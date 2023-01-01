Unity: как создать и опубликовать игру в App Store и Google Play#Основы геймдева #Unity #Публикация и маркетинг
Для кого эта статья:
- Инди-разработчики игр, желающие узнать о процессе публикации своих проектов
- Начинающие разработчики, изучающие Unity и геймдев
Специалисты в области IT, стремящиеся улучшить свои навыки в создании и публикации игр
Момент, когда ваша игра готова к публикации — одновременно волнующий и пугающий. Вы потратили месяцы на разработку, отладку и полировку, но процесс создания билдов и публикации в магазины приложений может стать неожиданным препятствием. Многие инди-разработчики застревают именно на этом этапе, превращая финальный рывок в мучительный марафон. Я прошел через десятки релизов и сегодня делюсь проверенным пошаговым руководством, которое превратит ваш путь от проекта Unity до готового продукта в магазинах приложений в понятную карту действий. 🎮
Основы создания билдов в Unity: настройка проекта
Прежде чем нажать заветную кнопку "Build", необходимо правильно настроить проект Unity. Этот этап закладывает фундамент успешной публикации и предотвращает множество потенциальных проблем. 🛠️
Начните с базовых настроек в разделе "Project Settings". Откройте его через меню Edit → Project Settings. Сфокусируйтесь на следующих ключевых разделах:
- Player Settings — здесь задаются основные параметры вашей игры, включая имя продукта, компанию-разработчика, версию и иконку приложения.
- Quality Settings — настройки качества графики для разных платформ. Разумный баланс между качеством и производительностью критически важен.
- Physics Settings — параметры физического движка, влияющие на производительность и поведение объектов.
- Resolution and Presentation — настройки разрешения экрана и ориентации для мобильных устройств.
В разделе Player Settings обязательно заполните поля Company Name и Product Name — эта информация будет отображаться в магазинах приложений и в системных меню. Также установите уникальный Bundle Identifier (обычно в формате com.компания.игра), который служит уникальным идентификатором вашего приложения.
Артём Крылов, технический директор игровой студии
Когда мы готовили наш первый мобильный проект к релизу, я допустил классическую ошибку — проигнорировал настройку Bundle Version. Казалось бы, мелочь, но это превратилось в настоящий кошмар при обновлении игры. App Store отклонил наше обновление, потому что новая версия имела тот же номер. Пришлось срочно перекомпилировать билд с исправленной версией и проходить проверку заново, потеряв драгоценную неделю. Теперь у нас строгий протокол версионирования: каждый билд, даже тестовый, получает уникальный номер версии в формате X.Y.Z, где Z инкрементируется автоматически при каждой сборке.
Особое внимание уделите оптимизации ассетов. Перед созданием билда выполните следующие шаги:
- Удалите неиспользуемые ассеты и скрипты из проекта
- Настройте компрессию текстур в соответствии с целевой платформой
- Проверьте настройки аудиофайлов — для мобильных платформ используйте более сильное сжатие
- Установите соответствующий API Level для Android или минимальную версию iOS
|Настройка
|Рекомендуемое значение
|Влияние на билд
|Compression Method (Android)
|LZ4HC
|Лучший баланс между размером и скоростью загрузки
|IL2CPP Scripting Backend
|Рекомендуется для релизных билдов
|Повышает производительность, усложняет реверс-инжиниринг
|API Compatibility Level
|.NET 4.x
|Лучшая совместимость с современными библиотеками
|Stripping Level
|Medium для релизов
|Уменьшает размер билда, удаляя неиспользуемый код
Не забудьте правильно настроить разрешения для вашего приложения. Для Android это делается в Player Settings → Other Settings → Android → Configuration → Add Android Permissions. iOS разрешения настраиваются через Info.plist, который можно модифицировать в Player Settings.
Экспорт игры для ПК, Android и iOS платформ
Процесс экспорта игры значительно различается в зависимости от целевой платформы. Unity предоставляет унифицированный интерфейс для создания билдов, но требования и настройки специфичны для каждой платформы. 📱💻
Для создания билда выберите File → Build Settings или используйте сочетание клавиш Ctrl+Shift+B (Cmd+Shift+B на macOS). В открывшемся окне вы увидите список поддерживаемых платформ и настройки сборки.
Экспорт для ПК (Windows, macOS, Linux)
Для создания билда для ПК выполните следующие шаги:
- Выберите нужную платформу (Windows, macOS или Linux)
- Нажмите "Switch Platform" (если текущая платформа отличается)
- Добавьте все нужные сцены в список Scenes In Build
- Настройте Target Platform (x86 или x64) и Development Build (если необходимо)
- Нажмите "Build" или "Build And Run"
Для Windows выберите формат исполняемого файла (EXE), для macOS — App Bundle (.app), для Linux — исполняемый файл без расширения.
Экспорт для Android
Android требует дополнительных настроек перед экспортом:
- Установите Android SDK и NDK через Unity Hub → Installs → Add Modules
- В Player Settings → Other Settings → Identification настройте Package Name (Bundle Identifier)
- Выберите минимальную поддерживаемую версию Android (рекомендуется Android 6.0 или выше)
- Настройте Scripting Backend (IL2CPP рекомендуется для релизных версий)
- Создайте keystore для подписи приложения (Player Settings → Publishing Settings)
- Выберите формат файла: AAB (для Google Play) или APK (для тестирования или альтернативных магазинов)
После всех настроек нажмите "Build" и выберите папку для сохранения файла. Для тестирования на устройстве можно использовать "Build And Run", если устройство подключено через USB с включенным режимом отладки.
Экспорт для iOS
Экспорт для iOS имеет особенности:
- Разработка возможна только на компьютере с macOS
- Требуется учетная запись Apple Developer
- В Player Settings → Other Settings настройте Bundle Identifier
- Установите минимальную версию iOS (рекомендуется iOS 11.0 или выше)
- Выберите Target SDK (Device SDK для реальных устройств или Simulator SDK для симулятора)
- Настройте Sign Team ID из вашей учетной записи разработчика Apple
После нажатия "Build" Unity создаст Xcode проект. Откройте его в Xcode для дальнейшей компиляции и загрузки на устройство или App Store.
|Платформа
|Формат файла
|Требуемое ПО
|Особенности
|Windows
|EXE + данные
|Unity
|Простой экспорт, поддержка 32 и 64 бит
|macOS
|APP Bundle
|Unity на macOS
|Требует нотаризации для распространения
|Android
|APK или AAB
|Unity + Android SDK/NDK
|Требует keystore для подписи
|iOS
|Xcode проект
|Unity на macOS + Xcode
|Двухэтапный процесс через Xcode
Тестирование и оптимизация билдов перед публикацией
Созданный билд — это ещё не конечный продукт, готовый к публикации. Тщательное тестирование и оптимизация — обязательные этапы, которые определят успех вашей игры на рынке. 🔍
Тестирование билдов должно быть многоуровневым процессом, охватывающим как функциональные, так и нефункциональные аспекты приложения:
- Функциональное тестирование — проверка всех игровых механик, меню, сохранений и прогрессии
- Производительность — измерение FPS, использования памяти, времени загрузки
- Совместимость — тестирование на различных устройствах и ОС
- Сетевые функции — если игра многопользовательская
- Локализация — корректность переводов и адаптации
Для Android важно протестировать игру на устройствах с различными версиями ОС, размерами экрана и производительностью. Для iOS тестирование должно охватывать различные модели iPhone и iPad с разными версиями iOS.
Максим Сорокин, QA-инженер
Однажды мы выпустили казуальную игру-головоломку, которая отлично работала на всех наших тестовых устройствах. Через день после релиза посыпались негативные отзывы: на некоторых моделях Samsung игра "съедала" батарею за час и перегревала устройство. Расследование показало, что наш шейдер постобработки был оптимизирован для Adreno GPU, но на Mali вызывал интенсивное использование процессора. Мы срочно выпустили патч с адаптивными настройками графики, определяющими тип GPU. Урок дорогого стоил: теперь у нас облачная ферма для тестирования на 30+ различных конфигурациях устройств, и мы используем Firebase Test Lab для дополнительного охвата. Даже простая игра должна проходить полный цикл тестирования на разном железе.
Для оптимизации билда используйте следующие инструменты:
- Unity Profiler — для выявления узких мест в производительности
- Memory Profiler — для анализа использования памяти
- Build Report Inspector — для анализа размера билда и вклада отдельных компонентов
- Android Profiler или Instruments (для iOS) — для анализа поведения игры на устройстве
Обратите внимание на распространенные проблемы билдов и их решения:
- Большой размер билда — используйте Asset Bundle Browser для оптимизации ассетов
- Длительные загрузки — внедрите асинхронную загрузку и экраны загрузки
- Утечки памяти — регулярно проводите профилирование памяти
- Падение FPS — оптимизируйте тяжелые вычисления, используйте объектные пулы
- Ошибки на определенных устройствах — создайте систему телеметрии и отчетов об ошибках
Для релизных билдов включите Analytics и Crash Reporting с помощью Unity Analytics или Firebase. Это позволит получать данные о работе игры у пользователей и оперативно реагировать на проблемы.
Подготовка материалов для публикации в магазинах приложений
Технически безупречный билд — только половина успеха. Вторая половина — правильная презентация вашей игры в магазинах приложений. Подготовка маркетинговых материалов требует не меньше внимания, чем разработка самой игры. 🎭
Ключевые материалы, которые необходимо подготовить для публикации:
- Иконка приложения — первое, что увидит пользователь. Должна быть узнаваемой даже в миниатюре
- Скриншоты — демонстрация ключевых особенностей и геймплея
- Промо-изображения и баннеры — для рекламных кампаний и страницы в магазине
- Трейлер — краткое, но захватывающее видео о вашей игре
- Описание игры — текст, раскрывающий основные особенности и преимущества
Требования к изображениям и видео различаются для разных платформ:
|Магазин
|Иконка
|Скриншоты
|Видео
|Google Play
|512x512 px (PNG)
|Мин. 320x180 px; макс. 3840x2160 px (JPEG/PNG)
|YouTube-ссылка, до 2 минут
|App Store
|1024x1024 px (PNG)
|iPhone: 1242x2688 px; iPad: 2048x2732 px (JPEG/PNG)
|M4V, MOV или MP4, до 30 секунд
|Steam
|512x512 px (PNG)
|1280x720 px или 1920x1080 px (JPEG)
|MP4, макс. 100 МБ, 1-2 минуты
|Epic Games Store
|1024x1024 px (PNG)
|1920x1080 px (JPEG)
|MP4, H.264, до 2 минут
При подготовке описания игры учитывайте следующие рекомендации:
- Начните с захватывающего первого абзаца, который сразу раскрывает суть и уникальность игры
- Используйте маркированные списки для перечисления ключевых особенностей
- Включите информацию о жанре, механиках и целевой аудитории
- Добавьте цитаты из положительных отзывов (если есть)
- Укажите требования к устройству и размер игры
Важным аспектом подготовки является локализация. Если вы планируете выпускать игру на международном рынке, подготовьте переводы описания, скриншотов с текстом и, возможно, трейлера для ключевых языков. Минимальный набор для глобального охвата обычно включает английский, китайский, японский, корейский, немецкий, французский, испанский, португальский, русский и итальянский.
Отдельно стоит продумать политику монетизации и настроить соответствующие параметры:
- Ценообразование для платных игр (с учетом региональных различий)
- Настройка внутриигровых покупок и подписок
- Конфигурация рекламы для free-to-play игр
- Определение стратегии пробных версий и демо
Не забудьте подготовить юридическую документацию: политику конфиденциальности, условия использования и информацию о возрастных ограничениях (рейтинг PEGI, ESRB или эквивалент для вашего региона).
Пошаговая публикация игры в App Store и Google Play
Финальный этап вашего путешествия — публикация игры в магазинах приложений. Процессы в App Store и Google Play значительно отличаются, и каждый требует своего подхода. 🚀
Публикация в Google Play
Для публикации в Google Play необходимо выполнить следующие шаги:
- Создайте учетную запись разработчика — оплатите единоразовый взнос $25
- Настройте консоль Google Play — заполните информацию о разработчике и платежные данные
- Создайте новое приложение — укажите название, язык и тип (игра или приложение)
- Заполните страницу магазина — загрузите иконку, скриншоты, видео, описание
- Настройте ценообразование и распространение — выберите страны и ценовые категории
- Категоризация и рейтинг контента — заполните опросник для определения возрастного рейтинга
- Укажите политику конфиденциальности — ссылка на документ на вашем сайте
- Настройте внутриигровые покупки (при необходимости)
- Загрузите APK или AAB файл — релизная версия вашей игры
- Опубликуйте или запустите закрытое тестирование — рекомендуется начать с закрытого или открытого тестирования
Google Play предлагает несколько видов тестирования перед полноценным релизом:
- Внутреннее тестирование — для членов команды разработки (до 100 человек)
- Закрытое тестирование — для избранных тестировщиков по email-приглашениям
- Открытое тестирование — доступно любому пользователю через Play Store
Процесс проверки Google Play обычно занимает от нескольких часов до нескольких дней. Автоматизированные проверки выполняются быстро, но ручная модерация может занять больше времени.
Публикация в App Store
Процесс публикации в App Store более сложный и строгий:
- Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program — годовой взнос $99
- Создайте App ID и настройте сертификаты в Apple Developer Console
- Подготовьте Xcode проект — проверьте настройки, подписи и права доступа
- Создайте новое приложение в App Store Connect
- Заполните информацию о приложении — название, описание, ключевые слова
- Загрузите скриншоты и промо-материалы для всех поддерживаемых устройств
- Заполните метаданные для App Review — контактные данные и информация для тестирования
- Настройте ценообразование и доступность
- Загрузите билд — используйте Xcode или Application Loader
- Пройдите App Review — процесс проверки приложения командой Apple
App Store имеет строгий процесс проверки, который может занять от одного до нескольких дней. Apple проверяет не только технические аспекты, но и соответствие приложения руководствам по дизайну и контенту.
Для повышения шансов на успешное прохождение проверки в App Store:
- Убедитесь, что ваша игра соответствует всем требованиям Human Interface Guidelines
- Предоставьте детальные инструкции для тестировщиков, включая тестовые аккаунты
- Включите демонстрацию всех монетизационных механик в тестовом билде
- Проверьте, что приложение не крашится и работает корректно на всех заявленных устройствах
После публикации важно регулярно мониторить производительность вашей игры и отзывы пользователей. Будьте готовы оперативно выпускать обновления для исправления обнаруженных проблем и добавления запрашиваемого контента.
Вы прошли весь путь от настройки проекта Unity до публикации в ведущих магазинах приложений. Этот процесс может казаться сложным при первом релизе, но с каждым новым проектом вы будете отлаживать свой пайплайн, делая его более эффективным. Помните: качественная подготовка к публикации так же важна, как и сама разработка игры. Инвестируйте время в тестирование, оптимизацию и маркетинговые материалы — это окупится повышенной видимостью вашего проекта и лучшими отзывами пользователей. И главное — не останавливайтесь: каждый релиз — это новый урок и шаг к мастерству в мире игровой разработки.
Фёдор Зимин
разработчик Unity