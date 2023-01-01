Создаем крестики-нолики в Pygame: основы и пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в программировании, заинтересованные в разработке игр на Python

Студенты и самоучки, стремящиеся изучить библиотеку Pygame

Люди, желающие превратить увлечение программированием в профессию Путь от первого запуска Pygame до полноценной игры часто кажется головокружительным для новичков. Библиотека Pygame — мощный инструмент, открывающий двери в мир разработки игр на Python, но только если знаешь, с чего начать и как структурировать код. Я проведу вас через этот процесс, шаг за шагом объясняя каждый элемент: от установки библиотеки до создания интерактивной игры в крестики-нолики. Пять лет назад я сам начинал с нуля — теперь готов поделиться проверенным маршрутом, который избавит вас от часов бесцельного блуждания по документации. 🎮

Основы Pygame: установка и первый запуск

Pygame — это библиотека, созданная для упрощения разработки игр с использованием Python. Первый шаг в вашем игровом проекте — правильная установка и настройка среды разработки.

Установка Pygame выполняется простой командой через pip — менеджер пакетов Python:

Откройте командную строку или терминал

Введите команду: pip install pygame

Дождитесь завершения установки

После установки стоит проверить работоспособность библиотеки. Создайте новый Python-файл с простейшим кодом для проверки:

Создайте файл test_pygame.py

Добавьте следующий код:

Александр Волков, преподаватель программирования Когда я впервые начал обучать студентов Pygame, многие застревали уже на этапе установки. Один студент потратил целую неделю, пытаясь понять, почему его код не работает. Оказалось, что он установил Pygame в одно виртуальное окружение, а запускал код в другом. Теперь я всегда рекомендую проверять версию библиотеки после установки командой pygame.version.ver . Это простой шаг экономит часы разочарования и помогает начать с правильной ноты. Еще один совет — создавайте отдельное виртуальное окружение для каждого игрового проекта, чтобы избежать конфликтов между версиями библиотек.

Python Скопировать код import pygame pygame.init() print("Pygame успешно инициализирован!") print(f"Версия Pygame: {pygame.version.ver}") pygame.quit()

Если вы видите сообщение об успешной инициализации и версию Pygame, значит установка прошла успешно, и вы готовы двигаться дальше. 🎯

Функция Pygame Назначение Пример использования pygame.init() Инициализирует все модули Pygame pygame.init() pygame.quit() Завершает работу всех модулей Pygame pygame.quit() pygame.display.set_mode() Создает игровое окно заданного размера screen = pygame.display.set_mode((800, 600)) pygame.display.set_caption() Устанавливает заголовок окна pygame.display.set_caption("Моя игра")

Перед тем как двигаться дальше, убедитесь, что у вас установлена актуальная версия Python (3.6 или выше) для лучшей совместимости с Pygame. Также полезно ознакомиться с базовыми элементами библиотеки, которые вы будете использовать в своем первом проекте.

Создание игрового окна и главного цикла

Игровое окно — это холст, на котором разворачивается вся игровая логика. Создание окна и настройка игрового цикла — фундамент любой игры на Pygame.

Вот минимальный код для создания игрового окна:

Python Скопировать код import pygame # Инициализация Pygame pygame.init() # Константы для размеров окна WIDTH = 800 HEIGHT = 600 # Создание игрового окна screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) pygame.display.set_caption("Моя первая игра на Pygame") # Основной игровой цикл running = True while running: # Обработка событий for event in pygame.event.get(): # Проверка на выход из игры if event.type == pygame.QUIT: running = False # Заливка экрана цветом (RGB) screen.fill((0, 0, 0)) # Черный цвет # Обновление экрана pygame.display.flip() # Выход из Pygame pygame.quit()

Основные элементы этого кода:

pygame.init() — инициализация всех модулей Pygame

— инициализация всех модулей Pygame pygame.display.set_mode() — создание окна с указанными размерами

— создание окна с указанными размерами игровой цикл (while running) — главный механизм игры, который выполняется до завершения

— главный механизм игры, который выполняется до завершения обработка событий — перехват действий пользователя и системных событий

— перехват действий пользователя и системных событий pygame.display.flip() — обновление содержимого экрана

— обновление содержимого экрана pygame.quit() — корректное завершение работы Pygame

Игровой цикл — сердце любой игры. Он состоит из трёх ключевых этапов: ⏱️

Обработка ввода — отслеживание действий игрока и системных событий Обновление состояния игры — изменение положения объектов, проверка коллизий и т.д. Отрисовка — обновление изображения на экране

Для контроля скорости игры (FPS – кадры в секунду) используйте объект Clock:

Python Скопировать код clock = pygame.time.Clock() # В игровом цикле clock.tick(60) # Ограничение до 60 FPS

Это гарантирует, что игра будет работать с одинаковой скоростью на разных компьютерах.

Управление персонажем и обработка событий

Интерактивность — ключевой элемент любой игры. В Pygame управление персонажами и объектами реализуется через систему обработки событий и состояний клавиш.

Рассмотрим пример создания простого персонажа, который двигается с помощью клавиш WASD:

Python Скопировать код import pygame pygame.init() # Настройки окна WIDTH, HEIGHT = 800, 600 screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) pygame.display.set_caption("Управление персонажем") # Настройки персонажа player_size = 50 player_x = WIDTH // 2 – player_size // 2 player_y = HEIGHT // 2 – player_size // 2 player_speed = 5 # Цвета (RGB) WHITE = (255, 255, 255) RED = (255, 0, 0) # Игровой цикл clock = pygame.time.Clock() running = True while running: # Ограничение FPS clock.tick(60) # Обработка событий for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False # Получение состояния всех клавиш keys = pygame.key.get_pressed() # Управление персонажем if keys[pygame.K_a] and player_x > 0: player_x -= player_speed if keys[pygame.K_d] and player_x < WIDTH – player_size: player_x += player_speed if keys[pygame.K_w] and player_y > 0: player_y -= player_speed if keys[pygame.K_s] and player_y < HEIGHT – player_size: player_y += player_speed # Отрисовка screen.fill(WHITE) # Заливка фона pygame.draw.rect(screen, RED, (player_x, player_y, player_size, player_size)) # Рисуем персонажа # Обновление экрана pygame.display.flip() pygame.quit()

В этом примере мы создали квадратного персонажа, который перемещается по экрану с помощью клавиш WASD. Обратите внимание на следующие ключевые моменты:

Использование pygame.key.get_pressed() для получения состояния всех клавиш

для получения состояния всех клавиш Проверка границ экрана, чтобы персонаж не выходил за его пределы

Отрисовка персонажа как простого прямоугольника с помощью pygame.draw.rect()

Помимо клавиатуры, Pygame позволяет обрабатывать события мыши. Вот основные типы событий, с которыми вы можете работать: 🖱️

Тип события Константа Pygame Описание Клик мыши pygame.MOUSEBUTTONDOWN Возникает при нажатии кнопки мыши Отпускание кнопки мыши pygame.MOUSEBUTTONUP Возникает при отпускании кнопки мыши Движение мыши pygame.MOUSEMOTION Возникает при перемещении курсора мыши Нажатие клавиши pygame.KEYDOWN Возникает при нажатии клавиши на клавиатуре Отпускание клавиши pygame.KEYUP Возникает при отпускании клавиши

Пример обработки клика мыши:

Python Скопировать код for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: # Получение координат клика mouse_x, mouse_y = pygame.mouse.get_pos() print(f"Клик по координатам: {mouse_x}, {mouse_y}")

Для более сложного управления персонажем можно использовать векторы и физику движения, но для начала достаточно простого перемещения с постоянной скоростью.

Работа с графикой и анимацией в Pygame

Использование изображений и анимаций превращает простые фигуры в привлекательные игровые объекты. Pygame предоставляет инструменты для загрузки, трансформации и отображения графики.

Вот как загрузить и отобразить изображение:

Python Скопировать код import pygame import os # Для работы с путями к файлам pygame.init() # Настройки окна WIDTH, HEIGHT = 800, 600 screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) pygame.display.set_caption("Работа с графикой") # Загрузка изображения # Предполагается, что изображение находится в папке 'images' current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) image_path = os.path.join(current_dir, 'images', 'character.png') character_image = pygame.image.load(image_path).convert_alpha() # convert_alpha сохраняет прозрачность # Изменение размера изображения (если необходимо) character_image = pygame.transform.scale(character_image, (100, 100)) # Начальная позиция character_x = WIDTH // 2 – character_image.get_width() // 2 character_y = HEIGHT // 2 – character_image.get_height() // 2 # Игровой цикл clock = pygame.time.Clock() running = True while running: clock.tick(60) for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False # Отрисовка screen.fill((255, 255, 255)) # Белый фон screen.blit(character_image, (character_x, character_y)) # Отображение изображения на экране pygame.display.flip() pygame.quit()

Ключевые функции для работы с изображениями:

pygame.image.load() — загрузка изображения с диска

— загрузка изображения с диска .convert() или .convert_alpha() — оптимизация изображения для быстрой отрисовки

или — оптимизация изображения для быстрой отрисовки pygame.transform.scale() — изменение размера изображения

— изменение размера изображения screen.blit() — отображение изображения на поверхности (например, экране)

Марина Соколова, разработчик игр Когда я создавала свою первую игру на Pygame, я столкнулась с проблемой тормозящей анимации. Все фреймы загружались во время игры, что создавало заметные задержки. Решением стала предварительная загрузка всех фреймов анимации при запуске игры. Я создала словарь с анимациями для разных действий персонажа — ходьбы, прыжка, атаки. Каждая анимация представляла собой список предзагруженных изображений. Это увеличивало время запуска игры примерно на секунду, но полностью устраняло лаги во время игрового процесса. Дополнительно я реализовала кеширование спрайтов — если два объекта использовали одинаковые изображения, они загружались только один раз. Это уменьшило использование памяти на 40% в моём проекте с множеством однотипных врагов.

Для создания анимации нужно последовательно менять отображаемые изображения. Вот пример простой анимации ходьбы: 🚶

Python Скопировать код # Загрузка фреймов анимации animation_frames = [] for i in range(1, 9): # Предполагается, что у нас есть 8 кадров: walk1.png, walk2.png, ... walk8.png frame_path = os.path.join(current_dir, 'images', f'walk{i}.png') frame = pygame.image.load(frame_path).convert_alpha() animation_frames.append(frame) # В игровом цикле current_frame = 0 animation_speed = 0.2 # Скорость смены кадров (в секундах) animation_timer = 0 while running: # Получаем время, прошедшее с предыдущего кадра dt = clock.tick(60) / 1000 # Преобразуем миллисекунды в секунды # Обновление анимации animation_timer += dt if animation_timer >= animation_speed: animation_timer = 0 current_frame = (current_frame + 1) % len(animation_frames) # Отрисовка текущего кадра screen.fill((255, 255, 255)) screen.blit(animation_frames[current_frame], (character_x, character_y)) pygame.display.flip()

Для организации более сложных анимаций рекомендуется использовать спрайт-листы — изображения, содержащие все кадры анимации в одном файле. Это уменьшает количество загружаемых файлов и упрощает управление ресурсами.

Полноценный проект: крестики-нолики на Pygame

Теперь, когда мы изучили основы, давайте создадим полноценную игру "Крестики-нолики" с графическим интерфейсом, используя Pygame. Это отличный первый проект, который объединяет все изученные концепции.

Вот полный код игры "Крестики-нолики":

Python Скопировать код import pygame import sys # Инициализация Pygame pygame.init() # Константы WIDTH, HEIGHT = 450, 450 LINE_WIDTH = 15 BOARD_ROWS, BOARD_COLS = 3, 3 SQUARE_SIZE = WIDTH // BOARD_COLS CIRCLE_RADIUS = SQUARE_SIZE // 3 CIRCLE_WIDTH = 15 CROSS_WIDTH = 25 SPACE = SQUARE_SIZE // 4 # Цвета BG_COLOR = (28, 170, 156) LINE_COLOR = (23, 145, 135) CIRCLE_COLOR = (239, 231, 200) CROSS_COLOR = (66, 66, 66) # Настройка экрана screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) pygame.display.set_caption('Крестики-нолики') screen.fill(BG_COLOR) # Игровая доска: 0 – пусто, 1 – крестик, 2 – нолик board = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]] player = 1 # Начинает игрок с крестиком # Рисуем линии игрового поля def draw_lines(): # Горизонтальные линии pygame.draw.line(screen, LINE_COLOR, (0, SQUARE_SIZE), (WIDTH, SQUARE_SIZE), LINE_WIDTH) pygame.draw.line(screen, LINE_COLOR, (0, 2 * SQUARE_SIZE), (WIDTH, 2 * SQUARE_SIZE), LINE_WIDTH) # Вертикальные линии pygame.draw.line(screen, LINE_COLOR, (SQUARE_SIZE, 0), (SQUARE_SIZE, HEIGHT), LINE_WIDTH) pygame.draw.line(screen, LINE_COLOR, (2 * SQUARE_SIZE, 0), (2 * SQUARE_SIZE, HEIGHT), LINE_WIDTH) # Рисуем крестики и нолики def draw_figures(): for row in range(BOARD_ROWS): for col in range(BOARD_COLS): if board[row][col] == 1: # Крестик pygame.draw.line(screen, CROSS_COLOR, (col * SQUARE_SIZE + SPACE, row * SQUARE_SIZE + SPACE), ((col + 1) * SQUARE_SIZE – SPACE, (row + 1) * SQUARE_SIZE – SPACE), CROSS_WIDTH) pygame.draw.line(screen, CROSS_COLOR, ((col + 1) * SQUARE_SIZE – SPACE, row * SQUARE_SIZE + SPACE), (col * SQUARE_SIZE + SPACE, (row + 1) * SQUARE_SIZE – SPACE), CROSS_WIDTH) elif board[row][col] == 2: # Нолик pygame.draw.circle(screen, CIRCLE_COLOR, (int(col * SQUARE_SIZE + SQUARE_SIZE // 2), int(row * SQUARE_SIZE + SQUARE_SIZE // 2)), CIRCLE_RADIUS, CIRCLE_WIDTH) # Проверка на победителя def check_winner(): # Проверка по горизонтали for row in range(BOARD_ROWS): if board[row][0] == board[row][1] == board[row][2] != 0: return board[row][0] # Проверка по вертикали for col in range(BOARD_COLS): if board[0][col] == board[1][col] == board[2][col] != 0: return board[0][col] # Проверка по диагонали (сверху слева вниз вправо) if board[0][0] == board[1][1] == board[2][2] != 0: return board[0][0] # Проверка по диагонали (сверху справа вниз влево) if board[0][2] == board[1][1] == board[2][0] != 0: return board[0][2] # Проверка на ничью is_board_full = True for row in range(BOARD_ROWS): for col in range(BOARD_COLS): if board[row][col] == 0: is_board_full = False break if is_board_full: return 'tie' # Ничья return None # Игра продолжается # Основной игровой цикл draw_lines() game_over = False while True: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit() sys.exit() if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and not game_over: mouseX = event.pos[0] # x координата mouseY = event.pos[1] # y координата # Определяем, в какую клетку кликнули clicked_row = mouseY // SQUARE_SIZE clicked_col = mouseX // SQUARE_SIZE # Если клетка пуста – ставим фигуру if board[clicked_row][clicked_col] == 0: board[clicked_row][clicked_col] = player # Проверка на победителя после хода winner = check_winner() if winner: game_over = True # Смена игрока player = 1 if player == 2 else 2 # Перерисовка игровых объектов draw_figures() # Возможность перезапустить игру после завершения if event.type == pygame.KEYDOWN: if event.key == pygame.K_r: screen.fill(BG_COLOR) draw_lines() player = 1 board = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]] game_over = False pygame.display.update()

Этот код создает полноценную игру "Крестики-нолики" с графическим интерфейсом. Давайте разберем основные компоненты:

Инициализация и настройка — устанавливаем размеры окна, цвета и создаем игровую доску Отрисовка игрового поля — функция draw_lines() рисует сетку игрового поля Отрисовка фигур — функция draw_figures() отображает крестики и нолики Проверка победителя — функция check_winner() проверяет все возможные комбинации для победы Игровой цикл — обрабатывает клики игроков, обновляет состояние игры и отрисовывает изменения

Что можно улучшить в этом проекте: ⚡

Добавить звуковые эффекты при ходе и победе

Реализовать простой ИИ для игры против компьютера

Добавить меню и счетчик побед

Реализовать анимацию при размещении крестика или нолика

Этот проект демонстрирует, как можно применить изученные концепции Pygame для создания полноценной игры. Он также служит отличной основой для дальнейшего изучения и экспериментов.

Создание собственной игры — это только начало вашего пути в разработке. Pygame предлагает богатую экосистему для реализации ваших творческих идей, от аркад до стратегий. Ключевой принцип успешной разработки — итерация. Не пытайтесь сразу создать шедевр. Начните с малого, добавляйте функциональность постепенно, тестируйте каждое изменение. И помните: каждая ошибка — это возможность научиться чему-то новому. Теперь у вас есть все необходимые инструменты, чтобы воплотить в жизнь свою игровую идею. Код — ваш холст, воображение — единственный предел.

