Процессоры AMD со встроенной графикой: выбор для игр и работы

Для кого эта статья:

Геймеры с ограниченным бюджетом

Люди, собирательные настольные компьютеры для работы и повседневного использования

Начинающие пользователи, интересующиеся графикой и компьютерными технологиями Собираете компьютер, но бюджет не позволяет купить дорогую видеокарту? Процессоры AMD с интегрированным графическим ядром могут стать спасением! 🔥 Эти небольшие, но мощные чипы обеспечивают достойную графическую производительность без необходимости приобретать отдельную видеокарту. Раньше встроенная графика считалась решением только для офисных задач, но современные APU от AMD разрушают этот стереотип, позволяя комфортно играть в популярные игры и работать с графическими приложениями. Разберём, какие модели стоит выбрать в 2023 году для разных задач и бюджетов.

Как работают процессоры AMD со встроенной графикой

Процессоры AMD со встроенной графикой (APU — Accelerated Processing Unit) представляют собой уникальное технологическое решение, объединяющее центральный и графический процессоры в одном кристалле. Такая интеграция позволяет не только сэкономить место на материнской плате, но и обеспечивает более эффективный обмен данными между CPU и GPU.

Принципиальное отличие APU от обычных процессоров в том, что графическое ядро не просто "пристегнуто" к центральному процессору — оно интегрировано на архитектурном уровне. Благодаря этому достигается:

Более быстрая передача данных между ядрами CPU и GPU

Общий доступ к оперативной памяти системы

Сниженное энергопотребление по сравнению с отдельными компонентами

Уменьшение итоговой стоимости системы

Ключевой момент в работе процессоров AMD с интегрированной графикой — использование архитектуры RDNA или Vega. Эти графические архитектуры масштабированы для интеграции в процессор, сохраняя при этом большую часть возможностей своих "старших братьев" из дискретных видеокарт. 🧩

Важно понимать, что встроенная графика использует оперативную память системы вместо выделенной видеопамяти GDDR, которая есть у дискретных видеокарт. Поэтому скорость работы RAM напрямую влияет на производительность интегрированной графики. Для APU AMD критично использование двухканального режима памяти и высоких частот (желательно 3200-3600 МГц).

Алексей Карпов, консультант по сборке ПК У меня был клиент, который хотел собрать компьютер для учебы сына-студента с минимальным бюджетом, но с возможностью иногда играть в неприхотливые игры. Мы выбрали Ryzen 5 5600G вместо обычного 5600X и отказались от дискретной видеокарты, что сэкономило около 20,000 рублей. Парень был поражен, когда GTA V запустилась на средних настройках с комфортной частотой кадров. Ключевым моментом была установка быстрой двухканальной памяти 3600 МГц — без нее производительность была бы значительно ниже. Когда через полгода появилась возможность докупить видеокарту, процессор продолжил отлично работать уже в паре с ней.

APU AMD Ryzen включают в себя те же технологии, что и обычные процессоры этого производителя: поддержка Precision Boost, возможность разгона, совместимость с технологиями FreeSync. При этом энергопотребление таких решений значительно ниже, чем у связки процессора и отдельной видеокарты.

Ryzen серии G: какая встроенная графика лучше

Серия процессоров Ryzen G представляет собой специализированную линейку APU от AMD, оптимизированную для обеспечения максимальной графической производительности без необходимости устанавливать дискретную видеокарту. Различные поколения процессоров Ryzen оснащаются разными графическими ядрами, что напрямую влияет на их возможности.

Давайте рассмотрим эволюцию встроенной графики в процессорах AMD Ryzen серии G:

Поколение Ryzen Графическая архитектура Максимальное количество CU Производительность относительно предыдущего поколения Ryzen 2000G (Raven Ridge) Vega 11 (в 2400G) Базовый уровень Ryzen 3000G (Picasso) Vega 11 (в 3400G) +5-7% Ryzen 4000G (Renoir) Vega 8 (в 4750G) +15% (несмотря на меньшее количество CU) Ryzen 5000G (Cezanne) Vega 8 (в 5700G) +10-15% Ryzen 7000G (Phoenix) RDNA 3 12 (в 7700G) +50-70%

Ключевой скачок производительности произошел с выходом серии Ryzen 7000G, которая впервые получила современную архитектуру RDNA 3, применяемую в дискретных видеокартах AMD. Это позволило значительно увеличить производительность в играх и графических приложениях. 📊

Если говорить о конкретных моделях и их графических возможностях, стоит выделить несколько ключевых характеристик:

Количество вычислительных блоков (CU) — чем больше, тем выше потенциальная производительность

— чем больше, тем выше потенциальная производительность Частота графического ядра — прямо влияет на скорость обработки графики

— прямо влияет на скорость обработки графики Архитектура — новые архитектуры более эффективны даже при одинаковых базовых параметрах

— новые архитектуры более эффективны даже при одинаковых базовых параметрах Поддержка технологий — например, современные APU поддерживают AV1-декодирование и некоторые функции трассировки лучей

При выборе между процессорами с одинаковым количеством вычислительных блоков, но разной архитектуры, предпочтение стоит отдавать более новой архитектуре. Например, Ryzen 7 7700G с 12 CU на базе RDNA 3 значительно опережает Ryzen 7 5700G с 8 CU на базе Vega.

Михаил Орлов, технический обозреватель Помню, как тестировал Ryzen 5 5600G для обзора на своем сайте. Ставил его в систему с обычной DDR4-2666 и получил весьма посредственные результаты в играх. После замены на комплект DDR4-3600 с хорошими таймингами прирост FPS в некоторых играх составил почти 40%! Это наглядно демонстрирует, насколько APU зависят от быстрой памяти. Особенно запомнился тест в Cyberpunk 2077 — игра шла на минимальных настройках с неприемлемыми 15-20 FPS при медленной памяти, но поднялась до вполне играбельных 30-35 FPS после установки быстрых модулей. Для многих клиентов это стало открытием: оказывается, вложение в хорошую память при использовании APU гораздо важнее, чем переплата за более дорогую модель процессора.

Важно отметить, что, хотя интегрированная графика AMD значительно превосходит решения от Intel (кроме самых последних моделей с графикой Arc), она всё же не может конкурировать даже с бюджетными дискретными видеокартами. Её следует рассматривать как временное или достаточное для нетребовательных задач решение.

Топ процессоров AMD для бюджетных игровых систем

Для геймеров с ограниченным бюджетом процессоры AMD со встроенной графикой представляют привлекательную альтернативу комбинации отдельного CPU и видеокарты. Рассмотрим самые эффективные модели для игр по соотношению цена/производительность. 🎮

Ryzen 7 7700G — абсолютный лидер среди APU для игр. Благодаря графике RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, этот процессор обеспечивает впечатляющую производительность:

Cyberpunk 2077: 40-45 FPS на низких настройках в 1080p

CS:GO: 160+ FPS на средних настройках в 1080p

GTA V: 60+ FPS на средних настройках в 1080p

Fortnite: 80+ FPS на средних настройках в 1080p

Процессорная часть с 8 ядрами и 16 потоками на архитектуре Zen 4 обеспечивает отличную производительность в CPU-зависимых играх и гарантирует хороший задел на будущее. Недостаток — высокая цена, которая может быть сравнима с комбинацией бюджетного процессора и видеокарты.

Ryzen 5 7600G — оптимальный выбор по соотношению цена/качество. Оснащается графикой RDNA 3 с 8 вычислительными блоками, что обеспечивает около 75-80% производительности старшей модели 7700G. При этом стоит значительно дешевле.

Для тех, кто ограничен более скромным бюджетом, хорошим выбором остаются процессоры предыдущего поколения:

Ryzen 7 5700G — предлагает графику Vega с 8 CU и 8 ядер процессора, что позволяет играть в большинство современных игр на низких-средних настройках в разрешении 1080p. Особенно хорош для киберспортивных дисциплин, где можно добиться 100+ FPS.

Ryzen 5 5600G — наиболее выгодное предложение с точки зрения цены и возможностей. Графическая производительность лишь немного уступает 5700G (7 CU против 8), но существенная разница в цене делает эту модель привлекательнее для бюджетных сборок.

Сравнительная производительность в популярных играх (FPS в 1080p, низкие-средние настройки):

Игра Ryzen 7 7700G Ryzen 5 7600G Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G Fortnite 85-95 70-80 50-60 45-55 CS:GO 180-220 160-200 120-140 110-130 GTA V 65-75 55-65 40-50 35-45 Minecraft 100-120 90-110 70-90 65-85 Red Dead Redemption 2 30-40 25-35 20-25 15-22

Для максимальной производительности интегрированной графики крайне важно использовать:

Двухканальную конфигурацию памяти (два модуля вместо одного)

Память с высокой частотой (от 3200 МГц для Ryzen 5000G, от 5200 МГц для Ryzen 7000G)

Материнскую плату с хорошей системой питания для стабильного буста процессора

Качественное охлаждение для поддержания максимальных частот

Отдельно стоит отметить возможность легкого разгона графической составляющей APU через BIOS материнской платы или утилиту AMD Ryzen Master, что может дать дополнительные 5-10% к производительности. ⚡

Процессоры со встроенной графикой для работы и медиа

Не только геймеры могут оценить преимущества процессоров AMD со встроенной графикой. Для офисной работы, медиа-потребления и даже некоторых творческих задач APU от AMD предлагают оптимальное сочетание производительности и энергоэффективности без необходимости устанавливать дискретную видеокарту. 🖥️

Для повседневных задач и работы с мультимедиа можно рассмотреть следующие модели:

Ryzen 5 7600G — оптимальное решение для создания контента начального и среднего уровня. Встроенная графика RDNA 3 позволяет комфортно работать с Adobe Photoshop, Lightroom, а также монтировать видео в разрешении до 1080p в премьере.

— оптимальное решение для создания контента начального и среднего уровня. Встроенная графика RDNA 3 позволяет комфортно работать с Adobe Photoshop, Lightroom, а также монтировать видео в разрешении до 1080p в премьере. Ryzen 5 5600G — более доступный вариант для офисных задач и базовых творческих работ. Справляется с фоторедактированием и легким монтажом видео.

— более доступный вариант для офисных задач и базовых творческих работ. Справляется с фоторедактированием и легким монтажом видео. Ryzen 3 5300G — бюджетное решение для офисных задач, интернет-серфинга и просмотра видео, включая 4K-контент.

Важное преимущество процессоров со встроенной графикой для работы — поддержка нескольких мониторов без необходимости устанавливать отдельную видеокарту. Большинство современных APU от AMD поддерживают подключение до трех дисплеев одновременно через различные интерфейсы (HDMI, DisplayPort, DVI).

Для работы с медиа-контентом стоит обратить внимание на аппаратную поддержку кодеков:

Ryzen 7000G: полная поддержка декодирования AV1, H.265/HEVC, VP9, H.264

Ryzen 5000G: поддержка декодирования H.265/HEVC, VP9, H.264

Это особенно важно при просмотре видео в высоких разрешениях (4K) или при стриминге контента — аппаратное ускорение существенно снижает нагрузку на процессор и энергопотребление системы.

Для профессиональной работы с графикой процессоры AMD с интегрированной графикой имеют определенные ограничения, но во многих случаях обеспечивают достаточную производительность:

Adobe Photoshop : комфортная работа с изображениями среднего размера, базовая обработка RAW-файлов

: комфортная работа с изображениями среднего размера, базовая обработка RAW-файлов Adobe Premiere Pro : монтаж видео в 1080p с базовыми эффектами

: монтаж видео в 1080p с базовыми эффектами Blender : возможность создания и редактирования моделей средней сложности, ограниченные возможности для рендеринга

: возможность создания и редактирования моделей средней сложности, ограниченные возможности для рендеринга DaVinci Resolve: базовый монтаж видео, ограниченные возможности для цветокоррекции

Для домашнего медиа-центра или HTPC (Home Theater PC) процессоры с интегрированной графикой являются идеальным решением благодаря компактности, низкому тепловыделению и возможности воспроизводить видеоконтент в разрешении до 4K с HDR.

Даже для некоторых профессиональных задач, таких как программирование, веб-разработка или работа с виртуальными машинами, APU AMD предлагают достаточную производительность без необходимости в дискретной графике. Особенно это актуально при создании компактных рабочих станций в форм-факторе Mini-ITX или SFF (Small Form Factor).

Как выбрать подходящий APU для ваших задач

Выбор оптимального процессора AMD со встроенной графикой зависит от нескольких ключевых факторов: ваших конкретных задач, бюджета и планов на будущее. Давайте разберемся, как сделать правильный выбор, избежав как переплаты за ненужную производительность, так и разочарования от недостаточной мощности. 🧠

Шаг 1: Определите основные сценарии использования

Офисная работа и интернет-серфинг : достаточно Ryzen 3 5300G или Ryzen 5 4600G

: достаточно Ryzen 3 5300G или Ryzen 5 4600G Игры на низких-средних настройках : минимум Ryzen 5 5600G, оптимально Ryzen 5 7600G

: минимум Ryzen 5 5600G, оптимально Ryzen 5 7600G Работа с фото и видео : от Ryzen 5 5600G для базовых задач до Ryzen 7 7700G для более серьезных проектов

: от Ryzen 5 5600G для базовых задач до Ryzen 7 7700G для более серьезных проектов Программирование и разработка : Ryzen 5 5600G или выше с акцентом на количество ядер

: Ryzen 5 5600G или выше с акцентом на количество ядер Мультимедийный центр (HTPC): любой современный APU с поддержкой нужных видеокодеков

Шаг 2: Учтите совместимость с материнской платой

Процессоры Ryzen 5000G требуют материнских плат с сокетом AM4 и чипсетами B450/X470 (с обновленным BIOS) или B550/X570. Процессоры Ryzen 7000G используют новый сокет AM5 и работают только с материнскими платами B650/X670. Если у вас уже есть система на базе AM4, может быть выгоднее выбрать процессор 5000G даже при немного меньшей производительности.

Шаг 3: Оцените перспективы апгрейда

Если вы планируете в будущем установить дискретную видеокарту, стоит подумать о балансе между интегрированной графикой и процессорной мощностью:

Для временного решения с последующей установкой мощной видеокарты: выбирайте модели с более сильной процессорной частью (Ryzen 7 5700G или Ryzen 7 7700G)

Для долгосрочного использования без видеокарты: выбирайте процессоры с лучшей интегрированной графикой (серия 7000G с RDNA 3)

Шаг 4: Не забудьте про сопутствующие компоненты

Производительность APU сильно зависит от других компонентов системы:

Оперативная память : обязательно двухканальная конфигурация, для Ryzen 5000G — DDR4-3200/3600, для Ryzen 7000G — DDR5-5200 и выше

: обязательно двухканальная конфигурация, для Ryzen 5000G — DDR4-3200/3600, для Ryzen 7000G — DDR5-5200 и выше Система охлаждения : для полной реализации потенциала APU нужно качественное охлаждение, особенно для моделей с TDP 65 Вт и выше

: для полной реализации потенциала APU нужно качественное охлаждение, особенно для моделей с TDP 65 Вт и выше Блок питания: хотя APU потребляют меньше энергии, чем системы с дискретной графикой, качественный блок питания от 500 Вт обеспечит стабильную работу и возможность будущего апгрейда

Шаг 5: Сравните цены и доступность

Иногда может быть выгоднее взять процессор без встроенной графики в паре с бюджетной дискретной видеокартой. Сравните следующие комбинации:

Ryzen 5 7600G (~25,000₽) vs Ryzen 5 7600 (~20,000₽) + RX 6500 XT (~15,000₽)

Ryzen 7 5700G (~20,000₽) vs Ryzen 5 5600 (~12,000₽) + GTX 1650 (~12,000₽)

Вторые варианты обойдутся дороже, но предложат существенно более высокую графическую производительность.

Для оптимального выбора рекомендуется рассмотреть текущие предложения в разных ценовых категориях:

Бюджет до 15,000₽ : Ryzen 3 4300G, Ryzen 5 4600G

: Ryzen 3 4300G, Ryzen 5 4600G Бюджет 15,000-20,000₽ : Ryzen 5 5600G

: Ryzen 5 5600G Бюджет 20,000-25,000₽ : Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 7600G

: Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 7600G Бюджет от 25,000₽: Ryzen 7 7700G

Для большинства пользователей, желающих собрать компактную систему без дискретной видеокарты, оптимальным выбором по соотношению цена/производительность остаются Ryzen 5 5600G для платформы AM4 и Ryzen 5 7600G для новой платформы AM5. 💰

Выбор процессора AMD со встроенной графикой — это компромисс между бюджетом, требуемой производительностью и долгосрочными планами. Если вам нужна система "здесь и сейчас" без дополнительных затрат на видеокарту, современные APU предлагают удивительно хороший баланс возможностей. А при необходимости большей мощности в будущем, вы всегда сможете добавить дискретную видеокарту, получив полноценную игровую систему. Главное — правильно оценить свои потребности и выбрать модель, которая не будет ограничивать вас в выполнении повседневных задач.

