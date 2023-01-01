5 методов контроля скорости анимации в Unity: от простых до продвинутых

Для кого эта статья:

Разработчики игр, использующие Unity

Начинающие и опытные программисты, интересующиеся анимацией

Люди, стремящиеся улучшить качество своих игровых проектов Управление скоростью анимации — ключевой навык, отделяющий любительские проекты от профессиональных игр. Представьте: ваш персонаж должен бегать быстрее при сборе бонуса или замедляться, получив урон. Без правильной настройки скорости анимации эти эффекты остаются недоступными. Разберем 5 мощных методов контроля скорости в Unity, от простейших настроек в интерфейсе до продвинутых программных решений с готовыми фрагментами кода, которые вы сможете сразу внедрить в свои проекты. 🚀

Основы управления скоростью анимации в Unity

Любая анимация в Unity имеет параметр скорости, который определяет, как быстро проигрываются кадры. По умолчанию скорость равна 1.0 — это означает, что анимация воспроизводится с нормальной скоростью. Значение 2.0 ускорит анимацию вдвое, а 0.5 — замедлит наполовину.

Unity предлагает несколько подходов к управлению скоростью анимации, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от вашей ситуации:

Через интерфейс Animator Controller (визуальный подход)

Программно через C# скрипты (гибкий подход)

Настройка legacy-анимаций через компонент Animation

Через систему Unity Timeline (для кинематографичных сцен)

С использованием Animation Curves (для нелинейного изменения)

Выбор метода зависит от ваших конкретных требований и архитектуры проекта. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого подхода:

Метод Преимущества Недостатки Лучшее применение Animator Controller Визуальное представление, простота настройки Менее гибкий при динамических изменениях Статичные анимации с предсказуемым поведением C# скрипты Полный программный контроль, реакция на события Требует написания кода Динамические изменения в зависимости от игровой логики Legacy Animation Простота использования, прямой доступ Устаревший механизм Небольшие проекты, прототипы Unity Timeline Точный контроль времени, синхронизация Сложная настройка Кат-сцены, кинематографические последовательности Animation Curves Нелинейное изменение скорости, визуализация кривых Более сложная настройка Плавные ускорения/замедления, эффект "пружины"

Игорь Савельев, Lead Technical Animator

Работая над RPG-проектом, мы столкнулись с проблемой: наш главный герой должен был двигаться с разной скоростью в зависимости от класса персонажа и экипировки. Сначала мы пошли очевидным путем — создали отдельные анимации для каждого варианта скорости. Это привело к раздуванию проекта и сложностям с поддержкой.

Переломный момент наступил, когда мы перешли на программное управление скоростью анимации. Мы создали единую базовую анимацию и скрипт, который динамически корректировал animator.speed на основе характеристик персонажа:

csharp Скопировать код float speedMultiplier = baseSpeed; speedMultiplier *= characterClass.SpeedModifier; speedMultiplier *= equipment.GetTotalSpeedModifier(); animator.speed = speedMultiplier;

Это решение не только уменьшило размер проекта на 30%, но и значительно упростило балансировку игры. Теперь мы могли тонко настраивать скорости для разных классов, просто меняя числовые параметры.

Изменение скорости через Animator Controller

Animator Controller — мощный визуальный инструмент Unity для управления анимациями. С его помощью можно настроить скорость воспроизведения без написания кода, что делает его идеальным для дизайнеров и начинающих разработчиков. 🎮

Чтобы изменить скорость анимации через Animator Controller, выполните следующие шаги:

Откройте Animator Window (Window > Animation > Animator) Выберите нужное состояние анимации (State) В Inspector найдите параметр Speed Установите желаемое значение (1.0 — нормальная скорость, 2.0 — вдвое быстрее)

Этот метод особенно полезен для создания анимаций с фиксированной скоростью, но как быть, если вам нужно изменять скорость динамически?

Animator Controller предлагает элегантное решение — параметры (Parameters). Вы можете создать параметр типа float, который будет влиять на скорость воспроизведения:

В окне Animator создайте новый параметр типа float (например, "SpeedMultiplier") Выберите анимационное состояние и в Inspector нажмите кнопку "Add Behavior Script" Создайте новый скрипт, который будет влиять на скорость анимации

Вот пример такого скрипта StateMachineBehaviour:

csharp Скопировать код public class AnimationSpeedBehaviour : StateMachineBehaviour { override public void OnStateEnter(Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex) { // Получаем значение множителя скорости из параметров аниматора float speedMultiplier = animator.GetFloat("SpeedMultiplier"); // Применяем множитель к конкретному состоянию animator.speed = speedMultiplier; } override public void OnStateUpdate(Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex) { // Можно также обновлять скорость в процессе воспроизведения float speedMultiplier = animator.GetFloat("SpeedMultiplier"); animator.speed = speedMultiplier; } }

Этот метод отлично подходит для случаев, когда вам нужно изменять скорость определенных анимаций, не затрагивая другие. Например, персонаж может бежать быстрее, но анимации атаки останутся с нормальной скоростью.

Для более точного контроля можно использовать переходы (Transitions) между состояниями с разными скоростями:

Создайте несколько состояний одной и той же анимации с разными значениями Speed Настройте переходы между ними, основанные на параметрах Используйте Blend Trees для плавного перехода между анимациями с разными скоростями

Программное управление animator.speed в C# скриптах

Программный подход к управлению скоростью анимации предоставляет максимальную гибкость и контроль. С помощью C# скриптов вы можете динамически изменять скорость в зависимости от любых игровых событий — от уровня здоровья персонажа до времени суток в игровом мире. ⌨️

Основной способ программного управления скоростью — свойство animator.speed. Это простое, но мощное свойство позволяет напрямую изменять скорость всех анимаций, проигрываемых через компонент Animator.

Базовый пример изменения скорости анимации:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class AnimationSpeedController : MonoBehaviour { // Ссылка на компонент аниматора private Animator animator; // Базовый множитель скорости public float speedMultiplier = 1.0f; void Start() { // Получаем компонент при старте animator = GetComponent<Animator>(); } void Update() { // Применяем множитель скорости animator.speed = speedMultiplier; // Пример: увеличиваем скорость при нажатии Shift if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)) { animator.speed = speedMultiplier * 1.5f; } } }

Этот базовый подход можно расширить для создания более сложных систем. Например, вы можете менять скорость анимации в зависимости от скорости передвижения персонажа:

csharp Скопировать код void Update() { // Получаем скорость передвижения персонажа float movementSpeed = GetComponent<CharacterController>().velocity.magnitude; // Нормализуем скорость в диапазон от 0.8 до 1.5 float normalizedSpeed = Mathf.Clamp(movementSpeed / maxSpeed, 0.8f, 1.5f); // Применяем к анимации animator.speed = normalizedSpeed * speedMultiplier; }

Для более гранулярного контроля вы можете управлять скоростью отдельных слоев анимации:

csharp Скопировать код // Управление скоростью только верхней части тела (например, для анимации атаки) int upperBodyLayerIndex = 1; // Индекс слоя с анимациями верхней части тела animator.SetLayerWeight(upperBodyLayerIndex, 1.0f); // Устанавливаем вес слоя на 100% // Изменяем скорость только для этого слоя через параметр animator.SetFloat("UpperBodySpeed", 1.5f);

Мария Ковалева, Senior Game Developer

В одном из наших проектов требовалось реализовать систему, где скорость анимации врагов замедлялась, когда игрок активировал специальную способность "Замедление времени". При этом анимации самого игрока должны были оставаться нормальными.

Мы создали менеджер-синглтон для контроля глобального времени:

csharp Скопировать код public class TimeManager : MonoBehaviour { public static TimeManager Instance; public float globalTimeScale = 1.0f; private void Awake() { Instance = this; } public void SlowDownTime(float amount, float duration) { globalTimeScale = amount; // Возвращаем нормальную скорость через duration секунд Invoke("ResetTime", duration); } public void ResetTime() { globalTimeScale = 1.0f; } }

Затем для каждого врага мы добавили компонент, который реагировал на изменения глобального времени:

csharp Скопировать код public class EnemyTimeController : MonoBehaviour { private Animator animator; void Start() { animator = GetComponent<Animator>(); } void Update() { // Синхронизируем скорость анимации с глобальным временем animator.speed = TimeManager.Instance.globalTimeScale; } }

А игрок имел иммунитет к замедлению:

csharp Скопировать код public class PlayerTimeController : MonoBehaviour { private Animator animator; void Start() { animator = GetComponent<Animator>(); } void Update() { // Игрок всегда двигается с нормальной скоростью animator.speed = 1.0f; } }

Этот подход создавал потрясающий визуальный эффект: игрок двигался нормально, а весь мир вокруг замедлялся. Критически важным было использовать программное управление скоростью анимации, а не Time.timeScale, который повлиял бы на всю игру.

Настройка Animation.speed для legacy-анимаций

Legacy-анимации в Unity — это старая система анимации, которая существовала до введения Animator Controller. Хотя Unity рекомендует использовать новую систему, legacy-компонент Animation всё ещё может быть полезен для простых проектов или быстрого прототипирования. 🕰️

Основное преимущество legacy-анимации — простота использования. Для управления скоростью достаточно обратиться к свойству animationClip.speed или animation[clipName].speed.

Вот как можно настроить скорость legacy-анимации:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class LegacyAnimationSpeedController : MonoBehaviour { // Ссылка на компонент Animation private Animation anim; // Имя анимационного клипа public string clipName = "Walk"; // Множитель скорости public float speedMultiplier = 1.0f; void Start() { // Получаем компонент при старте anim = GetComponent<Animation>(); // Проверяем существование клипа if (anim[clipName] != null) { // Устанавливаем скорость воспроизведения anim[clipName].speed = speedMultiplier; // Запускаем анимацию anim.Play(clipName); } } // Метод для динамического изменения скорости public void SetAnimationSpeed(float newSpeed) { if (anim[clipName] != null) { anim[clipName].speed = newSpeed; } } }

Важно понимать ключевые отличия между legacy-анимациями и системой Animator:

Функциональность Legacy Animation Animator Управление скоростью animation[clipName].speed = value; animator.speed = value; Частичное применение Можно изменить скорость отдельного клипа Влияет на все анимации или требует слоев Производительность Ниже для сложных персонажей Оптимизирована для современных проектов Плавные переходы Ограниченные возможности (CrossFade) Расширенный контроль через Blend Trees Синхронизация с кодом Простые события AnimationEvent StateMachineBehaviour, параметры, слои

Несмотря на устаревание, legacy-анимации имеют некоторые уникальные возможности. Например, вы можете динамически изменять скорость конкретного клипа, не влияя на другие:

csharp Скопировать код // Одновременное воспроизведение нескольких клипов с разными скоростями void PlayCombinedAnimations() { // Анимация нижней части тела с нормальной скоростью anim["LowerBodyWalk"].speed = 1.0f; anim.Play("LowerBodyWalk"); // Анимация верхней части тела с увеличенной скоростью anim["UpperBodyAction"].speed = 1.5f; anim.Play("UpperBodyAction", PlayMode.Blend); }

Legacy-анимации также позволяют использовать простые математические операции для создания интересных эффектов:

csharp Скопировать код void Update() { // Скорость анимации зависит от синусоиды – создаёт эффект пульсации float pulsatingSpeed = 1.0f + 0.5f * Mathf.Sin(Time.time); anim["Idle"].speed = pulsatingSpeed; // Скорость зависит от расстояния до игрока float distanceToPlayer = Vector3.Distance(transform.position, player.position); float proximitySpeed = Mathf.Lerp(0.5f, 2.0f, distanceToPlayer / maxDistance); anim["Alert"].speed = proximitySpeed; }

Важные рекомендации при работе с legacy-анимациями:

Используйте legacy-анимации только для простых случаев или прототипов

При масштабировании проекта рассмотрите возможность миграции на систему Animator

Не смешивайте legacy-анимации и Animator на одном объекте — это может привести к непредсказуемым результатам

Помните, что отрицательные значения скорости заставят анимацию воспроизводиться в обратном направлении

При значении speed = 0 анимация останавливается (можно использовать для паузы)

Продвинутые техники контроля скорости в Unity Timeline

Unity Timeline — мощный инструмент для создания кинематографических последовательностей и сложных анимационных сцен. Он предоставляет прецизионный контроль над временем и скоростью воспроизведения анимаций. 🎬

Timeline особенно полезен в следующих сценариях:

Кат-сцены и интерактивные ролики

Сложные последовательности анимаций с точной синхронизацией

Комбинирование анимаций с аудио, частицами и эффектами камеры

Создание анимационных последовательностей для вступительных роликов, обучающих сегментов или игровых событий

Для изменения скорости анимации в Timeline используются несколько подходов:

Clip Timing Controls – настройка скорости отдельных клипов прямо в интерфейсе Timeline Time Dilation Tracks – создание трека, который контролирует скорость воспроизведения всей временной шкалы Animation Curves – нелинейное управление скоростью с помощью кривых Scripting Timeline – программный контроль через API PlayableDirector

Рассмотрим основные методы изменения скорости в Timeline:

1. Настройка скорости через интерфейс Timeline

Для базовой настройки скорости анимационного клипа в Timeline:

Откройте окно Timeline (Window > Sequencing > Timeline) Выберите анимационный клип в треке В Inspector найдите параметр Speed Multiplier Установите желаемое значение (1.0 — нормальная скорость, 2.0 — вдвое быстрее)

2. Программное управление скоростью Timeline

csharp Скопировать код using UnityEngine; using UnityEngine.Playables; public class TimelineSpeedController : MonoBehaviour { // Ссылка на директор Timeline public PlayableDirector director; // Множитель скорости public float speedMultiplier = 1.0f; void Start() { // Если ссылка не установлена, пытаемся найти компонент на текущем GameObject if (director == null) director = GetComponent<PlayableDirector>(); } void Update() { // Проверка наличия директора и его активности if (director != null && director.state == PlayState.Playing) { // Изменение скорости воспроизведения director.playableGraph.GetRootPlayable(0).SetSpeed(speedMultiplier); } // Пример: увеличение/уменьшение скорости с помощью клавиш if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Plus) || Input.GetKeyDown(KeyCode.KeypadPlus)) speedMultiplier += 0.1f; if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Minus) || Input.GetKeyDown(KeyCode.KeypadMinus)) speedMultiplier = Mathf.Max(0.1f, speedMultiplier – 0.1f); } // Публичный метод для установки скорости из других скриптов или событий public void SetTimelineSpeed(float speed) { speedMultiplier = speed; if (director != null && director.state == PlayState.Playing) director.playableGraph.GetRootPlayable(0).SetSpeed(speedMultiplier); } }

3. Использование Animation Curves для нелинейного изменения скорости

Для создания более сложных паттернов скорости, таких как замедление/ускорение, можно использовать кривые анимации:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using UnityEngine.Playables; public class TimelineCurveSpeedController : MonoBehaviour { public PlayableDirector director; public AnimationCurve speedCurve = AnimationCurve.EaseInOut(0f, 1f, 1f, 1f); // Продолжительность всей временной шкалы private float timelineDuration; private float startTime; void Start() { if (director == null) director = GetComponent<PlayableDirector>(); timelineDuration = (float)director.duration; startTime = Time.time; // Запускаем Timeline director.Play(); } void Update() { if (director != null && director.state == PlayState.Playing) { // Вычисляем нормализованное положение во времени (0-1) float normalizedTime = (Time.time – startTime) / timelineDuration; // Получаем скорость из кривой для текущего момента float currentSpeed = speedCurve.Evaluate(normalizedTime); // Применяем к Timeline director.playableGraph.GetRootPlayable(0).SetSpeed(currentSpeed); } } }

Этот скрипт создает эффект ускорения/замедления Timeline на основе кривой, которую вы можете настраивать в инспекторе.

Для еще более продвинутого контроля можно комбинировать Timeline с пользовательскими Playable API:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using UnityEngine.Playables; using UnityEngine.Animations; public class AdvancedTimelineSpeedControl : MonoBehaviour { public Animator animator; public AnimationClip clip; private PlayableGraph graph; private AnimationClipPlayable clipPlayable; void Start() { // Создаем PlayableGraph graph = PlayableGraph.Create(); graph.SetTimeUpdateMode(DirectorUpdateMode.GameTime); // Создаем Animation Playable clipPlayable = AnimationClipPlayable.Create(graph, clip); // Создаем выход для Animator var output = AnimationPlayableOutput.Create(graph, "Animation", animator); output.SetSourcePlayable(clipPlayable); // Запускаем граф graph.Play(); } void Update() { // Динамически изменяем скорость на основе расстояния до камеры float distanceToCamera = Vector3.Distance(transform.position, Camera.main.transform.position); float speed = Mathf.Lerp(0.5f, 2.0f, distanceToCamera / 10f); clipPlayable.SetSpeed(speed); } void OnDestroy() { // Очищаем граф при уничтожении if (graph.IsValid()) graph.Destroy(); } }

Этот подход дает тонкий контроль над анимацией, позволяя динамически изменять скорость на основе любых игровых параметров.

Создание скоростных эффектов в Timeline может кардинально изменить восприятие вашей игры, добавив кинематографичности и эмоциональной глубины. Используйте замедление времени для драматических моментов, ускорение для экшн-сцен и варьирующуюся скорость для создания уникальной атмосферы. 🎮

Настройка скорости анимации — незаменимый инструмент в арсенале каждого Unity-разработчика. Мы рассмотрели пять разных подходов: от базовых настроек в Animator Controller до программного управления через C# и продвинутых техник с Timeline. Каждый метод имеет свои сильные стороны и лучше подходит для конкретных ситуаций. Помните, что правильно настроенная скорость анимации может превратить обычное движение в захватывающий геймплей и создать незабываемые впечатления у игроков. Экспериментируйте с различными значениями, комбинируйте методы и не бойтесь выходить за рамки стандартных решений!

