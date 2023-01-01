Специальные возможности Android: настройка доступности смартфона

Для кого эта статья:

Люди с особыми потребностями и их семьи

Специалисты в области цифровой доступности и проджект-менеджеры

Пожилые пользователи, включая тех, кто испытывает трудности с современными технологиями Мобильные телефоны давно превратились из устройств для звонков в незаменимых помощников,Literally открывающих мир на ладони. Но для миллионов людей с особыми потребностями этот мир может оставаться закрытым без правильных настроек. Специальные возможности Android — это не просто дополнительный набор функций, это ключ к полноценному использованию смартфона для тех, кто сталкивается с физическими ограничениями. В этой статье я детально расскажу, что представляют собой эти функции и как их активировать, чтобы сделать использование устройства максимально комфортным для каждого пользователя. 📱

Что такое специальные возможности Android и кому они нужны

Специальные возможности Android — это встроенный набор функций, разработанных для того, чтобы сделать использование смартфона доступным для людей с различными особенностями восприятия и взаимодействия с окружающим миром. Эти инструменты помогают преодолеть барьеры, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения, слуха, моторики или когнитивных функций.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей (примерно 15% населения мира) имеют какую-либо форму инвалидности. И с каждым годом технологические компании всё больше внимания уделяют созданию инклюзивных решений. Android здесь выступает одним из лидеров, постоянно расширяя арсенал инструментов доступности.

Анна Петрова, консультант по цифровой доступности

Однажды ко мне обратился Михаил, 67-летний профессор физики, недавно перенесший операцию по поводу катаракты. Его зрение значительно ухудшилось, и он был в отчаянии, поскольку не мог пользоваться своим новым Android-смартфоном. Для человека, привыкшего к активной интеллектуальной жизни, это было настоящей катастрофой.

Мы начали с настройки увеличения экрана и изменения размера шрифта. Затем активировали функцию TalkBack, чтобы телефон мог зачитывать информацию вслух. Поначалу Михаил был скептически настроен, но через неделю позвонил мне, переполненный эмоциями. "Я снова могу читать научные статьи! И даже отправлять электронные письма коллегам!" — сказал он. Этот случай показал мне, насколько важны функции доступности не просто для удобства, а для сохранения качества жизни и профессиональной самореализации.

Функции доступности Android предназначены для нескольких категорий пользователей:

Люди с нарушениями зрения — от полностью незрячих до тех, кто испытывает трудности с восприятием мелкого текста или определённых цветов

— от полностью незрячих до тех, кто испытывает трудности с восприятием мелкого текста или определённых цветов Пользователи с нарушениями слуха — те, кто полагается на визуальные уведомления вместо звуковых

— те, кто полагается на визуальные уведомления вместо звуковых Люди с ограниченной подвижностью — которым необходимы альтернативные способы ввода информации и управления устройством

— которым необходимы альтернативные способы ввода информации и управления устройством Пользователи с когнитивными особенностями — те, кому требуется упрощённый интерфейс или дополнительное время на взаимодействие

— те, кому требуется упрощённый интерфейс или дополнительное время на взаимодействие Пожилые люди — которым может быть сложно адаптироваться к современным технологиям без дополнительных настроек

Категория пользователей Типичные сложности Ключевые функции доступности Люди с нарушениями зрения Невозможность видеть экран, трудности с чтением мелкого текста TalkBack, увеличение экрана, высокая контрастность Пользователи с нарушениями слуха Невозможность слышать звуковые сигналы Визуальные уведомления, субтитры Люди с ограниченной подвижностью Сложности с точными движениями, удержанием устройства Голосовой ввод, Switch Access, жесты Пользователи с когнитивными особенностями Сложности с обработкой информации, многозадачностью Упрощённый режим, увеличенное время отклика

Основные функции доступности в Android устройствах

Android предлагает обширный набор инструментов, адаптированных под различные потребности пользователей. Эти функции постоянно совершенствуются с каждой новой версией операционной системы. Рассмотрим основные из них, которые доступны на большинстве современных устройств (Android 10 и выше).

Функции для людей с нарушениями зрения:

TalkBack — экранный считыватель, который озвучивает всё, что происходит на экране, позволяя пользоваться телефоном даже без зрительного контакта

— экранный считыватель, который озвучивает всё, что происходит на экране, позволяя пользоваться телефоном даже без зрительного контакта Увеличение экрана — позволяет увеличивать определённые участки экрана тройным нажатием

— позволяет увеличивать определённые участки экрана тройным нажатием Настройки размера шрифта и масштаба — дают возможность сделать текст крупнее во всех приложениях

— дают возможность сделать текст крупнее во всех приложениях Высокая контрастность текста — делает текст более читаемым на любом фоне

— делает текст более читаемым на любом фоне Инверсия цветов — меняет цветовую схему экрана на противоположную, что может быть полезно при некоторых нарушениях зрения

— меняет цветовую схему экрана на противоположную, что может быть полезно при некоторых нарушениях зрения Коррекция цвета — адаптирует отображение для людей с дальтонизмом

Функции для людей с нарушениями слуха:

Визуальные уведомления — мигание вспышки при входящих звонках и сообщениях

— мигание вспышки при входящих звонках и сообщениях Субтитры — автоматическое добавление текстовых подписей к видео и звуковым дорожкам

— автоматическое добавление текстовых подписей к видео и звуковым дорожкам Монофонический звук — объединение стереоканалов, что важно для людей с односторонней потерей слуха

— объединение стереоканалов, что важно для людей с односторонней потерей слуха Live Transcribe — преобразование речи в текст в режиме реального времени

Функции для людей с нарушениями моторики:

Switch Access — управление устройством через внешние переключатели

— управление устройством через внешние переключатели Voice Access — полное голосовое управление смартфоном

— полное голосовое управление смартфоном Жесты увеличения — упрощённые жесты для навигации

— упрощённые жесты для навигации Время отклика при касании — настройка времени удержания для регистрации нажатия

— настройка времени удержания для регистрации нажатия Фильтрация случайных нажатий — игнорирование быстрых повторных касаний

Дмитрий Соколов, специалист по ассистивным технологиям

Работая с Еленой, 32-летней художницей с прогрессирующим рассеянным склерозом, я столкнулся с непростой задачей. Ее руки начали терять координацию, что делало использование смартфона практически невозможным. Елена была в отчаянии — телефон был ее связью с заказчиками и источником дохода.

Мы настроили Voice Access, чтобы она могла управлять устройством голосом. Затем активировали Switch Access с подключением специального джойстика для более точной навигации. Результат превзошел ожидания: через месяц Елена не только вернулась к коммуникации с клиентами, но даже освоила редактирование фотографий своих работ с помощью голосовых команд. "Это как получить новые руки," — сказала она мне. Теперь я использую ее кейс как пример того, что правильно настроенные специальные возможности Android — это не просто удобство, а инструмент для сохранения профессиональной и социальной активности.

Как активировать специальные возможности на телефоне

Активация специальных возможностей на устройствах Android — процесс достаточно простой, но есть некоторые нюансы в зависимости от версии операционной системы и интерфейса производителя. Ниже я привожу универсальный алгоритм, который работает на большинстве современных смартфонов. 🔍

Базовый путь к настройкам специальных возможностей:

Откройте приложение "Настройки" (иконка шестеренки) Прокрутите вниз и найдите раздел "Специальные возможности" (в некоторых версиях может называться "Доступность") Войдите в этот раздел для доступа к полному списку функций

Существуют также быстрые способы доступа к функциям специальных возможностей:

Комбинации клавиш — на многих устройствах можно настроить определённые комбинации кнопок для быстрого доступа к функциям

— на многих устройствах можно настроить определённые комбинации кнопок для быстрого доступа к функциям Команда "Ok Google, открой настройки специальных возможностей" — если активирован Google Assistant

— если активирован Google Assistant Через панель быстрых настроек — можно добавить ярлыки часто используемых функций доступности

Для разных версий Android путь активации может немного отличаться:

Версия Android Путь к специальным возможностям Особенности Android 12-13 Настройки → Специальные возможности Доступны расширенные функции, включая новый считыватель экрана Android 10-11 Настройки → Специальные возможности Имеет категории по типам нарушений Android 8-9 Настройки → Доступность Более базовый набор функций Samsung OneUI Настройки → Специальные возможности Дополнительные фирменные функции MIUI (Xiaomi) Настройки → Дополнительные настройки → Специальные возможности Имеет специфические настройки для MIUI

Пошаговая инструкция по активации основных функций доступности:

1. Активация TalkBack:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" Выберите "TalkBack" (или "Экранный считыватель") Переключите тумблер в положение "Вкл." Подтвердите активацию в появившемся диалоговом окне Пройдите краткое обучение использованию TalkBack

2. Настройка увеличения экрана:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" Выберите "Увеличение" Активируйте функцию переключением тумблера Настройте способ активации: тройным нажатием или через кнопку доступности

3. Изменение размера шрифта и масштаба дисплея:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" → "Экран" Выберите "Размер шрифта" и установите комфортный размер Вернитесь назад и выберите "Масштаб экрана" для изменения общего масштаба

4. Активация Voice Access:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" Выберите "Voice Access" Переключите тумблер в положение "Вкл." Следуйте инструкциям на экране для настройки голосового управления

Важно помнить, что активация некоторых функций, особенно TalkBack, существенно меняет способ взаимодействия с устройством. Перед активацией рекомендуется ознакомиться с основными жестами управления. Если вы настраиваете устройство для кого-то другого, обязательно проведите демонстрацию базовых функций. 🤲

Настройка TalkBack и других голосовых функций Android

TalkBack — это одна из самых мощных функций доступности в Android, которая произвела настоящую революцию в использовании смартфонов людьми с нарушениями зрения. Это экранный считыватель, который озвучивает всё, что происходит на экране, позволяя "слышать" интерфейс вместо того, чтобы видеть его. Рассмотрим подробно, как настроить TalkBack и другие голосовые функции для максимального удобства. 🔊

Основные настройки TalkBack:

После активации TalkBack (как описано в предыдущем разделе), вы можете тонко настроить его работу:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" → "TalkBack" → "Настройки" Настройте громкость речи относительно других звуков (рекомендуется установить высокий приоритет) Выберите голос для синтеза речи и его скорость (начните с медленной скорости, постепенно увеличивая её по мере привыкания) Настройте уровень детализации озвучивания (например, нужно ли читать подсказки, ID элементов и т.д.) Определите, должен ли экран отключаться для экономии заряда (функция "Темный экран")

Жесты управления TalkBack:

При активном TalkBack изменяется способ взаимодействия с устройством. Основные жесты:

Одиночное нажатие — выбор элемента (TalkBack озвучит его)

— выбор элемента (TalkBack озвучит его) Двойное нажатие — активация выбранного элемента (аналог обычного нажатия)

— активация выбранного элемента (аналог обычного нажатия) Свайп вправо/влево — переход к следующему/предыдущему элементу

— переход к следующему/предыдущему элементу Свайп вверх/вниз двумя пальцами — прокрутка страницы

— прокрутка страницы Двойное нажатие и удержание — длительное нажатие (аналог удержания)

— длительное нажатие (аналог удержания) Рисование буквы "L" на экране — доступ к глобальному меню TalkBack

Другие важные голосовые функции Android:

Помимо TalkBack, Android предлагает несколько других голосовых функций доступности:

1. Voice Access — полное голосовое управление устройством:

Позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд

Особенно полезно для пользователей с ограниченной подвижностью

Дополнительные настройки: "Настройки" → "Специальные возможности" → "Voice Access" → "Настройки"

2. Live Transcribe — преобразование речи в текст в режиме реального времени:

Полезно для людей с нарушениями слуха

Распознает речь собеседника и показывает её в виде текста на экране

Поддерживает более 70 языков

3. Select to Speak — чтение выбранного текста вслух:

Альтернатива TalkBack для тех, кому нужно озвучивание только определённых участков текста

Активация: "Настройки" → "Специальные возможности" → "Select to Speak"

Тонкая настройка синтеза речи:

Для всех голосовых функций можно настроить параметры синтеза речи:

Войдите в "Настройки" → "Специальные возможности" → "Синтез речи" Выберите предпочтительный механизм (Google TTS, Samsung TTS и др.) Настройте язык, скорость и тон голоса Установите дополнительные голосовые пакеты для более естественного звучания

Практический совет: если вы настраиваете TalkBack для незрячего пользователя, не забудьте научить его базовым жестам и показать, как отключить функцию в случае необходимости (обычно это одновременное нажатие и удержание обеих кнопок громкости на 3 секунды). 📱

Дополнительные инструменты для людей с особыми потребностями

Помимо стандартных функций доступности, экосистема Android предлагает множество дополнительных инструментов, которые могут существенно упростить использование смартфона людям с особыми потребностями. Эти решения включают как встроенные опции, так и сторонние приложения, расширяющие возможности базовой системы. 🛠️

Встроенные дополнительные инструменты:

Switch Access — позволяет управлять устройством с помощью одного или нескольких переключателей (включая внешние аксессуары) вместо сенсорного экрана

— позволяет управлять устройством с помощью одного или нескольких переключателей (включая внешние аксессуары) вместо сенсорного экрана Action Blocks — создание крупных ярлыков на главном экране для выполнения сложных действий одним нажатием

— создание крупных ярлыков на главном экране для выполнения сложных действий одним нажатием Sound Amplifier — усиление звуков окружающей среды через наушники, что особенно полезно для людей с частичной потерей слуха

— усиление звуков окружающей среды через наушники, что особенно полезно для людей с частичной потерей слуха Фильтры цвета — настройка отображения цветов для различных типов дальтонизма

— настройка отображения цветов для различных типов дальтонизма Accessibility Menu — большое экранное меню для быстрого доступа к функциям, требующим физических жестов

Специализированные приложения из Google Play:

Lookout by Google — приложение, использующее камеру для описания окружения незрячим пользователям

— приложение, использующее камеру для описания окружения незрячим пользователям BrailleBack — позволяет подключать брайлевские дисплеи через Bluetooth

— позволяет подключать брайлевские дисплеи через Bluetooth EVA Facial Mouse — управление указателем с помощью движений головы через фронтальную камеру

— управление указателем с помощью движений головы через фронтальную камеру Simple Reading — упрощает веб-страницы, удаляя ненужные элементы для людей с когнитивными нарушениями

— упрощает веб-страницы, удаляя ненужные элементы для людей с когнитивными нарушениями Big Launcher — альтернативный лаунчер с крупными иконками и упрощённым интерфейсом

Настройка комфортной среды для различных типов нарушений:

Для людей с когнитивными нарушениями:

Активируйте режим "Не беспокоить" для уменьшения отвлекающих факторов

Настройте "Цифровое благополучие" для ограничения использования приложений

Используйте "Родительский контроль" для упрощения доступных функций

Для людей с нарушениями моторики:

Активируйте "Задержка касания и удержания" в настройках специальных возможностей

Используйте функцию "Фильтрация случайных нажатий"

Настройте чувствительность отклика на нажатия

Для пожилых пользователей:

Увеличьте размер шрифта и иконок

Активируйте высокую контрастность для лучшей читаемости

Настройте увеличенное время для ответа на уведомления

Внешние аксессуары для расширения возможностей:

Внешние переключатели — простые кнопки, которые можно подключить к устройству для управления с помощью Switch Access

— простые кнопки, которые можно подключить к устройству для управления с помощью Switch Access Брайлевские дисплеи — показывают текст с экрана в виде шрифта Брайля

— показывают текст с экрана в виде шрифта Брайля Адаптированные стилусы — с увеличенной поверхностью контакта для пользователей с ограниченной моторикой

— с увеличенной поверхностью контакта для пользователей с ограниченной моторикой Чехлы с удобным хватом — для пользователей с ослабленными мышцами рук

Интеграция с умным домом открывает дополнительные возможности для пользователей с ограниченной подвижностью:

Управление бытовыми приборами через голосовые команды

Автоматизация рутинных действий с помощью Google Assistant

Использование смартфона как пульта дистанционного управления для ТВ и других устройств

Важно помнить, что специальные возможности Android — это не просто инструменты для людей с ограниченными возможностями, а средство создания более инклюзивной цифровой среды, удобной для всех пользователей независимо от их особенностей. 🌐

Цифровая доступность — не просто функция, а философский подход к технологиям. Специальные возможности Android превращают смартфон из потенциального барьера в инструмент расширения возможностей для миллионов людей. Когда вы активируете эти функции для себя или помогаете настроить их другому человеку, вы не просто меняете параметры устройства — вы открываете новый мир коммуникации, информации и независимости. Помните, что доступность технологий — это фундаментальное право каждого человека, а не просто удобная опция.

