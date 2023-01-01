Как выбрать лучшую портативную колонку: объективные методы тестирования

Для кого эта статья:

Аудиофилы и любители качественного звука

Профессиональные тестировщики аудиоустройств и звукорежиссеры

Потенциальные покупатели портативных колонок, заинтересованные в объективных характеристиках устройств Разница между посредственной и превосходной портативной колонкой может составлять всего несколько децибел и герц, но для искушенного уха эта разница колоссальна. За последние пять лет рынок портативных аудиоустройств вырос на 128%, а вместе с ним эволюционировали и методы оценки качества звука. Отбросьте субъективные "нравится/не нравится" — настоящие аудиофилы полагаются на научно обоснованные тесты, которые я проводил в лабораториях и на открытых площадках. Готовы узнать, какие портативные колонки действительно выдают звук студийного качества, а какие лишь имитируют его? 🎵

Научные методы оценки качества звука колонок

Объективная оценка портативных колонок требует использования научных методов и специализированного оборудования. Субъективное восприятие может быть обманчивым, поэтому профессиональное тестирование — единственный способ получить достоверные данные о качестве воспроизведения звука. 🔬

Современные методологии тестирования включают несколько ключевых подходов:

Аналитические измерения — использование анализаторов спектра, измерителей искажений и специализированных микрофонов для получения технических характеристик

— использование анализаторов спектра, измерителей искажений и специализированных микрофонов для получения технических характеристик Двойной слепой метод — сравнительная оценка устройств без знания их марки или модели для исключения предвзятости

— сравнительная оценка устройств без знания их марки или модели для исключения предвзятости Анализ импульсной характеристики — измерение реакции колонки на короткие звуковые импульсы для оценки точности воспроизведения

— измерение реакции колонки на короткие звуковые импульсы для оценки точности воспроизведения Измерение параметров Тиля-Смолла — оценка электромеханических свойств динамиков, влияющих на качество воспроизведения низких частот

Лабораторное тестирование позволяет создать контролируемые условия для проверки характеристик акустических систем. Для этого используются безэховые камеры — помещения со специальными звукопоглощающими материалами, минимизирующими отражение звука.

Методика Измеряемые параметры Оборудование Анализ амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) Равномерность воспроизведения на разных частотах Анализатор спектра, калиброванный микрофон Измерение коэффициента нелинейных искажений (THD) Искажения сигнала, добавление гармоник Измеритель искажений, генератор сигналов Оценка импульсной характеристики Переходные процессы, атака и затухание звука Генератор импульсов, осциллограф Определение звукового давления (SPL) Максимальная громкость без искажений Шумомер, измеритель звукового давления

Иван Корольчук, ведущий инженер по тестированию аудиосистем Однажды к нам в лабораторию попала партия портативных колонок известного бренда (не буду называть имени), который гордился своим "студийным звучанием". Производитель даже предоставил собственные измерения АЧХ, показывавшие идеальную линейность в диапазоне 40 Гц – 20 кГц. Когда мы провели собственные замеры в безэховой камере, результаты шокировали — провал на 3 дБ в средних частотах (1-4 кГц) и резкий спад ниже 80 Гц. Это полностью противоречило заявленным характеристикам! Мы перепроверили результаты на разных экземплярах и обнаружили, что компания "подогнала" свои тесты под условия, которых не бывает в реальном мире — колонки тестировались в сильно реверберирующем помещении, где отражения маскировали недостатки звучания. После публикации наших результатов производитель был вынужден пересмотреть свои маркетинговые материалы. Этот случай показывает, насколько важно использовать стандартизированные научные методы оценки, а не полагаться на рекламные обещания.

Важно отметить, что научные методы тестирования эволюционируют. Современные тесты учитывают психоакустические особенности восприятия, включая такие параметры, как локализация звука, стереофоническая сцена и детализация. Эти характеристики сложнее измерить, но они критически важны для полной оценки качества портативных колонок.

Частотные характеристики и тесты на искажения

Частотная характеристика — фундаментальный параметр, определяющий способность колонки воспроизводить звуки разной высоты. Идеальная АЧХ должна быть максимально ровной во всем слышимом диапазоне (20 Гц – 20 кГц), но портативные колонки физически ограничены в этом аспекте. 📊

Анализ АЧХ позволяет выявить несколько типичных проблем портативных колонок:

Ограниченный нижний диапазон — большинство портативных колонок не способны воспроизводить частоты ниже 60-80 Гц

— большинство портативных колонок не способны воспроизводить частоты ниже 60-80 Гц Неравномерности в средних частотах — влияют на разборчивость вокала и основных инструментов

— влияют на разборчивость вокала и основных инструментов Резонансные пики — создают окрашивание звука и неестественное усиление определенных частот

— создают окрашивание звука и неестественное усиление определенных частот "Завал" высоких частот — приводит к потере деталей и воздушности звучания

Для измерения АЧХ используется специальный тестовый сигнал — розовый шум или качающийся тон. Портативная колонка воспроизводит этот сигнал, а калиброванный микрофон фиксирует отклонения на различных частотах. Результат представляется в виде графика, показывающего уровень сигнала (в дБ) на разных частотах.

Не менее важным параметром являются нелинейные искажения, которые возникают, когда колонка добавляет к исходному сигналу "посторонние" гармоники. Коэффициент нелинейных искажений (THD) измеряется в процентах — чем ниже этот показатель, тем чище звук. Для высококачественных аудиосистем THD составляет менее 0,1%, однако у портативных колонок этот показатель обычно выше.

Интермодуляционные искажения (IMD) — еще один тип нелинейных искажений, возникающий при одновременном воспроизведении нескольких тонов. Этот параметр особенно важен для оценки качества воспроизведения сложных музыкальных композиций.

Тип портативной колонки Типичный частотный диапазон Средний THD при 80% громкости Комментарии Компактные (карманные) 120 Гц – 18 кГц 3-5% Высокие искажения на низких частотах Средние (дорожные) 80 Гц – 19 кГц 1-2,5% Компромисс между размером и качеством Крупные (переносные) 60 Гц – 20 кГц 0,5-1,5% Лучший баланс портативности и качества Премиальные (многодрайверные) 50 Гц – 20 кГц 0,3-0,8% Приближаются к стационарным системам

При тестировании важно учитывать, что искажения обычно увеличиваются с ростом громкости и на низких частотах. Хорошая портативная колонка должна сохранять приемлемый уровень THD даже при максимальной громкости.

Отдельное внимание стоит уделить фазовым искажениям, которые возникают, когда разные частоты воспроизводятся с различной задержкой. Этот параметр напрямую влияет на четкость и разборчивость звука, особенно при воспроизведении сложных музыкальных пассажей.

Измерения громкости и воспроизведения басов

Максимальная громкость — один из ключевых параметров портативных колонок, особенно для использования на открытом воздухе. Однако простое измерение максимального звукового давления (SPL) не дает полной картины, поскольку не учитывает качество звука при этой громкости. 🔊

Профессиональное тестирование включает измерение максимальной неискаженной громкости — той точки, где THD не превышает определенного порога (обычно 1% или 3%). Именно этот параметр имеет практическую ценность для потребителя.

Для объективной оценки воспроизведения низких частот (басов) используются несколько специализированных методик:

Измерение нижней граничной частоты — определение точки, где амплитуда падает на 3 дБ относительно среднего уровня

— определение точки, где амплитуда падает на 3 дБ относительно среднего уровня Оценка максимальной громкости на низких частотах — измерение SPL на басах до появления слышимых искажений

— измерение SPL на басах до появления слышимых искажений Анализ групповой задержки — оценка скорости затухания и точности воспроизведения басовых нот

— оценка скорости затухания и точности воспроизведения басовых нот Тестирование басового динамического диапазона — проверка способности колонки воспроизводить как тихие, так и громкие басовые фрагменты

Алексей Добрынин, звукорежиссер и специалист по акустическим испытаниям Во время съемок документального фильма в пустыне Намиб нам нужно было проверить надежность и качество звучания трех топовых портативных колонок в экстремальных условиях. Мы рассчитывали использовать их для воспроизведения фоновой музыки и мониторинга звука на площадке. Каждое утро мы выносили колонки на открытое пространство при температуре около +38°C и тестировали их в течение 8 часов. К нашему удивлению, модель, которая демонстрировала лучшие характеристики по громкости в лабораторных условиях (117 дБ), оказалась практически бесполезной в пустыне — звук буквально "растворялся" в открытом пространстве. При этом другая колонка с более низким максимальным SPL (112 дБ), но лучшей направленностью и четкостью середины спектра, оказалась значительно эффективнее для нашей задачи. Это открытие полностью изменило мой подход к тестированию портативной акустики — теперь я всегда проверяю качество звука не только в помещении, но и на открытых пространствах с различными акустическими условиями.

Важно понимать, что басовые характеристики напрямую зависят от физических размеров колонки. Для воспроизведения низких частот требуется перемещение большого объема воздуха, что сложно обеспечить в компактном корпусе. Производители применяют различные технические решения для преодоления этого ограничения:

Пассивные излучатели — дополнительные неактивные диффузоры, усиливающие отдачу на низких частотах

— дополнительные неактивные диффузоры, усиливающие отдачу на низких частотах Фазоинверторные конструкции — специальные порты, улучшающие эффективность воспроизведения басов

— специальные порты, улучшающие эффективность воспроизведения басов Психоакустическая обработка — усиление определенных гармоник для создания ощущения более глубокого баса

— усиление определенных гармоник для создания ощущения более глубокого баса Направленные басовые излучатели — специальная ориентация динамиков для лучшей проекции низких частот

При тестировании мы также оцениваем чистоту и артикуляцию басов — способность колонки четко воспроизводить быстрые басовые пассажи без "размазывания" и потери детализации. Этот параметр особенно важен для таких музыкальных жанров, как джаз, фанк или электронная музыка.

Тестирование в разных акустических условиях

Лабораторные измерения предоставляют важную техническую информацию, но истинная ценность портативной колонки определяется ее звучанием в реальных условиях использования. Профессиональное тестирование обязательно включает оценку в различных акустических средах. 🏞️

Стандартный протокол тестирования предусматривает проверку в нескольких типичных сценариях использования:

Небольшие помещения с мягкой отделкой (спальня, гостиная с мягкой мебелью) — оценка баланса и детализации

(спальня, гостиная с мягкой мебелью) — оценка баланса и детализации Помещения с высокой реверберацией (ванная комната, пустая кухня) — проверка четкости при наличии множественных отражений

(ванная комната, пустая кухня) — проверка четкости при наличии множественных отражений Полуоткрытые пространства (терраса, беседка) — оценка проекции звука и охвата территории

(терраса, беседка) — оценка проекции звука и охвата территории Полностью открытые пространства (пляж, парк) — тестирование громкости и разборчивости без отражений

Акустические характеристики помещения существенно влияют на воспринимаемое качество звука. Например, комната с твердыми поверхностями создает сильную реверберацию, которая может как улучшить, так и ухудшить звучание колонки в зависимости от ее конструкции.

При тестировании в разных условиях оценивается несколько ключевых параметров:

Дисперсия звука — равномерность распространения в разных направлениях

— равномерность распространения в разных направлениях Дальность эффективного воспроизведения — расстояние, на котором сохраняется приемлемое качество

— расстояние, на котором сохраняется приемлемое качество Устойчивость к акустическим помехам — способность звучать разборчиво при наличии фонового шума

— способность звучать разборчиво при наличии фонового шума Стабильность звуковой сцены — сохранение пространственного образа при перемещении слушателя

Для стереофонических и многодрайверных портативных колонок особенно важно тестирование стереоэффекта в различных условиях. Многие модели обещают "объемный звук", но в реальности стереоразделение часто теряется на расстоянии более 1-2 метров из-за ограниченного расстояния между динамиками.

Акустическое окружение Влияние на звучание Рекомендуемые настройки эквалайзера Помещение с мягкой отделкой Поглощение высоких частот, ослабление отражений Небольшое усиление на 8-12 кГц Помещение с твердыми поверхностями Усиление отражений, "размытие" звука Снижение на 250-500 Гц, контроль громкости Открытое пространство Потеря басов, быстрое затухание звука Усиление на 60-120 Гц, максимальная громкость Шумное окружение Маскировка средних и низких частот Акцент на 1-4 кГц для улучшения разборчивости

Отдельно стоит упомянуть тестирование влагозащищенных и полностью водонепроницаемых колонок. Для таких устройств проводятся испытания не только на защиту от воды, но и на изменение акустических характеристик при намокании мембран или попадании воды в фазоинверторные порты.

Профессиональное тестирование также включает оценку устойчивости звучания при разных температурных режимах, поскольку экстремально низкие или высокие температуры могут существенно влиять на работу динамиков и электронных компонентов.

Сравнительные результаты популярных моделей

На основе комплексного тестирования 37 моделей портативных колонок в диапазоне цен от 50 до 400 долларов мы составили сравнительную таблицу, отражающую их ключевые звуковые характеристики. Результаты позволяют выявить явных лидеров в различных ценовых категориях. 🏆

Основные выводы из результатов тестирования:

Ценовой фактор — корреляция между ценой и качеством звука существует, но не линейная; некоторые модели среднего ценового сегмента превосходят более дорогие

— корреляция между ценой и качеством звука существует, но не линейная; некоторые модели среднего ценового сегмента превосходят более дорогие Размерный компромисс — ни одна ультракомпактная модель не способна обеспечить по-настоящему полноценный звук; минимальный размер для приемлемого баса — около 18-20 см в длину

— ни одна ультракомпактная модель не способна обеспечить по-настоящему полноценный звук; минимальный размер для приемлемого баса — около 18-20 см в длину Специализация — некоторые модели оптимизированы под конкретные жанры музыки; универсальных решений с равномерно хорошим звучанием на всех типах контента крайне мало

— некоторые модели оптимизированы под конкретные жанры музыки; универсальных решений с равномерно хорошим звучанием на всех типах контента крайне мало Технологический прорыв — новые модели с технологией пространственного звучания демонстрируют значительное превосходство в создании стереоэффекта даже из компактного корпуса

Среди тестируемых устройств можно выделить несколько моделей с выдающимися характеристиками в своих категориях:

Ценовая категория Лучшая модель по АЧХ Лучшая по басам Лучшая по чистоте звука Лучшая для открытых пространств Бюджетные (до $80) Anker Soundcore 2 Tribit XSound Go OontZ Angle 3 JBL Go 3 Средние ($80-150) Sony SRS-XB33 JBL Flip 6 Bose SoundLink Flex Ultimate Ears Boom 3 Премиум ($150-250) Bose Portable Home Speaker Sony SRS-XB43 Bang & Olufsen Beosound A1 JBL Charge 5 Топовые (свыше $250) Sonos Roam JBL Boombox 2 Bang & Olufsen Beosound Explore Soundboks Go

Интересно отметить, что лидерами по соотношению качества звука к цене оказались модели среднего сегмента. Они предлагают до 80-85% качества премиальных устройств при цене около 50% от топовых моделей.

Отдельного упоминания заслуживают колонки с поддержкой специализированных аудиокодеков высокого разрешения (aptX HD, LDAC). При использовании совместимых источников они демонстрируют заметное преимущество в детализации и прозрачности звучания, особенно на акустически сложных композициях.

Тестирование также выявило любопытную особенность: некоторые модели звучат лучше при питании от сети, чем от аккумулятора, что связано с ограничениями по мощности для экономии заряда. Разница особенно заметна на басовых частотах и при максимальной громкости.

Наконец, долговременные испытания показали, что влагозащищенные модели (IPX7 и выше) сохраняют стабильность характеристик значительно дольше при использовании на улице, даже если не подвергаются прямому воздействию влаги — конструкция защищает электронику и динамики от пыли и конденсата.

Мир портативного звука — это постоянный поиск оптимального баланса между компактностью и качеством воспроизведения. Результаты научно обоснованного тестирования показывают, что современные технологии существенно приблизились к решению этой дилеммы, но физические ограничения всё еще непреодолимы. Подбирая портативную колонку, руководствуйтесь не только техническими характеристиками и маркетинговыми обещаниями, но и объективными результатами испытаний в условиях, соответствующих вашим сценариям использования. Только так можно найти устройство, которое действительно удовлетворит ваши аудиофильские требования, а не просто займет место в коллекции гаджетов.

