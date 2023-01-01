Современные колонки: технологии звучания и функции для всех

Для кого эта статья:

Аудиофилы и технологические энтузиасты

Пользователи, ищущие колонки с расширенными функциями

Потенциальные покупатели, заинтересованные в сравнении и выборе аудиотехники Аудиофилы и технические энтузиасты знают: идеальная колонка – это не просто устройство для воспроизведения звука, но и многофункциональный инструмент, способный интегрироваться в цифровую экосистему. В 2024 году рынок заполнен моделями, предлагающими невероятный спектр возможностей – от защиты по IP68 до голосовых помощников и синхронизации нескольких устройств. Какие же колонки с расширенными функциями действительно заслуживают внимания, а какие – пустая трата денег? Разберемся в этом детально. 🔊

Как выбрать колонку с дополнительными функциями

Выбор колонки с дополнительными функциями может быть сложным процессом из-за огромного количества моделей на рынке. Первое, на что следует обратить внимание – это ваши персональные потребности. Для кого-то критически важно наличие защиты от воды, для других – интеграция с умным домом.

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Качество звука – базовый, но все еще важнейший параметр. Обратите внимание на частотную характеристику, мощность и наличие технологий улучшения звучания.

– для портативных устройств критически важный показатель. Современные модели предлагают от 8 до 24 часов работы.

– стандарты IPX4-IPX7 обеспечивают защиту от брызг, а IPX8 и IP68 – полное погружение в воду.

– поддержка Bluetooth 5.0 или выше, NFC, Wi-Fi, AUX, возможность подключения к ТВ.

– встроенные голосовые помощники, управление умным домом, интеграция с экосистемами.

Михаил Коренев, аудиоинженер Недавно консультировал клиента, который хотел "просто хорошую колонку для дачи". Когда я начал задавать вопросы, выяснилось, что дача находится возле озера, устройство будет использоваться для вечеринок, а сам пользователь предпочитает классическую музыку в повседневной жизни. Я порекомендовал JBL Boombox 3 – водонепроницаемая, с мощным басом для вечеринок, но при этом с хорошей детализацией для классики, плюс функция PowerBank. Через месяц клиент вернулся за второй такой же колонкой для стереопары. "Она спасла три смартфона на рыбалке и вечеринку под дождем," – с этими словами он обнял меня. Правильно подобранные дополнительные функции могут оказаться важнее, чем кажется изначально.

Перед покупкой стоит определить, какие дополнительные функции вам действительно необходимы, а за какие вы платите лишние деньги. Например, если вы не пользуетесь голосовыми помощниками, то переплачивать за их наличие нет смысла. При этом водонепроницаемость может оказаться критически важной, если вы планируете использовать колонку у бассейна или на пляже. 💦

Отдельно стоит отметить совместимость с экосистемой ваших устройств. Если вы активный пользователь Apple, то колонки с поддержкой AirPlay будут более функциональны в вашей системе. Для пользователей Android и Windows может быть важнее поддержка Google Assistant или Chromecast.

Тип использования Рекомендуемые функции На что обратить внимание Домашнее использование Wi-Fi, мультирум, голосовые помощники Качество звука, совместимость с умным домом Активный отдых Защита IP67/IP68, прочный корпус Автономность, громкость, компактность Для вечеринок Светомузыка, режим DJ, парти-буст Мощность, бас, возможность объединения Для путешествий Компактность, PowerBank, карабин Защита от пыли и влаги, прочность, время работы Для работы Спикерфон, шумоподавление, BT multipoint Качество микрофонов, совместимость с ПК

Топ-10 портативных колонок с расширенным функционалом

Рынок портативных колонок постоянно эволюционирует, предлагая всё больше дополнительных функций. Вот десять моделей, которые выделяются не только качеством звука, но и набором дополнительных возможностей.

Sony SRS-XG500 – Премиальная колонка с IP66, световыми эффектами и временем работы до 30 часов. Функция Party Connect позволяет синхронизировать до 100 колонок, а встроенные ручки облегчают транспортировку. Дополнительно: разъёмы для микрофона и гитары. JBL Boombox 3 – Мощная колонка с защитой IPX7, функцией PowerBank и временем работы до 24 часов. Поддерживает PartyBoost для соединения с другими колонками JBL. Звуковой профиль можно настраивать через фирменное приложение. Soundcore Motion Boom Plus – Водонепроницаемая колонка (IPX7) с титановыми высокочастотными динамиками и встроенным эквалайзером. Функция PartyCast 2.0 позволяет соединить более 100 колонок. Время работы: до 20 часов. Ultimate Ears MEGABOOM 3 – Колонка с 360° звучанием и рейтингом IP67. Имеет плавающий корпус (не тонет в воде), функцию "Magic Button" для быстрого доступа к плейлистам и батарею на 20 часов. Marshall Emberton II – Компактная колонка с фирменным дизайном, технологией True Stereophonic для объемного звучания и защитой IP67. Функция Stack Mode позволяет беспроводно соединять неограниченное количество колонок. Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd Gen) – Ультрапортативная премиальная колонка с полностью водонепроницаемым корпусом (IP67), встроенным голосовым помощником Alexa и 18 часами воспроизведения. Трехмикрофонная система обеспечивает чёткие звонки. Sonos Roam – Интеллектуальная портативная колонка с автоматическим переключением между Wi-Fi и Bluetooth. Функции Trueplay автоматически настраивают звук под акустику помещения. Поддержка AirPlay 2 и возможность интеграции в мультирумную систему. Bose Portable Smart Speaker – Премиальная колонка с 360° звучанием, голосовыми помощниками и защитой IPX4. Функция SimpleSync позволяет подключаться к наушникам Bose и другим устройствам. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2. Huawei Sound Joy – Колонка, созданная в сотрудничестве с Devialet, с технологией пассивных радиаторов и светодиодной подсветкой. Имеет защиту IP67 и функцию NFC для моментального сопряжения. LG XBOOM Go XG7QBK – Колонка с объемным звуком, светомузыкой, защитой от воды IPX4 и временем работы до 24 часов. Функция Wireless Party Link позволяет соединить до 10 устройств, а приложение LG XBOOM даёт доступ к DJ-эффектам.

Каждая из перечисленных колонок имеет свои уникальные особенности, которые могут быть решающими при выборе. Например, Marshall Emberton II подойдет ценителям рок-музыки, а Sonos Roam – тем, кто хочет интегрировать колонку в мультирумную систему. 🎵

Блютуз колонки с лучшим качеством звука и Smart-опциями

Для аудиофилов, которые не желают жертвовать качеством звука ради дополнительных функций, существуют премиальные Bluetooth-колонки, сочетающие высококлассное звучание и Smart-опции. В этом сегменте производители делают акцент на высококачественных компонентах и продвинутой цифровой обработке сигнала.

При оценке качества звука я обращаю внимание на следующие характеристики:

Частотная характеристика – более широкий диапазон позволяет воспроизводить больше нюансов

– отдельные драйверы для разных частотных диапазонов обеспечивают лучшее разделение

– позволяет тонко настраивать звучание под разные условия

– позволяет тонко настраивать звучание под разные условия

Среди умных функций наиболее востребованы:

Мультирум и синхронизация с другими колонками

Голосовые помощники с функцией управления умным домом

Адаптивная настройка звука под акустику помещения

Интеграция со стриминговыми сервисами напрямую

Анастасия Верлина, музыкальный продюсер Работая над новым альбомом в домашней студии, я столкнулась с необходимостью иметь под рукой высококачественную референсную систему, которую можно перемещать между комнатами. Выбор пал на Sonos Move 2 – её адаптивный эквалайзер Trueplay автоматически настраивает звук под акустику помещения. Однажды, во время записи вокала, потребовалось срочно проверить сведение в другой комнате. Без отключения воспроизведения я перенесла колонку, и через несколько секунд она перекалибровалась под новое пространство! Благодаря поддержке Wi-Fi и 24-битному аудио, качество не уступало студийным мониторам. Особенно впечатлило, как система показала проблемы с частотами, которые я пропустила на наушниках. После этого случая я приобрела вторую такую же колонку для стереопары в основной комнате, а первую продолжаю использовать для мобильного референса.

Вот список лучших Bluetooth-колонок с высоким качеством звука и умными функциями:

Модель Особенности звучания Smart-функции Поддерживаемые кодеки Sonos Move 2 Два твитера, один вуфер, Trueplay настройка AirPlay 2, Wi-Fi, мультирум, голосовые ассистенты SBC, AAC Bowers & Wilkins Formation Flex Высококачественные динамики, фирменное звучание B&W Formation Wireless, мультирум, AirPlay 2 aptX HD, AAC, SBC Devialet Phantom I Уникальная архитектура ACE, 108 дБ без искажений Devialet OS, AirPlay 2, мультирум, Roon Ready aptX, SBC, AAC KEF LSX II Фирменные коаксиальные динамики Uni-Q Wi-Fi, HDMI ARC, USB-C, AirPlay 2, Google Chromecast aptX, AAC, SBC Naim Mu-so Qb 2nd Gen 300 Вт мощности, DSP оптимизация AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready, мультирум aptX HD, AAC, SBC

Премиальные колонки с умными функциями обычно поддерживают высококачественные аудиокодеки, которые минимизируют потери при беспроводной передаче. Например, aptX HD позволяет передавать 24-битный звук с минимальной задержкой, а LDAC (поддерживается некоторыми моделями Sony) обеспечивает передачу до 990 кбит/с. 🎧

Для максимального качества звука важно, чтобы не только колонка, но и источник (смартфон, планшет, компьютер) поддерживал высококачественные кодеки. Несмотря на наличие Bluetooth, многие премиальные модели предлагают и проводное подключение через AUX или даже цифровой оптический вход.

Многофункциональные аудиосистемы: цена и качество

Многофункциональные аудиосистемы представляют собой нечто большее, чем просто колонки – это настоящие развлекательные центры, объединяющие различные источники звука и дополнительные возможности. Такие устройства часто становятся центральным элементом домашних развлекательных систем, совмещая функции стереосистемы, саундбара и умной колонки.

Основные типы многофункциональных аудиосистем:

Умные саундбары – устройства, способные работать как с ТВ, так и в качестве музыкальных систем

– устройства, способные работать как с ТВ, так и в качестве музыкальных систем Мультирумные системы – наборы колонок, распределенных по дому и синхронизированных между собой

– наборы колонок, распределенных по дому и синхронизированных между собой Аудиосистемы "всё в одном" – компактные устройства с множеством входов и функций

– компактные устройства с множеством входов и функций Hi-Fi системы с беспроводными возможностями – традиционные компоненты с добавлением современных протоколов

Среди важнейших дополнительных функций таких систем:

Поддержка различных стриминговых сервисов напрямую

Многозонное аудио с возможностью воспроизведения разного контента в разных зонах

Интеграция с умным домом (управление освещением, шторами и другими устройствами)

Расширенная коннективность (HDMI ARC/eARC, оптический вход, Ethernet)

Поддержка форматов объемного звука (Dolby Atmos, DTS:X)

Вот сравнение стоимости и функциональности популярных многофункциональных аудиосистем:

Модель Ценовая категория Ключевые функции Соотношение цена/качество Sonos Arc + Sub + One SL (комплект) Премиум (110 000 – 150 000 ₽) Dolby Atmos, AirPlay 2, Trueplay, мультирум Высокое для премиум-сегмента Denon Home 550 + Home Subwoofer Верхний средний (75 000 – 90 000 ₽) HEOS мультирум, голосовой ассистент, Hi-Res Audio Хорошее с возможностью расширения Bose Smart Soundbar 900 Верхний средний (70 000 – 85 000 ₽) Dolby Atmos, SimpleSync, Voice4Video, ADAPTiQ Среднее (высокая цена за бренд) Yamaha MusicCast 50 Средний (30 000 – 40 000 ₽) MusicCast мультирум, стриминг, Hi-Res Audio Очень хорошее в своём сегменте IKEA Symfonisk (Sonos) Бюджетный (10 000 – 15 000 ₽) Интеграция с Sonos, AirPlay 2, мультирум Отличное для бюджетного сегмента

При выборе многофункциональной аудиосистемы важно учитывать возможность её дальнейшего расширения. Например, начав с одной колонки Sonos, вы можете постепенно добавлять компоненты, создавая полноценную мультирумную систему. 🏠

Важным фактором является также экосистема, в которой вы планируете использовать аудиосистему. Например, пользователям Apple будут удобнее системы с поддержкой AirPlay 2, а владельцам устройств на Android – системы с Chromecast или собственными приложениями производителя.

Наиболее выгодное соотношение цены и качества обычно предлагают устройства среднего сегмента – они имеют большинство функций премиальных моделей, но без переплаты за бренд. Для небольших помещений и нетребовательных пользователей отличным вариантом могут стать бюджетные системы, такие как IKEA Symfonisk, разработанные в сотрудничестве с Sonos.

Специальные функции колонок для разных целевых групп

Производители аудиотехники всё чаще создают специализированные колонки, ориентированные на конкретные целевые группы пользователей. Такой подход позволяет добавлять функции, которые максимально соответствуют потребностям определенной аудитории. 📱

Рассмотрим особенности колонок для разных целевых групп:

Для спортсменов и любителей активного отдыха: ультрапрочные колонки с защитой от падений, повышенной водонепроницаемостью (IP67-IP68), креплениями для велосипеда или рюкзака, компактными размерами

ультрапрочные колонки с защитой от падений, повышенной водонепроницаемостью (IP67-IP68), креплениями для велосипеда или рюкзака, компактными размерами Для детей: ударопрочный корпус, ограничение громкости для защиты слуха, яркий дизайн, функции аудиосказок, световые эффекты, простое управление

ударопрочный корпус, ограничение громкости для защиты слуха, яркий дизайн, функции аудиосказок, световые эффекты, простое управление Для геймеров: RGB-подсветка, синхронизация с игровыми событиями, минимальная задержка аудио, объемное звучание, специальные режимы для выделения определенных звуков (шаги, выстрелы)

RGB-подсветка, синхронизация с игровыми событиями, минимальная задержка аудио, объемное звучание, специальные режимы для выделения определенных звуков (шаги, выстрелы) Для пожилых пользователей: упрощенное управление, большие кнопки, голосовое управление, функция напоминаний, интеграция с системами экстренного вызова

упрощенное управление, большие кнопки, голосовое управление, функция напоминаний, интеграция с системами экстренного вызова Для профессиональных музыкантов и диджеев: высокая мощность, входы для микрофонов и инструментов, возможность подключения к микшерным пультам, режимы караоке, DJ-эффекты

Примеры колонок с функциями для конкретных групп пользователей:

JBL Clip 4 (для спортсменов и туристов) – ультракомпактная колонка с карабином для крепления, защитой IP67 и 10 часами работы. Идеальна для походов и тренировок. Sony SRS-XB43 (для любителей вечеринок) – мощная колонка с функцией Party Connect, световыми эффектами, режимом EXTRA BASS и защитой IP67. Ultimate Ears WONDERBOOM 3 (для пляжного отдыха) – компактная колонка, которая не тонет в воде, имеет кнопку увеличения баса и защиту IP67. Amazon Echo (4th Gen) (для умного дома) – смарт-колонка с Alexa, управлением устройствами умного дома, функциями охраны и обнаружения присутствия. SOUNDBOKS (Gen 3) (для уличных мероприятий) – сверхмощная (126 дБ) колонка с заменяемыми аккумуляторами (до 40 часов), TeamUP для беспроводной синхронизации до 5 колонок. Harman Kardon Citation 500 (для аудиофилов) – премиальная колонка с высококачественными материалами, HD-звуком, поддержкой Hi-Res Audio и стильным дизайном. Philips TAT7807 (для детей) – колонка с ограничением громкости, светомузыкой, антибактериальным покрытием и защитой от брызг.

Выбирая колонку для конкретной целевой группы, важно определить, какие функции действительно будут использоваться. Например, для туриста с тяжелым рюкзаком каждый грамм веса имеет значение, поэтому компактность и карабин для крепления могут оказаться важнее высокой мощности. А для пожилого человека простота управления и хорошая разборчивость речи при воспроизведении аудиокниг важнее наличия мощных басов. 👵🏻

Интересно отметить, что в последнее время появляются колонки с узкоспециализированными функциями. Например, для садоводов существуют колонки, замаскированные под садовые камни, с солнечными панелями для зарядки. А для любителей кемпинга – колонки со встроенным фонариком или даже сигналом SOS.

Среди инновационных решений стоит отметить колонки, способные синхронизироваться с другими устройствами в доме – например, с подсветкой, термостатами или системами безопасности. Такие устройства становятся не просто источником звука, но и частью комплексной системы управления домашней средой.

Выбор идеальной колонки с дополнительными функциями – это баланс между основным назначением устройства и теми дополнительными возможностями, которые действительно улучшат ваш пользовательский опыт. Помните, что самая дорогая или самая функциональная колонка не обязательно станет лучшим решением именно для ваших задач. Будьте честны с собой относительно того, какие функции вы будете использовать регулярно, а какие останутся невостребованными. Независимо от выбранной модели, качество звука остаётся фундаментальным параметром – даже самые инновационные дополнительные функции не компенсируют посредственное звучание. Технологии продолжают развиваться, и то, что сегодня кажется революционным, завтра станет стандартом. Инвестируйте в устройства, которые могут расти вместе с вашими потребностями.

