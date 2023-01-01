Умные весы на Arduino: самоделка лучше магазинных, сборка шаг за шагом

Для кого эта статья:

Любители DIY-проектов и технологии

Студенты и начинающие инженеры-электронщики

Люди, интересующиеся здоровьем и фитнесом, желающие отслеживать свой прогресс Умные весы на Arduino — это не просто стильный гаджет из магазина техники, а полноценный DIY-проект, доступный каждому. Представьте: утром вы встаёте на весы, а они не только показывают вес, но и отправляют данные в ваше приложение, анализируют прогресс и даже подсказывают, когда пора выпить воды! И самое приятное — вы можете собрать такое устройство своими руками за стоимость, вдвое меньшую магазинных аналогов. Давайте погрузимся в мир микроконтроллеров и датчиков, чтобы создать полезный и персонализированный гаджет для контроля своего здоровья. 🛠️

Что такое умные весы на Arduino и принцип их работы

Умные весы на Arduino — это самодельное устройство, которое объединяет датчики веса с микроконтроллером, позволяя не только измерять массу тела, но и обрабатывать полученные данные. В отличие от обычных весов, умные модели способны отслеживать изменения веса с течением времени, сохранять историю измерений и передавать информацию на смартфон или компьютер.

Принцип работы умных весов на Arduino основан на использовании тензометрических датчиков (load cells), которые преобразуют механическое давление в электрический сигнал. Когда вы встаёте на весы, ваш вес создаёт деформацию датчиков, изменяя их сопротивление. Эти изменения преобразуются в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (например, HX711), который затем обрабатывается микроконтроллером Arduino.

Виктор Павлов, инженер-электронщик

Мой интерес к умным весам возник после того, как я потратил кругленькую сумму на брендовую модель, которая перестала работать через полгода. Разобрав её, я был удивлен примитивностью внутреннего устройства и решил создать свой вариант. Потратив всего 3000 рублей на компоненты и неделю вечеров на сборку, я получил устройство, превосходящее по функциональности магазинный аналог. Главное преимущество — возможность настроить весы под свои задачи: я добавил отправку данных в Google-таблицу для автоматического построения графика динамики веса и интеграцию с моим фитнес-приложением. Когда знакомые увидели мое изобретение, мне пришлось собрать еще пять таких устройств на заказ!

Ключевые преимущества самодельных умных весов на Arduino:

Полная кастомизация — настройка функций под свои нужды

Экономическая эффективность — стоимость в 2-3 раза ниже коммерческих аналогов

Возможность интеграции с другими системами умного дома

Образовательный аспект — понимание принципов электроники и программирования

Масштабируемость — легкое добавление новых функций

Тип весов Функциональность Ориентировочная стоимость Возможность модификации Обычные механические весы Только измерение веса 500-1500 ₽ Практически отсутствует Коммерческие умные весы Измерение веса, BMI, передача данных на смартфон 5000-15000 ₽ Ограничена производителем DIY умные весы на Arduino Измерение веса, кастомные функции, интеграция с другими устройствами 2000-4000 ₽ Неограниченная

Необходимые компоненты для сборки умных весов

Для успешной сборки умных весов на Arduino потребуется набор компонентов, доступных в большинстве магазинов электроники или на торговых площадках. Важно выбирать компоненты с учетом планируемой нагрузки и требуемой точности измерений. 🔧

Список основных компонентов для сборки умных весов:

Микроконтроллер Arduino — рекомендуется Arduino Nano или Arduino Uno из-за компактности и достаточной производительности

— рекомендуется Arduino Nano или Arduino Uno из-за компактности и достаточной производительности Датчики веса (Load Cells) — обычно используются четыре датчика с поддержкой нагрузки 50 кг каждый (общая нагрузка до 200 кг)

— обычно используются четыре датчика с поддержкой нагрузки 50 кг каждый (общая нагрузка до 200 кг) АЦП-модуль HX711 — для преобразования аналогового сигнала с датчиков веса в цифровой сигнал

— для преобразования аналогового сигнала с датчиков веса в цифровой сигнал Дисплей — рекомендуется OLED-дисплей или LCD-экран для отображения информации

— рекомендуется OLED-дисплей или LCD-экран для отображения информации Модуль беспроводной связи — Wi-Fi модуль ESP8266 или Bluetooth-модуль HC-05/HC-06 для передачи данных

— Wi-Fi модуль ESP8266 или Bluetooth-модуль HC-05/HC-06 для передачи данных Источник питания — литиевый аккумулятор 3.7В или батарейный блок

— литиевый аккумулятор 3.7В или батарейный блок Материалы для корпуса — плексиглас, акрил или ABS-пластик

— плексиглас, акрил или ABS-пластик Соединительные провода, резисторы, кнопки — для создания цепей и интерфейса управления

Компонент Примерная стоимость (₽) Особенности выбора Arduino Nano 350-500 Компактный размер, достаточно выводов 4 датчика веса по 50 кг 600-900 Важна точность и надежность крепления Модуль HX711 150-250 Предпочтительны модули с защитой от помех OLED-дисплей 0.96" 200-300 I2C-интерфейс для экономии выводов Arduino ESP8266 (NodeMCU) 300-450 Встроенный Wi-Fi для передачи данных Аккумулятор 18650 с держателем 300-400 Емкость от 2000 мАч для долгой работы Материалы для корпуса 400-800 Прочность и эстетичность

При выборе датчиков веса обратите внимание на их тип. Наиболее доступны и распространены датчики балочного типа (bar-type load cells), которые имеют хорошее соотношение цена/качество и относительно простое крепление. Для более профессиональных весов стоит рассмотреть S-образные датчики, обеспечивающие большую точность.

Важным фактором является также выбор модуля HX711. Это специализированный 24-битный АЦП, разработанный именно для работы с тензометрическими датчиками. Его точность напрямую влияет на точность ваших весов, поэтому не стоит экономить на этом компоненте.

Схема подключения датчиков и элементов к Arduino

Корректное подключение компонентов — критически важный этап сборки умных весов. Ошибки на этом этапе могут привести к некорректной работе устройства или даже к выходу компонентов из строя. Рассмотрим пошагово, как правильно соединить все элементы системы. 📊

Основная схема подключения состоит из нескольких ключевых соединений:

Подключение датчиков веса к HX711: – Четыре датчика соединяются параллельно (для 4-точечного измерения) – Красные провода датчиков → E+ (Excitation+) на HX711 – Черные провода датчиков → E- (Excitation-) на HX711 – Белые провода датчиков → A+ (Output+) на HX711 – Зеленые провода датчиков → A- (Output-) на HX711 Подключение HX711 к Arduino: – VCC → 5V на Arduino – GND → GND на Arduino – DT (Data) → D3 на Arduino (можно выбрать любой цифровой пин) – SCK (Clock) → D2 на Arduino (можно выбрать любой цифровой пин) Подключение OLED-дисплея к Arduino: – VCC → 5V на Arduino – GND → GND на Arduino – SDA → A4 на Arduino (для Uno/Nano) или соответствующий SDA-пин – SCL → A5 на Arduino (для Uno/Nano) или соответствующий SCL-пин Подключение модуля ESP8266 для Wi-Fi связи (опционально): – VCC → 3.3V на Arduino (важно! ESP8266 работает от 3.3V) – GND → GND на Arduino – TX → RX на Arduino – RX → TX на Arduino (через делитель напряжения, так как Arduino выдает 5V)

Алексей Семенов, преподаватель электроники

Во время мастер-класса по сборке умных весов для студентов-первокурсников я столкнулся с одной повторяющейся проблемой: почти половина команд неправильно подключила датчики веса, соединив их последовательно вместо параллельного подключения. В результате весы показывали неадекватные значения, реагируя лишь на нажатие на определенные участки платформы. Когда мы исправили схему на правильную параллельную компоновку, точность измерений возросла в разы. Этот случай наглядно показал, насколько важна правильная схема соединения компонентов. Теперь я всегда начинаю урок с подробного объяснения, почему датчики нужно соединять именно параллельно — это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и усреднение показаний со всех четырех точек измерения.

Важно учитывать следующие моменты при подключении:

Используйте качественные провода с соответствующим сечением

При пайке соединений обеспечьте хорошую изоляцию контактов

Учитывайте полярность подключения для предотвращения короткого замыкания

Для повышения стабильности добавьте фильтрующие конденсаторы (100нФ) между питанием и землей

При использовании беспроводных модулей помните о защите от помех

Для работы с батарейным питанием также необходимо добавить модуль управления питанием, который будет регулировать напряжение и защищать аккумулятор от перезаряда или глубокого разряда. В качестве такового можно использовать готовые модули TP4056 с защитой.

Программный код и настройка функций умных весов

После успешного подключения всех компонентов необходимо запрограммировать Arduino для обеспечения корректной работы умных весов. Код для Arduino должен решать несколько задач: сбор данных с датчиков веса, их обработку, отображение на дисплее и при необходимости передачу на другие устройства. 💻

Для начала потребуется установить в Arduino IDE несколько библиотек:

HX711 — библиотека для работы с АЦП-модулем (управление датчиками веса)

— библиотека для работы с АЦП-модулем (управление датчиками веса) AdafruitGFX и AdafruitSSD1306 — библиотеки для работы с OLED-дисплеем

— библиотеки для работы с OLED-дисплеем Wire — библиотека для I2C-коммуникации (обычно встроена в Arduino IDE)

— библиотека для I2C-коммуникации (обычно встроена в Arduino IDE) ESP8266WiFi — для работы с Wi-Fi модулем (если используется)

Базовый код для весов на Arduino включает следующие основные блоки:

cpp Скопировать код #include "HX711.h" #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // Определение пинов для HX711 #define LOADCELL_DOUT_PIN 3 #define LOADCELL_SCK_PIN 2 // Инициализация библиотек HX711 scale; Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1); // Калибровочный фактор (нужно определить экспериментально) float calibration_factor = -96650; void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализация весов scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN); scale.set_scale(calibration_factor); scale.tare(); // Сброс весов в 0 // Инициализация дисплея display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0,0); display.println("Smart Scale v1.0"); display.display(); delay(2000); } void loop() { // Получение веса float weight = scale.get_units(5); // Отображение на дисплее display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setCursor(0,0); display.print("Weight: "); display.print(weight, 1); display.println(" kg"); display.display(); // Вывод в последовательный порт Serial.print("Weight: "); Serial.print(weight, 1); Serial.println(" kg"); delay(500); }

Один из самых важных этапов настройки — калибровка весов. Для этого необходимо:

Загрузить специальный калибровочный скетч в Arduino Поместить на весы предмет с известным весом (например, гирю 5 кг) Настроить калибровочный коэффициент в коде так, чтобы показания соответствовали реальному весу Сохранить полученный калибровочный фактор для использования в основной программе

Для расширения функционала умных весов можно добавить следующие возможности в код:

Многопользовательский режим — распознавание пользователей по приближенному весу

— распознавание пользователей по приближенному весу Хранение истории измерений — сохранение данных в EEPROM Arduino или на SD-карту

— сохранение данных в EEPROM Arduino или на SD-карту Расчет BMI (индекса массы тела) — при условии предварительного ввода роста пользователя

— при условии предварительного ввода роста пользователя Отправка данных в облако — интеграция с сервисами Google Sheets, ThingSpeak или собственным сервером

— интеграция с сервисами Google Sheets, ThingSpeak или собственным сервером Режим энергосбережения — перевод устройства в спящий режим после периода бездействия

Корпус и финальная сборка работающего устройства

Завершающий этап создания умных весов — разработка и изготовление корпуса, который не только придаст устройству эстетичный вид, но и обеспечит защиту электроники от внешних воздействий. Корпус должен быть прочным, способным выдерживать вес человека, и одновременно обеспечивать правильное распределение нагрузки на датчики. 🔨

Существует несколько подходов к созданию корпуса для умных весов:

Модификация существующих весов — использование корпуса от обычных механических или электронных весов с заменой внутренних компонентов на Arduino и датчики Изготовление из акрила или плексигласа — вырезание деталей нужной формы и их соединение с помощью винтов или специального клея 3D-печать — создание полностью кастомизированного корпуса по индивидуальному дизайну Комбинированный подход — использование готовой стеклянной или пластиковой платформы с самодельным основанием

Независимо от выбранного подхода, конструкция весов обычно включает:

Верхнюю платформу — на которую становится пользователь (стекло, акрил, дерево)

— на которую становится пользователь (стекло, акрил, дерево) Опорные элементы — к которым крепятся датчики веса

— к которым крепятся датчики веса Нижнюю платформу — основание весов с отсеком для электроники

— основание весов с отсеком для электроники Ножки — для стабильного положения весов на полу и амортизации

Пошаговая последовательность сборки:

Подготовка деталей корпуса — вырезание, печать или приобретение всех необходимых элементов Размещение датчиков веса — установка по углам между верхней и нижней платформами Монтаж электроники — закрепление Arduino, модуля HX711, дисплея и других компонентов в отведенном отсеке Прокладка проводов — соединение всех компонентов согласно схеме, обеспечение аккуратной укладки проводов Установка источника питания — размещение батарей или аккумулятора с возможностью легкой замены/зарядки Финальная сборка — соединение всех деталей корпуса, проверка прочности конструкции Тестирование — калибровка и проверка работоспособности всех функций

При разработке корпуса важно учитывать следующие аспекты:

Прочность — конструкция должна выдерживать вес до 150-200 кг без деформации

— конструкция должна выдерживать вес до 150-200 кг без деформации Доступ к электронике — для обслуживания и обновления прошивки

— для обслуживания и обновления прошивки Водостойкость — защита от случайного попадания влаги

— защита от случайного попадания влаги Эргономика — удобство использования, хорошо видимый дисплей

— удобство использования, хорошо видимый дисплей Эстетика — привлекательный внешний вид, сочетающийся с интерьером

Для финишной отделки корпуса можно использовать шлифовку, полировку, окраску или нанесение пленки с выбранным дизайном. Это придаст самодельным весам профессиональный вид и позволит интегрировать их в любой интерьер.

При первом включении готового устройства рекомендуется провести окончательную калибровку, используя несколько эталонных грузов разной массы. Это обеспечит максимальную точность измерений во всем диапазоне весов.

Создание умных весов на Arduino — это не просто экономия средств, а полноценный технологический проект, который позволяет получить устройство с уникальными возможностями. Собрав такие весы, вы не только приобретаете полезный гаджет для мониторинга своего здоровья, но и получаете ценный опыт работы с микроконтроллерами, датчиками и программированием. Этот проект может стать отправной точкой для более сложных DIY-разработок и, возможно, даже вдохновит вас на создание собственных инновационных решений в сфере умных устройств.

