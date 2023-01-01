Как повысить FPS в играх: 10 способов оптимизации для слабого ПК

Для кого эта статья:

Геймеры, которые хотят улучшить производительность игр на старом оборудовании.

Пользователи ПК и ноутбуков, интересующиеся системными оптимизациями и настройками для повышения FPS.

Люди, стремящиеся понять, как улучшить опыт игры без необходимости в дорогих обновлениях железа. Низкий FPS превращает игру в мучительное слайд-шоу? Знакомо, когда гладкие движения превращаются в дёрганую картинку, а красивые взрывы — в череду застывших кадров? Игровая индустрия требует всё более мощного железа, но не всем доступен апгрейд до RTX 4090. Я собрал 10 реально работающих способов выжать максимум FPS из вашего старого ПК или ноутбука. Никакой воды — только проверенные настройки, системные оптимизации и хитрости, которые позволят вам играть комфортно даже на слабом железе. 🚀

Почему падает FPS и что влияет на производительность игр

Прежде чем погружаться в оптимизацию, необходимо понять, что такое FPS и почему эти заветные кадры в секунду так важны. FPS (Frames Per Second) — это количество изображений, которое ваш компьютер способен обработать и показать за одну секунду. Чем выше этот показатель, тем плавнее игровой процесс. При значениях ниже 30 FPS игра становится дискомфортной, а падение до 15-20 кадров превращает её в слайд-шоу. 🖥️

Главные факторы, влияющие на производительность в играх:

Процессор (CPU) — обрабатывает игровую логику, физику, ИИ и многие другие вычисления

— обрабатывает игровую логику, физику, ИИ и многие другие вычисления Видеокарта (GPU) — отвечает за рендеринг графики, текстур и эффектов

— отвечает за рендеринг графики, текстур и эффектов Оперативная память (RAM) — хранит данные, необходимые для быстрого доступа

— хранит данные, необходимые для быстрого доступа Накопитель — влияет на скорость загрузки игровых ресурсов

— влияет на скорость загрузки игровых ресурсов Программное обеспечение — драйверы, фоновые процессы, настройки системы

Когда один из этих компонентов не справляется с нагрузкой, происходит "бутылочное горлышко" (bottleneck) — ситуация, когда один слабый элемент тормозит всю систему. Например, мощный процессор не раскроет потенциал, если ему не хватает оперативной памяти или если видеокарта слишком старая.

Причина низкого FPS Признаки Возможное решение Слабый CPU Проседания FPS при множестве объектов на экране, низкая загрузка GPU Отключение фоновых процессов, снижение настроек физики и дальности прорисовки Недостаточная GPU Постоянно низкий FPS, 100% загрузка видеокарты Снижение разрешения и графических настроек, отключение эффектов Мало RAM Фризы, подтормаживания, активное использование файла подкачки Закрытие фоновых программ, очистка памяти, увеличение файла подкачки Медленный HDD Долгие загрузки, "спотыкания" при открытии новых областей Дефрагментация, перенос игры на SSD, отключение текстур высокого разрешения

Алексей Петров, системный администратор Однажды ко мне обратился студент с ноутбуком, который едва выдавал 15 FPS в Valorant — игре, известной своей нетребовательностью. Первым делом я проверил температуры — процессор троттлил до 800 МГц из-за перегрева. Разобрав ноутбук, мы обнаружили настоящую "шерстяную фабрику" в системе охлаждения. После чистки и замены термопасты температура снизилась на 30 градусов, а FPS вырос до стабильных 60. Иногда проблема не в настройках или железе, а в элементарном обслуживании. Пыль — главный враг производительности в портативных устройствах.

Оптимизация Windows для максимальной игровой отдачи

Операционная система Windows не оптимизирована для игр по умолчанию. Множество фоновых процессов, обновлений и служб могут незаметно "съедать" драгоценные ресурсы. Начнем с базовых, но эффективных настроек. 🛠️

Включение игрового режима Windows — откройте Настройки > Игры > Игровой режим > Включите "Игровой режим"

— откройте Настройки > Игры > Игровой режим > Включите "Игровой режим" Настройка плана электропитания — Панель управления > Система и безопасность > Электропитание > выберите "Высокая производительность"

— Панель управления > Система и безопасность > Электропитание > выберите "Высокая производительность" Отключение визуальных эффектов — нажмите Win+R, введите "sysdm.cpl", перейдите во вкладку "Дополнительно" > Быстродействие > Параметры > выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие"

— нажмите Win+R, введите "sysdm.cpl", перейдите во вкладку "Дополнительно" > Быстродействие > Параметры > выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие" Отключение ненужных служб — нажмите Win+R, введите "services.msc", найдите и отключите:

— нажмите Win+R, введите "services.msc", найдите и отключите: Windows Search

Superfetch (для HDD) или SysMain (для SSD)

Print Spooler (если не используете принтер)

Windows Update (временно, во время игровых сессий)

Настройка файла подкачки — Свойства системы > Дополнительно > Быстродействие > Параметры > Дополнительно > Виртуальная память > установите размер в 1.5-2 раза больше физической RAM

Дополнительно рекомендую очистить автозагрузку от лишних программ. Нажмите Ctrl+Shift+Esc для вызова Диспетчера задач, перейдите на вкладку "Автозагрузка" и отключите все, что не является критически важным для работы системы.

Для Windows 10 и 11 есть дополнительная возможность оптимизации — отключение телеметрии и фоновых процессов, собирающих данные:

Откройте Настройки > Конфиденциальность Просмотрите все разделы и отключите ненужные разрешения Особое внимание уделите разделам "Фоновые приложения" и "Диагностика и отзывы"

Если вы используете жесткий диск вместо SSD, регулярная дефрагментация может заметно ускорить загрузку игровых текстур. Для SSD, наоборот, дефрагментация вредна — вместо неё Windows автоматически запускает TRIM, оптимизирующий работу твердотельных накопителей.

Настройка драйверов и снижение графических параметров

Актуальность драйверов — первый шаг к максимальной производительности. Новые версии часто включают оптимизации под конкретные игры и исправляют ошибки, которые могли вызывать низкий FPS. Однако не всегда самые свежие драйверы — лучшее решение для старых видеокарт. 🎮

NVIDIA: для карт старше 7 лет часто стабильнее работают драйверы серии 470.xx

для карт старше 7 лет часто стабильнее работают драйверы серии 470.xx AMD: модели HD серии могут показывать лучший результат на драйверах Catalyst вместо новых Adrenalin

модели HD серии могут показывать лучший результат на драйверах Catalyst вместо новых Adrenalin Intel: для встроенной графики важно установить последние версии с официального сайта, а не полагаться на Windows Update

После установки драйверов необходимо оптимизировать панель управления видеокартой:

Для NVIDIA:

Откройте Панель управления NVIDIA > Настройка 3D Установите "Режим управления питанием" на "Предпочитать максимальную производительность" Выберите "Качество текстур" на "Производительность" Отключите "Вертикальная синхронизация" Установите "Предварительный рендеринг кадров" на "1" (для шутеров) или "2" (для других игр)

Для AMD:

Откройте AMD Radeon Software > Настройки > Графика Установите "Режим графики" на "Производительность" Отключите "Вертикальная синхронизация" и "Сглаживание" Включите "Повышение производительности" вместо "Повышения качества изображения"

Настройка графики в самих играх часто даёт наибольший прирост FPS. Вот универсальная иерархия настроек от самых до наименее ресурсоёмких:

Настройка Влияние на FPS Рекомендация для слабого ПК Разрешение Огромное Снизить до 720p или использовать 75-80% от родного разрешения Сглаживание (AA) Высокое Отключить или использовать FXAA вместо MSAA/TXAA Тени Высокое Низкое или отключить Постобработка Среднее-высокое Отключить размытие в движении, глубину резкости, блум Качество текстур Среднее Среднее или низкое (влияет на VRAM) Дальность прорисовки Среднее Низкая или минимальная Детализация объектов Низкое-среднее Низкая Анизотропная фильтрация Низкое x2 или x4 (полное отключение сильно ухудшает картинку)

Михаил Соколов, технический консультант Работая с игровыми клубами, я часто сталкиваюсь с необходимостью оптимизировать одни и те же игры для десятков разных конфигураций. Самый впечатляющий случай произошел с Cyberpunk 2077. На ПК с GTX 750 Ti игра изначально выдавала неиграбельные 12-15 FPS даже на минимальных настройках. Мы применили комбинацию снижения разрешения до 900p, отключения всех эффектов постобработки и использования модификации для оптимизации текстур. Но ключом стала настройка с помощью конфигурационного файла memorypoolbudgets.csv, где мы уменьшили использование памяти GPU. В результате удалось достичь стабильных 30-35 FPS — не идеально, но вполне играбельно. Иногда самые эффективные оптимизации находятся в неочевидных местах, до которых не добраться через стандартные меню настроек.

Эффективные программы для повышения FPS на слабом ПК

Существует ряд специализированных программ, способных заметно повысить производительность в играх за счёт перераспределения системных ресурсов, очистки памяти и оптимизации процессов. 💻

Лучшие утилиты для повышения FPS на слабых компьютерах:

Process Lasso — интеллектуальный менеджер процессов, который автоматически регулирует приоритеты приложений, предотвращает "зависания" из-за перегрузки CPU и может ограничивать фоновые задачи во время игр

— интеллектуальный менеджер процессов, который автоматически регулирует приоритеты приложений, предотвращает "зависания" из-за перегрузки CPU и может ограничивать фоновые задачи во время игр Razer Cortex — бесплатная программа с режимом "Game Booster", освобождающая системные ресурсы путем временной приостановки ненужных служб и процессов

— бесплатная программа с режимом "Game Booster", освобождающая системные ресурсы путем временной приостановки ненужных служб и процессов MSI Afterburner — позволяет контролировать частоты и напряжение видеокарты, создавая оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением

— позволяет контролировать частоты и напряжение видеокарты, создавая оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением ISLC (Intelligent Standby List Cleaner) — очищает кэш памяти Windows, предотвращая утечки RAM и фризы в играх

— очищает кэш памяти Windows, предотвращая утечки RAM и фризы в играх RTSS (RivaTuner Statistics Server) — предлагает функцию ограничения FPS, что может стабилизировать частоту кадров и уменьшить нагрузку на GPU

Среди этих программ особого внимания заслуживает Process Lasso. В отличие от многих "оптимизаторов", обещающих золотые горы, он действительно работает, особенно на слабых многоядерных процессорах. Программа использует технологию ProBalance, которая динамически регулирует приоритеты процессов, не позволяя фоновым задачам вытеснять игру из CPU-ресурсов.

Для оптимальной настройки Process Lasso:

Установите и запустите программу Найдите в списке процессов вашу игру (можно запустить игру, если её нет в списке) Правый клик на процессе > Always > CPU Priority > High (не рекомендуется ставить Realtime) Правый клик на процессе > Always > I/O Priority > High Включите опцию Gaming Mode в основном меню программы

Если у вас процессор AMD с технологией SMT или Intel с Hyper-Threading, можно получить дополнительный прирост FPS в некоторых играх, включив режим "Performance Mode", который временно отключает виртуальные ядра, улучшая производительность на играх, оптимизированных под меньшее количество ядер.

Что касается разгона — это рискованный, но потенциально эффективный метод. Для старых видеокарт можно безопасно увеличить частоты на 5-10% через MSI Afterburner, предварительно настроив пользовательский профиль вентиляторов для лучшего охлаждения.

Важно помнить: многие программы-"ускорители" бесполезны или даже вредны. Избегайте утилит, которые обещают "очистку реестра" или "ускорение интернета для игр" — большинство из них либо не дают эффекта, либо могут дестабилизировать систему.

Скрытые настройки и твики для старых ноутбуков

Ноутбуки представляют особую сложность для оптимизации — они часто имеют ограниченное охлаждение, пониженные частоты и энергосберегающие алгоритмы, которые могут значительно снижать производительность в играх. 📱

Первым делом необходимо проверить температурный режим. Высокие температуры приводят к троттлингу — принудительному снижению частот для предотвращения перегрева. Для старых ноутбуков это особенно актуально, так как термопаста со временем высыхает, а вентиляторы забиваются пылью.

Физическое обслуживание:

Очистка системы охлаждения от пыли (можно использовать баллончик со сжатым воздухом)

Замена термопасты на процессоре и видеокарте (если ноутбуку больше 2-3 лет)

Использование охлаждающей подставки — даже простое поднятие ноутбука для лучшей циркуляции воздуха дает заметный эффект

Настройка питания и энергосбережения:

Всегда используйте режим "Высокая производительность" при подключении к сети

В настройках BIOS/UEFI проверьте наличие опций "Performance Mode" или аналогичных

Отключите динамическое переключение графики (Nvidia Optimus/AMD Switchable Graphics) в играх

Для многих ноутбуков доступны "скрытые" настройки производительности через специализированные утилиты от производителей:

ThrottleStop — позволяет отключить ограничения по температуре и энергопотреблению (с осторожностью!)

Intel XTU — даёт возможность тонкой настройки параметров процессоров Intel

Ryzen Controller — аналог для процессоров AMD

Особое внимание следует уделить интегрированной графике, которая часто используется в бюджетных ноутбуках:

Для Intel HD/UHD/Iris Graphics: Увеличьте выделенную видеопамять в BIOS (если доступно)

В панели управления Intel Graphics установите "Оптимизацию для производительности"

Отключите энергосберегающие функции для GPU Для AMD Vega/Radeon Graphics: Используйте последние драйверы непосредственно с сайта AMD

В настройках Radeon Software активируйте "Режим производительности"

Дополнительным источником FPS на старых ноутбуках может стать использование низкоуровневых графических API, таких как Vulkan или DirectX 12 (если поддерживается игрой и железом). Эти API обеспечивают более эффективное использование многоядерных процессоров и сокращают накладные расходы на обработку команд.

Многие современные игры имеют опцию выбора API в настройках. Например, DOOM Eternal на слабом ноутбуке может показывать на 15-25% больше FPS с Vulkan по сравнению с OpenGL.

И наконец, если все предыдущие методы не дали достаточного прироста производительности, существует радикальное, но эффективное решение — использование программ для снижения разрешения рендеринга, таких как HiAlgo Boost или игровых конфигураций с динамическим разрешением. Они могут уменьшать разрешение в моменты активного действия и возвращать его к нормальному значению в более спокойных сценах.

Оптимизация компьютера для игр — это не универсальная формула, а процесс экспериментов и балансировки. Комбинируя методы из этой статьи, вы сможете значительно повысить FPS даже на устаревшем оборудовании. Помните, что иногда стоит пожертвовать некоторыми визуальными эффектами ради плавности игрового процесса — в динамичных играх стабильные 60 FPS на низких настройках дадут гораздо лучший опыт, чем красивая, но дерганая картинка на высоких. Постоянно отслеживайте производительность, экспериментируйте с настройками и не бойтесь погружаться в технические аспекты вашей системы — это ключ к максимальной оптимизации.

