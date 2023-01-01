Audiokinetic Wwise: мощный инструмент для звукового дизайна игр

Для кого эта статья:

Разработчики игр разного уровня (от начинающих до опытных)

Аудиодизайнеры и звукорежиссеры, работающие в сфере геймдева

Студии и команды, занимающиеся созданием игр (инди, AAA) Погружаясь в мир разработки игр, легко упустить из виду один из важнейших компонентов, способных превратить обычный проект в захватывающее приключение — звук 🎮🔊. Audiokinetic Wwise стал золотым стандартом для профессионалов игровой индустрии, предлагая мощные инструменты для создания динамического, адаптивного аудио. Несмотря на свою техническую сложность, этот аудиодвижок доступен разработчикам всех уровней — от инди-студий до AAA-гигантов. В этом руководстве вы найдёте не просто инструкции, но и практические стратегии, которые помогут вашим играм звучать профессионально.

Что такое Audiokinetic Wwise и его преимущества в геймдеве

Audiokinetic Wwise (Wave Works Interactive Sound Engine) — это профессиональная аудиоплатформа для интерактивного звукового дизайна в компьютерных играх. Wwise предоставляет комплексное решение для создания, редактирования и интеграции звука в игровые проекты любого масштаба.

Разработанный компанией Audiokinetic, Wwise быстро стал отраслевым стандартом. Его используют в тысячах игр — от небольших инди-проектов до крупнобюджетных блокбастеров. В чем же секрет популярности этого инструмента среди разработчиков? 🤔

Алексей Петров, ведущий звукорежиссер Когда наша студия начинала работу над survival horror-игрой, мы столкнулись с задачей создания по-настоящему жуткой звуковой атмосферы, которая бы динамически менялась в зависимости от действий игрока. Традиционные методы со статичными звуками не работали — нам требовалась система, способная "чувствовать" напряжение игрового момента. Внедрение Wwise произвело революцию в нашем подходе. Мы настроили RTPC-параметр "Tension", который изменялся в зависимости от близости монстров, уровня здоровья персонажа и других игровых факторов. К этому параметру мы привязали постепенное нарастание низкочастотного гула, искажение эмбиентных звуков и увеличение интенсивности сердцебиения протагониста. Результат превзошел все ожидания. На тестировании игроки буквально срывали наушники в особенно напряженных моментах, а один даже признался, что чуть не упал со стула от неожиданного звука приближающегося монстра. Без Wwise создание такой реактивной звуковой экосистемы потребовало бы в несколько раз больше времени и кода.

Вот ключевые преимущества использования Wwise в разработке игр:

Неразрушающий рабочий процесс — изменения в аудиопроекте можно тестировать, не перекомпилируя игру

— изменения в аудиопроекте можно тестировать, не перекомпилируя игру Кроссплатформенность — поддержка PC, консолей, мобильных устройств и VR-платформ

— поддержка PC, консолей, мобильных устройств и VR-платформ Продвинутая система событий — позволяет связать звуки с любыми игровыми действиями

— позволяет связать звуки с любыми игровыми действиями Динамическое микширование — автоматическая адаптация громкости и эффектов в реальном времени

— автоматическая адаптация громкости и эффектов в реальном времени Интерактивная музыка — возможность создавать адаптивные музыкальные системы, реагирующие на игровой процесс

— возможность создавать адаптивные музыкальные системы, реагирующие на игровой процесс Пространственный звук — поддержка различных технологий пространственного звучания, включая Dolby Atmos и амбисоник

Функционал Wwise Традиционные аудиосистемы Интеграция с игровыми движками Нативная поддержка большинства движков (Unity, Unreal, собственные решения) Ограниченная, требует значительного программирования Адаптивность звука Комплексная система RTPC и State Manager для динамической адаптации Базовая, обычно требует ручного программирования каждого случая Профилирование производительности Встроенные инструменты мониторинга и профилирования Отсутствует или ограничено Управление памятью Продвинутая система потоковой загрузки и банков памяти Базовое, часто приводит к проблемам производительности

Wwise предлагает различные лицензионные модели, включая бесплатную для инди-разработчиков с ограниченным бюджетом. Это делает профессиональный аудиоинструментарий доступным практически для всех команд, независимо от их размера и ресурсов.

Первые шаги: установка и настройка Wwise для игровых проектов

Начало работы с Wwise может показаться сложным, но процесс установки и базовой настройки довольно прямолинеен. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам быстро начать.

Для начала необходимо скачать Audiokinetic Wwise с официального сайта разработчика. После регистрации в системе вам станут доступны различные версии программного обеспечения. 📥

Установка Wwise Launcher — загрузите и установите Wwise Launcher, который будет управлять версиями и компонентами Wwise. Выбор компонентов — при первом запуске Launcher предложит выбрать компоненты для установки. Для начинающих рекомендуется выбрать Wwise Authoring (для создания звуков) и SDK (для интеграции с играми). Установка поддержки платформ — выберите платформы, для которых планируете разрабатывать (Windows, MacOS, iOS, Android и т.д.). Создание первого проекта — после установки создайте новый проект в Wwise Authoring Tool, указав название и путь сохранения.

После установки важно правильно настроить проект под ваши нужды. Базовая структура проекта Wwise включает несколько ключевых элементов:

Actor-Mixer Hierarchy — здесь размещаются звуковые файлы и их организационная структура

— здесь размещаются звуковые файлы и их организационная структура Master-Mixer Hierarchy — содержит шины и эффекты для обработки звука

— содержит шины и эффекты для обработки звука Interactive Music Hierarchy — используется для создания адаптивных музыкальных композиций

— используется для создания адаптивных музыкальных композиций Events — определяют, какие звуки будут вызываться из игры

— определяют, какие звуки будут вызываться из игры SoundBanks — контейнеры, которые содержат звуки и настройки для оптимизации загрузки в игре

Михаил Васильев, технический аудиодизайнер Моё первое знакомство с Wwise запомнилось надолго. Я получил заказ на создание звукового дизайна для небольшой мобильной игры, но сроки были крайне сжатыми — всего три недели на полный цикл работ. До этого я работал только с традиционными методами прямого импорта аудио в движок. Первые два дня я провёл в полном замешательстве, пытаясь понять логику Wwise. События, шины, RTPC, состояния — всё это казалось невероятно сложным. Я почти решил вернуться к проверенному подходу, но решил дать себе ещё один день. На третий день произошёл перелом. Я наконец понял концепцию событий и как они связываются со звуками. Создав базовые шаблоны для различных категорий звуков (окружение, UI, персонажи), я смог масштабировать процесс с невероятной скоростью. К концу недели 80% всей звуковой работы было завершено. Самым удивительным моментом стало внесение правок. Заказчик попросил изменить характер звуков пользовательского интерфейса — сделать их "более дружелюбными". В прошлом это означало бы полную перезапись и новый импорт. С Wwise я просто добавил фильтр низких частот и реверберацию на соответствующую шину, и за 15 минут решил задачу, которая раньше заняла бы целый день.

Для эффективной работы с Wwise рекомендуется настроить иерархию проекта согласно специфике вашей игры. Вот пример организации для типичного проекта:

Категория Подкатегории Типы звуков Characters Player, NPCs, Enemies Footsteps, Voice, Impacts Environment Interior, Exterior, Weather Ambience, Wind, Rain Objects Weapons, Vehicles, Props Gunshots, Engines, Interactions UI Menus, HUD, Notifications Clicks, Confirmations, Alerts Music Combat, Exploration, Menu Themes, Stingers, Transitions

Перед тем, как интегрировать Wwise в игровой движок, важно настроить SoundBanks — контейнеры, которые группируют аудиофайлы, события и настройки для эффективной загрузки. Разделение звуков на логические банки (например, по уровням игры или типам звуков) позволит оптимизировать использование памяти и ускорить загрузку.

Создание и управление аудиособытиями в Wwise

Аудиособытия — фундаментальная концепция в Wwise, которая связывает игровой код со звуковым контентом. События работают как мосты между игрой и звуковым движком, позволяя вызывать определенные звуковые эффекты в ответ на действия игрока или события в игровом мире. 🔊

Создание эффективных аудиособытий требует понимания не только технических аспектов, но и игрового дизайна. Рассмотрим основные этапы и концепции:

Создание базовых звуков — импортируйте аудиофайлы в Actor-Mixer Hierarchy и организуйте их в логические группы. Настройка свойств звука — задайте базовые параметры, такие как громкость, панорамирование и частота воспроизведения. Создание событий — перейдите на вкладку Events и создайте новое событие, связав его с нужными звуками. Настройка действий события — определите, что должно происходить при вызове события (воспроизведение, остановка, пауза и т.д.).

Одно из мощнейших преимуществ Wwise — возможность создавать вариативность звуков, что критически важно для естественного звучания игры. Существует несколько способов достижения вариативности:

Random Container — случайно выбирает один звук из набора при каждом вызове

— случайно выбирает один звук из набора при каждом вызове Blend Container — плавно переходит между звуками на основе параметров

— плавно переходит между звуками на основе параметров Switch Container — выбирает звуки в зависимости от игровых условий (например, тип поверхности для шагов)

— выбирает звуки в зависимости от игровых условий (например, тип поверхности для шагов) Sequence Container — воспроизводит звуки в определенной последовательности

Рассмотрим пример создания вариативных шагов персонажа с использованием Switch Container:

Импортируйте различные звуки шагов для разных поверхностей (бетон, дерево, трава, металл). Создайте Switch Group с названием "Surface" и добавьте в него Switch-значения для каждой поверхности. Создайте Switch Container и добавьте в него Random Containers для каждого типа поверхности, содержащие вариации шагов. Назначьте каждый Random Container соответствующему Switch-значению. Создайте событие "Play_Footstep" и свяжите его с созданным Switch Container.

Важно также использовать RTPC (Real-Time Parameter Controls) для динамической модификации звуков. RTPC позволяют изменять различные параметры звука в реальном времени на основе игровых данных.

Например, можно создать RTPC для изменения фильтра низких частот в зависимости от здоровья персонажа: при низком здоровье звуки становятся приглушенными, создавая эффект оглушения. Другой пример — изменение громкости эмбиента в зависимости от времени суток в игре.

Для создания эффективных RTPC следуйте этим рекомендациям:

Определите, какой игровой параметр должен влиять на звук (скорость, здоровье, дистанция)

Создайте Game Parameter в Wwise и настройте его диапазон значений

Выберите свойство звука, которое будет изменяться (громкость, высота, фильтр)

Настройте кривую зависимости между значением параметра и свойством звука

В коде игры обновляйте значение Game Parameter при изменении соответствующей игровой переменной

Организация аудиособытий должна отражать структуру вашей игры. Для больших проектов рекомендуется использовать префиксы и иерархическую систему именования:

Play_ — события для запуска звуков

— события для запуска звуков Stop_ — события для остановки звуков

— события для остановки звуков Set_ — события для установки параметров или состояний

Например: PlayCharacterMovementFootstep, SetEnvironmentRoomSizeLarge, StopMusicCombat.

Интеграция Wwise с популярными игровыми движками

Интеграция Wwise с игровыми движками — ключевой этап, который превращает созданные вами звуковые события в живую часть игрового мира. Каждый популярный движок имеет свои особенности интеграции с Wwise, и понимание этих нюансов позволит избежать технических проблем. 🎮

Для начала интеграции с любым движком требуется генерация и экспорт SoundBanks из Wwise. SoundBanks содержат все необходимые звуки, события и настройки, которые будут использоваться в игре. После генерации банков вы можете приступать к интеграции с выбранным движком.

Интеграция с Unity

Unity предлагает один из самых удобных способов интеграции с Wwise благодаря официальному плагину. Вот пошаговый процесс:

Установите Wwise Unity Integration через Wwise Launcher, выбрав версию, соответствующую вашей версии Unity Импортируйте пакет интеграции в свой Unity-проект через Assets → Import Package → Custom Package Запустите мастер интеграции через меню Wwise → Settings Укажите путь к вашему Wwise-проекту и SoundBanks Настройте слои и теги для пространственного звука

После успешной интеграции в Unity появятся компоненты для работы с Wwise:

AkEvent — компонент для вызова звуковых событий

— компонент для вызова звуковых событий AkAmbient — для создания позиционированных звуков окружения

— для создания позиционированных звуков окружения AkListener — устанавливается на аудиослушателя (обычно камеру или персонажа)

— устанавливается на аудиослушателя (обычно камеру или персонажа) AkEnvironment — определяет акустические свойства пространства

— определяет акустические свойства пространства AkRoomPortal — управляет прохождением звука между различными пространствами

Интеграция с Unreal Engine

Интеграция Wwise с Unreal Engine также хорошо документирована и поддерживается официально:

Установите Wwise Unreal Integration через Wwise Launcher, выбрав подходящую версию для вашего Unreal Engine Создайте новый проект Unreal или откройте существующий Включите плагин Wwise через Edit → Plugins → Audio Перезапустите Unreal Engine после активации плагина Настройте интеграцию через Edit → Project Settings → Plugins → Wwise Импортируйте SoundBanks через Wwise Tools → Reimport SoundBanks

В Unreal Engine доступны следующие инструменты для работы с Wwise:

AkComponent — компонент для воспроизведения звуков из актеров

— компонент для воспроизведения звуков из актеров Ak Acoustic Texture — текстура для определения акустических свойств поверхностей

— текстура для определения акустических свойств поверхностей Ak Audio Event — ассет для управления звуковыми событиями

— ассет для управления звуковыми событиями Blueprint Functions — набор функций для управления звуком через Blueprints

Функция Unity (C#) Unreal Engine (C++ / Blueprint) Воспроизведение события AkSoundEngine.PostEvent("EventName", gameObject); UAkGameplayStatics::PostEvent(EventName, Actor); Установка RTPC AkSoundEngine.SetRTPCValue("ParameterName", value); UAkGameplayStatics::SetRTPCValue(ParameterName, value); Установка Switch AkSoundEngine.SetSwitch("SwitchGroup", "SwitchValue", gameObject); UAkGameplayStatics::SetSwitch(SwitchGroup, SwitchValue, Actor); Загрузка банка AkBankManager.LoadBank("BankName"); UAkGameplayStatics::LoadBank(BankName);

Работа с другими движками

Для движков без официальной интеграции (или для собственных движков) Wwise предлагает низкоуровневый C++ API. Ключевые шаги для ручной интеграции:

Подключение библиотек Wwise SDK к вашему проекту Инициализация аудиосистемы Wwise при запуске игры Реализация загрузки/выгрузки SoundBanks Создание классов-оберток для вызова звуковых событий Настройка обновления позиционных данных для 3D-звуков Управление выделением памяти для аудиосистемы

Независимо от выбранного движка, важно следовать лучшим практикам при интеграции Wwise:

Загружайте только необходимые SoundBanks для текущего уровня или сцены

Устанавливайте приоритеты для звуков, чтобы управлять ограничениями голосов

Используйте профилирование для отслеживания производительности аудиосистемы

Создавайте абстракцию между игровой логикой и вызовами Wwise для облегчения поддержки

Продвинутые техники звукового дизайна с Wwise

Освоив основы Wwise, можно перейти к продвинутым техникам, которые выведут звуковое оформление вашей игры на новый уровень. Эти методы позволяют создавать по-настоящему динамичные и иммерсивные звуковые ландшафты, реагирующие на малейшие изменения в игровом процессе. 🚀

Одна из мощнейших возможностей Wwise — создание адаптивной музыкальной системы. В отличие от линейных саундтреков, адаптивная музыка реагирует на действия игрока и изменения игровой ситуации. Вот основные подходы к созданию адаптивной музыки:

Горизонтальное ресеквенцирование — переключение между различными музыкальными фрагментами (например, смена спокойной музыки на боевую при появлении врагов)

— переключение между различными музыкальными фрагментами (например, смена спокойной музыки на боевую при появлении врагов) Вертикальное ремикширование — добавление или удаление музыкальных слоев в зависимости от интенсивности игрового процесса

— добавление или удаление музыкальных слоев в зависимости от интенсивности игрового процесса Горизонтально-вертикальное ресеквенцирование — комбинирование обоих подходов для максимальной адаптивности

Для реализации адаптивной музыки в Wwise используйте секцию Interactive Music Hierarchy. Создайте Music Segment для каждого фрагмента, затем объедините их в Music Playlist Container или Music Switch Container в зависимости от логики переходов.

Важную роль в создании иммерсивного звукового ландшафта играет акустическое моделирование. Wwise предлагает несколько методов для реалистичной симуляции акустики пространств:

Wwise Spatial Audio — модуль для обработки пространственного звука, включая отражения, дифракцию и окклюзию

— модуль для обработки пространственного звука, включая отражения, дифракцию и окклюзию Rooms и Portals — система для моделирования акустических пространств и переходов между ними

— система для моделирования акустических пространств и переходов между ними Environmental Effects — настройка эффектов реверберации в зависимости от типа пространства

Для создания по-настоящему реалистичных окружений используйте комбинацию этих технологий. Например, определите разные акустические среды (открытое пространство, пещера, зал) и настройте плавные переходы между ними при перемещении игрока.

Системы обратной связи по звуку (аудиоадаптация) позволяют игре автоматически подстраивать звуковое оформление под действия игрока и игровые ситуации:

Используйте State Groups для определения глобальных состояний игры (например, "Exploration", "Combat", "Stealth")

Настройте Mixer Snapshots для каждого состояния, изменяя баланс звуковых элементов

Применяйте динамический микшинг через RTPC, связывая игровые параметры с уровнями громкости шин

Создавайте системы приоритезации звуков, чтобы важные сигналы всегда были слышны в насыщенной звуковой среде

Один из профессиональных подходов — использование метаданных для звуков. Метаданные позволяют назначать дополнительную информацию звуковым объектам, что расширяет возможности их контекстного использования:

Создайте пользовательские свойства (Custom Properties) для звуковых объектов Назначьте метки, указывающие на функцию звука (диалог, эмбиент, оружие) Используйте метаданные для фильтрации и группировки звуков при создании SoundBanks Передавайте метаданные в игру для дополнительных возможностей обработки

Для AAA-проектов критически важна оптимизация производительности. Wwise предлагает ряд инструментов для мониторинга и улучшения производительности:

Profiler — отслеживание использования CPU, памяти и количества голосов в реальном времени

— отслеживание использования CPU, памяти и количества голосов в реальном времени Voice Management — настройка виртуализации и приоритетов для управления количеством одновременно звучащих источников

— настройка виртуализации и приоритетов для управления количеством одновременно звучащих источников Advanced Settings — тонкая настройка параметров аудиодвижка под конкретные платформы

Продвинутая работа с Wwise также включает автоматизацию рабочих процессов:

Используйте Wwise Authoring API (WAAPI) для создания скриптов автоматизации

Разрабатывайте пользовательские инструменты для генерации и настройки контента

Интегрируйте Wwise в систему контроля версий для командной работы

Создавайте автоматизированные тесты для проверки аудиофункциональности

Работа с Wwise открывает безграничные возможности для аудиодизайна в играх. От базовых звуковых событий до комплексных адаптивных аудиосистем — этот инструмент предоставляет всё необходимое для создания захватывающего звукового опыта. Помните, что по-настоящему эффективный звуковой дизайн начинается на ранних этапах разработки игры и требует тесного сотрудничества между звукорежиссерами, программистами и гейм-дизайнерами. Регулярно тестируйте звук в игровом контексте, собирайте обратную связь и не бойтесь экспериментировать — именно так рождаются инновационные звуковые решения, которые игроки запомнят надолго.

