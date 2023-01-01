ИИ для видеоконтента: 10 программ автоматического монтажа

Для кого эта статья:

Профессиональные маркетологи и предприниматели, занимающиеся созданием видеоконтента

Блогеры и контент-креаторы, желающие упростить процесс видеомонтажа

Люди, интересующиеся новыми технологиями и инструментами в области видео- и маркетинга Пока ваши конкуренты часами корпят над монтажом, вы можете создавать видеоконтент буквально в пару кликов! Недавно я протестировал десятки программ автоматического монтажа и был поражен, насколько технологии продвинулись вперед. Видеоролики, которые раньше требовали дня работы и навыков профессионального монтажера, теперь генерируются за минуты с помощью ИИ-инструментов. В этой статье я разложу по полочкам 10 самых эффективных решений, которые действительно "делают всё сами" — от подбора музыки до интеллектуальной нарезки кадров. 🎬

Топ-10 программ, которые сами создают видеоролики

Современные видеоредакторы с автоматическими функциями значительно упрощают работу над контентом. Я отобрал 10 инструментов, которые действительно берут на себя большую часть монтажа, позволяя получать профессиональные результаты практически без усилий.

Lumen5 — ИИ-платформа, которая превращает текстовый контент в видеоролики. Достаточно вставить URL статьи, и программа сама предложит структуру, подберёт изображения и создаст видеоисторию. InVideo — мощный редактор с более чем 5000 шаблонами и функцией автоматической адаптации под разные форматы соцсетей. Умеет сам преобразовывать текст в речь и подбирать визуальные элементы. Magisto — инструмент на базе искусственного интеллекта, анализирующий загруженный материал и самостоятельно выделяющий лучшие моменты для создания цельной истории. Animoto — позволяет создавать профессиональные видеоролики из фото и видеоклипов с автоматическим подбором стиля, переходов и музыки. Pictory — специализируется на превращении длинных видео в короткие клипы и текстовых материалов в видеоконтент с минимальным участием пользователя. Fliki — генерирует видеоролики из текста с реалистичной озвучкой благодаря продвинутым алгоритмам преобразования текста в речь. Synthesia — создаёт видеоролики с реалистичными виртуальными ведущими, которые озвучивают ваш текст на более чем 120 языках. Wave.video — облачная платформа с функцией автоматической адаптации контента под любой формат и размер для различных социальных сетей. Clipchamp — интегрированный с Microsoft 365 редактор с функциями автоматического улучшения качества видео и аудио. Moovly — профессиональный инструмент с автоматическим созданием анимаций и синхронизацией речи с движениями персонажей.

Анна Соколова, видеомаркетолог Мой клиент, владелец интернет-магазина товаров для дома, неделями пытался создать промо-ролики для своих товаров. Десятки часов в Adobe Premiere, тысячи рублей на курсы — и всё равно результат был далёк от профессионального. Я предложила ему Lumen5, и уже через 40 минут мы сгенерировали первый ролик. Система сама извлекла ключевые сообщения с сайта магазина, подобрала визуальный ряд, наложила музыку. Клиент был в шоке — видео выглядело так, будто над ним работала целая команда. За следующую неделю он создал 15 роликов для разных категорий товаров, а конверсия из социальных сетей выросла на 34%.

Давайте сравним ключевые характеристики этих программ для более наглядного представления:

Программа Автоматические функции Сложность освоения Уровень автоматизации Цена (базовый план) Lumen5 Конвертация текста в видео, подбор изображений Низкая Высокий $19/месяц InVideo Преобразование текста в речь, адаптация форматов Средняя Средний $15/месяц Magisto Интеллектуальный монтаж, выделение важных моментов Низкая Высокий $4.99/месяц Animoto Подбор стиля, музыки и переходов Низкая Средний $16/месяц Pictory Извлечение ключевых моментов, субтитры Низкая Высокий $23/месяц Fliki Генерация видео из текста, озвучка Низкая Высокий $12/месяц Synthesia Создание видео с виртуальным ведущим Средняя Высокий $30/месяц Wave.video Адаптация под форматы, библиотека шаблонов Средняя Средний $20/месяц Clipchamp Автоулучшение качества видео и аудио Низкая Средний Бесплатно (базовые функции) Moovly Автоматические анимации, синхронизация аудио Высокая Средний $49/месяц

Как работают сервисы автоматического монтажа видео

За кажущейся магией автоматического создания видеороликов стоят сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Давайте разберем технологический процесс, который происходит внутри этих программ, когда вы нажимаете кнопку "Создать видео". 🧠

Основные этапы работы ИИ-видеомонтажа:

Анализ исходного материала. Алгоритмы сканируют загруженный контент (будь то текст, изображения или видеофрагменты) и классифицируют его по различным параметрам. Семантический анализ. Если вы загружаете текст, программа определяет ключевые точки повествования, эмоциональную окраску и основные идеи. Компьютерное зрение. При работе с видео и изображениями ИИ выявляет важные визуальные элементы — лица, движения, значимые объекты, определяет качество кадров. Интеллектуальная селекция. На основе проведенного анализа система выбирает лучшие моменты и отсеивает лишние или некачественные фрагменты. Построение нарративной структуры. Алгоритм выстраивает отобранные элементы в логическую последовательность, создавая цельное повествование. Автоматическое наложение эффектов. В зависимости от контекста и выбранного стиля добавляются переходы, фильтры и визуальные эффекты. Синхронизация с аудио. Система подбирает музыкальное сопровождение и синхронизирует визуальный ряд с музыкальными акцентами или речью.

Большинство современных автоматических видеоредакторов используют нейронные сети, обученные на миллионах профессиональных видеороликов. Это позволяет им имитировать решения опытного монтажера при выборе ракурсов, длительности клипов и переходов между ними.

Например, когда Magisto анализирует видео с дня рождения, его алгоритм распознаёт момент задувания свечей на торте как кульминационный и автоматически делает его центральным элементом готового ролика. А InVideo при конвертации статьи в видео использует семантический анализ для определения ключевых тезисов и подбора соответствующих визуальных элементов из своей обширной библиотеки.

Важно понимать, что чем качественнее исходные материалы, тем лучше результат. Даже самый продвинутый ИИ не сможет создать шедевр из размытых кадров или бессвязного текста. Поэтому подготовка материалов остается за пользователем — это своеобразный творческий симбиоз человека и машины. 🤝

Программы с ИИ для быстрого создания контента без навыков

Искусственный интеллект стал настоящим спасением для тех, кто хочет создавать видеоконтент, но не имеет специальных навыков или времени на изучение сложных программ. Рассмотрим подробнее решения, которые максимально упростили процесс создания видео благодаря ИИ-технологиям. 🤖

Максим Верхов, директор по маркетингу Мне поручили запустить серию обучающих видео для нового продукта компании. Сроки горели, на штатного видеомонтажера рассчитывать не приходилось — он был завален другими проектами. Решение нашлось в Synthesia. Я подготовил сценарии, загрузил их в программу и выбрал виртуального ведущего, похожего на нашего бренд-амбассадора. Через несколько часов у меня было 12 готовых обучающих роликов с реалистичным "человеком", объясняющим функции продукта. Клиенты даже не догадались, что видео созданы ИИ — многие писали, что лектор очень харизматичный и хорошо объясняет. Когда я показал процесс создания руководству, они были в шоке от того, насколько технологии продвинулись. Теперь это стандартный инструмент в нашем маркетинговом арсенале.

Вот ключевые ИИ-инструменты, которые практически полностью автоматизируют процесс создания видеороликов:

Synthesia — создает видео с виртуальными презентаторами, которые выглядят и говорят как настоящие люди. Достаточно ввести текст, выбрать виртуального ведущего, и программа сгенерирует видео с говорящим человеком. Более 65 языков озвучки и 140+ виртуальных актеров.

— создает видео с виртуальными презентаторами, которые выглядят и говорят как настоящие люди. Достаточно ввести текст, выбрать виртуального ведущего, и программа сгенерирует видео с говорящим человеком. Более 65 языков озвучки и 140+ виртуальных актеров. Fliki — превращает любой текст в видеоролик с реалистичной речью. Особенность программы — сверхреалистичные голоса с правильными интонациями и паузами, что делает контент более естественным.

— превращает любой текст в видеоролик с реалистичной речью. Особенность программы — сверхреалистичные голоса с правильными интонациями и паузами, что делает контент более естественным. D-ID — позволяет анимировать статические фотографии, превращая их в говорящих людей. Можно загрузить свою фотографию и создать видео, где "вы" произносите заранее подготовленный текст.

— позволяет анимировать статические фотографии, превращая их в говорящих людей. Можно загрузить свою фотографию и создать видео, где "вы" произносите заранее подготовленный текст. HeyGen — специализируется на создании персонализированных видеообращений с виртуальными аватарами для маркетинговых и образовательных целей.

— специализируется на создании персонализированных видеообращений с виртуальными аватарами для маркетинговых и образовательных целей. Runway ML — позволяет применять к видео различные ИИ-эффекты, менять стиль изображения, фон и другие параметры с помощью нейросетей.

Эти программы используют различные технологии ИИ, включая:

Генеративные состязательные сети (GAN) для создания реалистичных лиц и движений

для создания реалистичных лиц и движений Нейросинтез речи для конвертации текста в естественно звучащую речь

для конвертации текста в естественно звучащую речь Технологии распознавания и синтеза движений для создания правдоподобной мимики и жестов

для создания правдоподобной мимики и жестов Нейронные сети для стилизации изображений и применения визуальных эффектов

Отличительная черта современных ИИ-программ для создания видео — они постоянно совершенствуются. То, что было невозможно или выглядело неестественно год назад, сегодня практически неотличимо от реального видео с живыми людьми. 📈

Важное преимущество таких решений — скорость. В то время как создание традиционного видео с реальными актерами может занимать дни или недели (включая подготовку, съемку, монтаж), ИИ-программы генерируют сопоставимый результат за минуты или часы.

Бесплатные и платные решения для автоматизации видеопроцессов

Рынок программного обеспечения для автоматического создания видео разнообразен — от полностью бесплатных решений до премиальных пакетов с расширенным функционалом. Важно понимать, какие возможности доступны на разных ценовых уровнях, чтобы выбрать оптимальное соотношение цена/качество для своих задач. 💰

Бесплатные решения с достойной функциональностью:

Clipchamp — после приобретения Microsoft сделал базовые функции бесплатными. Включает автоматическое улучшение видео, подборку музыки и базовые эффекты.

— после приобретения Microsoft сделал базовые функции бесплатными. Включает автоматическое улучшение видео, подборку музыки и базовые эффекты. VEED.IO Free — позволяет создавать видеоролики длительностью до 10 минут с автоматическими субтитрами и базовым монтажом.

— позволяет создавать видеоролики длительностью до 10 минут с автоматическими субтитрами и базовым монтажом. Kapwing — предлагает ограниченную, но полезную бесплатную версию с функциями автоматизации для создания коротких видеороликов.

— предлагает ограниченную, но полезную бесплатную версию с функциями автоматизации для создания коротких видеороликов. Canva Video — часть бесплатного пакета Canva с шаблонами и автоматическими переходами для создания простых видеороликов.

— часть бесплатного пакета Canva с шаблонами и автоматическими переходами для создания простых видеороликов. Pictory Free — ограниченная версия, позволяющая создавать до 3 видео в месяц с базовыми автоматическими функциями.

Платные решения с продвинутой автоматизацией:

Lumen5 — от $19/месяц, с функциями автоматического преобразования статей в видео.

— от $19/месяц, с функциями автоматического преобразования статей в видео. Synthesia — от $30/месяц, для создания видео с виртуальными ведущими.

— от $30/месяц, для создания видео с виртуальными ведущими. Magisto — от $4.99/месяц, с ИИ-монтажом и анализом видеоконтента.

— от $4.99/месяц, с ИИ-монтажом и анализом видеоконтента. InVideo — от $15/месяц, с расширенными функциями автоматического монтажа и библиотекой ресурсов.

— от $15/месяц, с расширенными функциями автоматического монтажа и библиотекой ресурсов. Moovly — от $49/месяц, с профессиональными автоматическими анимациями для бизнеса.

Тип программы Преимущества Ограничения Лучше всего подходит для Бесплатные Отсутствие затрат, базовая автоматизация, доступ к ограниченной библиотеке ресурсов Водяные знаки, ограничения по длительности, меньше автоматических функций Начинающих блогеров, тестирования форматов, личных проектов Базовые платные ($5-20/мес) Расширенная автоматизация, отсутствие водяных знаков, больше ресурсов Ограниченное количество HD-экспортов, среднее качество ИИ-генерации Малого бизнеса, растущих YouTube-каналов, маркетологов-одиночек Премиум ($30-100/мес) Высококачественная ИИ-генерация, продвинутые функции, приоритетная техподдержка Высокая стоимость, избыточный функционал для простых задач Корпораций, профессиональных маркетологов, образовательных платформ Корпоративные (custom) Индивидуальная настройка, белая маркировка, интеграция с корпоративными системами Очень высокая стоимость, необходимость обучения персонала Крупных брендов, образовательных учреждений, медиакомпаний

Стоит отметить, что многие платные программы предлагают пробный период (обычно 7-14 дней) или ограниченную бесплатную версию. Это отличная возможность протестировать функциональность перед покупкой и убедиться, что выбранное решение отвечает вашим потребностям.

Важно понимать, что даже при использовании платных решений, стоимость автоматического создания видео значительно ниже, чем наем профессионального видеомонтажера или видеостудии. Для сравнения: средняя стоимость создания минутного рекламного ролика профессионалами начинается от 20 000 рублей, в то время как месячная подписка на продвинутый видеоредактор с ИИ обойдется в 1500-3000 рублей.

Выбор автоматической программы под разные задачи блогера

Не все автоматические видеоредакторы одинаково эффективны для разных типов контента. Чтобы сэкономить время и получить максимальное качество, важно подобрать инструмент, который лучше всего справляется именно с вашими задачами. Рассмотрим оптимальные решения для различных видов блогинга. 🎯

Для YouTube-блогеров с фокусом на образовательный контент:

Synthesia — идеальна, если нужно создавать обучающие видео с виртуальным ведущим, объясняющим сложные концепции.

— идеальна, если нужно создавать обучающие видео с виртуальным ведущим, объясняющим сложные концепции. Pictory — отлично подходит для переработки длинных лекций в короткие информативные видео с автоматическими субтитрами.

— отлично подходит для переработки длинных лекций в короткие информативные видео с автоматическими субтитрами. Lumen5 — хороший выбор для превращения образовательных статей и исследований в структурированные видеоуроки.

Для влогеров и блогеров в нише лайфстайл:

Magisto — алгоритм распознает эмоциональные и яркие моменты, что идеально для влогов и личных историй.

— алгоритм распознает эмоциональные и яркие моменты, что идеально для влогов и личных историй. Clipchamp — простой интерфейс с автоматическим улучшением видео позволяет быстро обрабатывать повседневные съемки.

— простой интерфейс с автоматическим улучшением видео позволяет быстро обрабатывать повседневные съемки. InVideo — шаблоны для лайфстайл-контента с автоматической адаптацией под различные платформы.

Для бизнес-блогеров и маркетологов:

Wave.video — автоматизация создания промо-роликов с брендированием и призывами к действию.

— автоматизация создания промо-роликов с брендированием и призывами к действию. Moovly — профессиональные анимации и автоматическое создание видеопрезентаций продуктов и услуг.

— профессиональные анимации и автоматическое создание видеопрезентаций продуктов и услуг. HeyGen — персонализированные видеообращения от лица компании с виртуальными спикерами.

Для блогеров в коротком вертикальном формате (TikTok, Reels):

CapCut — автоматический монтаж с синхронизацией под музыку и готовыми шаблонами для вертикального формата.

— автоматический монтаж с синхронизацией под музыку и готовыми шаблонами для вертикального формата. VEED.IO — автоматическая конвертация горизонтальных видео в вертикальный формат с сохранением ключевых элементов в кадре.

— автоматическая конвертация горизонтальных видео в вертикальный формат с сохранением ключевых элементов в кадре. InVideo — специализированные шаблоны для коротких видео с автоматической адаптацией.

Для игровых стримеров и блогеров:

Clipchamp — быстрое вырезание лучших моментов из длительных стримов с автоматическим улучшением качества.

— быстрое вырезание лучших моментов из длительных стримов с автоматическим улучшением качества. Filmora — автоматические функции для обработки игрового контента с возможностью увеличения отдельных элементов интерфейса.

— автоматические функции для обработки игрового контента с возможностью увеличения отдельных элементов интерфейса. Movavi Video Editor — автоматическая стабилизация и улучшение качества игровых записей.

При выборе программы для своих задач обращайте внимание на следующие факторы:

Форматы экспорта — поддерживает ли программа нужное разрешение и соотношение сторон (9:16 для Stories, 1:1 для ленты и т.д.) Интеграции — насколько просто будет публиковать готовые видео в нужные платформы Библиотека ресурсов — есть ли в программе музыка, изображения и шаблоны, соответствующие вашей тематике Скорость обработки — критично для тех, кто публикует контент ежедневно или реагирует на трендовые темы Возможности брендирования — насколько легко можно интегрировать элементы вашего бренда (логотип, цвета, шрифты)

Помните, что для большинства блогеров оптимальным решением может стать комбинация из 2-3 специализированных инструментов вместо одного универсального. Например, Synthesia для обучающих видео с ведущим и CapCut для коротких развлекательных роликов.

Технологии автоматического создания видеороликов изменили правила игры для создателей контента. Теперь у каждого есть доступ к инструментам, которые ещё пару лет назад казались научной фантастикой. Выбирайте решение, которое соответствует вашим целям и бюджету, экспериментируйте с разными форматами и не бойтесь делегировать рутинную работу искусственному интеллекту. В конце концов, технологии должны освобождать ваше время и творческую энергию, а не поглощать их. Пусть алгоритмы занимаются монтажом, а вы — созданием действительно ценных идей для своей аудитории. А главное — помните, что даже самый продвинутый ИИ пока не может заменить человеческую креативность и глубокое понимание аудитории.

