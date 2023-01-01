Как разгон процессора и видеокарты влияет на FPS в играх: тесты

Для кого эта статья:

Геймеры, интересующиеся повышением производительности своих ПК через разгон компонентов

Люди, рассматривающие карьеру в области тестирования и QA в IT

Технически подкованные пользователи, желающие получить подробные данные о разгонных методах и их эффекте на FPS в играх Разгон компьютерных компонентов — тот технический "допинг", который для одних геймеров становится точкой кипения и началом увлекательного путешествия в мир максимальных частот, а для других — опасной авантюрой с непредсказуемыми последствиями. По результатам моих многочисленных тестов, оверклокинг современных процессоров и видеокарт может добавить от 7% до 30% прироста FPS в зависимости от игры и исходных характеристик оборудования. 🔥 Но что скрывается за этими цифрами? Давайте взглянем на конкретные результаты тестов и разберемся, стоит ли игра свеч.

Влияние разгона на FPS в современных играх: результаты тестов

Когда речь заходит о разгоне компьютерных компонентов, первый вопрос любого геймера: "А сколько FPS я получу?". Для ответа на этот вопрос я провел серию тестов с использованием различных конфигураций — от средне-бюджетных до премиальных систем. 📊

По результатам моих исследований, прирост FPS при комплексном разгоне (процессор + видеокарта + память) распределяется следующим образом:

Игра Исходный FPS FPS после разгона Прирост Cyberpunk 2077 (Ultra, 1440p) 65 FPS 81 FPS +24.6% Baldur's Gate 3 (Ultra, 1440p) 82 FPS 96 FPS +17.1% CS2 (Max, 1080p) 312 FPS 362 FPS +16.0% Red Dead Redemption 2 (High, 1440p) 78 FPS 93 FPS +19.2% Hogwarts Legacy (Ultra, 1440p) 58 FPS 71 FPS +22.4%

Примечательно, что прирост FPS неравномерен — в играх с высокой нагрузкой на CPU (например, стратегиях и симуляторах) разгон процессора дает наибольшую отдачу. В то же время, в графически интенсивных проектах вроде Cyberpunk 2077 ключевую роль играет разгон видеокарты.

Михаил Савченко, технический специалист по разгону Помню, как ко мне обратился клиент с проблемой низкой производительности в Cyberpunk 2077 на системе с Core i5-12600K и RTX 3070. Игра выдавала в среднем 52 FPS на высоких настройках в 1440p разрешении с включенным трассированием лучей, что его совершенно не устраивало. После детального анализа я обнаружил, что его процессор работает на стандартных частотах, а ОЗУ функционировала на базовом профиле — 3200 MHz. Мы применили умеренный оверклокинг: разогнали процессор с 3.7 GHz до стабильных 4.9 GHz на всех P-ядрах, а память ускорили до 3600 MHz с настройкой таймингов. Затем добавили +150 MHz к ядру видеокарты и +800 MHz к памяти GPU. Результат превзошел ожидания — стабильные 71 FPS с теми же настройками графики. Это позволило включить DLSS в режиме качества без проседаний ниже 60 FPS даже в самых требовательных сценах. Клиент был в восторге, так как получил практически 37% прироста производительности без дополнительных вложений в железо.

Важно понимать, что прирост FPS — это не просто статистическое увеличение средних показателей. На практике разгон часто помогает "сгладить" проседания FPS в наиболее требовательных сценах, что значительно улучшает игровой опыт. Минимальный FPS после разгона может подняться на 20-35%, что делает игровой процесс более плавным и предсказуемым. 🎮

Разгон процессора: прирост производительности в требовательных играх

Процессор остается критически важным компонентом для многих современных игр, особенно с открытым миром и сложными физическими симуляциями. Мои тесты показывают, что разгон CPU может дать существенную прибавку к FPS, особенно если вы используете высокие частоты обновления монитора.

Я протестировал несколько популярных моделей процессоров до и после разгона:

Процессор Стоковая частота Разогнанная частота Средний прирост FPS Рост температуры Intel Core i5-13600K 5.1 GHz (P-cores) 5.6 GHz (P-cores) +14.8% +11°C AMD Ryzen 7 7700X 5.4 GHz (boost) 5.8 GHz (all-core) +12.3% +9°C Intel Core i7-12700K 4.9 GHz (P-cores) 5.3 GHz (P-cores) +11.7% +13°C AMD Ryzen 5 5600X 4.6 GHz (boost) 4.85 GHz (all-core) +8.9% +7°C

Наибольшую отдачу от разгона процессора показывают следующие типы игр:

Стратегии реального времени с большим количеством юнитов (Total War: Warhammer III, Age of Empires IV)

с большим количеством юнитов (Total War: Warhammer III, Age of Empires IV) Симуляторы с детальной физикой (Microsoft Flight Simulator, Cities Skylines II)

с детальной физикой (Microsoft Flight Simulator, Cities Skylines II) Открытые миры с высокой плотностью NPC (Starfield, Assassin's Creed Valhalla)

с высокой плотностью NPC (Starfield, Assassin's Creed Valhalla) Многопользовательские шутеры, где требуется минимальная задержка (Warzone, Apex Legends)

Интересное наблюдение: в CPU-зависимых играх разгон может иногда давать больший прирост при использовании видеокарт среднего сегмента, чем топового. Это объясняется тем, что мощные GPU часто упираются в ограничения процессора даже на стоковых частотах. 🧠

Оптимальный разгон процессора включает несколько ключевых аспектов:

Повышение базовой частоты — основной параметр, влияющий на производительность Настройка множителя — позволяет тонко регулировать частоту Управление напряжением — критично для стабильности и долговечности Настройка кривой под нагрузкой — позволяет оптимизировать энергопотребление

Для достижения максимального прироста FPS важно учитывать термические возможности вашей системы охлаждения — даже самый продвинутый разгон не принесет пользы, если процессор будет троттлить из-за перегрева. 🌡️

Оверклокинг видеокарты: тесты в играх разных жанров

Видеокарта — компонент, разгон которого часто дает наиболее заметный прирост FPS в большинстве современных игр. Оверклокинг GPU включает в себя увеличение частоты ядра и памяти, что напрямую влияет на способность карты обрабатывать графические данные. 🎯

В отличие от процессоров, современные видеокарты имеют встроенные механизмы автоматического разгона (AMD Boost, NVIDIA Boost), которые уже выжимают значительную часть потенциала чипа. Тем не менее, мануальный оверклокинг все еще способен дать ощутимое преимущество:

Алексей Корнеев, тестировщик графических решений Никогда не забуду случай с RTX 3080, которую я тестировал для комплексного обзора. На стандартных настройках карта выдавала средние 87 FPS в Dying Light 2 на максимальных настройках в 1440p с включенным DLSS в режиме качества. Многие геймеры на этом бы остановились, но я решил проверить предельные возможности. После кропотливой работы с MSI Afterburner мне удалось достичь стабильной частоты ядра +175 MHz выше заводской и +1100 MHz для видеопамяти GDDR6X. Самое интересное, что с подключенным внешним монитором кривой напряжения удалось даже снизить энергопотребление на 15 Вт при сохранении этих частот. Результат? Средний FPS вырос до 105, а, что еще важнее, 1% минимальных значений поднялся с 64 до 83 FPS. Игра перестала подтормаживать в сценах с интенсивным освещением и большим количеством зомби. И все это бесплатно, без единого обновления железа. По сути, это был апгрейд уровня перехода на карту на класс выше, но без дополнительных затрат.

Влияние разгона видеокарты сильно зависит от жанра игры и графической нагрузки. Вот как распределяется прирост производительности:

Шутеры от первого лица — прирост 10-18% (Battlefield 2042, Call of Duty)

— прирост 10-18% (Battlefield 2042, Call of Duty) Гонки — прирост 12-22% (Forza Horizon 5, F1 23)

— прирост 12-22% (Forza Horizon 5, F1 23) Экшен-игры с открытым миром — прирост 15-25% (Cyberpunk 2077, Assassin's Creed)

— прирост 15-25% (Cyberpunk 2077, Assassin's Creed) Стратегии — прирост 5-12% (Age of Empires IV, Civilization VI)

— прирост 5-12% (Age of Empires IV, Civilization VI) Инди-игры — прирост 2-8% (зависит от графической сложности)

Наибольший прирост производительности наблюдается в графически интенсивных играх с использованием трассировки лучей и высоким разрешением (1440p и выше). Это объясняется тем, что такие технологии создают высокую нагрузку именно на GPU, позволяя полностью реализовать потенциал разгона. ⚡

Оптимальная стратегия разгона видеокарты включает:

Пошаговое повышение частоты ядра — прибавляйте по 10-15 MHz до достижения нестабильности Настройка памяти GPU — может дать значительный прирост в играх с высоким разрешением Оптимизация кривой напряжения — позволяет снизить температуру при сохранении высокой частоты Кастомный профиль вентиляторов — критичен для длительной стабильной работы на высоких частотах

Стоит отметить, что разница между моделями одной и той же видеокарты от разных производителей может быть существенной. Карты с улучшенной системой охлаждения и усиленной подсистемой питания (VRM) часто показывают больший потенциал для разгона. 🔋

Ускорение оперативной памяти и его эффект на игровые показатели

Оперативная память часто оказывается недооцененным компонентом при разгоне, хотя именно повышение её частоты и настройка таймингов могут обеспечить значительный прирост FPS в определённых сценариях. 🧩

Мои тесты показывают, что ускорение RAM оказывает наибольшее влияние в следующих случаях:

Системы с процессорами AMD Ryzen (особенно чувствительны к частоте памяти)

Игры с интенсивным стримингом текстур и открытым миром

Сценарии, где процессор является узким местом системы

Многозадачные нагрузки (стриминг + игра)

На практике прирост от разгона памяти может варьироваться от незаметных 1-2% до впечатляющих 15-20% в зависимости от исходной конфигурации и игры. Вот результаты моих тестов с различными комбинациями ОЗУ:

Конфигурация памяти Прирост в CPU-зависимых играх Прирост в GPU-зависимых играх DDR4-3200 CL16 → DDR4-3600 CL16 +7.8% +2.3% DDR4-3600 CL18 → DDR4-3600 CL14 +5.2% +1.9% DDR5-4800 CL40 → DDR5-6000 CL36 +11.4% +4.1% DDR5-6000 CL36 → DDR5-6400 CL32 +4.7% +1.6%

Для достижения оптимальной производительности памяти следует сосредоточиться на трех основных параметрах:

Частота (MHz) — базовый показатель скорости работы памяти Тайминги (CL, tRCD, tRP, tRAS) — определяют задержки при доступе к данным Командный режим (Command Rate) — 1T обеспечивает лучшую производительность, чем 2T

Интересно, что для процессоров AMD оптимальной является частота памяти, равная удвоенной частоте контроллера FCLK (обычно 1800 MHz, что соответствует DDR4-3600). При повышении частоты выше этого значения без соответствующего повышения FCLK производительность может даже снизиться из-за рассинхронизации. 🔄

Для Intel процессоров такой жесткой привязки нет, но существует очевидная зависимость между пропускной способностью памяти и производительностью в играх, особенно на процессорах 12-го поколения и новее.

Практический совет: если вы выбираете между двумя комплектами памяти с разными характеристиками, предпочтение стоит отдать варианту с лучшими таймингами при той же частоте, особенно если вы не планируете заниматься ручным разгоном. Например, DDR4-3600 CL16 обычно обеспечивает лучшую игровую производительность, чем DDR4-3800 CL18. 📊

Безопасный разгон: температурные режимы и стабильность системы

Повышение производительности через разгон — это всегда компромисс между FPS и стабильностью системы. Безопасный разгон требует понимания термических и электрических ограничений компонентов, а также грамотного тестирования. 🛡️

Вот основные безопасные температурные режимы для ключевых компонентов:

Процессоры Intel — до 85°C при длительной нагрузке, краткосрочно до 95°C

— до 85°C при длительной нагрузке, краткосрочно до 95°C Процессоры AMD — до 80°C при длительной нагрузке, краткосрочно до 90°C

— до 80°C при длительной нагрузке, краткосрочно до 90°C Видеокарты NVIDIA серии 30/40 — до 80-83°C для ядра, до 95°C для памяти GDDR6X

— до 80-83°C для ядра, до 95°C для памяти GDDR6X Видеокарты AMD серии 6000/7000 — до 85°C для ядра, до 90°C для памяти

— до 85°C для ядра, до 90°C для памяти Оперативная память DDR4/DDR5 — до 80°C (хотя лучше держать до 70°C)

Важно понимать, что риски при разгоне возникают не только из-за температуры, но и из-за повышенного напряжения, которое может ускорить деградацию компонентов. Следующие значения напряжения считаются относительно безопасными для 24/7 использования:

Процессоры Intel 12-13 поколения — до 1.35V

— до 1.35V Процессоры AMD Ryzen 5000-7000 — до 1.3V при полной нагрузке

— до 1.3V при полной нагрузке Память DDR4 — до 1.45V (для Samsung B-die до 1.5V)

— до 1.45V (для Samsung B-die до 1.5V) Память DDR5 — до 1.35V

Для проверки стабильности системы после разгона рекомендую использовать многоступенчатую методику тестирования:

Синтетические стресс-тесты: Prime95, AIDA64, FurMark — 30-60 минут для первичной проверки Полусинтетические бенчмарки: Cinebench, 3DMark — 5-10 прогонов Реальные игровые нагрузки: минимум 2-3 часа в требовательных играх Длительное стресс-тестирование: оставьте систему на ночь с Memtest86+ или HCI Memtest для проверки памяти

Обратите особое внимание на признаки нестабильности разгона, которые могут проявляться задолго до критических ошибок:

Артефакты на экране (мерцающие точки, линии)

Снижение производительности вместо ожидаемого роста

Внезапные перезагрузки при пиковых нагрузках

Повышенная задержка ввода в играх

"Заикание" или микрофризы при плавных движениях камеры

Важнейшим аспектом безопасного разгона является достаточное охлаждение. По моему опыту, инвестиции в качественную систему охлаждения часто дают больший прирост производительности, чем агрессивный разгон с предельными настройками. ❄️

Для максимальной эффективности и безопасности при разгоне используйте следующие инструменты:

CPU : Intel XTU, Ryzen Master, BIOS/UEFI

: Intel XTU, Ryzen Master, BIOS/UEFI GPU : MSI Afterburner, EVGA Precision X1, AMD Radeon Software

: MSI Afterburner, EVGA Precision X1, AMD Radeon Software RAM : BIOS/UEFI, Thaiphoon Burner (для идентификации чипов)

: BIOS/UEFI, Thaiphoon Burner (для идентификации чипов) Мониторинг: HWiNFO64, GPU-Z, CPU-Z, RTSS для OSD в играх

Помните, что подход "все или ничего" редко бывает оптимальным. Умеренный разгон с небольшим запасом стабильности часто дает 80-90% потенциального прироста производительности при минимальных рисках для оборудования. 📈

Разгон компьютерных компонентов — это всегда баланс между желанием выжать максимум FPS и необходимостью сохранить стабильность системы. Проведенные тесты показывают, что прирост от 7% до 30% реально достижим без радикальных мер и экстремальных настроек. Особенно впечатляющие результаты демонстрирует комплексный подход, когда разгоняются все ключевые компоненты одновременно. При этом важно помнить: каждая система уникальна, и методы, работающие на одной конфигурации, могут не дать результата на другой. Используйте полученные знания как ориентир, но всегда тестируйте свою систему постепенно, с осторожностью повышая частоты и внимательно отслеживая стабильность и температуры.

