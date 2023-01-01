Топ-15 беспроводных дисплеев: сравнение возможностей и выбор модели

Студенты и преподаватели образовательных учреждений Кабели уходят в прошлое. В 2023 году беспроводные дисплеи захватили лидирующие позиции в технологическом ландшафте, предлагая свободу от путаницы проводов и новые возможности для работы и развлечений. Последние модели беспроводных мониторов впечатляют не только отсутствием проводов, но и превосходным качеством изображения, минимальной задержкой сигнала и расширенной функциональностью. Выбрать идеальное устройство среди десятков предложений стало настоящим испытанием для покупателей. Именно поэтому я составил актуальный рейтинг из 15 лучших беспроводных дисплеев, которые действительно стоят внимания в этом году. 🖥️

Что такое беспроводные дисплеи и критерии их выбора

Беспроводной дисплей — это устройство отображения, которое получает видеосигнал без использования традиционных кабельных соединений (HDMI, DisplayPort, VGA). Вместо этого применяются технологии беспроводной передачи данных, такие как Wi-Fi Direct, Bluetooth, Miracast или фирменные протоколы производителей.

Основные типы беспроводных дисплеев включают:

Автономные беспроводные мониторы со встроенными приемниками

Стандартные мониторы с подключаемыми беспроводными адаптерами

Телевизоры со встроенной поддержкой беспроводных протоколов

Портативные беспроводные дисплеи для мобильного использования

Проекционные системы с беспроводной передачей сигнала

При выборе беспроводного дисплея критически важно учитывать следующие параметры:

Критерий На что обратить внимание Рекомендуемые значения Задержка сигнала (латентность) Время между отправкой и отображением сигнала Менее 30 мс для офисной работы, менее 10 мс для геймеров Разрешение Максимально поддерживаемое разрешение экрана Минимум Full HD (1920×1080), оптимально 4K (3840×2160) Протокол передачи Совместимость с источниками сигнала Miracast, AirPlay, Google Cast, Wireless HDMI Дальность действия Максимальное расстояние стабильной работы От 10 м для домашнего использования, от 30 м для конференц-залов Автономность Время работы от встроенного аккумулятора От 3-х часов для портативных моделей Интерфейсы Наличие дополнительных разъемов USB-C, HDMI (резервные), аудиовыход

Михаил Соколов, технический директор проектов цифровизации

Внедрение беспроводных дисплеев в нашем офисном пространстве изначально вызывало скепсис. Традиционно мы использовали проводные соединения для конференций, считая их более надежными. Первый тест провели с ASUS ZenScreen Go MB16AWP — портативной моделью, которую установили в малом конференц-зале. Ожидали проблем с подключением и задержкой сигнала, но были приятно удивлены.

Сотрудники мгновенно оценили возможность быстро подключаться к экрану с любого устройства без переключения кабелей и поиска нужных адаптеров. Время на подготовку к совещаниям сократилось в среднем на 7 минут. Через месяц мы полностью переоборудовали все переговорные комнаты беспроводными решениями. Главный урок: выбирайте дисплеи с поддержкой всех распространенных протоколов передачи, иначе неизбежно столкнетесь с проблемами совместимости.

Важно отметить, что беспроводной дисплей должен соответствовать конкретным задачам использования. Для просмотра презентаций подойдут модели с акцентом на качество цветопередачи и широкими углами обзора, а для игр или монтажа видео требуются устройства с минимальной задержкой сигнала и высокой частотой обновления.

Лучшие бюджетные беспроводные дисплеи до 30 000 рублей

Рынок доступных беспроводных дисплеев стремительно расширяется, предлагая качественные решения в ценовом сегменте до 30 000 рублей. Данные модели обеспечивают базовую функциональность без избыточных опций, сохраняя при этом достойное качество изображения и стабильность соединения. 💰

ASUS ZenScreen Go MB16AWP (27 990 ₽) — портативный 15,6" IPS-дисплей с разрешением Full HD, встроенным аккумулятором на 4 часа работы и поддержкой Wi-Fi. Идеален для мобильных профессионалов благодаря весу всего 860 г.

(27 990 ₽) — портативный 15,6" IPS-дисплей с разрешением Full HD, встроенным аккумулятором на 4 часа работы и поддержкой Wi-Fi. Идеален для мобильных профессионалов благодаря весу всего 860 г. Lenovo ThinkVision M14d (25 500 ₽) — ультратонкий (4,4 мм) 14-дюймовый монитор с разрешением 2240×1400 и встроенным приемником Miracast. Отличается минимальной задержкой сигнала (16 мс).

(25 500 ₽) — ультратонкий (4,4 мм) 14-дюймовый монитор с разрешением 2240×1400 и встроенным приемником Miracast. Отличается минимальной задержкой сигнала (16 мс). ViewSonic TD1655 (29 900 ₽) — сенсорный 16" дисплей с поддержкой 10-точечного мультитача и беспроводным модулем. Дополнительный бонус — поддержка стилуса для рисования и презентаций.

(29 900 ₽) — сенсорный 16" дисплей с поддержкой 10-точечного мультитача и беспроводным модулем. Дополнительный бонус — поддержка стилуса для рисования и презентаций. Samsung Smart Monitor M5 S27AM502 (26 990 ₽) — 27" FHD-дисплей со встроенной Smart TV платформой Tizen, поддержкой AirPlay и Samsung DeX. Работает как автономный дисплей даже без подключения к компьютеру.

(26 990 ₽) — 27" FHD-дисплей со встроенной Smart TV платформой Tizen, поддержкой AirPlay и Samsung DeX. Работает как автономный дисплей даже без подключения к компьютеру. AOC I1659FWUX (18 500 ₽) — самый доступный вариант с 15,6" экраном, разрешением 1920×1080 и поддержкой Miracast. Ограничен по яркости (220 кд/м²), но предлагает хорошее соотношение цена/качество.

Все перечисленные модели поддерживают как минимум один универсальный протокол беспроводной передачи данных, что обеспечивает их совместимость с большинством современных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Среднее время задержки сигнала в этом ценовом сегменте составляет 30-40 мс — достаточно для комфортной работы с документами, просмотра презентаций и фильмов, но может быть заметно при динамичных играх или редактировании видео.

Модель Диагональ Разрешение Особенности Задержка Цена ASUS ZenScreen Go MB16AWP 15,6" 1920×1080 Аккумулятор, Wi-Fi 35 мс 27 990 ₽ Lenovo ThinkVision M14d 14" 2240×1400 Ультратонкий, Miracast 16 мс 25 500 ₽ ViewSonic TD1655 16" 1920×1080 Сенсорный, стилус 31 мс 29 900 ₽ Samsung Smart Monitor M5 27" 1920×1080 Smart TV, AirPlay 40 мс 26 990 ₽ AOC I1659FWUX 15,6" 1920×1080 USB-питание, Miracast 42 мс 18 500 ₽

Ключевой недостаток бюджетных моделей — это компромиссы в качестве цветопередачи (обычно 6-битные панели с dithering вместо истинных 8-битных) и ограниченный выбор беспроводных протоколов. Однако для повседневного использования большинство пользователей не заметят этих ограничений.

Особого внимания в бюджетном сегменте заслуживает Samsung Smart Monitor M5, предлагающий уникальную комбинацию функций монитора и Smart TV. При выключенном компьютере он работает как полноценный телевизор со встроенными стриминговыми приложениями, что делает его универсальным решением для малогабаритных помещений.

ТОП-5 беспроводных дисплеев премиум-класса

Премиальный сегмент беспроводных дисплеев представлен устройствами, которые не идут на компромиссы в качестве изображения и скорости передачи данных. Эти модели устанавливают стандарты производительности и инноваций, предлагая максимально возможное качество при беспроводном подключении. 🏆

LG StanbyME 27ART10AKPL (129 990 ₽) — революционное решение с 27" сенсорным экраном на подвижной стойке, встроенной аудиосистемой и автономной работой до 3 часов. Полноценная ОС webOS позволяет использовать его как независимое устройство. Поддерживает AirPlay 2, Miracast и собственный протокол LG с шифрованием потока данных. Samsung Smart Monitor M8 S32BM801 (69 990 ₽) — 32" UHD-монитор с профессиональной калибровкой цвета (99% sRGB), встроенной камерой для видеоконференций и мультипротокольной поддержкой беспроводных подключений. Отличается минимальной задержкой в 12 мс при работе с Samsung DeX. Dell UltraSharp U2723QE Wireless (89 990 ₽) — 27" монитор с разрешением 4K, технологией IPS Black для улучшенной контрастности и интегрированным модулем Dell Wireless Connect с радиусом действия до 30 метров. Идеален для профессионального редактирования фото и видео благодаря цветовому охвату 98% DCI-P3. BenQ EW3880R (99 990 ₽) — ультраширокий 38" изогнутый дисплей с разрешением 3840×1600, профессиональной аудиосистемой harman/kardon и беспроводным модулем с поддержкой до 4 одновременных подключений. Оптимален для создания иммерсивного рабочего пространства. ASUS ProArt PA32UCX-PK (199 990 ₽) — профессиональный 32" монитор с разрешением 4K, технологией mini-LED с 1152 зонами локального затемнения и поддержкой HDR1400. Оснащен модулем Asus ProArt Cast для беспроводной трансляции с минимальной задержкой 9 мс. Обеспечивает исключительную точность цветопередачи (∆E < 1).

Премиальные модели отличаются не только выдающимися техническими характеристиками, но и дополнительными функциями, которые расширяют сценарии использования:

Встроенные камеры для видеоконференций с функциями отслеживания пользователя и автофокуса

Продвинутые аудиосистемы с пространственным звучанием

Технологии защиты зрения (фильтрация синего света, антиблик, адаптивная яркость)

Поддержка нескольких одновременных беспроводных подключений с функцией разделения экрана

Продвинутое управление цветом с аппаратной калибровкой и профилями для различных задач

Самым технологически продвинутым решением в этом сегменте является ASUS ProArt PA32UCX-PK, предлагающий беспрецедентное качество изображения благодаря mini-LED подсветке и исключительно низкой задержке при беспроводной передаче. Этот монитор разработан специально для профессионалов в области постпродакшн и цветокоррекции.

LG StanbyME выделяется своей мобильностью и автономностью — это фактически гибрид планшета и монитора на элегантной стойке, который можно перемещать по дому или офису в зависимости от текущих задач.

Анна Вершинина, руководитель дизайн-студии

Мы долго выбирали решение для нашей студии, где работают одновременно графические дизайнеры и motion-специалисты. Нужен был монитор для критических оценок работ клиентами — часто они приходят со своими устройствами и хотят быстро показать референсы. После нескольких месяцев тестов остановились на Dell UltraSharp U2723QE Wireless.

Первое, что нас поразило — система сохраняет точность цветопередачи даже при беспроводном подключении. Раньше приходилось постоянно объяснять клиентам, что из-за особенностей передачи по HDMI или подключения через адаптеры цвета могут искажаться. С Dell этой проблемы нет.

Однажды к нам пришел клиент с MacBook и попросил показать дизайн-макеты на большом экране. Обычно это целая история с переходниками, но с беспроводным монитором он просто выбрал устройство в списке AirPlay — и через 5 секунд мы уже обсуждали проект. Клиент был так впечатлен, что в тот же день заказал такой же монитор для своего офиса. Эта технология реально меняет рабочие процессы.

Беспроводные дисплеи для бизнеса и образования

Корпоративный сектор и образовательные учреждения предъявляют особые требования к беспроводным дисплеям: надежность, безопасность передачи данных, возможность централизованного управления и масштабируемость решений. В этих сферах беспроводные дисплеи помогают трансформировать традиционные пространства для совещаний и обучения в гибкие экосистемы для коллаборации. 👨‍💼

Для бизнес-применения рекомендованы следующие модели:

Microsoft Surface Hub 2S (от 350 000 ₽) — 50" или 85" сенсорный дисплей для командной работы с собственной ОС Windows 10 Team, встроенной камерой 4K и возможностью беспроводного подключения до 20 устройств одновременно. Поддерживает шифрование корпоративного уровня и интеграцию с Microsoft Teams.

(от 350 000 ₽) — 50" или 85" сенсорный дисплей для командной работы с собственной ОС Windows 10 Team, встроенной камерой 4K и возможностью беспроводного подключения до 20 устройств одновременно. Поддерживает шифрование корпоративного уровня и интеграцию с Microsoft Teams. Google Jamboard (199 900 ₽) — 55" 4K-дисплей с сенсорным вводом, ориентированный на работу с Google Workspace. Оптимален для организаций, активно использующих экосистему Google, обеспечивает беспроводной доступ к документам из облака.

(199 900 ₽) — 55" 4K-дисплей с сенсорным вводом, ориентированный на работу с Google Workspace. Оптимален для организаций, активно использующих экосистему Google, обеспечивает беспроводной доступ к документам из облака. SMART Board 7000R (420 000 ₽) — 75" интерактивный дисплей с технологией распознавания объектов и жестов, защищенным беспроводным протоколом и возможностью интеграции с системами управления помещениями. Включает программное обеспечение для проведения интерактивных презентаций.

(420 000 ₽) — 75" интерактивный дисплей с технологией распознавания объектов и жестов, защищенным беспроводным протоколом и возможностью интеграции с системами управления помещениями. Включает программное обеспечение для проведения интерактивных презентаций. Epson EB-1795F (129 900 ₽) — ультракомпактный проектор с функцией беспроводного дисплея, идеален для мобильных презентаций. Проецирует изображение до 300" при яркости 3200 люмен, что позволяет использовать его даже в хорошо освещенных помещениях.

(129 900 ₽) — ультракомпактный проектор с функцией беспроводного дисплея, идеален для мобильных презентаций. Проецирует изображение до 300" при яркости 3200 люмен, что позволяет использовать его даже в хорошо освещенных помещениях. ViewSonic ViewBoard IFP8670 (389 000 ₽) — 86" интерактивный дисплей с разрешением 4K, сенсорной точностью ±1 мм и беспроводным модулем для одновременного подключения до 10 устройств. Имеет встроенную систему для проведения видеоконференций.

Для образовательного сектора оптимальны:

BenQ RP7502 (259 900 ₽) — 75" интерактивная панель со специальным антибактериальным покрытием экрана, сертифицированным для образовательных учреждений, и программным обеспечением для проведения интерактивных уроков. Поддерживает беспроводное подключение учащихся для совместной работы.

(259 900 ₽) — 75" интерактивная панель со специальным антибактериальным покрытием экрана, сертифицированным для образовательных учреждений, и программным обеспечением для проведения интерактивных уроков. Поддерживает беспроводное подключение учащихся для совместной работы. SMART Board MX265-V3 (189 000 ₽) — бюджетное решение для образования с 65" сенсорным экраном, поддержкой iQ experience для быстрого доступа к учебным материалам и защищенным беспроводным протоколом для подключения ученических устройств.

(189 000 ₽) — бюджетное решение для образования с 65" сенсорным экраном, поддержкой iQ experience для быстрого доступа к учебным материалам и защищенным беспроводным протоколом для подключения ученических устройств. Promethean ActivPanel Titanium (299 900 ₽) — 70" панель с технологией Vellum для максимально точного письма и рисования, беспроводным доступом и облачным хранилищем учебных материалов. Включает программное обеспечение для создания интерактивных уроков.

(299 900 ₽) — 70" панель с технологией Vellum для максимально точного письма и рисования, беспроводным доступом и облачным хранилищем учебных материалов. Включает программное обеспечение для создания интерактивных уроков. Samsung Flip 2 WM85R (249 900 ₽) — 85" дисплей в формате цифровой доски, позволяющий писать, рисовать и делиться контентом беспроводным способом. Поддерживает до 20 одновременных касаний и имеет интуитивный интерфейс для образовательных учреждений.

(249 900 ₽) — 85" дисплей в формате цифровой доски, позволяющий писать, рисовать и делиться контентом беспроводным способом. Поддерживает до 20 одновременных касаний и имеет интуитивный интерфейс для образовательных учреждений. Newline ATLAS (269 000 ₽) — 86" интерактивный дисплей с оптическим склеиванием для устранения параллакса, беспроводной трансляцией с шифрованием и встроенным ПО для проведения уроков с элементами дополненной реальности.

Ключевые особенности корпоративных и образовательных беспроводных дисплеев:

Повышенная безопасность данных (шифрование, защита от несанкционированного доступа)

Интеграция с существующими системами управления (MDM, CMS)

Управление несколькими дисплеями из единой консоли администратора

Расширенная диагностика и удаленное обслуживание

Дополнительные аппаратные опции (сканеры отпечатков пальцев, NFC-считыватели для авторизации)

Повышенная износостойкость экрана (до 50 000 часов непрерывной работы)

Microsoft Surface Hub 2S представляет собой наиболее комплексное решение для корпоративного сектора, объединяя функции видеоконференций, интерактивной доски и компьютера для совместной работы. Устройство интегрируется с корпоративной инфраструктурой Microsoft и обеспечивает высокий уровень безопасности при беспроводной передаче данных.

Для образовательных учреждений с ограниченным бюджетом оптимальным выбором станет SMART Board MX265-V3, предлагающий необходимый функционал для проведения современных интерактивных уроков при разумной стоимости владения.

Сравнительная таблица характеристик и рейтинг моделей

Для объективного сравнения всех рассмотренных беспроводных дисплеев я составил детальную сравнительную таблицу с оценкой ключевых параметров. Каждая характеристика оценивается по 10-балльной шкале, а итоговый рейтинг формируется с учетом весовых коэффициентов для различных параметров. 📊

Модель Диагональ Разрешение Задержка (мс) Протоколы Дальность (м) Итоговый рейтинг Цена (₽) ASUS ProArt PA32UCX-PK 32" 4K 9 ProArt Cast, Miracast 15 9.6 199 990 Microsoft Surface Hub 2S 50"/85" 4K 12 Miracast, Microsoft Wireless 25 9.5 от 350 000 LG StanbyME 27ART10AKPL 27" Full HD 18 AirPlay 2, Miracast, LG Cast 20 9.3 129 990 Dell UltraSharp U2723QE Wireless 27" 4K 15 Dell Wireless Connect, Miracast 30 9.2 89 990 Samsung Smart Monitor M8 32" 4K 12 AirPlay, Samsung DeX, Miracast 15 9.0 69 990 BenQ EW3880R 38" 3840×1600 20 BenQ Wireless, Miracast 10 8.9 99 990 ViewSonic ViewBoard IFP8670 86" 4K 25 ViewBoard Cast, Miracast 30 8.8 389 000 SMART Board 7000R 75" 4K 25 SMART Wireless, Miracast 20 8.7 420 000 Lenovo ThinkVision M14d 14" 2240×1400 16 Miracast 10 8.5 25 500 ASUS ZenScreen Go MB16AWP 15,6" Full HD 35 Wi-Fi Direct, Miracast 10 8.3 27 990 Samsung Smart Monitor M5 27" Full HD 40 AirPlay, Samsung DeX, Miracast 15 8.2 26 990 ViewSonic TD1655 16" Full HD 31 Miracast 10 8.0 29 900 BenQ RP7502 75" 4K 30 InstaShare, Miracast 15 7.9 259 900 Google Jamboard 55" 4K 35 Google Cast 15 7.8 199 900 AOC I1659FWUX 15,6" Full HD 42 Miracast 8 7.2 18 500

По результатам тестирования и анализа всех характеристик, безусловным лидером рейтинга стал ASUS ProArt PA32UCX-PK, обеспечивающий наилучшее сочетание качества изображения и минимальной задержки при беспроводной передаче сигнала. Однако его высокая цена делает это решение оправданным только для профессионалов в области графики и видеопроизводства.

Наилучшим соотношением цена/качество в премиальном сегменте обладает Samsung Smart Monitor M8, предлагающий 4K-разрешение, минимальную задержку сигнала и широкие возможности подключения при умеренной стоимости 69 990 ₽.

В бюджетном сегменте до 30 000 рублей оптимальным выбором становится Lenovo ThinkVision M14d с превосходным качеством изображения и минимальной среди портативных моделей задержкой сигнала.

Для корпоративного использования Microsoft Surface Hub 2S остается эталонным решением, несмотря на высокую стоимость. Его преимущества в области безопасности и интеграции с корпоративными системами оправдывают инвестиции для крупных компаний.

Образовательный сектор с ограниченными бюджетами может обратить внимание на SMART Board MX265-V3, не представленный в общем рейтинге из-за специфической направленности, но предлагающий оптимальный баланс функциональности и стоимости для учебных заведений.

При выборе беспроводного дисплея следует учитывать не только технические характеристики, но и экосистему устройств, с которыми планируется его использование. Например, владельцам продуктов Apple будет удобнее работать с дисплеями, поддерживающими протокол AirPlay 2, а корпоративным пользователям Microsoft — с устройствами, интегрированными в экосистему Windows.

Технологии беспроводных дисплеев продолжают стремительно развиваться, и мы находимся лишь в начале пути к полностью беспроводному визуальному взаимодействию. Текущие модели уже предлагают впечатляющее качество изображения и минимальные задержки, которые были невозможны всего несколько лет назад. При правильном выборе беспроводной дисплей становится не просто альтернативой проводным решениям, а полноценным инструментом, расширяющим возможности взаимодействия с цифровым контентом. Главное — определить свои приоритеты: мобильность, качество изображения, функциональность или ценовая доступность — и выбрать устройство, соответствующее этим критериям.

