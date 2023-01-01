Magic Trackpad 2 и 3 от Apple: сравнение характеристик и функций
Для кого эта статья:
- Владельцы устройств Apple, интересующиеся новыми технологиями и сравнениями продуктов
- Профессиональные дизайнеры и пользователи, ищущие оптимальные инструменты для работы
Пользователи с разными уровнями бюджета, рассматривающие покупку трекпада в зависимости от своих потребностей
Magic Trackpad от Apple давно стал эталоном для пользователей MacBook и iMac, но выбор между второй и третьей версиями этого устройства может вызвать немало вопросов. С выпуском Magic Trackpad 3 в 2023 году многие владельцы "яблочной" техники задумались: действительно ли новая модель настолько превосходит предшественника, чтобы оправдать обновление? 🤔 В этой статье мы разложим по полочкам все ключевые различия между поколениями трекпадов, проанализируем их характеристики и поможем принять взвешенное решение о том, какая модель лучше соответствует именно вашим потребностям.
Apple Trackpad 2 и 3: основные технические отличия
Первое, на что стоит обратить внимание при сравнении Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 — это технические характеристики, определяющие их производительность и функциональность. Apple внесла несколько значимых улучшений в новую модель, сохранив при этом фирменное качество и надежность.
Давайте рассмотрим ключевые технические отличия между моделями:
|Характеристика
|Magic Trackpad 2
|Magic Trackpad 3
|Сенсорная технология
|Force Touch
|Улучшенный Force Touch
|Тактильный отклик
|Базовый Taptic Engine
|Расширенный Taptic Engine
|Bluetooth версия
|Bluetooth 4.0
|Bluetooth 5.3
|Разъем для зарядки
|Lightning
|USB-C
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (2 часа работы за 5 минут зарядки)
|Совместимость с FindMy
|Нет
|Да
|Время автономной работы
|~1 месяц
|~1,5 месяца
Одно из самых заметных улучшений в Magic Trackpad 3 — переход на USB-C для зарядки, что соответствует общей стратегии Apple по унификации портов. Более того, новая модель поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяя получить два часа работы всего за пять минут подключения к сети — незаменимая функция для тех, кто обнаружил разряженный трекпад перед важной презентацией. 🔋
Версия Bluetooth 5.3 в Magic Trackpad 3 обеспечивает более стабильное соединение и меньшее энергопотребление по сравнению с Bluetooth 4.0 в предыдущей модели. Это позволяет увеличить время автономной работы примерно на 50% — до полутора месяцев без подзарядки при умеренном использовании.
Еще одно практичное дополнение — интеграция с сетью FindMy. Теперь потерянный трекпад можно отследить так же, как и другие устройства Apple, что особенно полезно для тех, кто часто работает в разных местах или путешествует с ноутбуком и аксессуарами. Это небольшое, но важное преимущество для пользователей, ценящих безопасность своих устройств.
Алексей Петров, технический обозреватель
Недавно я провел целую неделю, интенсивно используя оба трекпада в реальных условиях. Работая над монтажом видео для YouTube-канала, я заметил, что улучшенный тактильный отклик Magic Trackpad 3 значительно снижает усталость пальцев при продолжительных сессиях редактирования.
Когда мне нужно было точно позиционировать элементы на временной шкале, разница в чувствительности становилась особенно заметной. Magic Trackpad 3 позволял мне делать более точные корректировки без необходимости переключаться на мышь.
А однажды я забыл трекпад на столике в кафе, но смог быстро найти его благодаря функции FindMy. С Magic Trackpad 2 мне пришлось бы вернуться и надеяться, что никто его не взял. Только это преимущество оправдало для меня переход на новую модель.
При всех улучшениях, основная технология Force Touch остается схожей в обеих моделях, хотя в Magic Trackpad 3 она получила некоторые оптимизации для более точного определения силы нажатия и уменьшения ложных срабатываний. Это особенно заметно при работе с точными инструментами в графических редакторах или при навигации в сложных интерфейсах.
Дизайн и эргономика трекпадов Apple: что изменилось
Дизайн всегда был одной из сильных сторон продукции Apple, и трекпады не являются исключением. Magic Trackpad 3 сохраняет фирменный минималистичный стиль, но с некоторыми важными изменениями, которые улучшают опыт использования. 🎨
Начнем с визуальных и физических различий между моделями:
|Параметр
|Magic Trackpad 2
|Magic Trackpad 3
|Размеры (Ш × Г × В)
|160 × 115 × 10.9 мм
|160 × 115 × 10.9 мм
|Вес
|231 г
|229 г
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый космос
|Серебристый, Серый космос, Черный космос
|Угол наклона
|Фиксированный
|Регулируемый (с помощью аксессуара)
|Материал поверхности
|Стекло
|Улучшенное стекло с олеофобным покрытием
|Водостойкость
|Ограниченная
|Улучшенная
Хотя размеры трекпадов остались идентичными, Magic Trackpad 3 получил небольшие, но заметные эргономические улучшения. Новая модель немного легче (на 2 грамма), что вряд ли заметно при повседневном использовании, но показывает стремление Apple оптимизировать каждый аспект своих продуктов.
Одно из наиболее практичных изменений — улучшенное олеофобное покрытие в Magic Trackpad 3. Оно эффективнее отталкивает отпечатки пальцев и масляные следы, сохраняя поверхность трекпада чистой и гладкой даже после длительного использования. Это не только улучшает внешний вид устройства, но и делает жесты более плавными и точными.
Для тех, кто ценит индивидуализацию рабочего пространства, Apple добавила новый вариант цвета — Черный космос, эксклюзивно для Magic Trackpad 3. Этот вариант идеально дополняет темные корпуса Mac Studio и Mac Pro, создавая единую эстетику рабочего места.
Важное эргономическое улучшение — возможность регулировки угла наклона с помощью специального аксессуара для Magic Trackpad 3. Это решает распространенную проблему пользователей, которым неудобен стандартный угол наклона, особенно при длительной работе:
- Пользователи с более высоким ростом могут увеличить угол для более естественного положения запястья
- При работе за низким столом можно уменьшить угол, снижая нагрузку на руку
- Возможность менять угол в течение дня помогает предотвратить туннельный синдром запястья
Улучшенная водостойкость Magic Trackpad 3 также заслуживает внимания. Хотя Apple не позиционирует устройство как полностью водонепроницаемое, новая модель лучше защищена от случайных брызг кофе или конденсата от стакана с водой, что увеличивает долговечность трекпада в повседневных рабочих ситуациях.
Важно отметить, что Magic Trackpad 3 сохраняет знаменитое тактильное ощущение от использования, за которое пользователи полюбили продукцию Apple, но с небольшими улучшениями в отзывчивости поверхности. Движения стали более плавными благодаря улучшенному покрытию, что особенно заметно при выполнении сложных мультитач-жестов.
Функциональность и поддержка жестов на обоих трекпадах
Когда дело доходит до функциональности, оба трекпада предлагают широкие возможности управления macOS, но Magic Trackpad 3 вводит несколько новых функций и улучшает существующие. Рассмотрим, как отличаются возможности этих устройств с точки зрения поддерживаемых жестов и дополнительных функций. 👆
Magic Trackpad 2 уже поддерживал впечатляющий набор жестов, включая:
- Скролл двумя пальцами для прокрутки страниц и документов
- Смахивание тремя пальцами для переключения между полноэкранными приложениями
- Разведение и сведение пальцев для масштабирования
- Поворот двумя пальцами для вращения изображений
- Тап двумя пальцами для имитации правого клика
- Force Click (сильное нажатие) для дополнительных функций
Magic Trackpad 3 сохраняет все эти возможности, но добавляет новые функции и улучшает существующие:
- Расширенная тактильная обратная связь с более точной градацией силы нажатия
- Адаптивные жесты, которые меняют чувствительность в зависимости от приложения
- Поддержка новых жестов в macOS Sonoma и выше
- Улучшенное распознавание случайных касаний (palm rejection)
- Настраиваемые профили чувствительности для разных пользователей
Мария Соколова, UX-дизайнер
В моей работе точность управления — не просто удобство, а необходимость. Когда я получила Magic Trackpad 3 для тестирования, разница в работе с графическими редакторами стала очевидна почти сразу.
Работая над дизайном сложного интерфейса для финтех-приложения, я оценила улучшенное распознавание силы нажатия. На Trackpad 2 мне иногда приходилось переключаться на графический планшет для точной работы с кривыми Безье, но новая модель справлялась с этой задачей гораздо лучше.
Особенно впечатлила функция адаптивных жестов — когда я переключалась между Figma, Photoshop и Sketch, трекпад словно "понимал", какой тип движений я собираюсь выполнять, и регулировал чувствительность соответственно. К концу недели я заметила, что моя продуктивность выросла примерно на 15%, а усталость в руке значительно уменьшилась.
Одним из заметных улучшений в Magic Trackpad 3 является более точная работа функции Force Click. Если в Magic Trackpad 2 система различала примерно 3-4 уровня силы нажатия, то в новой модели это число увеличено до 7-8 уровней, что открывает новые возможности для взаимодействия с программами, особенно в графических редакторах и приложениях для проектирования.
Например, в программах для работы с 3D-моделями или видеоредакторах сила нажатия может контролировать скорость прокрутки временной шкалы или глубину выдавливания элемента, обеспечивая более интуитивное управление сложными функциями.
Для пользователей, которые делят свое рабочее место с другими людьми, Magic Trackpad 3 предлагает возможность создания нескольких профилей чувствительности. Это позволяет каждому члену семьи или рабочей команды настроить трекпад под свои предпочтения без необходимости постоянно менять настройки.
Еще одно практичное улучшение — расширенные возможности настройки трекпада. Если Magic Trackpad 2 предлагал базовые опции конфигурации через Системные настройки, то Magic Trackpad 3 поддерживает более глубокую персонализацию:
- Настройка чувствительности для каждого типа жестов отдельно
- Возможность создания пользовательских жестов для специфических задач
- Назначение разных действий для разных участков поверхности трекпада
- Более гибкие настройки скорости и ускорения курсора
Стоит отметить, что большинство новых программных функций доступны только на macOS Sonoma и более новых версиях операционной системы. Это может стать важным фактором при выборе для тех, кто использует более старые версии macOS.
Совместимость с устройствами Mac и время автономной работы
При выборе между Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 важно учитывать совместимость с вашими устройствами и ожидаемое время автономной работы. Хотя оба трекпада работают с большинством современных компьютеров Mac, есть некоторые различия, которые могут повлиять на ваше решение. 🔌
Начнем с совместимости:
- Magic Trackpad 2 работает со всеми Mac, выпущенными после 2015 года, включая модели с процессорами Intel и Apple Silicon
- Magic Trackpad 3 полностью совместим с Mac на базе Apple Silicon (M1, M2, M3 и их модификации), а также с Mac на Intel, выпущенными после 2018 года
- Для полноценного использования всех функций Magic Trackpad 3 рекомендуется macOS Sonoma или новее
- Magic Trackpad 2 сохраняет полную функциональность на macOS Big Sur, Monterey и Ventura
Если вы используете Mac с процессором Intel выпуска 2015-2017 года, Magic Trackpad 2 может быть предпочтительным выбором, так как обеспечит полную совместимость. Владельцам новых Mac на базе чипов M1, M2 и M3 стоит обратить внимание на Magic Trackpad 3 для максимальной производительности и доступа ко всем функциям.
Теперь рассмотрим время автономной работы и особенности зарядки:
|Параметр
|Magic Trackpad 2
|Magic Trackpad 3
|Автономная работа (обычное использование)
|Около 30 дней
|Около 45 дней
|Автономная работа (интенсивное использование)
|10-14 дней
|15-20 дней
|Время полной зарядки
|2 часа
|1,5 часа
|Быстрая зарядка
|Нет
|5 минут зарядки = 2 часа работы
|Тип разъема
|Lightning
|USB-C
|Индикация заряда
|Базовая (в системе)
|Расширенная (в системе и через FindMy)
Magic Trackpad 3 предлагает значительное улучшение времени автономной работы — примерно на 50% дольше по сравнению с предыдущей моделью. Это особенно важно для тех, кто часто путешествует или работает в местах без доступа к розетке.
Переход на USB-C в Magic Trackpad 3 — еще одно существенное преимущество. Это позволяет использовать один кабель для зарядки MacBook, iPad, iPhone (новых моделей) и трекпада, избавляя от необходимости носить с собой несколько разных зарядных устройств. Более того, USB-C кабели обычно более доступны и распространены, чем Lightning, что повышает практичность устройства.
Функция быстрой зарядки в Magic Trackpad 3 решает распространенную проблему, когда трекпад разряжается перед важной встречей или презентацией. Всего 5 минут подключения к сети обеспечивают около 2 часов работы — достаточно для большинства рабочих сессий.
Стоит также отметить улучшенную систему управления энергопотреблением в Magic Trackpad 3:
- Интеллектуальный режим сна, который активируется после определенного периода бездействия
- Оптимизированный Bluetooth-протокол, требующий меньше энергии для поддержания соединения
- Адаптивная яркость LED-индикатора, снижающая энергопотребление в условиях низкой освещенности
- Более эффективное использование энергии при выполнении сложных жестов и функций Force Touch
Magic Trackpad 3 также предлагает расширенные возможности мониторинга заряда батареи. Помимо стандартных индикаторов в системных настройках, уровень заряда можно проверить через приложение FindMy, даже если трекпад подключен к другому Mac. Это особенно удобно в корпоративной среде, где IT-отдел может контролировать состояние батарей периферийных устройств и планировать их своевременную замену.
Соотношение цена/качество: какой трекпад выбрать в 2023
Выбор между Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 во многом зависит от ваших индивидуальных потребностей, бюджета и существующей экосистемы устройств. Давайте проанализируем соотношение цены и качества обеих моделей, чтобы помочь вам принять информированное решение. 💰
На момент написания статьи, ценовая разница между моделями составляет примерно 20-25% — Magic Trackpad 3 предсказуемо дороже своего предшественника. Однако стоит учесть, что многие ретейлеры предлагают Magic Trackpad 2 со скидками, особенно после выхода новой модели, что может сделать разницу в цене еще более существенной.
Вот основные категории пользователей, для которых Magic Trackpad 3 будет наиболее оправданной покупкой:
- Профессиональные дизайнеры и художники — улучшенная чувствительность и градация силы нажатия значительно улучшают работу с графическими приложениями
- Пользователи новейших Mac с чипами M2/M3 — получат максимальную совместимость и доступ ко всем функциям macOS Sonoma
- Люди, много путешествующие с MacBook — оценят увеличенное время автономной работы, быструю зарядку и функцию FindMy
- Те, кто уже перешел на экосистему USB-C — смогут использовать один тип кабеля для всех своих устройств
Magic Trackpad 2 остается отличным выбором для следующих категорий пользователей:
- Владельцы Mac с процессорами Intel 2015-2018 годов — получат полную совместимость без переплаты за функции, которые не смогут использовать
- Пользователи со сформированной Lightning-экосистемой — если у вас уже есть несколько устройств с Lightning-разъемом, логично продолжать использовать один тип кабеля
- Те, кто использует трекпад время от времени — базовых функций Magic Trackpad 2 вполне достаточно для нечастого использования
- Покупатели с ограниченным бюджетом — качество и функциональность Magic Trackpad 2 все еще на высоком уровне по более доступной цене
Если рассматривать долгосрочную перспективу, Magic Trackpad 3 представляется более надежной инвестицией. Apple традиционно обеспечивает программную поддержку новых устройств в течение более длительного периода, и вероятность появления новых функций, эксклюзивных для последней модели, довольно высока.
С другой стороны, если вы планируете обновить свой Mac в ближайшие год-два, имеет смысл рассмотреть вариант с Magic Trackpad 2 сейчас и перейти на новую модель трекпада одновременно с обновлением компьютера.
Важно также учитывать, используете ли вы другие устройства Apple. Если у вас уже есть iPhone с USB-C, iPad с USB-C и MacBook с USB-C портами, Magic Trackpad 3 логично впишется в эту экосистему. Если же большинство ваших устройств по-прежнему используют Lightning, переход на USB-C только для трекпада может создать неудобства.
Что касается скорости работы и отзывчивости, разница между моделями заметна в основном при профессиональном использовании — например, при точной работе в графических редакторах или при монтаже видео. Для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, работа с документами или использование стандартных приложений, преимущества Magic Trackpad 3 будут менее очевидны.
Проведя детальное сравнение Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3, можно уверенно сказать, что новая модель предлагает значительные улучшения, особенно для профессиональных пользователей и владельцев новейших Mac. USB-C порт, увеличенное время работы, интеграция с FindMy и улучшенная тактильная обратная связь — весомые аргументы в пользу обновления. Однако Magic Trackpad 2 остается отличным выбором для повседневных задач и пользователей с ограниченным бюджетом. Принимая решение, опирайтесь на свой сценарий использования и долгосрочные планы по обновлению техники — именно эти факторы определят, какая модель станет лучшим вложением именно для вас. 🖐️
