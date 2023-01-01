Как удалить приложения для ускорения работы вашего устройства

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов и компьютеров, сталкивающиеся с проблемой медленной работы устройств

Люди, интересующиеся оптимизацией производительности своих гаджетов и цифровой гигиеной

Начинающие пользователи IT-услуг и те, кто хочет понять, как управлять установкой и удалением приложений Ваш смартфон или компьютер работает медленнее с каждым днем? Память постоянно заполнена, а уведомления от приложений, которыми вы не пользуетесь, раздражают? Пришло время провести цифровую чистку! Удаление ненужных приложений — один из самых эффективных способов вдохнуть новую жизнь в ваше устройство, повысить его производительность и защитить личные данные. В этом пошаговом руководстве мы разберем, как правильно и безопасно избавиться от цифрового хлама на любом устройстве. 🧹💻

Почему важно удалять ненужные приложения

Избавление от неиспользуемых приложений — не просто способ навести порядок на рабочем столе. Это стратегическое решение, которое положительно влияет на различные аспекты работы вашего устройства. 💪

Каждое приложение, даже когда вы им не пользуетесь, потребляет ресурсы системы: занимает место в памяти, может запускаться в фоновом режиме или при старте устройства, собирать данные и отправлять уведомления. Все это создает дополнительную нагрузку на процессор, батарею и оперативную память.

Преимущество Влияние на устройство Влияние на пользователя Освобождение памяти Больше места для новых файлов и приложений Меньше уведомлений о нехватке памяти Повышение быстродействия Снижение нагрузки на процессор и ОЗУ Более быстрый отклик системы и запуск приложений Экономия заряда батареи Меньше фоновых процессов Увеличение времени работы без подзарядки Повышение безопасности Меньше потенциальных уязвимостей Снижение риска утечки личных данных

Удаление лишних приложений особенно актуально для устройств, которыми вы пользуетесь длительное время. С годами накапливаются десятки программ, установленных "на пробу", для разового использования или просто устаревших и несовместимых с текущими версиями операционной системы.

Иван Петров, системный администратор

К нам обратилась клиентка с жалобой на критически медленную работу ноутбука. Мария использовала этот компьютер для работы, и любая задержка стоила ей денег. При диагностике выяснилось, что на устройстве установлено более 120 программ, большинство из которых она запускала всего 1-2 раза за три года владения ноутбуком.

После того, как мы удалили 85% неиспользуемых приложений, включая 12 программ, запускавшихся при старте Windows и работавших в фоне, скорость загрузки системы увеличилась с 4,5 минут до 45 секунд! Мария была поражена результатом и призналась, что уже собиралась покупать новый компьютер. Простая цифровая уборка сэкономила ей значительную сумму и вернула работоспособность устройству.

Помимо технических аспектов, удаление ненужных приложений имеет и психологическое значение. Исследования показывают, что цифровой беспорядок создает ощущение перегруженности и может снижать продуктивность. Чистый рабочий стол и меню приложений помогают лучше фокусироваться на действительно важных задачах. 🧠

Как определить, какие приложения можно удалить

Перед тем как приступать к удалению, важно правильно идентифицировать приложения, от которых действительно можно избавиться без негативных последствий. Подход "удалю все, что не узнаю" может привести к проблемам с работой системы. 🔍

Вот несколько категорий приложений, которые с высокой вероятностью можно безопасно удалить:

Давно не используемые приложения — если вы не открывали программу более 6 месяцев, вероятно, она вам не нужна

— если вы не открывали программу более 6 месяцев, вероятно, она вам не нужна Дублирующие программы — например, несколько PDF-ридеров или музыкальных плееров

— например, несколько PDF-ридеров или музыкальных плееров Пробные версии , срок действия которых истек

, срок действия которых истек Устаревшие утилиты , функции которых теперь встроены в операционную систему

, функции которых теперь встроены в операционную систему Игры, которые вы прошли или больше не играете

или больше не играете Приложения с похожими функциями от разных разработчиков (например, несколько мессенджеров, которыми вы не пользуетесь)

Для более объективной оценки используйте встроенные инструменты операционных систем. Они позволяют узнать, когда в последний раз запускалось приложение и сколько места оно занимает.

На Windows 10/11 эта информация доступна в разделе "Приложения и компоненты" в настройках, на Android — в меню "Приложения" или "Управление приложениями", на iOS — в разделе "iPhone Хранилище" в настройках.

Критерии для удаления Android iOS Windows macOS Давность использования Настройки → Приложения → сортировка "По последнему использованию" Настройки → Основные → iPhone Хранилище Настройки → Приложения → Сортировка по дате установки Finder → Приложения → Просмотр → Сортировка по дате изменения Размер приложения Настройки → Хранилище → Приложения Настройки → Основные → iPhone Хранилище Настройки → Приложения → сортировка по размеру Apple меню → Об этом Mac → Хранилище → Управление Потребление батареи Настройки → Аккумулятор Настройки → Аккумулятор Не применимо Настройки системы → Аккумулятор Фоновая активность Настройки → Батарея → Использование с последней полной зарядки Настройки → Основные → Фоновое обновление Диспетчер задач → Процессы Мониторинг системы → CPU

При принятии решения также учитывайте, насколько сложно будет восстановить данные в случае, если приложение все-таки понадобится в будущем. Например, для игр с сохранениями в облаке или приложений с онлайн-аккаунтами процесс восстановления обычно безболезненный.

Алексей Морозов, IT-консультант

Работая с корпоративными клиентами, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда компьютеры сотрудников буквально задыхаются от множества ненужных приложений. Особенно запомнился случай в маркетинговом агентстве, где дизайнеры жаловались на медленную работу Adobe-программ.

При анализе выяснилось, что на рабочих станциях было установлено в среднем 15-20 графических редакторов! Многие были скачаны для разовых задач, другие — просто из любопытства. Некоторые даже конфликтовали между собой на уровне драйверов.

После тщательной инвентаризации мы оставили только действительно используемые программы, а для редких задач создали виртуальные машины с необходимым ПО. Результат — увеличение производительности на 37% и сокращение времени рендеринга почти вдвое. Это отличный пример того, как меньше иногда означает больше.

Удаление приложений на разных операционных системах

Процесс удаления приложений отличается в зависимости от операционной системы. Давайте рассмотрим пошаговые инструкции для наиболее распространенных платформ. 🖥️📱

Удаление приложений на Windows 10/11:

Нажмите кнопку "Пуск" и выберите "Настройки" (значок шестеренки) Перейдите в раздел "Приложения" → "Приложения и компоненты" Отсортируйте список по размеру или дате установки для удобства Найдите приложение, которое хотите удалить Нажмите на него и выберите "Удалить" Следуйте инструкциям мастера удаления

Альтернативный способ для Windows — через Панель управления:

Нажмите Win+X и выберите "Панель управления" Перейдите в "Программы" → "Удаление программы" Выберите программу и нажмите "Удалить"

Удаление приложений на Android:

Откройте "Настройки" на вашем устройстве Перейдите в раздел "Приложения" или "Управление приложениями" Найдите приложение, которое хотите удалить Нажмите на него, затем выберите "Удалить" или "Деинсталлировать" Подтвердите удаление

Быстрый способ для Android:

Найдите иконку приложения на главном экране или в меню приложений Нажмите и удерживайте ее В появившемся меню выберите "Удалить" или перетащите иконку на появившуюся надпись "Удалить"

Удаление приложений на iOS (iPhone/iPad):

Найдите иконку приложения на домашнем экране Нажмите и удерживайте ее до появления меню Выберите "Удалить приложение" Подтвердите удаление

Через настройки на iOS:

Откройте "Настройки" Перейдите в "Основные" → "iPhone Хранилище" Прокрутите список приложений и выберите то, которое хотите удалить Нажмите "Удалить приложение"

Удаление приложений на macOS:

Откройте Finder Перейдите в раздел "Программы" Найдите приложение, которое хотите удалить Перетащите его в Корзину или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в Корзину" Очистите Корзину, чтобы окончательно удалить приложение

Для более глубокого удаления на macOS (включая связанные файлы):

Используйте встроенный деинсталлятор, если он есть (обычно находится в папке с приложением) Или воспользуйтесь специализированными утилитами, такими как AppCleaner или CleanMyMac

При удалении любых приложений важно помнить о сохранении данных. Если вы не уверены, сохраняются ли ваши данные в облаке или на самом устройстве, рекомендуется сделать резервную копию перед удалением. Особенно это касается игр, мессенджеров и приложений для работы с документами. 🔄

Особенности удаления предустановленных программ

Предустановленные приложения — особая категория программ, которые поставляются вместе с операционной системой или установлены производителем устройства. Избавиться от них бывает сложнее, а иногда это может повлиять на работу системы. 🛠️

Предустановленные приложения часто называют "bloatware" (предустановленное ПО) или "системными приложениями". Они могут включать в себя как полезные программы (например, калькулятор или календарь), так и рекламные приложения, которые производитель устанавливает по соглашению с партнерами.

Предустановленные приложения в Windows:

Windows 10 и 11 содержат множество встроенных приложений, от которых можно избавиться разными способами:

Стандартное удаление — некоторые предустановленные приложения (например, Skype или Xbox) можно удалить через Настройки → Приложения → Приложения и компоненты Через PowerShell (для более глубокого удаления): – Запустите PowerShell от имени администратора – Введите команду: Get-AppxPackage -AllUsers | Select Name, PackageFullName (чтобы увидеть полный список приложений) – Для удаления используйте: Remove-AppxPackage [ПолноеИмяПакета]

Предустановленные приложения в Android:

Смартфоны с Android часто содержат множество программ от производителя и партнеров Google. Подходы к их удалению:

Отключение — самый безопасный способ. Перейдите в Настройки → Приложения, выберите приложение и нажмите "Отключить" Удаление через настройки — некоторые предустановленные приложения можно удалить стандартным способом Root-доступ — для полного удаления системных приложений может потребоваться получение root-прав (этот метод может аннулировать гарантию и создать риски безопасности) ADB (Android Debug Bridge) — для продвинутых пользователей: – Подключите устройство к компьютеру и активируйте режим разработчика – Используйте команду: adb shell pm uninstall -k --user 0 [имя_пакета]

Предустановленные приложения в iOS:

Apple традиционно ограничивала возможности удаления стандартных приложений, но в последних версиях iOS ситуация изменилась:

В iOS 10 и выше можно удалять многие стандартные приложения (Акции, Карты, Подкасты и т.д.)

Процесс удаления такой же, как и для обычных приложений — удерживайте иконку и выберите "Удалить"

Некоторые критически важные приложения (Телефон, Сообщения, Фото, Safari, App Store) все еще нельзя удалить

Предупреждения и риски:

При удалении предустановленных программ следует учитывать несколько важных моментов:

Системная стабильность — некоторые предустановленные приложения интегрированы с операционной системой, и их удаление может вызвать сбои

— некоторые предустановленные приложения интегрированы с операционной системой, и их удаление может вызвать сбои Обновления системы — после крупных обновлений ОС удаленные системные приложения могут вернуться

— после крупных обновлений ОС удаленные системные приложения могут вернуться Взаимозависимости — одно приложение может зависеть от другого, что может привести к неожиданным проблемам

— одно приложение может зависеть от другого, что может привести к неожиданным проблемам Гарантия — в некоторых случаях глубокое вмешательство в систему (особенно с использованием root-доступа) может аннулировать гарантию

Оптимальное решение для большинства пользователей — использовать функцию отключения или скрытия предустановленных приложений, если полное удаление невозможно или рискованно. Это позволит избавиться от уведомлений, остановить фоновые процессы и освободить оперативную память, хотя приложение по-прежнему будет занимать место в постоянной памяти устройства. 🔒

Что делать после удаления: оптимизация и профилактика

Удаление ненужных приложений — это только первый шаг к оптимизации вашего устройства. Чтобы закрепить положительный эффект и предотвратить повторное накопление цифрового мусора, следует выполнить ряд дополнительных действий. 🚀

Шаги после удаления приложений:

Очистите остаточные файлы: – Windows: используйте "Очистку диска" (Win+R → cleanmgr) или CCleaner – macOS: проверьте папку Library/Application Support и удалите папки от удаленных приложений – Android: перейдите в Настройки → Хранилище → Освободить место – iOS: Настройки → Основные → iPhone Хранилище → просмотрите рекомендации по очистке Проверьте автозагрузку: – Windows: Диспетчер задач → вкладка "Автозагрузка" – macOS: Системные настройки → Пользователи и группы → Объекты входа Дефрагментируйте диск (только для HDD, не для SSD): – Windows: "Этот компьютер" → правый клик на диске → Свойства → Сервис → Оптимизировать Перезагрузите устройство для завершения всех процессов и освобождения оперативной памяти

Регулярная профилактика:

Чтобы избежать повторного захламления устройства, введите в практику несколько полезных привычек:

Ежеквартальный аудит приложений — просматривайте список установленных программ и удаляйте те, которыми вы не пользовались последние 3 месяца

— просматривайте список установленных программ и удаляйте те, которыми вы не пользовались последние 3 месяца Применяйте правило "одно новое — одно старое" — перед установкой нового приложения проверьте, можно ли удалить что-то из уже установленного

— перед установкой нового приложения проверьте, можно ли удалить что-то из уже установленного Используйте облачные версии — многие приложения имеют веб-версии, которые не требуют установки и не занимают место на устройстве

— многие приложения имеют веб-версии, которые не требуют установки и не занимают место на устройстве Отключайте ненужные уведомления — это снизит соблазн возвращаться к редко используемым приложениям

— это снизит соблазн возвращаться к редко используемым приложениям Применяйте стриминговые сервисы для игр и тяжелых приложений вместо их установки

Инструменты для мониторинга и автоматизации:

Тип устройства Рекомендуемые инструменты Функции Windows CCleaner, Revo Uninstaller, Windows Storage Sense Глубокая очистка, отслеживание изменений, автоматическая очистка временных файлов macOS CleanMyMac, AppCleaner, DaisyDisk Анализ хранилища, глубокое удаление, визуализация занятого пространства Android Files by Google, SD Maid, AppManager Обнаружение дубликатов, анализ использования, удаление остаточных файлов iOS Встроенные рекомендации iOS, iMazing (с ПК) Рекомендации по очистке, управление резервными копиями, глубокий анализ

Помните, что цифровая гигиена — это не разовая акция, а постоянный процесс. Как регулярная уборка в доме делает жизнь комфортнее, так и поддержание порядка в цифровом пространстве обеспечивает более приятное и продуктивное использование устройств. 🧹

Еще один важный аспект — защита от нежелательной установки. Внимательно читайте условия при установке новых программ, отключайте опции установки "рекомендуемых" дополнительных приложений и используйте официальные источники для загрузки ПО.

Оптимизированное устройство не только работает быстрее, но и потребляет меньше энергии, что особенно важно для мобильных устройств и ноутбуков. Кроме того, меньшее количество приложений означает меньшую поверхность для потенциальных кибератак и уменьшение количества программ, собирающих ваши личные данные. 🔐

Удаление ненужных приложений — это больше, чем просто очистка места на жестком диске. Это осознанный подход к использованию технологий, который возвращает контроль над вашими цифровыми устройствами в ваши руки. Регулярно пересматривая установленные программы, вы не только улучшаете производительность своих устройств, но и развиваете полезную привычку цифрового минимализма. Помните: в мире технологий эффективность часто определяется не количеством имеющихся инструментов, а умением выбирать действительно необходимые.

