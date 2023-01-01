VR и AR в играх: принципы создания виртуальных миров и опыта

Для кого эта статья:

Разработчики игр и технологий, интересующиеся VR/AR

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в области программирования и разработки

Исследователи и энтузиасты, интересующиеся современными технологиями развлечений и их применением Виртуальная и дополненная реальность перевернули представление об интерактивных развлечениях, создав новую эру цифровых впечатлений. VR погружает игрока в полностью искусственные миры, где каждое движение головы меняет перспективу, а AR накладывает цифровые элементы на реальное окружение, превращая обыденные пространства в игровые зоны. За последние пять лет рынок VR/AR игр вырос в три раза, а технологии стали доступнее даже для независимых разработчиков. Разберемся в основных принципах этих технологий и узнаем, как создать собственный виртуальный мир. 🎮🔮

Определение и основные различия VR и AR в играх

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) представляют собой две различные, но взаимосвязанные технологии, революционизирующие игровую индустрию. Понимание их фундаментальных различий критически важно для разработчиков и пользователей. 🌐

Виртуальная реальность (VR) — это технология полного погружения, которая заменяет реальный мир симулированной средой. В VR-играх пользователь надевает специальный шлем или очки, блокирующие внешний мир, и погружается в цифровое пространство, где может взаимодействовать с объектами и перемещаться, используя специальные контроллеры движения.

Дополненная реальность (AR), напротив, накладывает цифровые элементы на реальный мир через камеру смартфона, планшета или специальные очки. AR-игры используют реальное окружение пользователя как часть игрового процесса, дополняя его виртуальными объектами.

Характеристика Виртуальная реальность (VR) Дополненная реальность (AR) Уровень иммерсии Полное погружение в виртуальный мир Частичное наложение на реальный мир Оборудование VR-шлемы (Oculus, HTC Vive, PlayStation VR) Смартфоны, планшеты, AR-очки Мобильность Ограниченная (часто требуется выделенное пространство) Высокая (можно использовать практически везде) Примеры игр Half-Life: Alyx, Beat Saber, No Man's Sky VR Pokémon GO, Minecraft Earth, Harry Potter: Wizards Unite Основные преимущества Полное присутствие, глубокое погружение Доступность, интеграция с реальным миром

Существует также смешанная реальность (MR), которая объединяет элементы VR и AR, позволяя виртуальным объектам взаимодействовать с реальным миром и наоборот. Эта технология находится на раннем этапе развития, но уже показывает значительный потенциал для создания уникальных игровых впечатлений.

Выбор между VR, AR и MR при разработке игры зависит от нескольких факторов:

Тип игрового опыта , который вы хотите создать (полное погружение или дополнение реальности)

, который вы хотите создать (полное погружение или дополнение реальности) Целевая аудитория и доступность необходимого оборудования

и доступность необходимого оборудования Технические ограничения и бюджет разработки

и бюджет разработки Мобильность и пространственные требования для игрового процесса

Иван Соколов, технический директор VR-студии

Помню свой первый опыт с разработкой VR-игры в 2016 году. Мы создавали симулятор подводной лодки и столкнулись с неожиданной проблемой: игроки испытывали сильную морскую болезнь, хотя в реальной жизни никогда с этим не сталкивались. Тогда мы осознали фундаментальную разницу между VR и традиционными играми: в виртуальной реальности ваш мозг действительно верит, что вы находитесь в другом месте.

Пришлось полностью переосмыслить игровую механику: мы добавили стабильную кабину как визуальный якорь, снизили амплитуду качки и добавили плавные переходы между состояниями движения. Результат превзошёл ожидания: игра стала не только комфортной, но и более иммерсивной, поскольку игроки могли фокусироваться на впечатлениях, а не на дискомфорте. Эта история научила меня, что в VR физиологические аспекты восприятия имеют приоритет над чисто визуальными эффектами.

Технологические компоненты VR/AR игровых систем

Создание иммерсивного опыта в VR и AR требует сложного взаимодействия множества технологических компонентов. Рассмотрим ключевые элементы, обеспечивающие функционирование этих систем. 🛠️

Оборудование для отображения в VR/AR играх включает:

VR-шлемы (HMD — Head-Mounted Displays): устройства с дисплеями высокого разрешения, отслеживающие движения головы пользователя

(HMD — Head-Mounted Displays): устройства с дисплеями высокого разрешения, отслеживающие движения головы пользователя AR-очки и гарнитуры : прозрачные или полупрозрачные дисплеи, проецирующие цифровой контент на реальное окружение

: прозрачные или полупрозрачные дисплеи, проецирующие цифровой контент на реальное окружение Смартфоны и планшеты для AR: используют камеру и дисплей для наложения цифрового контента

Системы отслеживания движений (трекинг) являются критически важным компонентом:

Внешние датчики : базовые станции, камеры и инфракрасные сенсоры для определения положения устройств и пользователя

: базовые станции, камеры и инфракрасные сенсоры для определения положения устройств и пользователя Внутренние датчики (inside-out tracking) : камеры и сенсоры, встроенные в шлем для самостоятельного отслеживания положения

: камеры и сенсоры, встроенные в шлем для самостоятельного отслеживания положения Пространственное картирование: технология для создания цифровой карты реального пространства в AR

Устройства ввода и контроллеры обеспечивают взаимодействие с виртуальным миром:

Контроллеры движения : специализированные устройства для VR с кнопками, триггерами и тачпадами

: специализированные устройства для VR с кнопками, триггерами и тачпадами Перчатки с тактильной обратной связью : передают ощущение прикосновения к виртуальным объектам

: передают ощущение прикосновения к виртуальным объектам Системы отслеживания пальцев: позволяют взаимодействовать с виртуальными объектами естественными жестами

Вычислительное оборудование и программное обеспечение:

Высокопроизводительные ПК или игровые консоли для VR: обеспечивают необходимую мощность для обработки графики

для VR: обеспечивают необходимую мощность для обработки графики Автономные VR-устройства : имеют встроенные процессоры и графические чипы

: имеют встроенные процессоры и графические чипы Специализированные SDK (Software Development Kits): наборы инструментов для разработки VR/AR приложений

Компонент системы Функции Технические требования Графический процессор (GPU) Рендеринг виртуального окружения, обработка текстур и эффектов Минимум NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 для VR Центральный процессор (CPU) Физические расчеты, игровая логика, управление AI Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или выше Дисплеи HMD Визуальное отображение контента Разрешение от 1080×1200 на глаз, частота обновления ≥90 Гц Системы трекинга Отслеживание движений пользователя Точность позиционирования ~2 мм, задержка ≤20 мс Аудиосистемы Создание пространственного звука Поддержка 3D аудио, низкая задержка обработки

Особое значение имеют технологии для снижения возможного дискомфорта при использовании VR:

Высокая частота обновления экрана (90-144 Гц) для снижения эффекта размытия движения

(90-144 Гц) для снижения эффекта размытия движения Технологии снижения задержки между движением и откликом системы (минимальный приемлемый показатель — 20 мс)

между движением и откликом системы (минимальный приемлемый показатель — 20 мс) Системы позиционного отслеживания с шестью степенями свободы (6DoF)

Технология AR требует дополнительных компонентов:

Компьютерное зрение для распознавания объектов и поверхностей в реальном мире

для распознавания объектов и поверхностей в реальном мире SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) для одновременного картирования окружения и определения положения устройства

(Simultaneous Localization and Mapping) для одновременного картирования окружения и определения положения устройства Системы освещения, адаптирующие виртуальные объекты к реальным условиям освещения для большей реалистичности

Принципы иммерсивного взаимодействия в виртуальных мирах

Создание по-настоящему иммерсивного опыта в VR и AR играх требует глубокого понимания принципов человеческого восприятия и взаимодействия с виртуальным пространством. Основная цель — добиться эффекта присутствия, когда пользователь забывает о технологии и полностью погружается в виртуальный мир. 🌈

Пространственное восприятие и навигация являются фундаментальными аспектами VR/AR дизайна:

Стереоскопическое зрение : создание глубины через отображение слегка отличающихся изображений для каждого глаза

: создание глубины через отображение слегка отличающихся изображений для каждого глаза Параллакс движения : изменение видимых положений объектов при движении пользователя

: изменение видимых положений объектов при движении пользователя Масштаб и пропорции : соотношение размеров объектов должно соответствовать реальным ожиданиям для обеспечения правдоподобности

: соотношение размеров объектов должно соответствовать реальным ожиданиям для обеспечения правдоподобности Пространственный звук: трехмерное аудио, точно соответствующее визуальному расположению источников звука

Взаимодействие с виртуальными объектами должно быть интуитивным и предсказуемым:

Прямое манипулирование : возможность брать, перемещать и манипулировать объектами естественным образом

: возможность брать, перемещать и манипулировать объектами естественным образом Физически правдоподобное поведение : объекты должны реагировать на взаимодействие согласно законам физики

: объекты должны реагировать на взаимодействие согласно законам физики Тактильная обратная связь : вибрация контроллеров или перчаток для симуляции ощущения прикосновения

: вибрация контроллеров или перчаток для симуляции ощущения прикосновения Мультимодальный ввод: комбинация различных способов взаимодействия (жесты, голос, контроллеры)

Мария Левченко, UX-дизайнер VR-проектов

Разрабатывая обучающую VR-игру для медицинских студентов, мы получили неожиданный отзыв: хотя графика была потрясающей, студенты отмечали, что не могут "почувствовать" инструменты в своих руках, что делало процедуры неестественными. Это был переломный момент.

Мы переработали систему взаимодействия, добавив детальную тактильную обратную связь: разные вибрации для разных тканей, сопротивление при прохождении через различные слои, симуляцию веса инструментов через напряжение в контроллерах. Отзывы изменились кардинально: теперь студенты отмечали, что могут "почувствовать пациента" и переносят полученные навыки в реальную практику без дополнительной адаптации. Этот опыт показал мне, что в VR создание ощущения присутствия зависит не только от того, что пользователь видит, но и от того, что он чувствует и как взаимодействует с виртуальным миром.

Перемещение в виртуальном пространстве требует особого внимания для предотвращения дискомфорта:

Физическое перемещение : пользователь ходит в реальном пространстве, что напрямую отображается в VR (наиболее комфортный метод)

: пользователь ходит в реальном пространстве, что напрямую отображается в VR (наиболее комфортный метод) Телепортация : мгновенное перемещение между точками, снижающее риск укачивания

: мгновенное перемещение между точками, снижающее риск укачивания Плавное движение : перемещение с помощью контроллеров, требующее осторожной реализации во избежание симптомов укачивания

: перемещение с помощью контроллеров, требующее осторожной реализации во избежание симптомов укачивания Комбинированные системы: сочетание различных методов перемещения в зависимости от ситуации

Эффективный пользовательский интерфейс в VR/AR играх значительно отличается от традиционных 2D интерфейсов:

Диегетический интерфейс : элементы UI встроены в мир игры как его естественная часть (например, датчики на наручных часах персонажа)

: элементы UI встроены в мир игры как его естественная часть (например, датчики на наручных часах персонажа) Пространственные меню : трехмерные интерфейсы, расположенные вокруг пользователя в виртуальном пространстве

: трехмерные интерфейсы, расположенные вокруг пользователя в виртуальном пространстве Контекстные подсказки : информация, появляющаяся только при необходимости и в соответствующем контексте

: информация, появляющаяся только при необходимости и в соответствующем контексте Жестовое управление: активация функций через естественные движения рук и тела

Социальное взаимодействие в многопользовательских VR/AR играх требует специальных подходов:

Аватары с точным отслеживанием движений головы, рук и потенциально всего тела

движений головы, рук и потенциально всего тела Невербальная коммуникация : возможность передавать эмоции и намерения через жесты и язык тела

: возможность передавать эмоции и намерения через жесты и язык тела Пространственный голосовой чат : звук, исходящий от местоположения аватаров других игроков

: звук, исходящий от местоположения аватаров других игроков Совместное взаимодействие с объектами: механики, позволяющие нескольким пользователям манипулировать одними и теми же виртуальными предметами

Ключевые платформы и инструменты для VR/AR разработки

Выбор правильных инструментов и платформ имеет решающее значение для успешной разработки VR и AR игр. Каждый инструмент имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать в зависимости от типа проекта и целевой аудитории. 🛠️

Игровые движки являются основой большинства современных VR и AR проектов:

Unity : наиболее популярный движок для VR/AR разработки благодаря низкому порогу входа, обширной документации и поддержке большинства платформ

: наиболее популярный движок для VR/AR разработки благодаря низкому порогу входа, обширной документации и поддержке большинства платформ Unreal Engine : обеспечивает фотореалистичную графику, имеет мощные инструменты визуального программирования (Blueprints), идеален для высококачественных VR-проектов

: обеспечивает фотореалистичную графику, имеет мощные инструменты визуального программирования (Blueprints), идеален для высококачественных VR-проектов Amazon Lumberyard : движок с глубокой интеграцией облачных сервисов, подходит для многопользовательских VR-проектов

: движок с глубокой интеграцией облачных сервисов, подходит для многопользовательских VR-проектов Godot: открытый движок, набирающий популярность в инди-разработке, с растущей поддержкой VR

SDK для разработки VR/AR приложений предоставляют специализированные инструменты:

OpenXR : открытый стандарт, обеспечивающий совместимость между различными VR/AR платформами

: открытый стандарт, обеспечивающий совместимость между различными VR/AR платформами SteamVR SDK : комплект для разработки под устройства, поддерживающие платформу SteamVR

: комплект для разработки под устройства, поддерживающие платформу SteamVR Oculus SDK : инструменты для создания приложений для устройств Oculus

: инструменты для создания приложений для устройств Oculus ARCore (Google): платформа для создания AR-приложений на Android

(Google): платформа для создания AR-приложений на Android ARKit (Apple): набор инструментов для AR на устройствах iOS

(Apple): набор инструментов для AR на устройствах iOS Vuforia: мощная платформа для разработки AR с расширенными возможностями распознавания объектов

Платформы для распространения VR и AR приложений:

Steam : крупнейшая платформа для ПК-игр с обширным каталогом VR-контента

: крупнейшая платформа для ПК-игр с обширным каталогом VR-контента Oculus Store : магазин приложений для устройств Oculus

: магазин приложений для устройств Oculus PlayStation Store : для контента PlayStation VR

: для контента PlayStation VR Google Play и App Store : основные платформы для мобильных AR-приложений

: основные платформы для мобильных AR-приложений Microsoft Store: для приложений Windows Mixed Reality

Платформа разработки Тип Ключевые особенности Лучше подходит для Unity + VRTK Игровой движок + VR инструментарий Обширная библиотека готовых компонентов для VR, кроссплатформенность Небольших студий и инди-разработчиков Unreal Engine + VR Template Игровой движок с шаблонами для VR Высококачественная графика, визуальное программирование Проектов с высоким бюджетом, требующих фотореализма ARCore SDK для AR (Android) Отслеживание движения, распознавание плоскостей, оценка освещения Массовых мобильных AR-игр на Android ARKit SDK для AR (iOS) Точное отслеживание, распознавание лиц, захват движения Премиальных AR-приложений для экосистемы Apple WebXR Web API для VR/AR Не требует установки, работает в браузере Кроссплатформенных проектов с низким порогом доступа

Инструменты для моделирования и создания 3D-контента:

Blender : бесплатное ПО с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, анимации и текстурирования

: бесплатное ПО с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, анимации и текстурирования Maya и 3ds Max : профессиональные инструменты для создания высококачественных 3D-моделей и анимаций

и : профессиональные инструменты для создания высококачественных 3D-моделей и анимаций ZBrush : специализированный инструмент для цифровой скульптуры, идеально подходит для создания детализированных персонажей

: специализированный инструмент для цифровой скульптуры, идеально подходит для создания детализированных персонажей Substance Painter: стандарт индустрии для создания текстур и материалов для 3D-моделей

Специализированные инструменты для VR/AR разработки:

VRTK (Virtual Reality Toolkit) : набор готовых компонентов для быстрой разработки VR-приложений в Unity

: набор готовых компонентов для быстрой разработки VR-приложений в Unity SteamVR Input System : система для работы с различными VR-контроллерами

: система для работы с различными VR-контроллерами Oculus Integration for Unity : оптимизированные компоненты для разработки под устройства Oculus

: оптимизированные компоненты для разработки под устройства Oculus AR Foundation: унифицированный фреймворк в Unity для разработки AR под различные платформы

При выборе инструментов для разработки VR/AR игр следует учитывать следующие факторы:

Целевые платформы : ПК, консоли, мобильные устройства или автономные VR-шлемы

: ПК, консоли, мобильные устройства или автономные VR-шлемы Требования к производительности : VR требует высокой частоты кадров (минимум 72-90 FPS)

: VR требует высокой частоты кадров (минимум 72-90 FPS) Бюджет проекта : некоторые инструменты имеют высокую стоимость лицензирования

: некоторые инструменты имеют высокую стоимость лицензирования Опыт команды : использование знакомых инструментов может значительно ускорить разработку

: использование знакомых инструментов может значительно ускорить разработку Специфические требования: отслеживание рук, распознавание объектов, многопользовательские функции и т.д.

Практические аспекты создания VR/AR игровых проектов

Успешная разработка VR и AR игр требует не только технических знаний, но и понимания специфических практических аспектов, связанных с этими технологиями. Рассмотрим ключевые моменты, с которыми сталкиваются разработчики при создании иммерсивных проектов. 🎯

Оптимизация производительности является критически важным аспектом разработки VR/AR игр:

Целевая частота кадров : минимум 72-90 FPS для VR, стабильные 60 FPS для AR

: минимум 72-90 FPS для VR, стабильные 60 FPS для AR Уровень детализации (LOD) : использование менее детализированных моделей для объектов, находящихся далеко от пользователя

: использование менее детализированных моделей для объектов, находящихся далеко от пользователя Оптимизация полигональной сетки : снижение количества полигонов моделей без потери визуального качества

: снижение количества полигонов моделей без потери визуального качества Эффективное использование текстур : атласы текстур, мипмаппинг, оптимизированные форматы сжатия

: атласы текстур, мипмаппинг, оптимизированные форматы сжатия Окклюзионный куллинг : исключение из рендеринга объектов, не видимых пользователю

: исключение из рендеринга объектов, не видимых пользователю Ограничение пост-эффектов: некоторые эффекты могут значительно снижать производительность в VR

Дизайн интерфейса для VR и AR имеет свои особенности:

Эргономичное расположение элементов : размещение важной информации в комфортной для обзора зоне

: размещение важной информации в комфортной для обзора зоне Читаемость текста : достаточный размер шрифта и контраст для легкого чтения в VR

: достаточный размер шрифта и контраст для легкого чтения в VR Пространственные меню : расположение элементов интерфейса в трехмерном пространстве

: расположение элементов интерфейса в трехмерном пространстве Адаптивные интерфейсы для AR: учет различных условий освещения и фона

Решение проблем укачивания в VR (motion sickness) критически важно для пользовательского комфорта:

Стабильная частота кадров без падений

без падений Минимизация искусственного движения камеры без соответствующего движения тела пользователя

камеры без соответствующего движения тела пользователя Плавные переходы между различными состояниями движения

между различными состояниями движения Постоянная точка отсчета для визуальной стабилизации

для визуальной стабилизации Избегание быстрых ускорений и резких изменений направления

и резких изменений направления Постепенное привыкание: возможность настройки уровня комфорта для новичков и опытных пользователей

Создание убедительного звукового окружения значительно повышает иммерсивность:

Пространственный звук : технологии 3D-аудио для создания реалистичного звукового поля

: технологии 3D-аудио для создания реалистичного звукового поля Бинауральная запись : имитация естественного восприятия звука человеческим ухом

: имитация естественного восприятия звука человеческим ухом Звуковая обратная связь для всех взаимодействий пользователя с виртуальным миром

для всех взаимодействий пользователя с виртуальным миром Акустическое моделирование: реалистичное отражение звуков от поверхностей виртуального пространства

Тестирование VR/AR приложений имеет свою специфику:

Тестирование с различными пользователями : люди по-разному реагируют на VR/AR

: люди по-разному реагируют на VR/AR Длительное тестирование : некоторые проблемы (например, дискомфорт) проявляются только при продолжительном использовании

: некоторые проблемы (например, дискомфорт) проявляются только при продолжительном использовании Тестирование в различных условиях для AR: разное освещение, поверхности, пространства

для AR: разное освещение, поверхности, пространства Тестирование доступности: учет пользователей с различными физическими возможностями

Монетизация VR и AR игр имеет свои особенности:

Премиум-модель : часто используется для полноценных VR-игр на ПК и консолях

: часто используется для полноценных VR-игр на ПК и консолях Freemium и внутриигровые покупки : распространены в мобильных AR-играх

: распространены в мобильных AR-играх DLC и дополнительный контент : расширение игрового опыта после релиза

: расширение игрового опыта после релиза Подписочная модель: особенно для многопользовательских VR-проектов с постоянным обновлением контента

Маркетинг VR/AR игр требует специфического подхода:

Демонстрация через видео : показ реального игрового опыта в трейлерах

: показ реального игрового опыта в трейлерах Демо-версии : возможность попробовать игру перед покупкой критична для VR

: возможность попробовать игру перед покупкой критична для VR Участие в VR/AR-ориентированных выставках и конференциях

Сотрудничество с инфлюенсерами, специализирующимися на VR/AR контенте

Правовые и этические аспекты также требуют внимания:

Предупреждения о возможном дискомфорте и медицинских противопоказаниях

и медицинских противопоказаниях Конфиденциальность данных , особенно в AR-играх, использующих камеру устройства

, особенно в AR-играх, использующих камеру устройства Безопасность физического пространства пользователя во время игры

пользователя во время игры Возрастные ограничения и соответствующий контент

Мир VR и AR разработки открывает беспрецедентные возможности для создания глубоко иммерсивных игровых впечатлений. Освоение этих технологий требует понимания как технических аспектов, так и психологии человеческого восприятия. Помните, что в виртуальной реальности вы не просто создаете игру — вы конструируете целый мир, в который пользователь физически погружается всеми чувствами. В этом пространстве каждая деталь имеет значение, каждое взаимодействие должно быть интуитивным, а каждый элемент дизайна — продуманным. Инвестируйте время в освоение основ, экспериментируйте с различными подходами и, главное, регулярно тестируйте свои проекты с реальными пользователями — только так рождаются по-настоящему революционные VR/AR игры.

