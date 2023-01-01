Паттерн Observer в геймдеве: создание гибкой архитектуры без связей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики видеоигр, использующие Unity или Unreal Engine

Специалисты по программированию и архитектуре программного обеспечения

Студенты и профессионалы, заинтересованные в изучении паттернов проектирования Паттерн Observer — настоящий кит, на котором держится архитектура большинства успешных игр. Когда нужно, чтобы десятки игровых объектов реагировали на одно событие без прямых зависимостей, без спагетти-кода и кошмарных перекрестных ссылок — Observer становится спасательным кругом. Вместо того чтобы каждый объект знал обо всех других, достаточно создать простую систему подписок и уведомлений, где объекты "слушают" только то, что им нужно. В статье разберем, как грамотно имплементировать этот паттерн в Unity и Unreal Engine, и почему разработчики топовых проектов считают его незаменимым. 🎮

Суть паттерна Observer: решение коммуникационных проблем в играх

Паттерн Observer (Наблюдатель) — один из фундаментальных поведенческих паттернов проектирования, который определяет одно-ко-многим зависимость между объектами так, что когда один объект изменяет состояние, все зависимые от него объекты автоматически уведомляются и обновляются. В геймдеве этот паттерн критически важен, поскольку игровые миры полны взаимодействующих элементов. 🔄

Структурно Observer состоит из двух ключевых компонентов:

Издатель (Subject) — объект, который содержит состояние и генерирует события

— объект, который содержит состояние и генерирует события Подписчик (Observer) — объект, который ожидает уведомлений от издателя

Коммуникационные проблемы в играх, которые решает паттерн Observer:

Разделение ответственности между компонентами без жестких связей

Отслеживание состояния объектов без постоянных проверок

Реализация реактивных интерфейсов и игровых механик

Снижение сложности взаимодействия между системами

Типичный пример использования паттерна в играх — система достижений. Когда игрок выполняет определенное действие (убивает врага, собирает предмет), система достижений не должна проверять это напрямую. Вместо этого соответствующие объекты уведомляют систему о событиях, а та реагирует, когда выполняются условия достижения.

Проблема без Observer Решение с Observer Жесткая связь между объектами Слабая связь через событийную модель Постоянные проверки состояния Реактивные уведомления при изменениях Сложность добавления новых слушателей Динамическая подписка/отписка объектов Усложнение кода при масштабировании Поддержка принципа единственной ответственности

Максим Карпов, Lead Game Developer

Однажды мы столкнулись с настоящим кошмаром в нашем проекте — представьте инвентарную систему с прямыми ссылками на UI, игровую логику и даже серверные компоненты. Малейшее изменение в любой из этих частей вызывало каскад ошибок. Переработка на Observer заняла неделю, но полностью преобразила кодовую базу. Ключевым был момент, когда мы разделили InventoryData (Subject) и создали подписчиков для UI, серверной синхронизации и игровых эффектов. Однажды потребовалось добавить новую механику: предметы, меняющие характеристики персонажа при подборе. Без Observer это означало бы модификацию пяти разных систем. С нашей новой архитектурой мы просто создали нового подписчика, реагирующего на события инвентаря, и интегрировали его за пару часов. Тот момент, когда все заработало без единой правки в существующем коде, стал поворотным для команды.

Важно понимать, что паттерн Observer — не просто техническое решение, но и концептуальный подход к организации кода. Он реализует принцип "публикация-подписка" (pub-sub), где издатели не знают о конкретных подписчиках, а подписчики не знают друг о друге. Это дает нам возможность создавать чистую, расширяемую архитектуру игры.

Реализация Observer в Unity: от простого к сложному

В Unity существует несколько подходов к реализации паттерна Observer, от базовых до продвинутых. Рассмотрим их постепенно, демонстрируя эволюцию от простейших решений до полноценных событийных систем. 🛠️

1. Базовая реализация через интерфейсы

Классический подход начинается с определения интерфейса для наблюдателя:

csharp Скопировать код public interface IObserver { void OnNotify(object data); } public class Subject { private List<IObserver> _observers = new List<IObserver>(); public void AddObserver(IObserver observer) { _observers.Add(observer); } public void RemoveObserver(IObserver observer) { _observers.Remove(observer); } public void NotifyObservers(object data) { foreach (var observer in _observers) { observer.OnNotify(data); } } }

Конкретный пример: система здоровья персонажа, которая уведомляет UI, звуковую систему и другие компоненты.

csharp Скопировать код public class HealthSystem : MonoBehaviour { private Subject _subject = new Subject(); private int _health = 100; public void TakeDamage(int amount) { _health -= amount; _subject.NotifyObservers(_health); } public void RegisterObserver(IObserver observer) { _subject.AddObserver(observer); } } public class HealthUI : MonoBehaviour, IObserver { public void OnNotify(object data) { int health = (int)data; // Обновление UI } }

2. Использование событий C# (Events и Action)

Unity отлично интегрируется с механизмом событий C#, что дает более элегантное решение:

csharp Скопировать код public class PlayerHealth : MonoBehaviour { public event Action<int> OnHealthChanged; private int _currentHealth = 100; public void TakeDamage(int damage) { _currentHealth -= damage; OnHealthChanged?.Invoke(_currentHealth); } } // Использование public class HealthBar : MonoBehaviour { [SerializeField] private PlayerHealth _playerHealth; private void OnEnable() { _playerHealth.OnHealthChanged += UpdateHealthBar; } private void OnDisable() { _playerHealth.OnHealthChanged -= UpdateHealthBar; } private void UpdateHealthBar(int health) { // Обновление полосы здоровья } }

3. Система событий с использованием ScriptableObjects

Для более масштабных проектов эффективно использовать ScriptableObject для создания событий, которые существуют независимо от игровых объектов:

csharp Скопировать код [CreateAssetMenu(fileName = "GameEvent", menuName = "Events/Game Event")] public class GameEvent : ScriptableObject { private List<GameEventListener> _listeners = new List<GameEventListener>(); public void Raise() { for (int i = _listeners.Count – 1; i >= 0; i--) { _listeners[i].OnEventRaised(); } } public void RegisterListener(GameEventListener listener) { _listeners.Add(listener); } public void UnregisterListener(GameEventListener listener) { _listeners.Remove(listener); } } public class GameEventListener : MonoBehaviour { public GameEvent Event; public UnityEvent Response; private void OnEnable() { Event.RegisterListener(this); } private void OnDisable() { Event.UnregisterListener(this); } public void OnEventRaised() { Response.Invoke(); } }

4. UniRx (Reactive Extensions для Unity)

Для продвинутых случаев, особенно когда требуется обработка потоков данных, трансформаций и фильтрации событий, можно использовать UniRx:

csharp Скопировать код public class ReactivePlayer : MonoBehaviour { private ReactiveProperty<int> _healthReactive = new ReactiveProperty<int>(100); public IReadOnlyReactiveProperty<int> Health => _healthReactive; public void TakeDamage(int damage) { _healthReactive.Value -= damage; } } // Использование public class ReactiveHealthUI : MonoBehaviour { [SerializeField] private ReactivePlayer _player; private void Start() { _player.Health .Where(health => health < 30) .Subscribe(health => { // Визуальное предупреждение о низком здоровье }) .AddTo(this); _player.Health .Subscribe(UpdateHealthBar) .AddTo(this); } private void UpdateHealthBar(int health) { // Обновление интерфейса } }

Сравнение подходов к реализации Observer в Unity:

Метод реализации Преимущества Недостатки Рекомендуется для Базовая (интерфейсы) Простота, полный контроль Многословность, ручное управление подписками Небольших проектов, обучения C# Events Нативная интеграция, лаконичность Связь между GameObject, риск утечек памяти Большинства проектов среднего размера ScriptableObject Events Независимость от сцены, сохраняемость в ассетах Более сложная настройка, больше кода Больших проектов с множеством сцен UniRx Мощная обработка потоков данных Крутая кривая обучения, избыточность для простых кейсов Сложных проектов, UI-интенсивных приложений

Выбор конкретной реализации зависит от масштаба проекта, опыта команды и специфики игровых механик. Для небольших проектов события C# часто становятся оптимальным выбором, сочетающим простоту и мощность.

Практическое применение наблюдателя в Unreal Engine

Unreal Engine предлагает свои мощные инструменты для реализации паттерна Observer, адаптированные под специфику движка. Рассмотрим основные подходы и их практическое применение. 🔍

1. Делегаты (Delegates) и Мультикаст-делегаты

Делегаты — ключевой механизм для реализации Observer в Unreal Engine. Они позволяют создавать типизированные события с параметрами:

cpp Скопировать код // Объявление делегата DECLARE_DELEGATE_OneParam(FOnHealthChanged, float); // В классе персонажа class MYGAME_API AMyCharacter : public ACharacter { public: // Публичный делегат для подписки FOnHealthChanged OnHealthChanged; private: float Health = 100.0f; public: void TakeDamage(float DamageAmount) { Health -= DamageAmount; // Уведомляем подписчиков OnHealthChanged.ExecuteIfBound(Health); } }; // Использование в другом классе void AHealthDisplay::BeginPlay() { Super::BeginPlay(); if (AMyCharacter* PlayerCharacter = Cast<AMyCharacter>(UGameplayStatics::GetPlayerCharacter(this, 0))) { PlayerCharacter->OnHealthChanged.BindUObject(this, &AHealthDisplay::UpdateHealthBar); } } void AHealthDisplay::UpdateHealthBar(float NewHealth) { // Обновление интерфейса }

2. Мультикаст-делегаты для множественных подписчиков

Когда нужно уведомить несколько объектов об одном событии:

cpp Скопировать код // Объявление мультикаст-делегата DECLARE_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnPlayerDamaged, float); class MYGAME_API AGameStateManager : public AActor { public: // Статический экземпляр для доступа из любой точки static FOnPlayerDamaged OnPlayerDamaged; // Метод для инициирования события void ReportPlayerDamage(float DamageAmount) { OnPlayerDamaged.Broadcast(DamageAmount); } }; // Инициализация статического делегата FOnPlayerDamaged AGameStateManager::OnPlayerDamaged; // Подписка в другом классе void ASoundManager::BeginPlay() { Super::BeginPlay(); // Подписываемся на событие урона игроку AGameStateManager::OnPlayerDamaged.AddUObject(this, &ASoundManager::PlayDamageSound); } void ASoundManager::EndPlay(const EEndPlayReason::Type EndPlayReason) { Super::EndPlay(EndPlayReason); // Обязательно отписываемся, чтобы избежать утечек AGameStateManager::OnPlayerDamaged.RemoveAll(this); } void ASoundManager::PlayDamageSound(float DamageAmount) { // Логика воспроизведения звука в зависимости от урона }

3. Dynamic Multicast Delegates для Blueprint-интеграции

Для обеспечения доступа к событиям из Blueprint используются динамические мультикаст-делегаты:

cpp Скопировать код DECLARE_DYNAMIC_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnEnemyKilled, AEnemy*, KilledEnemy); class MYGAME_API AEnemyManager : public AActor { GENERATED_BODY() public: // Делегат доступный в Blueprint UPROPERTY(BlueprintAssignable, Category = "Events") FOnEnemyKilled OnEnemyKilled; // Вызов события при убийстве врага UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Gameplay") void ReportEnemyKilled(AEnemy* Enemy) { OnEnemyKilled.Broadcast(Enemy); } };

Дмитрий Власов, Technical Game Designer

Когда мы разрабатывали систему достижений для нашего экшена, я столкнулся с классической проблемой архитектуры: как отслеживать десятки разных игровых событий без создания прямых зависимостей между системами? Решение пришло в виде централизованной системы событий на основе динамических мультикаст-делегатов в Unreal Engine. Мы создали "EventBus" — синглтон, который регистрировал события и позволял подписываться на них из любой части игры. Самым сложным было сделать эту систему типобезопасной, ведь разные события имели разные параметры. После нескольких итераций мы пришли к шаблонизированному решению с макросами для регистрации событий. Критический момент настал, когда мы реализовали сохранение прогресса достижений между сессиями — благодаря Observer всё свелось к подписке системы сериализации на события, без изменения существующего кода. Это сэкономило нам недели работы и позволило масштабировать систему достижений с 20 до более чем 100 уникальных триггеров.

4. Интерфейсный подход к Observer в Unreal

Интерфейсы — еще один мощный механизм для реализации Observer, особенно когда объекты должны реагировать на события определенного типа:

cpp Скопировать код // Интерфейс для объектов, реагирующих на входы игрока UINTERFACE(MinimalAPI, Blueprintable) class UInputResponder : public UInterface { GENERATED_BODY() }; class IInputResponder { GENERATED_BODY() public: // Методы, которые должны реализовать подписчики UFUNCTION(BlueprintCallable, BlueprintImplementableEvent) void OnMoveInput(const FVector2D& MovementVector); UFUNCTION(BlueprintCallable, BlueprintImplementableEvent) void OnActionInput(const FName& ActionName); }; // Класс, который уведомляет подписчиков class MYGAME_API AInputController : public APlayerController { GENERATED_BODY() private: // Массив текущих объектов, получающих уведомления UPROPERTY() TArray<AActor*> InputResponders; public: // Регистрирует объект как подписчика на события ввода UFUNCTION(BlueprintCallable) void RegisterInputResponder(AActor* Responder) { if (Responder && Responder->GetClass()->ImplementsInterface(UInputResponder::StaticClass())) { InputResponders.AddUnique(Responder); } } // Отменяет регистрацию UFUNCTION(BlueprintCallable) void UnregisterInputResponder(AActor* Responder) { InputResponders.Remove(Responder); } // При получении ввода уведомляет всех подписчиков virtual void ProcessPlayerInput(const float DeltaTime, const bool bGamePaused) override { Super::ProcessPlayerInput(DeltaTime, bGamePaused); FVector2D MovementVector(InputComponent->GetAxisValue("MoveForward"), InputComponent->GetAxisValue("MoveRight")); for (AActor* Responder : InputResponders) { IInputResponder::Execute_OnMoveInput(Responder, MovementVector); } } };

Еще одно преимущество Unreal Engine — интеграция событий с системой репликации для сетевых игр, что позволяет эффективно использовать паттерн Observer в многопользовательских проектах.

Оптимизация игровых механик через паттерн Observer

Правильное применение паттерна Observer может значительно улучшить производительность и масштабируемость игры. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии оптимизации с его использованием. ⚡

1. Кэширование подписчиков и оптимизация уведомлений

Один из основных источников проблем с производительностью в реализациях Observer — частое добавление и удаление подписчиков. Оптимизация этого процесса критична:

Предварительное выделение памяти для списков подписчиков с оценкой максимального количества

для списков подписчиков с оценкой максимального количества Использование пулов объектов для событий, создаваемых часто

для событий, создаваемых часто Фильтрация ненужных уведомлений до их отправки

до их отправки Группировка событий перед массовым оповещением

Пример оптимизированного кода в Unity:

csharp Скопировать код public class OptimizedEventManager : MonoBehaviour { // Предварительное выделение памяти с оценкой максимума подписчиков private Dictionary<string, HashSet<Action<object>>> _eventHandlers = new Dictionary<string, HashSet<Action<object>>>(50); // Кэш для избежания частых выделений памяти private List<Action<object>> _tempHandlersList = new List<Action<object>>(20); // Буфер событий для группировки private Queue<KeyValuePair<string, object>> _eventQueue = new Queue<KeyValuePair<string, object>>(100); public void Subscribe(string eventName, Action<object> handler) { if (!_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers)) { handlers = new HashSet<Action<object>>(); _eventHandlers[eventName] = handlers; } handlers.Add(handler); } public void Unsubscribe(string eventName, Action<object> handler) { if (_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers)) { handlers.Remove(handler); } } // Добавляем событие в буфер вместо немедленной отправки public void QueueEvent(string eventName, object data) { _eventQueue.Enqueue(new KeyValuePair<string, object>(eventName, data)); } // Обрабатываем буфер событий в конце кадра для группировки private void LateUpdate() { ProcessEventQueue(); } private void ProcessEventQueue() { int processedEvents = 0; int maxEventsPerFrame = 50; // Ограничение числа событий на кадр while (_eventQueue.Count > 0 && processedEvents < maxEventsPerFrame) { var eventData = _eventQueue.Dequeue(); TriggerEvent(eventData.Key, eventData.Value); processedEvents++; } } private void TriggerEvent(string eventName, object data) { if (!_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers) || handlers.Count == 0) return; // Используем кэшированный список для избежания выделений памяти _tempHandlersList.Clear(); _tempHandlersList.AddRange(handlers); foreach (var handler in _tempHandlersList) { handler.Invoke(data); } } }

2. Приоритизация и фильтрация событий

Не все наблюдатели одинаково важны. Для оптимизации стоит добавить приоритеты:

Высокоприоритетные события (критически важные для геймплея)

Среднеприоритетные события (обратная связь, неважная графика)

Низкоприоритетные события (косметические эффекты, статистика)

При высокой нагрузке система может пропускать низкоприоритетные события или группировать их.

3. Локализация наблюдателей и зон интереса

Для открытых миров эффективно использовать пространственную локализацию событий:

csharp Скопировать код public class SpatialEventSystem : MonoBehaviour { // Хранение подписчиков с их позициями private Dictionary<IObserver, Vector3> _observerPositions = new Dictionary<IObserver, Vector3>(); // Регистрация с позицией public void RegisterObserver(IObserver observer, Vector3 position) { _observerPositions[observer] = position; } // Обновление позиции public void UpdateObserverPosition(IObserver observer, Vector3 newPosition) { if (_observerPositions.ContainsKey(observer)) _observerPositions[observer] = newPosition; } // Отправка события только наблюдателям в радиусе public void TriggerLocalizedEvent(object data, Vector3 eventPosition, float radius) { float sqrRadius = radius * radius; foreach (var kvp in _observerPositions) { if ((kvp.Value – eventPosition).sqrMagnitude <= sqrRadius) { kvp.Key.OnNotify(data); } } } }

4. Асинхронная обработка событий

Для неблокирующей обработки тяжелых событий можно использовать асинхронный подход:

csharp Скопировать код public async Task NotifyObserversAsync(object data) { foreach (var observer in _observers) { // Запускаем каждое уведомление асинхронно await Task.Run(() => observer.OnNotify(data)); } } // Или в версии с параллельной обработкой public async Task NotifyObserversParallelAsync(object data) { var tasks = _observers.Select(observer => Task.Run(() => observer.OnNotify(data))).ToArray(); await Task.WhenAll(tasks); }

В Unreal Engine оптимизации часто достигаются через механизмы:

Использования различных типов делегатов для разных целей (одиночные vs мультикаст)

Таймеров для отложенного выполнения (вместо немедленного ответа)

Task Graph для распараллеливания обработки событий

Ключевые метрики, которые следует отслеживать при оптимизации Observer-систем:

Частота генерации событий (events/sec)

Среднее количество подписчиков на событие

Время обработки событий (особенно для критических цепочек)

Выделение памяти при обработке событий

Сравнение подходов к реализации Observer в Unity и Unreal

Unity и Unreal Engine предлагают разные инструменты и подходы для реализации паттерна Observer, каждый со своими преимуществами и недостатками. Глубокое понимание этих различий позволяет выбрать оптимальное решение для конкретного проекта. 🧐

Аспект Unity Unreal Engine Основной механизм C# events, Action/Func делегаты, UnityEvent DECLARE_DELEGATE макросы, Dynamic Multicast Delegates Интеграция с визуальным скриптингом UnityEvent для Inspector, доступен Visual Scripting Нативная поддержка Blueprint через Dynamic Delegates Типовая безопасность Строгая (через дженерики) Строгая (через макросы и шаблоны) Управление памятью Требуется ручное управление подписками, риск утечек Автоматическая очистка при уничтожении объекта (UOBJECT_SMARTPTR) Сетевая интеграция Требуется дополнительная реализация Нативная интеграция с системой репликации Расширяемость Высокая через пакеты UniRx, async/await Средняя, ограничена системой делегатов Производительность Хорошая для стандартных случаев Отличная с оптимизацией на уровне движка

Основные отличия в практическом применении:

Подход к определению событий

В Unity события обычно определяются непосредственно в классах:

csharp Скопировать код // Unity public class Player : MonoBehaviour { public event Action<int> OnScoreChanged; private int _score; public void AddScore(int points) { _score += points; OnScoreChanged?.Invoke(_score); } }

В Unreal Engine событие часто объявляется через макросы и требует больше кода для настройки:

cpp Скопировать код // Unreal UCLASS() class MYGAME_API APlayer : public ACharacter { GENERATED_BODY() public: // Объявление делегата, доступного в Blueprint DECLARE_DYNAMIC_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnScoreChangedSignature, int32, NewScore); // Экземпляр делегата UPROPERTY(BlueprintAssignable, Category = "Events") FOnScoreChangedSignature OnScoreChanged; private: UPROPERTY(Replicated) int32 Score; public: UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Gameplay") void AddScore(int32 Points) { Score += Points; OnScoreChanged.Broadcast(Score); } };

Удобство использования в редакторе

Unity предоставляет UnityEvent для простого связывания в инспекторе:

csharp Скопировать код // Unity с UnityEvent public class InteractiveObject : MonoBehaviour { [SerializeField] private UnityEvent<int> OnValueChanged; public void ChangeValue(int newValue) { OnValueChanged.Invoke(newValue); } }

Unreal предлагает еще более глубокую интеграцию через Blueprint:

cpp Скопировать код // Unreal с Blueprint Implementable Event UCLASS() class MYGAME_API AInteractiveObject : public AActor { GENERATED_BODY() public: // Событие, которое можно реализовать в Blueprint UFUNCTION(BlueprintImplementableEvent, Category = "Interaction") void OnValueChanged(int32 NewValue); UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Interaction") void ChangeValue(int32 NewValue) { OnValueChanged(NewValue); } };

Управление жизненным циклом

Unreal автоматически очищает подписки при уничтожении объекта, что снижает риск утечек памяти. В Unity требуется явное управление подписками, обычно через OnEnable/OnDisable.

Расширенные возможности

Unity с пакетом UniRx позволяет использовать реактивное программирование:

csharp Скопировать код // Unity с UniRx // Создаем Observable объект ReactiveProperty<int> health = new ReactiveProperty<int>(100); // Подписываемся с фильтрацией health.Where(h => h < 30) .Subscribe(_ => PlayWarningSound()) .AddTo(this.gameObject); // Комбинируем потоки событий Observable.CombineLatest( health, shield, (h, s) => new { Health = h, Shield = s } ) .Subscribe(state => UpdateUI(state.Health, state.Shield)) .AddTo(this.gameObject);

Unreal обычно использует более традиционный подход с делегатами, но может быть расширен с помощью пользовательских решений.

Ключевые рекомендации по выбору:

Выбирайте Unity с UniRx для сложных асинхронных потоков данных и трансформаций событий

Предпочитайте Unreal для проектов с глубокой интеграцией с Blueprint и сетевой репликацией

Для кросс-платформенных проектов создавайте собственную абстракцию над нативными механизмами событий

При работе с большими командами Unity Events и Blueprint Events обеспечивают лучшую совместную работу дизайнеров и программистов

Независимо от выбранного движка, правильное применение паттерна Observer значительно улучшает архитектуру игры, делая ее более модульной, расширяемой и легкой в поддержке.

Мы рассмотрели множество подходов к реализации паттерна Observer в двух ведущих игровых движках. Ключевое отличие не в том, какие инструменты вы используете, а в том, как вы их применяете. Грамотное разделение ответственности между компонентами, продуманная система событий и правильное управление подписками — вот что действительно определяет эффективность архитектуры. Помните: лучшая реализация Observer — та, которую другие разработчики смогут легко понять и расширить месяцы спустя, когда вы уже переключитесь на новые задачи. В конце концов, мы пишем код не только для компьютера, но и для людей.

Читайте также