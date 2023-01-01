Выбор каркаса кресла: материалы, конструкции и советы экспертов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в покупке новой мебели или реставрации старой

Дизайнеры интерьеров и мебельщики, ищущие информацию о материалах и конструкциях кресел

Владельцы офисов или общественных пространств, планирующие закупку мебели для длительного использования Выбрать идеальное кресло — задача не из лёгких, особенно если копнуть глубже внешнего вида. Каркас — это скелет кресла, определяющий его прочность, долговечность и даже комфорт. Неправильно подобранный каркас может превратить дорогое приобретение в источник разочарования: скрипы, расшатывания и преждевременный износ. В этой статье мы препарируем типы каркасов кресел, чтобы вы могли сделать по-настоящему осознанный выбор, будь то покупка новой мебели или реставрация любимого предмета интерьера. 🪑

Ищете вдохновение для создания уникальной мебели или планируете карьеру в дизайне интерьеров? Курс веб-дизайна от Skypro поможет вам визуализировать ваши мебельные проекты на профессиональном уровне. Студенты курса учатся создавать 3D-модели мебели, разрабатывать конструкторскую документацию и представлять свои идеи в цифровом формате — навыки, незаменимые для современного дизайнера мебели и интерьеров.

Типы каркасов кресел: основные материалы и конструкции

Каркас кресла — это его основа, определяющая долговечность, надёжность и характер эксплуатации. Правильно подобранный каркас гарантирует, что ваше кресло прослужит долгие годы без деформаций и поломок. Рассмотрим основные материалы, используемые для изготовления каркасов, и их конструктивные особенности.

Каркасы кресел преимущественно изготавливаются из следующих материалов:

Древесина (массив и клееные материалы) — традиционный, экологичный выбор с хорошей прочностью

(массив и клееные материалы) — традиционный, экологичный выбор с хорошей прочностью Металл (сталь, алюминий) — обеспечивает высокую прочность при меньшем весе и объёме конструкции

(сталь, алюминий) — обеспечивает высокую прочность при меньшем весе и объёме конструкции Пластик (полипропилен, поликарбонат) — лёгкий, недорогой, с разнообразием форм

(полипропилен, поликарбонат) — лёгкий, недорогой, с разнообразием форм Комбинированные материалы — сочетание преимуществ разных материалов

По типу конструкции каркасы можно разделить на:

Тип конструкции Характеристики Оптимальное применение Рамные Жёсткая конструкция из соединённых между собой деталей Статичные кресла, диваны, кресла-качалки Каркасно-пружинные Рама с пружинными блоками Мягкие кресла повышенной комфортности Монолитные Цельная конструкция без соединений Пластиковые, литые кресла для сада, террас Модульные Разборная конструкция из взаимозаменяемых деталей Офисные кресла, трансформеры

Понимание базовых типов каркасов позволяет сделать первичный отбор при выборе кресла. Например, если вам нужно кресло для интенсивного использования в офисе — стоит обратить внимание на металлические или комбинированные каркасы. Для классического интерьера гостиной подойдут каркасы из массива дерева. А для дачи или сезонного использования можно рассмотреть лёгкие пластиковые модели. 🛋️

Деревянные каркасы: особенности, надёжность и срок службы

Деревянные каркасы — классика мебельного производства, обладающая уникальным сочетанием прочности, эстетики и экологичности. Однако не все деревянные каркасы одинаково надёжны. Ключевые различия кроются в породах древесины и технологиях изготовления.

Михаил Соколов, реставратор антикварной мебели

Однажды ко мне обратился клиент с креслом середины XIX века, котороеLiterally рассыпалось в руках при малейшем движении. При детальном осмотре выяснилось, что каркас был изготовлен из сосны — древесины мягкой и подверженной поражению жуком-точильщиком. Тем не менее, другие элементы каркаса из дуба сохранились практически идеально! Мы полностью заменили сосновые элементы на дубовые, сохранив оригинальную конструкцию. Спустя 5 лет кресло вернулось ко мне на профилактический осмотр — каркас был в идеальном состоянии, несмотря на ежедневное использование. Это наглядно демонстрирует, насколько важен правильный выбор породы дерева для долговечности мебели.

Основные породы дерева, используемые для каркасов:

Дуб — исключительная прочность, устойчивость к деформациям, долговечность (80+ лет)

— исключительная прочность, устойчивость к деформациям, долговечность (80+ лет) Бук — высокая плотность, хорошая гибкость, средний срок службы (50+ лет)

— высокая плотность, хорошая гибкость, средний срок службы (50+ лет) Ясень — упругость, устойчивость к ударам, средний срок службы (40+ лет)

— упругость, устойчивость к ударам, средний срок службы (40+ лет) Сосна — доступность, лёгкость обработки, ограниченный срок службы (15-25 лет)

— доступность, лёгкость обработки, ограниченный срок службы (15-25 лет) Фанера и МДФ — экономичность, стабильность формы, средний срок службы (10-30 лет)

Каркасы из массива ценных пород дерева обеспечивают максимальную надёжность и долговечность, но значительно увеличивают стоимость кресла. Современное производство часто использует клееный брус — он менее подвержен деформациям и обеспечивает стабильную геометрию изделия.

Тип деревянного каркаса Преимущества Недостатки Каркас из массива Высокая прочность, экологичность, ремонтопригодность Высокая стоимость, подверженность влажности, вес Каркас из клееного бруса Стабильность формы, устойчивость к деформациям Содержание клеевых составов Фанерный каркас Доступность, лёгкость, гибкость Меньшая долговечность, ограниченная ремонтопригодность Каркас из МДФ Экономичность, однородная структура Чувствительность к влаге, хрупкость при ударах

При выборе деревянного каркаса обращайте внимание на соединения — они должны быть усилены угловыми блоками, металлическими скобами или шкантами. Каркасы с клеевыми соединениями «шип-паз» обладают наибольшей надёжностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. 🪵

Для увеличения срока службы деревянного каркаса важна правильная эксплуатация: поддержание оптимального уровня влажности в помещении (40-60%), избегание прямых солнечных лучей и периодическая подтяжка соединений.

Металлические каркасы офисных и домашних кресел

Металлические каркасы завоевали особую популярность в сегменте офисных и современных домашних кресел благодаря непревзойдённой прочности и функциональности. Такие каркасы выдерживают значительные нагрузки при минимальном объёме конструкции, что позволяет создавать эргономичные и компактные модели.

Основными материалами для металлических каркасов служат:

Сталь — обеспечивает максимальную прочность и долговечность, но утяжеляет конструкцию

— обеспечивает максимальную прочность и долговечность, но утяжеляет конструкцию Алюминий — лёгкий, не подвержен коррозии, но менее прочный и более дорогой

— лёгкий, не подвержен коррозии, но менее прочный и более дорогой Хромированная сталь — сочетает прочность стали с элегантным внешним видом и защитой от коррозии

— сочетает прочность стали с элегантным внешним видом и защитой от коррозии Металлические сплавы — комбинируют преимущества разных металлов для оптимальных характеристик

Металлические каркасы офисных кресел чаще всего имеют модульную конструкцию, что позволяет регулировать высоту сиденья, угол наклона спинки и положение подлокотников. Ключевым элементом таких каркасов выступает газлифт — пневматический подъёмный механизм, обеспечивающий плавное регулирование высоты.

Анна Верховская, офис-менеджер

Мне пришлось заменить весь офисный парк из 47 кресел после того, как мы столкнулись с массовыми поломками пластиковых крестовин. Сотрудники жаловались на нестабильность кресел и постоянные скрипы. После консультации со специалистами мы выбрали модели с алюминиевыми крестовинами и усиленным стальным каркасом спинки. Инвестиции оказались полностью оправданы — за три года эксплуатации мы заменили только два газлифта, что несравнимо с предыдущими постоянными ремонтами. Более того, комфорт и удовлетворенность сотрудников заметно выросли, что положительно сказалось на продуктивности. Главный вывод, который я сделала: экономия на каркасе офисного кресла в итоге оборачивается дополнительными расходами и проблемами.

При выборе офисного кресла с металлическим каркасом обратите особое внимание на следующие элементы:

Крестовина (основание) — должна быть металлической для долговечности, предпочтительно из алюминиевого сплава

(основание) — должна быть металлической для долговечности, предпочтительно из алюминиевого сплава Класс газлифта — от него зависит допустимая нагрузка (3-4 класс для стандартного использования, 4-5 класс для интенсивной эксплуатации)

— от него зависит допустимая нагрузка (3-4 класс для стандартного использования, 4-5 класс для интенсивной эксплуатации) Механизм качания — многопозиционный механизм Топ-ган или синхромеханизм обеспечат максимальный комфорт

— многопозиционный механизм Топ-ган или синхромеханизм обеспечат максимальный комфорт Каркас спинки — предпочтительно стальной с порошковым покрытием для защиты от коррозии

Металлические каркасы домашних кресел часто используются для моделей в современных стилях (лофт, хай-тек, минимализм), а также для кресел-качалок и подвесных конструкций. В отличие от офисных аналогов, здесь больше внимания уделяется эстетике металлических элементов, которые часто остаются видимыми и выполняют декоративную функцию.

Преимущества металлических каркасов включают высокую прочность, долговечность (15-25 лет при правильной эксплуатации), стабильность конструкции и простоту в уходе. К недостаткам можно отнести больший вес по сравнению с пластиковыми аналогами, теплопроводность и потенциальное появление скрипов в местах соединений со временем. 🔩

Пластиковые и комбинированные каркасы: за и против

Пластиковые и комбинированные каркасы представляют современную альтернативу традиционным материалам, завоёвывая рынок благодаря технологичности, лёгкости и возможности создания сложных эргономичных форм. Однако их использование имеет как очевидные преимущества, так и существенные ограничения.

Основные типы пластиков, применяемых в каркасах кресел:

Полипропилен (PP) — доступный, лёгкий, устойчив к деформациям, но относительно хрупкий

— доступный, лёгкий, устойчив к деформациям, но относительно хрупкий Поликарбонат (PC) — высокая ударопрочность, прозрачность, устойчивость к УФ-излучению

— высокая ударопрочность, прозрачность, устойчивость к УФ-излучению Стекловолоконный композит — усиленный пластик со значительно повышенной прочностью

— усиленный пластик со значительно повышенной прочностью ABS-пластик — прочный, устойчивый к царапинам, но подверженный выгоранию на солнце

— прочный, устойчивый к царапинам, но подверженный выгоранию на солнце Нейлон (PA) — эластичный, износостойкий, дорогой материал для премиальных моделей

Пластиковые каркасы наиболее распространены в следующих типах кресел:

Садовые и террасные кресла (монолитные конструкции)

Лёгкие офисные кресла среднего ценового сегмента

Детские кресла и стулья

Дизайнерские модели с акцентом на необычную форму

Параметр Пластиковые каркасы Комбинированные каркасы Прочность Средняя (зависит от типа пластика) Высокая (металл + пластик/дерево) Срок службы 5-10 лет 10-20 лет Вес Лёгкий Средний Стоимость Низкая-средняя Средняя-высокая Ремонтопригодность Низкая (трудно ремонтировать) Средняя (можно заменять компоненты) Экологичность Низкая Средняя (зависит от материалов)

Комбинированные каркасы объединяют преимущества разных материалов: металлический каркас основания обеспечивает надёжность конструкции, а пластиковые элементы спинки и подлокотников снижают общий вес и добавляют эргономичности. Такой подход часто используется в современных офисных креслах среднего и высокого класса.

Основные преимущества пластиковых каркасов:

Лёгкость и мобильность — идеально для временного использования

Устойчивость к влаге и перепадам температуры

Широкие возможности для создания эргономичных форм

Доступная цена (в сравнении с металлом и деревом)

Разнообразие цветовых решений без дополнительного окрашивания

Существенные недостатки пластиковых каркасов:

Склонность к растрескиванию при интенсивных нагрузках

Потеря прочности со временем, особенно под воздействием УФ-излучения

Ограниченная ремонтопригодность — при поломке обычно требуется замена всей детали

Экологические проблемы с утилизацией

Невысокая престижность в сравнении с натуральными материалами

При выборе кресла с пластиковым каркасом обращайте внимание на плотность и тип пластика — качественный поликарбонат или стекловолоконный композит обеспечат значительно большую долговечность, чем обычный полипропилен. Особенно критичны места соединения деталей и точки высокой нагрузки — именно там чаще всего происходят поломки. 🔄

Как правильно выбрать каркас кресла для разных целей

Выбор оптимального каркаса кресла напрямую зависит от его предназначения, интенсивности использования и условий эксплуатации. Грамотный подход к выбору поможет избежать разочарований и обеспечит долгую службу мебели с сохранением комфорта.

Для разных задач рекомендуются следующие типы каркасов:

Для домашней гостиной — деревянный каркас из твёрдых пород (дуб, бук) или комбинированный с элементами металла для классических и современных интерьеров

— деревянный каркас из твёрдых пород (дуб, бук) или комбинированный с элементами металла для классических и современных интерьеров Для рабочего кабинета — металлический каркас с многофункциональными механизмами регулировки, обеспечивающими эргономичную посадку

— металлический каркас с многофункциональными механизмами регулировки, обеспечивающими эргономичную посадку Для детской комнаты — прочный пластиковый или металлический каркас с округлыми краями и безопасными соединениями

— прочный пластиковый или металлический каркас с округлыми краями и безопасными соединениями Для террасы и сада — алюминиевый, пластиковый или деревянный каркас из влагостойких пород с защитной обработкой

— алюминиевый, пластиковый или деревянный каркас из влагостойких пород с защитной обработкой Для общественных пространств — усиленный металлический каркас с высокой устойчивостью к нагрузкам и простотой обслуживания

При выборе офисного кресла необходимо учитывать не только тип каркаса, но и класс его компонентов. Для интенсивного использования (8+ часов ежедневно) рекомендуется выбирать кресла с металлическим каркасом спинки, алюминиевой крестовиной и газлифтом 4-5 класса прочности. Такая комбинация обеспечит стабильность конструкции и долгий срок службы даже при активной эксплуатации.

Для домашнего кресла, особенно в классическом интерьере, предпочтительнее деревянный каркас из массива. Обратите внимание на качество обработки древесины, тип соединений (идеально — шиповые соединения с клеем) и наличие дополнительных усилений в точках повышенной нагрузки.

При выборе кресла для сезонного использования (дача, терраса) подойдут лёгкие алюминиевые или пластиковые каркасы с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Важно убедиться в наличии УФ-защиты для пластиковых элементов и антикоррозийного покрытия для металлических.

Контрольный список при оценке качества каркаса:

Отсутствие скрипов и люфтов — попробуйте покачать кресло, покрутить его, нагрузить спинку

— попробуйте покачать кресло, покрутить его, нагрузить спинку Качество соединений — швы должны быть ровными, без зазоров и выступающих элементов

— швы должны быть ровными, без зазоров и выступающих элементов Симметричность конструкции — проверьте, стоит ли кресло устойчиво без раскачивания

— проверьте, стоит ли кресло устойчиво без раскачивания Качество материалов — осмотрите видимые элементы каркаса на предмет дефектов, трещин, сколов

— осмотрите видимые элементы каркаса на предмет дефектов, трещин, сколов Вес изделия — слишком лёгкое кресло с претензией на прочность может оказаться ненадёжным

Помните, что гарантийный срок кресла часто коррелирует с ожидаемым сроком службы каркаса. Производители качественной мебели обычно предоставляют 3-5 лет гарантии на каркас, а премиальные бренды могут давать пожизненную гарантию на определённые элементы конструкции.

При ремонте уже имеющегося кресла оцените состояние каркаса — если повреждения локальные (расшатались соединения, треснул подлокотник), ремонт обычно целесообразен. При системных проблемах (деформация каркаса, множественные поломки) часто экономически выгоднее заменить изделие, особенно если речь идёт о недорогой модели с пластиковым каркасом. ⚙️

Каркас кресла — это не просто техническая деталь, а фундамент комфорта и долговечности мебели. Правильный выбор материала и конструкции каркаса гарантирует надёжность и удобство на долгие годы. При покупке обращайте внимание не только на эстетику и обивку, но и на "скелет" вашего будущего кресла. Инвестируя в качественный каркас сегодня, вы избавляете себя от неприятных сюрпризов и дополнительных расходов в будущем — и это, пожалуй, лучший совет для разумного подхода к выбору мебели.

Читайте также