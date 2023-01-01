Тест-кейсы в игровой индустрии: примеры для эффективного тестирования

Для кого эта статья:

начинающие и опытные тестировщики игр

разработчики игр, заинтересованные в улучшении качества продукта

студенты и специалисты, желающие освоить навыки QA в игровой индустрии Мир игровой индустрии похож на огромный механизм, где каждая шестерёнка должна работать безупречно — иначе всё рассыплется на глазах у разочарованных игроков. Тест-кейсы — это те самые чертежи, которые позволяют проверить надежность каждой детали перед запуском. В этой статье мы погрузимся в конкретные примеры тест-кейсов, которые помогут вам трансформировать хаотичное тестирование в структурированный процесс и найти те баги, которые могут стоить вам рейтинга на маркетплейсах и лояльности пользователей. Готовы превратить своё тестирование игр в искусство поиска несовершенств? 🎮🔍

Структура и формат тест-кейсов в игровой индустрии

Тест-кейсы в игровой индустрии — это детальные инструкции, описывающие шаги по проверке конкретной функциональности игры. Хорошо структурированный тест-кейс позволяет тестировщику быстро выявить проблемы и точно документировать их для разработчиков. 🧩

Классическая структура тест-кейса для игрового тестирования включает:

ID тест-кейса — уникальный идентификатор для удобства отслеживания

— уникальный идентификатор для удобства отслеживания Название тест-кейса — краткое описание того, что проверяется

— краткое описание того, что проверяется Предусловия — необходимые настройки или состояние игры перед тестом

— необходимые настройки или состояние игры перед тестом Шаги воспроизведения — последовательные действия для проверки функциональности

— последовательные действия для проверки функциональности Ожидаемый результат — что должно произойти при правильной работе функции

— что должно произойти при правильной работе функции Фактический результат — что происходит на самом деле

— что происходит на самом деле Статус — прошел/не прошел/заблокирован

— прошел/не прошел/заблокирован Серьёзность — критичность обнаруженной проблемы

— критичность обнаруженной проблемы Среда — устройство, ОС, версия игры и другие параметры

Рассмотрим пример базового тест-кейса для проверки функции входа в игру:

ID LOGIN-001 Название Проверка успешного входа в игру с корректными учетными данными Предусловия 1. Игра установлена<br>2. Пользователь зарегистрирован<br>3. Игра запущена и отображает экран логина Шаги 1. Ввести корректный логин в поле "Имя пользователя"<br>2. Ввести корректный пароль в поле "Пароль"<br>3. Нажать кнопку "Войти" Ожидаемый результат 1. Отображается индикатор загрузки<br>2. Пользователь успешно авторизован<br>3. Отображается главное меню игры Статус Пройден Среда Windows 10, версия игры 1.2.3, ПК с GTX 1080

В игровой индустрии особое внимание уделяется группировке тест-кейсов по функциональным областям:

Пользовательский интерфейс (UI) — проверка всех элементов меню, настроек, HUD

— проверка всех элементов меню, настроек, HUD Геймплей — тестирование механик, взаимодействия игрока с миром

— тестирование механик, взаимодействия игрока с миром Производительность — оценка FPS, загрузки ресурсов, стабильности

— оценка FPS, загрузки ресурсов, стабильности Сетевые функции — тестирование многопользовательских режимов, синхронизации

— тестирование многопользовательских режимов, синхронизации Совместимость — проверка работы игры на различных устройствах и ОС

Алексей Сорокин, Lead QA-инженер игровой студии

Когда я только начинал тестировать наш RPG-проект, мы столкнулись с серьезной проблемой: баги не документировались должным образом, а разработчики тратили часы на воспроизведение проблем. Однажды мы потеряли две недели, пытаясь исправить критический баг с исчезновением предметов инвентаря, потому что не могли точно воспроизвести условия его появления.

После этого инцидента я внедрил строгий формат тест-кейсов с подробным описанием предусловий. Для тестирования инвентаря мы создали набор из 47 кейсов, которые охватывали все возможные сценарии: перетаскивание предметов, объединение стаков, использование во время боя и т.д. В итоге мы нашли не только исходный баг (который оказался связан с переполнением инвентаря во время получения награды за квест), но и ещё 12 потенциальных проблем, которые могли возникнуть после релиза.

Это был переломный момент для команды — мы увидели, как структурированный подход к тестированию может экономить ресурсы и повышать качество игры.

Базовые тест-кейсы для функционального тестирования игр

Функциональное тестирование — это основа проверки качества любой игры. Именно здесь мы убеждаемся, что все игровые механики работают именно так, как задумано дизайнерами. Вот несколько ключевых областей для создания базовых тест-кейсов: 🛠️

1. Тестирование системы регистрации и авторизации

Регистрация с валидными данными

Попытка регистрации с существующим логином

Восстановление забытого пароля

Авторизация через сторонние сервисы (Steam, Epic Games)

2. Тестирование основного геймплея

Перемещение персонажа (ходьба, бег, прыжки)

Взаимодействие с объектами мира

Боевые механики (атаки, блоки, уклонения)

Система инвентаря и экипировки

3. Тестирование сохранений

Сохранение прогресса через меню игры

Автосохранение при достижении контрольных точек

Загрузка сохранения после перезапуска игры

Проверка целостности данных при поврежденном файле сохранения

Вот пример детального тест-кейса для проверки боевой системы в экшн-игре:

ID COMBAT-005 Название Проверка механики парирования атаки противника Предусловия 1. Игра запущена<br>2. Игрок находится в локации с противниками<br>3. У игрока экипировано оружие, позволяющее парировать Шаги 1. Приблизиться к противнику на дистанцию атаки<br>2. Дождаться начала атаки противника<br>3. Нажать кнопку блока/парирования в момент, когда индикатор атаки противника становится красным<br>4. Нажать кнопку атаки сразу после успешного парирования Ожидаемый результат 1. Атака противника парирована (анимация прерывается)<br>2. Противник входит в состояние оглушения на 2 секунды<br>3. Контратака игрока наносит критический урон (х1.5)<br>4. Отображается визуальный и звуковой эффект успешного парирования Статус Пройден Серьёзность Высокая Среда PS5, версия игры 2.0.4

4. Тестирование игрового интерфейса

Проверка всех экранов меню (главное, настройки, пауза)

Корректность отображения игровой информации (HP, энергия, счет)

Работа подсказок и обучающих элементов

Масштабирование UI на различных разрешениях экрана

5. Тестирование экономики игры

Получение игровой валюты (квесты, достижения, продажа предметов)

Расходование ресурсов (покупки, крафт, улучшения)

Проверка механик микротранзакций (если предусмотрены)

Баланс экономики при разных стилях игры

При создании функциональных тест-кейсов особенно важно учитывать различные сценарии использования и граничные условия. Например, что произойдет, если игрок попытается экипировать предмет во время диалога? Или как система отреагирует на получение опыта ровно в момент повышения уровня? 🧠

Тест-кейсы для проверки производительности и стабильности

Недостаточно проверить только функциональность игры — необходимо убедиться, что она стабильна и обеспечивает плавный игровой процесс даже в самых требовательных сценариях. Тестирование производительности выявляет проблемы с оптимизацией, которые могут испортить впечатление от даже самой интересной игры. 🚀

Мария Лебедева, QA Team Lead

Мы выпустили бета-версию нашей стратегии в реальном времени и получили шквал жалоб на фризы в середине матчей. Аналитика показывала, что 60% игроков просто выходили из игры, не завершив сессию. Это была катастрофа.

Я собрала команду и мы разработали набор специальных тест-кейсов для проверки производительности при разном количестве юнитов на карте. Оказалось, что проблема возникала при определённом сочетании обстоятельств: когда на экране было более 100 юнитов И активировалось какое-либо масштабное заклинание И при этом камера находилась в максимальном отдалении.

Мы не только создали специальный тест-кейс для автоматизированной проверки этого сценария, но и разработали систему бенчмарков, которая запускалась после каждого билда. Благодаря этому разработчики сразу видели, как их изменения влияют на производительность.

После оптимизации рендеринга эффектов заклинаний и LOD-моделей мы смогли увеличить количество одновременных юнитов до 200 без просадок FPS. Показатель удержания игроков вырос на 35%, а средняя длительность сессии увеличилась на 24 минуты.

Основные направления для тест-кейсов производительности и стабильности:

1. FPS-тестирование в различных сценариях

Измерение частоты кадров в обычных игровых ситуациях

Стресс-тесты при максимальной нагрузке (множество объектов/эффектов)

Проверка стабильности FPS при длительной игровой сессии

Мониторинг падений FPS при переходах между локациями

2. Тестирование загрузки ресурсов

Время загрузки игровых уровней

Поведение игры при стриминге ассетов в открытом мире

Проверка на утечки памяти при многократных переходах между локациями

Корректность загрузки текстур высокого разрешения

3. Стресс-тестирование

Проверка стабильности при максимальном количестве игровых объектов

Множественные одновременные действия (взрывы, эффекты, анимации)

Проверка работы игры на минимальных системных требованиях в пиковых сценариях

Вот пример тест-кейса для проверки производительности в открытом мире:

ID: PERF-012 Название: Проверка стабильности FPS при быстром передвижении в открытом мире Предусловия: Игра запущена, персонаж находится в открытом мире, доступно транспортное средство максимальной скорости Шаги:

Активировать инструмент измерения FPS Сесть на транспортное средство Двигаться на максимальной скорости по прямой линии в течение 2 минут Резко менять направление движения каждые 15 секунд Фиксировать минимальный, максимальный и средний FPS Ожидаемый результат: FPS не опускается ниже 30 кадров/с на рекомендуемой конфигурации Отсутствуют заметные фризы при подгрузке новых участков мира Текстуры загружаются корректно без видимых артефактов Отсутствует прогрессирующее снижение производительности за время теста

4. Тестирование сетевой стабильности

Проверка работы сервера при пиковых нагрузках

Устойчивость соединения при нестабильном интернете

Нагрузочное тестирование с симуляцией большого числа игроков

Измерение задержки между действием и отображением результата

5. Тестирование восстановления после сбоев

Проверка работы игры после непредвиденного завершения

Восстановление сессии при потере интернет-соединения

Поведение при нехватке дискового пространства

Реакция игры на отключение периферийных устройств

Для эффективного тестирования производительности используйте специализированные инструменты:

FPS-счетчики и профилировщики (MSI Afterburner, FRAPS)

Инструменты для мониторинга системных ресурсов (Task Manager, GPU-Z)

Средства автоматизации для воспроизведения сложных сценариев

Диагностические утилиты движков (Unity Profiler, Unreal Insights)

Специализированные кейсы для разных жанров видеоигр

Каждый игровой жанр имеет уникальные механики и особенности, требующие специального подхода к тестированию. Специализированные тест-кейсы помогают выявить проблемы, характерные для конкретных типов игр. 🎯

1. RPG (ролевые игры)

Система прогрессии персонажа — проверка корректности начисления опыта, улучшения характеристик, развития навыков

— проверка корректности начисления опыта, улучшения характеристик, развития навыков Квестовые линии — тестирование прохождения всех вариантов квестов, проверка триггеров и условий

— тестирование прохождения всех вариантов квестов, проверка триггеров и условий Система диалогов — проверка всех веток диалогов, условий их появления и последствий выбора

— проверка всех веток диалогов, условий их появления и последствий выбора Баланс экономики — тестирование доходов и расходов игрока на разных этапах игры

Пример тест-кейса для RPG:

ID: RPG-043 Название: Проверка взаимоисключающих квестовых линий при выборе фракции Предусловия: Персонаж достиг 10 уровня, получил доступ к выбору фракции Шаги:

Выбрать фракцию A во время диалога с NPC Проверить доступность квестов фракции A в журнале Проверить отношение NPC фракции B (должны быть враждебны) Проверить закрытие квестовых хабов фракции B Попытаться выполнить задание, требующее доступ к локации фракции B Ожидаемый результат: Квесты фракции A доступны и отслеживаются в журнале NPC фракции B атакуют игрока при обнаружении Невозможно получить квесты фракции B Задание, требующее доступ к локации B, помечено как недоступное с альтернативным способом выполнения

2. FPS (шутеры от первого лица)

Система стрельбы — проверка точности, отдачи, разброса, урона от оружия

— проверка точности, отдачи, разброса, урона от оружия Система укрытий — тестирование взаимодействия с укрытиями, попаданий через препятствия

— тестирование взаимодействия с укрытиями, попаданий через препятствия Искусственный интеллект противников — проверка реакции на игрока, тактик, сложности

— проверка реакции на игрока, тактик, сложности Хитбоксы — тестирование зон поражения моделей персонажей

3. RTS (стратегии реального времени)

Микроконтроль юнитов — проверка отзывчивости, группового выделения, выполнения команд

— проверка отзывчивости, группового выделения, выполнения команд Баланс сторон — тестирование силы разных фракций в различных сценариях

— тестирование силы разных фракций в различных сценариях Экономическая система — проверка добычи и распределения ресурсов

— проверка добычи и распределения ресурсов ИИ компьютерного противника — тестирование стратегий и адаптивности

4. Файтинги

Хитбоксы и фреймдата — проверка точности зон поражения, времени активации приемов

— проверка точности зон поражения, времени активации приемов Комбо-системы — тестирование всех возможных комбинаций ударов

— тестирование всех возможных комбинаций ударов Баланс персонажей — проверка отсутствия явных преимуществ у отдельных бойцов

— проверка отсутствия явных преимуществ у отдельных бойцов Сетевой код — тестирование сетевых матчей на задержки и синхронизацию

Сравнение ключевых аспектов тестирования для разных жанров:

Жанр Критические элементы тестирования Специфические тест-кейсы Типичные проблемы RPG Квесты, инвентарь, характеристики Проверка всех ветвей диалогов, тестирование комбинаций экипировки Квестовые баги, несбалансированная прогрессия FPS Стрельба, коллизии, противники Тест различных типов оружия, проверка хитбоксов Неточность прицеливания, клиппинг через стены RTS Управление юнитами, баланс сторон Проверка патфайндинга, тест экономических стратегий Проблемы с ИИ, неэффективные пути перемещения Файтинги Комбо, хитбоксы, таймлайны Тест каждого приёма на каждом персонаже Дисбаланс персонажей, бесполезные комбо MMO Сервер, экономика, социальные функции Стресс-тест серверов, проверка масштабных событий Лаги при большом скоплении игроков, дюпы

5. Мобильные игры

Сенсорное управление — проверка отзывчивости и точности сенсорных элементов

— проверка отзывчивости и точности сенсорных элементов Прерывания — тестирование поведения игры при входящих звонках, уведомлениях

— тестирование поведения игры при входящих звонках, уведомлениях Энергопотребление — проверка расхода батареи во время игры

— проверка расхода батареи во время игры Монетизация — тестирование встроенных покупок, рекламы

При создании специализированных тест-кейсов важно понимать не только механики игры, но и ожидания целевой аудитории конкретного жанра. Например, для RPG критичны сохранение прогресса и целостность сюжета, в то время как для шутеров на первый план выходит точность и отзывчивость управления. 🎮

От теории к практике: внедрение тест-кейсов в рабочий процесс

Создание качественных тест-кейсов — это только половина успеха. Чтобы они действительно работали на повышение качества игры, необходимо грамотно интегрировать их в процесс разработки. 📈

1. Приоритизация тест-кейсов

Невозможно выполнить все тесты перед каждым обновлением. Создайте систему приоритетов:

P0 (критически важные) — функции, без которых игра не работает (авторизация, основной геймплей)

(критически важные) — функции, без которых игра не работает (авторизация, основной геймплей) P1 (высокий приоритет) — ключевые механики, баланс, стабильность

(высокий приоритет) — ключевые механики, баланс, стабильность P2 (средний приоритет) — второстепенные функции, не блокирующие игровой процесс

(средний приоритет) — второстепенные функции, не блокирующие игровой процесс P3 (низкий приоритет) — косметические особенности, редкие сценарии

При ограниченных ресурсах сфокусируйтесь на выполнении тестов с приоритетами P0 и P1 для каждого билда, а более полное тестирование проводите для стабильных версий.

2. Автоматизация тестирования

Автоматизируйте рутинные и повторяющиеся тест-кейсы. Хорошими кандидатами для автоматизации являются:

Smoke-тесты основной функциональности

Проверки производительности и стабильности

Регрессионное тестирование базовых механик

Валидация сохранений и загрузки данных

Используйте инструменты автоматизации, подходящие для вашего игрового движка:

Unity : Unity Test Framework, Unity Test Runner

: Unity Test Framework, Unity Test Runner Unreal Engine : Gauntlet Automation Framework

: Gauntlet Automation Framework Универсальные: Selenium, Appium (для UI), Python-скрипты

3. Интеграция с системой управления дефектами

Связывайте тест-кейсы с системой отслеживания багов для обеспечения прозрачности и отслеживания прогресса:

Каждый найденный баг должен ссылаться на соответствующий тест-кейс

Используйте статусы тест-кейсов (пройден/не пройден/заблокирован)

Обновляйте тест-кейсы при изменении требований или дизайна

Анализируйте статистику "проблемных" тест-кейсов для выявления слабых мест

4. Организация тестовых прогонов

Структурируйте выполнение тест-кейсов в зависимости от этапа разработки:

Этап разработки Типы тестирования Объем тест-кейсов Частота Daily builds Smoke-тесты, критические функции 5-10% всех тест-кейсов (только P0) Ежедневно Feature builds Функциональное тестирование новых фич Все тест-кейсы новой функции + критические регрессионные При добавлении новой функции Milestone builds Полное регрессионное тестирование 60-80% всех тест-кейсов (P0, P1, P2) Каждые 2-4 недели Release candidates Полное тестирование всех аспектов 100% тест-кейсов Перед релизом

5. Вовлечение команды разработчиков

Сделайте тестирование частью культуры разработки:

Проводите демо-сессии новых тест-кейсов для разработчиков

Вовлекайте программистов в создание автотестов для их функций

Предоставляйте регулярные отчеты о покрытии и результатах тестирования

Организуйте сессии совместного тестирования (bug bash) с участием всей команды

6. Постоянное улучшение тест-кейсов

Тест-кейсы — это живые документы, требующие регулярного обновления:

Анализируйте пропущенные баги и дополняйте тест-кейсы

Оптимизируйте шаги для повышения эффективности тестирования

Пересматривайте приоритеты на основе пользовательского опыта

Добавляйте новые тест-кейсы при расширении функциональности

Эффективное внедрение тест-кейсов в процесс разработки требует баланса между тщательностью тестирования и скоростью релизов. Помните, что конечная цель — не выполнение всех тестов, а создание качественного игрового опыта для пользователей. 🏆

Тестирование игр — это искусство поиска баланса между методичностью и креативностью. Хорошо структурированные тест-кейсы дают вам прочный фундамент, но только ваше глубокое понимание игрового опыта поможет выявить те проблемы, которые действительно важны для игроков. Не ограничивайтесь механическим выполнением шагов — думайте как игрок, чувствуйте как дизайнер, и проверяйте как инженер. Именно такой комплексный подход превращает обычное тестирование в важнейшую часть создания незабываемых игровых миров.

