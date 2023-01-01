Топ-5 приложений для фотограмметрии на смартфоне: создай 3D модель

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Архитекторы и дизайнеры, интересующиеся 3D-моделированием и фотограмметрией

Энгузиасты и любители цифрового дизайна, желающие освоить новые технологии

Студенты и новички, интересующиеся курсами по графическому дизайну и фотограмметрии Революция 3D-технологий буквально оказалась в ваших руках! 📱 Помните времена, когда для создания 3D-модели требовалось дорогостоящее оборудование и специализированное программное обеспечение? Сегодня обычный смартфон в кармане превратился в мощный инструмент для фотограмметрии, позволяя архитекторам, дизайнерам и энтузиастам создавать впечатляющие трехмерные объекты практически "на коленке". Но действительно ли все приложения одинаково хороши? Давайте разберемся в топ-5 решениях, которые действительно заслуживают места на экране вашего устройства.

Хотите поднять свои навыки 3D-моделирования на профессиональный уровень? Изучение фотограмметрии — отличный старт для погружения в мир цифрового дизайна. В рамках курса Профессия графический дизайнер от Skypro вы не только освоите работу с 3D-объектами, но и научитесь интегрировать их в коммерческие проекты. Программа разработана с учетом актуальных требований индустрии и включает практические кейсы от действующих экспертов рынка. Ваше портфолио будет выделяться!

Что такое фотограмметрия на смартфонах: возможности и ограничения

Фотограмметрия — это технология создания трехмерных моделей на основе двумерных фотографий. Принцип работы основан на съемке объекта с разных ракурсов и последующем анализе этих изображений специальным алгоритмом, который определяет общие точки и строит 3D-модель. Мощность современных процессоров и качество камер смартфонов сделали возможным перенос этой технологии на мобильные устройства.

Антон Светлов, технический директор студии 3D-визуализации Однажды нам понадобилось срочно оцифровать коллекцию антикварной посуды для виртуальной выставки. Клиент категорически отказывался отдавать ценные экспонаты в студию, а сроки горели. Я взял iPhone 12 Pro с LiDAR-сканером, установил Polycam и отправился к заказчику. За три часа мне удалось отсканировать 27 предметов с детализацией, достаточной для VR-выставки. Когда я показал клиенту результаты прямо на месте, он был поражен. "Неужели это сделано просто на телефон?" Раньше для такой работы нам потребовалось бы минимум два дня студийной съемки с профессиональным оборудованием.

Возможности смартфонной фотограмметрии впечатляют, но существуют и объективные ограничения:

Возможности Ограничения Создание 3D-моделей объектов среднего размера (до 2-3 метров) Сниженная точность по сравнению с профессиональным оборудованием Текстурирование модели с реалистичными материалами Трудности при сканировании блестящих, прозрачных или однотонных поверхностей Экспорт в популярные 3D-форматы (OBJ, STL, GLB) Высокие требования к освещению объекта Быстрая визуализация архитектурных элементов Ограниченная детализация мелких элементов Создание AR-контента напрямую на устройстве Высокое энергопотребление и нагрев устройства при обработке

Ключевым прорывом стало появление смартфонов с ToF-сенсорами и LiDAR-сканерами, которые существенно повысили точность измерений и качество получаемых моделей. Однако даже базовые смартфоны среднего ценового диапазона способны создавать вполне достойные 3D-модели при правильном подходе к съемке и обработке.

Критерии выбора приложения для фотограмметрии на телефоне

Выбор приложения для фотограмметрии зависит от ваших конкретных целей и технических возможностей устройства. При оценке программного обеспечения стоит обратить внимание на следующие ключевые критерии:

Поддержка оборудования — совместимость с LiDAR/ToF-сенсорами существенно повышает качество сканирования.

— совместимость с LiDAR/ToF-сенсорами существенно повышает качество сканирования. Методы сканирования — возможность выбора между фото-режимом (серия снимков) и видео-режимом (непрерывная съемка).

— возможность выбора между фото-режимом (серия снимков) и видео-режимом (непрерывная съемка). Формат экспорта — поддержка универсальных форматов (OBJ, STL) и специализированных (USDZ для AR, FBX для анимации).

— поддержка универсальных форматов (OBJ, STL) и специализированных (USDZ для AR, FBX для анимации). Возможности постобработки — наличие инструментов для редактирования полигональной сетки и текстур.

— наличие инструментов для редактирования полигональной сетки и текстур. Облачная обработка — возможность отправки данных на удаленные серверы для более мощной обработки.

Отдельное внимание стоит уделить интерфейсу и системе подсказок во время сканирования. Некоторые приложения предлагают визуальные индикаторы покрытия объекта и рекомендации по траектории движения, что особенно важно для новичков.

Мария Ковалева, архитектор-визуализатор Работая над проектом реконструкции исторической усадьбы, я столкнулась с необходимостью быстро оцифровать сложные элементы лепнины. Первое приложение, которое я попробовала, выдавало ужасные результаты — модели буквально "плыли" и теряли детализацию. После трех часов безуспешных попыток я обратилась к коллегам. Один из них порекомендовал RealityCapture для Android. Разница была колоссальной! Приложение предлагало четкие инструкции по движению камеры, визуализировало покрытие объекта в реальном времени и даже подсказывало, когда освещение становилось недостаточным. В итоге за час я получила пять прекрасно детализированных элементов, которые сразу пошли в работу. Это был момент, когда я поняла, насколько важен правильный выбор инструмента.

При выборе приложения для фотограмметрии также необходимо учитывать технические требования к устройству:

Минимальная версия операционной системы (обычно Android 9.0+ или iOS 13+)

Требования к процессору и оперативной памяти (минимум 3-4 ГБ ОЗУ)

Поддержка ARCore/ARKit для точного позиционирования камеры

Свободное место для хранения фотографий и готовых моделей (от 5 ГБ)

Важно понимать, что даже самое продвинутое приложение не гарантирует идеального результата без правильной техники сканирования и подходящих условий съемки. 📱🔍

Лучшие приложения для фотограмметрии на Android

Экосистема Android предлагает ряд мощных инструментов для фотограмметрии, которые адаптированы под различные модели устройств и уровни пользователей. Рассмотрим пять наиболее функциональных приложений для создания 3D-моделей на этой платформе.

1. Scann3D

Это решение заслуженно возглавляет рейтинг благодаря сбалансированному сочетанию функциональности и простоты использования. Scann3D позволяет создавать высококачественные 3D-модели объектов среднего размера с детальной текстурой.

Поддерживает как фото-, так и видео-режим сканирования

Предлагает облачную обработку для создания моделей высокого качества

Имеет режим предварительного просмотра в реальном времени

Поддерживает экспорт в форматы OBJ, PLY и STL

Особенно впечатляет система подсказок, которая в реальном времени показывает, какие ракурсы объекта еще не охвачены, что существенно повышает качество итоговых моделей.

2. RealityCapture Mobile

Мобильный аналог профессионального десктопного решения для фотограмметрии от Capturing Reality. Приложение предлагает продвинутые алгоритмы обработки, обеспечивающие исключительную детализацию моделей.

Высочайшая точность реконструкции геометрии

Интеграция с облачным сервисом для более мощной обработки

Расширенные возможности экспорта для профессиональных рабочих процессов

Поддержка устройств с ToF-сенсорами для улучшенного сканирования

RealityCapture Mobile особенно хорошо подходит для профессионалов, которым требуется высокая точность и интеграция с десктопными рабочими процессами.

3. Qlone

Уникальное приложение, использующее запатентованную технологию съемки с AR-сеткой, которая проецируется на объект. Это значительно упрощает процесс сканирования для новичков.

Интуитивно понятный процесс съемки с визуальными подсказками

Встроенный редактор для базовой постобработки моделей

Прямая интеграция с платформами для 3D-печати

Функции AR для демонстрации моделей в реальном пространстве

Qlone идеально подходит для быстрого сканирования небольших объектов и имеет минимальный порог вхождения.

4. WIDAR Scanner

Профессиональное решение, ориентированное на архитектурное сканирование и создание моделей помещений. WIDAR использует передовые алгоритмы компьютерного зрения для точной реконструкции пространств.

Специализированные режимы для сканирования интерьеров и экстерьеров

Автоматическая оптимизация полигональной сетки

Возможность создания панорамных 3D-туров

Интеграция геопозиционирования для привязки моделей к координатам

Приложение отлично подходит для профессионалов в области архитектуры и строительства, особенно при работе с существующими объектами.

5. Polycam for Android

Изначально разработанное для iOS, это приложение теперь доступно и для Android-устройств. Polycam предлагает продвинутые возможности сканирования с использованием как стандартных камер, так и ToF-сенсоров.

Высококачественная реконструкция объектов и пространств

Продвинутые алгоритмы фильтрации шумов

Облачная обработка с сохранением качества и детализации

Расширенные возможности экспорта, включая прямую публикацию в Sketchfab

Polycam особенно эффективен на флагманских устройствах с продвинутыми сенсорами глубины и мощными процессорами. 🤖📷

Топовые решения для фотограмметрии на iOS устройствах

Экосистема iOS имеет ряд преимуществ для фотограмметрии благодаря стандартизированному оборудованию и наличию LiDAR-сканеров в продвинутых моделях iPhone и iPad. Это позволило разработчикам создать высокоспециализированные приложения с впечатляющим функционалом.

Приложение Оптимальные устройства Ключевые возможности Ограничения бесплатной версии Рейтинг (из 5) Polycam iPhone 12 Pro и выше с LiDAR LiDAR-сканирование, фотограмметрия, облачная обработка, профессиональный экспорт Ограниченное разрешение, водяные знаки 4.9 3D Scanner App iPhone XS и выше Высокоточная фотограмметрия, детальное текстурирование, поддержка больших объектов Ограничение на количество сканирований 4.7 Trnio Любой iOS-девайс с iOS 14+ Простой интерфейс, быстрое сканирование, облачная обработка Ограничение качества экспорта 4.5 Heges iPhone X и выше Сканирование в реальном времени, работа с TrueDepth, профессиональные настройки Ограниченная функциональность 4.6 ReCap Photo Любой iOS-девайс Интеграция с Autodesk, профессиональная обработка, облачные ресурсы Лимит на количество фото для обработки 4.3

Рассмотрим каждое приложение подробнее:

1. Polycam

Безусловный лидер рынка фотограмметрии для iOS. Приложение максимально использует преимущества LiDAR-сканеров в новых iPhone и iPad Pro, обеспечивая исключительную точность и детализацию моделей.

Три режима сканирования: LiDAR, фото и видео

Продвинутые алгоритмы реконструкции с использованием машинного обучения

Встроенный редактор для обработки и оптимизации моделей

Экспорт в популярные форматы (OBJ, USDZ, PLY, STL, glTF)

Интеграция с AR-функциями iOS для визуализации объектов

Особенно впечатляет режим Room Scanner, позволяющий за считанные минуты создать детальную трехмерную модель помещения с текстурами.

2. 3D Scanner App

Приложение, ориентированное на профессиональное использование, с акцентом на точность геометрии и качество текстур. Отлично подходит для создания моделей для дальнейшего использования в профессиональных 3D-пакетах.

Высокоточная калибровка камеры для оптимальных результатов

Продвинутые алгоритмы удаления шумов и артефактов

Специальные режимы для разных типов объектов (архитектура, скульптура, предметы)

Облачная обработка с сохранением высокого разрешения текстур

3. Trnio

Одно из наиболее дружелюбных к пользователю приложений, позволяющее даже новичкам создавать качественные 3D-модели. Trnio делает акцент на простоте использования без ущерба для качества.

Интуитивный интерфейс с минимальным количеством настроек

Быстрый процесс сканирования с визуальными подсказками

Автоматическая оптимизация моделей для различных целей

Прямая интеграция с социальными платформами для публикации работ

4. Heges

Техническое решение для продвинутых пользователей, предлагающее максимальный контроль над процессом сканирования и обработки. Приложение предоставляет доступ к расширенным настройкам и параметрам.

Профессиональные инструменты калибровки и настройки

Поддержка сканирования в реальном времени с визуализацией процесса

Расширенные возможности фильтрации и обработки данных

Совместимость с профессиональными рабочими процессами

5. ReCap Photo

Мобильная версия профессионального решения от Autodesk, интегрированная с экосистемой продуктов компании. Идеальный выбор для специалистов, использующих AutoCAD, Revit или 3ds Max.

Синхронизация с облачными сервисами Autodesk

Профессиональная обработка данных на серверах компании

Высокая точность геометрии, оптимизированная для инженерных задач

Бесшовная интеграция в рабочие процессы с другими продуктами Autodesk

При выборе приложения для iOS стоит учитывать наличие LiDAR-сканера в вашем устройстве, так как это существенно влияет на функциональность и качество результатов. 🍏📲

Сравнение бесплатных и платных приложений для 3D-сканирования

Выбор между бесплатными и платными решениями для фотограмметрии часто вызывает затруднения. Понимание ключевых различий поможет определить, когда стоит инвестировать в профессиональное приложение, а когда достаточно бесплатных альтернатив.

Ценовая политика и модели монетизации

Современные приложения для фотограмметрии используют различные модели монетизации:

Полностью бесплатные с ограниченным функционалом

Freemium с базовыми функциями бесплатно и премиум-возможностями по подписке

Подписочная модель с ежемесячной/годовой оплатой

Разовая покупка с последующими платными обновлениями

Оплата за результат (плата за каждую обработанную модель)

Стоимость профессиональных решений варьируется от $7.99 до $29.99 в месяц или от $49.99 до $199.99 за разовую покупку. Бесплатные версии обычно имеют ограничения на количество проектов, разрешение текстур или содержат водяные знаки.

Сравнение возможностей бесплатных и платных приложений

Основные различия между бесплатными и платными решениями касаются нескольких ключевых аспектов:

Качество реконструкции — платные приложения используют более совершенные алгоритмы обработки и машинное обучение для улучшения результатов.

— платные приложения используют более совершенные алгоритмы обработки и машинное обучение для улучшения результатов. Постобработка и редактирование — премиум-версии предлагают расширенные инструменты для коррекции моделей.

— премиум-версии предлагают расширенные инструменты для коррекции моделей. Облачная обработка — платные подписки обычно включают доступ к более мощным вычислительным ресурсам.

— платные подписки обычно включают доступ к более мощным вычислительным ресурсам. Экспорт и форматы — бесплатные версии часто ограничивают разрешение экспорта или доступные форматы файлов.

— бесплатные версии часто ограничивают разрешение экспорта или доступные форматы файлов. Техническая поддержка — платные решения обычно предлагают персонализированную поддержку и обучающие материалы.

Когда стоит выбрать платное решение?

Инвестиции в профессиональное приложение оправданы в следующих случаях:

Вы используете фотограмметрию для коммерческих проектов с высокими требованиями к качеству

Необходима интеграция с профессиональными рабочими процессами (Autodesk, Unity, Unreal Engine)

Требуется сканирование сложных объектов с высокой детализацией

Важна скорость обработки и автоматизация рабочих процессов

Нужны продвинутые возможности экспорта и совместимость с различными платформами

Когда достаточно бесплатного приложения?

Бесплатные решения могут полностью удовлетворить потребности в следующих сценариях:

Обучение основам фотограмметрии и экспериментирование с технологией

Создание моделей для некоммерческих или учебных проектов

Сканирование простых объектов с предсказуемой геометрией

Нерегулярное использование для решения конкретных задач

Создание базовых моделей с последующей доработкой в других программах

Важно понимать, что граница между бесплатными и платными решениями постепенно размывается. Некоторые бесплатные приложения предлагают впечатляющие возможности, а платные сервисы становятся более доступными благодаря гибким тарифным планам. 💰✨

Фотограмметрия на смартфонах открыла новую эру доступности 3D-технологий. Выбор идеального приложения зависит от ваших конкретных потребностей — от простого Qlone для начинающих до мощного Polycam для профессионалов. Независимо от выбранного решения, помните, что качество результата в равной степени зависит от приложения и техники съемки. Начните с правильного освещения, стабильной съемки и достаточного количества ракурсов — и даже базовое приложение способно создать впечатляющие модели. Технология продолжает развиваться стремительными темпами, и возможности вашего смартфона будут только расширяться с каждым обновлением. Будущее 3D-моделирования буквально в ваших руках!

Читайте также