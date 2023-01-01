Как увеличить FPS в играх: 10 способов повысить производительность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Геймеры, стремящиеся улучшить производительность своих игр

Пользователи, интересующиеся оптимизацией компьютерных систем

Люди, рассматривающие возможность самостоятельного апгрейда аппаратного обеспечения Застрял в заикающемся слайд-шоу вместо эпичного сражения? Когда игра превращается в презентацию PowerPoint, причина обычно одна — недостаточный FPS. Низкая частота кадров не только раздражает, но и лишает главного — удовольствия от игрового процесса. К счастью, не всегда решение требует покупки новой видеокарты по цене почки. Существуют проверенные методы, позволяющие выжать максимум из имеющегося железа и вернуть плавность игрового процесса без разорения банковского счета. Рассмотрим 10 действительно работающих способов борьбы с низким FPS, которые я проверил на сотнях игровых систем. 🎮

Почему игры тормозят: основные причины низкого FPS

Прежде чем приступать к решению проблемы, необходимо точно определить причину низкого FPS. В большинстве случаев торможение игр вызвано одним из пяти факторов или их комбинацией. 🔍

Первый и самый очевидный фактор — недостаточная производительность оборудования. Современные игры становятся всё более требовательными к ресурсам, и даже система, которая ещё год назад справлялась с новинками, может оказаться недостаточно мощной для свежих релизов.

Второй распространённый виновник — неоптимизированные драйверы видеокарты. Устаревшие или неправильно установленные драйверы могут существенно снизить производительность даже мощного оборудования.

Третья причина — фоновые процессы и программы, потребляющие системные ресурсы. Антивирусы, торренты, облачные синхронизаторы и другие приложения могут конкурировать с игрой за ресурсы процессора и оперативной памяти.

Четвёртый фактор — перегрев комплектующих. При высоких температурах современные процессоры и видеокарты автоматически снижают частоту работы (троттлинг), что напрямую влияет на производительность в играх.

Пятая причина — фрагментация данных и захламлённость системы. Со временем на компьютере накапливается цифровой мусор, который может заметно снизить общую отзывчивость системы.

Алексей Карпов, технический консультант по игровым системам Недавно ко мне обратился клиент с мощным на первый взгляд ноутбуком — Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта RTX 3060. Несмотря на такие характеристики, в Cyberpunk 2077 он получал жалкие 15-20 FPS. После диагностики выяснилось, что система работает исключительно на интегрированной графике, полностью игнорируя мощный дискретный GPU. Причина оказалась банальной — устаревшие драйверы NVIDIA, которые не обновлялись более года. После установки актуальной версии и настройки панели управления NVIDIA производительность взлетела до стабильных 60+ FPS на высоких настройках. Этот случай отлично иллюстрирует, как даже мощное оборудование может быть ограничено программными факторами.

Для точной диагностики причины низкой производительности рекомендую использовать специализированные утилиты мониторинга, такие как MSI Afterburner с RivaTuner Statistics Server. Эти программы позволяют отслеживать загрузку процессора, видеокарты, объем используемой памяти и температуры компонентов в режиме реального времени, непосредственно во время игры. 📊

Симптом Вероятная причина Метод диагностики Низкий FPS во всех играх, независимо от требований Общие системные проблемы или серьезные ограничения железа Проверка загрузки ЦП/ГПУ/ОЗУ во время игры Падение FPS через 15-20 минут игры Термические проблемы (перегрев) Мониторинг температуры компонентов Нестабильный FPS (резкие скачки) Фоновые процессы или проблемы с накопителем Диспетчер задач, проверка состояния диска Низкий FPS только в новейших играх Устаревшее оборудование или драйверы Сравнение системных требований, проверка драйверов Внезапное падение производительности после обновления Конфликт драйверов или настроек Откат обновлений, проверка журнала Windows

Оптимизация системных настроек для стабильного FPS

После выявления причин низкого FPS следует переходить к оптимизации системы. Начнём с наиболее эффективных настроек Windows, позволяющих высвободить ресурсы для игр без финансовых вложений. 🖥️

Первый шаг — активация игрового режима Windows 10/11. Эта функция перенаправляет ресурсы с фоновых процессов на активную игру:

Откройте Параметры → Игры → Игровой режим Переведите переключатель в положение "Вкл"

Второй важный аспект — план электропитания. Для настольных компьютеров оптимальным выбором является "Высокая производительность", который максимизирует производительность за счет энергоэффективности:

Откройте Панель управления → Электропитание Выберите "Высокая производительность" (если отсутствует, нажмите "Показать дополнительные планы") Для более тонкой настройки нажмите "Настройка плана электропитания" и установите минимальную производительность процессора на 100%

Третий шаг — отключение визуальных эффектов Windows, потребляющих ресурсы:

Нажмите Win+R, введите "sysdm.cpl" и нажмите Enter Перейдите на вкладку "Дополнительно" → "Быстродействие" → "Параметры" Выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие" или вручную отключите ненужные эффекты

Четвертый метод — оптимизация виртуальной памяти:

В том же окне "Быстродействие" нажмите "Дополнительно" → "Изменить" Снимите галочку "Автоматически выбирать объем файла подкачки" Выберите системный диск и установите начальный и максимальный размер равным 1.5x от объема физической оперативной памяти

Пятый шаг — очистка автозагрузки от ненужных программ:

Нажмите Ctrl+Shift+Esc для вызова Диспетчера задач Перейдите на вкладку "Автозагрузка" Отключите все ненужные для игр программы (облачные сервисы, синхронизаторы, программы обновления и т.д.)

Максим Воронцов, системный оптимизатор На прошлой неделе работал с игровым ПК средней мощности, который страдал от неожиданных фризов и падений FPS в Counter-Strike 2. Конфигурация — Ryzen 5 3600, 16 ГБ DDR4 и GTX 1660 Super — должна была обеспечивать стабильные 200+ FPS, но счетчик часто проседал до 40-50 кадров в секунду. Детальный анализ выявил, что проблема крылась в настройках Windows. После запуска игры CPU регулярно загружался на 100% сторонними процессами. Мы провели полную оптимизацию системы: перенастроили план электропитания, установили приоритеты для игровых процессов, отключили фоновые службы и переместили файл подкачки на SSD. Результат превзошел ожидания — не только стабильные 250+ FPS в CS2, но и заметное улучшение отклика системы в целом. Для владельца ПК это стало настоящим откровением — он уже планировал тратиться на апгрейд, но обошелся бесплатной оптимизацией.

Для максимального эффекта рекомендую также выполнить дефрагментацию жесткого диска (только для HDD, не для SSD!) и регулярно очищать временные файлы с помощью встроенного инструмента "Очистка диска". Это особенно важно для систем с небольшим количеством свободного пространства на системном диске. 🧹

Отдельное внимание стоит уделить настройкам Xbox Game Bar и DVR в Windows 10/11. Эти функции, особенно запись игрового процесса в фоновом режиме, могут существенно снижать производительность:

Откройте Параметры → Игры → Xbox Game Bar → Отключите Там же отключите "Запись игрового процесса в фоновом режиме"

Драйверы и программное обеспечение: путь к плавности игр

Программное обеспечение играет критическую роль в производительности игровой системы. Правильно настроенные драйверы и специализированное ПО способны значительно повысить FPS даже на устаревшем оборудовании. 🚀

Первый и самый важный шаг — обновление драйверов видеокарты. Производители регулярно выпускают оптимизированные драйверы для новых игр, которые могут дать прирост до 15-20% FPS без изменения железа:

Для NVIDIA: посетите официальный сайт и используйте GeForce Experience для автоматического обновления Для AMD: используйте AMD Radeon Software или официальный сайт Для Intel: посетите центр загрузок Intel для дискретных и интегрированных GPU

При установке драйверов рекомендую выбирать "Чистую установку" или использовать специальное ПО типа DDU (Display Driver Uninstaller) для полного удаления предыдущей версии перед установкой новой. Это предотвращает возможные конфликты и артефакты.

Второй шаг — настройка панели управления видеокарты для максимальной производительности:

Для NVIDIA:

Откройте Панель управления NVIDIA

В разделе "Управление параметрами 3D" выберите "Настроить параметры 3D с расширенным просмотром"

Установите "Режим управления питанием" на "Предпочтительный режим — Максимальная производительность"

Отключите вертикальную синхронизацию или установите "Адаптивный режим"

Установите "Предварительно подготовленные кадры" на "1" для соревновательных игр или "2-3" для одиночных игр

Для AMD:

Откройте AMD Radeon Software

Перейдите в "Производительность" → "Настройки"

Установите режим питания на "Производительность"

Отключите ограничение кадров и включите Radeon Anti-Lag для снижения задержки ввода

Третий важный аспект — использование программ оптимизации системы. Но будьте осторожны: не все "оптимизаторы" одинаково полезны. Рекомендую проверенные решения:

Process Lasso — для интеллектуального управления приоритетами процессов и оптимизации работы многоядерных процессоров Wise Game Booster — для временного отключения ненужных служб и процессов на время игры MSI Afterburner — не только для мониторинга, но и для безопасного разгона видеокарты

Четвертый метод — обновление DirectX, Visual C++ Redistributables и .NET Framework до последних версий. Эти компоненты критически важны для корректной работы игр:

DirectX обновляется через Windows Update или с сайта Microsoft Пакеты Visual C++ можно загрузить с официального сайта Microsoft .NET Framework также доступен через Windows Update

Пятый шаг — оптимизация браузеров и фоновых приложений. Даже свёрнутый браузер может потреблять значительные ресурсы:

Закрывайте все ненужные вкладки перед запуском игры

Используйте расширения для приостановки неактивных вкладок (как The Great Suspender для Chrome)

Отключите автообновления и фоновую синхронизацию в приложениях

Тип драйвера/ПО Потенциальный прирост FPS Сложность настройки Риск нестабильности Драйверы GPU (стандартные) 5-15% Низкая Минимальный Драйверы GPU (бета-версии) 10-20% Низкая Средний Process Lasso 3-8% Средняя Низкий Game Boosters 2-5% Низкая Низкий Разгон через ПО 10-25% Высокая Высокий

Аппаратные решения: когда нужен апгрейд для лучшего FPS

Программная оптимизация имеет свои пределы. Когда все возможности настройки исчерпаны, приходит время рассмотреть аппаратные улучшения. Однако аппаратный апгрейд не обязательно должен разорять — существуют бюджетные решения, дающие ощутимый прирост производительности. 💻

Первый и самый эффективный апгрейд для большинства устаревших систем — установка SSD-накопителя в качестве системного диска. Твердотельный накопитель не только ускоряет загрузку игр и уровней, но и заметно снижает "подтормаживания" в играх с открытым миром, где постоянно подгружаются новые ресурсы:

SATA SSD (от 2500 рублей за 240 ГБ) — бюджетный вариант, дающий заметное улучшение

NVMe SSD (от 3500 рублей за 256 ГБ) — для максимальной скорости, если материнская плата поддерживает

Второй эффективный апгрейд — увеличение объема оперативной памяти. Многие современные игры требуют не менее 16 ГБ для комфортной работы. Если у вас 8 ГБ или меньше, это почти гарантированно ограничивает производительность:

Увеличение с 8 ГБ до 16 ГБ (от 3000 рублей) может дать прирост до 30-50% в требовательных к памяти играх

Обратите внимание на частоту RAM — для AMD Ryzen оптимальна память с частотой от 3200 МГц

Третий вариант апгрейда — замена видеокарты. Это наиболее затратный, но и самый эффективный способ повысить FPS в играх:

Бюджетные варианты (от 15000 рублей): GTX 1650 Super, RX 6500 XT

Среднего уровня (от 30000 рублей): RTX 3060, RX 6600 XT

Высокопроизводительные (от 50000 рублей): RTX 3070/4070, RX 6800

Четвертый метод — тепловая оптимизация системы. Перегрев — распространенная причина снижения производительности из-за троттлинга:

Замена термопасты на процессоре и видеокарте (200-500 рублей) Установка дополнительных вентиляторов в корпус (от 500 рублей за штуку) Более эффективный кулер для процессора (от 2000 рублей) Очистка системы от пыли (бесплатно, но требует аккуратности)

Пятый вариант — минимальный разгон комплектующих. Даже безопасный, консервативный разгон способен дать заметный прирост производительности:

Разгон видеокарты через MSI Afterburner (увеличение частоты ядра на 5-10% и памяти на 10-15%)

Включение XMP/DOCP профилей для оперативной памяти в BIOS

Базовый разгон процессора для моделей с разблокированным множителем

При планировании апгрейда важно учитывать возможные "узкие места" системы. Например, установка мощной видеокарты в систему со слабым процессором приведет к процессорному лимиту, когда GPU не сможет раскрыть свой потенциал. 🔄

Определить "узкое место" можно с помощью мониторинга загрузки компонентов во время игры:

Загрузка GPU близка к 100%, а CPU ниже 70-80% — ограничение со стороны видеокарты

Загрузка CPU достигает 100%, а GPU не полностью загружен — процессорное ограничение

Постоянное использование всего объема RAM — ограничение по памяти

Высокие задержки при загрузке текстур — ограничение накопителя

Продвинутые техники для максимальной производительности игр

Для тех, кто готов выйти за рамки стандартной оптимизации, существуют продвинутые техники, позволяющие выжать максимум из имеющегося оборудования. Эти методы требуют большей технической грамотности, но могут обеспечить существенное улучшение производительности без дополнительных затрат. 🔧

Первая продвинутая техника — настройка файла подкачки для конкретных игр. Некоторые игры, особенно с открытым миром, требуют особого подход:

Переместите файл подкачки на самый быстрый SSD Для систем с достаточной оперативной памятью (32 ГБ+) эксперты часто рекомендуют фиксированный размер файла подкачки в 8-16 ГБ Для систем с ограниченной RAM (8-16 ГБ) оптимален динамический размер от 8 ГБ до 24 ГБ

Вторая техника — использование низкоуровневых твиков операционной системы. Изменение параметров реестра Windows может дать дополнительные FPS:

Win+R → regedit → HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Создайте или измените параметр LargeSystemCache типа DWORD со значением 1 В том же разделе установите SystemCacheDirtyPageThreshold на оптимальное значение (экспериментально)

Третий метод — тонкая настройка приоритетов процессов игр. Process Lasso позволяет автоматизировать этот процесс, но можно делать это и вручную:

Запустите игру Ctrl+Shift+Esc для вызова Диспетчера задач На вкладке "Подробности" найдите исполняемый файл игры Правой кнопкой мыши → "Установить приоритет" → "Выше среднего" (не "Высокий", это может вызвать нестабильность)

Четвёртая техника — использование специальных оптимизированных конфигураций для популярных игр. Многие опытные геймеры и эксперты создают готовые конфигурационные файлы, оптимизированные для максимальной производительности:

Ищите config-файлы для конкретных игр на специализированных форумах (PCGamingWiki, Steam Community)

Большинство игровых движков имеют скрытые настройки в файлах конфигурации, недоступные через игровое меню

Создайте резервную копию оригинальных файлов перед заменой

Пятый продвинутый метод — использование облегченных версий Windows или специализированных игровых сборок ОС. Предупреждение: этот подход имеет риски безопасности и стабильности, поэтому рекомендуется только опытным пользователям:

Windows 10/11 LTSC/Enterprise — официальные версии с минимумом предустановленных компонентов

Отключение ненужных служб Windows через services.msc

Использование программ типа O&O ShutUp10 для отключения телеметрии

Шестая техника — оптимизация сетевого взаимодействия для онлайн-игр. Высокий пинг и потери пакетов могут казаться лагами и снижением FPS:

Приоритизация игрового трафика на уровне маршрутизатора (QoS) Использование проводного подключения вместо Wi-Fi Настройка буфера TCP/IP для снижения задержек (TCP Optimizer)

Седьмой метод — использование программы ISLC (Intelligent Standby List Cleaner) для очистки списка ожидания памяти. Эта утилита особенно эффективна в Windows 10/11, где накопление кэша в памяти может приводить к периодическим фризам в играх.

Восьмая техника — оптимизация игровых настроек с помощью анализа производительности. Некоторые графические опции оказывают непропорционально высокое влияние на производительность при минимальном визуальном эффекте:

Тени — один из самых ресурсоемких параметров, снижение качества теней обычно дает значительный прирост FPS

Сглаживание — MSAA и SSAA требуют значительно больше ресурсов, чем FXAA или TAA

Ambient Occlusion — высокие настройки сильно нагружают GPU при относительно небольшом визуальном улучшении

Дистанция прорисовки — критически влияет на производительность в играх с открытым миром

Девятый метод — использование технологии DLSS (для NVIDIA RTX) или FSR (для большинства GPU). Эти технологии рендеринга с апскейлингом могут значительно повысить производительность с минимальной потерей качества:

DLSS работает только на видеокартах NVIDIA RTX, но дает наилучшие результаты

FSR от AMD работает практически на любом GPU и может быть принудительно включен даже в неподдерживаемых играх через специальные инструменты

Десятый продвинутый метод — микрооптимизация драйверов через NVIDIA Profile Inspector или AMD Radeon Pro. Эти инструменты позволяют тонко настраивать параметры, недоступные через стандартные панели управления:

Отключение предварительной загрузки шейдеров для экономии RAM

Настройка анизотропной фильтрации и триллинейной оптимизации

Тонкая настройка параметров уровня детализации

Эти методы позволяют выжать максимум из имеющегося оборудования, когда стандартные решения уже исчерпаны. Комбинирование программной оптимизации, грамотного управления ресурсами и точечного аппаратного апгрейда позволяет значительно продлить жизнь игровой системы без крупных финансовых вложений. Помните: даже относительно слабое оборудование способно обеспечить комфортный игровой опыт при правильной настройке всех компонентов системы.

Читайте также