Графическое программирование Windows Forms: техники рисования фигур

public class FancyProgressBar : Control { private int _value = 50; private int _maximum = 100; public int Value { get { return _value; } set { _value = Math.Max(0, Math.Min(value, _maximum)); Invalidate(); } } public int Maximum { get { return _maximum; } set { _maximum = Math.Max(1, value); Value = _value; // Для пересчета в пределах нового максимума } } public FancyProgressBar() { this.SetStyle( ControlStyles.UserPaint | ControlStyles.AllPaintingInWmPaint | ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer | ControlStyles.ResizeRedraw, true); this.Height = 30; this.Width = 200; this.BackColor = Color.WhiteSmoke; } protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) { Graphics g = e.Graphics; g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias; // Фон using (GraphicsPath path = CreateRoundRectPath(0, 0, this.Width, this.Height, 5)) { g.FillPath(Brushes.WhiteSmoke, path); g.DrawPath(Pens.Gray, path); } // Прогресс float progressWidth = (float)_value / _maximum * this.Width; if (progressWidth > 0) { using (GraphicsPath progressPath = CreateRoundRectPath(0, 0, progressWidth, this.Height, 5)) { using (LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush( new Point(0, 0), new Point(0, this.Height), Color.RoyalBlue, Color.MediumSlateBlue)) { g.FillPath(brush, progressPath); } } } // Текст string progressText = $"{_value}%"; using (StringFormat sf = new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center }) { g.DrawString(progressText, this.Font, Brushes.DarkSlateBlue, new RectangleF(0, 0, this.Width, this.Height), sf); } } private GraphicsPath CreateRoundRectPath(float x, float y, float width, float height, float radius) { GraphicsPath path = new GraphicsPath(); if (radius <= 0) { path.AddRectangle(new RectangleF(x, y, width, height)); return path; } radius = Math.Min(radius, Math.Min(width, height) / 2); // Верхняя горизонтальная линия с закруглениями path.AddArc(x, y, radius * 2, radius * 2, 180, 90); path.AddArc(x + width – radius * 2, y, radius * 2, radius * 2, 270, 90); // Правая вертикальная линия path.AddLine(x + width, y + radius, x + width, y + height – radius); // Нижняя горизонтальная линия с закруглениями path.AddArc(x + width – radius * 2, y + height – radius * 2, radius * 2, radius * 2, 0, 90); path.AddArc(x, y + height – radius * 2, radius * 2, radius * 2, 90, 90); // Левая вертикальная линия path.AddLine(x, y + height – radius, x, y + radius); path.CloseFigure(); return path; } }