Управление двигателями на STM32: инструкция для программистов

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики, работающие с микроконтроллерами STM32

Инженеры и энтузиасты в области робототехники и автоматизации

Студенты и исследователи, изучающие управление двигателями и программирование микроконтроллеров Микроконтроллеры STM32 стали фундаментом современной робототехники и автоматизации благодаря мощному функционалу и доступной цене. Разработчики от начинающих энтузиастов до профессионалов оценили потенциал этих микроконтроллеров в управлении двигателями различных типов. Имея на борту развитые ШИМ-модули, таймеры и интерфейсы, STM32 позволяют реализовать высокоточное управление как простыми DC-моторами, так и сложными бесщеточными системами. Но чтобы раскрыть весь потенциал этих чипов, необходимо понимать особенности их программирования и практического применения. 🔋

Обзор технологий управления двигателями на STM32

Микроконтроллеры семейства STM32 обладают впечатляющим арсеналом аппаратных периферийных устройств, которые значительно упрощают реализацию управления двигателями. Основу этого функционала составляют продвинутые таймеры и ШИМ-генераторы, интерфейсы обратной связи и специализированные аппаратные блоки.

Ключевым преимуществом STM32 перед другими платформами (включая популярный Arduino) является наличие выделенных аппаратных модулей для моторного управления, таких как:

Расширенные таймеры с режимом центрированного ШИМ, идеальные для управления трехфазными двигателями

Аппаратные квадратурные декодеры для энкодеров

Модули захвата/сравнения с автоматическим обновлением регистров

Встроенная защита от одновременного включения верхних и нижних ключей (dead-time insertion)

Специализированные модули FOC (Field-Oriented Control) в некоторых микроконтроллерах серии F3 и F4

Рассмотрим основные подходы к управлению различными типами двигателей на базе STM32:

Тип двигателя Основные периферийные устройства Сложность реализации Типичное применение DC-моторы Базовый ШИМ, GPIO, АЦП Низкая Простые роботы, механизмы с переменной скоростью Шаговые двигатели ШИМ, таймеры, GPIO Средняя ЧПУ, 3D-принтеры, точное позиционирование Серводвигатели ШИМ, таймеры Низкая Робототехника, точное управление углом BLDC (бесщеточные) Расширенные таймеры, АЦП, компараторы Высокая Дроны, электротранспорт, промышленные приводы

В экосистеме STM32 для разработки проектов моторного управления доступны различные инструменты:

STM32CubeMX с графическим конфигуратором периферии

Библиотека ST Motor Control SDK (MC-SDK) для бесщеточных двигателей

X-CUBE-MCSDK — расширение для управления разными типами моторов

Отладочные платы серии NUCLEO и специализированные моторные платы расширения

Александр Петров, ведущий инженер-электронщик

Несколько лет назад нам поручили разработать систему позиционирования солнечных панелей для автономных метеостанций. Бюджет был ограничен, а требования к точности и надежности — высокие. Решение пришло неожиданно: мы использовали STM32F103 для управления двумя шаговыми двигателями с редукторами. Самое интересное началось, когда мы столкнулись с проблемой энергопотребления. Нам требовалось удерживать положение панели без активного потребления энергии двигателями. Изучив документацию STM32, мы реализовали систему, которая переводила двигатели в режим удержания только при необходимости, а в остальное время полностью отключала питание, полагаясь на механический редуктор как фиксатор позиции. В итоге наша система потребляла на 78% меньше энергии, чем аналоги, при этом точность позиционирования оставалась в пределах допустимой погрешности ±0.5°. Всё благодаря гибкости настроек ШИМ и управления питанием, которые предоставляет STM32.

Программирование DC моторов на STM32: PWM и энкодеры

Двигатели постоянного тока (DC-моторы) — самый распространенный тип двигателей в небольших проектах. Их простота в управлении делает их идеальным выбором для начала работы с моторным управлением на STM32. 🔄

Основной принцип управления DC-мотором заключается в регулировании среднего напряжения, подаваемого на двигатель, с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Микроконтроллеры STM32 предоставляют множество каналов ШИМ с настраиваемыми параметрами, что позволяет тонко регулировать характеристики мотора.

Для базовой схемы управления DC-мотором через STM32 необходимо:

Настроить GPIO-выводы для управления драйвером мотора Сконфигурировать таймер в режиме ШИМ с нужной частотой Реализовать функции изменения скорости через изменение коэффициента заполнения ШИМ При необходимости — настроить схему обратной связи через энкодер

Вот пример базовой инициализации таймера для генерации ШИМ на микроконтроллере STM32F4:

c Скопировать код void PWM_Init(void) { // Включение тактирования порта A и таймера 2 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; // Настройка GPIO для канала ШИМ (PA0) GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1; GPIOA->AFR[0] |= 1; // Настройка таймера TIM2->PSC = 84 – 1; // Предделитель для получения частоты 1 МГц TIM2->ARR = 1000 – 1; // Период ШИМ 1 кГц TIM2->CCR1 = 0; // Начальное значение скважности 0% // Конфигурация канала ШИМ TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2; TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E; // Включение таймера TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } void SetMotorSpeed(uint16_t speed) { if (speed > 1000) speed = 1000; TIM2->CCR1 = speed; }

Для управления направлением вращения требуется Н-мостовая схема (например, на базе драйвера L298N или L293D), подключенная к двум GPIO-выводам STM32. Простая реализация может выглядеть так:

c Скопировать код void SetMotorDirection(int8_t direction) { if (direction > 0) { GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS0; // Установка PB0 GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR1; // Сброс PB1 } else if (direction < 0) { GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR0; // Сброс PB0 GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS1; // Установка PB1 } else { // Торможение GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR0 | GPIO_BSRR_BR1; // Сброс обоих } }

Для точного управления скоростью и позицией необходимо использовать энкодер. STM32 предлагает аппаратную поддержку квадратурных энкодеров через режим энкодера в таймерах:

c Скопировать код void EncoderInit(void) { // Включение тактирования порта A и таймера 3 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // Настройка GPIO для каналов энкодера (PA6, PA7) GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1; GPIOA->AFR[0] |= (2 << 24) | (2 << 28); GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR7_0; // Подтяжка к VCC // Настройка таймера в режиме энкодера TIM3->SMCR |= TIM_SMCR_SMS_0 | TIM_SMCR_SMS_1; // Режим энкодера 3 TIM3->CCMR1 |= TIM_CCMR1_CC1S_0 | TIM_CCMR1_CC2S_0; // TI1 и TI2 как входы TIM3->CCER &= ~(TIM_CCER_CC1P | TIM_CCER_CC2P); // Без инверсии TIM3->ARR = 0xFFFF; // Максимальное значение счетчика TIM3->CNT = 0; // Сброс счетчика // Включение таймера TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } int16_t GetEncoderValue(void) { return (int16_t)TIM3->CNT; }

Преимущество использования аппаратного режима энкодера в STM32 заключается в том, что CPU не тратит ресурсы на обработку сигналов энкодера — всё происходит на уровне периферии.

Для реализации системы с обратной связью (PID-регулятор) можно использовать следующую структуру:

Компонент PID Функция Типичные значения для моторов Пропорциональная (P) Основная реакция на ошибку 0.1 – 10.0 Интегральная (I) Устранение статической ошибки 0.01 – 1.0 Дифференциальная (D) Демпфирование колебаний 0.0 – 0.1 Частота выборки Частота обновления регулятора 100 Гц – 1 кГц

Шаговые двигатели: микрошаговое управление в проектах STM32

Шаговые двигатели являются идеальным выбором для задач, требующих точного позиционирования. В отличие от DC-моторов, они перемещаются дискретными шагами, что существенно упрощает задачу контроля положения. С использованием STM32 можно реализовать как простое полно- и полушаговое управление, так и продвинутое микрошаговое управление с дроблением до 1/256 шага. 🤖

Существует три основных режима управления шаговыми двигателями:

Полношаговый режим – максимальный крутящий момент, но наименьшая плавность

– максимальный крутящий момент, но наименьшая плавность Полушаговый режим – компромисс между крутящим моментом и плавностью

– компромисс между крутящим моментом и плавностью Микрошаговый режим – высочайшая плавность, но более сложная реализация

Для управления биполярным шаговым двигателем с STM32 обычно используется H-мостовой драйвер (например, A4988, DRV8825, TMC2209). Рассмотрим пример реализации управления драйвером A4988 с использованием STM32F4:

c Скопировать код // Определение пинов для управления #define STEP_PIN GPIO_PIN_0 #define STEP_PORT GPIOA #define DIR_PIN GPIO_PIN_1 #define DIR_PORT GPIOA #define ENABLE_PIN GPIO_PIN_2 #define ENABLE_PORT GPIOA void StepperInit(void) { // Включение тактирования портов RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // Настройка пинов как выходов STEP_PORT->MODER |= (1 << (0 * 2)); DIR_PORT->MODER |= (1 << (1 * 2)); ENABLE_PORT->MODER |= (1 << (2 * 2)); // Включение драйвера (активный уровень – низкий) ENABLE_PORT->BSRR = ENABLE_PIN << 16; // Настройка таймера для генерации прерываний RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; TIM2->PSC = 84 – 1; // Предделитель для 1МГц TIM2->ARR = 1000 – 1; // Период 1 мс (1000 Гц) TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // Разрешение прерывания по обновлению // Настройка прерывания NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); } void SetStepperDirection(uint8_t direction) { if (direction) { DIR_PORT->BSRR = DIR_PIN; } else { DIR_PORT->BSRR = DIR_PIN << 16; } } void SetStepperSpeed(uint32_t steps_per_second) { if (steps_per_second > 10000) steps_per_second = 10000; if (steps_per_second < 1) steps_per_second = 1; // Расчет периода таймера для заданной частоты шагов uint32_t timer_period = 1000000 / steps_per_second; TIM2->ARR = timer_period – 1; } void StartStepper(void) { TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } void StopStepper(void) { TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; } // Обработчик прерывания таймера void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) { TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Сброс флага прерывания // Генерация импульса STEP STEP_PORT->BSRR = STEP_PIN; // Задержка (можно использовать NOP или цикл) for(volatile int i = 0; i < 50; i++); STEP_PORT->BSRR = STEP_PIN << 16; } }

Для более продвинутого микрошагового режима необходимо использовать драйверы с поддержкой микрошагов (например, TMC2209) и настроить соответствующие пины для выбора режима микрошагов:

c Скопировать код // Пины для управления микрошагами #define MS1_PIN GPIO_PIN_3 #define MS1_PORT GPIOA #define MS2_PIN GPIO_PIN_4 #define MS2_PORT GPIOA #define MS3_PIN GPIO_PIN_5 #define MS3_PORT GPIOA void SetMicrostepMode(uint8_t mode) { switch(mode) { case 1: // Полный шаг MS1_PORT->BSRR = MS1_PIN << 16; MS2_PORT->BSRR = MS2_PIN << 16; MS3_PORT->BSRR = MS3_PIN << 16; break; case 2: // Полушаг MS1_PORT->BSRR = MS1_PIN; MS2_PORT->BSRR = MS2_PIN << 16; MS3_PORT->BSRR = MS3_PIN << 16; break; case 4: // 1/4 шага MS1_PORT->BSRR = MS1_PIN << 16; MS2_PORT->BSRR = MS2_PIN; MS3_PORT->BSRR = MS3_PIN << 16; break; case 8: // 1/8 шага MS1_PORT->BSRR = MS1_PIN; MS2_PORT->BSRR = MS2_PIN; MS3_PORT->BSRR = MS3_PIN << 16; break; case 16: // 1/16 шага MS1_PORT->BSRR = MS1_PIN; MS2_PORT->BSRR = MS2_PIN; MS3_PORT->BSRR = MS3_PIN; break; } }

Михаил Соколов, разработчик систем автоматизации

В одном из проектов для фармацевтической компании нам пришлось разработать высокоточную систему дозирования жидкости. Требовалась точность до микролитра при скорости дозирования до 50 мл/мин. Обычные перистальтические насосы с DC-моторами не обеспечивали нужную точность. Мы решили использовать шаговый двигатель с микрошаговым режимом управления на базе STM32F405. Самая интересная часть проекта заключалась в разработке алгоритма компенсации нелинейности перистальтического насоса. Даже при использовании 1/32 микрошага существовала проблема пульсации потока. Проведя серию экспериментов, мы создали таблицу коррекции скорости, которая хранилась во флеш-памяти STM32. Алгоритм динамически изменял временные интервалы между шагами в зависимости от угла поворота ротора насоса. Результаты превзошли ожидания: пульсация потока снизилась с ±7% до ±0.8%, а точность дозирования достигла ±0.5 мкл при объеме 1 мл. Заказчик был настолько доволен, что заказал еще 200 таких систем для своих производственных линий.

Одним из преимуществ STM32 при работе с шаговыми двигателями является возможность создания плавного профиля ускорения/замедления. Это критически важно для предотвращения пропуска шагов и механических вибраций при высоких скоростях. Можно реализовать трапециевидный или S-образный профиль скорости:

c Скопировать код typedef struct { int32_t current_position; int32_t target_position; uint32_t max_speed; uint32_t acceleration; uint32_t current_speed; uint8_t running; } StepperProfile; StepperProfile stepper = {0}; void UpdateStepperProfile(void) { if (!stepper.running) return; int32_t distance = stepper.target_position – stepper.current_position; if (distance == 0) { stepper.running = 0; StopStepper(); return; } // Расчет направления SetStepperDirection(distance > 0 ? 1 : 0); // Расчет расстояния до точки начала торможения uint32_t stopping_distance = (stepper.current_speed * stepper.current_speed) / (2 * stepper.acceleration); // Регулировка скорости if (abs(distance) > stopping_distance) { // Ускорение if (stepper.current_speed < stepper.max_speed) { stepper.current_speed += stepper.acceleration / 100; // Деление для плавности if (stepper.current_speed > stepper.max_speed) stepper.current_speed = stepper.max_speed; } } else { // Замедление if (stepper.current_speed > 0) { stepper.current_speed -= stepper.acceleration / 100; if (stepper.current_speed < 100) stepper.current_speed = 100; // Минимальная скорость } } SetStepperSpeed(stepper.current_speed); }

При разработке сложных систем с множеством шаговых двигателей стоит обратить внимание на драйверы с SPI/UART интерфейсом (например, серия TMC от Trinamic), которые позволяют настраивать множество параметров динамически и предоставляют обратную связь о состоянии двигателя.

Сервоприводы и бесщёточные двигатели: программные решения

Сервоприводы и бесщёточные двигатели (BLDC) представляют следующий уровень сложности в управлении двигателями. Они обеспечивают высокую эффективность, точность позиционирования и широкий диапазон регулировки скорости. STM32 предлагает мощные инструменты для реализации продвинутых алгоритмов управления этими двигателями. 🛠️

Управление стандартными RC-сервоприводами

RC-сервоприводы — самый простой тип сервоприводов, который широко используется в робототехнике и моделизме. Они требуют управляющий ШИМ-сигнал с периодом 20 мс (50 Гц) и длительностью импульса от 1 до 2 мс, соответствующей углу поворота от 0° до 180°:

c Скопировать код void ServoInit(void) { // Включение тактирования порта A и таймера 1 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // Настройка GPIO для канала ШИМ (PA8) GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_1; GPIOA->AFR[1] |= 1 << 0; // Настройка таймера TIM1->PSC = 168 – 1; // Предделитель для получения частоты 1 МГц TIM1->ARR = 20000 – 1; // Период 20 мс (50 Гц) TIM1->CCR1 = 1500; // Начальное положение (90°) // Конфигурация канала ШИМ TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2; TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E; TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; // Разрешение основного выхода // Включение таймера TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } // Установка угла сервопривода (0-180°) void SetServoAngle(uint8_t angle) { if (angle > 180) angle = 180; // Пересчет угла в длительность импульса (1000-2000 мкс) uint16_t pulse_width = 1000 + (angle * 1000 / 180); TIM1->CCR1 = pulse_width; }

Управление бесщёточными двигателями (BLDC)

Бесщёточные двигатели требуют более сложных алгоритмов управления, таких как трапецеидальная или векторная коммутация (FOC – Field-Oriented Control). STM32, особенно серии F3 и F4, имеют специализированные таймеры с режимом центрированного ШИМ и автоматической вставкой "мертвого времени", что идеально подходит для управления инверторами BLDC.

Для трапецеидального управления с датчиками Холла необходимо:

Настроить три пары ШИМ-выходов для управления силовыми ключами Настроить GPIO для чтения состояний датчиков Холла Реализовать логику коммутации на основе показаний датчиков

Базовая инициализация для трехфазного инвертора:

c Скопировать код void BLDCInit(void) { // Инициализация GPIO для ШИМ и датчиков RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOBEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN; RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // Настройка GPIO для ШИМ (PA8, PA9, PA10 – верхние ключи, PB13, PB14, PB15 – нижние) // ... Детальная настройка альтернативных функций // Настройка GPIO для датчиков Холла (PC0, PC1, PC2) GPIOC->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER0 | GPIO_MODER_MODER1 | GPIO_MODER_MODER2); GPIOC->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR2_0; // Настройка таймера для ШИМ TIM1->PSC = 0; // Без предделителя TIM1->ARR = 4200 – 1; // 20 кГц при 84 МГц // Центрированный ШИМ режим TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CMS_0 | TIM_CR1_CMS_1; // Настройка каналов ШИМ TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2; TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2M_2; TIM1->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2; // Включение комплементарных выходов TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC1NE; TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC2NE; TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC3NE; // Настройка "мертвого времени" TIM1->BDTR |= 84; // 1 мкс при 84 МГц TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; // Установка начальной скважности 0% TIM1->CCR1 = 0; TIM1->CCR2 = 0; TIM1->CCR3 = 0; // Включение прерывания по датчикам Холла // ... Настройка EXTI для PC0, PC1, PC2 // Запуск таймера TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; }

Логика коммутации на основе состояния датчиков Холла:

c Скопировать код void UpdateCommutation(void) { // Чтение состояния датчиков Холла uint8_t hall_state = ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID2) >> 2) | ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID1) >> 0) | ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_ID0) << 2); // Коммутация в зависимости от состояния датчиков switch(hall_state) { case 1: // 001 TIM1->CCR1 = 0; // Фаза A – выключена TIM1->CCR2 = current_duty; // Фаза B – PWM верхний TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC3NE; // Фаза C – постоянно нижний break; case 3: // 011 TIM1->CCR1 = current_duty; // Фаза A – PWM верхний TIM1->CCR2 = 0; // Фаза B – выключена TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC3NE; // Фаза C – постоянно нижний break; // ... Другие состояния } }

Для более продвинутого управления BLDC-двигателями можно использовать библиотеку ST Motor Control SDK, которая предоставляет готовые реализации алгоритмов FOC (Field-Oriented Control):

Алгоритм Преимущества Требования к ресурсам Типичное применение Трапецеидальное управление с датчиками Холла Простота реализации, надежность Низкие Электротранспорт, простые приводы Six-Step Sensorless Не требует датчиков, умеренная производительность Средние Вентиляторы, насосы, компрессоры FOC с датчиками Холла Высокая производительность, плавность Средние Промышленные приводы, роботы FOC Sensorless Высокая производительность без датчиков Высокие Высокопроизводительные приводы, дроны

Для реализации FOC требуется также настройка АЦП для измерения токов в фазах и расчета вектора тока. STM32 позволяет настроить триггеры АЦП от таймеров ШИМ, что обеспечивает синхронные измерения в оптимальные моменты времени.

Практические схемы и готовые решения STM32 для силовой электроники

Практическая реализация проектов управления двигателями требует не только грамотного программирования микроконтроллера, но и правильного подбора силовой электроники. STM32 предлагает обширную экосистему готовых решений и отладочных плат, что существенно упрощает разработку. 💡

При проектировании системы управления двигателями важно учитывать несколько ключевых аспектов:

Выбор правильного микроконтроллера STM32 с достаточным количеством ШИМ-каналов и периферии Подбор драйверов, соответствующих типу двигателя и требуемой мощности Проектирование схем защиты от перегрузок, коротких замыканий и напряжений самоиндукции Обеспечение гальванической изоляции между силовой частью и микроконтроллером Разработка системы питания, способной обеспечить пиковые токи при работе двигателей

Рассмотрим популярные комбинации микроконтроллеров STM32 и драйверов для различных типов двигателей:

Тип двигателя Рекомендуемый STM32 Рекомендуемый драйвер Особенности комбинации DC-моторы малой мощности STM32F103C8 (Blue Pill) L293D, L298N Бюджетное решение для моторов до 2А DC-моторы средней мощности STM32F401/F411 BTS7960, VNH5019 Надежное решение для моторов до 30А Шаговые двигатели STM32F103, STM32F401 A4988, TMC2209, DRV8825 Микрошаговый режим, низкий шум BLDC-двигатели STM32F303, STM32F407 DRV8301, STM32 PowerSTEP, L6230 Встроенные операционные усилители и компараторы для FOC Выскомощные приводы STM32F4/F7/H7 IRAMS10UP60B, FSB50550 Высокая вычислительная мощность для сложных алгоритмов управления

Для быстрого прототипирования проектов с двигателями ST Microelectronics предлагает специализированные отладочные платы:

X-NUCLEO-IHM01A1 – плата расширения для управления щеточными DC-моторами

– плата расширения для управления щеточными DC-моторами X-NUCLEO-IHM02A1 – плата расширения для управления шаговыми двигателями

– плата расширения для управления шаговыми двигателями X-NUCLEO-IHM07M1 – плата расширения для трехфазных BLDC-моторов мощностью до 1 кВт

– плата расширения для трехфазных BLDC-моторов мощностью до 1 кВт B-G431B-ESC1 – специализированная плата для электронных регуляторов скорости

– специализированная плата для электронных регуляторов скорости STEVAL-SPIN3201 – оценочный набор для управления BLDC до 40В/15А

При разработке собственной схемы важно обеспечить правильное подключение и защиту микроконтроллера. Вот несколько практических рекомендаций:

Используйте оптроны или изолирующие драйверы затворов для гальванической изоляции силовой части от микроконтроллера Применяйте снабберные RC-цепи и супрессоры для защиты от выбросов напряжения Разделяйте силовые и сигнальные земли, соединяя их в одной точке Используйте развязывающие конденсаторы рядом с каждым силовым ключом Добавьте термальную защиту для силовых элементов

Пример типичной схемы подключения STM32F4 для управления BLDC-двигателем с драйвером DRV8301:

STM32F4: DRV8301: TIM1_CH1 (PA8) -----------------> PWM_AH TIM1_CH1N (PB13) ---------------> PWM_AL TIM1_CH2 (PA9) -----------------> PWM_BH TIM1_CH2N (PB14) ---------------> PWM_BL TIM1_CH3 (PA10) ----------------> PWM_CH TIM1_CH3N (PB15) ---------------> PWM_CL PD0 -----------------------------> EN_GATE SPI1_SCK (PA5) -----------------> SCLK SPI1_MISO (PA6) ----------------> MISO SPI1_MOSI (PA7) ----------------> MOSI PD1 -----------------------------> CS PC0 -----------------------------> HALL_A PC1 -----------------------------> HALL_B PC2 -----------------------------> HALL_C ADC1_IN0 (PA0) -----------------> ISENSE_A ADC2_IN1 (PA1) -----------------> ISENSE_B ADC3_IN2 (PA2) -----------------> ISENSE_C ADC1_IN3 (PA3) -----------------> VBUS_SENSE

При разработке программного обеспечения для систем управления двигателями рекомендуется использовать существующие библиотеки и примеры от ST:

STM32 Motor Control SDK (MC-SDK) – полноценный набор для управления двигателями

STM32CubeMX с генерацией кода для настройки периферии двигателей

ST Motor Profiler – инструмент для автоматической идентификации параметров двигателя

X-CUBE-MCSDK – расширение для CubeMX с готовыми проектами управления двигателями

Эти инструменты позволяют существенно сократить время разработки и избежать типичных ошибок при проектировании систем управления двигателями.

Управление двигателями с использованием STM32 — это масштабная область, в которой сочетаются программирование, силовая электроника и теория управления. Но именно эта комплексность делает работу с двигателями такой интересной и позволяет создавать уникальные решения. Независимо от вашего опыта — начинаете ли вы с простых проектов на базе DC-моторов или разрабатываете сложные системы векторного управления для промышленных приводов — микроконтроллеры STM32 предоставят вам все необходимые инструменты. Главное — начать с малого, постепенно увеличивая сложность проектов, и не бояться экспериментировать с разными типами двигателей и алгоритмами управления.

