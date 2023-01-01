3DMark: как оценить мощность ПК для игр и выявить слабые звенья

Для кого эта статья:

Геймеры, интересующиеся производительностью своего игрового ПК

Технические энтузиасты и люди, занимающиеся апгрейдом компьютерного железа

Аналитики данных и профессионалы, работающие с тестированием и оптимизацией систем Гонка вооружений в мире игрового железа не прекращается ни на день. Производители видеокарт регулярно выпускают новые модели, обещая невероятную производительность, а разработчики игр поднимают планку системных требований всё выше. Как узнать, потянет ли ваша система новый блокбастер AAA-класса? Как понять, стоит ли вкладываться в апгрейд? Именно здесь на сцену выходит 3DMark — золотой стандарт бенчмарков для игровых ПК, который более 20 лет помогает геймерам, журналистам и энтузиастам объективно оценивать производительность графических систем и принимать решения на основе конкретных чисел, а не маркетинговых обещаний. 🎮

Что такое 3DMark и зачем нужен бенчмарк для игр

3DMark — это специализированное программное обеспечение, созданное компанией UL Benchmarks (ранее известной как Futuremark) для тестирования производительности компьютерных систем в трехмерной графике и играх. В отличие от простого запуска игр и субъективной оценки плавности, 3DMark предоставляет стандартизированные тесты, позволяющие объективно сравнивать различные конфигурации оборудования. 📊

Почему же именно бенчмарк, а не сами игры, стал инструментом выбора для оценки производительности?

Стандартизация: каждый тест 3DMark создает абсолютно одинаковую нагрузку, что исключает переменные факторы, присутствующие в реальных играх

каждый тест 3DMark создает абсолютно одинаковую нагрузку, что исключает переменные факторы, присутствующие в реальных играх Воспроизводимость: результаты можно повторить на любой системе, что делает сравнение действительно объективным

результаты можно повторить на любой системе, что делает сравнение действительно объективным Детализация: программа измеряет не только общую производительность, но и отдельные аспекты работы графической системы

программа измеряет не только общую производительность, но и отдельные аспекты работы графической системы Имитация реальных игровых сценариев: тесты созданы с учетом технологий, используемых в современных играх

тесты созданы с учетом технологий, используемых в современных играх Масштабируемость: от мобильных устройств до высокопроизводительных игровых ПК

Андрей Волков, главный редактор игрового портала Когда я начинал свою карьеру технического журналиста, сравнение видеокарт было настоящим испытанием. Мы запускали одни и те же игры, в одних и тех же локациях, но даже незначительные различия в прохождении могли искажать результаты. Появление 3DMark изменило правила игры. Помню, как в 2013 году мы тестировали новую линейку видеокарт AMD против NVIDIA. Разница в FPS в играх варьировалась настолько, что сложно было сделать однозначный вывод. Но когда мы запустили 3DMark Fire Strike, появилась чёткая картина: одна карта обгоняла конкурента на 15% в синтетических тестах, что потом подтвердилось в долгосрочных игровых тестах. С тех пор 3DMark — первое, что мы запускаем при тестировании нового железа.

3DMark устанавливает единый стандарт, по которому можно сравнивать производительность различных систем независимо от их конфигурации. Это особенно ценно при:

Покупке нового компьютера или комплектующих — вы можете оценить, насколько существенно улучшение

Разгоне компонентов — бенчмарк наглядно покажет прирост производительности

Отслеживании деградации системы со временем

Выявлении "бутылочного горлышка" в конфигурации ПК

Период Версия 3DMark Ключевые технологии 1998-2000 3DMark99/2000 DirectX 6/7, ранние шейдеры 2001-2004 3DMark2001/03 DirectX 8, пиксельные шейдеры 2005-2008 3DMark05/06 DirectX 9, HDR-рендеринг 2009-2012 3DMark Vantage DirectX 10, продвинутая физика 2013-2018 3DMark (Fire Strike) DirectX 11, тесселяция 2019-настоящее 3DMark (Time Spy, Port Royal) DirectX 12, Ray Tracing, DLSS

Обзор тестов 3DMark: какой выбрать для вашей системы

3DMark предлагает целый арсенал тестов, каждый из которых разработан для определённой категории устройств и технологий. Выбор правильного теста критически важен для получения релевантных результатов, соответствующих вашей системе и задачам. 🔍

Современная версия 3DMark включает следующие основные тесты:

Time Spy — тест на основе DirectX 12, ориентированный на современные игровые ПК. Использует многопоточность, асинхронные вычисления и другие преимущества DX12.

— тест на основе DirectX 12, ориентированный на современные игровые ПК. Использует многопоточность, асинхронные вычисления и другие преимущества DX12. Time Spy Extreme — усложнённая версия с 4K-разрешением, предназначенная для высокопроизводительных систем.

— усложнённая версия с 4K-разрешением, предназначенная для высокопроизводительных систем. Fire Strike — тест на базе DirectX 11, по-прежнему актуальный для большинства современных игр и среднего игрового ПК.

— тест на базе DirectX 11, по-прежнему актуальный для большинства современных игр и среднего игрового ПК. Fire Strike Ultra — версия с разрешением 4K для мощных игровых станций.

— версия с разрешением 4K для мощных игровых станций. Night Raid — облегчённый тест для ноутбуков и систем начального уровня.

— облегчённый тест для ноутбуков и систем начального уровня. Port Royal — специализированный тест трассировки лучей (Ray Tracing) для видеокарт с поддержкой этой технологии.

— специализированный тест трассировки лучей (Ray Tracing) для видеокарт с поддержкой этой технологии. Speed Way — новейший тест, оценивающий производительность систем с DirectX 12 Ultimate, с акцентом на трассировку лучей и другие передовые графические эффекты.

Максим Горелов, технический консультант Клиент обратился ко мне с проблемой: его новый игровой ПК с RTX 3070 почему-то отставал от более старой системы друга с RTX 2080 Ti. Причём в некоторых играх разница была почти незаметна, а в других — огромна. Мы решили разобраться с помощью 3DMark. Запустив Time Spy, увидели, что общий результат 3070 действительно выше, но при запуске Port Royal (теста на трассировку лучей) разрыв оказался в пользу 2080 Ti. А затем CPU-тест выявил ещё одну проблему: процессор клиента сильно троттлил из-за перегрева. После замены термопасты и включения XMP-профиля в BIOS производительность системы выросла на 23%. Без различных тестов 3DMark мы бы никогда не выявили все эти проблемы так быстро и точно.

Как выбрать правильный тест для своей системы? Руководствуйтесь следующими критериями:

Категория системы Рекомендуемые тесты Особенности применения Бюджетный игровой ПК или ноутбук Night Raid, Sky Diver Более лёгкая нагрузка, соответствующая возможностям системы Средний игровой ПК Fire Strike, Time Spy Баланс между DX11 и DX12 играми, оценка общей производительности Высокопроизводительный ПК Fire Strike Ultra, Time Spy Extreme Тестирование в разрешении 4K, выявление пределов системы ПК с поддержкой Ray Tracing Port Royal, Speed Way Оценка RTX/DLSS производительности, проверка совместимости Планшеты, слабые ноутбуки Wild Life, Night Raid Оценка интегрированной графики и мобильных GPU

Для наиболее полной картины рекомендуется провести комплексное тестирование с использованием нескольких бенчмарков. Это позволит оценить производительность системы в различных сценариях и выявить потенциальные проблемы в конкретных областях. 📈

Запуск и настройка 3DMark для получения точных результатов

Правильный запуск и настройка 3DMark — ключевые факторы для получения точных и воспроизводимых результатов. Неверная конфигурация может привести к искажению данных и неправильным выводам о производительности вашей системы. 🔧

Подготовка системы перед запуском бенчмарка включает следующие шаги:

Закройте все фоновые программы, особенно ресурсоемкие приложения и браузеры

Отключите антивирус на время тестирования (он может влиять на производительность)

Убедитесь, что система не перегревается — почистите корпус от пыли и проверьте работу вентиляторов

Обновите драйверы видеокарты до последней стабильной версии

Установите фиксированную частоту для процессора и видеокарты, если планируете сравнивать результаты до и после оптимизации

При первом запуске 3DMark вы увидите главное меню с доступными тестами. Для получения максимально точных результатов используйте следующие настройки:

В главном меню выберите подходящий тест для вашей системы (как было описано в предыдущем разделе) Нажмите на кнопку "Настройки запуска" (Run options) для доступа к дополнительным параметрам В разделе "Предустановленные настройки" (Preset) выберите "Пользовательские" (Custom) для более детальной настройки Отключите опцию "Демонстрационный режим" (Demo mode) для более быстрого тестирования Активируйте опцию "Сбор детальной статистики" (Collect detailed system information) для получения подробной информации о вашем оборудовании Установите количество циклов теста (рекомендуется минимум 3 для получения среднего значения)

Важно помнить о факторах, которые могут искажать результаты:

Термотроттлинг — автоматическое снижение частоты компонентов при перегреве

Фоновые процессы, потребляющие ресурсы ЦП или ГП

Нестабильный разгон, приводящий к ошибкам вычислений

Устаревшие или проблемные драйверы видеокарты

Энергосберегающие режимы, ограничивающие производительность

При сравнении результатов разных систем или одной системы до и после оптимизации, следует придерживаться принципа "при прочих равных условиях". Это значит, что все переменные, кроме тестируемых, должны оставаться неизменными. 🔄

Для профессионального тестирования рекомендуется выполнить следующие дополнительные шаги:

Прогрейте систему перед замерами (запустите любой тяжелый тест на 10-15 минут)

Проведите не менее трех последовательных запусков каждого теста

Контролируйте температуру компонентов во время тестирования с помощью программ вроде HWiNFO или MSI Afterburner

Записывайте не только итоговую оценку, но и промежуточные результаты (FPS в тестах, очки CPU и GPU отдельно)

Анализ результатов: как понять производительность видеокарты

После завершения тестирования 3DMark предоставляет детальный отчет о производительности вашей системы. Умение правильно интерпретировать эти данные — ключевой навык для понимания реальных возможностей вашего компьютера и выявления потенциальных проблем. 📝

Основные показатели, на которые следует обратить внимание в результатах тестирования:

Общая оценка (Overall Score) — интегральный показатель производительности всей системы

— интегральный показатель производительности всей системы Graphics Score — оценка производительности видеокарты

— оценка производительности видеокарты CPU Score — оценка производительности процессора

— оценка производительности процессора Средний FPS — количество кадров в секунду в графических тестах

— количество кадров в секунду в графических тестах Минимальный FPS — показывает наихудший сценарий производительности

— показывает наихудший сценарий производительности Температура компонентов — помогает выявить проблемы с охлаждением

— помогает выявить проблемы с охлаждением Стабильность частот — показывает, насколько стабильно работают процессор и видеокарта под нагрузкой

Понимание и интерпретация результатов требуют сравнительного анализа. 3DMark предлагает несколько инструментов для этого:

Встроенная база результатов — позволяет сравнить ваш результат с системами аналогичной конфигурации Исторический график — показывает динамику производительности вашей системы с течением времени Детализация по компонентам — позволяет понять, какой именно элемент ограничивает производительность Сравнение нескольких прогонов — полезно при тестировании различных настроек или после апгрейда

Значение Score Категория производительности Типичное применение До 3500 (Time Spy) Начальный уровень Казуальные игры, киберспортивные дисциплины на низких настройках 3500-6500 (Time Spy) Средний уровень Современные игры на средних настройках в 1080p 6500-10000 (Time Spy) Высокий уровень AAA-игры на высоких настройках в 1440p 10000+ (Time Spy) Экстремальный уровень Максимальные настройки в 4K, VR, трассировка лучей До 2500 (Port Royal) Базовая поддержка Ray Tracing RT-эффекты на низких-средних настройках в 1080p 2500-5000 (Port Royal) Хорошая поддержка Ray Tracing RT-эффекты на высоких настройках в 1440p 5000+ (Port Royal) Превосходная поддержка Ray Tracing Полноценный Ray Tracing в 4K с DLSS/FSR

Одна из наиболее информативных метрик — соотношение Graphics Score и CPU Score. Существенный разрыв между ними может указывать на "бутылочное горлышко" в системе:

Если Graphics Score значительно ниже CPU Score — видеокарта ограничивает производительность системы

Если CPU Score значительно ниже Graphics Score — процессор не справляется с нагрузкой и ограничивает потенциал видеокарты

Если оба показателя примерно равны — система сбалансирована

Для глубокого анализа производительности видеокарты следует обращать внимание на данные по отдельным графическим тестам (Graphics test 1, Graphics test 2 и т.д.). Они моделируют различные сценарии нагрузки:

Тесты с высокой геометрической сложностью (много полигонов) — проверяют мощность вычислительных блоков

Тесты с интенсивными вычислениями шейдеров — оценивают производительность шейдерных блоков

Тесты с объемными текстурами — показывают эффективность работы с памятью видеокарты

Физические тесты — проверяют способность системы обрабатывать сложную игровую физику

При интерпретации результатов важно учитывать не только абсолютные значения, но и стабильность показателей между прогонами. Значительные колебания результатов (более 3-5%) могут указывать на проблемы с охлаждением, энергопитанием или нестабильность системы. 🌡️

Оптимизация игровой системы на основе данных 3D-теста

Результаты бенчмарка 3DMark предоставляют не только оценку текущей производительности, но и ценные данные для целенаправленной оптимизации вашей игровой системы. Правильно интерпретированные результаты тестов позволяют выявить конкретные компоненты, нуждающиеся в улучшении, и принять обоснованные решения об апгрейде. 🛠️

Основные направления оптимизации на основе данных 3DMark:

Выявление и устранение "бутылочного горлышка" — если один компонент существенно ограничивает остальные, его модернизация даст наибольший прирост производительности

— если один компонент существенно ограничивает остальные, его модернизация даст наибольший прирост производительности Оптимизация охлаждения — если тесты показывают термотроттлинг, улучшение системы охлаждения может дать значительный прирост без замены компонентов

— если тесты показывают термотроттлинг, улучшение системы охлаждения может дать значительный прирост без замены компонентов Тонкая настройка разгона — данные о стабильности помогают найти оптимальные параметры разгона

— данные о стабильности помогают найти оптимальные параметры разгона Оптимизация энергопотребления — баланс между производительностью и энергоэффективностью особенно важен для ноутбуков

— баланс между производительностью и энергоэффективностью особенно важен для ноутбуков Настройка драйверов — выбор оптимальных версий и параметров драйверов видеокарты

Для оптимизации системы на основе результатов 3DMark следуйте этому пошаговому алгоритму:

Сделайте базовый замер производительности с помощью подходящего теста 3DMark Проанализируйте Graphics Score и CPU Score для выявления дисбаланса Проверьте температурные графики во время теста — если компоненты достигают критических значений, решите проблему охлаждения в первую очередь Оцените стабильность частот GPU и CPU — падение частот под нагрузкой указывает на проблемы с питанием или охлаждением Примените оптимизации и выполните повторный замер для оценки эффективности изменений

Конкретные решения для типичных проблем, выявленных с помощью 3DMark:

Проблема: Высокое значение CPU Frame Rate, но низкий Graphics Score Решение: Апгрейд видеокарты, оптимизация драйверов, умеренный разгон GPU

Высокое значение CPU Frame Rate, но низкий Graphics Score Апгрейд видеокарты, оптимизация драйверов, умеренный разгон GPU Проблема: Высокий Graphics Score, но низкий CPU Frame Rate Решение: Обновление процессора, активация XMP-профилей оперативной памяти, разгон CPU

Высокий Graphics Score, но низкий CPU Frame Rate Обновление процессора, активация XMP-профилей оперативной памяти, разгон CPU Проблема: Падение производительности после нескольких минут теста Решение: Улучшение охлаждения, чистка радиаторов, замена термопасты, добавление вентиляторов

Падение производительности после нескольких минут теста Улучшение охлаждения, чистка радиаторов, замена термопасты, добавление вентиляторов Проблема: Нестабильные результаты между прогонами Решение: Проверка стабильности блока питания, снижение агрессивных настроек разгона

При планировании апгрейда используйте функцию сравнения результатов в базе данных 3DMark, чтобы оценить потенциальный прирост от новых компонентов. Это позволит избежать разочарования от незначительных улучшений и сделать апгрейд максимально эффективным с точки зрения соотношения цена/производительность. 💰

Помните, что даже без замены компонентов можно добиться заметного прироста производительности за счет программной оптимизации:

Обновление BIOS материнской платы — часто включает оптимизации для новых процессоров и памяти

Тонкая настройка профилей питания Windows — выбор режима "Высокая производительность"

Установка последних драйверов с оптимальными настройками для конкретных игр

Дефрагментация HDD или оптимизация SSD

Очистка системы от ненужных фоновых процессов и автозагрузок

Для максимальной оптимизации игрового опыта используйте комбинацию тестов 3DMark и реальных игр. 3DMark показывает объективную картину производительности, но каждая игра имеет свои особенности и может по-разному реагировать на оптимизации. Найдите баланс между синтетическими тестами и реальным игровым опытом для достижения наилучших результатов. 🎯

Грамотное использование 3DMark превращает размытые ощущения о производительности в конкретные числа и графики, которыми можно оперировать. Этот инструмент позволяет не просто хаотично улучшать компьютер, а делать точечные, осмысленные апгрейды, максимизирующие отдачу от каждого вложенного рубля. Регулярное тестирование и мониторинг помогают поддерживать систему в оптимальном состоянии и своевременно выявлять проблемы до того, как они станут критичными. В мире, где маркетологи часто преувеличивают возможности новых компонентов, 3DMark остаётся объективным арбитром, говорящим на языке чисел и графиков — единственном языке, который действительно имеет значение для настоящего энтузиаста.

