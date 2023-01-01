GPIO на STM32: полное руководство по управлению портами ввода-вывода#Разное
Для кого эта статья:
- Инженеры и разработчики в области встраиваемых систем и микроконтроллеров
- Студенты и специалисты, обучающиеся программированию на STM32
Хобби-программисты, интересующиеся проектами с использованием микроконтроллеров и GPIO
GPIO интерфейс — фундаментальный элемент микроконтроллерной разработки, без которого не обходится ни один проект на STM32. Хотите зажечь светодиод? Считать состояние кнопки? Управлять моторами? Все начинается с GPIO. В этом руководстве я разложу по полочкам работу с портами ввода-вывода — от базовых принципов до сложных конфигураций с прерываниями. Никакой воды, только проверенные методики, фрагменты рабочего кода и схемы подключения, которые вы сможете применить немедленно. 🔌💡
Основы GPIO в архитектуре STM32: структура и возможности
General Purpose Input/Output (GPIO) — это универсальные линии ввода-вывода, позволяющие микроконтроллеру взаимодействовать с внешним миром. В архитектуре STM32 порты GPIO группируются в блоки (GPIOA, GPIOB, GPIOC и т.д.), каждый из которых содержит до 16 отдельных пинов, пронумерованных от 0 до 15.
Особенность GPIO в STM32 — их высокая гибкость и многофункциональность. Любой пин может быть настроен как:
- Цифровой вход (Input mode)
- Цифровой выход (Output mode)
- Аналоговый вход
- Альтернативная функция (UART, SPI, I2C и т.д.)
Каждый пин GPIO имеет несколько регистров управления, определяющих его поведение:
|Регистр
|Назначение
|Функция
|MODER
|Mode register
|Определяет режим работы пина (вход, выход, альт. функция)
|OTYPER
|Output type register
|Задаёт тип выхода (push-pull или open-drain)
|OSPEEDR
|Output speed register
|Устанавливает скорость переключения выхода
|PUPDR
|Pull-up/pull-down register
|Активирует подтягивающие резисторы
|IDR
|Input data register
|Чтение состояния пина
|ODR
|Output data register
|Запись состояния на выходной пин
|BSRR
|Bit set/reset register
|Атомарная установка или сброс бита
Перед использованием GPIO необходимо включить тактирование соответствующего порта. Это делается через регистр RCC_AHB1ENR (для STM32F4) или аналогичный регистр в других семействах.
Возможности GPIO на STM32 выходят далеко за рамки простых операций ввода-вывода:
- Высокоскоростные выходы для управления быстрыми интерфейсами
- Встроенная защита от превышения напряжения
- Возможность генерации прерываний по изменению уровня или фронту сигнала
- Программируемые подтягивающие резисторы, избавляющие от необходимости внешних компонентов
Алексей Петров, ведущий инженер-разработчик встраиваемых систем
Помню свой первый проект на STM32F103. Задача казалась простой — управление системой умного дома с десятками датчиков и исполнительных устройств. Сразу начал писать код, не разобравшись в деталях работы GPIO. В итоге система работала нестабильно: то датчики ложно срабатывали, то реле не включалось.
Когда я наконец изучил, как правильно настраивать подтягивающие резисторы и скорость переключения пинов, проблемы ушли. Выяснилось, что для входов с датчиками нужны были внутренние подтяжки, а для управления реле — высокоскоростной режим с правильным типом выхода. Один правильно сконфигурированный бит в регистре PUPDR решил проблему с ложными срабатываниями, которую я неделю не мог побороть программными фильтрами.
Настройка портов GPIO: конфигурирование и программирование
Настройка GPIO может осуществляться двумя подходами: прямой работой с регистрами или использованием библиотек HAL/LL. Рассмотрим оба способа, чтобы вы могли выбрать оптимальный для своего проекта. 🛠️
Для начала разберём инициализацию GPIO через прямой доступ к регистрам:
// Включение тактирования GPIOC (для STM32F4xx)
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
// Настройка PC13 как выхода (01 в биты 26-27 регистра MODER)
GPIOC->MODER &= ~(0x3 << (13 * 2)); // Очистка битов
GPIOC->MODER |= (0x1 << (13 * 2)); // Установка режима OUTPUT
// Конфигурация как push-pull (0 в бит 13 регистра OTYPER)
GPIOC->OTYPER &= ~(1 << 13);
// Установка высокой скорости (10 в биты 26-27 регистра OSPEEDR)
GPIOC->OSPEEDR &= ~(0x3 << (13 * 2));
GPIOC->OSPEEDR |= (0x2 << (13 * 2));
// Отключение подтягивающих резисторов (00 в биты 26-27 регистра PUPDR)
GPIOC->PUPDR &= ~(0x3 << (13 * 2));
Теперь сравним с более абстрактным подходом через HAL-библиотеку:
// Определение структуры для настройки GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
// Включение тактирования GPIOC
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
// Настройка параметров GPIO
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
// Применение настроек
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
Выбор между прямой работой с регистрами и использованием HAL зависит от требований проекта:
|Критерий
|Прямой доступ к регистрам
|Библиотека HAL/LL
|Производительность
|Выше (меньше накладных расходов)
|Ниже (дополнительные слои абстракции)
|Читаемость кода
|Ниже (требует знания регистров)
|Выше (абстракция от железа)
|Переносимость
|Ниже (зависит от семейства МК)
|Выше (совместимость между МК)
|Размер кода
|Меньше
|Больше
|Кривая обучения
|Крутая (требует глубокого знания железа)
|Пологая (абстракция упрощает старт)
При настройке GPIO следует учитывать несколько ключевых аспектов:
- Максимальный ток: не превышайте 25 мА на пин и 125 мА на порт
- Тип выхода: Push-pull для активного управления в обоих состояниях, Open-drain для интерфейсов с подтяжкой
- Скорость переключения: выбирайте минимально необходимую для снижения электромагнитных помех
- Подтягивающие резисторы: для входов без определенного состояния используйте внутреннюю подтяжку
Для управления настроенным GPIO используются следующие операции:
Используя прямой доступ:
// Установка высокого уровня
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;
// Установка низкого уровня
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;
// Чтение состояния входа
if(GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID13) {
// Пин в состоянии HIGH
}
Используя HAL:
// Установка высокого уровня
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
// Установка низкого уровня
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
// Переключение состояния
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
// Чтение состояния входа
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_SET) {
// Пин в состоянии HIGH
}
Управление цифровыми выходами: светодиоды и реле на STM32
Управление цифровыми выходами — базовый навык для работы с микроконтроллерами STM32. Научившись правильно настраивать и контролировать выходы, вы сможете управлять светодиодами, реле, транзисторами и множеством других устройств. Давайте рассмотрим практические примеры. 💡
Базовое управление светодиодом
Начнем с классического примера — управления светодиодом. На многих отладочных платах STM32 уже есть встроенный светодиод, часто подключенный к пину PC13 (в STM32F103 "Blue Pill") или PA5 (в Nucleo).
// Инициализация пина PA5 как выхода для светодиода
void LED_Init(void) {
// Включение тактирования GPIOA
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
// Настройка PA5 как выход
GPIOA->MODER &= ~(0x3 << (5 * 2));
GPIOA->MODER |= (0x1 << (5 * 2));
// Тип выхода: push-pull
GPIOA->OTYPER &= ~(1 << 5);
// Средняя скорость переключения
GPIOA->OSPEEDR &= ~(0x3 << (5 * 2));
GPIOA->OSPEEDR |= (0x1 << (5 * 2));
// Без подтягивающих резисторов
GPIOA->PUPDR &= ~(0x3 << (5 * 2));
}
// Включение светодиода
void LED_On(void) {
GPIOA->BSRR = (1 << 5);
}
// Выключение светодиода
void LED_Off(void) {
GPIOA->BSRR = (1 << (5 + 16)); // +16 для регистра сброса
}
// Переключение состояния светодиода
void LED_Toggle(void) {
GPIOA->ODR ^= (1 << 5);
}
Обратите внимание, что для выключения светодиода мы используем верхнюю половину регистра BSRR (биты 16-31). Это позволяет выполнить атомарную операцию сброса бита, что критично в многопоточных приложениях.
ШИМ-управление яркостью светодиода
Для регулирования яркости светодиода можно использовать программный ШИМ (не оптимально) или аппаратный ШИМ через таймеры:
// Программный ШИМ (демонстрационный пример)
void Software_PWM(uint8_t brightness) {
uint32_t cycle_count = 100;
uint32_t on_time = brightness;
for(uint32_t i = 0; i < cycle_count; i++) {
if(i < on_time) {
LED_On();
} else {
LED_Off();
}
// Задержка должна быть достаточно малой для незаметного мерцания
delay_microseconds(100);
}
}
Управление реле и высоконагруженными устройствами
GPIO STM32 не могут напрямую управлять реле или другими устройствами с высоким энергопотреблением. Необходимо использовать транзисторы или специализированные драйверы.
Типичная схема подключения реле через транзистор:
VCC (3.3V или 5V) ---- Катушка реле ---- Коллектор транзистора
|
Диод (защитный, катодом к VCC)
|
GPIO пин ---------------> База транзистора (через резистор 1-10кОм)
|
GND -------------------- Эмиттер транзистора
Код для управления реле:
// Инициализация пина для управления реле
void Relay_Init(void) {
// Включение тактирования GPIOB
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
// Настройка PB10 как выход
GPIOB->MODER &= ~(0x3 << (10 * 2));
GPIOB->MODER |= (0x1 << (10 * 2));
// Важно для реле: высокая скорость переключения
GPIOB->OSPEEDR &= ~(0x3 << (10 * 2));
GPIOB->OSPEEDR |= (0x2 << (10 * 2));
}
// Включение реле
void Relay_On(void) {
GPIOB->BSRR = (1 << 10);
}
// Выключение реле
void Relay_Off(void) {
GPIOB->BSRR = (1 << (10 + 16));
}
Михаил Соколов, инженер автоматизации производства
На одном из промышленных объектов нам потребовалось реализовать систему управления 24 реле через микроконтроллер STM32F407. Изначально я настроил все GPIO-выходы как обычно, с низкой скоростью переключения, чтобы минимизировать помехи.
Но начались странные сбои: реле иногда срабатывали неправильно, особенно когда несколько выходов переключались одновременно. После долгой диагностики я обнаружил, что внутренние драйверы GPIO не справлялись с нагрузкой при медленном переключении — транзисторы работали в линейном режиме слишком долго, что вызывало просадки напряжения.
Решение оказалось простым — переключил все выходы в режим высокой скорости (HIGH SPEED) через регистр OSPEEDR. Это позволило GPIO быстрее переходить между состояниями, минимизируя время нахождения транзисторов в линейном режиме. Проблемы исчезли, и система проработала без сбоев более трёх лет.
Важные моменты при работе с цифровыми выходами:
- Защитные диоды: для индуктивных нагрузок (реле, двигатели) всегда используйте защитные диоды
- Буферизация: для управления множеством устройств используйте сдвиговые регистры (74HC595) или специализированные драйверы
- Гальваническая развязка: для защиты МК от высокого напряжения применяйте оптопары или реле
- Токоограничивающие резисторы: для светодиодов обязательны резисторы, ограничивающие ток до безопасного значения
Для управления светодиодной матрицей или множеством светодиодов эффективно использовать мультиплексирование:
// Пример мультиплексирования для матрицы 8x8
void Matrix_Scan(uint8_t matrix[8][8]) {
for(int row = 0; row < 8; row++) {
// Активация текущей строки
GPIOA->BSRR = (1 << row) | (0xFF << (16)); // Сброс всех строк
GPIOA->BSRR = (1 << row); // Установка текущей строки
// Установка значений столбцов
for(int col = 0; col < 8; col++) {
if(matrix[row][col]) {
GPIOB->BSRR = (1 << col);
} else {
GPIOB->BSRR = (1 << (col + 16));
}
}
// Задержка для видимости
delay_microseconds(100);
}
}
Обработка входных сигналов: кнопки и датчики на GPIO
Чтение и обработка входных сигналов — не менее важный аспект работы с GPIO, чем управление выходами. Правильно настроенные входы позволяют читать состояния кнопок, датчиков и других устройств. Рассмотрим, как эффективно работать с входными сигналами на STM32. 🔄
Начнём с настройки GPIO пина как входа:
void Button_Init(void) {
// Включение тактирования GPIOC
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
// Настройка PC13 как вход (00 в соответствующих битах MODER)
GPIOC->MODER &= ~(0x3 << (13 * 2));
// Подключение внутреннего подтягивающего резистора (к питанию)
GPIOC->PUPDR &= ~(0x3 << (13 * 2));
GPIOC->PUPDR |= (0x1 << (13 * 2)); // 01 для pull-up
}
После инициализации пина можно считывать его состояние:
// Простое чтение состояния кнопки
uint8_t Button_Read(void) {
// Возвращает 0, если кнопка нажата (при подтяжке к VCC и замыкании на GND)
return (GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID13) ? 0 : 1;
}
Однако простое чтение недостаточно для надежной работы с механическими кнопками из-за дребезга контактов. Необходимо применять программные или аппаратные методы устранения дребезга.
Программное устранение дребезга контактов
Существует несколько методов программного устранения дребезга:
- Метод временной задержки:
uint8_t Button_Read_Debounced(void) {
if(!(GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID13)) {
// Если кнопка нажата, ждем стабилизации
HAL_Delay(20); // Задержка 20 мс для устранения дребезга
// Повторное чтение для проверки
if(!(GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID13)) {
return 1; // Кнопка действительно нажата
}
}
return 0; // Кнопка не нажата или дребезг
}
- Метод счетчика последовательных состояний:
uint8_t Button_Read_Debounced_Counter(void) {
static uint8_t debounce_count = 0;
static uint8_t button_state = 0;
// Чтение текущего состояния
uint8_t current_state = (GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID13) ? 0 : 1;
if(current_state != button_state) {
// Состояние изменилось, увеличиваем счетчик
debounce_count++;
if(debounce_count >= 5) { // Требуется 5 последовательных чтений
button_state = current_state;
debounce_count = 0;
}
} else {
// Состояние стабильно, сбрасываем счетчик
debounce_count = 0;
}
return button_state;
}
Обнаружение изменения состояния
Часто требуется определить не просто текущее состояние кнопки, а момент её нажатия или отпускания:
uint8_t Button_Pressed(void) {
static uint8_t button_previous_state = 0;
uint8_t button_current_state = Button_Read_Debounced();
uint8_t result = 0;
// Определяем момент нажатия (переход из 0 в 1)
if(button_current_state && !button_previous_state) {
result = 1;
}
button_previous_state = button_current_state;
return result;
}
uint8_t Button_Released(void) {
static uint8_t button_previous_state = 0;
uint8_t button_current_state = Button_Read_Debounced();
uint8_t result = 0;
// Определяем момент отпускания (переход из 1 в 0)
if(!button_current_state && button_previous_state) {
result = 1;
}
button_previous_state = button_current_state;
return result;
}
Типы входных сигналов и их обработка
В зависимости от типа входного сигнала меняется и подход к его обработке:
|Тип сигнала
|Особенности
|Подход к обработке
|Кнопки
|Дребезг контактов, механический износ
|Программное устранение дребезга, подтяжка
|Цифровые датчики
|Логические уровни, возможные помехи
|Фильтрация, защита от импульсных помех
|Оптические датчики
|Зависимость от освещения, температурный дрейф
|Компаратор с гистерезисом, калибровка
|Датчики с открытым коллектором
|Требуют внешней подтяжки
|Подтяжка к VCC, возможно ограничение тока
|Энкодеры
|Двойной сигнал, определение направления
|Отслеживание последовательности фаз A и B
Пример чтения состояния инкрементного энкодера:
void Encoder_Update(void) {
static uint8_t previous_state = 0;
// Чтение состояний двух фаз энкодера
uint8_t phase_a = (GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID0) ? 1 : 0;
uint8_t phase_b = (GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID1) ? 1 : 0;
uint8_t current_state = (phase_a << 1) | phase_b;
// Таблица перехода состояний: 00->01->11->10->00 (по часовой)
// или 00->10->11->01->00 (против часовой)
switch(previous_state) {
case 0: // 00
if(current_state == 1) // -> 01
encoder_count++;
else if(current_state == 2) // -> 10
encoder_count--;
break;
case 1: // 01
if(current_state == 3) // -> 11
encoder_count++;
else if(current_state == 0) // -> 00
encoder_count--;
break;
case 2: // 10
if(current_state == 0) // -> 00
encoder_count++;
else if(current_state == 3) // -> 11
encoder_count--;
break;
case 3: // 11
if(current_state == 2) // -> 10
encoder_count++;
else if(current_state == 1) // -> 01
encoder_count--;
break;
}
previous_state = current_state;
}
Практические рекомендации по работе с входными сигналами
- Используйте подтягивающие резисторы: для кнопок и датчиков с открытым коллектором
- Защитите входы: добавляйте ограничительные резисторы и защитные диоды
- Фильтруйте сигналы: применяйте RC-фильтры для снижения высокочастотных помех
- Применяйте гистерезис: добавляйте пороги переключения для стабильности
- Используйте прерывания: для критичных по времени событий настраивайте прерывания
Хорошей практикой является создание абстракций для работы с различными типами входных устройств. Это позволяет упростить основной код и улучшить его сопровождаемость.
Прерывания GPIO: быстрое реагирование в программировании STM32
Прерывания GPIO — мощный механизм, позволяющий микроконтроллеру мгновенно реагировать на внешние события без постоянного опроса пинов. Правильное использование прерываний существенно повышает отзывчивость системы и снижает энергопотребление. ⚡
В архитектуре STM32 прерывания GPIO настраиваются через контроллер EXTI (External Interrupt/Event Controller). Каждая линия EXTI может быть привязана к соответствующему пину любого порта GPIO, но с одинаковым номером. Например, PA5, PB5 и PC5 используют одну и ту же линию EXTI5.
Настройка прерываний GPIO
Рассмотрим пошаговую настройку прерывания для кнопки на пине PC13:
- Инициализация GPIO как входа:
void Button_Interrupt_Init(void) {
// Включение тактирования GPIOC
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
// Настройка PC13 как вход с подтяжкой вверх
GPIOC->MODER &= ~(0x3 << (13 * 2));
GPIOC->PUPDR &= ~(0x3 << (13 * 2));
GPIOC->PUPDR |= (0x1 << (13 * 2));
// Включение тактирования SYSCFG для настройки EXTI
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
// Настройка мультиплексора EXTI для PC13
SYSCFG->EXTICR[3] &= ~SYSCFG_EXTICR4_EXTI13; // Сброс битов
SYSCFG->EXTICR[3] |= SYSCFG_EXTICR4_EXTI13_PC; // Выбор PC13
// Настройка EXTI: разрешение прерывания по линии 13
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM13; // Разрешаем прерывания
// Настройка триггера: по спадающему фронту (для кнопки с подтяжкой вверх)
EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR13; // Trigger на падение (falling)
EXTI->RTSR &= ~EXTI_RTSR_TR13; // Отключаем триггер на подъем (rising)
// Настройка приоритета и разрешение прерывания в NVIC
NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0); // Высший приоритет
NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); // Разрешение прерывания
}
- Обработчик прерывания:
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
// Проверяем, что прерывание вызвано линией EXTI13
if(EXTI->PR & EXTI_PR_PR13) {
// Выполняем нужные действия при нажатии кнопки
GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_OD5; // Например, переключаем светодиод
// Важно! Сбрасываем флаг прерывания записью 1
EXTI->PR = EXTI_PR_PR13;
// Можно добавить задержку для устранения дребезга
for(volatile int i = 0; i < 10000; i++);
}
}
Эквивалент с использованием HAL:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {
// Обработка нажатия кнопки
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}
}
Режимы прерываний GPIO
STM32 поддерживает различные режимы срабатывания прерываний:
- По растущему фронту: активация при переходе сигнала из 0 в 1
- По спадающему фронту: активация при переходе сигнала из 1 в 0
- По обоим фронтам: активация при любом изменении сигнала
Выбор режима зависит от конкретной задачи и схемы подключения. Например, для кнопки с подтяжкой к питанию логично использовать прерывание по спадающему фронту.
Приоритеты прерываний и вложенность
STM32 предоставляет гибкую систему приоритетов прерываний. Для критичных по времени событий следует устанавливать более высокий приоритет:
// Установка приоритетов прерываний
NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0); // Наивысший приоритет для EXTI0
NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 1); // Средний приоритет для EXTI1
NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn, 2); // Низкий приоритет для EXTI2
Важно помнить, что в STM32 меньшее числовое значение соответствует более высокому приоритету!
Практические рекомендации по работе с прерываниями
Чтобы эффективно использовать прерывания GPIO, следуйте этим рекомендациям:
- Краткость обработчиков: выполняйте минимум действий в обработчике прерывания
- Устранение дребезга: используйте программные или аппаратные методы устранения дребезга
- Режим пониженного энергопотребления: используйте прерывания для пробуждения МК из спящего режима
- Флаги прерываний: всегда очищайте флаг прерывания перед выходом из обработчика
- Volatile переменные: для переменных, изменяемых в прерываниях, используйте модификатор volatile
Пример использования прерывания для пробуждения из спящего режима:
int main(void) {
// Инициализация системы
SystemInit();
// Настройка прерывания для кнопки
Button_Interrupt_Init();
while(1) {
// Выполнение основных задач
Process_Data();
// Переход в спящий режим до следующего прерывания
__WFI(); // Wait For Interrupt
}
}
Прерывания GPIO открывают дополнительные возможности для создания эффективных систем:
- Счетчики импульсов: подсчет импульсов от датчиков без постоянного опроса
- Детектирование движения: быстрое реагирование на сигналы от датчиков PIR
- Коммуникационные интерфейсы: реализация программных UART, SPI, I2C
- Системы реального времени: гарантированное время отклика на внешние события
Освоив работу с GPIO на микроконтроллерах STM32, вы получаете фундаментальный навык, открывающий двери в мир встраиваемых систем. Умелое сочетание цифровых входов-выходов, правильная настройка режимов работы и эффективное использование прерываний позволяют создавать отзывчивые, энергоэффективные устройства с предсказуемым поведением. Ваше следующее устройство — будь то система умного дома, промышленный контроллер или робототехническая платформа — теперь имеет надежный фундамент для взаимодействия с реальным миром. Практикуйтесь, экспериментируйте и помните: каждый GPIO-пин — это новая возможность для вашего проекта.
Читайте также
- Настройка UART на STM32: базовый интерфейс для связи с устройствами
- Полное руководство по I2C в STM32: подключение, настройка, отладка
- Управление двигателями на STM32: инструкция для программистов
- Настройка SPI на STM32: полное руководство для разработчиков
- STM32 микроконтроллеры: программирование первого проекта для начинающих
- Эффективные методы отладки STM32: от базового до продвинутого
- Работа с датчиками на STM32: интерфейсы, код и готовые проекты
- Таймеры STM32: управление временем в микроконтроллере, примеры
- Программирование STM32: создаем проект мигающего светодиода
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы