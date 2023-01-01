Как запустить бенчмарк-тест для улучшения производительности игр

Для кого эта статья:

Геймеры, заинтересованные в максимальной производительности своего игрового ПК

Пользователи, планирующие обновление компьютерных комплектующих или оптимизацию настроек

Люди, интересующиеся аналитикой данных и её применением в области компьютерных игр Хочешь знать, почему твой мощный ПК внезапно дает сбои в новой игре? Или сомневаешься, стоит ли обновлять видеокарту? Ответы на эти вопросы даст именно бенчмарк-тестирование — ваш персональный детектив по расследованию проблем производительности. Перестаньте гадать, почему игра тормозит: измерьте это! В этой инструкции я расскажу, как запустить, настроить и интерпретировать бенчмарки, чтобы вы точно знали возможности своей системы и пути её улучшения. 🎮💻

Если вас впечатляет точность и аналитика в игровых тестах, вы оцените карьеру в аналитике данных!

Что такое бенчмарк и зачем он нужен геймеру

Бенчмарк (от англ. benchmark — эталон, ориентир) — это специализированный тест, позволяющий измерить и оценить производительность компьютерной системы или отдельных компонентов. В игровом контексте бенчмарки представляют собой стандартизированную нагрузку, которая симулирует игровой процесс и выдает точные числовые результаты: количество кадров в секунду (FPS), время отрисовки кадра, загрузку процессора и видеокарты. 📊

Игровое тестирование производительности похоже на диагностику автомобиля — вы точно узнаете, на что способна ваша машина и где могут скрываться проблемы. Геймерам бенчмарки необходимы по нескольким причинам:

Выявление "узких мест" в системе — компонентов, ограничивающих общую производительность

Проверка стабильности работы после разгона или других модификаций

Подбор оптимальных настроек графики для конкретной игры

Объективное сравнение производительности до и после обновления компонентов

Выявление проблем с перегревом компонентов под нагрузкой

Алексей Северов, технический редактор игрового портала Однажды ко мне обратился друг с просьбой помочь разобраться с его игровым ПК. Новый шутер работал с ужасными тормозами, хотя характеристики компьютера соответствовали рекомендованным. Мы запустили встроенный бенчмарк и обнаружили критически низкую производительность при определенных эффектах. Бенчмарк показал, что проблема не в видеокарте, как думал друг, а в процессоре, который перегревался и троттлил. Простая замена термопасты и настройка охлаждения решили проблему без дорогостоящих апгрейдов. Без точных данных бенчмарка мой друг потратил бы 40 000 рублей на ненужную видеокарту вместо тюбика термопасты за 500 рублей.

Игровые бенчмарки различаются по своему типу и предназначению:

Тип бенчмарка Что измеряет Для чего используется Встроенные в игры Производительность в конкретной игре Подбор оптимальных настроек графики Синтетические Общую производительность компонентов Сравнение с другими системами Стресс-тесты Стабильность при длительных нагрузках Проверка систем охлаждения и разгона Overlays (наложения) Метрики в реальном времени Мониторинг во время игрового процесса

Важно понимать: бенчмарки — это не просто цифры для хвастовства на форумах. Это практический инструмент, который поможет оптимизировать вашу систему, экономить деньги на обновлениях и получать максимум удовольствия от игр. 🎯

Встроенные бенчмарки в играх: поиск и активация

Многие современные игры имеют встроенные бенчмарки — специальные режимы тестирования, разработанные самими создателями игр. Это наиболее точный способ оценить реальную производительность вашей системы в конкретной игре, поскольку такие тесты используют тот же рендеринг, что и сама игра. 🔍

Найти и активировать встроенные бенчмарки можно несколькими способами:

Через меню игры — обычно в разделах "Настройки", "Опции" или "Графика" Через консоль разработчика — активируется специальными командами Через параметры запуска — добавляются в свойствах игры в лаунчере Через отдельный исполняемый файл — находится в папке с игрой

Рассмотрим пошаговые инструкции для популярных игр с встроенными бенчмарками:

Игра Как найти бенчмарк Дополнительные параметры Assassin's Creed (серия) Настройки → Графика → Бенчмарк (внизу меню) Выбор длительности теста, запись результатов Metro Exodus Настройки → Бенчмарк Два режима: стандартный и расширенный Shadow of the Tomb Raider Настройки → Отображение → Запуск бенчмарка Тестирование по отдельным локациям Red Dead Redemption 2 Настройки → Графика → Бенчмарк Тест разных игровых сценариев Forza Horizon 5 Настройки → Графика → Запуск FPS теста Детализация по компонентам

Для игр без очевидного доступа к бенчмарку существуют специальные команды. Например:

Counter-Strike 2: добавьте -benchmark в параметры запуска через Steam

в параметры запуска через Steam GTA V: добавьте -benchmark в параметры запуска и используйте файл Benchmark.bat в директории игры

в параметры запуска и используйте файл Benchmark.bat в директории игры Cyberpunk 2077: через консоль разработчика введите benchmark (активируйте консоль через настройки игры)

При запуске встроенного бенчмарка важно закрыть все фоновые программы, особенно стриминговые сервисы и браузеры, чтобы получить максимально точные результаты. Некоторые игры сохраняют подробные отчеты о тестах в специальных файлах — обычно в своей директории или в папке "Документы". 📂

Специальные программы для бенчмаркинга игр: обзор и настройка

Если ваша любимая игра не имеет встроенного бенчмарка, или вы хотите более детальный анализ производительности — на помощь приходят специализированные программы. Они дают расширенную аналитику, возможность записи результатов и сравнения с другими системами. 🧪

Игорь Шаронов, тестировщик аппаратного обеспечения Работая над проектом по оценке влияния драйверов на игровую производительность, я столкнулся с серьезной проблемой: результаты бенчмарков показывали разброс до 15% между запусками. Настоящий прорыв произошел, когда я перешел на методологию многопроходных тестов с помощью FrameView и RTSS. Мы настроили автоматизированные последовательности из 5 прогонов, исключили верхние и нижние значения, и начали усреднять средние 3 результата. Точность тестирования выросла до 99%, что позволило уверенно выявлять даже минимальные различия между версиями драйверов. Компания сэкономила сотни человеко-часов на тестировании и смогла дать клиентам точные рекомендации по оптимальным комбинациям драйверов и игр.

Рассмотрим наиболее популярные и эффективные программы для бенчмаркинга:

MSI Afterburner + RTSS (Rivatuner Statistics Server) — отличное комбо для мониторинга и записи данных во время игры. Показывает FPS, загрузку компонентов, температуры и многое другое.

— отличное комбо для мониторинга и записи данных во время игры. Показывает FPS, загрузку компонентов, температуры и многое другое. CapFrameX — продвинутый инструмент анализа фреймтаймов с возможностью сохранения и сравнения результатов.

— продвинутый инструмент анализа фреймтаймов с возможностью сохранения и сравнения результатов. FRAPS — старый, но до сих пор популярный инструмент для измерения FPS и записи геймплея.

— старый, но до сих пор популярный инструмент для измерения FPS и записи геймплея. 3DMark — стандарт индустрии для синтетического тестирования и сравнения производительности.

— стандарт индустрии для синтетического тестирования и сравнения производительности. Heaven/Valley/Superposition от Unigine — серия графически насыщенных тестов для оценки 3D-производительности.

Пошаговая настройка MSI Afterburner для мониторинга игр:

Скачайте и установите MSI Afterburner вместе с RTSS с официального сайта Запустите MSI Afterburner и перейдите в "Настройки" (шестерёнка) Во вкладке "Мониторинг" отметьте параметры, которые хотите отслеживать: Частота кадров (FPS)

Загрузка GPU

Температура GPU

Загрузка CPU

Использование видеопамяти Для каждого выбранного параметра включите "Показывать в наложении на экран" Во вкладке "Наложение на экран" настройте положение и вид отображения данных Для записи результатов включите "Ведение журнала" и укажите путь для сохранения логов

Для синтетического тестирования 3DMark предлагает различные бенчмарки, каждый со своим предназначением:

Тест 3DMark Что тестирует Идеален для Time Spy Производительность DirectX 12 Современных игровых ПК среднего и высокого класса Fire Strike Производительность DirectX 11 Систем начального и среднего уровня Night Raid Графика в ноутбуках Мобильных и интегрированных графических решений CPU Profile Процессорную мощь Оценки масштабируемости многоядерных CPU

Оптимальная процедура тестирования включает:

Закройте все фоновые программы и процессы Установите стабильную температуру системы (прогрейте компоненты) Проведите минимум 3 прогона теста для получения стабильных результатов Сохраняйте условия тестирования (температура в помещении, настройки вентиляторов) для корректных сравнений

При использовании любого ПО для бенчмаркинга помните: антивирусы могут влиять на результаты, временно отключайте их для чистоты эксперимента. Также не забывайте обновлять драйверы GPU перед тестированием — это может существенно повлиять на производительность. 🔄

Запуск и интерпретация результатов бенчмарк-тестов

После успешного запуска бенчмарка вы получите набор цифр и графиков. Но что они означают и как превратить эти данные в полезную информацию? Разберемся с ключевыми метриками и их интерпретацией. 📈

Основные показатели, на которые следует обращать внимание:

Средний FPS (кадры в секунду) — общий индикатор производительности; выше 60 считается хорошим результатом для большинства игр

— общий индикатор производительности; выше 60 считается хорошим результатом для большинства игр 1% и 0.1% Low FPS — минимальные значения FPS, которые ощущаются как "заикания" или фризы; разница между средним и минимальным FPS должна быть не более 30-40%

— минимальные значения FPS, которые ощущаются как "заикания" или фризы; разница между средним и минимальным FPS должна быть не более 30-40% Фреймтайм (ms) — время рендеринга одного кадра; стабильность этого показателя важнее абсолютных значений

— время рендеринга одного кадра; стабильность этого показателя важнее абсолютных значений GPU/CPU Utilization — загрузка видеокарты и процессора; помогает выявить "бутылочное горло" системы

— загрузка видеокарты и процессора; помогает выявить "бутылочное горло" системы Температуры компонентов — должны оставаться в пределах рабочего диапазона (обычно до 80-85°C для GPU и до 85-90°C для CPU)

Как правильно интерпретировать полученные результаты:

Средний FPS: 30+ FPS: минимально играбельно

60+ FPS: комфортный уровень для большинства игр

120+ FPS: оптимально для соревновательных игр и мониторов с высокой частотой обновления Стабильность FPS: если 1% Low значительно ниже среднего FPS (более чем на 40-50%), это указывает на проблемы со стабильностью — возможно, нехватку оперативной памяти или проблемы с накопителем Загрузка компонентов: GPU 95-100%, CPU < 80%: ограничение производительности видеокартой (нормально)

GPU < 80%, CPU 95-100%: ограничение процессором (требуется оптимизация или апгрейд CPU)

Оба компонента < 70%: возможная проблема с драйверами, настройками или другими ограничениями

Типичные ситуации и их интерпретация:

Симптом Вероятная причина Решение Низкий FPS при низкой загрузке GPU Процессорное ограничение или проблемы с драйверами Обновление драйверов, отключение лимитов FPS в настройках Резкие падения FPS (спайки на графике) Thermal throttling или проблемы с хранилищем Улучшение охлаждения, дефрагментация/проверка диска Постепенное снижение FPS во время теста Перегрев и троттлинг Очистка системы охлаждения, замена термопасты Высокий FPS, но ощущаются заикания Нестабильные фреймтаймы Включение V-Sync/G-Sync/FreeSync, лимитирование FPS

При анализе результатов важно учитывать контекст: не сравнивайте напрямую FPS в разных играх — они используют разные графические движки и оптимизированы по-разному. Также помните, что результаты бенчмарков могут различаться от запуска к запуску (погрешность 3-5% считается нормальной). 🔄

Для наиболее точной картины проводите несколько тестов и усредняйте результаты. Особенно полезно сделать "базовый замер" вашей системы и сохранить его для будущих сравнений после обновлений драйверов, железа или настроек. 📊

Сравнение и использование данных для оптимизации игр

Полученные результаты бенчмарк-тестов — это не просто набор цифр для хвастовства, а ценные данные, которые помогут вам оптимизировать игровой процесс. Правильное использование этой информации позволит извлечь максимальную производительность из имеющегося оборудования. 🛠️

Стратегии оптимизации на основе данных бенчмарков:

Точная настройка графических опций: Проведите серию тестов с разными настройками графики

Определите, какие опции сильнее всего влияют на производительность

Создайте оптимальный профиль, балансирующий качество и FPS Выявление и устранение "бутылочного горла": Если GPU загружен на 100%, а CPU нет — уменьшите настройки графики или повысьте разрешение

Если CPU загружен на 100%, а GPU нет — снизьте настройки физики, уменьшите количество NPC или объектов

Если оба компонента не загружены полностью — проверьте ограничения синхронизации (V-Sync, лимиты FPS) Оптимизация температурного режима: При высоких температурах (85°C+) улучшите вентиляцию корпуса

Рассмотрите возможность замены термопасты или установки дополнительных кулеров

Создайте кастомный профиль вентиляторов с более агрессивной кривой

Пошаговый план оптимизации игры на основе данных бенчмарка:

Шаг 1: Проведите базовый тест с настройками игры по умолчанию

Шаг 2: Последовательно тестируйте влияние отдельных настроек (тени, антиалиасинг, дальность прорисовки)

Шаг 3: Определите оптимальный баланс между визуальным качеством и производительностью

Шаг 4: Исследуйте возможности программной оптимизации (обновление драйверов, отключение фоновых процессов)

Шаг 5: Если необходимо, рассмотрите аппаратные улучшения, начиная с компонента, показавшего наибольшее ограничение

Сравнивая результаты разных бенчмарков, важно придерживаться единой методологии. Создайте таблицу для отслеживания прогресса оптимизации:

Настройка/Изменение Средний FPS 1% Low FPS Загрузка GPU/CPU Температуры Субъективная оценка Базовый (все максимум) 45 28 100% / 65% 82°C / 75°C Красиво, но не всегда плавно Тени → Средние 57 40 95% / 65% 78°C / 74°C Незначительное ухудшение теней, заметный прирост + Объемный свет → Низкий 63 48 90% / 68% 75°C / 74°C Минимальные визуальные потери, отличная плавность + Обновление драйвера 67 52 92% / 70% 76°C / 73°C Дополнительный прирост без изменения качества

Расширенные техники оптимизации на основе бенчмарков:

ReBAR/SAM — если бенчмарк показывает ограничение пропускной способности памяти, включите эти функции в BIOS

— если бенчмарк показывает ограничение пропускной способности памяти, включите эти функции в BIOS Разгон — при стабильно низких температурах рассмотрите возможность безопасного разгона компонентов

— при стабильно низких температурах рассмотрите возможность безопасного разгона компонентов Undervolting — если компонент троттлит из-за температуры, снижение напряжения может увеличить стабильность без потери производительности

— если компонент троттлит из-за температуры, снижение напряжения может увеличить стабильность без потери производительности Игровые режимы Windows — экспериментируйте с Game Mode и другими настройками, измеряя их влияние через бенчмарки

Помните, что не всегда нужно стремиться к максимальному FPS. Для многих игр достаточно стабильных 60 FPS с хорошим визуалом. Лучше иметь стабильные 60 FPS, чем скачки от 80 до 40, которые ощущаются как рывки и подтормаживания. 🎮

Регулярно повторяйте бенчмарк-тестирование после крупных обновлений игр, драйверов или операционной системы — разработчики постоянно оптимизируют код, и вчерашние настройки могут уже не быть оптимальными сегодня. 🔄

Бенчмарк-тестирование — это не единовременное мероприятие, а важный инструмент в арсенале каждого геймера. Регулярно проводя тесты и анализируя их результаты, вы не только сможете выжать максимум из вашего железа, но и принимать обоснованные решения о необходимости апгрейдов. Помните, что самый дорогой путь решения проблем с производительностью — не всегда самый эффективный. Часто правильная настройка и оптимизация дадут больший эффект, чем покупка нового оборудования. Используйте данные, а не догадки — и ваши игры будут радовать плавностью и качеством картинки.

