и инструментов. Многие ассеты специально адаптированы для работы с Visual Scripting, что позволяет интегрировать сложные механики в ваш проект без программирования.

Практические шаги по запуску вашей первой игры

Запуск первой игры — волнующий момент, когда все усилия по освоению движка без программирования наконец воплощаются в готовый продукт. Следуя структурированному подходу, вы сможете довести свой проект от идеи до публикации, избежав распространенных ошибок новичков. 🚀

Начните с разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP):

Определите одну ключевую игровую механику, которая станет основой геймплея Создайте базовый уровень с минимальным набором объектов (игрок, препятствия, цель) Настройте основные управление и взаимодействие Добавьте простейшие условия победы/поражения Протестируйте ядро геймплея и убедитесь, что оно работает как задумано

После подтверждения работоспособности основной механики, переходите к итеративному улучшению игры:

Этап разработки Фокус внимания Действия Расширение геймплея Дополнительные механики и элементы Добавьте вторичные механики, врагов, бонусы, препятствия Создание контента Наполнение игрового мира Разработайте уровни, задания, испытания нарастающей сложности Полировка Пользовательский опыт Добавьте звуки, эффекты, анимации, улучшите интерфейс Тестирование Качество и баланс Дайте сыграть друзьям, соберите отзывы, исправьте ошибки Подготовка к публикации Финальные штрихи Создайте иконку, скриншоты, трейлер, описание

Для эффективного тестирования важно привлекать разных игроков. Организуйте небольшое закрытое тестирование среди друзей, затем расширьте круг до незнакомых людей. Наблюдайте за их игровым процессом, отмечая моменты затруднений или скуки.

Когда игра готова к публикации, выберите подходящую платформу:

itch.io — идеально для начинающих разработчиков, простая загрузка и настройка страницы

Game Jolt — популярная платформа для инди-игр с активным сообществом

Steam — требует больше подготовки и $100 за регистрацию, но предоставляет доступ к огромной аудитории

Мобильные магазины (Google Play, App Store) — подходят для игр, оптимизированных под сенсорное управление

Не забудьте о маркетинге вашей игры. Даже минимальные усилия могут значительно увеличить количество игроков:

Создайте страницу игры в социальных сетях

Поделитесь процессом разработки на форумах для инди-разработчиков

Запишите короткие геймплейные видео для TikTok или YouTube

Напишите разработчикам похожих игр с просьбой о фидбеке или кросс-промо

Важно помнить, что первый проект редко становится хитом — его главная ценность в полученном опыте. Каждая следующая игра будет создаваться быстрее и качественнее благодаря накопленным знаниям и навыкам. 🏆

Границы между программистами и непрограммистами в геймдеве стираются с каждым годом. Движки без программирования эволюционируют, становясь всё мощнее и интуитивнее. Ваша способность воплощать творческие идеи теперь ценнее технических навыков. Начните с простого проекта, пройдите весь путь от концепции до публикации и полностью погрузитесь в процесс создания игр. Когда вы увидите, как люди наслаждаются миром, созданным вашим воображением, вы поймете — программирование никогда не было препятствием для вашего успеха в геймдеве.

Читайте также