Как выбрать вокальный микрофон Shure: руководство для артистов

Для кого эта статья:

Музыканты и вокалисты, заинтересованные в выборе микрофонов для своих выступлений и записей

Звукорежиссеры и технические специалисты, работающие с аудиооборудованием

Любители музыки и звукозаписи, желающие улучшить качество своего звучания и узнать о микрофонах Shure Когда речь заходит о вокальных микрофонах, имя Shure звучит как синоним качества и надежности. Легендарный SM58, который можно увидеть на концертах мировых звезд, или студийный KSM32, создающий кристально чистые записи в лучших студиях планеты — это лишь верхушка айсберга возможностей, которые предлагает американский производитель. Выбор правильного микрофона Shure может кардинально изменить звучание голоса, подчеркнув его сильные стороны и скрыв недостатки. Но как не потеряться среди десятков моделей и найти именно ту, которая раскроет потенциал вашего вокала? 🎙️

История и наследие бренда Shure на рынке микрофонов

Основанная в 1925 году Сидни Н. Шуром как компания по продаже комплектующих для радиоприемников, Shure Brothers Company за почти 100 лет существования превратилась в одного из ключевых игроков аудиоиндустрии. Поворотным моментом стали 1930-е годы, когда компания начала выпускать собственные микрофоны, первым из которых был модель 33N — двусторонний кристаллический микрофон.

В 1939 году Shure представляет Unidyne Model 55 — первый в мире однонаправленный микрофон с одним динамическим элементом, который стал иконой дизайна и используется до сих пор. Его характерный ретро-корпус можно увидеть в руках Элвиса Пресли и других легенд рок-н-ролла.

Настоящим прорывом для компании стал выпуск модели SM57 в 1965 году, а годом позже — культового SM58. Эти микрофоны изменили индустрию и стали стандартом де-факто как для концертных площадок, так и для студийной работы. 📈

Год Модель Историческое значение 1939 Unidyne Model 55 Первый однонаправленный микрофон с одним элементом 1965 SM57 Стандарт для записи инструментов и озвучивания государственных мероприятий 1966 SM58 Самый продаваемый вокальный микрофон в истории 1990 Beta 58A Улучшенная версия SM58 с расширенной частотной характеристикой 2009 KSM9 Премиальный конденсаторный микрофон с переключаемой диаграммой направленности

Знаковым моментом для компании стало использование микрофонов Shure для инаугураций американских президентов, начиная с 1965 года. Каждый президент США с тех пор произносил свою присягу в микрофон SM57 — беспрецедентное признание надежности и качества.

Инновации Shure включают не только создание легендарных моделей, но и разработку революционных технологий: системы шумоподавления, защиты от радиочастотных помех, а в последнее десятилетие — продвинутых беспроводных систем с цифровым шифрованием.

Алексей Крылов, звукорежиссер с 20-летним стажем

Помню свой первый контакт с Shure SM58 в начале 2000-х на фестивале альтернативной музыки. Наш хедлайнер, известная рок-группа, забыла свои микрофоны, и мы в спешке искали замену. Нашли только два старых SM58, которые пролежали на складе клуба не менее десяти лет. Когда мы подключили их, ожидания были минимальными. Но то, что произошло дальше, определило всю мою карьеру звукорежиссера. Микрофоны звучали безупречно — плотно, четко, с идеальным балансом средних частот. Вокалист после концерта подошел ко мне и спросил: "Что это за микрофоны? Они лучше наших!" Это были SM58, выпущенные в конце 80-х, но звучавшие так, будто их только что достали из коробки. С того дня я понял — настоящая легенда никогда не стареет.

Топовые вокальные микрофоны Shure: характеристики и отличия

Линейка вокальных микрофонов Shure поражает своим разнообразием — от доступных моделей для начинающих до профессиональных решений, используемых на мировых аренах. Разберем ключевые отличия между топовыми моделями, чтобы помочь с выбором идеального инструмента для вашего голоса. 🔍

Динамические микрофоны

SM58 — классика жанра, проверенная десятилетиями. Частотная характеристика 50 Гц – 15 кГц с характерным подъемом в области 4-10 кГц делает этот микрофон идеальным для живых выступлений. Кардиоидная направленность обеспечивает отличную изоляцию от посторонних звуков и устойчивость к обратной связи.

Beta 58A — улучшенная версия SM58 с суперкардиоидной диаграммой направленности, что обеспечивает еще лучшую изоляцию вокала. Частотный диапазон расширен до 50 Гц – 16 кГц, а неодимовый магнит дает более высокий выходной уровень и четкость звучания.

SM7B — студийный динамический микрофон, получивший культовый статус благодаря своей универсальности. Плоская, широкая частотная характеристика (50 Гц – 20 кГц) с возможностью настройки с помощью переключаемых фильтров делает его идеальным как для вокала, так и для подкастинга.

Конденсаторные микрофоны

KSM9 — премиальный ручной конденсаторный микрофон с двумя переключаемыми диаграммами направленности (кардиоидная и суперкардиоидная). Обладает исключительно ровной частотной характеристикой и минимальными искажениями.

KSM32 — студийный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, разработанный для максимально точной передачи вокала и акустических инструментов. Чувствительная диафрагма с позолоченным напылением обеспечивает превосходную детализацию.

KSM44A — флагманский многодиафрагменный студийный конденсаторный микрофон с переключаемой направленностью (кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная). Ультранизкий собственный шум и способность выдерживать высокое звуковое давление делают его универсальным инструментом в студии.

Модель Тип Частотный диапазон Диаграмма направленности Лучшее применение SM58 Динамический 50 Гц – 15 кГц Кардиоидная Универсальный вокал, живые выступления Beta 58A Динамический 50 Гц – 16 кГц Суперкардиоидная Живые выступления с повышенными требованиями SM7B Динамический 50 Гц – 20 кГц Кардиоидная Студийный вокал, подкасты, бродкастинг KSM9 Конденсаторный 50 Гц – 20 кГц Переключаемая Концертный вокал высокого класса KSM32 Конденсаторный 20 Гц – 20 кГц Кардиоидная Студийная запись вокала и инструментов KSM44A Конденсаторный 20 Гц – 20 кГц Переключаемая Профессиональная студийная запись

Важно отметить, что у Shure есть также специализированные микрофоны для отдельных жанров. Например, модель Super 55 с его ретро-дизайном и современной начинкой идеально подходит для блюза и джаза, а 55SH Series II является переосмыслением классического «Элвис-микрофона» с современными техническими характеристиками.

Беспроводные системы Shure серий BLX, GLX-D и топовые Axient Digital обеспечивают свободу перемещения без компромисса в качестве звука. Цифровые системы высшего класса используются на крупнейших мировых шоу и турах, где надежность является абсолютным приоритетом.

Динамические vs конденсаторные микрофоны Shure: что выбрать

Одно из ключевых решений при выборе микрофона — определиться с его типом: динамический или конденсаторный. У каждой технологии есть свои сильные стороны и оптимальные области применения, особенно когда речь идет о вокальных микрофонах Shure. 🤔

Динамические микрофоны Shure

Принцип работы: В динамических микрофонах катушка, прикрепленная к диафрагме, движется в магнитном поле, генерируя электрический сигнал. Это простая и надежная конструкция, сделавшая SM58 практически неубиваемым.

Преимущества:

Исключительная прочность и долговечность — могут выдерживать падения, удары и экстремальные условия эксплуатации

Не требуют фантомного питания, что удобно для полевых записей и простых сетапов

Лучше справляются с высоким звуковым давлением (громкий вокал, крики)

Меньшая чувствительность к посторонним шумам и обратной связи

Идеальны для живых выступлений благодаря узкой направленности

Недостатки:

Более ограниченный частотный диапазон по сравнению с конденсаторными моделями

Менее чувствительны к тихим звукам и нюансам исполнения

Часто имеют менее детализированное звучание в высоких частотах

Лучшие для: рок, метал, панк, R&B, хип-хоп и других жанров, где важна энергетика и четкость, а также для концертов, туров и неконтролируемых акустических сред.

Конденсаторные микрофоны Shure

Принцип работы: Используют две заряженные пластины (одна из которых является подвижной диафрагмой), образующие конденсатор. Колебания воздуха изменяют расстояние между пластинами и, соответственно, емкость.

Преимущества:

Превосходная чувствительность, позволяющая улавливать мельчайшие нюансы исполнения

Расширенный частотный диапазон, особенно в высоких частотах

Более ровная и нейтральная частотная характеристика

Быстрая реакция на транзиенты (атаку звука)

Возможность создания многодиафрагменных моделей с переключаемой направленностью (как KSM44A)

Недостатки:

Требуют фантомного питания (48В)

Более хрупкая конструкция, чувствительная к падениям и ударам

Восприимчивы к влажности и перепадам температур

Часто дороже динамических аналогов

Более склонны к перегрузке при высоком звуковом давлении

Лучшие для: студийной записи, джаза, классической музыки, акустических выступлений и других жанров, где важны детализация, воздушность и максимально точная передача вокальных нюансов.

Когда выбирать динамические микрофоны Shure

Выбирайте динамические микрофоны, когда:

Планируете активно перемещаться по сцене и есть риск повреждения оборудования

Работаете в акустически неконтролируемых помещениях с риском появления фидбека

У вас мощный, громкий вокал, который может перегрузить чувствительные конденсаторные микрофоны

Часто выступаете на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности

Нужен универсальный инструмент с минимальными требованиями к техническому обеспечению

Когда выбирать конденсаторные микрофоны Shure

Выбирайте конденсаторные микрофоны, когда:

Работаете в контролируемой акустической среде (студия, театр)

Ваше исполнение содержит множество динамических нюансов, которые должны быть уловлены

Важна максимальная детализация и естественность звучания

У вас тихий или средний по громкости вокал с богатыми обертонами

Исполняете материал, требующий точной передачи верхних частот (джаз, акапелла)

Мария Соколова, вокальный тренер

Работая с профессиональными вокалистами и любителями, я часто сталкиваюсь с вопросом о выборе микрофона. Однажды ко мне обратилась джазовая певица с жалобами на то, что её голос звучит "плоско" и "безжизненно" на записях, хотя на репетициях всё отлично. Выяснилось, что она использовала стандартный SM58 — отличный микрофон, но не раскрывающий всю глубину её тембра. Мы провели эксперимент, записав одну и ту же фразу на SM58 и KSM32. Разница потрясла даже звукорежиссера: на конденсаторном KSM32 голос обрёл объём, появились детали, которые полностью терялись в динамическом микрофоне. Воздушные верхние частоты, богатые обертоны и тончайшие нюансы фразировки — всё это внезапно стало слышно. Этот опыт стал поворотным для певицы, и сейчас она использует KSM9 для выступлений и KSM32 для студийной работы. Правильно подобранный микрофон может полностью изменить восприятие вокала, и этим нельзя пренебрегать.

Как подобрать вокальный микрофон Shure под тип голоса

Выбор идеального микрофона зависит не только от технических характеристик, но и от особенностей вашего голоса. Правильно подобранный микрофон Shure может подчеркнуть сильные стороны вокала и сгладить недостатки. 🎵

Для высоких женских голосов (сопрано, колоратурное сопрано)

Высокие женские голоса отличаются яркими верхними частотами, которые при неправильном подборе микрофона могут звучать резко или пронзительно.

Рекомендуемые модели:

SM58 — классический выбор, слегка смягчает верхние частоты благодаря своей частотной характеристике

— классический выбор, слегка смягчает верхние частоты благодаря своей частотной характеристике KSM32 — студийный конденсаторный микрофон с ровной характеристикой, не преувеличивающий высокие частоты

— студийный конденсаторный микрофон с ровной характеристикой, не преувеличивающий высокие частоты SM7B — студийный динамический микрофон с возможностью активации фильтра присутствия для контроля яркости высоких частот

Избегайте: Beta 87A и других моделей с подъемом в высокочастотном диапазоне, если ваш голос уже достаточно яркий.

Для средних женских голосов (меццо-сопрано)

Меццо-сопрано обладают богатым средне-частотным диапазоном, который нуждается в микрофоне с хорошей детализацией средних частот.

Рекомендуемые модели:

Beta 58A — обеспечивает отличный баланс присутствия и теплоты

— обеспечивает отличный баланс присутствия и теплоты KSM9 — позволяет переключаться между кардиоидной и суперкардиоидной направленностью для адаптации к различным условиям

— позволяет переключаться между кардиоидной и суперкардиоидной направленностью для адаптации к различным условиям KSM44A — многодиафрагменный студийный микрофон, идеально передающий нюансы средних голосов

Для низких женских и высоких мужских голосов (альт, тенор)

Эти голоса нуждаются в микрофонах, которые обеспечат ясность в средних частотах и достаточное присутствие верхних.

Рекомендуемые модели:

Beta 87A — конденсаторный микрофон с подчеркнутыми высокими частотами, добавляющий яркость

— конденсаторный микрофон с подчеркнутыми высокими частотами, добавляющий яркость SM86 — конденсаторный микрофон с хорошим балансом теплоты и четкости

— конденсаторный микрофон с хорошим балансом теплоты и четкости Beta 58A — динамический микрофон с расширенным верхним диапазоном по сравнению с SM58

Для средних мужских голосов (баритон)

Баритонам требуются микрофоны, которые подчеркнут богатство средних частот, но при этом добавят четкости в верхнем диапазоне для лучшей артикуляции.

Рекомендуемые модели:

SM7B — легендарный выбор Майкла Джексона, обеспечивающий великолепный баланс и контроль

— легендарный выбор Майкла Джексона, обеспечивающий великолепный баланс и контроль Beta 58A — добавляет присутствия и четкости баритону при живых выступлениях

— добавляет присутствия и четкости баритону при живых выступлениях KSM32 — студийный конденсаторный микрофон, раскрывающий все богатство баритона

Для низких мужских голосов (бас)

Басы нуждаются в микрофонах с хорошей передачей нижних частот и достаточным контролем в средне-верхнем диапазоне.

Рекомендуемые модели:

SM7B — исключительно ровная частотная характеристика с отличной передачей низов

— исключительно ровная частотная характеристика с отличной передачей низов KSM44A — захватывает всю глубину и мощь басового вокала

— захватывает всю глубину и мощь басового вокала Beta 52A — хотя обычно используется для бас-барабана, отлично работает с очень низкими мужскими голосами

Для экстремального вокала (скриминг, гроулинг)

Экстремальные вокальные техники требуют микрофонов, способных выдерживать высокое звуковое давление без искажений.

Рекомендуемые модели:

SM58 — классический выбор для метал-вокалистов благодаря прочности и способности справляться с громкими звуками

— классический выбор для метал-вокалистов благодаря прочности и способности справляться с громкими звуками Beta 58A — обеспечивает лучшую изоляцию на громких концертах

— обеспечивает лучшую изоляцию на громких концертах SM7B — идеален для студийной записи экстремального вокала благодаря встроенным фильтрам и способности справляться с пиками

Практические советы по использованию микрофонов Shure

Даже лучший микрофон не раскроет потенциал вашего голоса без правильного использования. Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут извлечь максимум из вокальных микрофонов Shure. 🔧

Расстояние до микрофона

Правильное расстояние между губами и микрофоном критически важно для качественного звука:

Динамические микрофоны (SM58, Beta 58A): 2-7 см для оптимальной работы эффекта близости, который добавляет теплоты в нижних частотах

2-7 см для оптимальной работы эффекта близости, который добавляет теплоты в нижних частотах Конденсаторные микрофоны (KSM9, SM86): 10-15 см для предотвращения перегрузки и минимизации поп-эффекта

10-15 см для предотвращения перегрузки и минимизации поп-эффекта Студийные микрофоны (SM7B, KSM32): 15-20 см при использовании поп-фильтра для максимальной естественности

Совет: При исполнении тихих пассажей можно приблизиться к микрофону, а во время громких отдалиться — это помогает управлять динамикой без необходимости корректировки усиления.

Угол расположения микрофона

Угол, под которым вы держите или устанавливаете микрофон, влияет на тональный баланс:

Прямо напротив рта: максимальная четкость и присутствие, но повышенный риск поп-эффекта

максимальная четкость и присутствие, но повышенный риск поп-эффекта Под углом 45° сверху: хороший баланс между четкостью и контролем поп-эффекта

хороший баланс между четкостью и контролем поп-эффекта Под углом 45° сбоку: уменьшает шипящие звуки (де-эссинг) и снижает поп-эффект

Совет: Для микрофонов серии Beta с суперкардиоидной направленностью особенно важно учитывать, что они имеют небольшую зону чувствительности сзади. Избегайте расположения мониторов прямо позади микрофона.

Настройка эквалайзера

Для достижения оптимального звучания с микрофонами Shure часто требуется минимальная эквализация:

SM58: Часто выигрывает от небольшого поднятия в районе 2-3 кГц для дополнительной четкости и легкого подъема в районе 80-100 Гц для компенсации эффекта близости при необходимости

Часто выигрывает от небольшого поднятия в районе 2-3 кГц для дополнительной четкости и легкого подъема в районе 80-100 Гц для компенсации эффекта близости при необходимости Beta 58A: Обычно требует меньше коррекции в высоких частотах, но может нуждаться в легком срезе в районе 4-5 кГц, если голос звучит слишком резко

Обычно требует меньше коррекции в высоких частотах, но может нуждаться в легком срезе в районе 4-5 кГц, если голос звучит слишком резко SM7B: Благодаря встроенным переключаемым фильтрам, часто не требует дополнительной эквализации, но может выиграть от небольшого усиления в районе 3-5 кГц для присутствия

Благодаря встроенным переключаемым фильтрам, часто не требует дополнительной эквализации, но может выиграть от небольшого усиления в районе 3-5 кГц для присутствия Конденсаторные модели (KSM): Обычно нуждаются в фильтре низких частот (HPF) на 80-100 Гц для устранения нежелательного гула и повышенного внимания к контролю резонансов помещения

Техническое обслуживание

Правильный уход за микрофонами Shure значительно продлевает срок их службы:

Регулярно чистите ветрозащитные экраны: снимайте, мойте мягким мыльным раствором, тщательно высушивайте перед повторным использованием

снимайте, мойте мягким мыльным раствором, тщательно высушивайте перед повторным использованием Проверяйте соединения: окисление контактов XLR-разъемов может вызывать потрескивания и потерю сигнала

окисление контактов XLR-разъемов может вызывать потрескивания и потерю сигнала Храните микрофоны в сухом месте: особенно важно для конденсаторных моделей, чувствительных к влажности

особенно важно для конденсаторных моделей, чувствительных к влажности Используйте кейсы для транспортировки: даже самые прочные динамические микрофоны Shure могут быть повреждены при неправильной транспортировке

даже самые прочные динамические микрофоны Shure могут быть повреждены при неправильной транспортировке Периодически осматривайте решетку: скопление влаги и частиц может влиять на частотную характеристику

Решение распространенных проблем

Если вы столкнулись с проблемами при использовании микрофонов Shure, вот несколько советов по их устранению:

Шум и потрескивания: проверьте кабель и разъемы, при необходимости замените кабель

проверьте кабель и разъемы, при необходимости замените кабель Недостаточная громкость конденсаторных микрофонов: убедитесь, что включено фантомное питание (48В)

убедитесь, что включено фантомное питание (48В) Поп-эффект: используйте поп-фильтр или технику микрофонного угла

используйте поп-фильтр или технику микрофонного угла "Бубнящий" звук: увеличьте расстояние до микрофона или активируйте фильтр низких частот

увеличьте расстояние до микрофона или активируйте фильтр низких частот Обратная связь на сцене: используйте микрофон с более узкой направленностью (например, Beta вместо SM) и правильно размещайте мониторы

Дополнительное оборудование: для профессионального использования микрофонов Shure рекомендуется приобрести качественные аксессуары: поп-фильтры, шок-мауты (для студийных моделей), качественные микрофонные кабели с позолоченными контактами, антивибрационные держатели для стоек.

Выбор вокального микрофона Shure — это инвестиция не только в оборудование, но и в звучание вашего голоса. Будь то классический SM58 для концертов, студийный SM7B для записи или премиальный KSM9 для профессиональных выступлений — каждый из этих инструментов имеет свой характер и предназначение. Помните, что идеальный микрофон — это тот, который подчеркивает лучшие качества именно вашего голоса в конкретных условиях использования. Прислушивайтесь к своему слуху, экспериментируйте с позиционированием и настройками, и микрофон Shure станет вашим надежным партнером, который никогда не подведет в самый ответственный момент.

