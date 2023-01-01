Гайд по 3D моделированию: от концепта до готового персонажа

Для кого эта статья:

Новички и начинающие 3D-художники, заинтересованные в создании 3D персонажей

Студенты или люди, рассматривающие возможность обучения в области 3D моделирования и графического дизайна

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки и узнать о современных подходах в 3D моделировании и текстурировании Создание 3D персонажей — это волшебный процесс превращения идеи в цифровую жизнь. Помню свою первую модель: кривоватый человечек с непропорциональными конечностями вызывал одновременно и смех, и гордость. Сегодня вы избежите моих ошибок! В этом руководстве мы пройдем весь путь от концепта до готового 3D персонажа, разложив сложный процесс на понятные шаги. Независимо от того, мечтаете ли вы создавать героев для игр, анимационных фильмов или AR-приложений, эти фундаментальные техники станут вашим надежным фундаментом в мире 3D моделирования. 🚀

Основы 3D моделирования персонажей: с чего начать

Первый шаг в мире 3D моделирования персонажей — выбор правильного программного обеспечения. Как опытный моделлер с 10-летним стажем, рекомендую начинать с программ, сбалансированных между функциональностью и доступностью для новичков.

Для начинающих идеально подходят следующие варианты:

Blender — бесплатная многофункциональная программа с активным сообществом и огромным количеством обучающих материалов

— бесплатная многофункциональная программа с активным сообществом и огромным количеством обучающих материалов ZBrush Core — упрощенная версия профессионального ПО, ориентированная на скульптинг персонажей

— упрощенная версия профессионального ПО, ориентированная на скульптинг персонажей Maya LT — доступная версия индустриального стандарта с фокусом на игровую разработку

— доступная версия индустриального стандарта с фокусом на игровую разработку Cinema 4D — программа с интуитивным интерфейсом, подходящая для новичков

Не менее важно понимать базовую терминологию и концепции 3D моделирования, которые будут встречаться вам на пути:

Термин Определение Где применяется Полигоны Базовые геометрические формы (обычно треугольники или четырехугольники), из которых состоит 3D модель Основа любой 3D модели Вертексы Точки, определяющие углы полигонов Манипулирование формой модели Ребра (Edges) Линии между вертексами Создание контуров и линий Топология Структура расположения полигонов Влияет на анимацию и детализацию UV-развертка Процесс преобразования 3D поверхности в 2D для текстурирования Подготовка к наложению текстур

Перед погружением в практику, определитесь с целью вашей модели. Персонаж для игры требует оптимизации полигонов, в то время как персонаж для рендеринга может быть более детализированным. 💡

Наконец, выберите подход к моделированию. Существует несколько основных методов:

Box modeling — начало с простой формы (куб, сфера) и постепенная детализация

— начало с простой формы (куб, сфера) и постепенная детализация Digital sculpting — "лепка" модели как из глины, позволяет создавать органичные формы

— "лепка" модели как из глины, позволяет создавать органичные формы Edge/contour modeling — построение модели через создание контуров и соединение их поверхностями

Для первых шагов рекомендую box modeling — этот метод наиболее понятен и контролируем для начинающих. Он позволяет сохранять чистую топологию с самого начала работы.

Александр Вихров, 3D-художник Помню свой первый серьезный проект — персонажа для инди-игры студии друзей. Я был самоуверен и сразу погрузился в детали, начал моделировать лицо, не продумав общую структуру. Через неделю стало ясно, что пропорции сбились, а топология настолько запуталась, что анимировать это было невозможно. Пришлось начать заново. Во второй раз я начал методично: сделал примитивный каркас, проверил позу и пропорции, и только убедившись в их правильности, перешел к деталям. Этот персонаж до сих пор используется в игре, а урок я запомнил навсегда: в 3D моделировании фундамент важнее декора.

Подготовка к созданию персонажа: референсы и скетчи

Прежде чем открыть программу для 3D моделирования, потратьте время на подготовительный этап. Это сэкономит часы работы и поможет достичь более качественного результата. 🕒

Начните с создания концепции вашего персонажа. Задайте себе вопросы:

Кто этот персонаж? Какова его история и характер?

Какие отличительные черты должны быть отражены в его внешности?

В какой стилистике будет выполнен персонаж (реалистичный, стилизованный, мультяшный)?

В каких сценах или позах будет использоваться персонаж?

После формирования общей идеи переходите к сбору референсов. Это могут быть фотографии, иллюстрации, кадры из фильмов — все, что поможет визуализировать детали вашего персонажа.

Организуйте референсы по категориям для удобства:

Категория референсов Что включает На что обращать внимание Общий силуэт и пропорции Изображения полной фигуры в различных ракурсах Соотношение частей тела, характерная поза Анатомические детали Крупные планы мышц, суставов (для реалистичных персонажей) Расположение мышц, структура костей Лицо и мимика Фотографии лиц, выражения эмоций Черты лица, особенности мимики Одежда и аксессуары Примеры костюмов, складок ткани, предметов экипировки Текстура материалов, особенности драпировки Стилистические референсы Примеры работ в выбранной стилистике Уровень детализации, характерные черты стиля

Следующий этап — создание скетчей. Даже если вы не профессиональный иллюстратор, схематичные рисунки помогут зафиксировать ваши идеи. Существуют два основных типа подготовительных рисунков для 3D моделирования:

Концепт-арт — художественное изображение, передающее настроение, характер и стиль персонажа

— художественное изображение, передающее настроение, характер и стиль персонажа Чертежи и ортогональные проекции — технические рисунки персонажа в фронтальном, профильном и заднем видах

Для начинающих особенно важны ортогональные проекции — они станут основой для построения модели. Создавайте их с соблюдением пропорций, желательно на одном листе с сеткой.

После подготовки всех материалов организуйте их в вашей рабочей среде:

Создайте отдельную папку для проекта Подготовьте файлы ортогональных проекций в высоком разрешении Разместите референсы так, чтобы они были доступны во время работы В большинстве 3D программ можно настроить отображение изображений на фоне или в отдельных окнах

Помните, что хорошая подготовка — это 50% успеха в создании качественной 3D модели персонажа. Чем больше вопросов вы решите на этапе планирования, тем меньше проблем возникнет в процессе моделирования. ✏️

Базовая геометрия: техники моделирования фигуры

Теперь, когда все подготовительные этапы завершены, приступим к непосредственному моделированию базовой геометрии персонажа. Это фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая работа. 🏗️

В зависимости от выбранного подхода, существует несколько базовых техник для создания основы персонажа:

Дмитрий Орлов, 3D скульптор Когда я создавал своего первого персонажа для портфолио, я столкнулся с классической проблемой новичка — переусложнением. Я сразу начал с детализированной сетки, добавлял полигоны везде, где только мог, и быстро запутался в собственной модели. После консультации с ментором я кардинально изменил подход. Начал с силуэта — буквально с 12 кубов для основных частей тела. Убедился, что базовые пропорции и поза работают. Только когда силуэт стал узнаваемым, я начал добавлять детали, уровень за уровнем. Этот опыт научил меня ценному правилу: работа с базовой геометрией — это как строительство дома. Если фундамент кривой, неважно насколько красивы обои и мебель — дом все равно рухнет. Теперь я всегда трачу минимум 30% времени на проработку базовой геометрии, и это полностью меняет результат.

Моделирование из примитивов (Box Modeling): Начните с базовых форм (кубов, цилиндров, сфер) и постепенно трансформируйте их в части тела вашего персонажа. Это наиболее методичный подход, позволяющий контролировать топологию с самого начала. Цифровая скульптура (Digital Sculpting): Используйте программы с поддержкой скульптинга для "лепки" персонажа из виртуальной глины. Этот подход более интуитивный и художественный. Моделирование по сечениям (Loft/Sweep modeling): Создайте основные контуры (сечения) тела и соедините их поверхностями — хорошо подходит для механических или точных органических форм.

Для начинающих рекомендую начать с box modeling. Вот пошаговый процесс:

Импортируйте ваши ортогональные проекции как референсные плоскости в 3D программу Создайте примитивы для основных частей тела: туловище (куб), голову (сферу), конечности (цилиндры) Расположите примитивы в соответствии с референсами, настраивая их размер и положение Объедините примитивы в единую сетку или сохраните их как отдельные объекты (зависит от вашего подхода) Начните постепенное добавление деталей через подразделение и манипуляцию полигонами

При работе с базовой геометрией обратите особое внимание на следующие аспекты:

Пропорции : Постоянно проверяйте соответствие размеров различных частей тела

: Постоянно проверяйте соответствие размеров различных частей тела Силуэт : Регулярно проверяйте модель в контражуре для оценки выразительности позы

: Регулярно проверяйте модель в контражуре для оценки выразительности позы Полигональность : Старайтесь сохранять разумное количество полигонов, избегая излишнего усложнения на раннем этапе

: Старайтесь сохранять разумное количество полигонов, избегая излишнего усложнения на раннем этапе Симметрия: Используйте инструменты симметрии для эффективной работы с парными частями тела

Важно помнить о целевом использовании персонажа при выборе детализации:

Назначение модели Рекомендуемое количество полигонов Особенности моделирования Мобильные игры 1,500 – 7,000 Низкополигональная модель, детали через текстуры ПК/Консольные игры 15,000 – 100,000 Баланс между визуальным качеством и производительностью Кинематографический рендеринг 100,000 – миллионы Высокая детализация, субдивижн поверхности 3D печать Зависит от размера, обычно от 20,000 Водонепроницаемая сетка, учет минимальной толщины

По мере развития базовой геометрии обращайте внимание на анатомические ориентиры — ключевые точки, которые помогают правильно выстроить пропорции:

Голова обычно содержит от 7 до 8 "голов" в высоту стандартной фигуры (зависит от стилистики)

Локти обычно расположены примерно на уровне талии

Кисти рук в расслабленном положении достигают середины бедра

Колени расположены примерно посередине между пахом и ступнями

Помните, что на этом этапе цель — создать узнаваемый силуэт и правильные пропорции, а не детализированную модель. Не торопитесь переходить к следующим этапам, пока не будете полностью удовлетворены базовой геометрией — это сэкономит вам время в долгосрочной перспективе. 🔍

Детализация и текстурирование 3D персонажей

После создания базовой геометрии пришло время вдохнуть жизнь в вашего персонажа через детализацию и текстурирование. На этом этапе ваша модель приобретёт индивидуальность и характер. 🎨

Процесс детализации можно разделить на несколько ключевых этапов:

Ретопология (при необходимости): Если вы использовали скульптинг для базовой формы, то сейчас нужно создать чистую топологическую сетку, которая будет оптимальна для анимации и текстурирования. Добавление средних деталей: Моделирование основных анатомических особенностей, черт лица, элементов одежды и аксессуаров. Мелкая детализация: Проработка морщин, пор, швов на одежде, потертостей на материалах и других микроэлементов. UV-развертка: Создание UV-карты — 2D-проекции 3D-модели для нанесения текстур. Текстурирование: Создание и наложение текстур для придания материальности модели.

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.

Детализация модели

Детализация — это искусство баланса между реализмом и визуальной выразительностью. Слишком много деталей может перегрузить модель, а слишком мало — сделать её плоской и безжизненной.

Для лица сосредоточьтесь на глазах, губах и областях вокруг них — именно эти зоны привлекают наибольшее внимание

При моделировании одежды обратите внимание на естественные складки в местах изгибов и на швы

Для оружия и аксессуаров выделите функциональные элементы и места соединений

UV-развертка

UV-развертка — это процесс проецирования трехмерной модели на двумерную плоскость для нанесения текстур. Качественная UV-развертка критически важна для детального текстурирования.

Основные принципы UV-развертки:

Разрезайте модель по наименее заметным линиям (швам одежды, затылку головы)

Минимизируйте искажения, особенно на важных деталях и в видимых областях

Эффективно используйте пространство UV-карты, уделяя больше места важным деталям

Группируйте логически связанные элементы вместе для удобства текстурирования

Текстурирование

Текстурирование — это процесс создания и наложения 2D-изображений на 3D-модель для придания ей цвета, материальности и деталей. Современное текстурирование обычно включает создание нескольких карт:

Тип текстурной карты Назначение Что контролирует Diffuse/Albedo Map Базовый цвет поверхности Цветовая гамма, раскраска Normal Map Имитация мелких деталей геометрии Мелкие выпуклости, впадины, фактуру Specular/Metallic Map Отражающие свойства поверхности Блеск, металличность Roughness/Glossiness Map Шероховатость поверхности Размытие или четкость отражений Ambient Occlusion Map Затенение в щелях и углублениях Мягкие тени в местах соприкосновения Emission/Glow Map Светящиеся элементы Свечение определенных участков

Для создания текстур вы можете использовать различные подходы:

Процедурное текстурирование : Генерация текстур на основе алгоритмов и формул

: Генерация текстур на основе алгоритмов и формул Ручная отрисовка : Создание текстур вручную в графических редакторах

: Создание текстур вручную в графических редакторах Фотографический метод : Использование обработанных фотографий реальных материалов

: Использование обработанных фотографий реальных материалов 3D-текстурирование: "Рисование" текстур прямо на 3D-модели с помощью специализированных программ

Специализированные программы для текстурирования значительно упрощают процесс:

Substance Painter : Позволяет рисовать текстуры непосредственно на 3D-модели, имеет обширную библиотеку материалов

: Позволяет рисовать текстуры непосредственно на 3D-модели, имеет обширную библиотеку материалов Mari : Профессиональный инструмент для текстурирования высокодетализированных моделей

: Профессиональный инструмент для текстурирования высокодетализированных моделей Quixel Mixer : Предлагает обширную библиотеку сканированных материалов и интуитивный интерфейс

: Предлагает обширную библиотеку сканированных материалов и интуитивный интерфейс Blender: Имеет встроенные инструменты для текстурирования, включая Texture Paint

Помните, что текстурирование — это не просто нанесение цветов, но и передача истории персонажа: возраста, образа жизни, среды обитания. Продуманные детали, такие как шрамы, потертости на одежде или загрязнения, могут рассказать о персонаже больше, чем его общий вид. 📝

При текстурировании учитывайте технические ограничения вашей целевой платформы. Размер текстур, формат сжатия и количество используемых карт могут существенно влиять на производительность, особенно в реальном времени (игры, VR/AR).

Экспорт и использование готовой 3D модели персонажа

После успешного завершения всех этапов моделирования и текстурирования наступает финальный этап — подготовка модели к экспорту и её использованию в целевых приложениях. Это критический шаг, который часто недооценивают новички, но именно он определяет, насколько удобно будет работать с вашей моделью дальше. 🚀

Перед экспортом необходимо провести несколько важных проверок:

Чистота геометрии : Удалите невидимые полигоны, исправьте перевернутые нормали, закройте дыры в сетке

: Удалите невидимые полигоны, исправьте перевернутые нормали, закройте дыры в сетке Оптимизация : Убедитесь, что плотность полигонов соответствует назначению модели

: Убедитесь, что плотность полигонов соответствует назначению модели Группировка объектов : Организуйте иерархию элементов модели логичным образом

: Организуйте иерархию элементов модели логичным образом Именование : Используйте понятную и последовательную систему наименования для всех элементов

: Используйте понятную и последовательную систему наименования для всех элементов Пивот-точки: Правильно расположите центральные точки объектов для удобного позиционирования

Выбор формата экспорта зависит от того, где вы планируете использовать вашу модель:

Формат Преимущества Лучше всего подходит для Ограничения FBX Сохраняет риги, анимации, текстуры; широко поддерживается Игровые движки, анимация, обмен между программами Проприетарный формат, может терять некоторые специфические данные OBJ Открытый формат, хорошо сохраняет геометрию и UV Статичные модели, 3D-печать, веб-контент Не поддерживает риги и анимации STL Стандарт для 3D-печати, простой и надежный 3D-печать, CAD-системы Не сохраняет текстуры и цвета glTF Оптимизирован для веба, компактный WebGL, AR/VR, мобильные приложения Менее распространен в традиционных 3D-пакетах COLLADA (DAE) Открытый стандарт, сохраняет много данных Обмен между различными 3D-редакторами Большие файлы, не всегда корректно импортируется

При экспорте обратите внимание на следующие настройки:

Масштаб и единицы измерения: Убедитесь, что размер модели корректно переносится в целевую среду Ориентация осей: Некоторые программы используют разные системы координат (например, Y-up или Z-up) Текстурные пути: Проверьте, что ссылки на текстуры сохраняются или упаковываются вместе с моделью Сглаживание/нормали: Выберите правильный метод экспорта нормалей для сохранения визуального качества

Варианты использования готовой 3D модели персонажа:

Игровые движки : Импорт в Unity, Unreal Engine или другие движки для использования в играх

: Импорт в Unity, Unreal Engine или другие движки для использования в играх Анимация : Риггинг и анимация для создания мультфильмов или видеороликов

: Риггинг и анимация для создания мультфильмов или видеороликов Визуализация : Создание статичных изображений или видео с персонажем для портфолио

: Создание статичных изображений или видео с персонажем для портфолио VR/AR : Использование в приложениях виртуальной или дополненной реальности

: Использование в приложениях виртуальной или дополненной реальности 3D-печать : Изготовление физических моделей персонажей для коллекционирования или прототипирования

: Изготовление физических моделей персонажей для коллекционирования или прототипирования WebGL: Встраивание интерактивных 3D-моделей в веб-страницы

Для успешного использования модели в игровых движках часто требуется дополнительная подготовка:

Создание LOD (Level of Detail): Разработка версий модели с разной детализацией для оптимизации производительности Риггинг: Создание "скелета" для анимации персонажа Настройка материалов: Адаптация текстур и шейдеров под конкретный движок Коллайдеры: Добавление упрощенных форм для физических взаимодействий

Не забудьте сохранить исходные файлы проекта в формате вашей 3D-программы (.blend для Blender, .max для 3ds Max и т.д.). Это позволит вам вернуться к работе над моделью в будущем, если потребуются изменения.

Наконец, документируйте свою работу: создавайте скриншоты модели с разных ракурсов, записывайте используемые настройки и процессы. Эта информация будет бесценной как для вашего портфолио, так и для будущих проектов. 📋

Путь создания 3D персонажа — увлекательное приключение, требующее как технических навыков, так и художественного видения. От первого робкого наброска до финальной текстурированной модели — каждый этап этого процесса развивает ваше мастерство. Помните, что самые впечатляющие работы создаются не за одну ночь. Регулярная практика, изучение анатомии, референсы и критический взгляд на собственные работы — вот ключи к созданию убедительных 3D персонажей. Начните с простого, постепенно усложняйте задачи и обязательно делитесь своими работами с сообществом — ценная обратная связь поможет вам расти как художнику быстрее, чем любые туториалы.

