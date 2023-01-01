5 причин лагов в играх и способы их устранения: гайд

Для кого эта статья:

Геймеры, испытывающие проблемы с производительностью своих игр

Люди, интересующиеся оптимизацией компьютерных систем и апгрейдом оборудования

Потенциальные ученики курсов по тестированию ПО и другим IT-направлениям Ты запускаешь любимую игру, предвкушая несколько часов удовольствия, но вместо этого получаешь раздражающие задержки, подвисания и рывки. 💻 Знакомая ситуация? Лаги способны превратить даже самую захватывающую игру в испытание терпения. В этой статье я разберу основные причины, по которым игры начинают тормозить, и предложу пять проверенных решений, которые вернут плавность и отзывчивость вашему игровому процессу — без необходимости покупать новый компьютер.

Причины лагов в играх: от железа до программных конфликтов

Лаги в играх редко возникают из ниоткуда. Обычно это результат комбинации нескольких факторов, которые накапливаются со временем или проявляются при определенных условиях. Понимание истинных причин — первый шаг к эффективному решению проблемы.

Начнем с самых очевидных: технические характеристики вашего компьютера могут просто не соответствовать требованиям игры. Современные игры с каждым годом становятся все более требовательными к аппаратному обеспечению. Если ваш процессор, видеокарта или оперативная память устарели, лаги неизбежны.

Максим Волков, технический специалист по игровым системам Однажды ко мне обратился игрок, жалующийся на сильные лаги в Cyberpunk 2077. Его компьютер был довольно мощным — Core i7, 16 ГБ RAM, но с видеокартой GTX 1050Ti. При диагностике я обнаружил, что его видеокарта работала на пределе возможностей, разогреваясь до критических 94°C. После тщательной очистки от пыли, замены термопасты и настройки более агрессивного профиля охлаждения температура снизилась до 78°C, а производительность выросла почти на 30%. Это наглядно демонстрирует, насколько перегрев может влиять на игровой процесс даже при относительно приличном железе.

Перегрев — еще один коварный враг производительности. Современные компьютеры оснащены системами защиты, которые автоматически снижают тактовую частоту компонентов при достижении критических температур. Этот процесс называется термодросселингом и часто является причиной внезапных просадок FPS в играх.

Помимо аппаратных ограничений, существует ряд программных факторов, вызывающих лаги:

Устаревшие драйверы — особенно драйверы видеокарты, которые оптимизируются разработчиками для конкретных игр

— особенно драйверы видеокарты, которые оптимизируются разработчиками для конкретных игр Фоновые процессы — антивирусы, программы для загрузки торрентов, облачные хранилища, синхронизирующие файлы

— антивирусы, программы для загрузки торрентов, облачные хранилища, синхронизирующие файлы Фрагментация жесткого диска — замедляет загрузку игровых ресурсов

— замедляет загрузку игровых ресурсов Вирусы и вредоносное ПО — майнеры криптовалют часто маскируются под безобидные программы и крадут ресурсы компьютера

— майнеры криптовалют часто маскируются под безобидные программы и крадут ресурсы компьютера Переполненный кэш шейдеров — со временем может привести к снижению производительности в некоторых играх

Отдельного внимания заслуживают проблемы с сетевым соединением, которые особенно актуальны для онлайн-игр. Высокий пинг, потеря пакетов и нестабильное соединение могут создавать впечатление, что игра "тормозит", даже если с вашим компьютером все в порядке.

Тип лага Характеристика Вероятная причина Постоянные низкие FPS Игра постоянно идет медленно Недостаточная мощность железа Фризы/заикания Периодические короткие остановки Проблемы с диском или RAM Просадки FPS Внезапные падения частоты кадров Перегрев или фоновые процессы Резиновые лаги Персонаж телепортируется назад Проблемы с сетевым соединением Дисплейные лаги Разрывы изображения Проблемы синхронизации GPU/монитора

Диагностика системы: почему игры, которые раньше не лагали

Особенно обидно, когда игра, которая раньше работала без проблем, вдруг начинает тормозить. Это происходит не без причины, и для эффективного решения необходима правильная диагностика системы. Давайте разберемся, как определить корень проблемы. 🔍

Первый шаг — проверить, связана ли проблема с конкретной игрой или затрагивает всю систему. Если лагают все игры, проблема, скорее всего, кроется в вашем железе или операционной системе. Если же тормозит только одна игра, причина может быть в обновлении самой игры или в конфликте с другими программами.

Для комплексной диагностики производительности используйте следующие инструменты:

MSI Afterburner — позволяет мониторить загрузку CPU, GPU, температуры и частоту кадров прямо во время игры

— позволяет мониторить загрузку CPU, GPU, температуры и частоту кадров прямо во время игры HWMonitor — подробно показывает температуру всех компонентов системы

— подробно показывает температуру всех компонентов системы Windows Task Manager — помогает выявить процессы, потребляющие слишком много ресурсов

— помогает выявить процессы, потребляющие слишком много ресурсов UserBenchmark — сравнивает производительность вашего ПК с аналогичными системами

— сравнивает производительность вашего ПК с аналогичными системами LatencyMon — выявляет проблемы с драйверами, вызывающими задержки

При диагностике обращайте внимание на ключевые показатели: загрузку процессора и видеокарты, объем свободной оперативной памяти, температуру компонентов и активность жесткого диска. Если какой-то из показателей достигает предельных значений, вы нашли узкое место системы.

Анна Дмитриева, технический консультант игровой платформы Ко мне обратился игрок, жалующийся на то, что The Witcher 3, ранее работавший идеально, вдруг начал сильно тормозить. Простое обновление драйверов не помогло. Я попросила его запустить мониторинг через MSI Afterburner во время игры. Оказалось, что загрузка CPU достигала 100%, а GPU при этом работал лишь на 60-70%. Проанализировав диспетчер задач, мы обнаружили, что недавно установленная программа резервного копирования запускала свои процессы каждые 15 минут, создавая высокую нагрузку на процессор. После изменения настроек этой программы игра снова заработала плавно. Это классический пример того, как даже непрямо связанное с игрой приложение может вызвать проблемы с производительностью.

Особое внимание стоит уделить системному диску. Со временем он может фрагментироваться, а свободного места становиться все меньше. Многие игры создают кэш на системном диске, и если на нем остается менее 10% свободного пространства, это может серьезно влиять на производительность.

Не забывайте и о возможных сетевых проблемах. Для онлайн-игр проверьте качество соединения с помощью таких инструментов, как:

Ping-тест до сервера игры (если возможно)

до сервера игры (если возможно) Speedtest.net для проверки скорости интернета

для проверки скорости интернета WinMTR для выявления потери пакетов на маршруте к серверу

После сбора всех диагностических данных, вы сможете точно определить проблему и выбрать наиболее эффективное решение, вместо того чтобы действовать наугад.

Апгрейд оборудования: когда компьютер тормозит в играх

Иногда единственным верным решением проблемы с лагами является апгрейд железа. Однако вам необязательно покупать полностью новый компьютер — часто достаточно обновить лишь один или два компонента, чтобы значительно улучшить производительность в играх. 🛠️

Перед принятием решения об апгрейде, важно точно определить, какой именно компонент является "бутылочным горлышком" вашей системы. Если во время игры загрузка процессора достигает 100%, а видеокарта работает лишь на 60-70%, значит, именно CPU ограничивает производительность. И наоборот — если GPU загружен полностью, а процессор простаивает, имеет смысл обновить видеокарту.

Компонент Признаки необходимости апгрейда Приоритет Влияние на производительность Видеокарта (GPU) Низкие FPS, загрузка GPU 95-100% Высокий +30-200% к FPS (зависит от разницы между старой и новой) Процессор (CPU) Микрофризы, загрузка ядер 90-100% Средний/Высокий +10-100% к FPS, устранение заиканий Оперативная память (RAM) Частая подгрузка, активное использование файла подкачки Средний +5-30% к FPS, устранение фризов при загрузке текстур SSD вместо HDD Длительные загрузки, "подтормаживания" в открытом мире Средний Ускорение загрузки в 3-10 раз, устранение "подгрузки" текстур Система охлаждения Термодросселинг, высокие температуры (90°C+) Низкий/Средний +5-15% к стабильности FPS, продление срока службы компонентов

Вот несколько советов по апгрейду для различных бюджетов:

Минимальный бюджет: Добавьте оперативную память (если у вас менее 16 ГБ) и установите SSD, если у вас все еще HDD

Добавьте оперативную память (если у вас менее 16 ГБ) и установите SSD, если у вас все еще HDD Средний бюджет: Обновите видеокарту на модель среднего класса (например, с GTX 1050 до RTX 3060)

Обновите видеокарту на модель среднего класса (например, с GTX 1050 до RTX 3060) Высокий бюджет: Замените процессор и материнскую плату на более современные, добавьте высокоскоростную RAM

При выборе новой видеокарты обратите внимание не только на производительность, но и на объем видеопамяти. Современные игры активно используют текстуры высокого разрешения, и недостаток VRAM может приводить к заиканиям даже на мощной карте. Для комфортной игры в 2023 году рекомендуется минимум 6-8 ГБ видеопамяти.

Нередко проблема кроется не в мощности компонентов, а в их охлаждении. Со временем термопаста высыхает, кулеры забиваются пылью, а термопрокладки теряют свои свойства. Замена термопасты на процессоре и видеокарте может дать прирост производительности до 15%, особенно если компоненты ранее работали в режиме термодросселинга.

Для ноутбуков возможности апгрейда ограничены, но в большинстве моделей все же можно заменить HDD на SSD и расширить оперативную память. Эти два апгрейда часто дают наибольший прирост производительности при минимальных затратах.

Оптимизация настроек: устранение лагов на ноутбуке и ПК

Если аппаратный апгрейд не входит в ваши планы или бюджет, правильная оптимизация настроек может творить чудеса. Грамотная настройка как операционной системы, так и самих игр способна значительно улучшить производительность без единого нового компонента. ⚙️

Начнем с оптимизации Windows, которая сама по себе может потреблять значительные ресурсы:

Отключите ненужные фоновые службы — через Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) → вкладка "Автозагрузка"

— через Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) → вкладка "Автозагрузка" Оптимизируйте визуальные эффекты — Панель управления → Система → Дополнительные параметры системы → Быстродействие → "Обеспечить наилучшее быстродействие"

— Панель управления → Система → Дополнительные параметры системы → Быстродействие → "Обеспечить наилучшее быстродействие" Обновите все драйверы — особенно важны драйверы видеокарты от производителя (NVIDIA, AMD или Intel)

— особенно важны драйверы видеокарты от производителя (NVIDIA, AMD или Intel) Настройте игровой режим Windows — Параметры → Игры → Игровой режим → "Вкл"

— Параметры → Игры → Игровой режим → "Вкл" Отключите Game DVR и Xbox Game Bar — если вы их не используете

Для ноутбуков особенно важно правильно настроить план электропитания. Многие ноутбуки по умолчанию используют сбалансированный или энергосберегающий режим, что существенно ограничивает производительность в играх. Установите "Высокая производительность" или создайте собственный план с максимальной производительностью процессора.

После оптимизации системы переходим к настройкам самих игр. Вот универсальные рекомендации:

Разрешение экрана — используйте родное разрешение монитора или пониженное для повышения FPS

— используйте родное разрешение монитора или пониженное для повышения FPS Вертикальная синхронизация (V-Sync) — отключите для максимальной производительности или включите для устранения разрывов изображения

— отключите для максимальной производительности или включите для устранения разрывов изображения Сглаживание (Anti-aliasing) — значительно нагружает систему, используйте более легкие методы (FXAA вместо MSAA)

— значительно нагружает систему, используйте более легкие методы (FXAA вместо MSAA) Текстуры — средний или высокий уровень умеренно влияет на производительность, но сильно на визуальное качество

— средний или высокий уровень умеренно влияет на производительность, но сильно на визуальное качество Тени и освещение — обычно сильно влияют на производительность, понижение с "ультра" до "высоких" может дать +15-20% FPS

— обычно сильно влияют на производительность, понижение с "ультра" до "высоких" может дать +15-20% FPS Дальность прорисовки — существенно влияет на нагрузку CPU, уменьшение может помочь при "процессорном бутылочном горлышке"

Для игр на движке Unreal Engine (Fortnite, PUBG и многие другие) часто помогает очистка кэша шейдеров. Для этого:

Нажмите Win+R и введите %localappdata% Найдите папку с названием игры Внутри найдите папку "Saved" → "Config" → "WindowsClient" Удалите файлы, начинающиеся на "Scalability"

Для ноутбуков дополнительно рекомендуется:

Использовать активную охлаждающую подставку

Играть с подключенным зарядным устройством

Регулярно чистить систему охлаждения от пыли

Использовать специальное программное обеспечение, такое как MSI Afterburner, для настройки агрессивного профиля охлаждения

Помните, что оптимальные настройки индивидуальны для каждой системы и игры. Экспериментируйте с различными параметрами, используя встроенные бенчмарки или программы для мониторинга FPS (например, FRAPS или встроенный счетчик в Steam), чтобы найти идеальный баланс между производительностью и визуальным качеством.

5 проверенных решений: как вернуть плавность игрового процесса

Основываясь на тысячах случаев диагностики и устранения игровых лагов, я выделил пять самых эффективных решений, которые с наибольшей вероятностью вернут вашим играм плавность и отзывчивость. Эти методы работают в большинстве ситуаций и требуют минимальных технических навыков. 🎮

Решение №1: Полное обновление драйверов с чистой установкой

Обычное обновление драйверов не всегда решает проблему, так как остатки старых драйверов могут конфликтовать с новыми. Для максимального эффекта:

Скачайте последнюю версию драйвера с официального сайта производителя видеокарты Удалите текущий драйвер с помощью DDU (Display Driver Uninstaller) в безопасном режиме Перезагрузите компьютер и установите новый драйвер, выбрав опцию "Чистая установка" После установки перезагрузите систему еще раз

Этот метод особенно эффективен для устранения микрозаиканий и нестабильного FPS, вызванных конфликтами драйверов.

Решение №2: Комплексная оптимизация энергопотребления и охлаждения

Термодросселинг — частая причина лагов, особенно в ноутбуках и компактных ПК:

Очистите систему от пыли (включая радиаторы и вентиляторы) Замените термопасту на CPU и GPU, если компьютеру больше года Настройте агрессивную кривую вентиляторов через BIOS или программы вроде MSI Afterburner Установите план электропитания "Высокая производительность" в Windows Для ноутбуков: используйте охлаждающую подставку и поднимите заднюю часть для улучшения вентиляции

Эти меры могут дать прирост производительности до 25% без каких-либо аппаратных апгрейдов.

Решение №3: Очистка и оптимизация системы

Со временем Windows накапливает "мусор", который замедляет всю систему:

Удалите временные файлы через Очистку диска (Win+R → cleanmgr) Отключите визуальные эффекты Windows (особенно эффекты прозрачности) Выполните дефрагментацию диска (для HDD) или оптимизацию (для SSD) Очистите реестр с помощью CCleaner или аналогичной программы Проверьте систему на вирусы и вредоносные программы с помощью Malwarebytes Отключите все лишние процессы в автозагрузке и фоновые службы

После полной оптимизации рекомендуется перезагрузить компьютер. Этот метод особенно эффективен для систем, которые не переустанавливались более года.

Решение №4: Настройка игрового конфигурационного файла

Многие игры позволяют настраивать дополнительные параметры через конфигурационные файлы, недоступные через обычное меню настроек:

Найдите расположение конфигурационных файлов игры (обычно в Documents или папке установки) Сделайте резервную копию файлов конфигурации Откройте основной конфиг-файл (например, engine.ini, system.ini или game.cfg) в текстовом редакторе Добавьте оптимизирующие параметры, соответствующие вашей игре (информацию можно найти на форумах игры)

Типичные параметры для оптимизации включают отключение постобработки, уменьшение кэша текстур, отключение сложных эффектов частиц и ограничение предзагрузки объектов.

Решение №5: Оверклокинг и андервольтинг

Это более продвинутое решение, но оно может дать значительный прирост производительности:

Для видеокарт: используйте MSI Afterburner для умеренного разгона GPU и памяти (начните с +50MHz для ядра и +100MHz для памяти) Для процессоров: если ваш CPU поддерживает разгон, настройте его через BIOS Андервольтинг (снижение напряжения) помогает уменьшить температуру и предотвратить термодросселинг Для оперативной памяти: активируйте XMP-профиль в BIOS для работы RAM на заявленных частотах

Важно: всегда начинайте с минимальных значений и постепенно увеличивайте их, проверяя стабильность системы после каждого изменения. Неправильный оверклокинг может привести к нестабильности системы и даже повреждению компонентов.

Наилучшие результаты обычно дает комбинация нескольких решений. Начните с самых простых (обновление драйверов и очистка системы), а затем переходите к более сложным методам, если проблема сохраняется.

Решение проблем с лагами требует системного подхода и понимания взаимосвязи между компонентами вашего компьютера. Начните с диагностики, чтобы точно определить источник проблемы, затем примените наиболее подходящее решение из предложенных пяти. Помните, что профилактика всегда эффективнее лечения — регулярная очистка от пыли, обновление драйверов и мониторинг температур помогут предотвратить появление лагов в будущем. С правильным подходом даже relativamente старое оборудование может обеспечить комфортный игровой процесс в большинстве современных игр.

