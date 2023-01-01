Экспорт 3D-моделей из Blender в Unity: полное руководство

Для кого эта статья:

Разработчики игр и 3D-дизайнеры

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна

Профессионалы, желающие улучшить навыки в работе с Blender и Unity Перенос 3D-моделей из Blender в Unity — это как переезд в новый дом: важно правильно упаковать свои вещи, чтобы ничего не потерялось и не поломалось. Я много раз наблюдал, как разработчики часами ломают голову над странными поворотами моделей, исчезнувшими текстурами или неправильными масштабами. Но весь этот процесс можно превратить в простую рутину, если знать правильный алгоритм действий. В этой инструкции я расскажу обо всех тонкостях экспорта и импорта, которые помогут вам избежать типичных ошибок и сэкономить ценное время разработки. 🚀

Основные принципы экспорта из Blender в Unity

Перед тем как погрузиться в пошаговую инструкцию, давайте разберёмся с фундаментальными принципами, которые определяют успешный перенос моделей между Blender и Unity.

Главное отличие этих программ заключается в системах координат. В Blender используется правосторонняя система координат Z-up, тогда как Unity работает с левосторонней системой Y-up. Это означает, что при экспорте необходимо учитывать трансформацию осей, иначе ваша модель может оказаться повёрнутой или перевёрнутой в Unity. 🔄

Александр Петров, технический директор игровой студии Однажды наша команда потратила почти неделю, пытаясь понять, почему все модели персонажей в игре лежат на боку. Мы перепробовали десятки настроек экспорта, пока не осознали, что проблема в разных системах координат. После установки правильной оси вращения в настройках экспорта всё встало на свои места. Этот опыт научил нас всегда начинать с базовых принципов совместимости между программами, прежде чем погружаться в детали.

Вот основные принципы, о которых следует помнить:

Система координат: необходимо конвертировать из Z-up (Blender) в Y-up (Unity)

необходимо конвертировать из Z-up (Blender) в Y-up (Unity) Масштаб: Unity использует метрическую систему, где 1 единица = 1 метр

Unity использует метрическую систему, где 1 единица = 1 метр Именование: используйте последовательную систему именования объектов и материалов

используйте последовательную систему именования объектов и материалов Иерархия объектов: правильная структура родительских и дочерних объектов облегчает работу в Unity

правильная структура родительских и дочерних объектов облегчает работу в Unity Оригинальные файлы: всегда сохраняйте исходные .blend файлы на случай необходимости модификаций

Для успешного экспорта также важно понимать различия в работе с материалами и текстурами. Материалы Blender не переносятся напрямую в Unity, поэтому потребуется дополнительная настройка шейдеров после импорта.

Параметр Blender Unity Решение Система координат Z-up (правосторонняя) Y-up (левосторонняя) Установка правильных настроек при экспорте Единицы измерения Настраиваемые 1 unit = 1 метр Установка масштаба в Blender 1:1 Материалы Nodes, BSDF Шейдеры Unity Экпорт базовых текстур, пересоздание материалов Анимации Действия (Actions) Animation Clips Использование FBX с включёнными анимациями

Подготовка 3D модели в Blender перед экспортом

Правильная подготовка модели в Blender — это 50% успеха при переносе в Unity. Чтобы избежать проблем при импорте, следуйте этим рекомендациям.

Первое, что необходимо сделать — проверить масштаб модели. В Blender откройте панель Scene Properties и установите Unit Scale равным 1.0 и выберите Metric как систему измерения. Это обеспечит соответствие размеров в Unity, где 1 единица равна 1 метру. 📏

Далее проверьте положение вашей модели относительно начала координат (Origin). Центр модели должен находиться в точке (0,0,0) или иметь логичное смещение, которое вы сможете учесть при размещении в Unity.

Очистите историю модификаторов: примените (Apply) все модификаторы перед экспортом

примените (Apply) все модификаторы перед экспортом Проверьте топологию: удалите невидимые грани, исправьте инвертированные нормали

удалите невидимые грани, исправьте инвертированные нормали Оптимизируйте модель: уменьшите количество полигонов для игрового движка

уменьшите количество полигонов для игрового движка Установите корректные UV-развёртки: убедитесь, что текстуры правильно отображаются

убедитесь, что текстуры правильно отображаются Создайте чёткую иерархию объектов: это упростит работу с моделью в Unity

Для моделей с анимацией убедитесь, что ваш риг (armature) правильно настроен. Особенно важно проверить, что кости имеют понятные названия и корректную иерархию.

Мария Соколова, 3D-художник Работая над моделями для VR-проекта, я постоянно сталкивалась с проблемой слишком высокой детализации. После нескольких итераций переделок я выработала строгий процесс оптимизации перед экспортом. Сначала создаю high-poly версию для запекания нормалей, затем делаю low-poly вариант, который будет использоваться в игре. Перед экспортом обязательно проверяю количество полигонов через статистику (Статистика -> Edges), а также убеждаюсь, что в модели нет внутренних или двойных граней. Однажды из-за невнимательности я экспортировала модель с субдивижн-модификатором, который не был применён — в итоге в Unity она выглядела как набор кубиков. Теперь я всегда проверяю список активных модификаторов дважды!

Важно также подготовить материалы и текстуры правильным образом:

Убедитесь, что все текстуры сохранены в форматах, поддерживаемых Unity (PNG, JPEG, TGA) Используйте стандартные размеры текстур (кратные степеням 2): 1024×1024, 2048×2048 и т.д. Если используете PBR-материалы, подготовьте отдельные карты для Albedo, Normal, Metallic, Roughness и др. Сгруппируйте объекты с одинаковыми материалами для оптимизации отрисовки

Перед финальным экспортом рекомендую создать отдельную копию файла .blend, в которой будут проведены все подготовительные операции. Так вы сохраните оригинальную модель в случае необходимости внесения изменений в будущем. 🔄

Оптимальные форматы и настройки экспорта из Blender

Выбор правильного формата экспорта критически важен для успешной интеграции модели в Unity. Наиболее распространёнными и рекомендуемыми форматами являются FBX и OBJ, хотя Unity также поддерживает прямой импорт файлов .blend при установленном Blender.

FBX считается оптимальным выбором для большинства случаев, поскольку сохраняет почти всю необходимую информацию: геометрию, материалы, UV-карты, риги и анимации. Для статичных моделей также подойдёт формат OBJ, но он не поддерживает анимацию. 📁

Чтобы экспортировать модель в формате FBX:

Выделите объекты, которые нужно экспортировать Выберите File → Export → FBX (.fbx) В появившемся окне настроек экспорта установите следующие параметры:

Раздел настроек Параметр Рекомендуемое значение Назначение Main Scale 1.0 Сохраняет оригинальный масштаб модели Main Apply Scalings FBX All Применяет все масштабирования Main Forward -Z Forward Соответствие осям Unity Main Up Y Up Соответствие осям Unity Geometries Apply Modifiers On Применяет все модификаторы перед экспортом Armature Add Leaf Bones Off Предотвращает создание лишних костей Animation Baked Animation On (если есть анимация) Запекает анимацию для корректного переноса

Для моделей с анимацией обратите внимание на дополнительные настройки в разделе Animation. Установите флаг "Baked Animation" и убедитесь, что все нужные действия (Actions) включены в экспорт. Рекомендуется экспортировать каждую анимацию отдельно или использовать NLA Editor для организации анимаций.

Если вы используете скиннинг (skinning) для персонажей, установите параметр "Deform Bones Only", чтобы экспортировались только те кости, которые непосредственно влияют на геометрию модели. Это уменьшит сложность риггинга в Unity. 🦴

Для статичных объектов окружения достаточно базовых настроек экспорта с включёнными модификаторами.

достаточно базовых настроек экспорта с включёнными модификаторами. Для персонажей с анимацией убедитесь, что выбраны правильные настройки скиннинга и анимации.

убедитесь, что выбраны правильные настройки скиннинга и анимации. Для сложных моделей иногда лучше разделить экспорт на несколько частей: отдельно геометрия, отдельно риг с анимациями.

Путь и имя файла для экспорта лучше выбирать с учётом организации проекта в Unity. Создайте отдельную папку для экспортированных моделей, которую затем можно будет целиком перенести в проект Unity. Рекомендуется использовать понятную систему именования, например: "CharacterWarriorMesh.fbx" и "CharacterWarriorAnimations.fbx".

Импорт и настройка моделей в Unity

После успешного экспорта из Blender наступает этап импорта модели в Unity. Этот процесс не менее важен, так как правильные настройки импорта обеспечат корректное отображение и функционирование вашей модели в игровом движке.

Для импорта 3D-модели в Unity выполните следующие шаги:

Создайте папку "Models" (или любую другую подходящую) в директории Assets вашего проекта Перетащите экспортированный FBX-файл в эту папку или используйте меню Assets → Import New Asset После импорта выделите модель в проекте, чтобы открыть настройки в Inspector

В окне Inspector вы увидите несколько вкладок с настройками импорта. Давайте рассмотрим ключевые параметры, которые требуют внимания: 🛠️

Вкладка Model:

Scale Factor: обычно оставляем 1, если масштаб был корректно установлен в Blender

обычно оставляем 1, если масштаб был корректно установлен в Blender Convert Units: включите, если необходимо конвертировать единицы измерения

включите, если необходимо конвертировать единицы измерения Mesh Compression: выбирайте в зависимости от требований к качеству и производительности

выбирайте в зависимости от требований к качеству и производительности Read/Write Enabled: включите, если требуется модификация меша во время выполнения

включите, если требуется модификация меша во время выполнения Generate Colliders: автоматически создаёт коллайдеры (удобно для статичных объектов)

Вкладка Rig (для моделей с анимацией):

Animation Type: выберите "Humanoid" для человекоподобных персонажей или "Generic" для других

выберите "Humanoid" для человекоподобных персонажей или "Generic" для других Avatar Definition: создайте новый аватар или используйте существующий

создайте новый аватар или используйте существующий Нажмите "Configure..." для детальной настройки маппинга костей, если выбран тип Humanoid

Вкладка Animation:

Здесь вы увидите список всех анимаций, которые содержатся в файле

Для каждой анимации можно настроить начальный и конечный кадры, зациклить её (Loop Time)

При необходимости можно разделить одну большую анимацию на несколько клипов

Вкладка Materials:

Material Creation Mode: выберите "Standard" для автоматического создания материалов

выберите "Standard" для автоматического создания материалов Extract Textures: позволяет извлечь встроенные текстуры

позволяет извлечь встроенные текстуры Material Naming: определяет, как будут именоваться материалы

После настройки всех параметров нажмите Apply, чтобы применить изменения. Теперь ваша модель готова к использованию в сцене. Перетащите её из папки проекта в иерархию сцены или на сцену напрямую.

Для настройки материалов модели в Unity:

Найдите автоматически созданные материалы в папке Materials Выделите материал и настройте его параметры в Inspector Для PBR-моделей используйте стандартный шейдер (Standard) или URP/HDRP эквиваленты Назначьте соответствующие текстуры для Albedo, Normal, Metallic и других каналов

Если ваша модель включает анимации, создайте контроллер анимаций (Animator Controller) через меню Assets → Create → Animator Controller. Затем настройте переходы между состояниями анимации в окне Animator. 🎭

Решение распространенных проблем при экспорте в Unity

Даже при соблюдении всех рекомендаций по экспорту и импорту, иногда возникают проблемы, требующие отладки. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их решения.

Проблема 1: Модель отображается перевёрнутой или повёрнутой неправильно

Решение: Проверьте настройки осей при экспорте из Blender. Убедитесь, что установлены "-Z Forward" и "Y Up"

Проверьте настройки осей при экспорте из Blender. Убедитесь, что установлены "-Z Forward" и "Y Up" Альтернативно можно повернуть модель в самом Blender перед экспортом

В крайнем случае, скорректируйте поворот объекта в Unity через Transform

Проблема 2: Текстуры отсутствуют или отображаются некорректно

Решение: Убедитесь, что все текстуры экспортированы вместе с моделью или находятся в проекте Unity

Убедитесь, что все текстуры экспортированы вместе с моделью или находятся в проекте Unity Проверьте пути к текстурам — они должны быть относительными

Проверьте UV-развёртки в Blender — они должны быть корректно настроены

Возможно, потребуется вручную назначить текстуры материалам в Unity

Проблема 3: Анимации не работают или воспроизводятся странно

Решение: Убедитесь, что выбран правильный тип рига (Humanoid/Generic) при импорте

Убедитесь, что выбран правильный тип рига (Humanoid/Generic) при импорте Проверьте, что анимации были включены при экспорте из Blender

Для Humanoid-рига проверьте корректность маппинга костей в Avatar Configuration

Исправьте зеркалирование анимаций, если движения выглядят инвертированными

Проблема 4: Модель имеет неправильный масштаб

Решение: Проверьте настройки Scale в окне экспорта FBX

Проверьте настройки Scale в окне экспорта FBX Установите правильные единицы измерения в Blender перед экспортом

Отрегулируйте Scale Factor при импорте в Unity

Проблема 5: Модель слишком "тяжёлая" и вызывает проблемы с производительностью

Решение: Оптимизируйте модель в Blender, уменьшив количество полигонов

Оптимизируйте модель в Blender, уменьшив количество полигонов Используйте LOD (Level of Detail) в Unity для моделей с разной детализацией на разных расстояниях

Оптимизируйте текстуры, уменьшив их размер и используя сжатие в Unity

Проблема 6: Части модели исчезают или мерцают

Решение: Проверьте нормали в Blender — они должны быть направлены наружу

Проверьте нормали в Blender — они должны быть направлены наружу Исправьте Z-fighting (наложение полигонов) путём небольшого смещения конфликтующих поверхностей

Настройте параметры Clipping Planes в камере Unity

Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана выше, полезно проверить консоль Unity на наличие ошибок или предупреждений. Они часто содержат подсказки о том, что именно пошло не так. 🔍

Для сложных случаев рекомендую экспортировать модель по частям или создать упрощённую тестовую модель, чтобы изолировать проблему и определить, на каком этапе она возникает.

Помните, что процесс экспорта/импорта становится проще с опытом. Записывайте рабочие настройки и создавайте шаблоны для типичных ситуаций, чтобы в будущем избежать повторения одних и тех же проблем. 📝

Освоив технику экспорта моделей из Blender в Unity, вы получаете мощный инструмент для реализации своих творческих идей в играх и интерактивных приложениях. Правильный рабочий процесс экономит десятки часов работы, позволяя сосредоточиться на творческих аспектах разработки вместо борьбы с техническими проблемами. Помните: структурированный подход и внимание к деталям на каждом этапе — ключ к безупречной интеграции 3D-моделей. Теперь ваши творения будут выглядеть именно так, как вы задумали, независимо от платформы.

