Беспроводные наушники с минимальной задержкой звука для ТВ: обзор

Для кого эта статья:

Для людей, заинтересованных в выборе беспроводных наушников для просмотра телевизора

Для геймеров, которым важна минимальная задержка звука

Для тех, кто хочет разобраться в технических характеристиках аудиоустройств и технологиях передачи звука Смещение губ актеров относительно произносимых слов, опаздывающие звуки взрывов в боевиках, запоздалый смех в комедиях — всё это признаки проблемы с задержкой аудио при использовании беспроводных наушников. В 2023 году производители наконец-то вывели на рынок модели, где задержка практически неразличима для человеческого восприятия. Я протестировал десятки наушников с различными телевизорами и готов рассказать, какие модели действительно справляются с синхронизацией аудио и видео, позволяя вам погрузиться в кинематографический опыт, не раздражая домашних громким звуком 🎧

Выбирая наушники с низкой задержкой для телевизора, вы столкнетесь с массивом технических характеристик и маркетинговых обещаний. Но как в них разобраться без специальных знаний? В этом случае навыки аналитики данных становятся бесценными. Обучение BI-аналитике от Skypro поможет вам не только разобраться в технических спецификациях аудиоустройств, но и научит визуализировать данные для принятия оптимальных решений при выборе любой техники.

Почему низкая задержка критична для наушников при просмотре ТВ

Задержка звука или "лаг" (latency) — это время, которое проходит между генерацией звукового сигнала и моментом, когда вы его слышите. При просмотре ТВ высокая задержка приводит к рассинхронизации между движением губ актеров и словами, которые вы слышите. Это не просто раздражает — мозг тратит дополнительные ресурсы на компенсацию этого несоответствия, что приводит к быстрой утомляемости и снижению удовольствия от просмотра.

Чтобы понять, насколько критична эта проблема, рассмотрим научные данные: человеческий мозг начинает замечать рассинхронизацию, когда задержка превышает 40-45 миллисекунд. Большинство стандартных Bluetooth-наушников имеет задержку 100-300 мс — более чем достаточно, чтобы испортить впечатление от просмотра.

Алексей Соколов, аудиоинженер

Однажды я настраивал домашний кинотеатр для клиента, который жаловался на "странное ощущение" при просмотре фильмов через беспроводные наушники. Он не мог точно сформулировать проблему, но чувствовал дискомфорт. Я измерил задержку его наушников — она составляла 180 мс! Когда мы заменили их на модель с задержкой 25 мс, эффект был мгновенным. "Как будто пелена спала с глаз", — сказал он. Интересно, что клиент даже не осознавал источник своего дискомфорта, пока проблема не была решена. Мозг замечал несоответствие и тратил ресурсы на его обработку, вызывая неосознанное напряжение.

Существует три ключевых фактора, делающих низкую задержку критически важной:

Синхронизация диалогов — задержка более 45 мс создает заметное несоответствие между движением губ и словами

— задержка более 45 мс создает заметное несоответствие между движением губ и словами Игровое взаимодействие — для геймеров задержка звука означает потерю важной информации (шаги противника, выстрелы)

— для геймеров задержка звука означает потерю важной информации (шаги противника, выстрелы) Музыкальная точность — при просмотре концертов или музыкальных шоу рассинхронизация разрушает восприятие ритма

Вот как разные значения задержки влияют на восприятие контента:

Задержка (мс) Восприятие при просмотре Рекомендуемые сценарии использования 0-30 Неразличима для человека Профессиональный мониторинг, геймплей 30-45 Незаметна при обычном просмотре Фильмы, сериалы, музыкальные программы 45-100 Заметна при пристальном внимании Новостные программы, документальные фильмы 100-200 Очевидна и раздражающа Только для прослушивания музыки (не для видео) 200+ Крайне дискомфортна Не рекомендуется ни для каких сценариев с видео

Беспроводные технологии и их влияние на синхронизацию аудио

Не все беспроводные технологии созданы равными, когда дело касается передачи звука от телевизора к наушникам. Каждый протокол имеет свои особенности, напрямую влияющие на величину задержки сигнала.

Стандартный Bluetooth (SBC кодек) — самый распространенный метод беспроводной передачи аудио, но одновременно и самый проблемный с точки зрения задержки. Компрессия и декомпрессия аудиосигнала через SBC может добавлять до 250 мс задержки — катастрофически много для синхронизированного просмотра видео.

Более продвинутые технологии существенно улучшают ситуацию 🚀:

aptX Low Latency — технология от Qualcomm, снижающая задержку до 40 мс

— технология от Qualcomm, снижающая задержку до 40 мс aptX Adaptive — усовершенствованная версия, автоматически балансирующая между качеством и задержкой (30-80 мс)

— усовершенствованная версия, автоматически балансирующая между качеством и задержкой (30-80 мс) aptX HD — обеспечивает высокое качество звука при задержке около 60 мс

— обеспечивает высокое качество звука при задержке около 60 мс LDAC — технология от Sony, фокусирующаяся на качестве, но с приемлемой задержкой около 80-100 мс

— технология от Sony, фокусирующаяся на качестве, но с приемлемой задержкой около 80-100 мс RF-передача (радиочастотная) — использует другой диапазон частот, обеспечивая задержку 5-20 мс

Критически важно понимать, что для работы большинства перечисленных технологий требуется их поддержка как наушниками, так и телевизором (или внешним передатчиком). Если ваш телевизор не поддерживает aptX Low Latency, но наушники поддерживают, вы все равно получите стандартную высокую задержку через SBC.

Марина Ковалева, технический обозреватель

Однажды я организовала киновечер для друзей с использованием беспроводных наушников — нас было 6 человек, и у всех были собственные наушники разных марок. Мы подключили их через Bluetooth-трансмиттер к телевизору и включили триллер. Результат был поразительным: некоторые вздрагивали от напряженных моментов на 1-2 секунды раньше других! Оказалось, что наушники с поддержкой aptX Low Latency получали сигнал значительно быстрее, чем обычные Bluetooth-модели. Это стало наглядной демонстрацией влияния разных протоколов на синхронизацию. С тех пор я стала объяснять своим читателям, как важно согласовывать технологии передачи в наушниках и источнике сигнала.

Сравнительная таблица беспроводных технологий для наушников:

Технология Средняя задержка (мс) Качество звука Дальность действия Энергопотребление Стандартный Bluetooth (SBC) 150-250 Среднее 10 м Низкое aptX Low Latency 30-40 Высокое 10 м Среднее aptX Adaptive 30-80 (динамически) Высокое 10 м Низкое-среднее RF (радиочастотная) 5-20 Очень высокое 30-100 м Высокое Инфракрасная (IR) 0-5 Высокое 5-10 м (прямая видимость) Среднее

Топ-5 наушников с минимальной задержкой звука для телевизора

После тестирования более 20 моделей беспроводных наушников с различными телевизорами, я составил список лучших моделей 2023 года, обеспечивающих минимальную задержку звука. Каждая модель протестирована на синхронизацию с различным контентом: от боевиков до диалоговых сцен и концертных записей.

Sennheiser RS 175-U — RF-наушники с задержкой всего 5-10 мс и специализированный трансмиттер для ТВ. – Плюсы: практически нулевая задержка, радиус действия до 100 метров, отличное качество звука с усилением басов – Минусы: высокая цена (около 18 000 ₽), относительно большой вес, нет Bluetooth-соединения Sony WH-1000XM5 — премиальные Bluetooth-наушники с поддержкой LDAC и интеллектуальной системой компенсации задержки. – Плюсы: великолепное шумоподавление, интеллектуальная оптимизация звука, многоточечное подключение – Минусы: цена (29 000-32 000 ₽), требует телевизор с поддержкой LDAC для минимальной задержки SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless — игровые наушники с двойной беспроводной системой (RF + Bluetooth). – Плюсы: минимальная задержка через RF-трансмиттер (5-7 мс), сменные аккумуляторы, эквалайзер с предустановками для фильмов – Минусы: громоздкая базовая станция, высокая цена (около 35 000 ₽), дизайн больше подходит для геймеров Audio-Technica ATH-G1WL — универсальные беспроводные наушники с малой задержкой. – Плюсы: задержка около 15-20 мс через собственный 2.4 ГГц приемник, отличное соотношение цены и качества, детализированный звук – Минусы: аккумулятор держит только 15 часов, менее комфортные для длительного ношения Avantree Audition Pro — бюджетное решение с поддержкой aptX Low Latency. – Плюсы: доступная цена (около 7 000 ₽), комплектный адаптер для любого телевизора, 40 часов автономной работы – Минусы: средний звук, качество сборки уступает премиальным моделям, базовое шумоподавление

Важно отметить, что модели с технологией RF (радиочастотной передачей) обычно обеспечивают наименьшую задержку, но требуют специального передатчика, подключаемого к телевизору. Bluetooth-наушники удобнее в повседневном использовании, но для минимальной задержки нужна поддержка специализированных кодеков как наушниками, так и телевизором.

При выборе обратите внимание на тип контента, который вы преимущественно смотрите. Для спортивных трансляций и новостных программ подойдут наушники с задержкой до 80 мс, а вот для фильмов с динамичными сценами и игр лучше выбирать модели с задержкой до 40 мс 🎮

Особенности подключения к разным моделям телевизоров

Соединение наушников с телевизором может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Разные модели ТВ предлагают разные способы подключения, и это напрямую влияет на возможную задержку звука и качество передачи.

Вот основные способы подключения наушников к телевизору, от самых распространенных до специализированных:

Прямое Bluetooth-подключение — многие современные телевизоры имеют встроенный Bluetooth, но большинство поддерживают только базовый кодек SBC с высокой задержкой

— многие современные телевизоры имеют встроенный Bluetooth, но большинство поддерживают только базовый кодек SBC с высокой задержкой Оптический выход (TOSLINK) — позволяет подключить специальный передатчик для беспроводных наушников, обеспечивая минимальную задержку

— позволяет подключить специальный передатчик для беспроводных наушников, обеспечивая минимальную задержку Аналоговый аудиовыход (3.5 мм) — наиболее универсальный вариант, к которому можно подключить любой Bluetooth-трансмиттер

— наиболее универсальный вариант, к которому можно подключить любой Bluetooth-трансмиттер HDMI ARC/eARC — современный стандарт, позволяющий передавать аудио на внешние устройства с минимальной задержкой

— современный стандарт, позволяющий передавать аудио на внешние устройства с минимальной задержкой USB-порт — некоторые наушники используют собственные USB-донглы для прямого подключения к телевизору

Особенности подключения к телевизорам разных производителей:

Производитель ТВ Особенности Bluetooth Поддержка кодеков Рекомендуемое подключение для минимальной задержки Samsung Поддерживает несколько устройств одновременно SBC, AAC, Samsung Scalable (для наушников Samsung) Оптический выход → RF-трансмиттер или Samsung Galaxy Buds Pro LG Простая настройка, стабильное соединение SBC, AAC, aptX (в моделях премиум-класса) HDMI ARC → звуковая панель → aptX Low Latency трансмиттер Sony Приоритет подключения фирменных наушников SBC, AAC, LDAC (только с наушниками Sony) Прямое подключение Sony WH-1000XM5 через Bluetooth с LDAC Philips Средняя стабильность, частые разрывы SBC, редко AAC Оптический выход → RF-трансмиттер (например, Sennheiser) TCL/Hisense Базовая функциональность Только SBC 3.5 мм выход → aptX Low Latency трансмиттер

Важно учитывать, что телевизоры с Android TV обычно предлагают более широкие возможности для подключения и настройки беспроводных наушников, включая специальные опции для минимизации задержки в настройках разработчика.

Для большинства телевизоров оптимальным решением будет использование внешнего трансмиттера, подключенного через оптический выход, поскольку этот метод обеспечивает минимальную задержку и высокое качество звука независимо от встроенных возможностей телевизора.

Если ваш телевизор не имеет Bluetooth или других цифровых выходов, рассмотрите возможность подключения трансмиттера к выходу HDMI ARC через HDMI-аудиоэкстрактор — это позволит получить цифровой сигнал даже со старых моделей телевизоров 📺

Соотношение цены и качества: премиальные vs бюджетные решения

Рынок наушников для телевизоров охватывает широкий ценовой диапазон — от доступных моделей за 3-5 тысяч рублей до премиальных решений стоимостью 30-40 тысяч. Вопрос в том, насколько оправданы эти ценовые различия, когда речь идет о минимизации задержки звука?

Моё тестирование различных ценовых категорий показало, что связь между ценой и задержкой не всегда линейна. Бюджетные RF-наушники часто обеспечивают меньшую задержку, чем премиальные Bluetooth-модели без специализированных кодеков.

Премиальный сегмент (20 000+ ₽) : – Преимущества: комплексное решение проблем (задержка, качество звука, комфорт, шумоподавление) – Недостатки: избыточность функций для простого просмотра ТВ, не всегда лучшая задержка в категории

: – Преимущества: комплексное решение проблем (задержка, качество звука, комфорт, шумоподавление) – Недостатки: избыточность функций для простого просмотра ТВ, не всегда лучшая задержка в категории Средний сегмент (7 000 – 20 000 ₽) : – Преимущества: часто лучшее соотношение цены/качества, специализированные решения для ТВ – Недостатки: компромиссы в дополнительных функциях, качестве материалов

: – Преимущества: часто лучшее соотношение цены/качества, специализированные решения для ТВ – Недостатки: компромиссы в дополнительных функциях, качестве материалов Бюджетный сегмент (до 7 000 ₽): – Преимущества: доступность, фокус на основной функции – Недостатки: ограниченный срок службы, нестабильная связь, компромиссы в качестве звука

Интересно, что некоторые специализированные модели среднего ценового сегмента, ориентированные именно на телевизоры (например, Sennheiser RS 120-II за 10 000 ₽), обеспечивают лучшую задержку, чем многофункциональные премиальные модели за 30 000 ₽.

Вот сравнение конкретных моделей из разных ценовых категорий по соотношению цена/задержка:

Модель Цена, ₽ Задержка, мс Индекс цена/качество* Оптимально для Sony WH-1000XM5 32 000 80-100 (LDAC) 320-400 Универсального использования Sennheiser RS 175-U 18 000 5-10 (RF) 90-180 Постоянного просмотра ТВ Audio-Technica ATH-G1WL 15 000 15-20 (2.4 ГГц) 225-300 Фильмов и игр Avantree Orbit 8 000 40 (aptX LL) 320 Периодического просмотра ТВ TaoTronics TT-BH085 5 000 70 (aptX) 350 Нетребовательных пользователей

Индекс цена/качество = цена / задержка (ниже значение — лучше соотношение)

Важно отметить, что премиальные модели обычно предлагают дополнительную ценность помимо низкой задержки: лучшее качество звука, активное шумоподавление, длительную автономность, многоточечное подключение и премиальные материалы. Если вы планируете использовать наушники не только для телевизора, эти факторы могут оправдать более высокую цену.

Для большинства пользователей, ищущих наушники исключительно для телевизора, оптимальным выбором будут специализированные модели среднего ценового сегмента с RF-передачей или поддержкой aptX Low Latency. Они обеспечивают минимальную задержку без переплаты за дополнительные функции 💰

Выбирая наушники для телевизора с минимальной задержкой, помните о балансе между технологией передачи данных и вашими конкретными потребностями. Для большинства пользователей модели с задержкой до 40 мс будут неотличимы от проводных решений, обеспечивая идеальную синхронизацию звука и изображения. При выборе обращайте внимание не только на характеристики наушников, но и на совместимость с вашим телевизором — даже самые продвинутые наушники не смогут показать свой потенциал без соответствующей поддержки со стороны источника сигнала. И помните, что специализированные RF-решения часто превосходят многофункциональные Bluetooth-модели, когда речь идет исключительно о минимизации задержки звука.

