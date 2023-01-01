Лучшие ультраширокие мониторы 21:9 для работы и игр: обзор

Для кого эта статья:

профессиональные дизайнеры и графики

геймеры и киберспортсмены

пользователи, ищущие информацию о покупке ультрашироких мониторов для работы или игр Ультраширокие мониторы с соотношением сторон 21:9 кардинально изменили представление о том, каким должно быть рабочее и игровое пространство. Масштабная панорама экрана, устраняющая необходимость в многомониторных конфигурациях, уже завоевала сердца профессионалов и энтузиастов. С расширением ассортимента этих дисплеев на рынке выбор оптимальной модели становится настоящим испытанием. В этой статье я разложу по полочкам все ключевые характеристики топовых ультрашироких мониторов и помогу определиться с идеальной моделью для ваших задач, будь то захватывающий игровой процесс или профессиональная работа с графикой. 🖥️

Что такое мониторы 21:9 и почему их стоит выбрать

Ультраширокие мониторы с соотношением сторон 21:9 представляют собой дисплеи, которые значительно шире стандартных мониторов формата 16:9. Фактически, они обеспечивают дополнительное горизонтальное пространство без необходимости установки второго монитора, что делает их идеальным решением для мультизадачности.

Основное преимущество формата 21:9 заключается в существенном расширении рабочей области. Это позволяет одновременно открывать несколько окон бок о бок без необходимости постоянного переключения между ними. Для профессионалов это означает повышение эффективности работы, а для геймеров — расширенное поле зрения и более глубокое погружение в игровой процесс.

Алексей Морозов, профессиональный киберспортсмен После перехода на ультраширокий монитор 21:9 мое представление об игровом опыте полностью изменилось. Помню свой первый матч в Counter-Strike на новом дисплее — периферийное зрение внезапно стало моим конкурентным преимуществом. Я замечал движение противников раньше, чем они попадали в центр экрана, что давало критически важные миллисекунды на реакцию. Особенно это ощутимо в гонках и шутерах, где широкое поле зрения действительно имеет значение. Единственная проблема — после ультраширокого формата невозможно вернуться к обычному монитору. Это как пересесть с комфортабельного внедорожника на компактный городской автомобиль.

Преимущества ультрашироких мониторов 21:9:

Продуктивность: удобное размещение нескольких окон одновременно без необходимости в многомониторной конфигурации

удобное размещение нескольких окон одновременно без необходимости в многомониторной конфигурации Эргономика: меньшее напряжение шеи благодаря отсутствию необходимости поворачивать голову между несколькими мониторами

меньшее напряжение шеи благодаря отсутствию необходимости поворачивать голову между несколькими мониторами Иммерсивность: более глубокое погружение в игры и фильмы благодаря охвату периферийного зрения

более глубокое погружение в игры и фильмы благодаря охвату периферийного зрения Эстетика: минималистичный и элегантный вид рабочего места без множества кабелей

минималистичный и элегантный вид рабочего места без множества кабелей Универсальность: подходит как для работы с документами, так и для креативных задач и развлечений

При этом важно понимать, что не весь контент оптимизирован под формат 21:9. Некоторые игры и видеоматериалы могут отображаться с черными полосами по бокам, а некоторые профессиональные приложения могут не в полной мере использовать дополнительное пространство экрана.

Характеристика Монитор 16:9 Монитор 21:9 Рабочая область Стандартная На 33% больше по горизонтали Многозадачность Ограничена Повышенная Игровой опыт Стандартное поле зрения Расширенное поле зрения Просмотр фильмов Черные полосы сверху и снизу для киноформата Оптимально для фильмов 2.35:1 Пространство на столе Меньше требований Требует больше места

Критерии выбора ультраширокоэкранных мониторов 21:9

Выбор идеального ультраширокого монитора требует тщательного анализа нескольких ключевых параметров. Понимание этих критериев поможет избежать разочарования и обеспечит оптимальное соотношение цены и качества для ваших конкретных задач. 🔍

Разрешение экрана — один из важнейших параметров. Большинство ультрашироких мониторов предлагают либо WFHD (2560×1080), либо WQHD (3440×1440) разрешение. Первый вариант доступнее и менее требователен к видеокарте, но второй обеспечивает существенно более четкое изображение и больше рабочего пространства.

Частота обновления критически важна для геймеров. Стандартные 60 Гц подойдут для работы и casual-игр, но для киберспорта и динамичных игр стоит рассматривать модели со 144 Гц и выше.

Тип матрицы определяет качество изображения и отклик. IPS-панели предлагают лучшие углы обзора и точность цветопередачи, что делает их идеальными для дизайнеров. VA-матрицы обеспечивают глубокий черный цвет и высокую контрастность, но могут страдать от размытия движения. TN-панели имеют самое быстрое время отклика, но ограниченные углы обзора и цветопередачу.

Время отклика измеряется в миллисекундах и показывает, как быстро пиксели могут менять свое состояние. Для геймеров оптимальными являются значения 1-5 мс, в то время как для офисной работы этот параметр менее критичен.

Марина Соколова, графический дизайнер Когда я выбирала монитор для работы с графикой, главным критерием для меня была цветопередача. Остановила выбор на 34-дюймовом LG с IPS-матрицей и покрытием 99% sRGB. Первое, что поразило — насколько эффективнее стал рабочий процесс. Раньше в Adobe Illustrator и Photoshop приходилось постоянно переключаться между инструментами и рабочей областью, теперь же все панели удобно располагаются по бокам, оставляя центральную часть для проекта. Кстати, заказчики часто удивляются, видя мой рабочий процесс по видеосвязи — многие до сих пор не знают о существовании таких мониторов. Единственный минус, с которым столкнулась — некоторые приложения не оптимизированы для ультрашироких экранов, и их интерфейс может выглядеть странно растянутым.

Дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание:

HDR-поддержка — обеспечивает расширенный динамический диапазон для более реалистичного изображения

— обеспечивает расширенный динамический диапазон для более реалистичного изображения Технологии синхронизации (G-Sync/FreeSync) — предотвращают разрывы изображения в играх

(G-Sync/FreeSync) — предотвращают разрывы изображения в играх Изогнутость экрана — измеряется радиусом кривизны (R), меньшие значения означают более выраженный изгиб

— измеряется радиусом кривизны (R), меньшие значения означают более выраженный изгиб Эргономика подставки — возможность регулировки по высоте, наклону и повороту

— возможность регулировки по высоте, наклону и повороту Коннективность — наличие современных портов DisplayPort, HDMI, USB-C, USB-хаб

Выбирая между плоскими и изогнутыми мониторами, стоит учитывать, что изогнутость повышает комфорт при длительной работе, снижая напряжение глаз, и усиливает эффект погружения в играх. Однако для профессиональной работы с графикой, где критична точность линий, предпочтительнее могут быть плоские модели.

ТОП-5 лучших мониторов 21:9 для геймеров

В мире киберспорта и требовательных игр правильно подобранный монитор может стать решающим фактором между победой и поражением. Для геймеров я отобрал пять лучших ультрашироких моделей, которые обеспечивают идеальный баланс между визуальным качеством, производительностью и откликом. 🎮

1. Samsung Odyssey G9 — флагманский игровой монитор с экстремальной диагональю 49 дюймов и соотношением сторон 32:9 (фактически, это два монитора 21:9, объединенных в один). Разрешение 5120×1440, впечатляющая частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс делают его идеальным выбором для профессиональных геймеров. QLED-панель обеспечивает великолепную цветопередачу, а радиус кривизны 1000R создает эффект полного погружения. Поддержка HDR1000 и AMD FreeSync Premium Pro дополняют впечатление от использования.

2. LG UltraGear 34GN850-B — 34-дюймовый монитор с разрешением 3440×1440 и IPS-матрицей, обеспечивающей превосходную цветопередачу (98% DCI-P3). Частота обновления 144 Гц (с возможностью разгона до 160 Гц) и время отклика 1 мс делают его отличным выбором для динамичных игр. Поддерживает как G-Sync, так и FreeSync, что обеспечивает плавность изображения вне зависимости от используемой видеокарты.

3. Alienware AW3420DW — премиальный 34-дюймовый игровой монитор с IPS-панелью и разрешением 3440×1440. Частота обновления 120 Гц и встроенная поддержка G-Sync обеспечивают плавный геймплей. Фирменный футуристический дизайн и RGB-подсветка Alienware станут украшением любого игрового уголка. Отличается превосходной цветопередачей и качеством сборки.

4. AOC CU34G2X — доступный 34-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешением 3440×1440 и частотой 144 Гц. Время отклика 1 мс и поддержка FreeSync Premium делают его отличным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом. Высокая контрастность (3000:1) обеспечивает глубокие черные цвета, что особенно ценно в играх с темными сценами.

5. MSI Optix MAG341CQ — 34-дюймовый монитор с разрешением 3440×1440 и частотой обновления 100 Гц. VA-панель обеспечивает контрастность 3000:1 и хорошую цветопередачу. Время отклика 8 мс не идеально для соревновательных игр, но вполне подходит для большинства игровых сценариев. Поддержка FreeSync и приятный дизайн дополняют общую картину.

Модель Диагональ Разрешение Частота Матрица Время отклика HDR Особенности Samsung Odyssey G9 49" 5120×1440 240 Гц QLED 1 мс HDR1000 Кривизна 1000R, FreeSync Premium Pro LG UltraGear 34GN850-B 34" 3440×1440 144 Гц IPS 1 мс HDR400 G-Sync + FreeSync, 98% DCI-P3 Alienware AW3420DW 34" 3440×1440 120 Гц IPS 2 мс Нет G-Sync, RGB-подсветка AOC CU34G2X 34" 3440×1440 144 Гц VA 1 мс Нет FreeSync Premium, высокая контрастность MSI Optix MAG341CQ 34" 3440×1440 100 Гц VA 8 мс Нет FreeSync, бюджетный вариант

При выборе игрового монитора обратите внимание на совместимость с вашей видеокартой. Для моделей с высоким разрешением и частотой обновления потребуется мощная видеокарта — не ниже RTX 3070 или RX 6800 для комфортной игры в современные ААА-проекты на максимальных настройках.

Кроме того, учитывайте тип игр, в которые вы в основном играете. Для соревновательных шутеров приоритетны высокая частота обновления и минимальное время отклика, а для одиночных RPG или стратегий более важны цветопередача, контрастность и разрешение.

Мониторы 21:9 для работы: модели для профессионалов

Для профессионалов в области графического дизайна, видеомонтажа, программирования и финансового анализа ультраширокий монитор — это не просто красивый аксессуар, а инструмент, способный значительно повысить продуктивность. В отличие от геймерских мониторов, для рабочих задач ключевыми параметрами становятся точность цветопередачи, разрешение и эргономика. 💼

1. Dell UltraSharp U3821DW — профессиональный 38-дюймовый монитор с разрешением 3840×1600, обеспечивающий исключительное рабочее пространство. IPS-матрица с 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 обеспечивает точную цветопередачу для дизайнеров и фотографов. Встроенный KVM-переключатель позволяет контролировать два компьютера с одного набора клавиатуры и мыши. Порт USB-C с возможностью зарядки до 90 Вт упрощает подключение ноутбуков.

2. LG 34WN780-B — 34-дюймовый монитор с разрешением 3440×1440 и эргономичной подставкой с газовой пружиной, позволяющей легко изменять положение экрана. IPS-матрица обеспечивает точную цветопередачу (99% sRGB), а технология Flicker-Free и режим уменьшения синего света снижают напряжение глаз при длительной работе. Поддержка HDR10 и AMD FreeSync делает его универсальным для работы и отдыха.

3. BenQ EX3501R — 35-дюймовый изогнутый монитор (радиус 1800R) с разрешением 3440×1440 и VA-матрицей. Технология Brightness Intelligence Plus автоматически корректирует яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения, снижая нагрузку на глаза. Поддержка HDR и 100% покрытие sRGB делают его отличным выбором для фотографов и видеомонтажеров.

4. Philips 346P1CRH — 34-дюймовый монитор с встроенной веб-камерой, микрофоном и динамиками, что делает его идеальным для удаленной работы и видеоконференций. Разрешение 3440×1440, встроенный USB-хаб, возможность зарядки ноутбука через USB-C (до 90 Вт) и встроенный KVM-переключатель обеспечивают высокую функциональность. Сертификация TUV для защиты глаз и датчик присутствия для автоматической блокировки повышают комфорт и безопасность.

5. HP Z38c — профессиональный 37,5-дюймовый монитор с разрешением 3840×1600, ориентированный на дизайнеров и инженеров. IPS-матрица обеспечивает точную цветопередачу (98% sRGB), а эргономичная подставка позволяет настроить оптимальное положение экрана. Минималистичный дизайн с тонкими рамками и высокое качество сборки делают его достойным представителем премиального сегмента.

Особенности профессиональных мониторов для работы:

Точная цветопередача — критична для дизайнеров и фотографов, ищите модели с предустановленной калибровкой

— критична для дизайнеров и фотографов, ищите модели с предустановленной калибровкой Эргономичная подставка — позволяет настроить положение экрана для длительной комфортной работы

— позволяет настроить положение экрана для длительной комфортной работы Защита зрения — технологии Flicker-Free и фильтры синего света снижают усталость глаз

— технологии Flicker-Free и фильтры синего света снижают усталость глаз Расширенная коннективность — USB-хабы, KVM-переключатели и USB-C с функцией зарядки упрощают рабочий процесс

— USB-хабы, KVM-переключатели и USB-C с функцией зарядки упрощают рабочий процесс Высокое разрешение — обеспечивает больше рабочего пространства для многозадачности

Для профессионалов, работающих с цветом, важно также обратить внимание на поддержку профессиональных цветовых пространств (Adobe RGB, DCI-P3) и возможность аппаратной калибровки. Некоторые модели поставляются с предустановленной заводской калибровкой и соответствующим сертификатом, что гарантирует точность цветопередачи прямо из коробки.

Бюджетные модели 21:9: доступные ультраширокие мониторы

Ультраширокие мониторы долгое время считались премиальным продуктом с соответствующим ценником. Однако сегодня на рынке появились доступные модели, которые делают формат 21:9 гораздо более доступным для широкого круга пользователей. Я отобрал наиболее интересные предложения, которые сочетают приемлемую цену и достойное качество. 💰

1. LG 29WL500-B — 29-дюймовый монитор с разрешением 2560×1080 и IPS-матрицей, обеспечивающей хорошую цветопередачу (99% sRGB). Несмотря на бюджетную категорию, поддерживает HDR10 и AMD FreeSync, что делает его неплохим выбором как для работы, так и для casual-игр. Отсутствие регулировки по высоте компенсируется креплением VESA, позволяющим установить монитор на сторонний кронштейн.

2. Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor — 34-дюймовый изогнутый монитор (радиус 1500R) с разрешением 3440×1440 и частотой 144 Гц. VA-матрица обеспечивает высокую контрастность, а поддержка FreeSync делает его отличным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом. Удивительно, что за такую цену производитель предлагает высокое разрешение и частоту обновления.

3. Viotek GNV34DBE — 34-дюймовый изогнутый монитор (радиус 1500R) с разрешением 3440×1440, частотой 144 Гц и VA-матрицей. Поддерживает как FreeSync, так и G-Sync Compatible, что делает его универсальным для владельцев видеокарт AMD и NVIDIA. Время отклика 4 мс и GamePlus-элементы (прицелы, таймеры) ориентированы на игровую аудиторию.

4. Sceptre C355W-3440UN — 35-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 3440×1440 и частотой 100 Гц. VA-матрица обеспечивает контрастность 2500:1 и хорошие углы обзора. Поддержка AMD FreeSync, встроенные динамики и тонкие рамки делают его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих сочетание размера экрана и разрешения по доступной цене.

5. KOORUI 34-inch — бюджетный 34-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 3440×1440 и частотой 165 Гц. VA-матрица обеспечивает высокую контрастность, а поддержка FreeSync и HDR — дополнительные бонусы для геймеров. Время отклика 4 мс достаточно для большинства игровых сценариев. Этот малоизвестный бренд предлагает впечатляющие характеристики за свою цену.

Компромиссы бюджетных ультрашироких мониторов:

Качество сборки — может использоваться пластик более низкого качества, возможны неравномерности подсветки

— может использоваться пластик более низкого качества, возможны неравномерности подсветки Ограниченная эргономика — многие модели имеют только регулировку по наклону

— многие модели имеют только регулировку по наклону Базовая цветопередача — может потребоваться ручная калибровка для достижения точных цветов

— может потребоваться ручная калибровка для достижения точных цветов Базовая гарантийная поддержка — особенно у малоизвестных брендов

— особенно у малоизвестных брендов Более низкое разрешение — многие бюджетные 34-дюймовые модели имеют разрешение 2560×1080, что дает заметно меньшую плотность пикселей

При выборе бюджетного ультраширокого монитора стоит понимать, на каких компромиссах вы готовы сэкономить. Для офисной работы и веб-серфинга модели с разрешением 2560×1080 могут быть вполне достаточными, в то время как для детальной работы с графикой лучше выбрать модель с более высоким разрешением, даже если это означает экономию на частоте обновления или других характеристиках.

Отдельно стоит отметить, что многие бюджетные производители используют те же панели, что и известные бренды, но экономят на электронике, калибровке, дизайне и упаковке. Это позволяет получить сопоставимое качество изображения за меньшие деньги, если вы готовы пожертвовать дополнительными функциями и престижностью бренда.

Выбор ультраширокого монитора 21:9 — это инвестиция, которая окупится повышенной продуктивностью, комфортом и впечатлениями от использования. Независимо от вашего бюджета, на рынке существуют модели, которые соответствуют вашим потребностям, будь то профессиональная работа с графикой, погружающий игровой процесс или просто более комфортный серфинг в интернете. Помните, что правильно подобранный монитор прослужит вам несколько лет, поэтому стоит тщательно взвесить все характеристики и, по возможности, протестировать перед покупкой. Ультраширокий формат — это не просто тренд, а новый стандарт комфорта, который радикально меняет опыт взаимодействия с компьютером.

