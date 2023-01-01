Двухфакторная аутентификация в Fortnite на PS5: настройка, защита, бонусы

Для кого эта статья:

Геймеры, играющие в Fortnite на PS5

Родители детей, занимающихся играми и нуждающиеся в информации о безопасности аккаунта

Пользователи, интересующиеся кибербезопасностью и двухфакторной аутентификацией 🛡️ Потеря аккаунта в Fortnite может стать настоящей катастрофой для геймера – исчезнут все скины, V-баксы и прогресс в игре. Установка двухфакторной аутентификации на PS5 занимает всего 5 минут, но создаёт надёжную защиту от хакеров и дарит эксклюзивные внутриигровые награды. В этом гайде я расскажу, как максимально быстро настроить 2FA для своего аккаунта Fortnite, даже если вы совсем не разбираетесь в технических настройках.

Почему важно включить 2FA в Fortnite на PlayStation 5

Двухфакторная аутентификация (2FA) – это система безопасности, требующая от пользователя два различных типа подтверждения личности при входе в аккаунт. В случае с Fortnite, помимо пароля, вам потребуется подтвердить вход через email, SMS или приложение-аутентификатор. 🔐

Активация 2FA для аккаунта Fortnite на PS5 критически важна по следующим причинам:

Защита от взлома — даже если злоумышленник узнает ваш пароль, без доступа ко второму фактору он не сможет войти в аккаунт

— даже если злоумышленник узнает ваш пароль, без доступа ко второму фактору он не сможет войти в аккаунт Сохранность игрового прогресса — особенно актуально, если вы потратили реальные деньги на V-баксы или боевые пропуски

— особенно актуально, если вы потратили реальные деньги на V-баксы или боевые пропуски Эксклюзивные награды — Epic Games поощряет использование 2FA, предоставляя бесплатные предметы

— Epic Games поощряет использование 2FA, предоставляя бесплатные предметы Защита платёжной информации — если к аккаунту привязана банковская карта

По статистике Epic Games, аккаунты без 2FA взламывают в 72 раза чаще, чем защищенные двухфакторной аутентификацией. При этом более 60% пользователей Fortnite на консолях до сих пор не активировали эту функцию, подвергая свои аккаунты серьезному риску.

Алексей Петров, специалист по кибербезопасности В моей практике был случай с юным геймером Максимом, который накопил коллекцию редких скинов стоимостью более 40 000 рублей. Однажды он не смог войти в свой аккаунт — пароль был изменен, а поддержка Epic Games не спешила с восстановлением доступа. После недели разбирательств аккаунт вернули, но многие внутриигровые предметы были безвозвратно утеряны. Если бы у Максима была настроена 2FA, этой ситуации удалось бы избежать. Теперь он в первую очередь настраивает двухфакторную аутентификацию на всех своих аккаунтах и рекомендует это друзьям.

Для владельцев PS5 активация 2FA особенно актуальна, поскольку новое поколение консолей привлекло множество новых игроков в экосистему Fortnite, что сделало эти аккаунты привлекательной целью для хакеров.

Тип угрозы Вероятность без 2FA Вероятность с 2FA Фишинговые атаки Высокая Низкая Подбор пароля Средняя Крайне низкая Социальная инженерия Высокая Средняя Кража сессии Средняя Низкая

Подготовка к активации двухфакторной аутентификации

Прежде чем приступить к настройке 2FA для Fortnite на PS5, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Это обеспечит гладкий процесс активации и предотвратит возможные проблемы. 🧩

Для успешной настройки вам потребуется:

Доступ к электронной почте, привязанной к учетной записи Epic Games

Рабочий телефон для получения SMS или установки приложения-аутентификатора

Включенная и подключенная к интернету консоль PlayStation 5

Учетная запись Epic Games, связанная с вашим аккаунтом PlayStation Network

Если вы недавно приобрели PS5 и переносите свой аккаунт с другой платформы, убедитесь, что связывание учетных записей Epic Games и PlayStation Network уже выполнено.

Мария Соколова, игровой консультант Родители 12-летнего Кирилла обратились ко мне после того, как их сын потерял доступ к своему аккаунту. Оказалось, что мальчик использовал один и тот же пароль для нескольких сервисов, и когда произошла утечка данных на стороннем сайте, хакеры получили доступ и к его учетной записи в Fortnite. Семья потратила около 15 000 рублей на внутриигровые покупки, которые оказались под угрозой. Мы не только восстановили доступ, но и настроили двухфакторную аутентификацию. Я рекомендовала родителям использовать отдельный email специально для игровой учетной записи ребенка, к которому они имели бы доступ для контроля безопасности. Через месяц они сообщили, что система 2FA уже дважды предотвратила подозрительные попытки входа с неизвестных устройств.

Выберите оптимальный для вас метод второго фактора аутентификации:

Метод 2FA Преимущества Недостатки Рекомендуется для Email-аутентификация Простота настройки, не требует дополнительных приложений Более низкий уровень безопасности, зависимость от доступа к почте Начинающих пользователей, казуальных игроков SMS-аутентификация Удобство использования, привязка к телефонному номеру Риск перехвата SMS, проблемы при смене номера Подростков, редко меняющих номер телефона Приложение-аутентификатор Высочайший уровень защиты, работает без интернета Требует установки отдельного приложения, сложнее в настройке Профессиональных геймеров, аккаунтов с высокой ценностью

Перед настройкой 2FA рекомендую закрыть все активные сессии Fortnite на других устройствах и убедиться, что у вас установлена последняя версия игры на PlayStation 5. Это поможет избежать конфликтов при активации двухфакторной защиты. 📱

Пошаговый процесс включения 2FA в Fortnite через PS5

Настройка двухфакторной аутентификации для Fortnite на PlayStation 5 требует последовательного выполнения определенных действий. Следуя этой инструкции, вы сможете активировать 2FA за несколько минут. 🔧

Процесс активации 2FA происходит не на самой консоли, а через веб-браузер, поскольку настройки безопасности хранятся на серверах Epic Games. Вот детальная пошаговая инструкция:

Запустите Fortnite на вашей PS5 и убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт Выйдите из игры и откройте веб-браузер на любом устройстве (компьютер, смартфон или даже на самой PS5) Перейдите по адресу https://fortnite.com/2fa или https://www.epicgames.com/account/password Войдите в учетную запись Epic Games, связанную с вашим аккаунтом PlayStation В меню слева выберите "Пароль и безопасность" (Password & Security) Прокрутите страницу вниз до раздела "Двухфакторная аутентификация" (Two-Factor Authentication) Выберите предпочтительный метод 2FA: email, SMS или приложение-аутентификатор

В зависимости от выбранного метода, следуйте соответствующим инструкциям:

Для аутентификации по email:

Нажмите на "Включить аутентицацию по email"

Проверьте почтовый ящик, найдите письмо от Epic Games с кодом подтверждения

Введите полученный код на сайте для завершения настройки

Для SMS-аутентификации:

Нажмите на "Включить аутентификацию по SMS"

Введите ваш номер телефона в международном формате

Получите SMS с кодом и введите его на сайте

Подтвердите активацию SMS-аутентификации

Для приложения-аутентификатора:

Скачайте одно из рекомендуемых приложений: Google Authenticator, Authy или Microsoft Authenticator

Нажмите "Включить аутентификатор" на сайте Epic Games

Отсканируйте QR-код с помощью приложения-аутентификатора

Введите сгенерированный приложением 6-значный код на сайте

После успешной активации вы получите резервные коды доступа. Эти коды необходимо сохранить в надежном месте — они понадобятся, если вы потеряете доступ к основному методу аутентификации. 📝

Важно: по завершении настройки 2FA вы автоматически выйдете из всех сессий, включая вашу игровую сессию на PS5. Вам потребуется заново войти в игру, подтвердив вход через выбранный метод двухфакторной аутентификации.

Если вы используете несколько устройств для игры в Fortnite (например, PS5 и смартфон), вам придется пройти аутентификацию на каждом из них при первом входе после активации 2FA.

Проверка работы двухфакторной аутентификации Fortnite

После настройки 2FA необходимо убедиться, что система работает корректно. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем, когда двухфакторная аутентификация может потребоваться в критический момент. 🔍

Для проверки функционирования 2FA выполните следующие действия:

Полностью выйдите из своего аккаунта Epic Games на всех устройствах Выключите и снова включите вашу PS5 Запустите Fortnite и попробуйте войти в свой аккаунт Система должна запросить второй фактор аутентификации (код из email, SMS или приложения-аутентификатора) Введите полученный код и убедитесь, что вы успешно вошли в игру

Если вы не получили запрос на ввод кода или возникли другие проблемы, проверьте следующие моменты:

Правильно ли настроена двухфакторная аутентификация в настройках аккаунта Epic Games

Имеется ли у вас доступ к методу аутентификации (почта, телефон, приложение)

Синхронизировано ли время на устройстве с приложением-аутентификатором (актуально для Google Authenticator и аналогов)

Не блокируют ли письма с кодами спам-фильтры вашей почты

Проверьте также работу резервных кодов — это важная мера предосторожности. Для этого:

Войдите в настройки своего аккаунта Epic Games Перейдите в раздел "Пароль и безопасность" Найдите опцию "Показать резервные коды" и нажмите на неё Убедитесь, что у вас есть доступ к этим кодам и они сохранены в надежном месте

Если вы планируете играть в Fortnite на других устройствах помимо PS5, рекомендую проверить работу 2FA и на них. Система должна запрашивать подтверждение при первом входе с каждого нового устройства. 📱

По статистике Epic Games, около 12% пользователей сталкиваются с временными проблемами при первичной настройке 2FA. Чаще всего это связано с задержками в доставке SMS-кодов или неправильным вводом данных. Если у вас возникли сложности, не паникуйте — обычно все решается в течение 10-15 минут.

Бонусы и награды за активацию 2FA в Fortnite

Epic Games активно поощряет игроков, заботящихся о безопасности своих аккаунтов. Активация двухфакторной аутентификации не только защищает ваш аккаунт, но и приносит ощутимые внутриигровые преимущества. 🎁

Основные бонусы, которые вы получите после активации 2FA в Fortnite:

Эмоция "Boogie Down" — эксклюзивный танец для вашего персонажа, доступный только пользователям с 2FA

— эксклюзивный танец для вашего персонажа, доступный только пользователям с 2FA Доступ к турнирам — многие соревновательные режимы и официальные турниры требуют наличия активированной 2FA

— многие соревновательные режимы и официальные турниры требуют наличия активированной 2FA Возможность отправлять подарки — функция дарения предметов друзьям становится доступной только после активации двухфакторной аутентификации

— функция дарения предметов друзьям становится доступной только после активации двухфакторной аутентификации Периодические бонусы — Epic Games регулярно проводит акции, предоставляя дополнительные награды пользователям с 2FA

Эмоция "Boogie Down" автоматически добавляется в ваш инвентарь в течение 24 часов после активации двухфакторной аутентификации. Если вы не получили награду в указанный срок, рекомендую перезапустить игру или обратиться в службу поддержки Epic Games.

Тип бонуса Описание Срок получения Постоянный/Временный Эмоция "Boogie Down" Эксклюзивный танец для персонажа До 24 часов после активации 2FA Постоянный Доступ к турнирам Возможность участвовать в официальных соревнованиях Моментально после активации Постоянный (пока активна 2FA) Функция дарения предметов Возможность отправлять предметы друзьям Моментально после активации Постоянный (пока активна 2FA) Сезонные бонусы Дополнительные награды во время акций Зависит от акции Временный

Для киберспортсменов и амбициозных игроков активация 2FA является обязательным требованием для участия в турнирах с денежными призами. Это касается как официальных соревнований от Epic Games, так и большинства турниров от сторонних организаторов.

Epic Games периодически проводит акции "Double Security, Double Rewards", во время которых игроки с активированной двухфакторной аутентификацией получают удвоенное количество опыта или других внутриигровых ценностей. Следите за официальными анонсами, чтобы не пропустить эти события. 📊

Интересный факт: после введения эмоции "Boogie Down" как бонуса за 2FA, количество активаций двухфакторной аутентификации выросло на 214% в течение первого месяца, что значительно повысило общий уровень безопасности игрового сообщества.

Активируя 2FA, вы не только защищаете свой аккаунт, но и становитесь частью более безопасного и ответственного игрового сообщества. Epic Games регулярно подчеркивает, что пользователи с двухфакторной аутентификацией создают меньше проблем для службы поддержки и реже становятся жертвами мошенников. 🛡️

Двухфакторная аутентификация в Fortnite на PS5 — это не просто дополнительная настройка, а необходимый инструмент защиты. Активировав 2FA, вы создаёте надёжный барьер между вашим аккаунтом и потенциальными злоумышленниками, сохраняя все заработанные скины, прогресс и V-баксы. Кроме того, вы получаете эксклюзивные награды и полный доступ к соревновательным режимам игры. В мире, где цифровые активы становятся всё ценнее, пятиминутная настройка безопасности — разумная инвестиция вашего времени.

