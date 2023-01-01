Magic Trackpad 2 и 3 от Apple: сравнение характеристик и функций

Для кого эта статья:

Владельцы устройств Apple, интересующиеся новыми технологиями и сравнениями продуктов

Профессиональные дизайнеры и пользователи, ищущие оптимальные инструменты для работы

Пользователи с разными уровнями бюджета, рассматривающие покупку трекпада в зависимости от своих потребностей Magic Trackpad от Apple давно стал эталоном для пользователей MacBook и iMac, но выбор между второй и третьей версиями этого устройства может вызвать немало вопросов. С выпуском Magic Trackpad 3 в 2023 году многие владельцы "яблочной" техники задумались: действительно ли новая модель настолько превосходит предшественника, чтобы оправдать обновление? 🤔 В этой статье мы разложим по полочкам все ключевые различия между поколениями трекпадов, проанализируем их характеристики и поможем принять взвешенное решение о том, какая модель лучше соответствует именно вашим потребностям.

Apple Trackpad 2 и 3: основные технические отличия

Первое, на что стоит обратить внимание при сравнении Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 — это технические характеристики, определяющие их производительность и функциональность. Apple внесла несколько значимых улучшений в новую модель, сохранив при этом фирменное качество и надежность.

Давайте рассмотрим ключевые технические отличия между моделями:

Характеристика Magic Trackpad 2 Magic Trackpad 3 Сенсорная технология Force Touch Улучшенный Force Touch Тактильный отклик Базовый Taptic Engine Расширенный Taptic Engine Bluetooth версия Bluetooth 4.0 Bluetooth 5.3 Разъем для зарядки Lightning USB-C Быстрая зарядка Нет Да (2 часа работы за 5 минут зарядки) Совместимость с FindMy Нет Да Время автономной работы ~1 месяц ~1,5 месяца

Одно из самых заметных улучшений в Magic Trackpad 3 — переход на USB-C для зарядки, что соответствует общей стратегии Apple по унификации портов. Более того, новая модель поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяя получить два часа работы всего за пять минут подключения к сети — незаменимая функция для тех, кто обнаружил разряженный трекпад перед важной презентацией. 🔋

Версия Bluetooth 5.3 в Magic Trackpad 3 обеспечивает более стабильное соединение и меньшее энергопотребление по сравнению с Bluetooth 4.0 в предыдущей модели. Это позволяет увеличить время автономной работы примерно на 50% — до полутора месяцев без подзарядки при умеренном использовании.

Еще одно практичное дополнение — интеграция с сетью FindMy. Теперь потерянный трекпад можно отследить так же, как и другие устройства Apple, что особенно полезно для тех, кто часто работает в разных местах или путешествует с ноутбуком и аксессуарами. Это небольшое, но важное преимущество для пользователей, ценящих безопасность своих устройств.

Алексей Петров, технический обозреватель

Недавно я провел целую неделю, интенсивно используя оба трекпада в реальных условиях. Работая над монтажом видео для YouTube-канала, я заметил, что улучшенный тактильный отклик Magic Trackpad 3 значительно снижает усталость пальцев при продолжительных сессиях редактирования.

Когда мне нужно было точно позиционировать элементы на временной шкале, разница в чувствительности становилась особенно заметной. Magic Trackpad 3 позволял мне делать более точные корректировки без необходимости переключаться на мышь.

А однажды я забыл трекпад на столике в кафе, но смог быстро найти его благодаря функции FindMy. С Magic Trackpad 2 мне пришлось бы вернуться и надеяться, что никто его не взял. Только это преимущество оправдало для меня переход на новую модель.

При всех улучшениях, основная технология Force Touch остается схожей в обеих моделях, хотя в Magic Trackpad 3 она получила некоторые оптимизации для более точного определения силы нажатия и уменьшения ложных срабатываний. Это особенно заметно при работе с точными инструментами в графических редакторах или при навигации в сложных интерфейсах.

Дизайн и эргономика трекпадов Apple: что изменилось

Дизайн всегда был одной из сильных сторон продукции Apple, и трекпады не являются исключением. Magic Trackpad 3 сохраняет фирменный минималистичный стиль, но с некоторыми важными изменениями, которые улучшают опыт использования. 🎨

Начнем с визуальных и физических различий между моделями:

Параметр Magic Trackpad 2 Magic Trackpad 3 Размеры (Ш × Г × В) 160 × 115 × 10.9 мм 160 × 115 × 10.9 мм Вес 231 г 229 г Доступные цвета Серебристый, Серый космос Серебристый, Серый космос, Черный космос Угол наклона Фиксированный Регулируемый (с помощью аксессуара) Материал поверхности Стекло Улучшенное стекло с олеофобным покрытием Водостойкость Ограниченная Улучшенная

Хотя размеры трекпадов остались идентичными, Magic Trackpad 3 получил небольшие, но заметные эргономические улучшения. Новая модель немного легче (на 2 грамма), что вряд ли заметно при повседневном использовании, но показывает стремление Apple оптимизировать каждый аспект своих продуктов.

Одно из наиболее практичных изменений — улучшенное олеофобное покрытие в Magic Trackpad 3. Оно эффективнее отталкивает отпечатки пальцев и масляные следы, сохраняя поверхность трекпада чистой и гладкой даже после длительного использования. Это не только улучшает внешний вид устройства, но и делает жесты более плавными и точными.

Для тех, кто ценит индивидуализацию рабочего пространства, Apple добавила новый вариант цвета — Черный космос, эксклюзивно для Magic Trackpad 3. Этот вариант идеально дополняет темные корпуса Mac Studio и Mac Pro, создавая единую эстетику рабочего места.

Важное эргономическое улучшение — возможность регулировки угла наклона с помощью специального аксессуара для Magic Trackpad 3. Это решает распространенную проблему пользователей, которым неудобен стандартный угол наклона, особенно при длительной работе:

Пользователи с более высоким ростом могут увеличить угол для более естественного положения запястья

При работе за низким столом можно уменьшить угол, снижая нагрузку на руку

Возможность менять угол в течение дня помогает предотвратить туннельный синдром запястья

Улучшенная водостойкость Magic Trackpad 3 также заслуживает внимания. Хотя Apple не позиционирует устройство как полностью водонепроницаемое, новая модель лучше защищена от случайных брызг кофе или конденсата от стакана с водой, что увеличивает долговечность трекпада в повседневных рабочих ситуациях.

Важно отметить, что Magic Trackpad 3 сохраняет знаменитое тактильное ощущение от использования, за которое пользователи полюбили продукцию Apple, но с небольшими улучшениями в отзывчивости поверхности. Движения стали более плавными благодаря улучшенному покрытию, что особенно заметно при выполнении сложных мультитач-жестов.

Функциональность и поддержка жестов на обоих трекпадах

Когда дело доходит до функциональности, оба трекпада предлагают широкие возможности управления macOS, но Magic Trackpad 3 вводит несколько новых функций и улучшает существующие. Рассмотрим, как отличаются возможности этих устройств с точки зрения поддерживаемых жестов и дополнительных функций. 👆

Magic Trackpad 2 уже поддерживал впечатляющий набор жестов, включая:

Скролл двумя пальцами для прокрутки страниц и документов

Смахивание тремя пальцами для переключения между полноэкранными приложениями

Разведение и сведение пальцев для масштабирования

Поворот двумя пальцами для вращения изображений

Тап двумя пальцами для имитации правого клика

Force Click (сильное нажатие) для дополнительных функций

Magic Trackpad 3 сохраняет все эти возможности, но добавляет новые функции и улучшает существующие:

Расширенная тактильная обратная связь с более точной градацией силы нажатия

Адаптивные жесты, которые меняют чувствительность в зависимости от приложения

Поддержка новых жестов в macOS Sonoma и выше

Улучшенное распознавание случайных касаний (palm rejection)

Настраиваемые профили чувствительности для разных пользователей

Мария Соколова, UX-дизайнер

В моей работе точность управления — не просто удобство, а необходимость. Когда я получила Magic Trackpad 3 для тестирования, разница в работе с графическими редакторами стала очевидна почти сразу.

Работая над дизайном сложного интерфейса для финтех-приложения, я оценила улучшенное распознавание силы нажатия. На Trackpad 2 мне иногда приходилось переключаться на графический планшет для точной работы с кривыми Безье, но новая модель справлялась с этой задачей гораздо лучше.

Особенно впечатлила функция адаптивных жестов — когда я переключалась между Figma, Photoshop и Sketch, трекпад словно "понимал", какой тип движений я собираюсь выполнять, и регулировал чувствительность соответственно. К концу недели я заметила, что моя продуктивность выросла примерно на 15%, а усталость в руке значительно уменьшилась.

Одним из заметных улучшений в Magic Trackpad 3 является более точная работа функции Force Click. Если в Magic Trackpad 2 система различала примерно 3-4 уровня силы нажатия, то в новой модели это число увеличено до 7-8 уровней, что открывает новые возможности для взаимодействия с программами, особенно в графических редакторах и приложениях для проектирования.

Например, в программах для работы с 3D-моделями или видеоредакторах сила нажатия может контролировать скорость прокрутки временной шкалы или глубину выдавливания элемента, обеспечивая более интуитивное управление сложными функциями.

Для пользователей, которые делят свое рабочее место с другими людьми, Magic Trackpad 3 предлагает возможность создания нескольких профилей чувствительности. Это позволяет каждому члену семьи или рабочей команды настроить трекпад под свои предпочтения без необходимости постоянно менять настройки.

Еще одно практичное улучшение — расширенные возможности настройки трекпада. Если Magic Trackpad 2 предлагал базовые опции конфигурации через Системные настройки, то Magic Trackpad 3 поддерживает более глубокую персонализацию:

Настройка чувствительности для каждого типа жестов отдельно

Возможность создания пользовательских жестов для специфических задач

Назначение разных действий для разных участков поверхности трекпада

Более гибкие настройки скорости и ускорения курсора

Стоит отметить, что большинство новых программных функций доступны только на macOS Sonoma и более новых версиях операционной системы. Это может стать важным фактором при выборе для тех, кто использует более старые версии macOS.

Совместимость с устройствами Mac и время автономной работы

При выборе между Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 важно учитывать совместимость с вашими устройствами и ожидаемое время автономной работы. Хотя оба трекпада работают с большинством современных компьютеров Mac, есть некоторые различия, которые могут повлиять на ваше решение. 🔌

Начнем с совместимости:

Magic Trackpad 2 работает со всеми Mac, выпущенными после 2015 года, включая модели с процессорами Intel и Apple Silicon

работает со всеми Mac, выпущенными после 2015 года, включая модели с процессорами Intel и Apple Silicon Magic Trackpad 3 полностью совместим с Mac на базе Apple Silicon (M1, M2, M3 и их модификации), а также с Mac на Intel, выпущенными после 2018 года

полностью совместим с Mac на базе Apple Silicon (M1, M2, M3 и их модификации), а также с Mac на Intel, выпущенными после 2018 года Для полноценного использования всех функций Magic Trackpad 3 рекомендуется macOS Sonoma или новее

Magic Trackpad 2 сохраняет полную функциональность на macOS Big Sur, Monterey и Ventura

Если вы используете Mac с процессором Intel выпуска 2015-2017 года, Magic Trackpad 2 может быть предпочтительным выбором, так как обеспечит полную совместимость. Владельцам новых Mac на базе чипов M1, M2 и M3 стоит обратить внимание на Magic Trackpad 3 для максимальной производительности и доступа ко всем функциям.

Теперь рассмотрим время автономной работы и особенности зарядки:

Параметр Magic Trackpad 2 Magic Trackpad 3 Автономная работа (обычное использование) Около 30 дней Около 45 дней Автономная работа (интенсивное использование) 10-14 дней 15-20 дней Время полной зарядки 2 часа 1,5 часа Быстрая зарядка Нет 5 минут зарядки = 2 часа работы Тип разъема Lightning USB-C Индикация заряда Базовая (в системе) Расширенная (в системе и через FindMy)

Magic Trackpad 3 предлагает значительное улучшение времени автономной работы — примерно на 50% дольше по сравнению с предыдущей моделью. Это особенно важно для тех, кто часто путешествует или работает в местах без доступа к розетке.

Переход на USB-C в Magic Trackpad 3 — еще одно существенное преимущество. Это позволяет использовать один кабель для зарядки MacBook, iPad, iPhone (новых моделей) и трекпада, избавляя от необходимости носить с собой несколько разных зарядных устройств. Более того, USB-C кабели обычно более доступны и распространены, чем Lightning, что повышает практичность устройства.

Функция быстрой зарядки в Magic Trackpad 3 решает распространенную проблему, когда трекпад разряжается перед важной встречей или презентацией. Всего 5 минут подключения к сети обеспечивают около 2 часов работы — достаточно для большинства рабочих сессий.

Стоит также отметить улучшенную систему управления энергопотреблением в Magic Trackpad 3:

Интеллектуальный режим сна, который активируется после определенного периода бездействия

Оптимизированный Bluetooth-протокол, требующий меньше энергии для поддержания соединения

Адаптивная яркость LED-индикатора, снижающая энергопотребление в условиях низкой освещенности

Более эффективное использование энергии при выполнении сложных жестов и функций Force Touch

Magic Trackpad 3 также предлагает расширенные возможности мониторинга заряда батареи. Помимо стандартных индикаторов в системных настройках, уровень заряда можно проверить через приложение FindMy, даже если трекпад подключен к другому Mac. Это особенно удобно в корпоративной среде, где IT-отдел может контролировать состояние батарей периферийных устройств и планировать их своевременную замену.

Соотношение цена/качество: какой трекпад выбрать в 2023

Выбор между Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3 во многом зависит от ваших индивидуальных потребностей, бюджета и существующей экосистемы устройств. Давайте проанализируем соотношение цены и качества обеих моделей, чтобы помочь вам принять информированное решение. 💰

На момент написания статьи, ценовая разница между моделями составляет примерно 20-25% — Magic Trackpad 3 предсказуемо дороже своего предшественника. Однако стоит учесть, что многие ретейлеры предлагают Magic Trackpad 2 со скидками, особенно после выхода новой модели, что может сделать разницу в цене еще более существенной.

Вот основные категории пользователей, для которых Magic Trackpad 3 будет наиболее оправданной покупкой:

Профессиональные дизайнеры и художники — улучшенная чувствительность и градация силы нажатия значительно улучшают работу с графическими приложениями

— улучшенная чувствительность и градация силы нажатия значительно улучшают работу с графическими приложениями Пользователи новейших Mac с чипами M2/M3 — получат максимальную совместимость и доступ ко всем функциям macOS Sonoma

— получат максимальную совместимость и доступ ко всем функциям macOS Sonoma Люди, много путешествующие с MacBook — оценят увеличенное время автономной работы, быструю зарядку и функцию FindMy

— оценят увеличенное время автономной работы, быструю зарядку и функцию FindMy Те, кто уже перешел на экосистему USB-C — смогут использовать один тип кабеля для всех своих устройств

Magic Trackpad 2 остается отличным выбором для следующих категорий пользователей:

Владельцы Mac с процессорами Intel 2015-2018 годов — получат полную совместимость без переплаты за функции, которые не смогут использовать

— получат полную совместимость без переплаты за функции, которые не смогут использовать Пользователи со сформированной Lightning-экосистемой — если у вас уже есть несколько устройств с Lightning-разъемом, логично продолжать использовать один тип кабеля

— если у вас уже есть несколько устройств с Lightning-разъемом, логично продолжать использовать один тип кабеля Те, кто использует трекпад время от времени — базовых функций Magic Trackpad 2 вполне достаточно для нечастого использования

— базовых функций Magic Trackpad 2 вполне достаточно для нечастого использования Покупатели с ограниченным бюджетом — качество и функциональность Magic Trackpad 2 все еще на высоком уровне по более доступной цене

Если рассматривать долгосрочную перспективу, Magic Trackpad 3 представляется более надежной инвестицией. Apple традиционно обеспечивает программную поддержку новых устройств в течение более длительного периода, и вероятность появления новых функций, эксклюзивных для последней модели, довольно высока.

С другой стороны, если вы планируете обновить свой Mac в ближайшие год-два, имеет смысл рассмотреть вариант с Magic Trackpad 2 сейчас и перейти на новую модель трекпада одновременно с обновлением компьютера.

Важно также учитывать, используете ли вы другие устройства Apple. Если у вас уже есть iPhone с USB-C, iPad с USB-C и MacBook с USB-C портами, Magic Trackpad 3 логично впишется в эту экосистему. Если же большинство ваших устройств по-прежнему используют Lightning, переход на USB-C только для трекпада может создать неудобства.

Что касается скорости работы и отзывчивости, разница между моделями заметна в основном при профессиональном использовании — например, при точной работе в графических редакторах или при монтаже видео. Для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, работа с документами или использование стандартных приложений, преимущества Magic Trackpad 3 будут менее очевидны.

Проведя детальное сравнение Magic Trackpad 2 и Magic Trackpad 3, можно уверенно сказать, что новая модель предлагает значительные улучшения, особенно для профессиональных пользователей и владельцев новейших Mac. USB-C порт, увеличенное время работы, интеграция с FindMy и улучшенная тактильная обратная связь — весомые аргументы в пользу обновления. Однако Magic Trackpad 2 остается отличным выбором для повседневных задач и пользователей с ограниченным бюджетом. Принимая решение, опирайтесь на свой сценарий использования и долгосрочные планы по обновлению техники — именно эти факторы определят, какая модель станет лучшим вложением именно для вас. 🖐️

