GDevelop: создание 2D игр без кода – от установки до публикации

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр без опыта программирования

Творческие люди, заинтересованные в создании игр

Студенты и преподаватели в области гейм-дизайна и графического дизайна Мечтали создать собственную игру, но пугали сложные языки программирования и тонны кода? GDevelop — ваш ключ к миру геймдева без этих барьеров! Этот мощный движок позволяет воплотить игровые идеи буквально за несколько часов, используя интуитивную визуальную логику вместо кодирования. Давайте вместе пройдем путь от установки программы до запуска вашей первой 2D-игры, которую вы сможете показать друзьям или даже опубликовать в интернете! 🎮

Что такое GDevelop: знакомство с платформой без кода

GDevelop — это бесплатный, открытый и кроссплатформенный движок для создания 2D-игр, разработанный специально для тех, кто хочет сосредоточиться на творческой составляющей, а не на программировании. В основе платформы лежит система событий (Events), которая заменяет традиционный код визуальными блоками логики.

Главное преимущество GDevelop — доступность. Вы можете создавать игры без единой строчки кода, используя только визуальный редактор и систему событий. Это делает платформу идеальной отправной точкой для новичков и людей творческих профессий.

Александр Петров, преподаватель гейм-дизайна

Когда я начал знакомиться с разработкой игр, первые попытки работы с Unity и Unreal Engine закончились разочарованием — слишком крутая кривая обучения! Затем я открыл для себя GDevelop и создал простую аркаду за выходные. Мои студенты теперь начинают именно с GDevelop, потому что это позволяет им быстро увидеть результаты своей работы и не застревать на технических деталях. Один из моих учеников, художник без опыта программирования, за месяц создал полноценную 2D-игру и выложил ее на itch.io, где она собрала свою первую тысячу загрузок.

Ключевые особенности GDevelop:

Система событий — визуальное программирование с использованием условий и действий

— визуальное программирование с использованием условий и действий Кроссплатформенность — экспорт игр для Windows, macOS, Linux, Android, iOS и веб-браузеров

— экспорт игр для Windows, macOS, Linux, Android, iOS и веб-браузеров Встроенная физика — реалистичное поведение объектов без сложных настроек

— реалистичное поведение объектов без сложных настроек Поддержка тайловых карт — удобное создание уровней с использованием плиток

— удобное создание уровней с использованием плиток Обширная библиотека поведений — готовые решения для платформеров, топдаун-игр и других жанров

— готовые решения для платформеров, топдаун-игр и других жанров Обширное сообщество — множество обучающих материалов и возможность получить помощь

Функционал GDevelop Традиционные движки Кривая обучения Пологая (результаты за часы) Крутая (недели/месяцы) Необходимость кодинга Нет Да Скорость прототипирования Высокая Средняя/Низкая Возможности кастомизации Средние Высокие Стоимость Бесплатно Часто платно/с роялти

GDevelop идеально подходит для создания аркад, платформеров, головоломок и многих других 2D-жанров. Несмотря на отсутствие необходимости в программировании, платформа достаточно гибкая для реализации сложных игровых механик. А если вы все-таки хотите использовать код, GDevelop поддерживает расширения на JavaScript. 🧩

Установка и настройка GDevelop для разработки 2D игр

Установка GDevelop — несложный процесс, доступный даже для тех, кто никогда не устанавливал игровые движки. Платформа работает на Windows, macOS и Linux, а также доступна в веб-версии, что дает максимальную гибкость в выборе рабочей среды.

Шаги для установки GDevelop:

Перейдите на официальный сайт gdevelop-app.com Нажмите кнопку "Download" в верхней части экрана Выберите версию для вашей операционной системы После загрузки запустите установщик и следуйте инструкциям на экране При первом запуске вам предложат создать аккаунт — это необязательно, но рекомендуется для сохранения проектов в облаке

Если у вас нет возможности установить программу, вы можете использовать веб-версию GDevelop, которая работает прямо в браузере без потери функциональности. Просто нажмите "Try Online" на главной странице сайта. 💻

После запуска GDevelop вас встретит стартовый экран с несколькими опциями. Для начала работы выберите "Create a new project" (Создать новый проект). Затем вам будет предложено выбрать шаблон или начать с пустого проекта.

Базовые настройки проекта:

Название и описание — задайте имя вашей первой игре

— задайте имя вашей первой игре Разрешение экрана — стандартное 800x600 подойдет для начала

— стандартное 800x600 подойдет для начала Режим отображения — лучше выбрать "Scale mode: Fit inside with aspect ratio preservation"

— лучше выбрать "Scale mode: Fit inside with aspect ratio preservation" Папка проекта — укажите, где будут храниться файлы игры

После создания проекта важно ознакомиться с интерфейсом GDevelop, который состоит из нескольких ключевых элементов:

Элемент интерфейса Функция Где находится Project Manager Управление сценами и ресурсами игры Левая панель Scene Editor Визуальное размещение объектов на уровне Центральная часть Properties Panel Настройка свойств выбранных объектов Правая панель Events Editor Создание игровой логики без кода Вкладка рядом с Scene Editor Preview Button Быстрый запуск игры для тестирования Верхняя панель инструментов

Перед началом работы рекомендую настроить автосохранение, чтобы избежать потери прогресса. Для этого откройте меню File → Preferences и установите интервал автосохранения, например, на 5 минут. Также полезно включить опцию "Show grid" в Scene Editor, чтобы точнее позиционировать объекты. 🔧

Первая игра на GDevelop: создаем платформер за час

Давайте создадим простой платформер с главным героем, который может прыгать по платформам и собирать монеты. Этот проект продемонстрирует основные возможности GDevelop и заложит фундамент для ваших будущих игр. 🕹️

Шаг 1: Создание персонажа и платформ

В Project Manager создайте новую сцену (правый клик → Add a new scene) В Scene Editor нажмите "Add a new object" и выберите Sprite Загрузите изображение для персонажа или выберите из встроенной библиотеки ассетов Аналогично создайте объект для платформы Разместите несколько платформ на уровне, используя инструмент копирования (Ctrl+C, Ctrl+V) Разместите персонажа в верхней части первой платформы

Шаг 2: Добавление физики и управления персонажем

Выберите объект персонажа и в Properties Panel добавьте поведение "Platform character" Настройте параметры: скорость ходьбы (около 200), высоту прыжка (около 600) Для всех платформ добавьте поведение "Platform" — это сделает их твердыми для персонажа Перейдите в Events Editor и создайте новое событие (кнопка "Add a new empty event") Добавьте условие: "Keyboard → Key pressed" и выберите стрелки влево/вправо Добавьте действие: "Player → Simulate left/right key press" для соответствующих стрелок Создайте аналогичное событие для прыжка с клавишей пробел

Мария Соколова, разработчик обучающих игр

Я долго откладывала создание своей первой игры, считая, что без знания программирования это невозможно. Затем коллега посоветовал GDevelop. Я скептически отнеслась к идее "игры без кода", но решила попробовать. К моему удивлению, за три часа вечером я создала простой платформер с персонажем, собирающим книги. Самым сложным оказалось не техническая часть, а преодоление собственных сомнений. Через месяц я уже использовала эту игру на своих уроках английского языка для детей — персонаж собирал слова, а ученики составляли из них предложения. Дети были в восторге, а я поняла, что программирование — не единственный путь в геймдев.

Шаг 3: Добавление монет и счета

Создайте новый объект Sprite для монеты Разместите несколько монет по уровню Создайте объект Text для отображения счета в верхнем углу экрана В Events Editor создайте событие для подсчета собранных монет: Условие: "Collision → Object 1 [Player] is in collision with Object 2 [Coin]"

Действия:

"Coin → Delete object" (удалить монету при столкновении)

"Score → Modify value of a scene variable" (увеличить переменную score на 1)

"Score text → Modify the text" (обновить текст счета: "Score: " + Variable(score))

Шаг 4: Добавление анимаций и улучшение игры

Выберите объект персонажа и перейдите во вкладку "Animations" в Properties Panel Добавьте несколько кадров для анимации ходьбы (если у вас есть соответствующие спрайты) Создайте событие для воспроизведения анимации: Условие: "Player → Is moving"

Действие: "Player → Change the animation (Укажите номер анимации ходьбы)" Добавьте звуковые эффекты: При прыжке персонажа

При сборе монет Создайте врага, который движется по платформе и может навредить игроку

Шаг 5: Тестирование и отладка

Нажмите кнопку Preview в верхней панели, чтобы запустить игру. Проверьте, работает ли все как задумано:

Персонаж должен двигаться по платформам и собирать монеты

Счет должен увеличиваться при сборе монет

Персонаж не должен проваливаться через платформы

Анимации должны воспроизводиться в нужные моменты

Если вы заметили проблемы, вернитесь в редактор и исправьте соответствующие события или настройки объектов. Вы только что создали свою первую 2D игру в GDevelop! 🎉

Управление физикой и коллизиями в ваших 2D проектах

Реалистичная физика — это то, что делает игры по-настоящему увлекательными. В GDevelop физика реализована через поведения объектов (behaviors) и не требует глубокого понимания физических формул или сложных настроек. 🧲

Основные типы физики в GDevelop:

Платформенная физика — идеальна для платформеров и основана на простых коллизиях

— идеальна для платформеров и основана на простых коллизиях Физика на основе Box2D — более реалистичная симуляция с гравитацией, трением, отскоками и т.д.

Для большинства проектов вы будете использовать один из этих типов. Рассмотрим, как работать с обоими вариантами.

Платформенная физика

Мы уже познакомились с этим типом в предыдущем разделе. Она идеально подходит для классических платформеров, где персонаж бегает по твердым поверхностям и прыгает.

Основные поведения платформенной физики:

Platform Character — применяется к персонажу и дает ему возможность ходить и прыгать

— применяется к персонажу и дает ему возможность ходить и прыгать Platform — делает объект твердым для персонажей, они могут стоять на нем

— делает объект твердым для персонажей, они могут стоять на нем Platform Behavior — позволяет создавать подвижные платформы, по которым может ходить персонаж

— позволяет создавать подвижные платформы, по которым может ходить персонаж Jumpthru Platform — платформа, через которую персонаж может прыгнуть снизу, но остается на ней, если приземляется сверху

— платформа, через которую персонаж может прыгнуть снизу, но остается на ней, если приземляется сверху Ladder — позволяет персонажу взбираться по объекту (лестницы, веревки и т.п.)

Настройка коллизий для платформенной физики осуществляется автоматически — объекты с поведением Platform взаимодействуют с объектами, имеющими поведение Platform Character. Вы можете настроить точность коллизий, используя Collision masks (маски столкновений) в свойствах спрайтов.

Физика Box2D

Когда вам нужна более реалистичная физика (например, для игр в жанре Angry Birds, физических головоломок или симуляторов), используйте Box2D Physics.

Основные поведения Box2D:

Physics 2.0 — главное поведение, которое добавляет объекту физические свойства (массу, трение, упругость)

— главное поведение, которое добавляет объекту физические свойства (массу, трение, упругость) Physics 2.0 Automatism — позволяет создавать соединения между физическими объектами (пружины, шарниры и т.д.)

При работе с Box2D важно правильно настроить параметры для каждого объекта:

Выберите объект и добавьте поведение "Physics 2.0" Настройте тип тела: Dynamic — полноценный физический объект, на который воздействует гравитация

— полноценный физический объект, на который воздействует гравитация Static — неподвижный объект (земля, стены и т.д.)

— неподвижный объект (земля, стены и т.д.) Kinematic — объект, движущийся по заданной траектории, но влияющий на другие объекты Настройте форму коллизии: Box (прямоугольник)

Circle (круг)

Polygon (многоугольник)

Edge (линия/край) Задайте физические свойства: Масса — влияет на то, как объект реагирует на столкновения

Трение — определяет, насколько объект скользит

Упругость — определяет, насколько объект отскакивает

Bullet — для быстродвижущихся объектов, чтобы избежать проскакивания через другие объекты

Fixed rotation — запрещает объекту вращаться

Частые ошибки при работе с физикой и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Персонаж проваливается через платформы Неправильная настройка коллизий Проверьте, что у платформ есть поведение Platform Персонаж застревает в углах Слишком точная маска коллизий Упростите маску коллизий, используя прямоугольник Физические объекты "дрожат" Конфликты в настройках Box2D Увеличьте значение "Iterations" в настройках сцены Объекты проходят друг сквозь друга Высокая скорость или неправильные коллизии Включите опцию "Bullet" для быстрых объектов Объекты улетают с экрана Слишком сильная физическая реакция Уменьшите значения импульсов в событиях

Для создания сложных физических взаимодействий используйте комбинацию событий и физических поведений. Например, для создания катапульты используйте шарнир (Physics 2.0 Joint) и событие, применяющее импульс при нажатии кнопки.

Помните, что чем больше физических объектов в вашей игре, тем выше нагрузка на процессор. Старайтесь оптимизировать игру, удаляя ненужные объекты и используя физику только там, где это действительно необходимо. 📊

Публикация игры: экспорт проекта на разные платформы

После создания игры наступает волнующий момент — поделиться своим творением с миром! GDevelop предлагает множество вариантов экспорта, позволяющих опубликовать вашу игру практически на любой платформе без дополнительных знаний о процессе сборки. 🌐

Основные варианты экспорта:

Web (HTML5) — публикация в браузере, самый простой и доступный вариант Windows, macOS, Linux — нативные приложения для настольных ОС Android — публикация в Google Play Store iOS — публикация в App Store (требуется дополнительная настройка) Facebook Instant Games — игры для социальных платформ

Рассмотрим процесс экспорта для каждой из основных платформ:

Экспорт для Web (HTML5)

В меню GDevelop выберите File → Export Выберите "Web (HTML5)" Нажмите "Export as self-contained HTML5 game" Выберите папку для экспорта файлов После экспорта вы получите папку с файлами HTML, CSS и JavaScript Эти файлы можно загрузить на любой хостинг или платформы для игр, такие как itch.io или Game Jolt

Для публикации на itch.io:

Создайте аккаунт на itch.io Нажмите "Upload new project" Заполните информацию о игре (название, описание, жанр, теги) В разделе "Kind of project" выберите "HTML" Загрузите ZIP-архив с экспортированными файлами игры Нажмите "Save & view page" для публикации

Экспорт для настольных ОС (Windows, macOS, Linux)

В меню Export выберите соответствующую платформу GDevelop использует Electron для создания настольных приложений Укажите дополнительные параметры: Иконки приложения

Информацию о разработчике

Настройки окна (фиксированный размер или полноэкранный режим) Нажмите "Export" Процесс может занять несколько минут, в результате вы получите исполняемый файл (.exe для Windows, .app для macOS, бинарный файл для Linux)

Экспорт для Android

В меню Export выберите "Android" У вас есть два варианта: "One-click export with GDevelop" — самый простой способ, не требующий дополнительных инструментов

"Advanced export (Android Studio)" — для опытных пользователей, требует Android Studio При использовании One-click export: Заполните информацию о приложении (название, пакет, версия)

Загрузите иконки и сплэш-экраны

Нажмите "Export", сборка будет выполнена в облаке GDevelop

Загрузите готовый APK-файл

Для публикации в Google Play Store вам понадобится:

Аккаунт разработчика Google Play (стоимость регистрации — $25) Подписанный APK-файл или Android App Bundle Материалы для страницы приложения (скриншоты, описание, иконки) Заполнить формы о контенте и рейтинге приложения

Советы по оптимизации игры перед публикацией

Протестируйте игру на разных устройствах и браузерах

Оптимизируйте размер ассетов (сжатие изображений, оптимизация звуков)

Убедитесь, что игра корректно работает при разных разрешениях экрана

Добавьте экран загрузки для больших игр

Включите аналитику, чтобы отслеживать, как игроки взаимодействуют с вашей игрой

Реализуйте систему обратной связи для сбора отзывов

Помните, что каждая платформа имеет свои требования к публикации. Например, для публикации в App Store требуется аккаунт Apple Developer (стоимость — $99 в год) и соответствие строгим правилам проверки. Для крупных проектов рекомендуется изучить специфические требования каждой платформы заранее. 📱

Создание первой игры с GDevelop — лишь начало вашего пути в увлекательный мир геймдева. С каждым новым проектом вы будете открывать новые возможности платформы и совершенствовать свои навыки. Помните, что самые успешные разработчики игр — это не обязательно лучшие программисты, а те, кто умеет воплощать увлекательные идеи и создавать незабываемый игровой опыт. Не бойтесь экспериментировать, делиться своими проектами в сообществе и, самое главное, получать удовольствие от творческого процесса. Ваша следующая игра может стать тем хитом, который покорит сердца игроков по всему миру! 🎮

