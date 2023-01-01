Паттерн Observer в геймдеве: создание гибкой архитектуры без связей#Основы геймдева #Game Design #Игровые механики
Для кого эта статья:
- Разработчики видеоигр, использующие Unity или Unreal Engine
- Специалисты по программированию и архитектуре программного обеспечения
Студенты и профессионалы, заинтересованные в изучении паттернов проектирования
Паттерн Observer — настоящий кит, на котором держится архитектура большинства успешных игр. Когда нужно, чтобы десятки игровых объектов реагировали на одно событие без прямых зависимостей, без спагетти-кода и кошмарных перекрестных ссылок — Observer становится спасательным кругом. Вместо того чтобы каждый объект знал обо всех других, достаточно создать простую систему подписок и уведомлений, где объекты "слушают" только то, что им нужно. В статье разберем, как грамотно имплементировать этот паттерн в Unity и Unreal Engine, и почему разработчики топовых проектов считают его незаменимым. 🎮
Суть паттерна Observer: решение коммуникационных проблем в играх
Паттерн Observer (Наблюдатель) — один из фундаментальных поведенческих паттернов проектирования, который определяет одно-ко-многим зависимость между объектами так, что когда один объект изменяет состояние, все зависимые от него объекты автоматически уведомляются и обновляются. В геймдеве этот паттерн критически важен, поскольку игровые миры полны взаимодействующих элементов. 🔄
Структурно Observer состоит из двух ключевых компонентов:
- Издатель (Subject) — объект, который содержит состояние и генерирует события
- Подписчик (Observer) — объект, который ожидает уведомлений от издателя
Коммуникационные проблемы в играх, которые решает паттерн Observer:
- Разделение ответственности между компонентами без жестких связей
- Отслеживание состояния объектов без постоянных проверок
- Реализация реактивных интерфейсов и игровых механик
- Снижение сложности взаимодействия между системами
Типичный пример использования паттерна в играх — система достижений. Когда игрок выполняет определенное действие (убивает врага, собирает предмет), система достижений не должна проверять это напрямую. Вместо этого соответствующие объекты уведомляют систему о событиях, а та реагирует, когда выполняются условия достижения.
|Проблема без Observer
|Решение с Observer
|Жесткая связь между объектами
|Слабая связь через событийную модель
|Постоянные проверки состояния
|Реактивные уведомления при изменениях
|Сложность добавления новых слушателей
|Динамическая подписка/отписка объектов
|Усложнение кода при масштабировании
|Поддержка принципа единственной ответственности
Максим Карпов, Lead Game Developer
Однажды мы столкнулись с настоящим кошмаром в нашем проекте — представьте инвентарную систему с прямыми ссылками на UI, игровую логику и даже серверные компоненты. Малейшее изменение в любой из этих частей вызывало каскад ошибок. Переработка на Observer заняла неделю, но полностью преобразила кодовую базу. Ключевым был момент, когда мы разделили InventoryData (Subject) и создали подписчиков для UI, серверной синхронизации и игровых эффектов. Однажды потребовалось добавить новую механику: предметы, меняющие характеристики персонажа при подборе. Без Observer это означало бы модификацию пяти разных систем. С нашей новой архитектурой мы просто создали нового подписчика, реагирующего на события инвентаря, и интегрировали его за пару часов. Тот момент, когда все заработало без единой правки в существующем коде, стал поворотным для команды.
Важно понимать, что паттерн Observer — не просто техническое решение, но и концептуальный подход к организации кода. Он реализует принцип "публикация-подписка" (pub-sub), где издатели не знают о конкретных подписчиках, а подписчики не знают друг о друге. Это дает нам возможность создавать чистую, расширяемую архитектуру игры.
Реализация Observer в Unity: от простого к сложному
В Unity существует несколько подходов к реализации паттерна Observer, от базовых до продвинутых. Рассмотрим их постепенно, демонстрируя эволюцию от простейших решений до полноценных событийных систем. 🛠️
1. Базовая реализация через интерфейсы
Классический подход начинается с определения интерфейса для наблюдателя:
public interface IObserver
{
void OnNotify(object data);
}
public class Subject
{
private List<IObserver> _observers = new List<IObserver>();
public void AddObserver(IObserver observer)
{
_observers.Add(observer);
}
public void RemoveObserver(IObserver observer)
{
_observers.Remove(observer);
}
public void NotifyObservers(object data)
{
foreach (var observer in _observers)
{
observer.OnNotify(data);
}
}
}
Конкретный пример: система здоровья персонажа, которая уведомляет UI, звуковую систему и другие компоненты.
public class HealthSystem : MonoBehaviour
{
private Subject _subject = new Subject();
private int _health = 100;
public void TakeDamage(int amount)
{
_health -= amount;
_subject.NotifyObservers(_health);
}
public void RegisterObserver(IObserver observer)
{
_subject.AddObserver(observer);
}
}
public class HealthUI : MonoBehaviour, IObserver
{
public void OnNotify(object data)
{
int health = (int)data;
// Обновление UI
}
}
2. Использование событий C# (Events и Action)
Unity отлично интегрируется с механизмом событий C#, что дает более элегантное решение:
public class PlayerHealth : MonoBehaviour
{
public event Action<int> OnHealthChanged;
private int _currentHealth = 100;
public void TakeDamage(int damage)
{
_currentHealth -= damage;
OnHealthChanged?.Invoke(_currentHealth);
}
}
// Использование
public class HealthBar : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private PlayerHealth _playerHealth;
private void OnEnable()
{
_playerHealth.OnHealthChanged += UpdateHealthBar;
}
private void OnDisable()
{
_playerHealth.OnHealthChanged -= UpdateHealthBar;
}
private void UpdateHealthBar(int health)
{
// Обновление полосы здоровья
}
}
3. Система событий с использованием ScriptableObjects
Для более масштабных проектов эффективно использовать ScriptableObject для создания событий, которые существуют независимо от игровых объектов:
[CreateAssetMenu(fileName = "GameEvent", menuName = "Events/Game Event")]
public class GameEvent : ScriptableObject
{
private List<GameEventListener> _listeners = new List<GameEventListener>();
public void Raise()
{
for (int i = _listeners.Count – 1; i >= 0; i--)
{
_listeners[i].OnEventRaised();
}
}
public void RegisterListener(GameEventListener listener)
{
_listeners.Add(listener);
}
public void UnregisterListener(GameEventListener listener)
{
_listeners.Remove(listener);
}
}
public class GameEventListener : MonoBehaviour
{
public GameEvent Event;
public UnityEvent Response;
private void OnEnable()
{
Event.RegisterListener(this);
}
private void OnDisable()
{
Event.UnregisterListener(this);
}
public void OnEventRaised()
{
Response.Invoke();
}
}
4. UniRx (Reactive Extensions для Unity)
Для продвинутых случаев, особенно когда требуется обработка потоков данных, трансформаций и фильтрации событий, можно использовать UniRx:
public class ReactivePlayer : MonoBehaviour
{
private ReactiveProperty<int> _healthReactive = new ReactiveProperty<int>(100);
public IReadOnlyReactiveProperty<int> Health => _healthReactive;
public void TakeDamage(int damage)
{
_healthReactive.Value -= damage;
}
}
// Использование
public class ReactiveHealthUI : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private ReactivePlayer _player;
private void Start()
{
_player.Health
.Where(health => health < 30)
.Subscribe(health => {
// Визуальное предупреждение о низком здоровье
})
.AddTo(this);
_player.Health
.Subscribe(UpdateHealthBar)
.AddTo(this);
}
private void UpdateHealthBar(int health)
{
// Обновление интерфейса
}
}
Сравнение подходов к реализации Observer в Unity:
|Метод реализации
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Базовая (интерфейсы)
|Простота, полный контроль
|Многословность, ручное управление подписками
|Небольших проектов, обучения
|C# Events
|Нативная интеграция, лаконичность
|Связь между GameObject, риск утечек памяти
|Большинства проектов среднего размера
|ScriptableObject Events
|Независимость от сцены, сохраняемость в ассетах
|Более сложная настройка, больше кода
|Больших проектов с множеством сцен
|UniRx
|Мощная обработка потоков данных
|Крутая кривая обучения, избыточность для простых кейсов
|Сложных проектов, UI-интенсивных приложений
Выбор конкретной реализации зависит от масштаба проекта, опыта команды и специфики игровых механик. Для небольших проектов события C# часто становятся оптимальным выбором, сочетающим простоту и мощность.
Практическое применение наблюдателя в Unreal Engine
Unreal Engine предлагает свои мощные инструменты для реализации паттерна Observer, адаптированные под специфику движка. Рассмотрим основные подходы и их практическое применение. 🔍
1. Делегаты (Delegates) и Мультикаст-делегаты
Делегаты — ключевой механизм для реализации Observer в Unreal Engine. Они позволяют создавать типизированные события с параметрами:
// Объявление делегата
DECLARE_DELEGATE_OneParam(FOnHealthChanged, float);
// В классе персонажа
class MYGAME_API AMyCharacter : public ACharacter
{
public:
// Публичный делегат для подписки
FOnHealthChanged OnHealthChanged;
private:
float Health = 100.0f;
public:
void TakeDamage(float DamageAmount)
{
Health -= DamageAmount;
// Уведомляем подписчиков
OnHealthChanged.ExecuteIfBound(Health);
}
};
// Использование в другом классе
void AHealthDisplay::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();
if (AMyCharacter* PlayerCharacter = Cast<AMyCharacter>(UGameplayStatics::GetPlayerCharacter(this, 0)))
{
PlayerCharacter->OnHealthChanged.BindUObject(this, &AHealthDisplay::UpdateHealthBar);
}
}
void AHealthDisplay::UpdateHealthBar(float NewHealth)
{
// Обновление интерфейса
}
2. Мультикаст-делегаты для множественных подписчиков
Когда нужно уведомить несколько объектов об одном событии:
// Объявление мультикаст-делегата
DECLARE_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnPlayerDamaged, float);
class MYGAME_API AGameStateManager : public AActor
{
public:
// Статический экземпляр для доступа из любой точки
static FOnPlayerDamaged OnPlayerDamaged;
// Метод для инициирования события
void ReportPlayerDamage(float DamageAmount)
{
OnPlayerDamaged.Broadcast(DamageAmount);
}
};
// Инициализация статического делегата
FOnPlayerDamaged AGameStateManager::OnPlayerDamaged;
// Подписка в другом классе
void ASoundManager::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();
// Подписываемся на событие урона игроку
AGameStateManager::OnPlayerDamaged.AddUObject(this, &ASoundManager::PlayDamageSound);
}
void ASoundManager::EndPlay(const EEndPlayReason::Type EndPlayReason)
{
Super::EndPlay(EndPlayReason);
// Обязательно отписываемся, чтобы избежать утечек
AGameStateManager::OnPlayerDamaged.RemoveAll(this);
}
void ASoundManager::PlayDamageSound(float DamageAmount)
{
// Логика воспроизведения звука в зависимости от урона
}
3. Dynamic Multicast Delegates для Blueprint-интеграции
Для обеспечения доступа к событиям из Blueprint используются динамические мультикаст-делегаты:
DECLARE_DYNAMIC_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnEnemyKilled, AEnemy*, KilledEnemy);
class MYGAME_API AEnemyManager : public AActor
{
GENERATED_BODY()
public:
// Делегат доступный в Blueprint
UPROPERTY(BlueprintAssignable, Category = "Events")
FOnEnemyKilled OnEnemyKilled;
// Вызов события при убийстве врага
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Gameplay")
void ReportEnemyKilled(AEnemy* Enemy)
{
OnEnemyKilled.Broadcast(Enemy);
}
};
Дмитрий Власов, Technical Game Designer
Когда мы разрабатывали систему достижений для нашего экшена, я столкнулся с классической проблемой архитектуры: как отслеживать десятки разных игровых событий без создания прямых зависимостей между системами? Решение пришло в виде централизованной системы событий на основе динамических мультикаст-делегатов в Unreal Engine. Мы создали "EventBus" — синглтон, который регистрировал события и позволял подписываться на них из любой части игры. Самым сложным было сделать эту систему типобезопасной, ведь разные события имели разные параметры. После нескольких итераций мы пришли к шаблонизированному решению с макросами для регистрации событий. Критический момент настал, когда мы реализовали сохранение прогресса достижений между сессиями — благодаря Observer всё свелось к подписке системы сериализации на события, без изменения существующего кода. Это сэкономило нам недели работы и позволило масштабировать систему достижений с 20 до более чем 100 уникальных триггеров.
4. Интерфейсный подход к Observer в Unreal
Интерфейсы — еще один мощный механизм для реализации Observer, особенно когда объекты должны реагировать на события определенного типа:
// Интерфейс для объектов, реагирующих на входы игрока
UINTERFACE(MinimalAPI, Blueprintable)
class UInputResponder : public UInterface
{
GENERATED_BODY()
};
class IInputResponder
{
GENERATED_BODY()
public:
// Методы, которые должны реализовать подписчики
UFUNCTION(BlueprintCallable, BlueprintImplementableEvent)
void OnMoveInput(const FVector2D& MovementVector);
UFUNCTION(BlueprintCallable, BlueprintImplementableEvent)
void OnActionInput(const FName& ActionName);
};
// Класс, который уведомляет подписчиков
class MYGAME_API AInputController : public APlayerController
{
GENERATED_BODY()
private:
// Массив текущих объектов, получающих уведомления
UPROPERTY()
TArray<AActor*> InputResponders;
public:
// Регистрирует объект как подписчика на события ввода
UFUNCTION(BlueprintCallable)
void RegisterInputResponder(AActor* Responder)
{
if (Responder && Responder->GetClass()->ImplementsInterface(UInputResponder::StaticClass()))
{
InputResponders.AddUnique(Responder);
}
}
// Отменяет регистрацию
UFUNCTION(BlueprintCallable)
void UnregisterInputResponder(AActor* Responder)
{
InputResponders.Remove(Responder);
}
// При получении ввода уведомляет всех подписчиков
virtual void ProcessPlayerInput(const float DeltaTime, const bool bGamePaused) override
{
Super::ProcessPlayerInput(DeltaTime, bGamePaused);
FVector2D MovementVector(InputComponent->GetAxisValue("MoveForward"),
InputComponent->GetAxisValue("MoveRight"));
for (AActor* Responder : InputResponders)
{
IInputResponder::Execute_OnMoveInput(Responder, MovementVector);
}
}
};
Еще одно преимущество Unreal Engine — интеграция событий с системой репликации для сетевых игр, что позволяет эффективно использовать паттерн Observer в многопользовательских проектах.
Оптимизация игровых механик через паттерн Observer
Правильное применение паттерна Observer может значительно улучшить производительность и масштабируемость игры. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии оптимизации с его использованием. ⚡
1. Кэширование подписчиков и оптимизация уведомлений
Один из основных источников проблем с производительностью в реализациях Observer — частое добавление и удаление подписчиков. Оптимизация этого процесса критична:
- Предварительное выделение памяти для списков подписчиков с оценкой максимального количества
- Использование пулов объектов для событий, создаваемых часто
- Фильтрация ненужных уведомлений до их отправки
- Группировка событий перед массовым оповещением
Пример оптимизированного кода в Unity:
public class OptimizedEventManager : MonoBehaviour
{
// Предварительное выделение памяти с оценкой максимума подписчиков
private Dictionary<string, HashSet<Action<object>>> _eventHandlers =
new Dictionary<string, HashSet<Action<object>>>(50);
// Кэш для избежания частых выделений памяти
private List<Action<object>> _tempHandlersList = new List<Action<object>>(20);
// Буфер событий для группировки
private Queue<KeyValuePair<string, object>> _eventQueue =
new Queue<KeyValuePair<string, object>>(100);
public void Subscribe(string eventName, Action<object> handler)
{
if (!_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers))
{
handlers = new HashSet<Action<object>>();
_eventHandlers[eventName] = handlers;
}
handlers.Add(handler);
}
public void Unsubscribe(string eventName, Action<object> handler)
{
if (_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers))
{
handlers.Remove(handler);
}
}
// Добавляем событие в буфер вместо немедленной отправки
public void QueueEvent(string eventName, object data)
{
_eventQueue.Enqueue(new KeyValuePair<string, object>(eventName, data));
}
// Обрабатываем буфер событий в конце кадра для группировки
private void LateUpdate()
{
ProcessEventQueue();
}
private void ProcessEventQueue()
{
int processedEvents = 0;
int maxEventsPerFrame = 50; // Ограничение числа событий на кадр
while (_eventQueue.Count > 0 && processedEvents < maxEventsPerFrame)
{
var eventData = _eventQueue.Dequeue();
TriggerEvent(eventData.Key, eventData.Value);
processedEvents++;
}
}
private void TriggerEvent(string eventName, object data)
{
if (!_eventHandlers.TryGetValue(eventName, out var handlers) || handlers.Count == 0)
return;
// Используем кэшированный список для избежания выделений памяти
_tempHandlersList.Clear();
_tempHandlersList.AddRange(handlers);
foreach (var handler in _tempHandlersList)
{
handler.Invoke(data);
}
}
}
2. Приоритизация и фильтрация событий
Не все наблюдатели одинаково важны. Для оптимизации стоит добавить приоритеты:
- Высокоприоритетные события (критически важные для геймплея)
- Среднеприоритетные события (обратная связь, неважная графика)
- Низкоприоритетные события (косметические эффекты, статистика)
При высокой нагрузке система может пропускать низкоприоритетные события или группировать их.
3. Локализация наблюдателей и зон интереса
Для открытых миров эффективно использовать пространственную локализацию событий:
public class SpatialEventSystem : MonoBehaviour
{
// Хранение подписчиков с их позициями
private Dictionary<IObserver, Vector3> _observerPositions = new Dictionary<IObserver, Vector3>();
// Регистрация с позицией
public void RegisterObserver(IObserver observer, Vector3 position)
{
_observerPositions[observer] = position;
}
// Обновление позиции
public void UpdateObserverPosition(IObserver observer, Vector3 newPosition)
{
if (_observerPositions.ContainsKey(observer))
_observerPositions[observer] = newPosition;
}
// Отправка события только наблюдателям в радиусе
public void TriggerLocalizedEvent(object data, Vector3 eventPosition, float radius)
{
float sqrRadius = radius * radius;
foreach (var kvp in _observerPositions)
{
if ((kvp.Value – eventPosition).sqrMagnitude <= sqrRadius)
{
kvp.Key.OnNotify(data);
}
}
}
}
4. Асинхронная обработка событий
Для неблокирующей обработки тяжелых событий можно использовать асинхронный подход:
public async Task NotifyObserversAsync(object data)
{
foreach (var observer in _observers)
{
// Запускаем каждое уведомление асинхронно
await Task.Run(() => observer.OnNotify(data));
}
}
// Или в версии с параллельной обработкой
public async Task NotifyObserversParallelAsync(object data)
{
var tasks = _observers.Select(observer =>
Task.Run(() => observer.OnNotify(data))).ToArray();
await Task.WhenAll(tasks);
}
В Unreal Engine оптимизации часто достигаются через механизмы:
- Использования различных типов делегатов для разных целей (одиночные vs мультикаст)
- Таймеров для отложенного выполнения (вместо немедленного ответа)
- Task Graph для распараллеливания обработки событий
Ключевые метрики, которые следует отслеживать при оптимизации Observer-систем:
- Частота генерации событий (events/sec)
- Среднее количество подписчиков на событие
- Время обработки событий (особенно для критических цепочек)
- Выделение памяти при обработке событий
Сравнение подходов к реализации Observer в Unity и Unreal
Unity и Unreal Engine предлагают разные инструменты и подходы для реализации паттерна Observer, каждый со своими преимуществами и недостатками. Глубокое понимание этих различий позволяет выбрать оптимальное решение для конкретного проекта. 🧐
|Аспект
|Unity
|Unreal Engine
|Основной механизм
|C# events, Action/Func делегаты, UnityEvent
|DECLARE_DELEGATE макросы, Dynamic Multicast Delegates
|Интеграция с визуальным скриптингом
|UnityEvent для Inspector, доступен Visual Scripting
|Нативная поддержка Blueprint через Dynamic Delegates
|Типовая безопасность
|Строгая (через дженерики)
|Строгая (через макросы и шаблоны)
|Управление памятью
|Требуется ручное управление подписками, риск утечек
|Автоматическая очистка при уничтожении объекта (UOBJECT_SMARTPTR)
|Сетевая интеграция
|Требуется дополнительная реализация
|Нативная интеграция с системой репликации
|Расширяемость
|Высокая через пакеты UniRx, async/await
|Средняя, ограничена системой делегатов
|Производительность
|Хорошая для стандартных случаев
|Отличная с оптимизацией на уровне движка
Основные отличия в практическом применении:
- Подход к определению событий
В Unity события обычно определяются непосредственно в классах:
// Unity
public class Player : MonoBehaviour
{
public event Action<int> OnScoreChanged;
private int _score;
public void AddScore(int points)
{
_score += points;
OnScoreChanged?.Invoke(_score);
}
}
В Unreal Engine событие часто объявляется через макросы и требует больше кода для настройки:
// Unreal
UCLASS()
class MYGAME_API APlayer : public ACharacter
{
GENERATED_BODY()
public:
// Объявление делегата, доступного в Blueprint
DECLARE_DYNAMIC_MULTICAST_DELEGATE_OneParam(FOnScoreChangedSignature, int32, NewScore);
// Экземпляр делегата
UPROPERTY(BlueprintAssignable, Category = "Events")
FOnScoreChangedSignature OnScoreChanged;
private:
UPROPERTY(Replicated)
int32 Score;
public:
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Gameplay")
void AddScore(int32 Points)
{
Score += Points;
OnScoreChanged.Broadcast(Score);
}
};
- Удобство использования в редакторе
Unity предоставляет UnityEvent для простого связывания в инспекторе:
// Unity с UnityEvent
public class InteractiveObject : MonoBehaviour
{
[SerializeField]
private UnityEvent<int> OnValueChanged;
public void ChangeValue(int newValue)
{
OnValueChanged.Invoke(newValue);
}
}
Unreal предлагает еще более глубокую интеграцию через Blueprint:
// Unreal с Blueprint Implementable Event
UCLASS()
class MYGAME_API AInteractiveObject : public AActor
{
GENERATED_BODY()
public:
// Событие, которое можно реализовать в Blueprint
UFUNCTION(BlueprintImplementableEvent, Category = "Interaction")
void OnValueChanged(int32 NewValue);
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Interaction")
void ChangeValue(int32 NewValue)
{
OnValueChanged(NewValue);
}
};
- Управление жизненным циклом
Unreal автоматически очищает подписки при уничтожении объекта, что снижает риск утечек памяти. В Unity требуется явное управление подписками, обычно через OnEnable/OnDisable.
- Расширенные возможности
Unity с пакетом UniRx позволяет использовать реактивное программирование:
// Unity с UniRx
// Создаем Observable объект
ReactiveProperty<int> health = new ReactiveProperty<int>(100);
// Подписываемся с фильтрацией
health.Where(h => h < 30)
.Subscribe(_ => PlayWarningSound())
.AddTo(this.gameObject);
// Комбинируем потоки событий
Observable.CombineLatest(
health,
shield,
(h, s) => new { Health = h, Shield = s }
)
.Subscribe(state => UpdateUI(state.Health, state.Shield))
.AddTo(this.gameObject);
Unreal обычно использует более традиционный подход с делегатами, но может быть расширен с помощью пользовательских решений.
Ключевые рекомендации по выбору:
- Выбирайте Unity с UniRx для сложных асинхронных потоков данных и трансформаций событий
- Предпочитайте Unreal для проектов с глубокой интеграцией с Blueprint и сетевой репликацией
- Для кросс-платформенных проектов создавайте собственную абстракцию над нативными механизмами событий
- При работе с большими командами Unity Events и Blueprint Events обеспечивают лучшую совместную работу дизайнеров и программистов
Независимо от выбранного движка, правильное применение паттерна Observer значительно улучшает архитектуру игры, делая ее более модульной, расширяемой и легкой в поддержке.
Мы рассмотрели множество подходов к реализации паттерна Observer в двух ведущих игровых движках. Ключевое отличие не в том, какие инструменты вы используете, а в том, как вы их применяете. Грамотное разделение ответственности между компонентами, продуманная система событий и правильное управление подписками — вот что действительно определяет эффективность архитектуры. Помните: лучшая реализация Observer — та, которую другие разработчики смогут легко понять и расширить месяцы спустя, когда вы уже переключитесь на новые задачи. В конце концов, мы пишем код не только для компьютера, но и для людей.
Читайте также
Василий Долгов
геймдизайнер