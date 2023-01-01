Язык C в игровой индустрии: от Doom до современных хитов

#include "game.h" #include <SDL2/SDL_image.h> #include <SDL2/SDL_mixer.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <math.h> SDL_Texture* loadTexture(const char* path, SDL_Renderer* renderer) { SDL_Surface* surface = IMG_Load(path); if (!surface) { printf("Failed to load image %s: %s

", path, IMG_GetError()); return NULL; } SDL_Texture* texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, surface); if (!texture) { printf("Failed to create texture: %s

", SDL_GetError()); } SDL_FreeSurface(surface); return texture; } void initGame(Game* game, SDL_Renderer* renderer) { srand(time(NULL)); // Инициализация игрока game->player.x = 400; game->player.y = 500; game->player.dx = 0; game->player.dy = 0; game->player.speed = 200; game->player.health = 100; game->player.texture = loadTexture("assets/player.png", renderer); game->player.hitbox = (SDL_Rect){game->player.x – 16, game->player.y – 16, 32, 32}; game->player.active = true; // Инициализация пуль for (int i = 0; i < MAX_BULLETS; i++) { game->bullets[i].active = false; game->bullets[i].texture = loadTexture("assets/bullet.png", renderer); } // Инициализация врагов for (int i = 0; i < MAX_ENEMIES; i++) { game->enemies[i].active = false; game->enemies[i].texture = loadTexture("assets/enemy.png", renderer); } // Инициализация игрового состояния game->score = 0; game->gameOver = false; game->backgroundTexture = loadTexture("assets/background.png", renderer); // Загрузка звуков game->shootSound = Mix_LoadWAV("assets/shoot.wav"); game->explosionSound = Mix_LoadWAV("assets/explosion.wav"); game->backgroundMusic = Mix_LoadMUS("assets/music.mp3"); // Воспроизведение фоновой музыки Mix_PlayMusic(game->backgroundMusic, -1); } void updateGame(Game* game, float deltaTime) { if (game->gameOver) return; // Обновление позиции игрока game->player.x += game->player.dx * deltaTime; game->player.y += game->player.dy * deltaTime; // Ограничение движения игрока if (game->player.x < 16) game->player.x = 16; if (game->player.x > 784) game->player.x = 784; if (game->player.y < 16) game->player.y = 16; if (game->player.y > 584) game->player.y = 584; // Обновление хитбокса игрока game->player.hitbox.x = game->player.x – 16; game->player.hitbox.y = game->player.y – 16; // Обновление пуль for (int i = 0; i < MAX_BULLETS; i++) { if (game->bullets[i].active) { game->bullets[i].y -= game->bullets[i].speed * deltaTime; game->bullets[i].hitbox.x = game->bullets[i].x – 4; game->bullets[i].hitbox.y = game->bullets[i].y – 4; // Деактивация пули при выходе за пределы экрана if (game->bullets[i].y < -8) { game->bullets[i].active = false; } } } // Обновление врагов for (int i = 0; i < MAX_ENEMIES; i++) { if (game->enemies[i].active) { game->enemies[i].y += game->enemies[i].speed * deltaTime; game->enemies[i].hitbox.x = game->enemies[i].x – 16; game->enemies[i].hitbox.y = game->enemies[i].y – 16; // Деактивация врага при выходе за пределы экрана if (game->enemies[i].y > 616) { game->enemies[i].active = false; } // Проверка столкновения с игроком if (checkCollision(game->enemies[i].hitbox, game->player.hitbox)) { game->player.health -= 10; game->enemies[i].active = false; Mix_PlayChannel(-1, game->explosionSound, 0); if (game->player.health <= 0) { game->gameOver = true; } } // Проверка столкновения с пулями for (int j = 0; j < MAX_BULLETS; j++) { if (game->bullets[j].active && checkCollision(game->bullets[j].hitbox, game->enemies[i].hitbox)) { game->enemies[i].health -= 10; game->bullets[j].active = false; if (game->enemies[i].health <= 0) { game->enemies[i].active = false; game->score += 100; Mix_PlayChannel(-1, game->explosionSound, 0); } } } } } // Случайное появление врагов if (rand() % 100 < 2) { spawnEnemy(game); } } void renderGame(Game* game, SDL_Renderer* renderer) { // Отрисовка фона SDL_RenderCopy(renderer, game->backgroundTexture, NULL, NULL); // Отрисовка игрока if (game->player.active) { SDL_Rect destRect = { game->player.x – 16, game->player.y – 16, 32, 32 }; SDL_RenderCopy(renderer, game->player.texture, NULL, &destRect); } // Отрисовка пуль for (int i = 0; i < MAX_BULLETS; i++) { if (game->bullets[i].active) { SDL_Rect destRect = { game->bullets[i].x – 4, game->bullets[i].y – 4, 8, 8 }; SDL_RenderCopy(renderer, game->bullets[i].texture, NULL, &destRect); } } // Отрисовка врагов for (int i = 0; i < MAX_ENEMIES; i++) { if (game->enemies[i].active) { SDL_Rect destRect = { game->enemies[i].x – 16, game->enemies[i].y – 16, 32, 32 }; SDL_RenderCopy(renderer, game->enemies[i].texture, NULL, &destRect); } } // Здесь будет отрисовка UI (счет, здоровье) } void handleInput(Game* game, const Uint8* keystate) { if (game->gameOver) return; // Сброс скорости game->player.dx = 0; game->player.dy = 0; // Движение игрока if (keystate[SDL_SCANCODE_W] || keystate[SDL_SCANCODE_UP]) { game->player.dy = -game->player.speed; } if (keystate[SDL_SCANCODE_S] || keystate[SDL_SCANCODE_DOWN]) { game->player.dy = game->player.speed; } if (keystate[SDL_SCANCODE_A] || keystate[SDL_SCANCODE_LEFT]) { game->player.dx = -game->player.speed; } if (keystate[SDL_SCANCODE_D] || keystate[SDL_SCANCODE_RIGHT]) { game->player.dx = game->player.speed; } // Нормализация для диагонального движения if (game->player.dx != 0 && game->player.dy != 0) { float factor = 1.0f / sqrt(2.0f); game->player.dx *= factor; game->player.dy *= factor; } } void fireBullet(Game* game) { if (game->gameOver) return; // Поиск неактивной пули for (int i = 0; i < MAX_BULLETS; i++) { if (!game->bullets[i].active) { game->bullets[i].active = true; game->bullets[i].x = game->player.x; game->bullets[i].y = game->player.y – 16; game->bullets[i].speed = 400; game->bullets[i].hitbox = (SDL_Rect){ game->bullets[i].x – 4, game->bullets[i].y – 4, 8, 8 }; // Воспроизведение звука выстрела Mix_PlayChannel(-1, game->shootSound, 0); break; } } } void spawnEnemy(Game* game) { // Поиск неактивного врага for (int i = 0; i < MAX_ENEMIES; i++) { if (!game->enemies[i].active) { game->enemies[i].active = true; game->enemies[i].x = rand() % 700 + 50; game->enemies[i].y = -32; game->enemies[i].speed = 100 + rand() % 100; game->enemies[i].health = 10; game->enemies[i].hitbox = (SDL_Rect){ game->enemies[i].x – 16, game->enemies[i].y – 16, 32, 32 }; break; } } } bool checkCollision(SDL_Rect a, SDL_Rect b) { return (a.x < b.x + b.w && a.x + a.w > b.x && a.y < b.y + b.h && a.y + a.h > b.y); } void cleanupGame(Game* game) { SDL_DestroyTexture(game->player.texture); SDL_DestroyTexture(game->backgroundTexture); for (int i = 0; i < MAX_BULLETS; i++) { if (i == 0) { // Все пули используют одну текстуру SDL_DestroyTexture(game->bullets[i].texture); } } for (int i = 0; i < MAX_ENEMIES; i++) { if (i == 0) { // Все враги используют одну текстуру SDL_DestroyTexture(game->enemies[i].texture); } } Mix_FreeChunk(game->shootSound); Mix_FreeChunk(game->explosionSound); Mix_FreeMusic(game->backgroundMusic); }