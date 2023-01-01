Unity: как создать и опубликовать игру в App Store и Google Play

Для кого эта статья:

Инди-разработчики игр, желающие узнать о процессе публикации своих проектов

Начинающие разработчики, изучающие Unity и геймдев

Специалисты в области IT, стремящиеся улучшить свои навыки в создании и публикации игр Момент, когда ваша игра готова к публикации — одновременно волнующий и пугающий. Вы потратили месяцы на разработку, отладку и полировку, но процесс создания билдов и публикации в магазины приложений может стать неожиданным препятствием. Многие инди-разработчики застревают именно на этом этапе, превращая финальный рывок в мучительный марафон. Я прошел через десятки релизов и сегодня делюсь проверенным пошаговым руководством, которое превратит ваш путь от проекта Unity до готового продукта в магазинах приложений в понятную карту действий. 🎮

Основы создания билдов в Unity: настройка проекта

Прежде чем нажать заветную кнопку "Build", необходимо правильно настроить проект Unity. Этот этап закладывает фундамент успешной публикации и предотвращает множество потенциальных проблем. 🛠️

Начните с базовых настроек в разделе "Project Settings". Откройте его через меню Edit → Project Settings. Сфокусируйтесь на следующих ключевых разделах:

Player Settings — здесь задаются основные параметры вашей игры, включая имя продукта, компанию-разработчика, версию и иконку приложения.

— здесь задаются основные параметры вашей игры, включая имя продукта, компанию-разработчика, версию и иконку приложения. Quality Settings — настройки качества графики для разных платформ. Разумный баланс между качеством и производительностью критически важен.

— настройки качества графики для разных платформ. Разумный баланс между качеством и производительностью критически важен. Physics Settings — параметры физического движка, влияющие на производительность и поведение объектов.

— параметры физического движка, влияющие на производительность и поведение объектов. Resolution and Presentation — настройки разрешения экрана и ориентации для мобильных устройств.

В разделе Player Settings обязательно заполните поля Company Name и Product Name — эта информация будет отображаться в магазинах приложений и в системных меню. Также установите уникальный Bundle Identifier (обычно в формате com.компания.игра), который служит уникальным идентификатором вашего приложения.

Артём Крылов, технический директор игровой студии Когда мы готовили наш первый мобильный проект к релизу, я допустил классическую ошибку — проигнорировал настройку Bundle Version. Казалось бы, мелочь, но это превратилось в настоящий кошмар при обновлении игры. App Store отклонил наше обновление, потому что новая версия имела тот же номер. Пришлось срочно перекомпилировать билд с исправленной версией и проходить проверку заново, потеряв драгоценную неделю. Теперь у нас строгий протокол версионирования: каждый билд, даже тестовый, получает уникальный номер версии в формате X.Y.Z, где Z инкрементируется автоматически при каждой сборке.

Особое внимание уделите оптимизации ассетов. Перед созданием билда выполните следующие шаги:

Удалите неиспользуемые ассеты и скрипты из проекта Настройте компрессию текстур в соответствии с целевой платформой Проверьте настройки аудиофайлов — для мобильных платформ используйте более сильное сжатие Установите соответствующий API Level для Android или минимальную версию iOS

Настройка Рекомендуемое значение Влияние на билд Compression Method (Android) LZ4HC Лучший баланс между размером и скоростью загрузки IL2CPP Scripting Backend Рекомендуется для релизных билдов Повышает производительность, усложняет реверс-инжиниринг API Compatibility Level .NET 4.x Лучшая совместимость с современными библиотеками Stripping Level Medium для релизов Уменьшает размер билда, удаляя неиспользуемый код

Не забудьте правильно настроить разрешения для вашего приложения. Для Android это делается в Player Settings → Other Settings → Android → Configuration → Add Android Permissions. iOS разрешения настраиваются через Info.plist, который можно модифицировать в Player Settings.

Экспорт игры для ПК, Android и iOS платформ

Процесс экспорта игры значительно различается в зависимости от целевой платформы. Unity предоставляет унифицированный интерфейс для создания билдов, но требования и настройки специфичны для каждой платформы. 📱💻

Для создания билда выберите File → Build Settings или используйте сочетание клавиш Ctrl+Shift+B (Cmd+Shift+B на macOS). В открывшемся окне вы увидите список поддерживаемых платформ и настройки сборки.

Экспорт для ПК (Windows, macOS, Linux)

Для создания билда для ПК выполните следующие шаги:

Выберите нужную платформу (Windows, macOS или Linux) Нажмите "Switch Platform" (если текущая платформа отличается) Добавьте все нужные сцены в список Scenes In Build Настройте Target Platform (x86 или x64) и Development Build (если необходимо) Нажмите "Build" или "Build And Run"

Для Windows выберите формат исполняемого файла (EXE), для macOS — App Bundle (.app), для Linux — исполняемый файл без расширения.

Экспорт для Android

Android требует дополнительных настроек перед экспортом:

Установите Android SDK и NDK через Unity Hub → Installs → Add Modules В Player Settings → Other Settings → Identification настройте Package Name (Bundle Identifier) Выберите минимальную поддерживаемую версию Android (рекомендуется Android 6.0 или выше) Настройте Scripting Backend (IL2CPP рекомендуется для релизных версий) Создайте keystore для подписи приложения (Player Settings → Publishing Settings) Выберите формат файла: AAB (для Google Play) или APK (для тестирования или альтернативных магазинов)

После всех настроек нажмите "Build" и выберите папку для сохранения файла. Для тестирования на устройстве можно использовать "Build And Run", если устройство подключено через USB с включенным режимом отладки.

Экспорт для iOS

Экспорт для iOS имеет особенности:

Разработка возможна только на компьютере с macOS Требуется учетная запись Apple Developer В Player Settings → Other Settings настройте Bundle Identifier Установите минимальную версию iOS (рекомендуется iOS 11.0 или выше) Выберите Target SDK (Device SDK для реальных устройств или Simulator SDK для симулятора) Настройте Sign Team ID из вашей учетной записи разработчика Apple

После нажатия "Build" Unity создаст Xcode проект. Откройте его в Xcode для дальнейшей компиляции и загрузки на устройство или App Store.

Платформа Формат файла Требуемое ПО Особенности Windows EXE + данные Unity Простой экспорт, поддержка 32 и 64 бит macOS APP Bundle Unity на macOS Требует нотаризации для распространения Android APK или AAB Unity + Android SDK/NDK Требует keystore для подписи iOS Xcode проект Unity на macOS + Xcode Двухэтапный процесс через Xcode

Тестирование и оптимизация билдов перед публикацией

Созданный билд — это ещё не конечный продукт, готовый к публикации. Тщательное тестирование и оптимизация — обязательные этапы, которые определят успех вашей игры на рынке. 🔍

Тестирование билдов должно быть многоуровневым процессом, охватывающим как функциональные, так и нефункциональные аспекты приложения:

Функциональное тестирование — проверка всех игровых механик, меню, сохранений и прогрессии Производительность — измерение FPS, использования памяти, времени загрузки Совместимость — тестирование на различных устройствах и ОС Сетевые функции — если игра многопользовательская Локализация — корректность переводов и адаптации

Для Android важно протестировать игру на устройствах с различными версиями ОС, размерами экрана и производительностью. Для iOS тестирование должно охватывать различные модели iPhone и iPad с разными версиями iOS.

Максим Сорокин, QA-инженер Однажды мы выпустили казуальную игру-головоломку, которая отлично работала на всех наших тестовых устройствах. Через день после релиза посыпались негативные отзывы: на некоторых моделях Samsung игра "съедала" батарею за час и перегревала устройство. Расследование показало, что наш шейдер постобработки был оптимизирован для Adreno GPU, но на Mali вызывал интенсивное использование процессора. Мы срочно выпустили патч с адаптивными настройками графики, определяющими тип GPU. Урок дорогого стоил: теперь у нас облачная ферма для тестирования на 30+ различных конфигурациях устройств, и мы используем Firebase Test Lab для дополнительного охвата. Даже простая игра должна проходить полный цикл тестирования на разном железе.

Для оптимизации билда используйте следующие инструменты:

Unity Profiler — для выявления узких мест в производительности

— для выявления узких мест в производительности Memory Profiler — для анализа использования памяти

— для анализа использования памяти Build Report Inspector — для анализа размера билда и вклада отдельных компонентов

— для анализа размера билда и вклада отдельных компонентов Android Profiler или Instruments (для iOS) — для анализа поведения игры на устройстве

Обратите внимание на распространенные проблемы билдов и их решения:

Большой размер билда — используйте Asset Bundle Browser для оптимизации ассетов

— используйте Asset Bundle Browser для оптимизации ассетов Длительные загрузки — внедрите асинхронную загрузку и экраны загрузки

— внедрите асинхронную загрузку и экраны загрузки Утечки памяти — регулярно проводите профилирование памяти

— регулярно проводите профилирование памяти Падение FPS — оптимизируйте тяжелые вычисления, используйте объектные пулы

— оптимизируйте тяжелые вычисления, используйте объектные пулы Ошибки на определенных устройствах — создайте систему телеметрии и отчетов об ошибках

Для релизных билдов включите Analytics и Crash Reporting с помощью Unity Analytics или Firebase. Это позволит получать данные о работе игры у пользователей и оперативно реагировать на проблемы.

Подготовка материалов для публикации в магазинах приложений

Технически безупречный билд — только половина успеха. Вторая половина — правильная презентация вашей игры в магазинах приложений. Подготовка маркетинговых материалов требует не меньше внимания, чем разработка самой игры. 🎭

Ключевые материалы, которые необходимо подготовить для публикации:

Иконка приложения — первое, что увидит пользователь. Должна быть узнаваемой даже в миниатюре Скриншоты — демонстрация ключевых особенностей и геймплея Промо-изображения и баннеры — для рекламных кампаний и страницы в магазине Трейлер — краткое, но захватывающее видео о вашей игре Описание игры — текст, раскрывающий основные особенности и преимущества

Требования к изображениям и видео различаются для разных платформ:

Магазин Иконка Скриншоты Видео Google Play 512x512 px (PNG) Мин. 320x180 px; макс. 3840x2160 px (JPEG/PNG) YouTube-ссылка, до 2 минут App Store 1024x1024 px (PNG) iPhone: 1242x2688 px; iPad: 2048x2732 px (JPEG/PNG) M4V, MOV или MP4, до 30 секунд Steam 512x512 px (PNG) 1280x720 px или 1920x1080 px (JPEG) MP4, макс. 100 МБ, 1-2 минуты Epic Games Store 1024x1024 px (PNG) 1920x1080 px (JPEG) MP4, H.264, до 2 минут

При подготовке описания игры учитывайте следующие рекомендации:

Начните с захватывающего первого абзаца, который сразу раскрывает суть и уникальность игры

Используйте маркированные списки для перечисления ключевых особенностей

Включите информацию о жанре, механиках и целевой аудитории

Добавьте цитаты из положительных отзывов (если есть)

Укажите требования к устройству и размер игры

Важным аспектом подготовки является локализация. Если вы планируете выпускать игру на международном рынке, подготовьте переводы описания, скриншотов с текстом и, возможно, трейлера для ключевых языков. Минимальный набор для глобального охвата обычно включает английский, китайский, японский, корейский, немецкий, французский, испанский, португальский, русский и итальянский.

Отдельно стоит продумать политику монетизации и настроить соответствующие параметры:

Ценообразование для платных игр (с учетом региональных различий)

Настройка внутриигровых покупок и подписок

Конфигурация рекламы для free-to-play игр

Определение стратегии пробных версий и демо

Не забудьте подготовить юридическую документацию: политику конфиденциальности, условия использования и информацию о возрастных ограничениях (рейтинг PEGI, ESRB или эквивалент для вашего региона).

Пошаговая публикация игры в App Store и Google Play

Финальный этап вашего путешествия — публикация игры в магазинах приложений. Процессы в App Store и Google Play значительно отличаются, и каждый требует своего подхода. 🚀

Публикация в Google Play

Для публикации в Google Play необходимо выполнить следующие шаги:

Создайте учетную запись разработчика — оплатите единоразовый взнос $25 Настройте консоль Google Play — заполните информацию о разработчике и платежные данные Создайте новое приложение — укажите название, язык и тип (игра или приложение) Заполните страницу магазина — загрузите иконку, скриншоты, видео, описание Настройте ценообразование и распространение — выберите страны и ценовые категории Категоризация и рейтинг контента — заполните опросник для определения возрастного рейтинга Укажите политику конфиденциальности — ссылка на документ на вашем сайте Настройте внутриигровые покупки (при необходимости) Загрузите APK или AAB файл — релизная версия вашей игры Опубликуйте или запустите закрытое тестирование — рекомендуется начать с закрытого или открытого тестирования

Google Play предлагает несколько видов тестирования перед полноценным релизом:

Внутреннее тестирование — для членов команды разработки (до 100 человек)

— для членов команды разработки (до 100 человек) Закрытое тестирование — для избранных тестировщиков по email-приглашениям

— для избранных тестировщиков по email-приглашениям Открытое тестирование — доступно любому пользователю через Play Store

Процесс проверки Google Play обычно занимает от нескольких часов до нескольких дней. Автоматизированные проверки выполняются быстро, но ручная модерация может занять больше времени.

Публикация в App Store

Процесс публикации в App Store более сложный и строгий:

Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program — годовой взнос $99 Создайте App ID и настройте сертификаты в Apple Developer Console Подготовьте Xcode проект — проверьте настройки, подписи и права доступа Создайте новое приложение в App Store Connect Заполните информацию о приложении — название, описание, ключевые слова Загрузите скриншоты и промо-материалы для всех поддерживаемых устройств Заполните метаданные для App Review — контактные данные и информация для тестирования Настройте ценообразование и доступность Загрузите билд — используйте Xcode или Application Loader Пройдите App Review — процесс проверки приложения командой Apple

App Store имеет строгий процесс проверки, который может занять от одного до нескольких дней. Apple проверяет не только технические аспекты, но и соответствие приложения руководствам по дизайну и контенту.

Для повышения шансов на успешное прохождение проверки в App Store:

Убедитесь, что ваша игра соответствует всем требованиям Human Interface Guidelines

Предоставьте детальные инструкции для тестировщиков, включая тестовые аккаунты

Включите демонстрацию всех монетизационных механик в тестовом билде

Проверьте, что приложение не крашится и работает корректно на всех заявленных устройствах

После публикации важно регулярно мониторить производительность вашей игры и отзывы пользователей. Будьте готовы оперативно выпускать обновления для исправления обнаруженных проблем и добавления запрашиваемого контента.

Вы прошли весь путь от настройки проекта Unity до публикации в ведущих магазинах приложений. Этот процесс может казаться сложным при первом релизе, но с каждым новым проектом вы будете отлаживать свой пайплайн, делая его более эффективным. Помните: качественная подготовка к публикации так же важна, как и сама разработка игры. Инвестируйте время в тестирование, оптимизацию и маркетинговые материалы — это окупится повышенной видимостью вашего проекта и лучшими отзывами пользователей. И главное — не останавливайтесь: каждый релиз — это новый урок и шаг к мастерству в мире игровой разработки.

