Godot Engine: переход от 2D к 3D играм – основы, примеры, советы

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, желающие перейти от 2D к 3D

Студенты и профессионалы в области графического дизайна и анимации

Люди, интересующиеся использованием Godot Engine для создания игр и 3D приложений Переход от создания 2D к 3D играм в Godot ощущается как шаг в новое измерение — буквально! Многие начинающие разработчики избегают 3D из-за кажущейся сложности, но правда в том, что Godot Engine делает этот переход максимально плавным. Если вы уже освоили базовые концепции 2D, вы готовы к следующему шагу. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания вашей первой полноценной 3D сцены — от настройки проекта до программирования объектов. 🚀

Основы 3D разработки в Godot Engine

Перед погружением в трехмерную разработку важно понять ключевые различия между 2D и 3D в Godot. В отличие от плоского мира 2D, трехмерное пространство добавляет ось Z, что меняет принципы работы с объектами, камерой и физикой.

Godot 4.0 и выше предлагает мощные инструменты для 3D-разработки, включая улучшенный рендеринг, физический движок и поддержку различных форматов 3D-моделей. Ключевые компоненты, с которыми вам предстоит работать:

Spatial/Node3D — базовый класс для всех 3D объектов

MeshInstance3D — компонент для отображения 3D моделей

Camera3D — компонент для настройки точки обзора

DirectionalLight3D, SpotLight3D — различные типы освещения

RigidBody3D, StaticBody3D — физические тела для симуляции

Координатная система в Godot следует правилу правой руки: X указывает вправо, Y — вверх, а Z — к зрителю (из экрана). Понимание этой концепции критично для правильного позиционирования объектов.

Александр Петров, технический директор игровой студии Когда я впервые открыл 3D проект в Godot, я почувствовал себя потерянным. После двух лет разработки 2D-игр все инструменты выглядели знакомыми, но работали совершенно иначе. Моей ошибкой было желание перескочить сразу к сложным системам, пропустив базовые концепции. Поворотным моментом стало возвращение к основам: я создал простую сцену с кубом, настроил камеру и добавил базовое освещение. Каждый день я добавлял по одному новому элементу — сначала научился перемещать объекты в 3D пространстве, затем освоил импорт моделей, потом разобрался с материалами и текстурами. Через месяц такого пошагового обучения я уже мог создавать полноценные 3D прототипы не сложнее, чем в 2D.

Важно понимать разницу между различными типами 3D ресурсов:

Тип ресурса Описание Применение Mesh (сетка) Структура вершин, рёбер и граней Базовая геометрия объектов Material (материал) Визуальные свойства поверхности Определение внешнего вида объектов Texture (текстура) 2D изображение для материалов Детализация поверхностей Skeleton (скелет) Иерархия костей для анимации Анимация персонажей и объектов

Настройка рабочего пространства для создания 3D игры

Создание 3D-проекта в Godot начинается с правильной настройки рабочего пространства. Этот этап закладывает основу для комфортной работы и помогает избежать проблем на поздних стадиях разработки.

Для начала создайте новый проект в Godot:

Запустите Godot Engine Нажмите "Новый проект" в менеджере проектов Укажите имя проекта и путь для сохранения В разделе "Renderer" выберите "Forward+" или "Mobile" в зависимости от требований вашего проекта Нажмите "Создать и редактировать"

После создания проекта важно настроить макет редактора для 3D-разработки. Godot предлагает гибкую систему настройки интерфейса. В верхнем правом углу 3D-вьюпорта вы найдёте кнопки для переключения между различными режимами отображения: сетка, текстуры, освещение и т.д.

Для удобной навигации в 3D-пространстве используйте следующие комбинации клавиш:

Средняя кнопка мыши (удерживание) + движение — вращение камеры

Shift + средняя кнопка мыши + движение — перемещение камеры

Колесо мыши — приближение/удаление

Q — выбор инструмента перемещения

W — выбор инструмента поворота

E — выбор инструмента масштабирования

Z — переключение между локальными и глобальными координатами

Перед началом работы создайте правильную структуру проекта с помощью системы папок:

models/ — для хранения 3D моделей

textures/ — для текстур и материалов

scenes/ — для сцен и уровней

scripts/ — для GDScript файлов

sounds/ — для аудиофайлов

Теперь создадим базовую 3D сцену:

Перейдите в меню Scene → New Scene Выберите Node3D как корневой узел Переименуйте его в "Main" Сохраните сцену в папку scenes/ (например, main.tscn)

Далее добавим основные элементы 3D сцены:

Правый клик на узле Main → Add Child Node Добавьте Camera3D, переименуйте в "MainCamera" Добавьте DirectionalLight3D для общего освещения Добавьте WorldEnvironment для настройки окружения

Для WorldEnvironment необходимо создать окружение:

В инспекторе WorldEnvironment нажмите "Empty" рядом с Environment Выберите "New Environment" Настройте базовые параметры: включите SSAO, активируйте тени, настройте туман если необходимо

Базовые настройки рекомендуются для различных типов 3D проектов:

Тип проекта Рекомендуемый рендерер Настройки окружения Мобильная игра Mobile Без SSAO, упрощенные тени ПК/Консоль (средние требования) Forward+ SSAO medium, тени средней четкости Высококачественный проект Forward+ SSAO high, высокая четкость теней, bloom VR проект Mobile (для производительности) Минимальные эффекты, оптимизация для FPS

Импорт и размещение 3D моделей на сцене Godot

Импорт 3D моделей — один из ключевых аспектов создания трехмерной игры. Godot поддерживает различные форматы 3D моделей, но рекомендуется использовать универсальный формат glTF (.gltf или .glb), который сохраняет материалы, текстуры, анимации и другие данные. Также поддерживаются форматы .obj, .fbx и .dae (Collada).

Процесс импорта 3D модели выглядит следующим образом:

Создайте или скачайте 3D модель (можно использовать ресурсы с Sketchfab, Turbosquid или OpenGameArt) Поместите файл модели в папку models/ вашего проекта Godot автоматически импортирует модель при обнаружении файла При необходимости настройте параметры импорта, щелкнув на модели и используя вкладку "Import" в инспекторе

После импорта модели её необходимо разместить на сцене:

В FileSystem найдите вашу модель (она должна иметь расширение .mesh или .glb) Перетащите модель в 3D-вьюпорт или на узел в дереве сцены Godot создаст новый узел MeshInstance3D с вашей моделью Используя инструменты трансформации (Q, W, E), позиционируйте модель в сцене

Важные настройки импорта для 3D моделей:

Scale — масштаб модели (Godot использует метры как единицы измерения)

Generate Tangents — включите для корректного освещения нормал-маппинга

Light Baking — настройки запекания освещения

Animation — настройки импорта анимаций

Мария Соколова, 3D художник игровых проектов Я работала над небольшой инди-игрой, и мы столкнулись с серьезной проблемой — все импортированные модели выглядели либо гигантскими, либо микроскопическими. Никакие манипуляции с масштабированием в редакторе не помогали: объекты либо искажались, либо физика работала некорректно. Решение оказалось простым, но неочевидным: мы не учли, что Godot по умолчанию считает, что 1 единица соответствует 1 метру. Наши модели были созданы с совершенно другим масштабом. После настройки параметра Scale в настройках импорта всех моделей (мы использовали коэффициент 0.01 для моделей из Blender), все встало на свои места. Этот опыт научил нас с самого начала проекта определять масштаб мира и придерживаться его во всех моделях.

После размещения модели часто требуется настроить её материалы и текстуры. Если модель импортирована с материалами, они автоматически создаются в папке импорта. Для редактирования материала:

Выберите узел MeshInstance3D с вашей моделью В инспекторе найдите раздел "Surface Material Override" Нажмите на текущий материал для его редактирования или создайте новый

Для создания простых коллизий для вашей модели:

Выберите узел MeshInstance3D Правый клик → Create Static Body Godot автоматически создаст StaticBody3D с коллизионной формой, основанной на вашей модели При необходимости выберите более простую форму коллизии для оптимизации производительности

Для управления несколькими 3D моделями удобно использовать группировку:

Выберите несколько узлов, удерживая Shift Правый клик → Group Selected Nodes Введите имя для нового узла Node3D, который будет содержать выбранные модели

Освещение и камеры: создание реалистичной 3D среды

Освещение играет ключевую роль в создании атмосферы и реализма в 3D сцене. Godot предлагает несколько типов источников света, каждый со своими особенностями применения. 🌟

Основные типы освещения в Godot:

DirectionalLight3D — имитирует отдаленный источник света, как солнце

OmniLight3D — излучает свет во всех направлениях из точки (лампочки, факелы)

SpotLight3D — направленный конический луч света (фонарики, прожекторы)

ReflectionProbe — не является источником света, но помогает создавать реалистичные отражения

Для настройки базового освещения сцены:

Добавьте DirectionalLight3D как дочерний узел к корню сцены Настройте его положение и поворот (обычно под углом сверху) В инспекторе настройте параметры: Color — цвет света

Energy — интенсивность (обычно 1.0-2.0 для дневного света)

Shadow — включите и настройте параметры теней

Для создания более сложного освещения добавьте вторичные источники света:

Добавьте OmniLight3D для локального освещения объектов Используйте SpotLight3D для акцентного освещения важных элементов Настройте параметры Range для контроля дистанции освещения

Сравнение настроек источников света для различных сценариев:

Сценарий Тип света Настройки Солнечный день DirectionalLight3D Color: светло-желтый, Energy: 1.5-2.0, Shadows: включены Ночь/Луна DirectionalLight3D Color: синеватый, Energy: 0.2-0.5, Shadows: мягкие Факел/Костер OmniLight3D Color: оранжевый, Energy: 3-5, Range: 10-20, Attenuation: 1.5 Фонарик SpotLight3D Color: желтоватый, Angle: 30-45°, Range: 15-30, Attenuation: 2.0

Для управления восприятием сцены критично правильно настроить камеру. Camera3D в Godot предоставляет множество параметров для создания желаемого визуального эффекта:

Добавьте Camera3D как дочерний узел к корню сцены Позиционируйте камеру в желаемую точку обзора Настройте основные параметры: Fov (Field of View) — угол обзора (обычно 70-90 градусов)

Near/Far — ближняя/дальняя плоскости отсечения

Current — включите, чтобы сделать эту камеру активной

Для более динамичной игры вам может понадобиться настроить перемещение камеры. Простой скрипт для камеры от третьего лица:

gdscript Скопировать код extends Camera3D @export var target: Node3D # Цель для слежения @export var distance = 5.0 # Расстояние до цели @export var height = 2.0 # Высота над целью @export var smoothness = 0.1 # Плавность движения func _physics_process(delta): if target: var target_pos = target.global_transform.origin var camera_pos = target_pos + Vector3(0, height, distance) global_transform.origin = global_transform.origin.lerp(camera_pos, smoothness) look_at(target_pos, Vector3.UP)

Для улучшения визуального качества сцены настройте постобработку через WorldEnvironment:

Выберите узел WorldEnvironment В настройках Environment включите следующие эффекты: SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) — для реалистичных теней в углах

Glow/Bloom — для свечения ярких объектов

Adjustment — для тонкой настройки цветов и контраста

Для реалистичного неба используйте Sky в настройках WorldEnvironment:

В разделе Background выберите Sky Нажмите New ProceduralSky Настройте цвет неба, солнца, горизонта и земли

Скрипты управления объектами в трехмерном мире Godot

Создание интерактивных 3D объектов требует программирования их поведения с помощью скриптов. В Godot для этого используется язык GDScript, обладающий простым синтаксисом и глубокой интеграцией с движком. 🎮

Начнем с создания базового скрипта для управляемого игроком персонажа:

Создайте новую сцену с Node3D в качестве корневого узла Добавьте узел CharacterBody3D и назовите его "Player" Добавьте CollisionShape3D как дочерний узел для Player Создайте простую коллизию (например, CapsuleShape3D) Добавьте MeshInstance3D с соответствующей моделью персонажа Правой кнопкой мыши кликните на узел Player и выберите "Attach Script"

Базовый скрипт для перемещения персонажа в 3D мире:

gdscript Скопировать код extends CharacterBody3D @export var speed = 5.0 @export var jump_strength = 10.0 @export var gravity = 20.0 @export var mouse_sensitivity = 0.002 var camera_angle = 0.0 func _ready(): # Захватываем мышь для управления камерой Input.set_mouse_mode(Input.MOUSE_MODE_CAPTURED) # Создаем камеру если её еще нет if !has_node("Camera3D"): var camera = Camera3D.new() add_child(camera) camera.position = Vector3(0, 1.5, 0) # На уровне глаз func _input(event): # Вращение камеры мышью if event is InputEventMouseMotion: rotate_y(-event.relative.x * mouse_sensitivity) var camera = $Camera3D camera_angle = clamp(camera_angle – event.relative.y * mouse_sensitivity, -1.2, 1.2) camera.rotation.x = camera_angle func _physics_process(delta): # Обработка гравитации if not is_on_floor(): velocity.y -= gravity * delta # Обработка прыжка if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor(): velocity.y = jump_strength # Получаем входные данные для движения var input_dir = Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_forward", "move_back") var direction = (transform.basis * Vector3(input_dir.x, 0, input_dir.y)).normalized() # Применяем горизонтальное движение if direction: velocity.x = direction.x * speed velocity.z = direction.z * speed else: velocity.x = 0.0 velocity.z = 0.0 # Перемещаем персонажа move_and_slide()

Для работы скрипта необходимо настроить систему ввода в Project → Project Settings → Input Map:

move_forward — W

move_back — S

move_left — A

move_right — D

jump — Space

Для взаимодействия с объектами в 3D пространстве можно использовать лучи (raycast). Добавим функцию взаимодействия с объектами к нашему персонажу:

gdscript Скопировать код func _process(delta): if Input.is_action_just_pressed("interact"): interact() func interact(): var camera = $Camera3D var ray_length = 3.0 var from = camera.global_transform.origin var to = from + camera.global_transform.basis.z * -ray_length var space_state = get_world_3d().direct_space_state var query = PhysicsRayQueryParameters3D.create(from, to) var result = space_state.intersect_ray(query) if result: if result.collider.has_method("on_interact"): result.collider.on_interact()

Теперь создадим интерактивный объект, с которым можно взаимодействовать:

Создайте новую сцену с StaticBody3D в качестве корневого узла Добавьте MeshInstance3D с моделью (например, куб) Добавьте CollisionShape3D с соответствующей формой Прикрепите следующий скрипт:

gdscript Скопировать код extends StaticBody3D var can_interact = true var is_active = false func _ready(): # Начальное визуальное состояние update_appearance() func on_interact(): if can_interact: is_active = !is_active print("Объект активирован: ", is_active) update_appearance() # Здесь может быть код для запуска событий, # анимаций или изменения игрового состояния func update_appearance(): # Меняем материал в зависимости от состояния var material = StandardMaterial3D.new() if is_active: material.albedo_color = Color(0.0, 1.0, 0.0) # Зеленый else: material.albedo_color = Color(1.0, 0.0, 0.0) # Красный $MeshInstance3D.material_override = material

Для управления сложной анимацией 3D моделей используйте AnimationPlayer:

Импортируйте модель с анимациями Выберите узел MeshInstance3D В нижней панели редактора откройте вкладку Animation Создайте новую анимацию или используйте импортированные Управляйте анимациями через скрипт:

gdscript Скопировать код func play_animation(anim_name): if $AnimationPlayer.has_animation(anim_name): $AnimationPlayer.play(anim_name)

Для создания системы физики и коллизий в 3D мире:

RigidBody3D — для объектов с полной физической симуляцией

StaticBody3D — для неподвижных объектов, с которыми сталкиваются другие

CharacterBody3D — для управляемых персонажей с ручной физикой

Area3D — для обнаружения объектов, вошедших в определенную зону

Пример скрипта для создания подбираемого предмета с использованием Area3D:

gdscript Скопировать код extends Area3D @export var item_name = "Ключ" @export var item_value = 1 func _ready(): connect("body_entered", _on_body_entered) func _on_body_entered(body): if body.is_in_group("player"): print("Игрок подобрал: ", item_name) if body.has_method("add_item"): body.add_item(item_name, item_value) queue_free() # Удаляем предмет из сцены

Работа с 3D в Godot открывает удивительные возможности для ваших игровых проектов. Начав с простых сцен и постепенно добавляя сложности, вы можете создать впечатляющие 3D миры без необходимости в дорогостоящих инструментах или больших командах разработчиков. Помните, что ключом к успеху является постоянная практика и изучение новых техник. Самые сложные проекты начинаются с одного куба и одного источника света — все остальное приходит с опытом и терпением. Теперь у вас есть все необходимые знания для первых шагов в мир 3D разработки в Godot. Пришло время воплотить ваши идеи в трехмерную реальность!

