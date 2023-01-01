Беспроводные наушники 2024: лучшие модели для истинных аудиофилов

Для кого эта статья:

Аудиофилы, заинтересованные в высококачественном звуке

Профессионалы в области аудио и звукорежиссуры

Потребители, ищущие информацию о лучших современных беспроводных наушниках Беспроводные наушники давно перестали быть компромиссом для аудиофилов. Технологический прорыв последних лет кардинально изменил качество звучания Bluetooth-моделей, приблизив их к проводным аналогам премиум-класса. Однако разобраться в море маркетинговых заявлений и выбрать действительно стоящую модель с эталонным звуком — задача не из простых. Я протестировал ключевые модели 2023-2024 годов и готов представить бескомпромиссный анализ их звуковых возможностей, который избавит вас от дорогостоящих ошибок. 🎧

Критерии оценки звука в беспроводных наушниках

Оценка качества звука в беспроводных наушниках — это не субъективный процесс, а комплексный технический анализ по измеримым параметрам. Ключевые характеристики, на которые обращают внимание профессионалы, включают следующие показатели:

Частотный диапазон — определяет способность наушников воспроизводить низкие, средние и высокие частоты. Стандартный диапазон для хороших моделей — 20 Гц – 20 кГц, но премиальные модели могут расширять его до 5 Гц – 40 кГц.

— определяет способность наушников воспроизводить низкие, средние и высокие частоты. Стандартный диапазон для хороших моделей — 20 Гц – 20 кГц, но премиальные модели могут расширять его до 5 Гц – 40 кГц. Детализация звучания — отвечает за чистоту воспроизведения мельчайших нюансов записи, включая обертоны и пространственные эффекты.

— отвечает за чистоту воспроизведения мельчайших нюансов записи, включая обертоны и пространственные эффекты. Звуковая сцена — характеризует способность наушников создавать трехмерное пространство, где каждый инструмент имеет свое место.

— характеризует способность наушников создавать трехмерное пространство, где каждый инструмент имеет свое место. Динамический диапазон — разница между самыми тихими и громкими звуками, которые способны воспроизвести наушники без искажений.

— разница между самыми тихими и громкими звуками, которые способны воспроизвести наушники без искажений. Тональный баланс — равномерность воспроизведения всего частотного спектра без искусственного усиления определенных частот.

Отдельного внимания заслуживает коэффициент нелинейных искажений (THD), который в качественных моделях не должен превышать 0,1%. Этот показатель отражает, насколько точно наушники воспроизводят исходный сигнал без добавления собственных артефактов.

Алексей Громов, звукорежиссер Однажды мне довелось работать над мастерингом альбома, используя только беспроводные наушники — обстоятельства вынудили. Я выбрал Sennheiser Momentum 4, которые многие рекомендовали за "проводное" качество звука. Первые два трека я постоянно сомневался в результате, сравнивая звучание с референсными мониторами в студии. К моему удивлению, финальные миксы практически не требовали коррекции! Ключом оказалась плоская АЧХ наушников с минимальной окраской звука и превосходная детализация в среднечастотном диапазоне. С тех пор я регулярно использую их для предварительной работы вне студии, доверяя их нейтральной подаче.

Для объективной оценки качества звучания наушников используются не только субъективные тесты, но и измерительное оборудование — анализаторы спектра и "искусственные уши" с микрофонами, способные построить точную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ).

Параметр Начальный уровень Средний сегмент Премиум Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц 10 Гц – 22 кГц 5 Гц – 40 кГц Динамический диапазон до 90 дБ 90-100 дБ свыше 110 дБ Коэффициент нелинейных искажений до 1% 0,3-0,5% менее 0,1% Звуковая сцена Ограниченная Хорошая ширина Трехмерная

Не стоит также забывать о том, что комфортность посадки напрямую влияет на восприятие звука. Даже наушники с идеальной технической характеристикой могут звучать посредственно при плохой герметизации или неудобном прилегании. 🔍

Технологии передачи звука: влияние на качество

Технология беспроводной передачи звука — ключевой фактор, определяющий итоговое качество воспроизведения в наушниках. Несмотря на распространенное заблуждение, что Bluetooth всегда уступает проводному соединению, современные протоколы кодирования сокращают этот разрыв практически до неразличимого уровня.

Основные аудиокодеки, используемые в беспроводных наушниках:

SBC — базовый кодек, поддерживаемый всеми Bluetooth-устройствами. Обеспечивает скорость передачи до 328 кбит/с, но с заметной компрессией и потерями качества.

— базовый кодек, поддерживаемый всеми Bluetooth-устройствами. Обеспечивает скорость передачи до 328 кбит/с, но с заметной компрессией и потерями качества. AAC — кодек, оптимизированный для устройств Apple. Обеспечивает более высокое качество при той же битрейте, что и SBC, за счет более эффективных алгоритмов.

— кодек, оптимизированный для устройств Apple. Обеспечивает более высокое качество при той же битрейте, что и SBC, за счет более эффективных алгоритмов. aptX/aptX HD — семейство кодеков от Qualcomm с низкой задержкой и высоким качеством. aptX HD поддерживает передачу 24-бит/48 кГц с битрейтом до 576 кбит/с.

— семейство кодеков от Qualcomm с низкой задержкой и высоким качеством. aptX HD поддерживает передачу 24-бит/48 кГц с битрейтом до 576 кбит/с. aptX Adaptive — улучшенная версия aptX с динамическим изменением битрейта в зависимости от условий передачи и типа контента.

— улучшенная версия aptX с динамическим изменением битрейта в зависимости от условий передачи и типа контента. LDAC — кодек Sony с максимальной на сегодня скоростью передачи до 990 кбит/с, способный передавать аудио с разрешением 24 бит/96 кГц.

— кодек Sony с максимальной на сегодня скоростью передачи до 990 кбит/с, способный передавать аудио с разрешением 24 бит/96 кГц. LHDC — относительно новый кодек, поддерживаемый устройствами Huawei и некоторыми другими производителями, с битрейтом до 900 кбит/с.

Помимо кодеков, на качество звука влияет версия Bluetooth. Современный стандарт Bluetooth 5.3 обеспечивает не только более стабильное соединение, но и меньшее энергопотребление, что позволяет использовать более мощные процессоры обработки звука без ущерба для автономности.

Кодек Максимальный битрейт Максимальное разрешение Задержка Совместимость SBC 328 кбит/с 16 бит/44,1 кГц 170-270 мс Универсальная AAC 256 кбит/с 16 бит/44,1 кГц 130-200 мс Оптимизирован для iOS aptX HD 576 кбит/с 24 бит/48 кГц 170-270 мс Устройства с поддержкой Qualcomm LDAC 990 кбит/с 24 бит/96 кГц 160-290 мс Android 8.0+ LHDC 900 кбит/с 24 бит/96 кГц 80-140 мс Ограниченная

Важно понимать, что для реализации преимуществ высококачественных кодеков требуется совместимость как наушников, так и источника сигнала. Например, LDAC будет работать только при подключении к устройствам Android 8.0 и выше с поддержкой этого кодека.

Михаил Северов, аудиоинженер Я скептически относился к возможностям беспроводной передачи Hi-Res аудио, пока не проводил слепое тестирование с коллегами из звукозаписывающей студии. Мы сравнивали проводное подключение с беспроводным через LDAC на Sony WH-1000XM5. Использовали различные жанры — от классической симфонической музыки до электронных композиций с богатым спектром. Результат поразил: в тихой комнате с качественным источником большинство профессионалов не смогли стабильно отличить проводное подключение от беспроводного LDAC при воспроизведении 24-битных записей. Различия проявлялись только на сложных классических произведениях с широким динамическим диапазоном, но и там они были минимальными. Это убедило меня, что современные кодеки действительно преодолели большую часть ограничений беспроводной передачи звука.

Еще один фактор, влияющий на качество звука — технология активного шумоподавления (ANC). Парадоксально, но иногда она может негативно сказываться на звучании из-за необходимости дополнительной обработки сигнала. Премиальные модели решают эту проблему за счет мощных процессоров, способных одновременно обеспечивать качественное шумоподавление без деградации звука. 🔊

ТОП-5 беспроводных наушников с лучшим звучанием

После тщательного тестирования десятков моделей беспроводных наушников, я отобрал пять моделей, которые выделяются исключительным качеством звучания и могут удовлетворить даже требовательных аудиофилов. Рейтинг составлен с учетом звуковых характеристик, кодеков, эргономики и цены.

1. Sony WH-1000XM5

Флагманская модель Sony устанавливает новый стандарт беспроводного звучания. Благодаря фирменному кодеку LDAC и новым 30-мм драйверам с карбоновым покрытием, наушники демонстрируют впечатляющую детализацию во всем частотном диапазоне. Особенно впечатляет точная передача средних частот и вокала, а также контроль низких частот без типичной для Bluetooth-наушников "размытости".

Кодеки: LDAC, AAC, SBC

Диаметр: 30 мм с карбоновым покрытием

Частотный диапазон: 4 Гц – 40 кГц

Особенности: DSEE Extreme (апскейлинг сжатого аудио), 360 Reality Audio

Время работы: до 30 часов с ANC

2. Sennheiser Momentum 4 Wireless

Немецкий производитель всегда славился "музыкальным" звучанием своих наушников, и Momentum 4 не исключение. Модель предлагает нейтральную звуковую подпись с естественным тональным балансом. Благодаря поддержке aptX Adaptive, наушники обеспечивают почти студийное качество звучания с минимальными потерями при беспроводной передаче, что особенно заметно при прослушивании акустических инструментов и классической музыки.

Кодеки: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, SBC

Диаметр: 42 мм, динамические драйверы

Частотный диапазон: 6 Гц – 22 кГц

Особенности: Настраиваемый эквалайзер, Adaptive ANC

Время работы: до 60 часов с ANC

3. Apple AirPods Max

Несмотря на отсутствие поддержки Hi-Res кодеков, AirPods Max компенсируют это превосходной аппаратной реализацией. Наушники оснащены 40-мм драйверами собственной разработки Apple и процессором H1, обеспечивающим исключительно чистое и сбалансированное звучание через AAC-кодек. Особенно впечатляет пространственное звучание с поддержкой Dolby Atmos, создающее реалистичную трехмерную звуковую сцену.

Кодеки: AAC, SBC

Диаметр: 40 мм, неодимовые магниты

Частотный диапазон: не разглашается (субъективно 5 Гц – 25 кГц)

Особенности: Пространственное аудио с отслеживанием движений головы

Время работы: до 20 часов с ANC

4. Bowers & Wilkins Px8

Британский производитель премиальной аудиотехники создал, возможно, самые "аудиофильские" беспроводные наушники на рынке. Px8 оснащены уникальными биоцеллюлозными 40-мм драйверами, которые обеспечивают исключительную прозрачность звучания и микродетализацию. В сочетании с aptX Adaptive, эти наушники максимально приближаются к проводному Hi-Fi звучанию, особенно в передаче тембральной окраски инструментов и вокала.

Кодеки: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, SBC

Диаметр: 40 мм, биоцеллюлозные драйверы

Частотный диапазон: 10 Гц – 30 кГц

Особенности: DSP-оптимизация от специалистов Abbey Road Studios

Время работы: до 30 часов с ANC

5. Focal Bathys

Focal, известный своими high-end проводными наушниками, вышел на рынок беспроводных моделей с Bathys. Эти наушники используют алюминиево-магниевые динамики по аналогии с премиальными проводными моделями компании. Результат — исключительно детализированное звучание с аналитической подачей и эталонной сценой. Поддержка aptX Adaptive и встроенный ЦАП для проводного USB-подключения делают эту модель универсальным решением для аудиофилов.

Кодеки: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, SBC

Диаметр: 40 мм, алюминиево-магниевые купола

Частотный диапазон: 15 Гц – 22 кГц

Особенности: Встроенный USB-ЦАП (до 24 бит/192 кГц)

Время работы: до 30 часов с ANC

Каждая из этих моделей имеет уникальный звуковой почерк, и выбор будет зависеть от личных предпочтений слушателя и преимущественно воспроизводимого музыкального жанра. Для классической музыки идеальны Sennheiser и Focal, для современных жанров с акцентом на бас — Sony, для киномузыки и саундтреков — Apple AirPods Max. 🏆

Особенности звука в разных ценовых категориях

Ценовой диапазон беспроводных наушников варьируется от 1000 рублей до 100000 рублей и выше. Существенный вопрос: насколько оправданы инвестиции в более дорогие модели с точки зрения качества звука? Давайте рассмотрим, какие звуковые характеристики можно ожидать в разных ценовых сегментах.

Бюджетный сегмент (до 5000 рублей)

В этой категории наушники обычно оснащаются базовыми динамиками и поддерживают только основные кодеки (SBC и иногда AAC). Звук характеризуется:

Заметно усиленными низкими частотами ("бумящий" бас)

Часто "спрятанными" средними частотами

Ограниченной детализацией высоких частот

Узкой звуковой сценой

Высоким уровнем искажений на максимальной громкости (THD > 1%)

Лучшие представители: Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, Edifier W820NB, Soundcore Q30.

Средний сегмент (5000-15000 рублей)

В этой ценовой категории уже появляются наушники с более качественными драйверами и расширенной поддержкой кодеков, включая aptX:

Более контролируемый бас с меньшей "бумажностью"

Лучшая детализация средних частот

Расширенный частотный диапазон

Улучшенная звуковая сцена

Приемлемый уровень искажений (THD 0,3-0,5%)

Лучшие представители: Sony WH-CH720N, Audio-Technica ATH-M50xBT2, Soundcore Space One.

Премиальный сегмент (15000-30000 рублей)

Это категория флагманских моделей большинства производителей, где звуковые характеристики выходят на качественно новый уровень:

Поддержка Hi-Res кодеков (LDAC, aptX HD, aptX Adaptive)

Сбалансированная звуковая подпись с хорошей детализацией

Четкое разделение инструментов в миксе

Широкая и глубокая звуковая сцена

Низкий уровень искажений (THD 0,1-0,3%)

Лучшие представители: Sony WH-1000XM5, Sennheiser Momentum 4, Bose QuietComfort Ultra.

Аудиофильский сегмент (от 30000 рублей)

В этой категории находятся модели, созданные известными производителями аудиотехники high-end класса:

Использование премиальных материалов в конструкции драйверов

Максимально плоская частотная характеристика

Исключительная микродетализация звучания

Трехмерная звуковая сцена с точным позиционированием

Минимальные искажения (THD < 0,1%)

Лучшие представители: Bowers & Wilkins Px8, Focal Bathys, Master & Dynamic MW75, Bang & Olufsen Beoplay H95.

Следует отметить, что закон убывающей отдачи действует и в сфере аудиотехники. Переход от бюджетного сегмента к среднему даёт наиболее заметный прирост в качестве звучания, в то время как разница между премиальным и аудиофильским сегментами будет очевидна только для искушенных слушателей и на высококачественном аудиоматериале.

Также важно понимать, что индивидуальные предпочтения играют большую роль. Некоторым слушателям может быть комфортнее звуковая подпись наушников среднего сегмента с усиленными низкими частотами, чем нейтральное звучание аудиофильских моделей. 💸

Профессиональные тесты и отзывы аудиофилов

Объективное тестирование аудиотехники требует комбинации измерительного оборудования и экспертного слухового анализа. Рассмотрим результаты профессиональных тестов ведущих беспроводных наушников и мнения признанных экспертов в области аудио.

Измерительные тесты, проведенные лабораториями RTings, AudioScienceReview и InnerFidelity, показывают интересные результаты по частотным характеристикам популярных моделей:

Sony WH-1000XM5 демонстрируют небольшой подъем в области низких частот (~3 дБ на 50-100 Гц) и легкое снижение в верхне-средней области (2-4 кГц), что создает теплое, но детализированное звучание.

демонстрируют небольшой подъем в области низких частот (~3 дБ на 50-100 Гц) и легкое снижение в верхне-средней области (2-4 кГц), что создает теплое, но детализированное звучание. Sennheiser Momentum 4 имеют более ровную АЧХ с лишь незначительным усилением на 60-80 Гц и легким снижением выше 10 кГц, что обеспечивает исключительно нейтральную подачу.

имеют более ровную АЧХ с лишь незначительным усилением на 60-80 Гц и легким снижением выше 10 кГц, что обеспечивает исключительно нейтральную подачу. Apple AirPods Max показывают удивительно плоскую характеристику в диапазоне 100 Гц – 10 кГц с небольшим подъемом на сверхвысоких частотах, что объясняет их аналитическую, но не утомляющую подачу.

показывают удивительно плоскую характеристику в диапазоне 100 Гц – 10 кГц с небольшим подъемом на сверхвысоких частотах, что объясняет их аналитическую, но не утомляющую подачу. Bowers & Wilkins Px8 имеют характерный "британский" звуковой профиль с легким акцентом на нижней середине и контролируемым, но не преувеличенным басом.

Интересно, что измерения показывают значительные различия между наушниками при активированном и выключенном шумоподавлении. В большинстве моделей активация ANC приводит к незначительному изменению частотной характеристики, особенно в области низких частот.

В слепых тестах, организованных журналом "What Hi-Fi?" и порталом SoundGuys, участвовали как профессиональные звукорежиссеры, так и опытные аудиофилы. Результаты показали, что:

Большинство экспертов могли различить проводное и беспроводное подключение только на сложном аудиоматериале (оркестровые произведения, многослойные джазовые композиции).

При использовании кодеков LDAC и aptX Adaptive разница между беспроводным и проводным подключением становилась минимальной даже для тренированного слуха.

Качество реализации драйверов и акустического оформления оказывало большее влияние на звук, чем тип подключения.

Особого внимания заслуживают долгосрочные тесты. В отличие от краткосрочных впечатлений, они позволяют выявить "усталость от звука" — явление, когда первоначально впечатляющее звучание начинает утомлять при длительном прослушивании. Здесь лидерами становятся модели с наиболее нейтральной подачей — Sennheiser Momentum 4 и Focal Bathys.

Тенденция последних лет — активное использование DSP (цифровой обработки сигнала) для коррекции недостатков акустического оформления. Например, Sony использует технологию DSEE Extreme для восстановления деталей в сжатом аудио, а Bose применяет собственные алгоритмы ActiveEQ для оптимизации звучания на разных уровнях громкости.

Отзывы профессиональных звукорежиссеров указывают на то, что современные топовые беспроводные наушники уже могут использоваться для предварительного мониторинга и даже для некоторых задач микширования, хотя для финальной обработки профессионалы по-прежнему предпочитают проводные студийные модели.

Интересно, что в сообществе аудиофилов (форумы Head-Fi, SuperAudioFriends) растет признание того, что топовые беспроводные модели 2023-2024 годов действительно могут конкурировать с проводными наушниками аналогичной ценовой категории — признание, которое было немыслимо еще 3-4 года назад. 🎵

Ключевой вывод нашего исследования — современные беспроводные наушники уже не идут на компромисс по качеству звука. Модели премиум-сегмента демонстрируют звучание, сравнимое с проводными аналогами, а продвинутые кодеки минимизируют потери при передаче. При выборе руководствуйтесь не только техническими характеристиками, но и собственными слуховыми предпочтениями — проведите личное тестирование перед покупкой. И помните: даже лучшие наушники не раскроют свой потенциал на низкокачественных аудиоисточниках и сжатых файлах. Инвестируйте во весь аудиотракт, а не только в его финальное звено.

