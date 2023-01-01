7 способов ускорить тормозящие игры на планшете – плавный FPS

Для кого эта статья:

Владельцы бюджетных и среднеценовых планшетов, интересующиеся улучшением игрового опыта.

Геймеры, испытывающие проблемы с производительностью игр на своих устройствах.

Люди, желающие получить знания о технических аспектах оптимизации работы приложений и планшетов. Тормозящие игры на планшете могут испортить всё удовольствие от геймплея — особенно в критические моменты, когда каждая секунда на счету. Низкий FPS, подвисания и неотзывчивый интерфейс превращают даже самые увлекательные игры в источник разочарования. Но не спешите обвинять своё устройство или тратиться на новый гаджет! Существует ряд эффективных методов, позволяющих выжать максимум производительности даже из бюджетных планшетов. В этой статье я расскажу о 7 проверенных способах повысить FPS и добиться плавной игры — без вложений в новое железо. 🎮

Почему игры тормозят: основные причины низкого FPS

Перед тем как приступить к оптимизации, важно понять первопричины низкой производительности. Планшеты, в отличие от игровых ПК, имеют ряд аппаратных и программных ограничений, влияющих на геймплей.

Вот ключевые факторы, снижающие FPS в играх на планшетах:

Недостаточная мощность процессора и графического чипа — большинство планшетов среднего и бюджетного сегмента оснащены компонентами, не рассчитанными на требовательные игры

— большинство планшетов среднего и бюджетного сегмента оснащены компонентами, не рассчитанными на требовательные игры Ограниченный объём оперативной памяти — когда ОЗУ заполняется, система начинает использовать более медленную внутреннюю память, что приводит к подтормаживаниям

— когда ОЗУ заполняется, система начинает использовать более медленную внутреннюю память, что приводит к подтормаживаниям Перегрев устройства — при длительной нагрузке планшеты склонны к троттлингу (снижению частоты процессора для охлаждения)

— при длительной нагрузке планшеты склонны к троттлингу (снижению частоты процессора для охлаждения) Фоновые процессы и приложения — незакрытые программы потребляют ресурсы, необходимые для игр

— незакрытые программы потребляют ресурсы, необходимые для игр Устаревшая версия операционной системы — обновления часто включают оптимизации для игр

— обновления часто включают оптимизации для игр Фрагментация внутренней памяти — замедляет скорость чтения/записи игровых данных

— замедляет скорость чтения/записи игровых данных Неоптимальные настройки графики — высокие графические настройки требуют значительных ресурсов

Компонент Влияние на FPS Признаки проблем Процессор (CPU) Высокое Снижение FPS при большом количестве объектов в игре Графический чип (GPU) Очень высокое Падение FPS при сложных визуальных эффектах Оперативная память (RAM) Среднее Периодические замирания и подтормаживания Внутренняя память Низкое Длительные загрузки, задержки при подгрузке текстур Система охлаждения Высокое (при длительной игре) Постепенное снижение FPS во время игровой сессии

Антон Савельев, специалист по оптимизации мобильных устройств Недавно ко мне обратился владелец планшета Samsung среднего ценового сегмента с жалобой на невозможность играть в Genshin Impact — игра безбожно тормозила даже на минимальных настройках. После анализа устройства я обнаружил, что 47% ресурсов процессора потреблялись фоновыми процессами, а система была захламлена временными файлами. Мы провели комплексную оптимизацию: отключили ненужные сервисы, очистили кэш и временные файлы, установили специализированное приложение для управления ресурсами. Затем тонко настроили игровые параметры, снизив разрешение до 80% от нативного и отключив сглаживание. Результат впечатлил — игра стала стабильно выдавать 30+ FPS вместо прежних 10-15. Владелец был удивлен, что его "слабый" планшет способен на такое.

Базовые настройки планшета для повышения производительности

Оптимизацию игрового опыта следует начать с базовых настроек вашего планшета. Эти изменения не требуют специальных знаний, но могут существенно повлиять на производительность.

Очистка оперативной памяти : закройте все фоновые приложения перед запуском игры. Используйте диспетчер задач или встроенные средства очистки ОЗУ

: закройте все фоновые приложения перед запуском игры. Используйте диспетчер задач или встроенные средства очистки ОЗУ Освобождение внутренней памяти : поддерживайте минимум 20-25% свободного пространства для оптимальной производительности

: поддерживайте минимум 20-25% свободного пространства для оптимальной производительности Активация режима производительности : большинство современных планшетов имеют специальные игровые режимы или режимы высокой производительности

: большинство современных планшетов имеют специальные игровые режимы или режимы высокой производительности Обновление операционной системы и игр : последние версии часто содержат оптимизации и исправления ошибок

: последние версии часто содержат оптимизации и исправления ошибок Отключение ненужных сервисов: временно отключите автосинхронизацию, Bluetooth и другие ненужные функции во время игры

Для Android-планшетов:

Откройте Настройки > Оптимизация устройства > выполните очистку памяти Активируйте Режим разработчика (7 нажатий на номер сборки в разделе "О планшете") и в меню разработчика отключите анимации или установите масштаб 0.5x В разделе Настройки > Батарея выберите режим производительности или игровой режим Используйте встроенный Игровой лаунчер (Game Launcher), если он доступен на вашей модели

Для планшетов на iPadOS:

Закройте фоновые приложения двойным нажатием на кнопку "Домой" (или свайпом вверх) и смахиванием карточек вверх Отключите Настройки > Основные > Фоновое обновление Активируйте Настройки > Аккумулятор > Режим низкого энергопотребления (это может немного снизить визуальные эффекты, но повысить FPS) Регулярно перезагружайте устройство для очистки системного кэша

Специальные программы для оптимизации игр на планшете

Существуют специализированные приложения, способные существенно улучшить игровой опыт. Они позволяют тонко настраивать распределение ресурсов планшета, уделяя приоритет играм. 🛠️

Вот список наиболее эффективных программ для оптимизации игр:

Название программы Платформа Ключевые функции Оценка эффективности Game Booster Android Очистка ОЗУ, управление CPU/GPU частотами, оптимизация сети 4.5/5 GFX Tool Android Настройка графики для PUBG Mobile и других игр, изменение разрешения 4.7/5 Game Tuner Android (Samsung) Управление разрешением, частотой кадров, охлаждением устройства 4.6/5 DR. Booster Android Автоматическая оптимизация, режим ускорения игр, очистка памяти 4.4/5 Game Space Android Блокировка уведомлений, создание игрового пространства, ускорение 4.3/5

Как правильно использовать программы для оптимизации:

Не устанавливайте несколько бустеров одновременно — они могут конфликтовать друг с другом Тестируйте настройки на конкретной игре — параметры, улучшающие одну игру, могут ухудшить производительность другой Перезагружайте планшет после настройки оптимизирующих программ Создавайте профили для разных игр с оптимальными настройками для каждой

Большинство программ для оптимизации игр работают по следующему принципу:

Освобождение оперативной памяти перед запуском игры

Приоритизация игрового процесса над фоновыми задачами

Временное повышение частот процессора и графического чипа

Оптимизация файлов кэша и временных файлов

Блокировка уведомлений и звонков во время игры

Для владельцев iPad ситуация несколько иная — Apple накладывает ограничения на работу оптимизирующего ПО. Однако некоторые системные настройки и общие рекомендации по очистке памяти позволяют достичь схожих результатов.

Дмитрий Орлов, технический консультант по мобильным устройствам Один из моих клиентов — отец двоих детей — приобрел для семьи недорогой планшет на Android. Дети использовали его в основном для игр, но быстро столкнулись с проблемой: после 2-3 месяцев использования популярные игры стали тормозить. Вместо того чтобы покупать новое устройство, мы занялись системной оптимизацией. Первым делом очистили планшет от накопившегося "цифрового мусора" — кэша, временных файлов, ненужных приложений. Затем установили Game Booster и настроили профили для трех самых популярных игр. Ключевым решением стало снижение разрешения в играх до 80% от максимального и ограничение частоты кадров до стабильных 30 FPS. В результате планшет "прозрел" — игры запускались быстрее и работали без раздражающих фризов. Особенно впечатлили дополнительные 1,5-2 часа автономной работы в игровом режиме. Семья до сих пор использует этот планшет, хотя прошло уже почти два года.

Тонкая настройка графических параметров в играх

Настройка графических параметров непосредственно в играх — один из самых эффективных способов повысить FPS. Правильный баланс между визуальным качеством и производительностью поможет достичь оптимального игрового опыта. 🎯

Ключевые графические параметры, влияющие на производительность:

Разрешение — снижение разрешения до 70-80% от максимального может значительно повысить FPS

— снижение разрешения до 70-80% от максимального может значительно повысить FPS Частота кадров — ограничение максимального FPS до стабильного значения (30 или 60) предотвратит перегрев

— ограничение максимального FPS до стабильного значения (30 или 60) предотвратит перегрев Качество текстур — средние или низкие настройки текстур экономят память и повышают отзывчивость

— средние или низкие настройки текстур экономят память и повышают отзывчивость Дальность прорисовки — уменьшение расстояния, на котором отрисовываются удалённые объекты

— уменьшение расстояния, на котором отрисовываются удалённые объекты Сглаживание (Anti-aliasing) — отключение или снижение уровня сглаживания существенно повысит производительность

— отключение или снижение уровня сглаживания существенно повысит производительность Тени и освещение — упрощение или отключение динамических теней и сложных эффектов освещения

— упрощение или отключение динамических теней и сложных эффектов освещения Постобработка — отключение эффектов размытия в движении, глубины резкости и других декоративных эффектов

Рекомендации по настройке графики в популярных мобильных играх:

PUBG Mobile / PUBG: New State: Установите стиль графики "Плавный" или "Сбалансированный"

Отключите сглаживание и тени

Выберите среднюю или низкую настройку текстур

Установите частоту кадров "Высоко" (не "Ультра") Genshin Impact: Снизьте разрешение рендеринга до 0.8

Установите 30 FPS вместо 60 FPS

Выберите средние или низкие настройки теней

Отключите постобработку и сглаживание Call of Duty Mobile: Используйте средние настройки графики

Отключите глубину резкости и размытие в движении

Установите "Высокую" частоту кадров (не "Очень высокую")

Отключите тени и отражения в воде

Важно понимать, что на планшетах с экранами высокого разрешения (2K или выше) снижение разрешения игры до 1080p практически не ухудшает визуальное восприятие, но может дать прирост FPS до 30-40%.

При тонкой настройке графики придерживайтесь поэтапного подхода:

Начните с заводских настроек и измерьте исходный FPS Снизьте разрешение и проверьте изменения Отключите постобработку и проверьте FPS снова Экспериментируйте с каждым параметром, отслеживая его влияние Найдите оптимальный баланс между приемлемой графикой и комфортной производительностью

7 проверенных способов увеличить FPS и плавность игр

Объединив полученные знания, можно сформулировать 7 конкретных и наиболее эффективных способов повышения FPS и плавности игр на планшетах. Эти методы проверены на различных моделях устройств и доказали свою результативность. ⚡

Способ #1: Комплексная очистка системы

Удалите все неиспользуемые приложения

Очистите кэш через настройки планшета (Настройки > Приложения > [выбор игры] > Хранилище > Очистить кэш)

Используйте встроенные средства очистки памяти или специальное ПО

Перезагрузите планшет после очистки

Способ #2: Активация игрового режима и оптимизация энергопотребления

Включите встроенный игровой режим (Game Mode) планшета, если таковой имеется

Подключите планшет к сети перед игрой (если возможно)

Отключите функции энергосбережения во время игры

На Android: активируйте опцию "Оптимизировать для игр" в разделе настроек Аккумулятор или Производительность

Способ #3: Управление температурным режимом

Играйте в прохладном помещении

Используйте специальную подставку с активным охлаждением

Снимите чехол перед длительными игровыми сессиями

Делайте 5-10 минутные перерывы каждые 30-40 минут игры

Способ #4: Создание оптимальной игровой среды

Закройте все фоновые приложения перед запуском игры

Активируйте режим "Не беспокоить" или "В самолёте" (с включенным Wi-Fi)

Отключите все автоматические синхронизации и обновления

Временно отключите антивирусы и другие защитные программы

Способ #5: Настройка DNS и сетевых параметров

Для онлайн-игр используйте DNS-серверы с низкой задержкой (например, Google DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4)

Играйте с подключением к Wi-Fi 5 ГГц вместо 2.4 ГГц

Отключите другие устройства от сети во время игры

Расположите планшет ближе к роутеру

Способ #6: Использование специализированных лаунчеров и оверлеев

Установите облегчённый лаунчер для Android (Nova Launcher, Apex Launcher)

Используйте Game Booster или другие приложения для ускорения игр

Настройте автозапуск игр с оптимальными параметрами

Создайте отдельные профили для разных игр с индивидуальными настройками

Способ #7: Экспериментальные настройки для продвинутых пользователей

На Android: активируйте "Режим разработчика" и отключите все анимации системы

Используйте сторонние приложения для разгона GPU (с осторожностью!)

На поддерживаемых устройствах: включите функцию РАМДИСК для критических игровых файлов

Измените приоритет процесса игры с помощью специализированных приложений

Эффективность каждого метода зависит от конкретной модели планшета, его технических характеристик и установленной операционной системы. Рекомендуется применять эти способы поэтапно, отслеживая изменения в производительности после каждого шага.

Важно: некоторые экспериментальные настройки могут повлиять на стабильность системы или срок службы планшета. Используйте их с осторожностью и на свой страх и риск.

Оптимизация игр на планшетах — это не разовая акция, а непрерывный процесс. То, что работает сегодня, может стать неэффективным после обновления игры или операционной системы. Регулярно проверяйте параметры, экспериментируйте с настройками и не бойтесь искать компромиссы между графикой и производительностью. Помните, что стабильные 30 FPS всегда лучше, чем скачущие 45-60 FPS с периодическими провалами. Применяя описанные методы оптимизации, вы не только улучшите игровой процесс, но и продлите срок службы вашего планшета, избавив его от перегревов и чрезмерной нагрузки.

