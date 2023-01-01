Двухфакторная аутентификация Fortnite на PS4: защита и бонусы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Игроки Fortnite на платформе PS4

Родители подростков, играющих в Fortnite

Люди, интересующиеся кибербезопасностью и защитой аккаунтов в играх Аккаунт Fortnite — это не просто доступ к игре, а настоящее цифровое имущество. Некоторые игроки вкладывают реальные деньги в скины, танцы и боевые пропуски, а потом теряют всё из-за взлома. Двухфакторная аутентификация (2FA) — это та самая защитная стена, которая стоит между вашей коллекцией редких скинов и злоумышленниками. Особенно это актуально для игроков PS4, где процесс настройки имеет свои нюансы. Давайте разберемся, как обезопасить аккаунт Fortnite на PlayStation 4 и получить приятные бонусы за ответственный подход к безопасности. 🛡️

Заботясь о безопасности своего игрового аккаунта Fortnite, вы проявляете ту же логику защиты данных, что используют профессионалы в области IT. Хотите расширить свои навыки и освоить мощный инструмент работы с данными? Обучение SQL с нуля от Skypro поможет вам понять, как устроены базы данных изнутри — те самые, где хранится информация о вашем аккаунте и внутриигровых предметах. Навык SQL ценится не только в игровой индустрии, но и открывает двери в мир высокооплачиваемых IT-профессий.

Зачем нужна двухфакторная аутентификация в Fortnite на PS4

Двухфакторная аутентификация (2FA) — это дополнительный уровень защиты, требующий не только ввода пароля, но и подтверждения личности через второй фактор — обычно это приложение, SMS или электронная почта. Для игроков Fortnite на PlayStation 4 включение 2FA имеет несколько критически важных преимуществ:

Защита от кражи аккаунта и внутриигровых предметов

Сохранность привязанной платежной информации

Предотвращение несанкционированных покупок V-Bucks

Доступ к эксклюзивным турнирам и событиям

Получение особых косметических предметов в качестве награды

Александр Петров, специалист по кибербезопасности Ко мне обратился отец 14-летнего Димы, чей аккаунт Fortnite был взломан. Мальчик собирал редкие скины более двух лет, потратил карманные деньги и подарки от родственников на внутриигровые покупки. Общая стоимость аккаунта оценивалась примерно в 30 000 рублей. Взломщик изменил пароль и адрес электронной почты, а служба поддержки Epic Games требовала подтверждений владения аккаунтом, которых у семьи не сохранилось. После трех недель переписки с технической поддержкой аккаунт удалось вернуть, но многие редкие предметы были потеряны из-за действий мошенника. Первое, что мы сделали — настроили двухфакторную аутентификацию. Теперь Дима говорит: "Если бы я знал раньше о 2FA, то не пришлось бы переживать и терять ценные вещи".

Согласно статистике Epic Games, аккаунты без двухфакторной защиты взламываются в 20 раз чаще. При этом более 80% игроков, подключивших 2FA, никогда не сталкивались с попытками несанкционированного доступа к своим аккаунтам. 🔒

Риск Вероятность для аккаунта без 2FA Вероятность для аккаунта с 2FA Кража аккаунта Высокая Крайне низкая Несанкционированные покупки Средняя Минимальная Потеря внутриигровых предметов Высокая Практически исключена Использование платежной информации Средняя Минимальная

Подготовка к активации 2FA в аккаунте Epic Games

Перед тем как приступить к настройке двухфакторной аутентификации на PS4, вам необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Важно понимать, что 2FA настраивается не на консоли напрямую, а в аккаунте Epic Games, который связан с вашей учетной записью PlayStation Network. 📱

Убедитесь, что у вас есть доступ к электронной почте, привязанной к аккаунту Epic Games

Проверьте актуальность адреса электронной почты в настройках

Подготовьте мобильный телефон для получения SMS или установки аутентификатора

Обновите контактную информацию в профиле Epic Games

Сохраните резервные коды (после активации 2FA)

Прежде чем перейти к настройке, следует решить, какой именно метод двухфакторной аутентификации вы хотите использовать. Epic Games предлагает три варианта: аутентификатор-приложение (самый надежный), SMS-подтверждение и подтверждение по электронной почте (наименее защищенный).

Мария Соколова, игровой журналист Я никогда не придавала особого значения безопасности своего аккаунта Fortnite, пока не столкнулась с подозрительной активностью. Однажды я получила письмо о смене пароля, которое не запрашивала. К счастью, это была лишь попытка, которая не удалась благодаря уникальному паролю. После этого случая я решила включить двухфакторную аутентификацию. Процесс настройки занял буквально 5 минут, но дал огромное спокойствие. Выбрала аутентификатор-приложение Google Authenticator, поскольку телефон всегда под рукой. Самым приятным бонусом стал эмоут "Буги-вниз", который автоматически появился в моем инвентаре после активации 2FA. Теперь я регулярно рекомендую эту настройку всем своим подписчикам и коллегам-стримерам.

Для активации двухфакторной аутентификации вам понадобится доступ к сайту Epic Games. Наиболее удобно делать это с компьютера или мобильного устройства, а не через консоль. Если у вас нет постоянного доступа к компьютеру, можно использовать браузер на смартфоне. 🖥️

Подготовительный этап Почему это важно Дополнительные рекомендации Доступ к email-адресу Необходим для получения подтверждающих писем Убедитесь, что почта не переполнена и проверьте папку "Спам" Обновление контактных данных Позволяет восстановить доступ при потере устройства Укажите альтернативный email или номер телефона Выбор метода аутентификации Определяет уровень защиты и удобство использования Для максимальной защиты выберите приложение-аутентификатор Сохранение резервных кодов Позволяет войти в аккаунт при потере доступа к основному методу Храните коды в надежном месте, отдельно от устройства

Пошаговая настройка двухфакторной аутентификации на PS4

Теперь перейдем непосредственно к настройке двухфакторной аутентификации для вашего аккаунта Fortnite на PlayStation 4. Процесс состоит из нескольких четких этапов, следуя которым, вы сможете активировать защиту за 5-10 минут. 🕒

Откройте веб-браузер (на компьютере или мобильном устройстве) и перейдите на официальный сайт Epic Games: https://www.epicgames.com/ Нажмите кнопку "Войти" в правом верхнем углу страницы Введите учетные данные аккаунта Epic Games, который привязан к вашей учетной записи PlayStation Network После успешного входа нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу В выпадающем меню выберите "Настройки аккаунта" В левой боковой панели найдите и выберите раздел "Пароль и безопасность" Прокрутите страницу вниз до раздела "Двухфакторная аутентификация" Выберите предпочтительный метод двухфакторной аутентификации (приложение, SMS или email) Следуйте инструкциям на экране для выбранного метода После успешной настройки сохраните резервные коды в надежном месте

После активации 2FA при следующем входе в Fortnite на вашей PS4 система может запросить повторную авторизацию. Не пугайтесь — это стандартная процедура для подтверждения изменений настроек безопасности. 🔐

Важно: если вы используете несколько устройств для игры в Fortnite (например, PS4, мобильное устройство или ПК), вам может потребоваться заново авторизоваться на всех платформах после активации 2FA, используя новый метод подтверждения. Это одноразовая процедура, которая не будет повторяться при каждом запуске игры.

Различные способы 2FA для аккаунта Fortnite

Epic Games предлагает три различных метода двухфакторной аутентификации, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности. Выбор метода зависит от ваших личных предпочтений, доступных устройств и требуемого уровня безопасности. 🛠️

Приложение-аутентификатор : самый надежный метод, требующий установки специального приложения на смартфон

: самый надежный метод, требующий установки специального приложения на смартфон SMS-аутентификация : средний уровень защиты, использующий ваш номер телефона для отправки кодов

: средний уровень защиты, использующий ваш номер телефона для отправки кодов Email-аутентификация: наиболее простой, но наименее защищенный метод, отправляющий коды на вашу электронную почту

Рассмотрим каждый из методов подробнее:

Приложение-аутентификатор: Требует установки приложения: Google Authenticator, Microsoft Authenticator или Authy

Генерирует временные коды даже без доступа к интернету

Наиболее устойчив к взлому, так как коды доступны только на вашем физическом устройстве

При смене телефона требуется перенос настроек аутентификатора SMS-аутентификация: Использует ваш номер телефона для получения кодов подтверждения

Не требует установки дополнительного ПО

Может быть уязвима для атак через перехват SMS или подмену SIM-карты

Не работает при отсутствии мобильной связи Email-аудентификация: Отправляет коды на вашу электронную почту

Самый простой в настройке метод

Наименее надежный, так как email может быть скомпрометирован

Требует доступа к интернету и почтовому ящику

Для большинства игроков на PS4 оптимальным выбором будет приложение-аутентификатор, поскольку оно обеспечивает наилучший баланс между безопасностью и удобством. Такие приложения как Google Authenticator или Authy доступны бесплатно в App Store и Google Play. 📱

Независимо от выбранного метода, Epic Games сгенерирует для вас резервные коды восстановления. Обязательно сохраните эти коды в надежном месте — они понадобятся, если вы потеряете доступ к основному методу аутентификации (например, при утере телефона или смене номера).

Бонусы и награды за подключение двухфакторной защиты

Epic Games не просто рекомендует, но и активно поощряет использование двухфакторной аутентификации. Компания предлагает эксклюзивные внутриигровые награды всем игрокам, которые активируют 2FA для своих аккаунтов Fortnite. Это отличная мотивация для усиления безопасности вашего аккаунта. 🎁

После успешной активации двухфакторной аутентификации вы получите следующие награды:

Эмоут "Буги-вниз" (Boogie Down emote) — эксклюзивный танец для вашего персонажа

— эксклюзивный танец для вашего персонажа Доступ к специальным турнирам — некоторые киберспортивные мероприятия требуют включенной 2FA

— некоторые киберспортивные мероприятия требуют включенной 2FA Возможность дарить предметы друзьям — функция подарков доступна только пользователям с 2FA

— функция подарков доступна только пользователям с 2FA Дополнительная защита V-Bucks — предотвращение несанкционированных трат вашей внутриигровой валюты

Важно отметить, что эти награды действуют на всех платформах, где вы играете в Fortnite с одним аккаунтом Epic Games — будь то PS4, ПК, мобильное устройство или Nintendo Switch. Таким образом, активировав 2FA один раз, вы получаете бонусы везде. 🎮

Некоторые игроки ошибочно полагают, что двухфакторная аутентификация — это временная мера для получения наград, после чего ее можно отключить. Это крайне не рекомендуется! Отключение 2FA не только подвергает ваш аккаунт риску, но может привести к потере некоторых функций, таких как возможность дарить предметы.

Получение наград происходит автоматически в течение 24 часов после активации двухфакторной аутентификации. Если вы не получили обещанные предметы в течение суток, рекомендуется связаться со службой поддержки Epic Games.

Защита вашего аккаунта Fortnite на PS4 с помощью двухфакторной аутентификации — это не просто техническая формальность, а необходимая мера в мире цифровых развлечений. Потратив всего 10 минут на настройку 2FA сегодня, вы обеспечиваете безопасность своих достижений, коллекций скинов и внутриигровой валюты на долгие годы. Приятным бонусом станут эксклюзивные награды, которые подчеркнут вашу ответственность перед другими игроками. Помните: безопасность — это не то, что можно отложить на потом, это фундамент вашего комфортного присутствия в виртуальном мире Fortnite.

Читайте также