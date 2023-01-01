Микрофоны для профессионалов: секреты выбора и применения звука

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные звукорежиссеры и аудиоинженеры.

Музыканты и исполнители, интересующиеся технической стороной звукозаписи.

Любители подкастов и стриминга, ищущие советы по выбору оборудования. За 15 лет работы звукорежиссёром я убедился: правильный микрофон — это 70% успеха любой записи или выступления. Профессиональные микрофоны — не просто дорогие игрушки для аудиофилов, а рабочие инструменты, способные превратить посредственный звук в шедевр или, наоборот, загубить потенциально отличную запись. Будь то студийная сессия с симфоническим оркестром, рок-концерт на стадионе или запись подкаста в домашних условиях — выбор и позиционирование микрофона критически важны. Погрузимся в мир профессиональной звукозаписи через реальные примеры использования микрофонов в различных сценариях. 🎙️

Знаете, правильная настройка звука — это искусство, сравнимое с интернет-маркетингом. В обоих случаях требуется тонкая настройка инструментов для достижения максимального результата. Если вам интересно, как аналогично тонко настраивать digital-инструменты для привлечения аудитории, обратите внимание на Курс интернет-маркетинга от Skypro. Там вы научитесь улавливать сигналы целевой аудитории так же точно, как хороший микрофон улавливает звуковые нюансы.

Профессиональные микрофоны: от студийной записи до живых выступлений

Профессиональные микрофоны — это специализированные устройства, разработанные для конкретных задач звукозаписи и звукоусиления. В отличие от потребительских моделей, они обеспечивают точную передачу звука, низкий уровень собственных шумов и стабильную работу в различных условиях.

Основные типы профессиональных микрофонов включают:

Конденсаторные микрофоны — отличаются высокой чувствительностью и широким частотным диапазоном. Идеальны для студийной записи вокала и акустических инструментов.

— отличаются высокой чувствительностью и широким частотным диапазоном. Идеальны для студийной записи вокала и акустических инструментов. Динамические микрофоны — прочные и надежные устройства, способные выдерживать высокое звуковое давление. Незаменимы на концертах и для записи громких источников звука.

— прочные и надежные устройства, способные выдерживать высокое звуковое давление. Незаменимы на концертах и для записи громких источников звука. Ленточные микрофоны — обеспечивают теплое, винтажное звучание. Часто используются для записи струнных инструментов и в качестве комнатных микрофонов.

— обеспечивают теплое, винтажное звучание. Часто используются для записи струнных инструментов и в качестве комнатных микрофонов. USB-микрофоны — современное решение для подкастинга и домашней звукозаписи, позволяющее подключаться напрямую к компьютеру.

Каждый тип микрофона имеет свою диаграмму направленности, определяющую его чувствительность к звукам, приходящим с разных направлений:

Диаграмма направленности Характеристики Типичное применение Кардиоидная Чувствительность спереди, подавление звука сзади Вокал, речь, большинство инструментов Суперкардиоидная Узконаправленная, более сильное подавление сбоку Концертный вокал, шумные условия Всенаправленная Равная чувствительность со всех сторон Атмосферная запись, групповые интервью Восьмёрка Чувствительность спереди и сзади Стереозапись, дуэты, радиоспектакли

Александр Петров, главный звукорежиссёр

В 2019 году мне довелось работать на записи симфонического оркестра для саундтрека к историческому фильму. Бюджет был ограничен, и вместо аренды дорогостоящей студии мы записывали в старом концертном зале с проблемной акустикой. Ключом к успеху стала правильная расстановка микрофонов. Мы использовали пару Neumann U87 в качестве основных оверхедов, размещённых в технике ORTF на высоте около 3,5 метров над дирижёром. Для струнных секций применили четыре кардиоидных AKG C414, а духовую секцию покрыли точечными Schoeps CMC6 с кардиоидными капсюлями. Самым сложным оказалось справиться с низкочастотным гулом от системы вентиляции. Решение пришло неожиданно: мы установили два дополнительных низкочастотных ленточных микрофона Royer R-121 на уровне пола перед оркестром, записав с них только нижнюю часть спектра. В миксе эти микрофоны добавили глубины и объема, которые невозможно было получить иначе. Режиссёр был в восторге от результата, а звукорежиссёр пост-продакшна признался, что даже не догадывался о том, что запись делалась не в профессиональной студии.

Студийное применение микрофонов для разных типов инструментов

Студийная звукозапись требует особенно тщательного подхода к выбору и размещению микрофонов. Для каждого инструмента существуют проверенные временем техники микрофонного съёма, обеспечивающие оптимальный результат. 🎹

Для записи акустических гитар наиболее распространены следующие техники:

XY-стереопара — два одинаковых кардиоидных микрофона, расположенных под углом 90-110° друг к другу на расстоянии 20-30 см от 12-го лада гитары.

— два одинаковых кардиоидных микрофона, расположенных под углом 90-110° друг к другу на расстоянии 20-30 см от 12-го лада гитары. Комбинация ближнего и дальнего микрофонов — малодиафрагменный конденсаторный микрофон напротив 12-го лада и второй микрофон на расстоянии 1-2 метра для захвата акустики помещения.

— малодиафрагменный конденсаторный микрофон напротив 12-го лада и второй микрофон на расстоянии 1-2 метра для захвата акустики помещения. Направленный на резонаторное отверстие — для получения более глубокого, басовитого звучания.

При записи ударных инструментов используется целый комплекс микрофонов:

Бас-барабан (Kick) — динамический микрофон с хорошей передачей низких частот, например, AKG D112 или Shure Beta 52A.

— динамический микрофон с хорошей передачей низких частот, например, AKG D112 или Shure Beta 52A. Малый барабан (Snare) — динамический микрофон сверху (Shure SM57) и иногда дополнительный снизу для захвата пружин.

— динамический микрофон сверху (Shure SM57) и иногда дополнительный снизу для захвата пружин. Тома — динамические микрофоны с хорошей передачей средних частот.

— динамические микрофоны с хорошей передачей средних частот. Оверхеды — пара конденсаторных микрофонов для общего звучания установки и тарелок.

Для записи вокала ключевое значение имеет не только выбор микрофона, но и акустическая обработка помещения:

Конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой (Neumann U87, AKG C414) — для студийной записи с богатым, детализированным звучанием.

Динамические микрофоны (Shure SM7B, Electro-Voice RE20) — для мощного, характерного вокала и записи в акустически несовершенных условиях.

Ленточные микрофоны (Royer R-121, AEA R84) — для получения винтажного, теплого звучания.

При записи фортепиано критически важно учитывать тип инструмента и акустику помещения:

Тип фортепиано Рекомендуемая микрофонная техника Примечания Рояль AB-стереопара внутри при открытой крышке Один микрофон над басовыми струнами, другой над средними/высокими Рояль (альтернативный вариант) XY-стереопара снаружи перед открытой крышкой Позволяет захватить больше звука помещения Пианино Пара микрофонов спереди + один сзади Задний микрофон улавливает резонансы корпуса Электропианино Прямое подключение + микрофоны на кабинет Комбинирование для получения полного спектра звучания

Концертные микрофоны: технологии и практика использования

Живые выступления предъявляют к микрофонам особые требования: они должны быть устойчивы к акустической обратной связи, выдерживать высокие уровни звукового давления и при этом обеспечивать качественный звук. Здесь доминируют динамические микрофоны благодаря своей надежности и прочности. 🎸

Технологические особенности концертных микрофонов:

Усиленная защита от электромагнитных помех — позволяет работать рядом с мощными усилителями и другим электрооборудованием.

— позволяет работать рядом с мощными усилителями и другим электрооборудованием. Встроенные антишоковые крепления — минимизируют передачу механических вибраций на капсюль микрофона.

— минимизируют передачу механических вибраций на капсюль микрофона. Узконаправленная диаграмма направленности — помогает изолировать нужный источник звука и уменьшить проблемы с обратной связью.

— помогает изолировать нужный источник звука и уменьшить проблемы с обратной связью. Прочные металлические корпуса — защищают от повреждений при интенсивной эксплуатации.

На больших концертных площадках используются различные стратегии микрофонного размещения:

Для вокалистов — суперкардиоидные динамические микрофоны на стойках или радиосистемы с головными микрофонами для артистов, активно двигающихся по сцене.

— суперкардиоидные динамические микрофоны на стойках или радиосистемы с головными микрофонами для артистов, активно двигающихся по сцене. Для ударных установок — индивидуальные микрофоны на каждый барабан и тарелку, а также общие оверхеды.

— индивидуальные микрофоны на каждый барабан и тарелку, а также общие оверхеды. Для гитарных усилителей — динамические микрофоны, размещенные близко к центру или краю диффузора громкоговорителя в зависимости от желаемого тембра.

— динамические микрофоны, размещенные близко к центру или краю диффузора громкоговорителя в зависимости от желаемого тембра. Для акустических инструментов — конденсаторные микрофоны с клипсами или контактные пьезоэлектрические микрофоны, минимизирующие проблемы с обратной связью.

Михаил Сорокин, концертный звукорежиссёр

Прошлым летом я работал на фестивале, где хедлайнером была известная рок-группа. За 30 минут до их выступления начался сильнейший ливень. Вода проникла на сцену, и мы столкнулись с серьезной проблемой — многие наши конденсаторные микрофоны отказались работать из-за повышенной влажности. У меня был буквально считанные минуты, чтобы пересмотреть всю схему микрофонного расположения. Пришлось полностью перестроить систему, заменив все проблемные микрофоны на динамические Shure SM58 и SM57. Для бэк-вокалистов, которые обычно используют более чувствительные микрофоны, мы подняли усиление и скорректировали эквализацию, добавив немного «воздуха» в верхних частотах. Самым сложным оказалось обеспечить нормальное звучание перкуссии и акустической гитары, для которых у нас не хватило специализированных микрофонов. Пришлось творчески подойти к проблеме: для перкуссии мы использовали пару динамических микрофонов Beta 58, расположенных чуть дальше обычного, а для акустической гитары сделали импровизированный поп-фильтр из найденного за кулисами нейлонового чехла, который защитил микрофон от брызг и при этом позволил получить приемлемый звук. Концерт прошел с огромным успехом, и никто из зрителей даже не догадался о наших технических трудностях. Этот случай в очередной раз подтвердил, что в концертной работе необходимо всегда иметь план Б и уметь быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Микрофоны для подкастинга и онлайн-стриминга

С ростом популярности подкастов и стримингового контента возникла потребность в специализированных решениях, обеспечивающих высокое качество звука в домашних условиях. Современный рынок предлагает широкий спектр микрофонов, оптимизированных именно для этих задач. 🎧

Ключевые требования к микрофонам для создания онлайн-контента:

Простота настройки и использования — часто без необходимости во внешних аудиоинтерфейсах.

— часто без необходимости во внешних аудиоинтерфейсах. Хорошая шумоизоляция — способность фокусироваться на голосе и отсекать фоновые шумы.

— способность фокусироваться на голосе и отсекать фоновые шумы. Встроенные функции обработки звука — компрессия, эквализация, деэссер.

— компрессия, эквализация, деэссер. Низкий уровень самошума — особенно важно в непрофессиональных акустических условиях.

Наиболее популярные типы микрофонов для подкастинга и стриминга:

Тип микрофона Преимущества Недостатки Рекомендуемые модели USB-конденсаторные Прямое подключение к ПК, высокое качество звука Чувствительны к акустике помещения Blue Yeti, HyperX QuadCast, Rode NT-USB USB-динамические Меньше требований к акустике, прочные Часто требуют больше усиления Shure MV7, Rode PodMic (с интерфейсом) XLR-микрофоны с аудиоинтерфейсом Профессиональное качество, масштабируемость Более сложная настройка, дороже Shure SM7B, Rode Procaster, Electro-Voice RE20 Петличные микрофоны Незаметность, свобода движений Подвержены шуму от одежды Rode Wireless GO, Sennheiser ME 2-II

Практические советы по использованию микрофонов для онлайн-контента:

Располагайте микрофон на расстоянии 15-20 см от рта, используя поп-фильтр для предотвращения взрывных согласных.

Для улучшения акустики используйте импровизированную звукоизоляцию — развесьте одеяла или установите акустические панели за микрофоном.

Применяйте микрофонные стойки или кронштейны вместо настольных держателей, чтобы уменьшить вибрации от стола.

Для многоучастниковых подкастов лучше использовать отдельный микрофон для каждого участника вместо одного всенаправленного.

При стриминге игр выбирайте суперкардиоидные микрофоны, чтобы минимизировать захват звука от клавиатуры и мыши.

Специальные решения: микрофоны для театра и кинопроизводства

Театральные постановки и кинопроизводство предъявляют уникальные требования к звукозаписывающему оборудованию. Здесь важны не только качество звука, но и незаметность, надежность и способность работать в самых разных условиях. 🎭

В театральных постановках чаще всего используются:

Миниатюрные петличные микрофоны — крепятся непосредственно на костюмы актеров, обеспечивая свободу движения.

— крепятся непосредственно на костюмы актеров, обеспечивая свободу движения. Головные микрофоны (гарнитуры) — позволяют получить стабильный уровень сигнала при активных движениях и танцах.

— позволяют получить стабильный уровень сигнала при активных движениях и танцах. Граничные (баундари) микрофоны — размещаются на сцене для захвата общего звука или в определенных зонах сцены.

— размещаются на сцене для захвата общего звука или в определенных зонах сцены. Подвесные микрофоны — устанавливаются над сценой для улавливания звука с большей площади.

Особенности использования микрофонов в кинопроизводстве:

Остронаправленные "пушки" (shotgun) — основной инструмент для записи диалогов на площадке, устанавливаются на микрофонные удочки.

— основной инструмент для записи диалогов на площадке, устанавливаются на микрофонные удочки. Беспроводные системы — позволяют записывать звук от актеров в движении без ограничения кадра проводами.

— позволяют записывать звук от актеров в движении без ограничения кадра проводами. Стереопары для атмосферы — используются для записи фоновых звуков и окружения.

— используются для записи фоновых звуков и окружения. Миниатюрные скрытые микрофоны — для размещения в декорациях или костюмах, когда традиционные решения не подходят.

При работе над фильмами звукорежиссеры сталкиваются с уникальными вызовами:

Необходимость записи чистого звука в сложных условиях — на улице, при ветре, в шумных локациях.

Требование незаметности микрофонов в кадре при сохранении высокого качества звука.

Синхронизация записи с камерами и другим съемочным оборудованием.

Быстрая адаптация к меняющимся условиям съемки и непредвиденным ситуациям.

Современные решения для кино- и театральных микрофонов включают:

Гидрофоны — специальные водонепроницаемые микрофоны для записи под водой.

— специальные водонепроницаемые микрофоны для записи под водой. Контактные микрофоны — передают вибрации непосредственно с поверхностей для создания специальных эффектов.

— передают вибрации непосредственно с поверхностей для создания специальных эффектов. Амбисоники — многоканальные микрофоны для записи звука в формате 360°, используемые в VR-проектах и иммерсивных постановках.

— многоканальные микрофоны для записи звука в формате 360°, используемые в VR-проектах и иммерсивных постановках. Ультраминиатюрные микрофоны — с диаметром капсюля менее 3 мм для абсолютно незаметного размещения.

Выбор правильного микрофона — это всегда баланс между техническими характеристиками и практическими соображениями. Профессиональные микрофоны — это не просто дорогие устройства, а специализированные инструменты, каждый из которых создан для решения конкретных задач. Понимание сильных сторон каждого типа микрофонов и умение правильно их применять — это то, что отличает опытного звукорежиссера от новичка. Независимо от того, работаете ли вы в студии, на концертной площадке или создаете контент для интернета, помните: микрофон — это первое звено в цепочке звукозаписи, и никакая последующая обработка не исправит некачественно записанный звук.

Читайте также